10-те най-добри книги за навици, за да научите и развиете трайни навици

Навиците са невидими архитекти, които тихо оформят нашите действия, мисли и в крайна сметка – нашия живот.

Овладявайки изкуството на формирането на навици, можете да постигнете личностно развитие, продуктивно мислене и пълноценен живот.

Независимо дали искате да подобрите здравето си, да развиете креативността си или да постигнете амбициозни цели, подходящата книга може да ви послужи като компас в това преобразуващо пътуване.

Съставихме списък с 10 книги, които ще ви научат как да развиете здравословни навици, за да подобрите живота си.

10-те най-добри книги за навиците, които трябва да прочетете

Потопете се в тези 10 мощни книги, подбрани с голямо внимание, за да ви предоставят практични стратегии и проницателни перспективи за силата на промяната на навиците:

1. „Атомни навици“ от Джеймс Клиър

чрез A mazon

Автор: Джеймс Клиър

Брой страници: 270

Година на издаване: 2018

Приблизително време за четене: 3 часа и 55 минути

Оценки: 4,8/5 (Amazon) 4,4/5 (Goodreads)

Искате ли да промените живота си към по-добро, но не знаете откъде да започнете? Ако е така, тази книга е за вас. „Атомни навици“ е бестселър №1 на „Ню Йорк Таймс“, който разкрива тайните на формирането на навици въз основа на най-новите изследвания и примери от реалния живот.

Четирите закона на Clear за промяна на поведението – сигнал, желание, реакция и награда – и практичните съвети правят тази книга ценен ресурс за всеки, който търси трайна промяна. Ще откриете и не толкова очевидната тайна как да правите малки, постепенни подобрения, които с времето водят до големи резултати.

Независимо дали искате да отслабнете, да повишите производителността си, да подобрите взаимоотношенията си или да постигнете друга цел, тази книга ще ви покаже как да овладеете силата на атомните навици.

Цитат от книгата

Когато се влюбите в процеса, а не в резултата, не е нужно да чакате, за да си позволите да бъдете щастливи. Можете да бъдете удовлетворени по всяко време, когато системата ви работи.

Ключови изводи от „Атомни навици“

Фокусирайте се върху малки, устойчиви промени, а не върху драстични цели.

Направете навиците си лесни за започване и трудни за спиране. Използвайте подсказки и награди, за да предизвикате и затвърдите поведението си.

Натрупвайте добри навици върху вече съществуващите, за да ги прилагате по-лесно.

Какво казват читателите

„Следвайки простите стъпки, описани в тази книга, подобрих начина, по който поставям и постигам целите си за бизнес и лична трансформация, начина, по който гледам и изпълнявам ежедневните си дейности, свързани с моето здраве и благосъстояние, и личния ми живот.“

2. „7 навика на високоефективните хора“ от Стивън Р. Кови

чрез Amazon

Автор: Стивън Р. Кови

Брой страници: 464

Година на издаване: 1989

Приблизително време за четене: 6 часа и 41 минути

Оценки: 4,8/5 (Amazon) 4,2/5 (Goodreads)

Какво прави някои хора по-успешни от други? Как можете да постигнете целите си и да живеете пълноценен живот? Това са някои от въпросите, на които тази книга дава отговор.

Този класически труд за силата на навиците разглежда вечни принципи за лична и професионална ефективност. Седемте навика за висока производителност на Кови, от независимост до синергия, предоставят рамка за пълноценен и продуктивен живот.

Тази книга ви учи как да развиете работни навици, които ще ви помогнат да станете по-проактивни, независими, взаимозависими и синергични. Ще откриете също как да съгласувате действията си с ценностите си, да общувате ефективно и да решавате проблеми по творчески начин.

Цитат от книгата

Посейте мисъл, пожънете действие; посейте действие, пожънете навик; посейте навик, пожънете характер; посейте характер, пожънете съдба.

7-те навика на високоефективните хора – основни изводи

Променете парадигмите и принципите си. Приемете нагласа на отговорност, инициативност и визия.

Приемете етиката на характера. Изградете характера си върху универсални и трайни ценности, а не върху повърхностни черти.

