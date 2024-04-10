GitLab срещу GitHub: Кой DevOps инструмент е най-добрият през 2025 г.?

Изборът между GitLab и GitHub в софтуерното разработване често поставя много от нас на кръстопът. Всеки от тях има своя стратегия, силни страни и множество последователи. Към 2024 г. дебатът между GitLab и GitHub продължава да привлича разработчиците и екипите, които търсят най-добрия DevOps инструмент.

Тези платформи са се превърнали в комплексни екосистеми, поддържащи целия цикъл на разработване на софтуер. Независимо дали управлявате частни хранилища, интегрирате инструменти на трети страни или се ориентирате в сложността на CI/CD, изборът между GitLab и GitHub оказва влияние върху развитието на вашите Git проекти.

Нека разгледаме нюансите на GitLab срещу GitHub и да видим коя платформа би била най-подходяща за вашите нужди в областта на разработката и сътрудничеството.

Какво е GitLab?

чрез GitLab

GitLab е цялостна DevSecOps платформа, предлагана като едно приложение. Тя променя фундаментално начина, по който екипите за разработка, сигурност и операции си сътрудничат и създават софтуер.

Като предлага безпроблемно, интегрирано преживяване през целия цикъл на разработване, GitLab оптимизира управлението на проекти, версионирането на код и непрекъснатата интеграция и внедряване (CI/CD), което го прави страхотен инструмент за разработчици, които искат да увеличат ефективността и производителността си.

Функции на GitLab

GitLab се отличава с всеобхватните си функции, които поддържат целия процес на разработка. Тази платформа с отворен код предлага цялостно решение за софтуерните екипи, от планиране на проекти и управление на изходния код до CI/CD, мониторинг и сигурност.

1. Непрекъсната интеграция/непрекъснато внедряване (CI/CD)

CI/CD възможностите на GitLab автоматизират процеса на доставка на софтуер, от първоначалното кодиране до внедряването, като подобряват ефективността и намаляват ръчните грешки.

2. Проследяване на проекти и проблеми

С GitLab екипите могат да проследяват напредъка и да управляват проекти с гъвкави инструменти и методологии, като използват табла, списъци и задачи, за да поддържат всичко организирано и прозрачно.

3. Управление на изходния код

GitLab предоставя стабилна система за контрол на версиите за вашите хранилища с код, поддържаща съвместно кодиране и процеси на преглед на кода с искания за сливане, разклонения и версии на клонове.

4. Уики за документация

GitLab включва интегрирана уики, която улеснява създаването, споделянето и поддържането на документацията по проектите. Така екипите могат да съхраняват цялата си документация на едно място, лесно достъпна и актуална, като по този начин се гарантира, че знанията се споделят и съхраняват в рамките на екипа.

5. Вграден регистър на контейнери

Вграденият регистър на контейнери на GitLab опростява управлението на контейнерите. Той позволява на екипите да създават, публикуват и споделят Docker образи в рамките на своите GitLab проекти. Този интегриран подход оптимизира работния процес за управление на Docker образи и разгръщане на контейнеризирани приложения, като елиминира необходимостта от регистри на трети страни.

6. Предложения за код на GitLab Duo

GitLab използва генеративна изкуствена интелигентност, за да предоставя автодопълване и генериране на код, което помага на разработчиците да улеснят задачите си. Той предлага автодопълване на кода за текущата реда, която се въвежда, и генерира код въз основа на коментари на естествен език. Помага на разработчиците да оптимизират процеса на разработка, като предлага подходящи фрагменти от код, автодопълва редове от код и генерира функции въз основа на предоставения контекст.

Тази функция е достъпна за нивата Premium и Ultimate и изисква добавката GitLab Duo Pro. Тя поддържа редица разширения и езици, подобрявайки работния процес на разработката с предложения, базирани на изкуствен интелект, които се адаптират към стила на кодиране на потребителя и контекста на проекта.

