10-те най-добри алтернативи на Answers the Public за SEO екипи през 2025 г.

Да пренебрегнете SEO е като да се сбогувате с ценни възможности за вашия бизнес. За да завладеете онлайн пространството, вашата организация трябва да овладее изкуството на оптимизацията за търсачки (SEO).

Една солидна SEO стратегия извежда вашия уебсайт на челно място в Google и други търсачки, като гарантира, че той ще се откроява, когато потенциални клиенти търсят вашите продукти или услуги.

Подходящият софтуер е от решаващо значение за стартирането на вашата SEO стратегия.

Макар Answer the Public да е популярен инструмент за изграждане на връзки, маркетинг на съдържание, проучване на ключови думи и анализ на конкурентите, ограничените му възможности за персонализиране и данни може да ви попречат да достигнете пълния си потенциал.

Търсите алтернативи на Answer the Public за SEO екипи през 2024 г.? Нека разгледаме 10-те най-добри опции, които сме подбрали за вас.

Какво трябва да търсите в алтернативите на Answer the Public?

Answer the Public е популярен SEO инструмент, който събира информация и идеи за съдържание от данните на търсачките. Ако търсите нещо подобно, разгледайте алтернативи с тези ключови функции:

Цялостно проучване на ключови думи: Потърсете платформа, която да ви помогне да откриете най-ефективните ключови думи за привличане на нови клиенти.

SEO анализ на страницата: Разгледайте алтернативи на Answer the Public, които предлагат информация за оптимизация на страницата, включително препоръки за тагове за заглавия, мета описания и структура на съдържанието.

Оценка на обратните връзки: Повишете авторитета на вашия уебсайт, като идентифицирате неработещите връзки, които трябва да поправите, и откриете нови възможности за връзки чрез всеобхватен SEO инструмент.

Анализ на конкурентите: Използвайте инструмент, който ви дава информация за стратегиите на вашите конкуренти, като проследява техните класирания, идентифицира най-популярните ключови думи и проучва техните обратни връзки.

Инструменти, задвижвани от изкуствен интелект: Изберете решение, което може да подобри вашата SEO стратегия с инструменти за изкуствен интелект чрез автоматизиран анализ на ключови думи, оптимизация на съдържанието и персонализирано потребителско преживяване. Това ще ви помогне да подобрите видимостта при търсене и ангажираността на потребителите.

10-те най-добри алтернативи на Answer the Public, които можете да използвате

Разгледайте тези 10 най-добри алтернативи на Answer the Public и инвестирайте в доказана SEO стратегия:

1. Semrush

Semrush е водеща платформа за дигитален маркетинг и SEO за проучване на ключови думи и конкурентен анализ. Тя е популярна сред онлайн маркетолозите заради своята гъвкавост и разнообразни, задълбочени инструменти за проучване на ключови думи и стратегии за съдържание.

Отличителна черта на Semrush е способността му да проследява класирането на страниците, като по този начин помага на бизнеса да следи представянето си и това на конкурентите си.

Това е водещият избор на маркетолозите за предложения за изграждане на връзки и подпомага SEO, плащане за клик (PPC) и цялостната стратегия за съдържание.

Най-добрите функции на Semrush

Анализирайте уебсайтове, за да разберете средния им трафик, популярните ключови думи и рекламната им стратегия, и оценете качеството на линковете.

Използвайте инструмента Semrush Keyword Magic Tool, за да получите обща представа за показателите на релевантните ключови думи.

Идентифицирайте проблеми, които могат да навредят на класирането ви в търсачките, чрез одит на сайта.

Сравнете класирането на вашите ключови думи с уебсайтовете на конкурентите, за да откриете пропуски в съдържанието.

Проследявайте ключовите думи за трафика на уебсайта (както органични, така и платени) чрез органични и PPC инструменти.

Ограничения на Semrush

Ценовите планове може да са твърде скъпи за по-малките фирми и агенции, които се нуждаят от алтернативи на Answer the Public.

Потребителите често търсят алтернативи на Semrush поради кривата на обучение с неговия обширен набор от инструменти.

Цени на Semrush

Про: 129,95 $/месец

Guru: 249,95 $/месец

Бизнес: 499,95 $/месец

Оценки и рецензии за Semrush

G2: 4. 5/5 (над 1800 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 2100 отзива)

2. Ahrefs

Ahrefs е надежден инструмент за проучване на ключови думи, използван от SEO специалисти и маркетинг експерти по целия свят. Той ви помага да разберете трафика на вашите конкуренти, да определите какво търсят хората в Google и да идентифицирате проблеми, които могат да навредят на ефективността на вашия уебсайт.

