Петте дисфункции на екипа – резюме: основни изводи и рецензия

Всеки член на оркестъра е майстор на своя инструмент. Но успехът на оркестъра не зависи само от индивидуалния талант. Необходими са усилията и координираните действия на ансамбъла, за да се създаде симфония, която да очарова публиката.

Оркестърът е един от най-добрите примери за високофункционален екип. Бизнес лидерите могат да почерпят идеи от диригента на оркестър, за да създадат екип, който цени индивидуалните таланти и насърчава колективните усилия за постигане на ценни резултати.

Създаването на функционален екип обаче означава и да сте наясно с дисфункциите, които могат да повлияят на екипа, и какъв по-добър начин да разберете това от разглеждането на легендарната книга „Петте дисфункции на екипа“ от Патрик Ленсиони. В това резюме на „Петте дисфункции на екипа“ ще подчертаем ключовите изводи за вас като лидер на екип и някои от любимите ни части от книгата.

Петте дисфункции на екипа: резюме на книгата на един поглед

Патрик Ленциони е американски писател, автор на многобройни книги по мениджмънт, динамика на изпълнителните екипи и организационно здраве. Той е и основател на The Table Group, консултантска фирма за мениджмънт, фокусирана предимно върху подпомагането на изпълнителните екипи в изграждането на по-здрави организации и сплотени екипи.

В „Петте дисфункции на екипа“ историята представя измисления персонаж Катрин Петерсен, 57-годишна мениджърка, назначена за нов главен изпълнителен директор на младата компания DecisionTech от Силициевата долина.

В тази притча за лидерството Катрин, опитен мениджър, притежава изключителен талант за изграждане на екипи. Чрез Катрин Ленциони ни разказва за петте дисфункции на екипа, които изчерпват усилията на екипа, обезкуражават служителите и пречат на екипа да реализира пълния си потенциал за колективни резултати.

Главният герой представя петте дисфункции на екипа под формата на пирамида с пет взаимосвързани нива.

Авторът изброява пет прости въпроса, които бизнес лидерите трябва да си зададат, за да оценят нивото на дисфункция в екипа:

Членовете на екипа изразяват ли открито и свободно своите мнения?

Срещите на екипа са ли интересни и продуктивни?

Екипът взема ли решения бързо и избягва ли да се затруднява от консенсус или натиск от страна на колегите?

Членовете на екипа конфронтират ли се помежду си за своите недостатъци?

Членовете на екипа жертват ли личните си интереси за доброто на екипа?

Ключови изводи от книгата „Петте дисфункции на екипа“ от Патрик Ленсиони

1. Динамиката на екипа е важна

Вашият екип може да се състои от най-талантливите хора, но това не гарантира успех. Книгата подчертава, че добрият екипен дух е по-важен от таланта като критичен фактор за изграждането на високофункционален екип.

2. Ролята на лидерството

Катрин поема ролята на лидер, за да превърне разединения екип в екип с висока производителност. Като лидер, ваша отговорност е да създадете атмосфера на доверие сред членовете на екипа през първите няколко седмици, както и да насърчите отговорността и сътрудничеството в екипа.

3. Конструктивен конфликт

Книгата оспорва идеята, че конфликтите са вредни за ефективността на екипа. Всъщност, ако конфликтите се разрешават конструктивно и всеки член е свободен да изрази мнението си и да се включи в здравословно обсъждане, конфликтите са продуктивни за вашия екип и водят до по-добри решения и повече иновации.

4. Ангажираността е отговорност на всеки

Целите на екипа се постигат по-лесно, когато целият екип е ангажиран с визията и целите. За да мотивирате всички да постигнат общите цели, се уверете, че сте спечелили подкрепата на екипа, като ги включите в процеса на мозъчна атака.

5. Двустранната комуникация е задължителна

Дисфункционалните екипи не успяват да разкрият пълния потенциал на своите служители, защото няма място за отворено обсъждане или обмен на идеи. Успешните екипи процъфтяват благодарение на честната и отворена комуникация, при която служителите споделят своите идеи и уязвимости без задръжки. Използвайте двустранна комуникация, за да подобрите взаимоотношенията в екипа си, между служителите и заинтересованите страни, и да покажете на всички, че тяхното мнение е ценно.