Цени на GitLab

GitLab предлага редица ценови опции, съобразени с нуждите на различни екипи и проекти:

Безплатно

Премиум : 19 $ на потребител/месец (фактурира се ежегодно)

Ultimate: 99 $ на потребител/месец (фактурира се ежегодно)

Какво е GitHub?

чрез GitHub

GitHub е облачна хостинг услуга, която ви позволява да управлявате Git хранилище. Тя предоставя платформа за контрол на версиите и сътрудничество, позволяваща на разработчиците да работят заедно по проекти отвсякъде.

GitHub опростява процеса на споделяне и публикуване на код, което го прави незаменим инструмент за софтуер с отворен код и кодови бази на частни компании. Чрез интегрирането на единична проверка на код и CI/CD в една платформа, GitHub улеснява безпроблемното разработване на софтуерни проекти.

Функции на GitHub

GitHub е известен с богатите си функции, които поддържат цикъла на разработване, подобряват сътрудничеството и оптимизират управлението на проекти. Интуитивният му интерфейс и подходът, ориентиран към общността, го правят любим сред разработчиците по целия свят.

1. Система за контрол на версиите и сътрудничество

GitHub предлага мощни инструменти за разклоняване, сливане и изтегляне на заявки, което позволява на няколко разработчици да работят ефективно и без конфликти по един и същ проект.

2. GitHub действия за CI/CD

GitHub Actions автоматизира вашия работен процес от идеята до производството, като ви позволява да създавате, тествате и внедрявате кода си директно в екосистемата на GitHub.

3. Проследяване на проблеми и проекти

С проследяване на проблеми и табла за проекти, хранилището GitHub предоставя изчерпателни инструменти за планиране и проследяване на работата ви, управление на проекти и поддържане на синхрон с екипа ви.

4. Сигурност и сканиране на код

GitHub надхвърля основните функции на Git, за да гарантира сигурността на вашия код. С интегрирани функции за сигурност, включително автоматично сканиране на код и предупреждения за уязвимости, GitHub улеснява идентифицирането и отстраняването на проблеми със сигурността, преди те да се превърнат в проблем, като гарантира, че вашите проекти са защитени на всеки етап.

5. Страници на GitHub

Страниците на GitHub предоставят на разработчиците лесен начин да хостват и публикуват уебсайтове директно от своето хранилище в GitHub. Тази функция е идеална за начални страници на проекти, документация и лични или организационни сайтове, което я прави безценен инструмент за споделяне на вашата работа с целия свят.

6. GitHub Copilot

GitHub Copilot работи като ваш AI асистент за кодиране и подобрява работния процес на разработчиците, като предлага предложения в реално време, базирани на AI. Той превръща подсказките на естествен език в предложения за кодиране, базирани на контекста и стиловите конвенции на вашия проект. Той увеличава производителността на разработчиците с до 55% и им помага да подобрят качеството на кода си.

Цени на GitHub

Ценовата структура на GitHub е разработена така, че да отговаря на нуждите на индивидуални потребители, екипи и предприятия, като предлага както безплатни, така и платени планове:

Безплатно

Екип : 4 долара на потребител/месец

Enterprise : 21 долара на потребител/месец

GitHub One: Персонализирани цени

GitLab срещу GitHub: сравнение на функциите

И GitHub, и GitLab предлагат инструменти за оптимизиране на процеса на разработка, от първоначалното кодиране до крайните инструменти за внедряване. GitLab се позиционира като едно единствено приложение за целия жизнен цикъл на DevSecOps, докато GitHub блести с огромната си общност и функции за сътрудничество за разработчици от цял свят.

Нека сравним основните им характеристики, за да видим как се представят една спрямо друга.

Характеристика № 1: Непрекъсната интеграция/непрекъснато внедряване (CI/CD)

GitLab има леко предимство в CI/CD благодарение на вградената си, силно интегрирана CI/CD среда, която безпроблемно обслужва жизнения цикъл на DevOps. Тя позволява многоетапно тестване, внедряване и мониторинг без интеграции на трети страни.