Платформата се отличава със способността си да следи класирането на хиляди свързани ключови думи, предоставяйки ценна информация за стратегията за съдържание и областите за подобрение. Можете да разгледате този инструмент, ако търсите алтернативи на Answer the Public.

Най-добрите функции на Ahrefs

Проверете вашия SEO рейтинг и идентифицирайте потенциални грешки с помощта на функцията Site Explorer.

Открийте най-ефективното съдържание и възможности за изграждане на връзки

Получете изчерпателна информация за профила на търсенето и обратните връзки на всеки уебсайт.

Открийте всички ключови думи и идеи, заедно с тяхната трудност за класиране и потенциал, за да увеличите трафика на вашия уебсайт.

Ограничения на Ahrefs

Няма AI инструменти за генериране на съдържание

Стръмната крива на обучение за начинаещи

Цени на Ahrefs

Lite: 99 $/месец

Стандартен: 199 $/месец

Разширено: 399 $/месец

Enterprise: 999 $/месец

Оценки и рецензии за Ahrefs

G2: 4. 5/5 (500+ отзива)

Capterra: 4,8/5 (над 500 отзива)

3. Ubersuggest

Ubersuggest е лесна за използване платформа за SEO и управление на съдържание, предназначена за малки предприятия и самостоятелни предприемачи.

Можете да изтеглите Ubersuggest като разширение за Chrome и ще получите личен табло, което ще ви помогне да намерите най-добрите ключови думи за вашия сайт, да проведете технически одит на сайта и да откриете нови възможности за обратни връзки.

Той също така предлага полезна информация за търсенето от страна на потребителите, обема и намерението на търсенето, ефективността на съдържанието и конкуренцията.

Най-добрите функции на Ubersuggest

Идентифицирайте конкретните уеб страници, които генерират най-ефективния SEO трафик, както за вашия уебсайт, така и за уебсайтовете на вашите конкуренти.

Получавайте ежедневни известия за актуализации на класирането и критични SEO проблеми на вашия уебсайт чрез таблото за управление.

Анализирайте SEO данните за всеки сайт, който посещавате, чрез разширението за Chrome.

Получете ценна информация за ключовите думи и вземете решения, основани на данни, за да подобрите видимостта и органичния трафик на вашия уебсайт.

Ограничения на Ubersuggest

Ограничени източници на данни, предимно Google Analytics

Няма налично мобилно приложение

Цени на Ubersuggest

Индивидуален: 12 $/месец

Бизнес: 20 $/месец

Enterprise: 40 $/месец

Оценки и рецензии за Ubersuggest

G2: 4. 2/5 (над 100 рецензии)

Capterra: 4. 4/5 (80+ отзива)

4. SE Ranking

SE Ranking е обширен набор от инструменти за SEO, с които да подобрите класирането си в търсачките. Той ви позволява да виждате показателите за ключовите думи, да следите класирането, да проверявате обратните връзки, да извършвате одити на уебсайтове и да оценявате SEO ефективността на отделните страници.

SE Ranking е известен със своите аналитични и ключови инструменти, които предоставят релевантни данни и информация за органичния и платен трафик към вашия уебсайт.

Той разполага и с инструмент за ключови думи, който проследява класирането на ключовите думи и дава предложения за оптимизиране на всяка страница или публикация в блога за SEO.

Можете също да получите достъп до създаване на съдържание, техническа оптимизация, локално SEO и автоматизирано отчитане.

Най-добрите функции на SE Ranking

Оптимизирайте уеб страниците или публикациите в блога си с помощта на съвети, базирани на изкуствен интелект.

Провеждайте проучвания на ключови думи и намирайте свързани дълги ключови думи

Извършете пълен одит на уебсайта, за да идентифицирате всички проблеми, които могат да повлияят на класирането ви в търсачките.

Анализирайте текущия си референтен трафик и проверете референциите на конкурентите си, за да разберете източниците на техните обратни връзки.

Ограничения на SE Ranking

Показателите се фокусират предимно върху органичния трафик и може да не предоставят изчерпателна информация за социалните медии и рекламите с плащане за клик.

Цени на SE Ranking

Essential: 55 $/месец

Предимства: 109 $/месец

Бизнес: 239 $/месец

Оценки и рецензии за SE Ranking

G2: 4. 8/5 (над 1200 рецензии)

Capterra: 4. 8/5 (над 200 рецензии)

5. Moz

Moz е чудесно място за блогъри, които искат да научат повече за SEO. Този сайт предлага безплатни инструменти за изграждане на линкове, оптимизиране на уеб страници, най-добрите инструменти за проучване на ключови думи, метрики за сайтове и много други.

