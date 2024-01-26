Whimsical или Figma: изборът на идеалния инструмент за дизайн

За дизайнерите и творците, които работят с дигитални дизайни, няма нищо по-важно от избора на подходящите инструменти за дизайн.

Сред множеството опции, както Whimsical, така и Figma се открояват като способни инструменти за дизайн, въпреки че са предназначени за различни дизайнерски процеси. Whimsical е предпочитан за изготвяне на ранни концепции, докато Figma е отличен за създаване на подробни потребителски интерфейси.

Идеалният инструмент оптимизира процеса на дизайн, подобрява сътрудничеството в екипа и подобрява резултатите от проекта.

Ако се опитвате да изберете между Whimsical и Figma, ние сме съставили списък с техните функции, цени и примери за употреба, за да ви помогнем да вземете информирано решение. Нека разгледаме Whimsical и Figma, за да открием коя от двете е по-подходяща за вашите творчески нужди.

Какво е Whimsical?

чрез Whimsical

Whimsical е визуално работно пространство, създадено да опростява сложни идеи. Това е инструмент, в който диаграмите, схемите и мисловните карти оживяват.

В основата си Whimsical придава яснота на вашите идеи. Той е идеален за сесии за мозъчна атака, планиране на проекти и изготвяне на стратегии. Силата му се крие в минималистичния подход, който позволява на потребителите да се съсредоточат върху съдържанието си, без да се разсейват.

Потребителите обичат Whimsical заради интуитивния му дизайн и простота. Освен това, възможността за сътрудничество в реално време позволява на екипите да работят заедно в реално време и асинхронно.

Накратко, Whimsical е повече от просто инструмент за създаване на диаграми:

Това е пространство за сътрудничество, където идеите се организират, споделят и развиват.

Удобният му интерфейс го прави подходящ за професионалисти от различни области.

Това е ефективно решение за тези, които ценят структурираното визуално планиране и бързото сътрудничество.

Характеристики на Whimsical

Whimsical се отличава с фокусиран набор от функции, пригодени за ефективни дизайнерски процеси:

1. Диаграми

Whimsical улеснява всеки да създава диаграми за картографиране на бизнес процеси и работни потоци. С помощта на редица опции за персонализиране, потребителите могат да създават подробни и функционални диаграми, които са лесни за разбиране и модифициране. Платформата предлага и шаблони за диаграми, с които да започнете.

2. Wireframes

Инструментът за създаване на wireframes в Whimsical е истинско благословение за UI/UX дизайнерите. Той предлага широка гама от шаблони и елементи, които улесняват създаването на уебсайтове и приложения. Удобството му за ползване и широкият набор от елементи го правят предпочитан инструмент за дизайн в ранните етапи на работата.

3. Мисловни карти

Whimsical мисловни карти са безценни за мозъчна атака и организиране на идеи. Те предлагат гъвкав и динамичен начин за записване и структуриране на мисли. Това насърчава творчеството и съвместното създаване на идеи.

Освен това, с Whimsical няколко потребители могат да работят съвместно по един проект в реално време. Лесните опции за споделяне и изчистеният интерфейс помагат на дизайнерските екипи да оптимизират работата си.

Освен това Whimsical се интегрира безпроблемно с други инструменти, което повишава неговата полезност в работния процес с множество инструменти.

Наборът от функции на Whimsical дава приоритет на яснотата, сътрудничеството и лекотата на използване. Тези функции го правят идеален не само за създаване на диаграми, но и за всеобхватна платформа за визуално мислене и екипно сътрудничество.

Цени на Whimsical

Стартово ниво: Безплатно

Pro : 12 $/редактор на месец

Организация: 20 $/редактор на месец, фактурира се ежегодно

Какво е Figma?

чрез Figma

Figma е популярен инструмент, особено полезен в UI/UX дизайна и прототипирането. Тази платформа, базирана в облака, улеснява безпроблемния работен процес от дизайна до разработката, което я прави любима сред професионалните дизайнери.

Основното предимство на Figma е в това, че помага на дизайнерските екипи да си сътрудничат. Тя позволява на няколко дизайнери да работят едновременно върху една дъска и да предоставят актуализации и обратна връзка в реално време. Това я прави безценна в динамични дизайнерски среди, където екипната работа и бързите срокове са от значение.

