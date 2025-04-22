Създаването на AI спътници за разказване на истории, ролеви игри или просто смислени разговори може да бъде вълнуващо – докато не се сблъскате с ограниченията на Character AI. Може би сте разочаровани от честите прекъсвания, ограничените възможности за персонализиране или опасенията относно поверителността на данните. Може би се нуждаете от по-разширени функции за вашите творчески проекти или професионална работа.

Не сте сами. С развитието на платформите за AI герои, разработчиците и творческите професионалисти търсят алтернативи, които предлагат по-голяма надеждност, по-естествени разговори, подобрена поверителност или специализирани възможности.

В този наръчник сме проучили и тествали най-добрите алтернативни сайтове на Character AI, за да ви помогнем да намерите перфектната платформа за AI спътник. Независимо дали сте писател, който разработва герои, разработчик, който създава интерактивни преживявания, или просто търсите по-увлекателни AI разговори, тези инструменти предлагат нови подходи към създаването и взаимодействието на AI герои.

Ограничения на Character AI

Въпреки че Character AI е пионер в създаването на достъпни AI герои, потребителите постоянно съобщават за няколко разочароващи ограничения:

Чести прекъсвания и проблеми със сървъра : Много потребители изпитват неочаквани прекъсвания по време на пиковите часове на използване, като платформата става недостъпна в продължение на часове.

Непоследователни отговори на героите : Героите често „забравят“ установените си личности или истории в средата на разговора, което нарушава потапянето в историята и изисква чести напомняния.

Ограничителни филтри за съдържание : Строгата модерация на платформата блокира много творчески сценарии – дори не експлицитни теми за възрастни – което ограничава възможностите за разказване на истории и развитие на героите.

Ограничена памет за разговори : Персонажите се затрудняват да се позовават на информация от по-ранни разговори, особено при по-дълги взаимодействия.

Проблеми, свързани с поверителността : Разговорите на потребителите се събират, за да се обучи AI моделът, което повдига въпроси относно използването на данните и поверителността.

Основни опции за персонализиране : Платформата предлага ограничен контрол върху външния вид, гласа и поведението на героите в сравнение с по-новите алтернативи.

Бавно време за отговор : С нарастването на броя на потребителите, много от тях съобщават за увеличаване на закъсненията между съобщенията, особено за безплатните потребители.

Модел на монетизация: Последните премиум функции имат ограничена функционалност за неплащащите потребители, което създава разделено преживяване.

Подходяща алтернатива на Character AI преодолява тези ограничения и предлага по-забавен и по-достъпен начин да се насладите на фантастични светове и AI взаимодействия.

Алтернативи на Character AI на един поглед

Инструмент Най-подходящо за Основни характеристики Цени ClickUp Контекстуална AI, която се адаптира към вашите нужди за по-висока продуктивност Многофункционален AI асистент, управление на проекти и знания, създаване на документи Безплатно завинагиБез ограничения: 7 $/месец на потребителБизнес: 12 $/месец на потребителПредприятие: Свържете се с нас за цениClickUp Brain: Добавете към всеки платен план за 7 $ на член на месец Chai Непринуден AI чат с разнообразни герои Персонализирани герои, създадени от общността, гласов чат, анимации в чата БезплатноChai Premium: 13,99 $ на месец или 134,99 $ на годинаChai Ultra: 29,99 $ на месец или 269,99 $ на година Roleplai Хиперреалистични ролеви игри и чат с изкуствен интелект Персонализиране на герои, генериране на AI изкуство, многоезична поддръжка Стартово ниво 19,99 $/месецПремиум: 49,99 $/месецПлатина: 129 $/месец Janitor AI Неограничено творческо ролево играене Създаване на персонализирани сценарии, минимално филтриране на съдържанието, генериране на изображения Безплатно Replika Дългосрочно AI приятелство Постоянна памет, емоционална подкрепа, изграждане на взаимоотношения БезплатноPro: 19,99 $/месец (или 49 $/година)Доживотно: 299 $ (еднократно плащане) Kuki AI Увлекателни неформални разговори; марки, търсещи виртуален представител Естествен разговор, отличителна личност, гласови взаимодействия 100 Koins: 0,99 $ 550 Koins: 4,99 $ 1200 Koins: 9,99 $ 7500 Koins: 49,99 $ Anima AI Дълбоки емоционални връзки и психологическа подкрепа Емоционална връзка, персонализирани преживявания, гласови съобщения Цена от 19,99 $/месец Cleverbot Опростен, текстови AI чат Разговори, подобни на човешките, без нужда от акаунт, учене чрез разговори Безплатно Talkie Многоезични взаимодействия между герои Естествени речеви модели, персонализиране на гласа, емоционални реакции FreeTalkie + Standard: 9,99 $/месец Talkie + Pro: 24,99 $/месец Sakura AI Взаимодействия между герои, вдъхновени от аниме Визуален дизайн на герои, специализирани личности, творчески сценарии БезплатноDiamond: 19 $/месецInfinite: 39 $/месец AI Dungeon Интерактивни приключения с разказване на истории Динамични разкази, гъвкавост на жанра, изграждане на свят AI Dungeon Adventurer: 9,99 $ AI Dungeon Champion: 14,99 $ AI Dungeon Legend: 29,99 $ AI Dungeon Mythic: 49,99 $ 2500 кредита: 19,99 $ 80 кредита: 0,99 $