6. Резултати пред егото

В едно здраво работно място няма място за его. Като лидер, трябва да подчертаете, че интересите на отдела и успехът на екипа са по-важни от егото. Изградете култура на сътрудничество на работното място и насърчавайте членовете на екипа да поддържат положително отношение.

7. Изграждането на добра екипна култура отнема време

Изграждането на култура на сътрудничество и среда на взаимно доверие отнема време, особено в един нов екип. Последователните усилия, прозрачната комуникация и силната ангажираност са ключът към постигането на желания резултат.

8. Постоянно усъвършенстване

Трябва постоянно да наблюдавате процесите и дейностите си, за да идентифицирате областите, които се нуждаят от подобрение. Продължавайте да оценявате динамиката на екипа, за да знаете дали вървите в правилната посока и какво можете да направите по-добре, за да изградите сплотен екип.

Разглеждане на всяка дисфункция: Резюме на „Петте дисфункции на екипа“

Дисфункция 1: Липса на доверие

Първата дисфункция, която Ленциони подчертава, е липсата на доверие, основано на уязвимост. Той твърди, че доверието на работното място се определя от това колко комфортно се чувстват служителите да споделят своите идеи и мисли, да бъдат уязвими пред екипа си и да имат увереност в подкрепата на колегите си.

Когато членовете на екипа не се доверяват достатъчно един на друг, те не се чувстват свободни да се отворят и да покажат своите слабости и грешки. Без доверие служителите се фокусират върху това да впечатлят колегите си и да прикрият своите ограничения.

Как да преодолеете тази дисфункция

Не е възможно да се изгради доверие, основано на уязвимост, за една нощ. Необходими са споделен опит и добро разбиране на силните и слабите страни на всеки член на екипа. Екипите обаче могат да ускорят процеса чрез няколко прости упражнения:

Упражнение за лични истории: Това е просто упражнение за изграждане на екип, което отнема 20 минути. Екипът започва, като си задава въпроси за живота си, като хобита, семейство и детство, за да се установи първоначална връзка помежду им.

Упражнение за ефективност на екипа: Помолете членовете на екипа да посочат една област, в която колегите им се представят най-добре, и една област, в която се нуждаят от значително подобрение. Това показва на всеки член на екипа къде да подобри представянето си.

Профил на личността и предпочитанията в поведението: С инструменти като Myers-Briggs членовете на екипа могат да участват в оценка, за да разберат по-подробно типа личност на всеки един от тях. Когато хората познават типа личност на колегите си, те проявяват съпричастност към работния стил на другите и могат по-добре да разберат тяхната ситуация.

360-градусова обратна връзка: Всеки член на екипа поред оценява себе си, колегите си, пряко подчинените си, подчинените си и лидерите. По този начин обратната връзка се споделя равномерно.

Ролята на лидера в изграждането на доверие

Ръководният екип трябва да сподели своите уязвимости с екипа, да поиска обратна връзка и предложения и да подчертае, че това е упражнение за учене. Ръководителите на екипи трябва да създадат среда на доверие, в която уязвимостта не се наказва, а отворената комуникация се насърчава.

Дисфункция 2: Страх от конфликти

Ленциони се впуска по-дълбоко в двата типа конфликти: идеологически и лични.

Идеологически конфликти възникват, когато има различия в мненията и подходите към решаването на даден проблем. Личностните конфликти са лични нападки, съпроводени с враждебност.

И двата вида конфликти могат да попречат на отделните лица да постигнат целите на екипа, ако са емоционално заредени и не са логични.

От друга страна, липсата на конструктивни и идеологически конфликти между членовете на екипа може да създаде изкуствена хармония. Опитът да се избягват конфликтите е като да се поканят още повече проблеми в бъдеще. Фундаменталната промяна, която е необходима тук, е да се водят здрави дебати и да се обсъждат проблемите открито, без да се таят злоба.

Как да преодолеете тази дисфункция

Ленциони предлага различни начини, по които лидерите могат да помогнат на екипите да се чувстват комфортно в конфликтни ситуации:

Извличане: Разследвайте и извадете на повърхността скритите разногласия между членовете на екипа и ги изложете на показ, за да може всеки да се включи в продуктивен и здравословен конфликт.

Разрешение в реално време: Някои членове на екипа ще се почувстват некомфортно с нивото на дебата. В такива случаи всеки друг участващ член има правото да ги прекъсне и да им напомни, че сесията има продуктивна причина зад себе си.