Figma е пълноценен пакет за визуален дизайн, в който идеите се разработват, тестват и усъвършенстват съвместно. Той е подходящ както за стартиращи компании, така и за големи предприятия, като предлага набор от инструменти, които отговарят на нуждите на съвременните проекти за дигитален дизайн.

Figma се отличава със своите солидни дизайнерски възможности, интерактивно прототипиране, висококачествени шаблони и сътрудничество в реално време. Тя преодолява различията между дизайнерите и разработчиците, като опростява и подобрява работния процес.

Характеристики на Figma

Цялостният набор от функции на Figma го прави отличен избор за UI/UX дизайн и сътрудничество:

1. Дизайн на интерфейса

Figma се отличава в UI/UX дизайна с своите усъвършенствани инструменти за векторно редактиране, отзивчиви мрежи за оформление и обширни библиотеки с компоненти. Тези функции ви позволяват да създавате детайлни и динамични дизайни.

2. Прототипиране

Една от най-силните страни на Figma са възможностите му за създаване на прототипи. Дизайнерите могат да създават интерактивни прототипи и готови за употреба макети, които имитират външния вид и функционалността на крайния продукт. Тази функция е от решаващо значение за тестването на шаблони за прототипи на софтуер от потребителите и за гарантиране, че дизайнът отговаря на техните очаквания.

3. Сътрудничество

Функцията за редактиране в реално време на Figma позволява на няколко дизайнери да работят едновременно по един и същ проект. Функции като коментиране, контрол на версиите и лесно споделяне го правят доста ефективна платформа.

В комбинация с лекотата на употреба и достъпността, тези функции го правят идеален избор. Той позволява на дизайнерите да създават висококачествени дизайни на интерфейси и прототипи.

Инструментите на Figma го правят подходящ за фрийлансъри, средни дизайнерски екипи, както и за големи предприятия.

Цени на Figma

Starter : Безплатно завинаги

Професионална версия : 15 $/потребител на месец

Организация : 45 $/потребител на месец, фактурира се ежегодно

Enterprise: 75 $/потребител на месец, фактурира се ежегодно

Whimsical срещу Figma: сравнение на функциите

Сравнението между Whimsical и Figma не може да бъде точно, тъй като и двата инструмента разполагат с уникални функции, пригодени за конкретни дизайнерски задачи. Разбирането на техните отличителни характеристики и възможности е ключът към избора на подходящия инструмент за вашите творчески проекти.

1. Основни функции

Whimsical

Whimsical е идеален за визуално разказване на истории. С отлични диаграми, wireframes и мисловни карти, софтуерът позволява лесно планиране в ранния етап. Той е чудесен инструмент за сесии за мозъчна атака.

Whimsical превръща сложни концепции в кристално ясни визуални разкази и опростява абстрактни идеи в организирани визуални структури.

В действие: Представете си маркетингов екип, който обсъжда стратегия за кампания. С помощта на Whimsical те бързо изготвят диаграма на всички елементи от процеса, като визуално организират идеите и стратегиите. Тази яснота помага за съгласуването на екипа и ефективното изпълнение на плана.

Figma

За милиони хора по целия свят Figma е предпочитаният инструмент за UI/UX дизайн и прототипиране на уебсайтове и мобилни приложения. Оборудван с инструменти за създаване на детайлни интерфейси и интерактивни прототипи, той е мощно средство за финализиране на сложни дизайнерски проекти.

В действие: Представете си UI/UX дизайнер в технологичен стартъп, който използва Figma за създаване на прототип на интерфейса на приложението. Сътрудничейки си с разработчици и заинтересовани страни в реално време, те бързо повтарят дизайните, гарантирайки, че крайният продукт отговаря напълно на нуждите на потребителите.

2. Потребителски интерфейс и достъпност

Whimsical

Whimsical се отличава с изчистен и интуитивен интерфейс. Той е лесен за начинаещи, но достатъчно стабилен за професионалисти, което го прави идеален за бързи дизайни и концептуална работа.