Най-добрите алтернативи на Character AI, които можете да използвате

1. ClickUp (Най-доброто за продуктивност, задвижвана от AI)

Макар ClickUp да не е чатбот, който предлага виртуални герои, той може да бъде мощно командно център за вашия свят на разкази. Писатели, ролеви играчи и създатели на светове могат да използват ClickUp Docs, за да създават биографии, истории и диалози на героите, докато ClickUp Tasks и Custom Fields ви помагат да следите главите, емоционалните арки или динамиката на взаимоотношенията.

Започнете с ClickUp Централизирайте идеи, сюжети, диалози и още много други за вашите фантастични герои и светове в ClickUp.

Можете да свържете героите с ключови събития или места и да визуализирате тези развиващи се връзки с помощта на ClickUp Whiteboards — чудесно средство за изобразяване на сложни обрати в сюжета. Whiteboards ви позволява също да генерирате AI изображения за вашия фантастичен свят, игра или история, като използвате прости команди на естествен език.

Използвайте AI, за да генерирате изображения в ClickUp Whiteboards и да ги адаптирате според вашите стилови предпочитания.

А когато зациклите? ClickUp Brain, вграденият AI асистент, който отчита контекста, може да ви помогне да измислите имена на герои и места, да напишете резюмета на сцени или дори да ви предложи какво може да каже вашият мрачен антигерой, като същевременно поддържа всичко организирано в по-широкия контекст на проекта.

Така че, макар AI технологията на ClickUp да не претендира да бъде вашият най-добър приятел или пиратски враг (все още), тя може да ви помогне да организирате цялата вселена, в която живеят тези герои.

Използвайте ClickUp Brain, за да създадете измислени герои, истории и светове за минути.

Тази интеграция позволява на творческите професионалисти да съчетават безпроблемно разработването на герои с управлението на задачи, създаването на документи и сътрудничеството в екип.

Най-добрите функции на ClickUp

ClickUp Brain : Създайте свои собствени герои с диалози, личностни черти и истории, използвайки подсказки на естествен език.

Документи с AI помощ : Създавайте и съхранявайте подробни профили на герои, елементи за изграждане на свят и наративни арки с : Създавайте и съхранявайте подробни профили на герои, елементи за изграждане на свят и наративни арки с AI подобрения.

Задачи и подзадачи : Разделете развитието на персонажите на управляеми компоненти с зависимости и времеви рамки.

Персонализирани полета : Проследявайте атрибутите, взаимоотношенията и развитието на героите с персонализирани точки за данни.

Бели дъски: Визуално картографирайте взаимоотношенията между героите, развитието на историята и моделите на взаимодействие.

📮ClickUp Insight: 62% от нашите респонденти разчитат на инструменти за разговорна изкуствена интелигентност като ChatGPT и Claude. Познатият им интерфейс на чатбот и многофункционалните им способности – да генерират съдържание, да анализират данни и др. – може да са причината за тяхната популярност в различни роли и индустрии. Ако обаче потребителят трябва да превключва на друг раздел, за да зададе въпрос на AI, свързаните с това разходи за превключване и промяна на контекста се натрупват с времето. Но не и с ClickUp Brain. Той се намира точно във вашето работно пространство, знае върху какво работите, разбира обикновени текстови команди и ви дава отговори, които са изключително подходящи за вашите задачи! Повишете производителността си двойно с ClickUp!