GitHub, от друга страна, предлага GitHub Actions, което предоставя мощни възможности за автоматизация, но може да изисква повече настройки и интеграция с инструменти на трети страни, за да се постигне подобно ниво на автоматизация на работния процес като GitLab.

Характеристика № 2: Проследяване на проекти и проблеми

Когато става въпрос за проследяване на проекти и проблеми, GitHub има леко предимство. Потребителският му интерфейс е интуитивен, а системата за проследяване на проблеми е стабилна, което улеснява екипите да си сътрудничат, да проследяват напредъка и да управляват проекти. GitHub Projects е тясно интегриран с екосистемата на GitHub и предлага табла в стил Kanban за организиране на задачи и работни процеси.

GitLab предлага и изчерпателни инструменти за управление на проекти, включително проследяване на проблеми и табла. Въпреки това, общността на GitHub и широкото му разпространение му дават леко предимство по отношение на сътрудничеството и използваемостта за по-широка аудитория.

Характеристика № 3: Платформа за контрол на версиите и сътрудничество

И GitLab, и GitHub са базирани на Git и осигуряват отлична поддръжка за платформи за контрол на версиите и сътрудничество. GitHub обаче се отличава с подхода си към социалното кодиране, като насърчава създаването на обширна и активна общност, в която разработчиците могат лесно да споделят, следят и допринасят за работата си. Системата за pull request на GitHub е особено ценена за процеса на преглед на кода.

GitLab предлага сходни инструменти за сътрудничество, включително заявки за сливане, които са сравними с заявките за изтегляне на GitHub. Макар системите за контрол на версиите и инструментите за сътрудничество на GitLab да са стабилни и интегрирани в неговия подход за едно приложение, по-голямата общност и база от потребители на GitHub може да го превърнат в предпочитан избор за разработчиците, които искат да се свързват с други и да споделят широко своите проекти.

Изборът между GitHub и GitLab може да се сведе до конкретни нужди: GitLab за тези, които търсят всеобхватна DevOps платформа, и GitHub за тези, които дават приоритет на общността и сътрудничеството.

GitLab срещу GitHub: кратко резюме

Ето една кратка сравнителна таблица на основните характеристики на GitLab и GitHub, фокусирана върху критичните аспекти, които влияят върху избора на инструменти за разработка на софтуер:

Характеристика GitLab GitHub CI/CD Вградена, високо интегрирана CI/CD без приложения на трети страни. GitHub Actions предлага мощна автоматизация чрез интеграции на трети страни. Проследяване на проекти и проблеми Цялостни инструменти, но малко по-малко интуитивни от GitHub. Интуитивен потребителски интерфейс с надеждно проследяване и табла в стил Kanban. Контрол на версиите и сътрудничество Мощни инструменти за сътрудничество, включително заявки за сливане. Отличава се в социалното кодиране с огромна общност и pull заявки. Сигурност и сканиране на код Интегрирани функции за сигурност и сканиране в рамките на DevOps цикъла. Автоматизираното сканиране на код и предупрежденията за сигурност са интегрирани. Опции за хостинг Предлага както облачни, така и самохостинг решения. Основно базирано в облака, с GitHub Enterprise за самохостинг. Общност и пазар Растяща общност с фокус върху интегриран DevOps работен поток. Огромна общност с богат пазар за интеграции на трети страни.

Нека направим и бързо сравнение на различните ценови планове за двата инструмента.

