Преглед на Dropbox Paper за водене на бележки през 2025 г.

Имате нужда от ново приложение за водене на бележки? Може би обмисляте Dropbox Paper, но искате да знаете дали отговаря на всички ваши изисквания. Е, тогава сте на правилното място.

В този преглед на Dropbox Paper ще разгледаме предимствата и недостатъците, популярните функции и (най-важното) мненията на реални хора за използваемостта. Ще намерите и информация за алтернатива, в случай че Dropbox Paper не е подходящ за вас.

Какво е Dropbox Paper?

Dropbox Paper е приложение за водене на бележки, което е част от Dropbox, популярна платформа за съхранение в облак и хостинг на файлове.

Подобно на Microsoft Word, Dropbox Paper е редактор на документи и инструмент за обработка на текст.

Но има и още! Dropbox Paper е съвместно онлайн работно пространство, което ви позволява да създавате, споделяте и редактирате документи и бележки с вашия екип. Достъпно е като мобилно приложение, приложение за настолен компютър и разширение за браузър.

Независимо дали трябва да си водите бележки за час, да работите по проектно предложение заедно с членовете на екипа или да организирате дневния ред на срещата си, можете да използвате Dropbox Paper, за да го направите.

Основни характеристики на Dropbox Paper

Съхранявате файлове в папката Dropbox? Сега можете да направите нещо повече от просто съхранение. Dropbox Paper е инструмент за споделяне и редактиране на файлове с функции за сътрудничество, списъци със задачи, известия и други.

1. Сътрудничество в реално време

чрез Dropbox

С Dropbox Paper няколко потребители могат да работят и редактират един документ едновременно, което улеснява и ускорява сътрудничеството. Промените, направени от един член на екипа, са незабавно видими за останалите, независимо дали работите заедно в офиса или дистанционно от различни части на света.

Освен това функции като коментиране и @споменавания улесняват екипа ви да се свързва и да работи като едно цяло.

2. Управление на задачите

Dropbox Paper е създаден за създаване на документи и сътрудничество, но тази платформа разполага и с някои отлични функции за управление на задачи. Потребителите могат да създават и възлагат задачи, да добавят крайни срокове и да проследяват напредъка, за да оптимизират управлението на проекти.

Настройките за напомняне за задачи също помагат на всички членове на екипа ви да спазват крайните срокове за всяка задача.

Dropbox Paper се интегрира с инструменти като Slack, Zoom, HubSpot, Trello и Google Drive, за да улесни управлението на задачите и да оптимизира проектите, които обхващат няколко платформи. Разбира се, има и интеграция с акаунти за съхранение в Dropbox.

4. Поддръжка на мултимедия

чрез Dropbox Paper

Документите в Dropbox Paper поддържат мултимедийно персонализиране, което означава, че можете да качвате файлове, да вграждате изображения, видеоклипове и GIF файлове. ✨

Това позволява на потребителите да създават визуално привлекателни документи, презентации и списъци. Можете да добавите видео уроци към основен обучителен документ, да вмъкнете изображения в обобщение на мозъчна атака за графичен дизайн и др.

5. Достъпност

Една от най-важните характеристики на Dropbox Paper е неговата достъпност. Той позволява на потребителите да работят заедно и да имат достъп до документи от различни платформи и устройства без проблеми, като съхранява всичко в облака за удобство и сигурност. Независимо дали става дума за уеб интерфейс или приложението Dropbox, опитът е познат, ако сте използвали Dropbox за съхранение в облака.

6. История на версиите

В Dropbox Paper можете да видите регистър на ревизиите на документа и да се върнете към предишни версии на документа, ако е необходимо – настройките за синхронизиране са надеждни.

Например, можете да възстановите предишната версия, ако сте направили няколко промени в плана на проекта въз основа на по-късна директива за отмяна. Това ви спестява необходимостта да започвате отначало или да се опитвате да си спомните всичко, което сте променили, докато ръчно отменяте промените.