Figma

Figma има по-сложна и богата на функции среда. Тя е пригодена за опитни дизайнери и поддържа сложни дизайнерски задачи и задълбочено разработване на проекти.

3. Сътрудничество и взаимодействие в екипа

Whimsical

Whimsical насърчава ефективното сътрудничество в екипа в ранните фази на дизайна. Инструментите за редактиране и обратна връзка в реално време са идеални за групово мозъчно буряне и планиране на оформлението.

Figma

Figma предлага разширени функции за съвместна работа при сложни дизайнерски проекти. Тя създава екосистема за съвместна работа, в която няколко дизайнери могат да работят заедно в реално време.

Whimsical

Инструментът улеснява създаването на основни дизайнерски елементи за превръщане на сложни идеи в ясни визуални формати като диаграми и основни wireframes.

Figma

Figma се отличава с векторни мрежи, усъвършенствани решетки и динамични наслагвания, които са подходящи за създаване на детайлни и отзивчиви дизайни.

5. Интеграция с други платформи

Whimsical

Whimsical се интегрира безпроблемно с различни инструменти за управление на проекти, като Asana, Jira и Trello. Това позволява съгласуван работен процес.

Figma

Figma е известен с широките си възможности за интеграция с инструменти за разработка и други инструменти, което улеснява безпроблемния преход от дизайн към разработка. Инструментът се свързва с платформи като Slack, GitHub и Zeplin.

6. Цени

Whimsical

Този инструмент има по-достъпни цени, което е особено благоприятно за индивидуални потребители и малки екипи. Като цяло, Whimsical предоставя основни функции за дизайн в ранна фаза на разработката на достъпна цена.

Figma

Figma е по-скъп, но отразява и богатия си набор от функции. Инструментът, базиран в облака, предлага добавена стойност за по-големи екипи и сложни проекти, изискващи детайлна дизайнерска работа.

Сравнявайки Whimsical и Figma от гледна точка на функциите и употребата, можете да видите, че Whimsical е идеален за първоначално планиране и прости дизайнерски задачи, докато Figma е най-подходящ за детайлна, съвместна дизайнерска работа.

Макар че конкретните изисквания на вашия проект трябва да определят избора ви между Whimsical и Figma, най-важният фактор трябва да бъде сложността на необходимите технически или дизайнерски умения и свързаната с тях работа.

Разгледайте тези алтернативи на Figma!

Whimsical срещу Figma в Reddit

Reddit е златна мина за нефилтрирани мнения и честни потребителски преживявания с различни продукти. Whimsical и Figma предизвикаха много дискусии в подфорумите за дизайн и продуктивност.

Въпреки това, общността в Reddit не е достигнала единодушно решение в дискусиите, сравняващи двата инструмента. Изборът между Whimsical и Figma често зависи от естеството на проекта и размера на екипа.

За бързо, съвместно обсъждане на идеи и дизайн в ранна фаза, Whimsical е начело. Но когато разговорът се насочи към подробен дизайн на интерфейса и прототипиране, Figma е предпочитаният конкурент.

В един коментар в r/userexperience се подчертават предимствата на Whimsical в областта на lo-fi wireframing и потребителските потоци, като същевременно се признават възможностите на Figma, особено с FigJam за детайлни аспекти на дизайна.

Един потребител на Reddit, u/tebyteby, го е уловил точно:

Whimsical разполага с доста солиден набор от инструменти както за lo-fi wireframing, така и за потребителски потоци. Като имам предвид това, ако вече използвате Figma, аз бих избрал FigJam. Инструментът ще продължава да се подобрява и вече прави това, което правят повечето други инструменти.

Потребителската перспектива илюстрира стабилността на Whimsical за началните етапи на дизайна и обещаващото развитие на FigJam на Figma за по-комплексни дизайнерски задачи.

Подобряване на дизайнерските работни процеси с ClickUp – най-добрата алтернатива

Използвайте ClickUp, за да си сътрудничите, да създавате атрактивни дизайни и да споделяте прототипи

Докато Whimsical и Figma са мощни инструменти в съответните си области, ClickUp се очертава като всеобхватна алтернатива, която преодолява разликата между визуално планиране, детайлно изпълнение на дизайна и сътрудничество с дизайнерски екипи.