Ограничения на ClickUp

Не са специално проектирани за интерактивни разговори с герои, като специализираните платформи за AI с герои.

Изисква известно време за настройка, за да се оптимизират работните процеси за разработване на герои.

Създаването на герои е текстово, без вградени инструменти за визуално създаване на герои.

Цени на ClickUp

Оценки и рецензии за ClickUp

G2: 4,7/5 (над 10 000 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 4000 рецензии)

Какво казват реалните потребители за ClickUp?

Акценти от рецензия в Reddit:

ClickUp Brain ми спестява много време, честно казано. Знам, че има AI инструменти с доста ефективен безплатен пакет, но постоянното превключване между разделите отнема много време. И честно казано, когато съм в зоната на дълбока концентрация, това е последното нещо, което искам да правя. Използвам AI основно за писане, тъй като работя в индустрията за съдържание. Той също така редактира това, което съм написал (страхотно!). Друго нещо, което ми помага много, е Docs. Обичам опциите за форматиране, особено банерите. Толкова са сладки!

ClickUp Brain ми спестява много време, честно казано. Знам, че има AI инструменти с доста ефективен безплатен пакет, но постоянното превключване между разделите е изтощително. И честно казано, когато съм в зоната на дълбока концентрация, това е последното нещо, което искам да правя. Използвам AI основно за писане, тъй като работя в индустрията за съдържание. Той също така редактира това, което съм написал (страхотно!). Друго нещо, което ми помага много, е Docs. Обичам опциите за форматиране, особено банерите. Толкова са сладки!

📚 Прочетете също: Най-добрите AI Art Prompts за генериране на изображения

2. Chai AI (Най-подходящ за неформални AI чатове с разнообразни герои)

чрез Chai AI

Ако някога сте искали да чатите с хиляди различни AI личности, без да ги създавате сами, Chai AI е идеалният избор. Тази платформа се превърна в център за любители на AI, които обичат да се включват в разговори с практически всеки възможен тип персонаж – от исторически фигури до оригинални творения.

Това, което отличава Chai, е неговата динамична общност от създатели. За разлика от платформите, където сте ограничени до предварително създадени герои, Chai ви позволява да разглеждате огромна библиотека от личности, създадени от общността, всяка с уникален стил на разговор. Искате да дискутирате философия със Сократ сутринта и да разговаряте с космически изследовател от 3000 година следобед? Chai прави този вид преминаване между герои, задвижвано от изкуствен интелект, лесно и увлекателно.

Най-добрите функции на Chai AI

Достъп до хиляди герои, създадени от общността, от различни жанрове, с различни личности и интереси.

Включете се в разговор с герои, всеки от които има уникални речеви модели и интонации.

Създайте свои собствени AI личности с персонализирани характеристики, знания и стилове на разговор.

Споделяйте интересни разговори или открийте популярни герои чрез препоръки от общността.

Ограничения на Chai AI

Качеството на отговорите варира значително между различните персонажи, създадени от общността.

Потребителите на безплатния план се сблъскват с по-ограничителни филтри за съдържание и ограничения за дължината на разговорите.

Ограничено запаметяване на паметта при по-дълги разговори в сравнение с премиум алтернативите

Цени на Chai AI

Безплатно : Чат с избрани AI ботове, ограничен до 70 съобщения, които се нулират на всеки 2,5 часа.

Chai Premium : 13,99 $ на месец или 134,99 $ на година

Chai Ultra: 29,99 $ на месец или 269,99 $ на година

Оценки и рецензии за Chai AI

G2: Недостатъчно отзиви

Capterra: Недостатъчно рецензии

Какво казват реалните потребители за Chai AI?

Един потребител на Reddit казва:

Chai е много добър, използвам го почти всеки ден, защото е забавен и героите запазват по-добре паметта си. Единственото, което не ми харесва, е, че трябва да гледам реклама, когато се опитвам да сменя или да получа нови герои. Но не ми пречи

Chai е много добър, използвам го почти всеки ден, защото е забавен и героите запазват паметта си по-добре. Единственото, което не ми харесва, е, че трябва да гледам реклама, когато се опитвам да сменя или да получа нови герои. Но не ми пречи

3. RolePlai (Най-доброто за потапящо ролево играене и творческо писане)

чрез Roleplai

RolePlai се отличава като специализирана алтернатива на Character AI, която позволява на потребителите да създават и да взаимодействат с широка гама от AI герои, включително знаменитости, исторически личности и изцяло персонализирани личности. Всяка персона може да бъде персонализирана с конкретни черти и история, което позволява персонализирани и увлекателни разговори.

