Теорията на Лок за мотивацията чрез поставяне на цели

Поставянето на цели е упражнение, което извършваме периодично в личния и професионалния си живот. Често това се подчертава от страха, че може да не постигнем целите си. Ключът е да усъвършенстваме процеса на поставяне на цели и да поставяме предизвикателни, но постижими цели.

Реалистичните, постижими цели са по-лесни за постигане. Ако не са, те ни дават урок за цял живот за самоефективността.

Теорията на Лок за поставянето на цели е отдавна известна рамка, която ни учи как да поставяме конкретни цели – за себе си или за членовете на екипа си.

Ако искате да подобрите уменията си за поставяне на цели, тази статия е за вас. Ние се впускаме по-дълбоко в рамката на Лок за поставяне на цели, нейните принципи и как да използвате теорията за поставяне на цели във вашата организация.

Теорията се основава на пет принципа: яснота, предизвикателство, ангажираност, обратна връзка и сложност.

Ясните цели трябва да включват конкретни показатели и срокове, за да се намалят недоразуменията и да се подобри производителността.

Амбициозните цели карат служителите да се чувстват ценени, но трябва да бъдат балансирани с комплексността на задачите, за да не ги претоварват.

Ангажираността с целите е от решаващо значение! Служителите трябва да разбират и да са съгласни с целите, за да бъдат мотивирани да ги постигнат.

Редовната обратна връзка е от съществено значение, за да помогне на служителите да останат на правилния път и да подобрят представянето си. Рамката SMART (Specific, Measurable, Achievable, Realistic, Time-bound – конкретна, измерима, постижима, реалистична, обвързана с време) е идеална за тази цел.

ClickUp , приложението за всичко, свързано с работата, е идеалният инструмент за прилагане на теорията на Лок за поставяне на цели. Функции като проследяеми цели, безплатни шаблони за поставяне на цели и инструменти за сътрудничество, задвижвани от изкуствен интелект, ви помагат да постигнете целите си по-бързо и по-ефективно.

Какво е теорията за поставянето на цели?

Д-р Едвин А. Лок публикува теорията за мотивацията чрез поставяне на цели през 1968 г., базирана на неговите изследвания в тази област.

Теорията за поставянето на цели, известна още като „теория за мотивацията чрез поставяне на цели“, гласи, че конкретните, ясни и предизвикателни цели мотивират служителите и подобряват тяхната самоефективност повече от общите, неясни цели. Когато служителите са мотивирани, те са по-склонни да постигат предизвикателни цели, което води до по-добри резултати.

Теорията за поставянето на цели установява връзка между процеса на поставяне на цели и мотивацията за изпълнение на задачите. Като мениджър, когато разберете същността на практичната теория на Лок за постигане на цели, можете да поставите реалистични цели за екипа, фокусирани върху целите на екипа, и да подобрите поставянето на лични цели.

📽️ Бонус: Разгледайте това визуално обяснение за това как да поставяте професионални цели и да напредвате в кариерата си!

5-те принципа на Лок за поставяне на цели

Основите на теорията на Лок за мотивацията чрез поставяне на цели са петте принципа – яснота, предизвикателство, ангажираност, обратна връзка и сложност.

Тези принципи насочват мениджърите към постигането на целите на организацията и подобряват самоефективността и вътрешната мотивация на работната сила.

Яснота

Според теорията за поставянето на цели, определянето на ясни и конкретни цели за вашите служители означава по-малко място за недоразумения и повече възможности за по-висока производителност.

Ясната цел е реалистична и обяснява на служителите какво трябва да се направи. Те са мотивирани да постигнат тези цели.

Например, „Създаване на стратегия за съдържанието на уебсайт“ не е ясна цел, тъй като не посочва никакви показатели, срокове или целта на задачата. По-ясна цел е „Създаване на стратегия за съдържанието на уебсайт X, за да се достигне 100 000 посещения в рамките на следващите 90 дни“.

Тази цел изрично споменава името, целта и времевата рамка на уебсайта. Простата метрика за мениджъра е да проследи изпълнението на задачите на служителя в края на 90-те дни.

За да направите целта ясна, не забравяйте да добавите:

Показатели и срокове за всяка цел, за да следите напредъка

Насърчавайте служителите да задават въпроси, за да им бъде ясна целта.

Алтернативно, опитайте ClickUp Brain, за да превърнете неясните, отворени цели в конкретни, ориентирани към резултати.

Предизвикателство

Теорията за поставянето на цели гласи, че трябва да поставяте предизвикателни цели на екипа си. Предизвикателните бизнес цели ги карат да се чувстват ценени и повишават мотивацията им за изпълнение на задачите. Предизвикателните цели подобряват и поставянето на лични цели.