Усвойте седемте навика, за да постигнете лично удовлетворение, да изградите по-силни взаимоотношения и да допринесете значително за общностите и организациите.

Какво казват читателите

„Определено препоръчвам тази книга на всеки, който се опитва да създаде по-добри навици. Те могат да бъдат обобщени в една или две страници, но прочитането на цялата книга наистина помага да се разгледат нещата в перспектива. Определено бих препоръчал тази книга на всеки, който иска да подобри живота си.“

3. Switch: Как да променим нещата, когато промяната е трудна от Чип и Дан Хийт

чрез Amazon

Автори: Чип и Дан Хийт

Брой страници: 305

Година на издаване: 2010

Приблизително време за четене: 5 часа и 40 минути

Оценки: 4,6/5 (Amazon) 4/5 (Goodreads)

Промяната е трудна, но не и невъзможна. Това е посланието на тази книга, която изследва психологията на промяната и начините да я преодолеем. Авторите използват метафората за ездача и слона, за да илюстрират двата аспекта на ума ни: рационалния и емоционалния.

Те също така въвеждат концепцията за Пътя, който представлява средата и ситуацията. Разбирането на тези три елемента ви учи как да направлявате Ездача, да оформяте Слона и да разчиствате Пътя за успешна промяна.

Авторите предлагат практически стратегии за формиране на навици, промяна на поведението и мотивиране на отделни лица и организации да приемат положителни промени.

Цитат от книгата

Защо навиците са толкова важни? Те са, по същество, поведенчески автопилот.

Ключови изводи

Ездачът, слонът и пътят: Разберете вътрешните сили, които влияят върху човешкото поведение

Управлявайте ездача: мотивирайте рационалната част от ума си чрез факти и данни

Формиране на слона: Преодоляване на емоционалната съпротива чрез положително подкрепление и ясна насока

Какво казват читателите

„Switch” учи конкретен процес за внедряване на промени. Тя е насочена предимно към промени в рамките на дадена организация, но може да се приложи също така лесно и към живота като цяло. Авторите са я написали специално за хора с ограничени ресурси и малка власт.

4. „Малки навици“ от Б. Дж. Фог

чрез Amazon

Автор: Б. Дж. Фог

Брой страници: 320

Година на издаване: 2019

Приблизително време за четене: 5 часа и 55 минути

Оценки: 4,6/5 (Amazon) 4,1/5 (Goodreads)

Смятате ли, че промяната на навиците е трудна? Помислете отново. Тази книга ви учи как да създадете малки навици, които могат да променят живота ви. Малките навици са лесни и конкретни действия, които можете да изпълните за по-малко от минута.

Те се основават на съществуващото ви поведение и мотивация и изискват малко усилия или воля. Чрез създаването на малки навици с течение на времето можете да постигнете дългосрочни резултати, като подобряване на здравето, натрупване на богатство или поддържане на близки взаимоотношения.

Цитат от книгата

За да създадете успешни навици и да промените поведението си, трябва да направите три неща. Спрете да се съдите. Вземете своите стремежи и ги разделите на малки поведения. Приемете грешките като открития и ги използвайте, за да продължите напред.

Ключови изводи от „Tiny Habit“

Започнете с навици, които са толкова малки, че е почти невъзможно да им устоите.

Съсредоточете се върху това да направите навиците приятни и удовлетворяващи.

Съчетайте новите навици с вече съществуващите рутинни дейности, за да ги приложите по-лесно.

Какво казват читателите

„Книгата „Tiny Habits“ се базира на новаторското проучване на навиците на професор Б. Дж. Фог от Станфорд. Книгата предоставя задълбочено, но лесно за четене разбиране на науката, която стои зад навиците. Тя продължава с предложения за практични стратегии и инструменти за възпитаване на нови навици или за премахване на нежелани такива. Написана в разговорно стил с много примери от живота на автора и на няколко други хора, които са възприели метода „Малки навици“, книгата е интересно четиво. Радвам се, че я избрах. ”

5. „Креативният навик: научете го и го използвайте за цял живот“ от Туайла Тарп

чрез Amazon

Автор: Твайла Тарп

Брой страници: 256

Година на издаване: 2003

Приблизително време за четене: 4 часа и 40 минути

Оценки: 4,5/5 (Amazon) 4/5 (Goodreads)

Креативността не е дар, а навик. Това е основната теза на тази книга, написана от една от най-известните хореографи на нашето време. Твайла Тарп разкрива как е развила своя творчески навик през десетилетия на артистична работа и как можете да направите същото.