Keyword Explorer, отличен инструмент за проучване на ключови думи, разполага с обширна и точна база данни с SEO фрази. Можете да получите предложения за ключови думи, за да намерите и приоритизирате подходящи ключови думи, с които да се класирате бързо.

Ако сте готови да се заемете сериозно с SEO, Moz предлага платени инструменти като Moz Pro и Moz Local с по-разширени функции. Ако търсите платени алтернативи на Answer the Public, можете да ги опитате.

Най-добрите функции на Moz

Провеждайте седмични одити на сайта с Moz Pro, за да идентифицирате технически SEO проблеми, които влияят на класирането.

Следете рейтинга на домейна (DA) на вашия уебсайт – разработена от Moz метрика за класиране, която предсказва представянето на страницата с резултати от търсачката (SERP).

Генерирайте идеи за съдържание и създайте календар , като проучите най-популярните сайтове за подобни теми.

Създавайте персонализирани SEO отчети

Ограничения на Moz

Платените планове струват повече от тези на конкурентите

Moz се фокусира върху конкурентни термини за търсене с голям обем

Цени на Moz

Следните цени са за Moz Pro, всеобхватния SEO продукт:

Безплатно: 1 месец/потребител

Стандартен: 99 $/месец

Средна цена: 179 $/месец

Голям: 299 $/месец

Премиум: 599 $/месец

Оценки и рецензии на Moz

Следните оценки са за Moz Pro:

G2: 4. 4/5 (над 400 отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 300 рецензии)

6. AlsoAsked

Особено популярен сред създателите на съдържание, AlsoAsked е инструмент за проучване на ключови думи, който спестява време и автоматично показва данни от Google търсенията ви в People Also Ask (PAA), показвайки резултатите, които се появяват, когато кликнете върху даден въпрос.

Потребителите могат да използват инструмента за ключови думи, за да проучат идеи, свързани с конкретни ключови думи, и да получат SERP копия с генерирани PAA за избраната ключова дума.

Основното му предимство е бързото актуализиране на данните на Patch AutoAugment (PAA) за свързани ключови думи, като често разкрива нови въпроси в рамките на часове след важни новини и превъзхожда други инструменти за проучване на ключови думи по отношение на обем на търсене и отзивчивост.

Най-добрите функции на AlsoAsked

Фокусирайте се върху действителното намерение за търсене, като наблегнете на въпросите, които хората задават във връзка с вашите ключови думи.

Използвайте Deep Search, за да намерите автоматично 150 свързани въпроса до три нива надолу за един термин за търсене.

Открийте неизползвани ключови думи, като анализирате въпроси и термини за търсене за дигитален маркетинг.

Покрийте всичко, което вашата аудитория търси, като разделите една тема на няколко подтеми.

Ограничения на AlsoAsked

Няма показатели за обема на търсенията

Липсва анализ на конкурентите

Цени на AlsoAsked

Основен: 15 $/месец

Lite: 29 $/месец

Предимства: 59 $/месец

Оценки и рецензии за AlsoAsked

G2: Не е наличен

Capterra: Не е наличен

7. Google Keyword Planner

Google Keyword Planner е полезен инструмент за генериране на ключови думи, с който можете да намирате нови целеви ключови думи и да разберете приблизителния им обем на търсене и цената им.

Това е безплатен инструмент, предназначен предимно за PPC реклама, но може да ви помогне и при SEO стратегията.

Той предоставя подходящи предложения за ключови думи и информация за подобряване на вашите рекламни кампании в Google. Можете да го използвате и самостоятелно, за да откриете нови ключови думи и да научите повече за търсенията и тенденциите, за да подобрите рекламните си кампании.

Най-добрите функции на Google Keyword Planner

Създайте планове за ключови думи за Google Ads

Вижте прогнозния трафик от търсения, приблизителния брой кликвания, импресии или конверсии за избрани ключови думи.

Превърнете плана си за ключови думи в активна кампания в Google Ads

Ограничения на Google Keyword Planner

Показва предимно прогнозни данни за органично търсене за термини в Google.

Цени на Google Keyword Planner

Безплатни

Оценки и рецензии за Google Keyword Planner

По-долу са дадени оценките за платформата Google Ads като цяло:

G2: 4. 3/5 (над 1900 рецензии)

Capterra: 4,5/5 (над 800 рецензии)

8. SpyFu

SpyFu е всеобхватна алтернатива на Answer the Public, която оптимизира както SEO, така и PPC рекламни кампании.