Когато поставяте конкретни и предизвикателни цели за сложни задачи, е по-вероятно да се мотивирате да ги постигнете.

Например, предизвикателна учебна цел за опитен мениджър по маркетинг на продукти би била „Създаване на интерактивна демонстрация на продукта за екипа по продажбите, която да им помогне да обяснят бързо и лесно характеристиките на продукта“.

За да направите професионалните си цели предизвикателни, задайте си следните въпроси:

Целта съответства ли на професионалния напредък и работните резултати на служителя през последните три месеца?

Дали целта е достатъчно амбициозна, за да подобри самоефективността на служителя, или е прекалено лесна?

Какво можете да направите, за да мотивирате служителя да постигне тази цел? Трябва ли да има стимул? Ако да, какъв?

Как планирате да давате подходяща обратна връзка за напредъка в учебните задачи?

Ангажираност

Теорията за поставянето на цели гласи, че служителите трябва да са съгласни с целите, които им поставяте, което се нарича „ангажираност с целите“. Ако са съгласни с вас по отношение на целите, вероятно ще успеят да ги постигнат.

За да гарантирате ангажираност към целите:

Обяснете важността на целта и защо сте я възложили на тях.

Попитайте ги дали вярват, че целта ще подобри тяхната самоефективност, и ги насърчете да задават въпроси.

Когато поставяте целта, включете служителите в процеса, за да разберат значението на целта.

Предложете стимул или награда при постигане на целта, за да мотивирате служителите да се ангажират с постигането й.

Обратна връзка

Не можете да поставяте цели, да ги възлагате на служител, да седнете и да се отпуснете, както гласи теорията за поставянето на цели.

Като мениджър, вие сте отговорни за редовното общуване с членовете на екипа си, проверка на напредъка им, споделяне на подробна обратна връзка на всеки етап и помагане им да намерят своето място в организационното поведение.

Определете дейности, свързани с целите, и механизъм за обратна връзка, за да мотивирате служителите, да им обясните значението на постигането на целта за цялостната дейност на компанията и да ги насочите към по-висока производителност. Вашата обратна връзка ще помогне на служителите да напредват и да постигнат целта.

За да изградите солиден процес за споделяне на обратна връзка:

Организирайте седмични индивидуални разговори с членовете на екипа си, за да проверите нивото на тяхната самоефективност.

Използвайте инструмент за обратна връзка или интерактивен документ, за да документирате обратната връзка и напредъка редовно.

Създайте график за споделяне на обратна връзка за всяка задача и определете приоритетите според изискванията.

Избягвайте отрицателната обратна връзка за сложни цели. Вместо това, опитайте се да разберете какво не е било наред и определете коригиращи мерки за поддържане на мотивацията на служителите и положителните емоции.

Сложност

Макар че служителите ценят предизвикателните цели, мениджърите трябва да балансират елементите „предизвикателство“ и „сложност на задачата“. В своята теория за поставянето на цели Лок споменава, че прекалено сложната цел може да претовари служителите и да намали тяхната самоефективност.

Това ще доведе до намалени шансове за постигане на целта. Задавайте цели, съответстващи на експертния опит и уменията на служителите, или разбийте сложната задача на няколко по-малки задачи, за да придобият увереност в способностите си и да постигнат целите.

Задайте следните въпроси, за да се уверите, че целта ви не е прекалено сложна:

Колко трудна е целта? Прекалено лесна ли е, трудна ли е или някъде по средата?

Служителят е изпълнявал подобни задачи и преди?

Служителят се нуждае ли от помощта на ментор?

Реален пример за теорията за поставяне на цели

Нека разберем концепцията на теорията за поставяне на цели с помощта на реален сценарий.

Приемане на нов служител

Когато нови служители се присъединят към дадена организация, те са ентусиазирани да започнат ново пътуване и да намерят своето място в организационното поведение. Отговорност на работодателя или мениджъра е да постави подходящи цели, които да повишат тяхната самоефективност и да постигнат успешно целите си за производителност.

Често срещана практика в много организации е да се предостави на служителите период от 30 до 60 дни (а в някои случаи и повече) за „адаптиране“, преди да им бъдат възложени значими задачи. През този период мениджърите молят служителите да прегледат наличните ресурси и документация, за да разберат бъдещите си отговорности.

Въпреки че това е добра практика, понякога тя демотивира служителите и намалява удовлетворението от работата. Обучението чрез опит е чудесен процес на учене, но мениджърите трябва да променят своите управленски перспективи и да включат по-практични начини за приобщаване на служителите.

Например, заменете неясни цели за продажби като „Прочетете цялата стратегия за продажби“ с „Прочетете главата за генериране на потенциални клиенти от стратегията за продажби в рамките на пет дни и запишете вашите реалистични отзиви за настоящия ни процес на проучване на потенциални клиенти. “

Докато конкретните и предизвикателни цели насърчават служителите да прочетат наръчника за продажби, втората цел отговаря на теорията за поставяне на цели.