Тази вдъхновяваща книга насърчава читателите да преодолеят съмненията в себе си, да развият дисциплина и да приемат нагласа за растеж. Ще получите достъп и до десетки упражнения и предизвикателства, които ще ви помогнат да разгърнете творческия си потенциал във всяка област.

Цитат от книгата

Четене, разговори, среда, култура, герои, ментори, природа – всичко това са лотарийни билети за творчество. Разкрийте ги и ще разберете колко голяма награда сте спечелили.

Ключови изводи от „Креативният навик“

Изградете ежедневна рутина, която дава приоритет на творчеството.

Приемете самодисциплината и преодолейте страха от провала.

Намерете вдъхновение от различни източници и постоянно се предизвиквайте.

Какво казват читателите

„Може би има нещо в теб, което трябва да следваш и подхранваш. Твайла го нарича „творческо ДНК“ и се чудя дали всеки го притежава по някакъв начин. Това означава, че мисленето ти е свързано с един или друг вид изкуство. Ако видиш картина и започнеш да измисляш истории в ума си, може би си писател. Ако картината те кара да чуваш музика в мислите си, ти си музикант. Интересна концепция.

Тази книга дава и съвети за това как да се справяте с по-големите и по-малките проблеми на един артист, като творчески блок или какво да правите, когато тялото ви вече не ви позволява да правите всичко. ”

6. „Долари и разум“ от Дан Ариели и Джеф Крайслер

чрез Amazon

Автори: Дан Ариели и Джеф Крейслер

Брой страници: 288

Година на издаване: 2017

Приблизително време за четене: 5 часа и 15 минути

Оценки: 4,4/5 (Amazon) 3,7/5 (Goodreads)

Тази книга се впуска в психологията на парите, разкривайки как нашите предубеждения и емоции влияят върху финансовите ни решения. Тя разкрива нашите често срещани грешки с парите, като прекомерни разходи, недостатъчно спестяване и поддаване на изкушението на отстъпките.

Тя също така предоставя практични съвети за това как да вземате по-добри финансови решения и да развивате по-здравословни финансови навици. Независимо дали искате да спестявате повече, да харчите по-малко или да инвестирате разумно, тази книга ще ви помогне да разберете отношението си към парите и да подобрите финансовия си живот.

Цитат от книгата

Коя бихте купили? Риза на цена 60 долара или същата риза на цена 100 долара, но „В промоция! 40% отстъпка! Само 60 долара!“?

Ключови изводи от „Долари и разум“

Укротете „дракона на отстъпките“. Запитайте се дали бихте купили отстъпката на пълна цена и дали наистина се нуждаете от нея. Помислете какво друго бихте могли да направите с тези пари.

Осигурете финансовото си бъдеще. Разкажете на приятели или семейството си за финансовите си цели, за да се чувствате отговорни.

Опростете бюджета си. Проследявайте разходите в области като жилище, храна и транспорт. Отделете 50% за нужди, 30% за желания и 20% за спестявания/дългове.

Какво казват читателите

„Dollars and Sense“ е отлична книга, която помага на читателите да проучат своето отношение към парите и причините за своите навици на харчене. Две трети от книгата са посветени на разкриването на поведението, което стои зад нашите навици на харчене, и на това как да разпознаваме това поведение. Последната една трета от книгата е фокусирана върху възможните решения и промени, които можем да направим, за да харчим по-разумно парите си. Препоръчвам тази книга, ако искате да разберете собствените си навици и модели на харчене.”