Цени на Dropbox Paper

Dropbox Paper се включва безплатно във всеки акаунт в Dropbox. Ето кратко представяне на ценовите планове на Dropbox:

Основно: Безплатно

Plus (за лична употреба): 11,99 $/месец на потребител

Essentials (за професионалисти): 22 $/месец на потребител

Бизнес (за екипи): 24 $/месец на потребител

Business Plus (за компании): 32 USD/месец на потребител

Enterprise: Персонализирани цени

Предимства на използването на Dropbox Paper

чрез Dropbox

Dropbox Paper е отличен избор за екипи, които се нуждаят от прост инструмент за съвместно създаване на документи. Някои от предимствата включват:

Удобен за ползване интерфейс: Dropbox Paper е изчистен, прост и удобен за ползване от хора с различни нива на умения ✨

Висока съвместимост: Dropbox Paper разполага с мобилно приложение, уеб приложение и разширение за браузър за почти всяка система.

Персонализиране: Dropbox Paper ви позволява да персонализирате документи с цветове, шрифтове и вградени медии, за да ги направите интерактивни и привлекателни.

Прости бързи клавиши: От качване на файлове с плъзгане и пускане до бързи клавиши за добавяне на емотикони, създаване на нови документи и вмъкване на заглавия, Dropbox Paper улеснява бързата работа.

Има и още:

Всички ваши файлове са лесно достъпни и се синхронизират автоматично в Dropbox.

Потребителите на Dropbox получават безплатно пространство за съхранение в облака като част от безплатния план.

Структурата на файловете и папките е позната на всеки, който е използвал приложението преди.

Уеб версията и уеб приложението са от корпоративно ниво.

Синхронизирайте файлове в реално време и споделяйте файлове, докато сте в движение

Тези предимства са в допълнение към сътрудничеството в реално време и всичко останало, което сме обсъдили в този преглед на Dropbox.

Често срещани проблеми, с които се сблъскват потребителите на Dropbox Paper

Както всички софтуерни инструменти за редактиране на документи, Dropbox Paper не е съвършен. Някои често срещани проблеми, които се споменават в ревютата на Dropbox Paper, включват:

Опции за форматиране : Въпреки фантастичната мултимедийна поддръжка, някои потребители смятат, че опциите за форматиране на Dropbox Paper не са толкова разнообразни, колкото биха искали. Например, някои отбелязват липса на опции за стилове, размери и цветове на шрифтовете.

Функция за търсене : Някои потребители считат, че функцията за търсене в Dropbox Paper е трудна за използване или навигация и може да имат проблеми при намирането на конкретни документи или раздели в документите.

Пространство за съхранение : Безплатната версия на Dropbox Paper, известна още като базовия план на Dropbox, е ограничена до 2 гигабайта пространство за съхранение, което може да не е достатъчно дори за няколко документа с богато мултимедийно съдържание.

Потребителско преживяване: Dropbox Paper се справя добре с няколко неща, но някои смятат, че потребителският му интерфейс би могъл да се подобри с повече функции, предназначени да улеснят използването, като например възможността да се съхранява документ в Paper на повече от едно място едновременно.

Тези недостатъци са решаващи за едни, а за други не представляват проблем. Всичко зависи от това, какво очаквате от приложението си за водене на бележки.

Рецензии за Dropbox Paper в Reddit

Отидохме в Reddit, за да получим истински отзиви за Dropbox Paper от хора, които споделят честни мнения за инструмента. Мненията на потребителите на Reddit варират в зависимост от това, което очакват от платформата, като много от тях дават смесени отзиви.

Например, един потребител на Reddit, който се бори с организационната система на Paper, коментира: „Моят дизайнерски екип в работата е активен потребител на Dropbox Paper и споделяме всичко като линкове към документа. Dropbox Paper няма добра организационна система и аз започвам да се затрупвам с отбелязване на всеки документ в браузъра си Chrome или с фиксирането му в чата Slack. ”

В друга тема един потребител попита за алтернативи на Dropbox Paper. Един от отговорилите каза следното, когато сравни Dropbox Paper с програми като Google Docs и Evernote:

„Намерих [Dropbox Paper] за не много подходящ за лична употреба, но може да е страхотен, ако човек се нуждае от всички функции за споделяне.“

Не се притеснявайте, ако Dropbox Paper не отговаря на всичките ви изисквания. Имате други опции.