План GitLab GitHub Безплатно срещу безплатно 5 GB съхранение 10 GB трансфер/месец 400 изчислителни минути/месец 5 потребители на група от най-високо ниво Неограничени хранилищаАвтоматични актуализации на сигурността и версиите2000 CI/CD минути/месец500 MB пространство за съхранениеПлатен достъп до Codespaces Premium срещу Team Всичко в безплатната версия, плюс защитени клонове, собственици на код, заявки за сливане с правила за одобрение, гъвкаво планиране за предприятия, усъвършенствано CI/CD, управление на потребители и инциденти в предприятия, контрол на версиите, 50 GB пространство за съхранение, 100 GB трансфер/месец, 10 000 изчислителни минути/месец. Всичко в безплатната версия, плюс: Достъп до Codespaces Защитени клонове Множество и задължителни рецензенти Чернови на заявки за изтегляне Собственици на код Страници и уикита 3000 CI/CD минути/месец 2 GB пространство за съхранение Информация и напомняния Ultimate срещу Enterprise Всичко в Premium, плюс: Предложени рецензенти Динамично/статично тестване на сигурността на приложенията Табла за сигурност Управление на уязвимостите Сканиране на зависимости и контейнери Многонивови епоси Управление на програми Управление на потока на стойността Персонализирани роли 250 GB пространство за съхранение 500 GB трансфер/месец 50 000 изчислителни минути/месец Всичко в Teams, плюс:Управление на потребителите в предприятиетоЗащита на околната среда и правила за хранилищетоAPI за одит SOC1, SOC2, отчети тип 2SAML SSOGithub Connect50 000 CI/CD минути/месец50 GB пространство за съхранение Допълнения GitLab Duo Pro е достъпен само за Premium и Ultimate потребители на цена 19 долара на месец за потребител. Плановете на GitHub Copilot са отделни, като цените започват от 10 долара на месец.

GitLab срещу GitHub в Reddit

За да преценим настроенията и да съберем информация, проучихме дискусиите в Reddit, по-специално в подфорума r/devops, където професионалисти споделят своите преживявания и предпочитания по отношение на тези два гиганта в областта на контрола на версиите.

Един потребител на Reddit, размишлявайки върху преминаването си от GitHub към GitLab преди въвеждането на GitHub Actions, изрази задоволство от GitLab. Потребителят се замисли защо професионалистите в DevOps все още предпочитат GitHub въпреки прекъсванията в работата му, като се запита дали това се дължи на уникални функции или на организационна инерция.

В отговор бяха повдигнати няколко въпроса:

Стабилността на GitHub: Един потребител спомена, че прекъсванията в работата на GitHub са сравними с тези на GitLab, което предполага, че изборът не се влияе от надеждността. Дебатът се простира отвъд времето за работа и обхваща функциите и поддръжката от общността, които предлага всяка платформа.

GitHub Actions срещу GitLab CI/CD : GitHub Actions получи похвали за скока в развитието си и за динамичната общност от софтуер с отворен код, която допринася за растежа му. В контраст с това, GitLab CI/CD беше оценен като адекватен, но изоставащ в иновациите и актуализациите на функциите.

Поддръжка и внедряване на функции: Някои потребители смятат, че функциите на GitLab често изглеждат недоразвити или се развиват бавно, като посочват управлението на пакети на платформата като пример за незадоволителна производителност.

Промени в цените: Неотдавнашното увеличение на цените на GitLab предизвика дискусии относно съотношението между цена и стойност, което накара някои да преосмислят избора си на платформа. Повишените разходи за лицензиране без съответни подобрения на функциите доведоха до сравнения и анализи на разходите и ползите между GitHub и GitLab.

Общност и екосистема: GitHub Marketplace и неговото изобилие от Actions бяха подчертани като значително предимство, предлагащо широка функционалност чрез разработени от общността плъгини и интеграции.

„Прекарах много време и в двете през последните няколко години и GH е просто по-функционален благодарение на инвестицията на MS и по-голямата общност, според мен. GL се бори с мащаба...“

Потребителите на Reddit изглеждат склонни към GitHub заради неговите стабилни CI/CD разширени възможности, подобрени от GitHub Actions, и неговата всеобхватна екосистема, поддържана от голяма общност. Предпочитанията обаче не са единодушни, като някои ценят интегрираната DevOps платформа на GitLab и опциите за самохостинг.