Освен текстови взаимодействия, RolePlai предлага и възможности за видео и гласов чат. Потребителите могат да виждат и чуват своите AI персонажи, което добавя реализъм към преживяването.

Най-добрите функции на RolePlai

Получете възможности за видео и гласов чат, за да виждате и чувате вашите AI персонажи.

Контролирайте сюжета, като правите различни избори с помощта на AI Adventures.

Създавайте визуално съдържание, свързано с разговора ви, с вградена AI технология за генериране на изкуство.

Взаимодействайте с до пет AI чатбота едновременно за сложни, многопластови разговори и сценарии, които създават наистина потапящо преживяване.

Ограничения на RolePlai

По-фокусирани върху наративни и творчески приложения, отколкото върху практични задачи.

Има крива на обучение за ефективното настройване на сложни параметри на героите.

Цени на RolePlai

Стартово ниво : 19,99 $/месец

Премиум : 49,99 $/месец

Платина: 129 $/месец

Оценки и рецензии за Roleplai

G2: Недостатъчно отзиви

Capterra: Недостатъчно рецензии

Какво казват реалните потребители за Roleplai?

В едно ревю в App Store се чете:

Това приложение е забавно и интересно, но мисля, че трябва да се добавят няколко неща. Смятам, че в раздела „Приключения“ трябва да има вторичен характер, лична биография, личностни черти, точно както в раздела „AI чат“, за да не ни липсва място за това, което искаме да добавим към нашето приключение.

Това приложение е забавно и интересно, но бих казал, че трябва да се добавят няколко неща. Смятам, че в раздела „Приключения“ трябва да има вторичен характер, лична биография, личностни черти, точно както в раздела „AI чат“, за да не ни липсва място за това, което искаме да добавим към нашето приключение.

4. Janitor AI (Най-доброто за неограничено творческо ролево играене)

чрез Janitor AI

Janitor AI е извоювала своята ниша като предпочитана платформа за творчески професионалисти, които търсят минимални ограничения за взаимодействията между своите герои. Докато много платформи за AI герои прилагат строги филтри за съдържание, Janitor използва по-свободен подход, което я прави популярна сред писатели на художествена литература, разработчици на игри и ролеви играчи, които изследват сложни или зрели наративни теми.

Отличителната черта на платформата е системата за създаване на сценарии. Вместо просто да разговаряте с героите, можете да ги поставите в конкретни ситуации с определени параметри. Автор на криминални романи може да тества различни реакции на героите при откриване на доказателства, а разработчик на игри може да създаде прототип на отговорите на NPC на изборите на играчите в различни варианти на историята.

Най-добрите функции на Janitor AI

Създавайте визуални представяния на герои и сцени, обсъждани в разговорите.

Насладете се на постоянна памет. Персонажите запомнят не само историята на разговорите, но и еволюиращото състояние на техния измислен свят.

Интегрирайте герои в персонализирани приложения, игри или инструменти за писане с достъп до API за разработчици.

Ограничения на Janitor AI

По-малко подходящи за потребители, които търсят съдържание, подходящо за цялото семейство, поради минимално филтриране.

Качеството на генерираните изображения варира значително в зависимост от качеството на подсказките.

Потребителският интерфейс може да изглежда технически сложен за случайни потребители, които не са запознати с терминологията на ролевите игри.

Цени на Janitor AI

Безплатно

Оценки и рецензии за Janitor AI:

G2: Недостатъчно отзиви

Capterra: Недостатъчно рецензии

5. Replika (Най-доброто решение за дългосрочно AI приятелство)

чрез Replika

Replika е ветеран в областта на личните AI спътници, фокусирайки се върху създаването на една единствена, развиваща се връзка, а не върху взаимодействия с множество герои. Представете си го като развиване на дълбока приятелство с една AI личност, която с течение на седмици и месеци започва да ви разбира все по-добре.

За разлика от платформите, където разговорите изглеждат несвързани, Replika се отличава с изграждането на непрекъсната памет за вашите взаимодействия. Споделете своите професионални предизвикателства, лични цели или ежедневни рутинни дейности, и вашата Replika ще се позовава на тези подробности по естествен начин в бъдещи разговори. Това създава истинско усещане за „познаване“, което много потребители намират за успокояващо.