Ако сте като нас, искате инструмент за водене на бележки, който да работи като втори мозък (концепция, въведена в книгата на Тиаго Форте „Building a Second Brain“ ), но също така да издигне управлението на вашите проекти на по-високо ниво.

ClickUp прави и двете.

ClickUp Docs

Когато става дума за водене на бележки, ClickUp Docs има всичко, от което се нуждаете. Разбира се, ще имате стандартните функции за форматиране, които очаквате от текстообработваща програма, като удебелен шрифт, курсив, зачеркване, подчертаване, заглавия, различни цветове на текста и свързване.

ClickUp Docs позволява богато форматиране и команди със слэш, за да работите по-ефективно.

Но като добавите таблици, колони, маркери, списъци за проверка, подстраници, @споменавания, блокове с код и цитати, можете да създадете всичко – от прости бележки и дневен ред на срещи до уикита и документация на процеси. Освен това можете да прикачвате файлове като изображения или PDF файлове и да вграждате от уебсайтове, Google Slides, Figma, YouTube, Loom, GIPHY и други.

Сътрудничеството е ключово с ClickUp 3. 0 Docs, така че можете бързо да споделяте, да задавате разрешения или да експортирате към вътрешни или външни потребители.

ClickUp Docs също поддържа сътрудничество в реално време, може да се категоризира за оптимална организация и търсене и може да се споделя безопасно с контрол на поверителността и редактирането. Освен това можете да свържете вашите Docs с вашите работни процеси и да превърнете текста в задачи.

ClickUp AI

Можете да подобрите Docs с ClickUp AI. ClickUp Brain е първата в света невронна мрежа, която използва AI, за да свързва задачи, Docs и членове на екипа, като ви спестява време на всеки етап.

Обобщете бележките от срещите за секунди с ClickUp AI

AI Knowledge Manager позволява на членовете на екипа да задават въпроси и да намират отговори сред вашите документи, задачи и проекти. AI Project Manager обобщава проекти, отчети за състоянието и дори документи. Накрая, AI Writer е инструмент за писане на задачи, създаване на транскрипти, проверка на правописа и др.

Шаблони на ClickUp

ClickUp разполага с библиотека от шаблони с над 1000 опции, създадени да ви спестят време и да ви позволят да се съсредоточите върху важните неща. Ще намерите всичко – от шаблони за техническа документация до творчески схеми за мозъчна атака.

Следните шаблони са създадени специално за водене на бележки в ClickUp Docs. Те са идеални, когато не искате да започвате от нулата.

Шаблон за бележки от срещи на ClickUp

Поддържайте дискусията си в правилната посока с шаблона за бележки от срещи на ClickUp.

Искате да поддържате дискусиите на екипа си в правилната посока и лесно да записвате бележки, задачи и дневен ред? Шаблонът за бележки от срещи на ClickUp е точно за вас.

Независимо дали става дума за подробна дискусия в екип или кратка ежедневна среща, този шаблон очертава всичко, от което се нуждаете, за да поддържате продуктивността и да документирате добре нещата.

Шаблон за бележки от уроци в ClickUp

Организирайте бележките и домашните си задачи с шаблона за бележки от урока на ClickUp.

Вземането на бележки в час представлява много предизвикателства и за двете страни, но шаблонът за бележки в час на ClickUp го прави лесно. Оформлението е проектирано така, че учителите и учениците да подреждат бележките, темите и задачите от часа, за да могат да намерят необходимото за секунди.

Шаблон за бележки за версиите на ClickUp

Споделяйте бележки за продуктите вътрешно или външно с шаблона за бележки за версии на ClickUp.

Създаването и споделянето на бележки за версиите е по-бързо с шаблона за бележки за версиите на ClickUp. Използвайте го, за да проследявате функции, поправки, доклади за грешки и промени в организиран формат, който можете да споделите със заинтересованите страни.