Запознайте се с ClickUp – най-добрата алтернатива на GitLab и GitHub

Тъй като дебатът между GitLab и GitHub продължава сред екипите за разработка, е от решаващо значение да проучите алтернативи, които биха могли да отговорят по-добре на вашите нужди в областта на разработката.

Представяме ви ClickUp – многофункционална платформа, която предлага цялостен набор от инструменти, предназначени да подобрят производителността, функциите за сътрудничество и цялостния цикъл на разработка. ClickUp е сериозен конкурент, който предлага уникални функции, насочени към софтуерните екипи.

Функция №1 на ClickUp: Създадена специално за софтуерни екипи

Организирайте сложни инженерни проекти с ClickUp

ClickUp за софтуерни екипи предлага централизирана платформа, където кодирането и сътрудничеството се съчетават безпроблемно.

За разлика от GitLab и GitHub, които се фокусират предимно върху контрола на версиите и управлението на git хранилището, ClickUp разширява функционалността си, за да включи подробни инструменти за планиране, проследяване и изпълнение на проекти, специално проектирани за платформата за разработка. С функции като персонализирани статуси, спринтове и agile табла, ClickUp улеснява холистичния подход.

Поддържайте всичките си екипи в синхрон с споделяеми визуални пътни карти в ClickUp. Създайте свои собствени гъвкави работни процеси и изгледи, за да управлявате работата по начина, по който предпочитате.

Запазете всичките си пътни карти, документи с изисквания, списъци и т.н. в ClickUp Docs, свържете ги със задачи, споделете ги с членовете на екипа и ги добавете към работните процеси. Споменахме ли, че Docs предлага контрол на версиите?

Планирайте и управлявайте спринтовете си с Sprints ClickApp и автоматизирайте повтарящите се задачи с Sprint Automations. Персонализирайте отчетите с Burnup диаграми, Burndown диаграми, Velocity диаграми и др. и ги добавете към персонализирани ClickUp Dashboards, които се актуализират в реално време.

Функция на ClickUp, конкурентна на #2: Шаблони за разработка

За да оптимизира процеса на разработка, ClickUp предоставя набор от шаблони за разработка на софтуер, пригодени за различни етапи и аспекти на софтуерни проекти. Тези шаблони за управление на проекти включват:

Шаблон за планиране на софтуерно разработване на ClickUp : изчерпателен шаблон за стартиране на вашия проект за разработване, обхващащ всички фази от идеята до внедряването.

Изтеглете този шаблон Използвайте шаблона за планиране на софтуерно разработване на ClickUp за сложни нужди.

Шаблон за проследяване на софтуерни проекти ClickUp : Този шаблон помага на екипите да следят напредъка, да управляват задачите и да поддържат видимост върху етапите и крайните срокове.

Изтеглете този шаблон Изпробвайте шаблона за проследяване на софтуерни проекти на ClickUp, за да планирате и изпълните вашите софтуерни проекти.

Шаблон за график на внедряване на софтуер ClickUp : Идеален за управление на графиците за пускане на пазара, този шаблон гарантира навременна доставка и ясна комуникация между заинтересованите страни.

Изтеглете този шаблон Пускайте софтуер с лекота, използвайки шаблона за пускане на софтуер на ClickUp.

Тези готови за употреба шаблони спестяват време и насърчават най-добрите практики в екипите, като позволяват гладък и ефективен процес на разработка.

Функция № 3 на ClickUp: Цялостно управление на проекти за софтуерни екипи

Освен простото управление на код, ClickUp предлага всеобхватно решение за софтуерни екипи, с което да се справят с всеки аспект от своите проекти. Функциите на ClickUp поддържат целия цикъл на разработване на софтуер – от идеята до пускането на пазара и поддръжката.