Други инструменти: Инструментът за конфликтни модели на Томас-Килман е популярен инструмент за разбиране на начина, по който хората се справят с конфликтите. Резултатите от теста ще помогнат на членовете на екипа да разберат отношението на другите към конфликтите и да работят по-добре заедно.

Ролята на лидера в преодоляването на страха от конфликти

Вашата роля като лидер е да устоите на изкушението да спрете конфликтите между членовете на екипа. Вместо това, помислете за идеи, които да насърчат продуктивни конфликти. Лидерите могат също да използват собственото си поведение при конфликти като модел, за да покажат на членовете на екипа как да подхождат към тях.

Дисфункция 3: Липса на ангажираност

Третата дисфункция подчертава яснотата и ангажираността като ключови фактори, влияещи върху отдадеността на екипа. Вашият екип ще се чувства отдаден, когато има ясна представа за целта и сте спечелили неговата ангажираност, като сте му позволили да споделя идеи и да участва в конструктивен дебат.

Двете най-значими причини за липсата на ангажираност са:

Консенсус: Дисфункционалните екипи са склонни да прекарват прекалено много време в опити да постигнат консенсус за всяко решение. От друга страна, ефективните екипи разбират разликата между консенсус и съгласие. Възможно е да се постигне съгласие в екипа дори при различия в мненията, като се даде възможност на всеки да бъде изслушан.

Сигурност: Организациите често трябва да се ангажират с определен курс на действие, без да имат сигурността за резултата. Добрите екипи разбират колко е важно да вземат решение, вместо да го отлагат, опитвайки се да усъвършенстват всеки нюанс на плана.

Как да преодолеете тази дисфункция

Каскадно съобщаване: След всяка среща обобщете дискусията, за да се уверите, че всеки член на екипа е наясно с очакванията и че ще бъде отговорен за изпълнението на задачите.

Крайни срокове: Задайте етапи и крайни срокове за завършване на проект или постигане на колективни цели.

Непредвидени обстоятелства и най-лошият сценарий: Екип, който се бори с вземането на решение, може да има полза от обсъждането на най-лошите сценарии на решението, което може да помогне за изразяване и справяне със страховете. Освен това, обсъждането на планове за непредвидени обстоятелства помага за изграждането на доверие в предложения план, като показва на членовете на екипа, че има начини да се избегне провалът на екипа.

Терапия с ниска степен на риск: Целта на тази терапия е да насърчи служителите да вземат решения самостоятелно. Подходът е да ги подтикне да бъдат решителни в ситуации с ниска степен на риск и да развият увереност в своите умения за вземане на решения.

Ролята на лидера в изграждането на ангажираност

Лидерът трябва да насърчава екипите да вземат решения дори без пълна сигурност и без необходимост от консенсус. Той трябва да подтиква екипите да спазват сроковете и да поемат отговорност за изпълнението.

Дисфункция 4: Избягване на отговорността

Отговорността в екипите се нарушава, когато членовете на екипа не са склонни да посочват негативното поведение на своите колеги, защото не искат да водят трудни разговори.

Ленциони твърди, че това избягване е вредно за организацията в дългосрочен план. Добрите екипи се държат взаимно отговорни за поддържането на високи стандарти на работа, като по този начин показват уважение един към друг. Желанието да не разочароват екипа си може да мотивира членовете на екипа да положат максимални усилия.

Как да преодолеете тази дисфункция

Отговорността може да се развие на работното място, като се следват няколко прости процеса:

Публикуване на цели и стандарти: Публикуването на цели прави служителите наясно с техните отговорности и тези на колегите им, както и с това как ще изглежда успехът.

Прост и редовен преглед на напредъка: Провеждайте редовни сесии, за да дадете възможност на членовете на екипа да споделят обратна връзка и искрени опасения, устно или писмено.

Награди за екипа: Дайте по-голяма тежест на наградите за екипа, отколкото на индивидуалните награди. Това увеличава отговорността, защото всеки дава приоритет на екипната работа пред преследването на собствените си цели. Това също така кара членовете на екипа да мотивират колегите си да се представят по-добре.

Ролята на лидера в създаването на култура на отговорност

Лидерите трябва да насърчават екипите да поемат отговорност за резултатите, без да се налага намеса от страна на ръководството. Те трябва да бъдат готови да се намесят, когато екипът се провали.