Тя определя коя глава да прочетете, колко време ще отнеме да я прочетете и каква задача да изпълните след това.

Втората цел ги предизвиква да споделят мнението си за текущия процес на проучване.

Съгласно теорията за поставяне на цели, уверете се, че служителят е ангажиран с целта и че задачата не е прекалено сложна. Трябва да има солидна система за обратна връзка, така че мениджърът да може да сподели своето мнение за възложената задача, след като тя бъде изпълнена.

Предимства

Планирайте реалистична пътна карта за подобряване на ориентацията към целите

Теорията за поставянето на цели ясно показва какво да постигнете, как да го постигнете и как да измервате изпълнението на задачите си. Ясната пътна карта помага на служителите да планират своите предизвикателни задачи и да поддържат организационното поведение, а на мениджърите – да проследяват напредъка на екипа си.

Останете мотивирани и подобрете изпълнението на задачите

Теорията за поставянето на цели насърчава мотивацията. Тази теория има за цел да накара служителите да се чувстват ценени, като им поставя значими цели.

Спазвайте сроковете

Теорията на американския психолог Лок за мотивацията се фокусира върху поставянето на измерими цели за подобряване на човешката производителност и осигуряване на ориентация към целите. Чрез определяне на ключови показатели като продължителност при поставянето на SMART цели, мениджърите гарантират, че задачите се изпълняват в предварително определени срокове.

Недостатъци

Създава прекалено голямо напрежение и често претоварва служителите

Въпреки че теорията за поставянето на цели счита, че амбициозните цели мотивират екипа, това не винаги е така. Понякога сложната цел, конфликтът между цели или широко дефинираната амбициозна цел създават психически натиск върху служителите, което ги кара да се чувстват претоварени и да не постигат целта.

Нереалистичните цели водят до недоразумения и неудовлетвореност

Има тънка граница между предизвикателството и сложността на задачата. Докато теорията за поставянето на цели изисква да се постигне баланс, работодателите често преминават тази граница и поставят нереалистични цели, които не са постижими. Резултатът е недоразумения с служителите, неудовлетвореност, засегнато човешко представяне и влияние върху благосъстоянието на човека.

Служителите често са изкушени да прибегнат до неетично поведение, за да постигнат целите си

Когато служителите са принудени да постигат нереалистични, неясни цели, това ги подтиква да предприемат неетични подходи и ги отклонява от ориентацията към целите. Те могат да се опитат да предприемат съмнителни дейности и да влязат в нездравословни спорове с колегите си, за да постигнат тези „предизвикателни цели“. Всичко това вероятно ще се отрази на тяхното психично здраве и организационно поведение.

Прилагане на поставянето на цели на работното място: най-добрите практики за подобряване на мотивацията на служителите и изпълнението на задачите

Определете какво се опитвате да постигнете

Когато поставяте цели на екипа, ясно комуникирайте какво се опитвате да постигнете.

Например, искате вашите служители да се научат да използват софтуер за поставяне на цели. Определете защо искате те да се научат да използват софтуера. Ако ангажиментът на вашата организация е да подобри ефективността и да оптимизира управлението на проекти, уведомете ги, че този софтуер ще им помогне да подобрят уменията си за управление на проекти.

Когато вашите служители са убедени, че техните цели са в синхрон с организационните ви настройки, става по-лесно да получите тяхната подкрепа. Подкрепата на служителите е от решаващо значение за успеха на теорията за поставяне на цели.

Направете поставянето на цели съвместен процес

След като определите целите си, споделете визията си за тях с екипа или служителите си. Попитайте ги какво им е необходимо, за да постигнат целите, и им предоставете средствата за това.

Направете поставянето на цели двустранен процес и попитайте за мнението им. Уверете се, че всички знаят какви са резултатите на организацията и какво се очаква от тях.

Като мениджър, уверете се, че тези цели са в съответствие с личните им цели, за да се ангажират с постигането им.

Например, търговските представители, които искат да станат търговски мениджъри, трябва да се научат как да пишат по-добри имейли с помощта на изкуствен интелект. Това е в синхрон с техните собствени цели да станат търговски мениджъри и с вашите цели да повишавате търговските представители в мениджъри въз основа на последващите им резултати, вместо да наемате нови мениджъри.

Съвет от професионалист: Целите трябва да бъдат обвързани с конкретен срок. В противен случай те ще се проточат до безкрай. Например, през първото тримесечие на 2024 г. искате всички търговски представители да се научат да използват ChatGPT, за да пишат по-добри имейли за първоначален контакт.

Използвайте рамката за поставяне на цели SMART.