Събирайте заявки за бъгове и проблеми в ClickUp, използвайки формуляри с условна логика, и ги превръщайте автоматично в задачи в ClickUp — добавяйте персонализиран статус, приоритет, собственици, крайни срокове и др. и ги проследявайте заедно с другите проекти на екипа си.

С интегрирани документи, проследяване на цели и инструменти за обратна връзка, екипите могат да останат съгласувани, да итерират бързо и да доставят висококачествени софтуерни решения. Гъвкавостта и опциите за персонализиране на платформата гарантират, че тя може да се адаптира към всеки работен процес, което я прави отличен избор за екипи, които управляват както кода, така и по-широкия обхват на проекта в унифицирана среда.

Освен това, ClickUp е интегриран с GitHub, GitLab и Bitbuckt. Включете идентификационния номер на задачата си в заглавието и ClickUp автоматично ще свърже потвърждението с задачата!

Свържете и автоматизирайте работата си в DevOps и CI/CD pipeline. ClickUp се интегрира и с Figma, Sentry и стотици други инструменти.

Функция № 4 на ClickUp: Авангардното ClickUp Brain

ClickUp повиши залога с ClickUp Brain, революционен AI инструмент за разработчици, който автоматизира и оптимизира задачите по начин, невиждан досега.

Управлявайте операциите си с лекота и ефективност, като се възползвате от мощността на ClickUp Brain

Този революционен AI асистент може да помогне на разработчиците да подобрят производителността си. Ето някои забележителни функции на ClickUp Brain, които трябва да проучите:

AI Knowledge Manager: търсят и извличат информация от документи, задачи и проекти. Това елиминира необходимостта от ръчно пресяване на данни или питане на колеги, като по този начин спестява време и повишава ефективността. ClickUp Brain действа като всеобхватен Knowledge Manager, позволяващ на разработчиците даот документи, задачи и проекти. Това елиминира необходимостта от ръчно пресяване на данни или питане на колеги, като по този начин спестява време и повишава ефективността.

AI Project Manager: Служи като автоматизиран мениджър на проекти, който контролира и оптимизира работните процеси, като актуализации и отчети за напредъка . Разработчиците могат да автоматизират обобщенията на проекти, задачите за действие, планирането на подзадачи и дори автоматичното попълване на данни. Това значително намалява ръчния труд и позволява да се фокусирате повече върху критичното мислене и иновациите.

AI Writer for Work: От проверка на правописа без нужда от плъгини или разширения до генериране на бързи отговори с перфектен тон, ClickUp Brain опростява създаването на съдържание . Може също да генерира таблици с богати данни, да създава шаблони за задачи, документи и проекти и да преобразува глас в текст за стенограми от срещи.

Инструменти за производителност и инженеринг: ClickUp BrainAI предоставя на разработчиците инструменти за изготвяне на документи с изисквания към продукта (PRD), проектиране на проучвания за тестване от потребители, създаване на планове за тестване и др. Това отговаря директно на техните специфични нужди при разработването на продукти и инженерните задачи.

Ускорете работния си процес на разработка с ClickUp

Докато GitHub и GitLab предлагат мощни инструменти за контрол на версиите и сътрудничество, ClickUp представя гъвкава алтернатива, която отговаря на комплексните нужди на екипите за разработка. Тя се очертава като пълна алтернатива, която отговаря на нуждите на екипите за разработка за контрол на версиите и преглед на кода, а също така подобрява управлението на задачите, планирането и сътрудничеството.

С лесния си за използване интерфейс, широките възможности за интеграция и персонализирани функции, ClickUp предоставя стабилна платформа, която поддържа динамични и многостранни проекти за разработка на софтуер.

Независимо дали искате да управлявате проекти по-ефективно, да си сътрудничите безпроблемно или просто да намерите инструмент, който се адаптира към вашия работен процес, ClickUp е решението. Готови ли сте да трансформирате процеса си на разработка? Разгледайте ClickUp още днес и открийте как той може да издигне продуктивността на вашия екип до нови висоти.