Тази платформа проучва над 100 милиона домейни, за да разкрие търсачките и маркетинговите стратегии на конкурентите, като разкрива всички използвани ключови думи, реклами и обратни връзки, които генерират органичен и платен трафик в различни търсачки.

С помощта на различни инструменти можете да организирате и анализирате ключови думи, да проследявате класирания и да генерирате персонализирани отчети, за да отговорите на вашите специфични SEO нужди.

Най-добрите функции на SpyFu

Достъп до исторически данни, за да прегледате историята на класирането и обратните връзки

Разгледайте ключовите думи и рекламите на конкурентите си в Google Ads с помощта на PPC инструментите.

Управлявайте SEO проекти, като създавате групи от ключови думи и настройвате известия.

Генерирайте текст въз основа на текстово подсказване и обобщавайте дълги документи или текстове.

Ограничения на SpyFu

Потребителите са съобщили за случаи, в които данните не са били 100% точни през цялото време.

Включва разширени инструменти, които може да не са необходими на начинаещите

Цени на SpyFu

Основен: 39 $/месец

Професионална версия: 79 $/месец

Рейтинги и рецензии на SpyFu

G2: 4. 6/5 (500+ отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 100 отзива)

9. Nozzle

Nozzle е мощен SEO инструмент за ключови думи и проследяване на класиране, особено за потребители на корпоративно ниво. Той извлича подробни данни за ключови думи от SERP на Google за много ключови думи.

Отивайки отвъд стандартното проследяване на класирането, Nozzle ви позволява да идентифицирате домейни и конкретни URL адреси, които доминират в избрани откъси, местни списъци и списъци с видеоклипове.

Най-добрите функции на Nozzle

Следете ежедневно позициите на ключовите си думи с точно и надеждно проследяване на позициите в SERP.

Получете полезни съвети, данни с цветно кодиране и обзор на представянето ви в класацията, за да подобрите SEO резултатите си.

Проследявайте ежедневните позиции на фрази в индекса на Google

Проверявайте статистиките толкова често, колкото искате (например ежедневно или ежемесечно).

Ограничения на дюзите

Объркващ интерфейс за нови потребители

Липсват отчети и сигнали, проучване на ключови думи и проследяване на обратни връзки.

Цени на дюзите

Малки и средни предприятия (МСП):

Основен: 59 $/месец

Разширено: 119 $/месец

Предимства: 299 $/месец

Pro Plus: 599 $/месец

Предприятие:

Business Basic: 1199 $/месец

Business Advanced: 2999 $/месец

Business Pro: 5999 $/месец

Enterprise: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за дюзи

G2: 4. 6/5 (над 100 рецензии)

Capterra: 4,8/5 (над 80 рецензии)

10. SEO PowerSuite

SEO PowerSuite е многофункционален инструмент за компании, които искат да подобрят своето дигитално присъствие.

Той помага при проучването на ключови думи, подобрява структурата на сайта, като отбелязва проблеми, анализира обратните връзки и провежда кампании за разпространение на връзки.

Платформата се състои от четири части: Rank Tracker, WebSite Auditor, SEO SpyGlass и LinkAssistant. Тези инструменти ви помагат да проверите трудността на ключовите думи, да проследите месечния обем на търсенията, да планирате по-добре съдържанието и да намерите възможности за ключови думи и линкове.

Най-добрите функции на SEO PowerSuite

Извършете SEO одит, за да проверите сайта си за технически проблеми.

Следете класирането в местните резултати от търсене и Google Maps.

Намерете и поправете спам връзки, за да подобрите класирането на вашето съдържание.

Ограничения на SEO PowerSuite

Не е платформа, базирана на облак

Разделени на четири отделни решения, вместо на един комбиниран инструмент

Цени на SEO PowerSuite

Безплатна версия

Професионална версия: 596 $/година

Enterprise: 1396 $/година

Рейтинги и отзиви за SEO PowerSuite

G2: 4,5/5 (над 400 рецензии)

Capterra: 4,5/5 (над 300 рецензии)

Въпреки че има много инструменти за проучване и оптимизация на ключови думи, вашите маркетингови цели не се ограничават само до SEO.

Защо да не обмислите инструмент, който ще се окаже универсален?

ClickUp е инструмент „всичко в едно“, който ще ви помогне да генерирате идеи за съдържание, да създавате съдържание, да управлявате маркетингови кампании, да оптимизирате управлението на проекти и да привличате нови клиенти.