Независимо дали става въпрос за лични или професионални цели, рамката SMART ви помага да създадете реалистична цел с ясен график и да идентифицирате пропуснатите цели.

Вашите цели трябва да бъдат:

Конкретни

Измерими

Постижими

Реалистични

Ограничени във времето

Коригирайте ги, когато е необходимо.

Истината е, че целите трябва да бъдат гъвкави. Ако целта е прекалено амбициозна или сроковете са нереалистични, бъдете гъвкави и коригирайте целта според нуждите.

Ефективно прилагане на теорията за поставяне на цели на работното място с помощта на ClickUp

Макар теорията на Лок за поставянето на цели да помага на екипите да подобрят представянето си, вие трябва да персонализирате целите според динамиката на вашата организация.

ClickUp е специално създаден, за да ви помогне да постигнете това.

Ето как.

Стъпка 1: Създайте проследими цели

Използвайте ClickUp Goals, за да свържете вашите цели с целите на вашата работа/екип, да проследявате напредъка и да управлявате всичките си цели на едно място.

Разделете големите и сложни задачи на по-малки цели, категоризирайте всяка цел и ги разпределете на членовете на екипа с подходяща експертиза.

Останете на път към постигането на целите си с ясни срокове, измерими цели и автоматично проследяване на напредъка в ClickUp.

Стъпка 2: Използвайте шаблони за поставяне на цели, за да оптимизирате процеса си

Не губете време да създавате процеси за поставяне на цели от нулата. Вместо това, използвайте шаблоните за поставяне на цели на ClickUp, за да започнете бързо.

Някои от най-широко използваните шаблони са:

Шаблонът за SMART цели на ClickUp организира целите в управляема система, която подпомага ежедневното, месечното и годишното ви целеполагане. Шаблонът визуализира напредъка, за да поддържа мотивацията на всички. Независимо дали стартирате нова продуктова линия или проект, този шаблон гарантира, че екипът ви ще остане фокусиран и на прав път.

Поставете цели за всяка критична функция във вашата организация чрез SMART шаблоните на ClickUp.

Шаблонът „Цели, сигнали, мерки“ на ClickUp определя цели, сигнали и мерки за ясно разбиране на успеха. С автоматизирани известия мениджърите могат да проследяват напредъка спрямо целите и да приоритизират задачите въз основа на тяхното въздействие.

Проследявайте данните, които ще ви покажат дали все още сте на прав път, с шаблона за измерване на сигнали за цели на ClickUp.

Този шаблон ви позволява да събирате данни за идентифицираните сигнали, като например екипна производителност, лични цели и друга информация, свързана с вашите работни взаимоотношения.

Използвайте шаблона за OKR и цели на ClickUp, за да организирате целите си на високо ниво, да определите критерии за успех за всяка от тях, да разработите процес за поставяне на цели и да проследявате напредъка по целите за определен период.

Изградете йерархия от цели на екипа, отдела и компанията с помощта на шаблона за OKR и цели на компанията на ClickUp.

Бонус: Управлявайте всичките си документи за поставяне на цели на едно място, в споделена, защитена папка, за да проследявате OKR-ите си по време на спринт и да управлявате индивидуалните карти за оценка на служителите, за да улесните процесите на вземане на решения.

ClickUp ви подготвя за успех в поставянето на цели

Ако се сблъсквате с:

Поставяне на SMART цели

Разпределете ги между членовете на екипа и проследявайте напредъка им.

Определяне и измерване на индивидуалните и екипните резултати спрямо предварително определени показатели

С ClickUp разполагате с приложение за поставяне на цели, което ще оптимизира целия процес.

ClickUp е ефективен инструмент, който помага на вашите служители да придобият нагласа за поставяне на цели, която съответства на организационната ви психология.

Ключовите характеристики, които правят ClickUp най-добрият инструмент за реализиране и проследяване на амбициозни цели и ангажираност към тях, са:

Използвайте ClickUp Whiteboard като партньор за мозъчна атака, докато определяте целите за екипа и организацията, и превърнете това в съвместна дейност.

Използвайте ClickUp Goals, за да проследявате работата спрямо стратегията с измерими цели.

ClickUp Tasks разбива вашите проекти на персонализирани задачи за успешно поставяне на цели.

Използвайте готови шаблони за поставяне на цели, за да елиминирате тежкия труд по създаването на рамка за поставяне на цели от нулата.

ClickUp AI ви служи като партньор за мозъчна атака, попълвайки подробностите в шаблоните, за да ви спести време.

Какъв е най-добрият начин да приложите теорията на Лок за поставянето на цели?

Регистрирайте се безплатно в ClickUp.

Поставете целите на екипа си. Разпределете ги между членовете на екипа. Проследявайте напредъка. И готово!