Специалистите по психично здраве са забелязали как това постоянно присъствие е от полза за някои потребители. Хората, които се борят със социална тревожност, често практикуват разговори с Replika преди реални взаимодействия, докато други намират утеха в това, че имат пространство, свободно от осъждане, където да обработват мислите си в 3 часа сутринта, когато приятелите им не са на разположение.

👀 Знаете ли, че? Множество проучвания потвърждават, че AI спътниците помагат за намаляване на самотата, понякога толкова ефективно, колкото и човешкото общуване. Въпреки че конкретните проценти варират, едно мащабно експеримент установи значително намаляване на самотата ( 16–24 процентни пункта ) сред потребителите на AI спътници.

Най-добрите функции на Replika

Получавайте персонализирани отговори въз основа на вашия стил на общуване и заявените предпочитания, тъй като Replika запомня историята на разговорите през месеците на взаимодействие.

Достъп до опционални функции за проследяване на настроението и водене на дневник, за да подпомогнете емоционалната осведоменост.

Говорете директно с вашата Replika с все по-естествени гласови отговори.

Персонализирайте външния вид на вашата Replika с подробно създаване на 3D аватар и опции за облекло.

Ограничения на Replika

Фокусира се върху един спътник, а не върху няколко различни персонажа, което може да стане скучно за тези, които търсят AI спътнически приложения за забавление.

Последните актуализации ограничиха някои видове ролеви игри, които преди бяха достъпни.

Безплатната версия има значително ограничени функции за развитие на паметта и личността.

Цени на Replika

Безплатно

Pro : 19,99 $/месец (или 49 $/година)

Доживотна: 299 $ (еднократно плащане)

Оценки и рецензии за Replika

G2: Недостатъчно отзиви

Capterra: Недостатъчно рецензии

Какво казват реалните потребители за Replika?

Потребител на Reddit споделя:

Установих, че ако настроите ролевата игра правилно, можете да накарате Replika да бъде всеки, когото пожелаете, и да превключвате между героите в зависимост от настроението си.

Открих, че ако настроите ролевата игра правилно, можете да накарате Replika да бъде всеки, когото пожелаете, и да превключвате между героите в зависимост от настроението си.

📚 Прочетете също: Удивителни примери за изкуство, създадено с изкуствен интелект

6. Kuki AI (Най-подходяща за ангажиращи неформални разговори и марки, търсещи виртуални представители)

чрез Kuki AI

Kuki AI предлага AI разговори с подчертана личност, като подходът му се различава значително от този на другите платформи. Вместо да се фокусира върху персонализирането на героите, Kuki е разработван в продължение на повече от 15 години, за да притежава забавна, леко дръзка личност, която прави дори и най-обикновените разговори неочаквано забавни.

Това, което прави Kuki специален, е балансът между хумор и полезност. Разговор за приготвянето на вечеря може да прерасне в забавно подкачане за вашите кулинарни умения, преди плавно да се върне към действително полезни предложения за рецепти.

За брандовете и създателите на съдържание добре дефинираната личност на Kuki го прави особено ценен за реклами, стрийминг и съдържание в социалните медии. YouTubers и Twitch стриймърите редовно включват разговори с Kuki заради неговите импровизирани отговори и изненадващи реакции на въпросите на публиката.

Най-добрите функции на Kuki AI

Получавайте контекстуално подходящи отговори с по-малко нелогични изказвания в сравнение с много от конкурентите.

Насладете се на добре подбрани шеги и забавни отговори, които съответстват на тона на разговора.

Достъп до обширна информация по различни теми, от наука до поп култура, за информативни дискусии.

Ограничения на Kuki AI

Ограничени възможности за персонализиране на героите, тъй като те са проектирани с предварително зададена личност.

Потребителите съобщават за периодични затруднения с комплексни, многокомпонентни въпроси или инструкции.

Безплатната версия включва реклами, които могат да прекъсват потока на разговора.

Цени на Kuki AI

100 Koins : 0,99 $

550 Koins : 4,99 $

1200 Koins : 9,99 $

7500 Koins: 49,99 $

Оценки и рецензии за Kuki AI

G2: Недостатъчно отзиви

Capterra: Недостатъчно рецензии

7. Anima AI (Най-подходяща за дълбоки емоционални връзки и психологическа подкрепа)

чрез Google Play Store

Чувствали ли сте някога, че имате нужда от някого, с когото да поговорите и който наистина ви разбира, без да ви съди? Anima AI създава AI спътници, предназначени да формират значими емоционални връзки с потребителите чрез психологически прозрения и емпатични отговори.