7. Вие не сте вашият мозък: 4-степенен метод за контрол, с който да препрограмирате мозъка си, да се отървете от лошите навици и да пренастроите живота си от Джефри М. Шварц

чрез Amazon

Автор: Джефри М. Шварц

Брой страници: 384

Година на издаване: 2011

Приблизително време за четене: 6 часа и 41 минути

Оценки: 4,6/5 (Amazon) 3,9/5 (Goodreads)

Чувствате ли понякога, че мозъкът ви работи срещу вас? Борите ли се с лоши навици, негативни мисли или нездравословни поведения, които не можете да промените? Това са някои от проблемите, които тази книга ще ви помогне да решите.

You Are Not Your Brain разкрива как мозъкът ви може да ви заблуди и да саботира вашето благополучие. Тя също така ви показва как да възвърнете контрола над ума и живота си, използвайки доказана четиристепенна методология.

Цитат от книгата

Опитът да научат как да преосмислят, преформулират, префокусират и преоценят беше отварящ очите за тях, защото им позволи да разберат, че времето им може да бъде по-добре оползотворено за други занимания и по по-здравословен начин.

Ключови изводи от „Вие не сте вашият мозък“

Разпознайте „ума на навиците” и неговите тригери. Идентифицирайте фалшивите послания и импулси, които мозъкът ви изпраща, като „Не мога да го направя” или „Имам нужда от това сега”.

Научете как да „препрограмирате“ мозъка си чрез осъзнатост и внимателност.

Развийте самосъстрадание и приемане като част от процеса на промяна.

Създайте нови навици, които подкрепят вашите цели и ценности.

Какво казват читателите

„Разбирането от научните изследвания в тази книга ми позволи бързо да разбера кога мозъкът ми изпраща съобщения, които просто не са верни по отношение на моята обективна реалност, и ми улеснява много да пренасоча вниманието си към нещо, което ме успокоява.“

8. Инстинктът на волята: Как работи самоконтролът, защо е важен и какво можете да направите, за да го усъвършенствате от Кели Макгонигъл

чрез Amazon

Автор: Кели Макгонигъл

Брой страници: 290

Година на издаване: 2011

Приблизително време за четене: 5 часа и 20 минути

Оценки: 4,6/5 (Amazon) 4,3/5 (Goodreads)

Искате ли да имате повече воля, за да устоявате на изкушенията, да преодолеете прокрастинирането и да постигнете целите си? Ако да, тази книга е за вас. „Инстинктът на волята“ е научно обосновано ръководство, което разкрива как работи волята и как да я подобрите.

Ще научите как да оспорите митовете и погрешните представи за волята, като например идеята, че тя е ограничен ресурс, който се изчерпва. Ще откриете и как да използвате силата на положителните емоции, съзнателността, самосъстраданието и мотивацията, за да увеличите волята и устойчивостта си.

Цитат от книгата

Кратка практика, която правите всеки ден, е по-добра от дълга практика, която отлагате за утре.

Ключови изводи от „Инстинктът на волята“

Волята не е ограничен ресурс, а умение, което може да се развива.

Стресът и негативните емоции изчерпват волята, докато положителните емоции я подсилват.

Съсредоточете се върху изграждането на навици и среда, които подкрепят здравословните избори.

Какво казват читателите

„Авторката не пропуска нищо, като цитира едно след друго проучвания, за да обясни защо ни липсва воля и как можем да я укрепим. Важна тема в цялата книга е осъзнаването – след като разберем обстоятелствата, при които не успяваме да проявим воля, тогава можем да започнем [sic] да правим промени.

Както авторът посочва в края на книгата, самото действие да станем по-самосъзнателни е достатъчно, за да предизвика промяна в ежедневието на някои хора. Не трябва обаче да се бърка, че това е просто книга, пълна с академични теории за волята; напротив, всяка глава е изпълнена с „експерименти“, които предоставят ясни указания как да приложите теорията в практиката в собствения си живот.

9. „Осмото навик“ от Стивън Р. Кови

чрез Amazon

Автор: Стивън Р. Кови

Брой страници: 432

Година на издаване: 2004

Приблизително време за четене: 7 часа и 10 минути

Оценки: 4,5/5 (Amazon) 4/5 (Goodreads)

„Осмото навик“ е продължение на бестселъра на автора „7 навика на високоефективните хора“. Подобно на предшественика си, тази книга също разглежда как да откриете своя глас и да допринесете за по-добър свят.