Управлявайте вашите SEO усилия с ClickUp

Следете цялата си работа, свързана с маркетинга, на една платформа чрез инструмента за маркетинг на ClickUp

Софтуерът за маркетинг на ClickUp ще ви помогне да съхранявате цялата работа на маркетинговия екип на едно място. Вашите маркетингови пътни карти вече не трябва да бъдат изолирани документи. Свържете ги с текущи задачи и дръжте екипа си в течение с напредъка по пътя.

Направете графиците видими за всички, за да гарантирате прозрачност и да поддържате мотивацията на екипа. Това също ви помага да се отървете от излишните работни процеси.

Инструментът ви помага и да проследявате напредъка на вашите маркетингови кампании и стратегии.

Разпалете творчеството си, създавайте шаблони или генерирайте текстове с бясна скорост с най-добрия партньор за мозъчна атака в света

ClickUp AI ви помага да създавате предварително форматирани блог структури и да пишете цели блогове. Въведете вашите SEO изисквания и получите статии, генерирани за секунди.

Но ако искате да напишете такава сами и просто се нуждаете от малко вдъхновение, ClickUp AI ще бъде вашият надежден спътник в мозъчната буря.

Така че, независимо дали става дума за идея за кампания или предложения за теми за блог, винаги можете да разчитате на този AI инструмент.

ClickUp е многофункционална платформа за продуктивност за SEO агенции и маркетинг екипи. Тя подпомага управлението на SEO проекти, като ви помага да организирате кампании и списъци с ключови думи, да обсъждате идеи за ключови думи, да създавате съдържание и да разпределяте задачи.

ClickUp AI ви помага да измислите и стартирате маркетингови кампании. То ви помага с резюмета на съдържанието, генерира действия от бележките ви от срещи и дори създава обобщения на дълги текстове за вас.

Изтеглете този шаблон Създайте SEO стратегии за вашия уебсайт с шаблона ClickUp SEO Roadmap Template.

Освен това, ClickUp предлага свои собствени SEO шаблони, така че не е нужно да започвате своята кампания за съдържателен маркетинг от нулата.

Например, можете да използвате шаблона ClickUp SEO Roadmap, за да създадете организиран план за действие, с който да подобрите видимостта на вашия уебсайт в търсачките.

Използвайте ги, за да анализирате показателите на уебсайта и да създадете пътни карти за вашите маркетингови цели.

Това е чудесен инструмент за комуникиране на промени и за да държите всички отговорни.

Изтеглете този шаблон Проследявайте и управлявайте вашата SEO информация с помощта на шаблона за SEO проучване и управление на ClickUp.

Ако искате да управлявате цялостните си SEO усилия, опитайте ClickUp SEO Research and Management Template. Използвайте го, за да задавате крайни срокове, статуси и приблизителни времена и да проследявате класирането си на едно място.

Този шаблон помага и при проучването на ключови думи, конкурентния анализ и управлението на задачите. Спестявате време, като съхранявате SEO данните си на едно място.

Най-добрите функции на ClickUp

Преглеждайте, добавяйте или премахвайте задачи към или от други списъци със задачи, за да подобрите видимостта и сътрудничеството между екипите

Ограничения на ClickUp

Мобилната версия не разполага с някои функции, които са налични в десктоп версията.

Новите потребители могат да намерят платформата за прекалено сложна

Цени на ClickUp

Безплатни завинаги

Без ограничения: 7 $/месец на потребител

Бизнес: 12 $/месец на потребител

Enterprise: Свържете се с отдела по продажбите за цени

ClickUp Brain: Наличен във всички платени планове за 5 $/член на работната среда/месец

Оценки и рецензии за ClickUp

G2: 4. 7/5 (над 9000 рецензии)

Capterra: 4,6/5 (над 3900 рецензии)

Подобрете SEO управлението с идеалната алтернатива на Answer the Public

Мощните SEO инструменти са от съществено значение за наблюдение на конкурентите, оптимизиране на уебсайта ви и създаване на привлекателно съдържание за вашата целева аудитория, за да подобрите класирането си.

Когато търсите алтернативи на Answer the Public, изберете тази, която най-добре отговаря на вашите бизнес изисквания.

Ако търсите всеобхватна платформа, базирана на изкуствен интелект, с която лесно да управлявате вашите SEO и маркетингови дейности, обмислете ClickUp.

Независимо дали сте опитен маркетолог или новобранец в стратегиите за съдържателен маркетинг, ClickUp разполага с всички инструменти, от които се нуждаете, за да проведете успешна кампания. Регистрирайте се в ClickUp днес безплатно!