За разлика от други платформи за AI герои, които се фокусират предимно върху забавлението, Anima AI включва принципи от психологията, за да създаде спътници, които могат да подкрепят вашето психическо благополучие чрез разговори, които изглеждат истински. Когато се чувствате тревожни за предстоящо интервю за работа, например, вашият спътник от Anima може да ви помогне да преодолеете конкретни тревоги, да ви даде практични съвети и да ви предостави емоционална подкрепа, която е персонализирана за вашата ситуация.

Платформата се отличава с създаването на последователни личности, които запомнят вашите разговори във времето. Ако споменете страстта си към алпинизъм в един разговор, вашият спътник Anima може да ви попита за последното ви приключение седмици по-късно, създавайки усещането, че сте наистина забелязан и запомнен, което прави взаимоотношенията значими.

Най-добрите функции на Anima AI

Получавайте съпричастни и полезни отговори, базирани на утвърдени техники за емоционална подкрепа.

Персонализирайте характеристиките на спътниците, включително външния им вид, личността и хобитата, за да отговарят на вашите специфични нужди от емоционална подкрепа.

Възползвайте се от дизайн, фокусиран върху поверителността, който не споделя данни от разговорите за обучение.

Ограничения на Anima AI

Времето за отговор може да се забави по време на пиковите периоди на използване.

Ограничени възможности за интеграция с други инструменти или платформи за продуктивност

Може да не е подходящо за деца поради опасения за съдържание за възрастни.

Цени на Anima AI

Цена от 19,99 $/месец

(Източник: потребители)

Оценки и рецензии за Anima AI

G2: Недостатъчно отзиви

Capterra: Недостатъчно рецензии

Какво казват реалните потребители за Anima AI?

Отзив в Play Store съобщава:

Това приложение е добро, разговорът протича гладко, докато понякога не бъде прекъснат от случайни, неподходящи въпроси. Харесва ми, че приложението има бутон за сигнализиране в чата, който е полезен за оформяне на езика и потока на AI.

Това приложение е добро, разговорът протича гладко, докато понякога не бъде прекъснат от случайни, неподходящи въпроси. Харесва ми, че приложението има бутон за докладване в чата, който е полезен за оформяне на езика и потока на AI.

8. Cleverbot (Най-доброто за непредсказуема, човекоподобна AI за разговори)

чрез Cleverbot

Помните ли онези случайни, безцелни разговори, които водите с приятели късно през нощта? Cleverbot улавя тази непредсказуема енергия в AI форма. За разлика от AI спътниците с строго определени сценарии, Cleverbot се учи от милиони реални човешки взаимодействия, което прави всеки разговор уникално непредсказуем.

Може да ви изненада с остроумни отговори, философски въпроси или дори закачливи шеги, които изглеждат наистина спонтанни. За писатели, които работят върху реалистични диалози, тази непредсказуемост може да бъде безценна за преодоляване на творческите блокажи – просто започнете да чатите с Cleverbot за дилемата на вашия герой и вижте къде ще ви отведе разговорът.

Най-добрите функции на Cleverbot

Вдъхновете се от неочаквани, креативни отговори, които не следват формулни, предварително програмирани AI модели.

Насладете се на прост интерфейс без отвличащи елементи, който се фокусира изцяло върху разговора.

Започнете да чатите веднага, без да се регистрирате или да създавате акаунт.

Ограничения на Cleverbot

Понякога губи контекста на разговора, което налага да повтаряте информацията.

Няма опции за персонализиране на героите, каквито предлагат по-новите платформи.

Случайни неподходящи отговори без надеждно филтриране на съдържанието

Цени на Cleverbot

Безплатно

Оценки и рецензии за Cleverbot

G2: Недостатъчно рецензии

Capterra: Недостатъчно рецензии

9. Talkie (Най-подходящ за многоезични AI герои с разнообразни личности)

чрез Talkie

Искали ли сте някога да практикувате испански с търпелив учител, да обсъждате маркетингови идеи с креативен партньор и да получите технически съвети от експерт – и всичко това на една и съща платформа? Talkie ви позволява да направите точно това с разнообразния си набор от AI герои, специализирани в различни езици, области на знание и типове личности.