ClickUp Cornell Note Template

Използвайте лесно системата за водене на бележки Cornell с шаблона Cornell Note Template на ClickUp.

Ние сме фенове на системата за водене на бележки Cornell, разработена от Уолтър Паук от Корнелския университет, затова създадохме шаблон за нея!

Шаблонът Cornell Note на ClickUp предлага лесен за използване, дигитализиран начин да научите този метод и да подобрите организацията си и запаметяването на информация. Той включва инструменти за сътрудничество, визуализации и много други функции, които ще ви улеснят живота.

Други функции на ClickUp

ClickUp предлага стотици мощни инструменти, събрани в една удобна платформа. Той предлага функционалност в няколко различни области и го прави добре. G2 определи ClickUp за № 1 в 18 категории в своя доклад за зимата на 2024 г. 🙌🏆

Над 15-те изгледа на ClickUp предоставят на организациите цялостно решение за всеки екип.

Ето някои от другите функции, които ClickUp предлага:

Интеграции: ClickUp се интегрира (или по подразбиране, или чрез Zapier) с над 1000 други инструмента, за да събере всичко необходимо в един персонализируем табло.

Гъвкавост: Платформата предлага широки възможности за персонализиране, така че можете да персонализирате работните пространства, документи, статуса на задачите и други, за да отговарят на вашите нужди и предпочитания.

Обслужване на клиенти : В допълнение към множество безплатни обучителни видеоклипове и подробни често задавани въпроси, ClickUp разполага с отзивчиви и съпричастни представители на обслужването на клиенти, които са на разположение 24/7, за да ви помогнат.

История на версиите: Можете да видите историята на версиите на задачите и документите си в ClickUp по всяко време и да възстановите предишни версии, ако е необходимо.

Комуникация в реално време: ClickUp е изцяло насочен към сътрудничеството и комуникацията – от @споменавания, коментари и реакции до чат изглед, можете да взаимодействате с членовете на екипа по какъвто начин пожелаете.

Управление на взаимоотношенията с клиенти (CRM): ClickUp CRM ви позволява да управлявате всичко – от продажбени канали и поръчки до взаимодействие с клиенти – с гъвкави изгледи и инструменти.

Съвместимост: ClickUp е едно от най-добрите ClickUp е едно от най-добрите приложения за водене на бележки за Android , iOS, Windows, Mac и Linux на пазара; то разполага и с разширение за браузър, ако предпочитате да останете 100% уеб-базирани.

Проследяване на времето: ClickUp разполага с гъвкав ClickUp разполага с гъвкав инструмент за проследяване на времето , който може да записва, наблюдава и управлява колко време вие и вашият екип отделяте за задачи и проекти.

Изгледи: Можете да разглеждате работата си от всеки ъгъл с над 15 изгледа, включително Списък, Табло, Кутия, Календар, Гант и Времева линия.

Предварително създадени шаблони за водене на бележки

Цени на ClickUp

Подобно на Dropbox Paper, ClickUp предлага различни ценови планове. Ето подробна информация за тях:

Безплатно завинаги

Неограничен: 7 $/месец на потребител

Бизнес: 12 USD/месец на потребител

Enterprise: Свържете се с нас за цени

ClickUp AI е достъпен за всички платени планове на цена от 5 долара на месец за всеки член на работната среда.

Направете най-добрия избор за вашия екип

Независимо дали търсите инструмент за създаване на документи или за сътрудничество в реално време, Dropbox Paper е чудесна платформа за водене на бележки, която позволява безпроблемна интеграция в екосистемата на Dropbox.

Няма инструмент, който да е идеален за всеки човек и екип. Въпреки положителните страни в този преглед на Dropbox Paper, има много фантастични алтернативи и може би ще намерите такава, която по-добре отговаря на вашите нужди.

ClickUp се откроява като най-добрият вариант на пазара. Той съчетава надеждно управление на задачите, мощни възможности за водене на бележки, широки възможности за персонализиране и изчерпателни функции за сътрудничество в една интуитивна платформа.

Просто няма по-добро от него.

Вижте разликата сами. Регистрирайте се в ClickUp още днес – безплатно е.