Дисфункция 5: Необръщане на внимание на резултатите

Петото дисфункционално поведение според Ленциони е склонността на някои членове на екипа да се интересуват повече от личните си интереси, отколкото от целите на екипа.

Две основни отвличащи вниманието фактори, които разсейват служителите, са:

Статус на екипа: Това се случва, когато хората се интересуват само от това да бъдат част от екипа и не се интересуват от резултатите на екипа.

Индивидуален статус: Членовете на екипа се интересуват само от кариерното си развитие и индивидуалните си резултати в сравнение с усилията на екипа.

Как да преодолеете тази дисфункция

За да преодолеят тази дисфункция, лидерите трябва да гарантират, че се възнаграждават само поведенията, които допринасят за постигането на целите на екипа.

Публично обявяване на резултатите: Публичното обявяване на целите и резултатите на екипа мотивира членовете му да работят по-усилено за постигането на желаните резултати.

Награди, основани на резултати: Обвързването на наградите и възнагражденията с конкретни резултати може да мотивира екипа ви да работи по-добре.

Ролята на лидера в осигуряването на фокус върху резултатите

Лидерите трябва да поставят фокуса върху резултатите в ежедневното си поведение. Те трябва да осигуряват признание и награди за членовете на екипа, които дават предимство на екипната работа пред индивидуалните интереси.

Популярни цитати от „Петте дисфункции на екипа“

Ето петте ни любими цитата от „Петте дисфункции на екипа“:

Врагът на отговорността е двусмислието.

Врагът на отговорността е двусмислието.

Вашият екип ще проявява по-високи стандарти на отговорност само когато членовете му са наясно с отговорностите си и очакванията към тях.

Вашият екип ще проявява по-високи стандарти на отговорност само когато членовете му са наясно с отговорностите си и очакванията към тях.

Доверието е да знаеш, че когато член на екипа те подтиква, той го прави, защото се интересува от екипа.

Доверието е да знаеш, че когато член на екипа те подтиква, той го прави, защото се интересува от екипа.

Натискът, който членовете на екипа оказват един върху друг, често води до трудни разговори, но това е знак, че те се интересуват от екипа. Това действие изгражда доверие, че е в най-добрия интерес на екипа.

Натискът, който членовете на екипа оказват един върху друг, често води до трудни разговори, но това е знак, че те се интересуват от екипа. Това действие изгражда доверие, че е в най-добрия интерес на екипа.

Добрите екипи не се въздържат един от друг. Те не се страхуват да извадят на показ мръсните си ризи. Признават грешките си, слабостите си и притесненията си, без да се страхуват от репресии.

Добрите екипи не се въздържат един от друг. Те не се страхуват да извадят на показ мръсните си ризи. Признават грешките си, слабостите си и притесненията си, без да се страхуват от репресии.

Отличните екипи се отличават в среда на доверие. Те не се страхуват да покажат своите уязвимости, като слабости и грешки. Благодарение на високата степен на прозрачност, екипът лесно обсъжда проблемите и намира решения съвместно.

Отличните екипи се отличават в среда на доверие. Те не се страхуват да покажат своите уязвимости, като слабости и грешки. Благодарение на високата степен на прозрачност, екипът лесно обсъжда проблемите и намира решения съвместно.

Не финансите. Не стратегията. Не технологията. Екипната работа остава най-голямото конкурентно предимство, както защото е толкова мощна, така и защото е толкова рядка.

Не финансите. Не стратегията. Не технологията. Екипната работа остава най-голямото конкурентно предимство, както защото е толкова мощна, така и защото е толкова рядка.

За да изградят конкурентно предимство, бизнес лидерите трябва да се фокусират върху екипната работа, вместо да работят изолирано. Работата в екип обединява усилията на всички в правилната посока, което е мощно и рядко се среща в организациите.

Ако успеете да накарате всички хора в една организация да работят в една и съща посока, ще можете да доминирате във всяка индустрия, на всеки пазар, срещу всяка конкуренция и по всяко време.

Ако успеете да накарате всички хора в една организация да работят в една и съща посока, ще можете да доминирате във всяка индустрия, на всеки пазар, срещу всяка конкуренция и по всяко време.

Когато всички служители работят за постигането на една цел, става лесно да се спечели всеки пазар, индустрия или конкурент.