Тя ще ви научи как да преминете от егоцентрично мислене към мислене, фокусирано върху целите, и да развиете цялостен поглед върху себе си и другите. Ще откриете също как да разгърнете уникалните си таланти и страсти и как да помогнете на другите да направят същото.

Цитат от книгата

Независимо колко дълго сме вървели по пътя на посредствеността в живота, винаги можем да изберем да сменим посоката. Винаги. Никога не е твърде късно. Можем да намерим своя глас

Ключови изводи от „Осмото навик“

Преминаване от „ефективност” към „величие” : Не се задоволявайте с това да сте добри в това, което правите; стремете се да бъдете велики в това, което обичате.

Развийте „парадигма на цялостната личност” : Осъзнайте, че вие и другите не сте просто неща, които трябва да се контролират, а човешки същества с четири измерения: тяло, ум, сърце и дух.

Успейте в един променящ се свят: Адаптирайте се към новите предизвикателства и приемете иновациите

Какво казват читателите

„Кови казва, че е работил една година, за да създаде бестселъра „7 навика на ефективните хора” и 5 години, за да създаде „8-ият навик”. Аз му вярвам. Тази книга може да промени живота ви – тя промени моя.”

10. По-добре от преди: Какво научих за създаването и прекъсването на навици от Гретчен Рубин

чрез Amazon

Автор: Гретчен Рубин

Брой страници: 322

Година на издаване: 2015

Приблизително време за четене: 6 часа и 15 минути

Оценки: 4,4/5 (Amazon) 3,8/5 (Goodreads)

Имате ли затруднения с промяната на навиците си? Чувствате ли, че сте опитали всичко, но нищо не се получава? Искате ли да има начин да направите промяната по-лесна и по-приятна?

Ако сте отговорили с „да“ на някой от тези въпроси, трябва да прочетете „По-добре от преди“. Това не е типичната книга за самопомощ с общи съвети и нереалистични очаквания. Тази книга ви помага да разберете по-добре себе си и да намерите най-добрите стратегии за вашата личност.

В „По-добре от преди“ ще научите за четирите „типа личности по отношение на навиците“: поддръжник, бунтовник, въпросител и задължен. Всеки от тях има различни силни и слаби страни при формирането и прекъсването на навици.

Пълни с истории, с които можете да се идентифицирате, и съвети, подкрепени от науката, те са като подкрепящ приятел до вас, който ви помага да се отървете от нежеланите навици и да изградите живот, който наистина обичате, съобразен с вас и вашата уникална личност.

Цитат от книгата

Най-голямата загуба на време е да правим добре нещо, което изобщо не е необходимо да правим

Ключови изводи от „По-добре от преди“

Започнете с малки стъпки и празнувайте напредъка си.

Използвайте награди и отговорност, за да останете мотивирани.

Създайте подкрепяща среда и се обградете с положителни влияния.

Какво казват читателите

„Много ми хареса тази книга на Гретчен Рубин. Тя е динамична, добре написана и дава много практични съвети за това как да използваме навиците в полза на дългосрочното ни благополучие и щастие.“

Изградете и поддържайте продуктивни навици с ClickUp

Тези 10 книги за навиците са чудесна отправна точка за подобряване на пътуването ви към изграждането на навици. Самото учене обаче не е достатъчно.

Изграждането на трайни навици изисква посвещение, но подходящите инструменти могат да направят пътуването по-гладко и по-приятно. ClickUp, мощен инструмент за управление на задачи, може да бъде вашият персонализиран команден център за успешно изграждане на навици.

Ето няколко начина да използвате ClickUp за развиване на здравословни навици:

1. Организирайте навиците си

Организирайте навиците си по тема, цел или област от живота. Използвайте ClickUp Spaces, за да създадете отделни работни пространства за навици, свързани с фитнес, цели за личностно развитие или творчески занимания.

Създайте лични и споделени пространства (например с вашите приятели, които ви помагат да се държите отговорни) за организиране на навиците с ClickUp Spaces.