Тази гъвкава платформа повишава продуктивността на екипа. Чрез интегрирането на някои от функциите и на двата инструмента, ClickUp предлага унифицирано решение за управление на проекти, сътрудничество в дизайна и документация.

Нека видим как конкретните функции на ClickUp се сравняват и допълват тези на Whimsical и Figma.

1. ClickUp Whiteboards

Брайнсторминг, стратегическо планиране или изготвяне на работни процеси с визуално сътрудничество чрез ClickUp Whiteboards

ClickUp Whiteboards са идеални за визуално мозъчно буряне и съвместно планиране на сложни идеи. Можете да рисувате на ръка, да добавяте фигури и изображения, да пишете бележки и дори да свързвате задачи. Свържете няколко елемента, за да създадете работни процеси, пътни карти и др.

ClickUp предлага и стотици шаблони, които можете да използвате, за да започнете бързо.

2. ClickUp Design

Създавайте wireframes, екрани на приложения, макети и други с инструментите за дизайн на ClickUp

Съобразено с нуждите на дизайнерските екипи, ClickUp Design предлага пространства за съвместна работа, улеснявайки по-гладкото проследяване на проектите и интегрирането на обратна връзка, както и подобрявайки цялостния процес на дизайн.

Можете да събирате и споделяте дизайнерски брифинги, да проверявате и анотирате макети, да управлявате дизайнерски задачи и подзадачи, както и да проследявате натоварването и графиците. Освен това ClickUp AI може да ви помогне да разработвате творчески брифинги, дизайнерски персонажи и др.

ClickUp се интегрира и с любимите ви инструменти като Miro, Slack, Figma, G Suite, Dropbox и др., за да можете да управлявате всичките си дизайнерски работни процеси на едно място.

3. ClickUp Docs

Сътрудничество с членовете на екипа в ClickUp Docs за персонализиране на шрифтове, добавяне на връзки между задачи или препратки към задачи директно в документа

Сравнимо с документационните аспекти на Figma и елементите на планиране на Whimsical, ClickUp Docs позволява подробна документация на проектите, като осигурява цялостно водене на записи от концепциите за дизайн до завършването на проекта.

Създавайте и редактирайте документи съвместно, свържете ги с вашите работни процеси, споделяйте ги безопасно и превърнете най-често използваните документи в шаблони.

Включването на ClickUp във вашия дизайнерски работен процес допълва силните страни както на Whimsical, така и на Figma, като осигурява цялостен подход към управлението на дизайнерски проекти и сътрудничеството в екипа.

Цени

Безплатно завинаги

Неограничен: 7 $/член на месец

Бизнес: 12 долара на месец за член

Предприятия: Свържете се с отдела по продажбите за цени

ClickUp AI: Наличен в платените планове за 5 долара на работно място

Правилният избор за вашите дизайнерски нужди: ClickUp

Що се отнася до инструментите за дигитален дизайн, Whimsical и Figma имат специфични предимства в областта на визуалното сътрудничество и дизайна на интерфейси.

Whimsical се отличава в организирането и визуализирането на идеи, което го прави идеален за началните етапи на планиране. Figma, от друга страна, предлага разширени функции за задълбочен UI/UX дизайн и прототипиране, което го прави подходящ за детайлна дизайнерска работа.

Вашият избор между Whimsical и Figma ще зависи от нуждите на вашия проект и работния процес на вашия екип.

ClickUp е цялостна алтернатива на самостоятелни решения като Figma и Whimsical. Това е отлична платформа за оптимизиране на дизайнерските работни процеси с инструменти за сътрудничество, функции за планиране на проекти, автоматизация на работните процеси и възможности за проследяване.

ClickUp съчетава аспекти от Whimsical и Figma с допълнителни функции за управление на проекти. Той предлага мозъчна атака и сътрудничество в реално време, подобно на Whimsical, и структуриран подход към управлението на дизайнерски проекти, много подобен на подробните работни процеси на Figma.

Изберете ClickUp, ако търсите всеобхватно решение, което отговаря на всички ваши нужди в областта на дизайна и управлението в една платформа. Готови ли сте да пренесете управлението на вашите дизайнерски проекти на следващото ниво? Започнете с ClickUp още днес.