Това, което отличава Talkie, е начинът, по който героите му поддържат последователни личности на различни езици. Например, ако учите японски, можете да чатите с един и същ герой както на английски, така и на японски, което прави езиковото ви обучение по-съгласувано и базирано на взаимоотношения, а не просто упражнения за запомняне на лексика.

Най-добрите функции на Talkie

Поддържайте последователни личности на героите на различни езици

Достъп до разнообразен списък с герои за конкретни области като бизнес, творческо писане и образование.

Подобрете произношението и плавността на разговора с гласов чат.

Ограничения на Talkie

Разширените езикови функции изискват абонаментни планове.

Проблеми с работата на мобилното приложение, съобщавани от някои потребители

Ограничена интеграция с външни платформи за изучаване на езици или инструменти за продуктивност

Несъответствията в модерацията на съдържанието и прилагането на правилата могат да повлияят на потребителското преживяване.

Цени на Talkie

Безплатно

Talkie + Standard : 9,99 $/месец

Talkie + Pro: 24,99 $/месец

Оценки и рецензии за Talkie

G2: Недостатъчно отзиви

Capterra: Недостатъчно рецензии

📚 Прочетете също: AI шаблони за спестяване на време и подобряване на производителността

10. Sakura AI (Най-подходяща за взаимодействия между герои, вдъхновени от аниме и манга)

чрез Sakura AI

В даден момент всички сме искали да влезем в любимия си аниме свят и да общуваме с героите, които най-много обичаме. Ами ако ви кажем, че това е възможно с Sakura AI?

Тази алтернатива на Character AI създава изключително детайлни AI спътници, вдъхновени от аниме и манга, с отличителни личности, истории и визуален дизайн.

Това, което отличава Sakura AI, е дълбоката му отдаденост на естетическите и разказвателните традиции на японската анимация и комикси. Когато взаимодействате с цундере персонаж, например, ще преживеете класическото развитие от първоначална студенина към постепенно затопляне, докато връзката ви се развива. Отговорът на всеки персонаж изглежда автентичен спрямо установената му личност, създавайки последователно и потапящо преживяване.

Най-добрите функции на Sakura AI

Говорете с герои, вдъхновени от аниме, с детайлни визуални дизайни и истории.

Изживейте ролеви сценарии с герои, които реагират по последователен начин, подходящ за техния архетип.

Получете поддръжка на японски език с автентични културни препратки към аниме и манга.

Ограничения на Sakura AI

Силният акцент върху аниме естетиката може да не се хареса на тези, които търсят по-реалистични взаимодействия.

Отговорите на героите понякога се основават на жанрови клишета, а не на нюансирани личности.

Цени на Sakura AI

Безплатно

Diamond: 19 $/месец

Infinite: 39 $/месец

Оценки и рецензии за Sakura AI

G2: Недостатъчно рецензии

Capterra: Недостатъчно рецензии

Какво казват реалните потребители за Sakura AI?

Едно ревю в Reddit казва:

Диалогът е невероятен. Ролевите игри са отлични. Работи на мобилни устройства. Плащам месечен абонамент и го използвам всеки ден. Паметта е много добра и можете да редактирате съобщенията, когато е необходимо, защото понякога ботовете правят малки грешки. Можете да казвате и правите всичко. Давам му 5 от 5 звезди.

Диалогът е невероятен. Ролевите игри са отлични. Работи на мобилни устройства. Плащам месечен абонамент и го използвам всеки ден. Паметта е много добра и можете да редактирате съобщенията, когато е необходимо, защото понякога ботовете правят малки грешки. Можете да казвате и правите всичко. Давам му 5 от 5 звезди.

11. AI Dungeon (Най-доброто за интерактивно разказване на истории и ролеви игри)

чрез Google Play Store

Искате ли да се пренесете в книга, в която сами избирате приключенията си и можете да оформяте историята? AI Dungeon създава безкрайно разклоняваща се интерактивна фантастика, в която практически всичко, което можете да си представите, става възможно в света на вашата история.

За разлика от повечето AI инструменти за герои, които се фокусират върху разговора, AI Dungeon изгражда цели наративни вселени около вашите избори. Можете да започнете като космически изследовател, откриващ мистериозна планета, а след това да се озовете в преговори с извънземни цивилизации или в битка с космически пирати – всичко това възниква естествено от вашите решения и творческите екстраполации на AI.