Разделете всеки навик на по-малки, изпълними стъпки, като използвате гъвкавите списъци със задачи на ClickUp. Създайте ежедневни, седмични или месечни списъци, за да проследявате непрекъснатото подобрение и да отбелязвате постигнатите резултати.

Например, списъкът с задачи за вашата фитнес цел да отслабнете с 20 килограма може да изглежда така:

Вдигайте тежести 2 пъти седмично

Тичайте 20 мили всяка седмица

Откажете се от газираните напитки

Създавайте и персонализирайте списъци за проследяване на навиците с ClickUp Checklists.

Добавете конкретни подробности към навиците си с помощта на персонализираните полета на ClickUp. Проследявайте повторенията, прекараното време, настроението или бележките за по-голяма продуктивност и корекции. Тази функция ви помага да се съсредоточите върху важното, за да не нарушите цикъла на навиците.

2. Останете на правилния път с напомняния и автоматизация

Чрез функцията „Приоритети на задачите“ на ClickUp можете да зададете повтарящи се задачи за ежедневните си навици, като по този начин се уверявате, че те ще се появяват редовно в списъка ви със задачи. ClickUp ви позволява да персонализирате честотата и дори да зададете напомняния, които да ви подсещат, когато е време за действие.

Задавайте напомняния за навици, пренареждайте действия и определяйте приоритети в ClickUp, за да укрепите добрите си навици.

Освободете ума си, като автоматизирате повтарящите се задачи. Използвайте ClickUp Automation, за да маркирате автоматично навиците като изпълнени, когато достигнете определена метрика, или да задействате напомняния въз основа на местоположението или часа на деня.

Спестете време и се фокусирайте върху важните неща с ClickUp Automation.

3. Визуализирайте напредъка си и поддържайте мотивацията си

Поставете ясни цели за вашите навици и проследявайте напредъка си чрез ClickUp Tasks. Тази функция ви позволява бързо да навигирате между различни задачи, за да проследявате препятствията и напредъка в самоусъвършенстването.

Направете повече с ClickUp Tasks

Персонализирани табла ClickUp също ви помагат да проследявате напредъка си в различните категории навици. Използвайте диаграми и графики, за да видите вашите серии, да идентифицирате области за подобрение и да отпразнувате постиженията си.

Проследявайте в реално време напредъка в формирането на навици с таблата за управление на ClickUp.

Използвайте функцията „Зависимости“ на ClickUp, за да свържете изпълнените навици с награди. Подарете си вечер с филм след седмица на здравословно хранене или се насладете на релаксираща вана след като приключите с медитацията си. Използвайте добавки като „блокиране“ или „изчакване“ на зависимости между задачите, за да зададете ясен ред на задачите, така че да знаете коя да изпълните първа.

Използвайте зависимостите в ClickUp, за да свържете произволен брой задачи и да получите бърз достъп до свързани работни елементи.

Шаблонът за проследяване на лични навици на ClickUp ви помага да следите личните си цели и да се уверите, че управлявате ефективно и отговорно множество задачи през деня.

Изтеглете този шаблон Поемете отговорност с шаблона за проследяване на лични навици на ClickUp.

Този шаблон за проследяване на навици ви позволява да поставяте цели, да се отървете от лошите навици, да проследявате напредъка си в усвояването на нов навик, да проследявате натоварването си спрямо ежедневните цели и да получавате бърз преглед на успехите и неуспехите си в реално време.

Създаване на здравословни навици стъпка по стъпка

Създаването на здравословни навици не е въпрос на воля или късмет, а процес на учене и практикуване.

Следвайки принципите и стратегиите от тези книги за формиране на навици, можете да откриете как да правите малки, последователни и приятни промени, които с времето водят до големи резултати.

Ако искате да подобрите физическото, психическото, емоционалното или духовното си благосъстояние, можете да постигнете целите си и да живеете по-щастлив и по-здравословен живот, като създадете по-здравословни навици.

ClickUp е многофункционален инструмент, който ви помага да постигнете целите си. Не забравяйте да го проучите и персонализирате според вашите уникални нужди и предпочитания. Има безплатен план, така че можете да започнете още днес.

Регистрирайте се в ClickUp, за да започнете да работите върху здравословните си навици, стъпка по стъпка.