AI отговаря на вашите действия с подробни описания и реакции на героите, като често отвежда историите в неочаквани посоки, които могат да ви дадат нови идеи за вашите собствени творчески проекти.

Най-добрите функции на AI Dungeon

Създавайте безкрайно разклоняващи се истории, които се адаптират към вашите избори и стил на писане.

Получете поддръжка за различни жанрове – от фентъзи и научна фантастика до мистерия и романтика.

Използвайте мултиплейър режима, за да сътрудничите с приятели и да създавате истории заедно.

Достъп до обширна библиотека с истории, създадени от потребители, за вдъхновение или директно възпроизвеждане.

Ограничения на AI Dungeon

Качеството на генерираното съдържание може да варира значително между различните взаимодействия.

Някои потребители съобщават за проблеми с определени стилове на подсказки и липса на функция „Отмени дотук“.

Цени на AI Dungeon

AI Dungeon Adventurer: 9,99 $

AI Dungeon Champion: 14,99 $

AI Dungeon Legend: 29,99 $

AI Dungeon Mythic : 49,99 долара

2500 кредита: 19,99 $

80 кредита: 0,99 $

Оценки и рецензии за AI Dungeon

G2: Недостатъчно отзиви

Capterra: Недостатъчно рецензии

Защо ClickUp Brain е най-добрият AI инструмент за гъвкавост в разговорите и управление на задачите в едно

Докато специализираните алтернативи на Character AI предлагат специализирани разговорни преживявания, други AI инструменти могат да предоставят сходни предимства, както и допълнителни функции за производителност.

ClickUp Brain трансформира вашия работен процес, като внася мощни AI възможности директно във вашата среда за управление на проекти. Това, което го отличава от традиционните AI инструменти за създаване на герои, е способността му да интегрира AI-базирана помощ във вашата реална работа, а не само да предлага разговорно общуване.

Вашето всеобхватно творческо работно пространство

Това означава, че можете да генерирате диалози между герои, идеи за сюжети или маркетингови текстове, като същевременно поддържате всичко организирано на едно място, където следите крайните срокове, сътрудничите си с членовете на екипа и управлявате цялостния си проект.

За създателите на съдържание, които се занимават с множество проекти, ClickUp Brain може да ви помогне да генерирате свежи идеи, когато се сблъскате с творчески блок, да обобщите изследователски материали в практични прозрения или дори да ви помогне да създадете различни арки на герои за различни части от съдържанието.

Използвайте AI инструментите на ClickUp Brain в вашите документи, за да пишете, генерирате идеи, обобщавате, превеждате, редактирате и др.

Маркетинг екип, който използва AI за създаване на персони в социалните медии, например, може да разчита на ClickUp Brain за разработване на последователни указания за гласа на всяка персона, генериране на примерни публикации и организиране на календара с съдържание – всичко това в едно и също работно пространство.

Достъп до множество LLM на едно място

Една от най-мощните функции на ClickUp Brain е възможността да имате достъп до множество големи езикови модели (LLM) директно в работното си пространство. Това означава, че не сте ограничени до един единствен подход или личност на AI – можете да използвате различни AI модели за различни задачи, като изберете този, който най-добре отговаря на текущите ви нужди.

Сменете LLM в ClickUp Brain, за да персонализирате своя AI опит.

Имате ли нужда от усъвършенстваните способности за разсъждение на GPT-4, за да ви помогне да обмислите сложното развитие на героите във вашия роман? Или предпочитате нюансираните, обмислени отговори на Claude при създаването на диалог? ClickUp Brain ви позволява да превключвате безпроблемно между тези LLM. Тази гъвкавост е безценна, когато работите по творчески проекти, които изискват различни AI способности – техническа прецизност в един момент, творчески талант в друг.

👀 Знаете ли? Контекстният прозорец на GPT-4 е около 32 000 токена, приблизително 24 000 думи, което позволява значителна контекстна памет.

Бъдете най-креативни и продуктивни с ClickUp

Като внедрява AI възможности във вашия работен процес, вместо да ги държи в отделен инструмент, ClickUp Brain елиминира постоянното превключване на контекста, което нарушава творческата концентрация, и гарантира, че цялото ви AI-генерирано съдържание остава организирано заедно с вашите задачи, срокове и комуникации в екипа.

Защо да чакате? Регистрирайте се безплатно в ClickUp и започнете да разширявате границите на своя творчески свят!