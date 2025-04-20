Игри за управление на времето: въведение

Проучвания показват, че близо 49% от работниците се чувстват по-малко продуктивни днес, отколкото преди пандемията. В същото време 71% от мениджърите изпитват натиск да подобрят продуктивността на екипа си.

Възможно ли е изобщо да се преодолее този парадокс на производителността?

На най-основно ниво можете да използвате например шаблони за ежедневен планиращ календар или да създадете списъци с приоритети за екипа.

Вместо да се придържате към традиционните стратегии за продуктивност, можете да обмислите да играете игри за управление на времето с екипа. Звучи по-забавно, нали? И ще бъдете изненадани от резултатите.

Събрахме подробности за 10-те най-добри игри за управление на времето, с които можете да подобрите уменията на екипа си за управление на времето по забавен и интерактивен начин. Да започваме!

⏰ 60-секундно резюме Проблемът : 49% от работниците се чувстват по-малко продуктивни след пандемията, а 71% от мениджърите са под натиск да подобрят продуктивността на екипа си.

Решението : Игрите за управление на времето предлагат забавен и интерактивен начин за подобряване на уменията за управление на времето, разпределяне на ресурсите и работа в екип.

Инструменти като ClickUp предлагат планиране, проследяване на времето и диаграми на Гант, базирани на изкуствен интелект, за да помогнат на екипите да управляват по-добре времето си и да оптимизират работните си процеси.

Какво представляват игрите за управление на времето?

Игрите за управление на времето са жанр, в който играчите използват критично мислене и комуникативни умения, за да изпълнят задачи в рамките на определено време.

Играчите се справят с множество задачи в рамките на определен период от време и управляват ограничени ресурси, за да постигнат най-висок резултат. Това е чудесен начин без напрежение да развиете и подобрите уменията си за управление на времето.

Играенето на игри за управление на времето ви помага да:

Управлявайте по-добре работното си време и изпълнявайте задачите по-бързо.

Станете по-съзнателни за това как прекарвате времето си и се справяте с работната си натовареност.

Сътрудничество с екипа си и практикуване на ефективно планиране на ресурсите

Намалете нивото на стрес по забавен начин

Независимо дали искате да спазите срокове или да се справите с нови предизвикателства, играта на една или две игри ви дава много по-добро разбиране за ефективното управление на времето.

Предимства от използването на игри за управление на времето във вашата ежедневна рутина

Не е тайна, че в днешно време способността за концентрация е спаднала до рекордно ниско ниво. На работното място хората постоянно се борят с разсейващи фактори като известия от приложения, телефонни обаждания, имейли, случайни посещения до машината за вода за клюки и други.

На карта са поставени концентрацията и производителността.

Въведете: Игри за управление на времето.

Ще се радвате да научите, че дори развлекателните игри са ценни за подобряване на уменията за управление на времето и ефективно управление на ресурсите.

Тези игри помагат да пренастроите мисленето на вашия екип, като позволяват на хората да променят начина си на работа и да използват адекватно времето си, включително и извън работното време.

Да не забравяме и адреналина от постигането на най-висок резултат!

Играенето на игри за управление на времето има и други предимства:

Игрите за управление на ресурсите ви помагат да практикувате ефективно разпределение на ограничените ресурси, делегиране и спазване на срокове.

Играенето на видеоигри в екип помага за подобряване на работата в екип.

Вие и вашият екип ще усъвършенствате уменията си за решаване на проблеми и критично мислене.

Като ви карат да практикувате справянето с рутинни дейности в рамките на определен период от време, те подобряват вашите умения за управление на времето.

Екипите подобряват способността си да приоритизират задачите, да разпределят времето и да делегират важни задачи.

Играчите се научават да бъдат организирани в реални ситуации и да управляват различни задачи без усилие.

Общият знаменател между високопродуктивните екипи е дейността по управление на времето (повече за това по-късно).

Популярни видове игри за управление на времето

Някои от най-популярните игри за управление на времето имитират реални ситуации, което ви кара да мислите бързо и да работите продуктивно.

Игрите за управление на времето могат да бъдат от два вида – онлайн или офлайн.

Онлайн игрите са мултиплеър игри, в които участвате в екипи, за да постигнете определена цел. Те включват всичко – от предизвикателства в ресторанти и ферми до популярни видеоигри като Clash of Clans, Game Dev Story и Youtuber Life.

Офлайн игрите за управление на времето са забавни дейности, които можете да организирате с вашите екипи навсякъде, без да се нуждаете от специални програми за видеоигри.

Нека разгледаме примери за офлайн игри за управление на времето и да видим как те учат вас (и вашия екип) да използвате времето си разумно.

10-те най-добри игри за управление на времето, които да играете с екипа си

Ето 10 безплатни игри за управление на времето, които могат да обучат вашия екип да работи по-умно и да постига повече, както и да им помогне да се представят отлично на следващата си оценка на работата:

Игра № 1: Какво направих вчера

Идеално за: Разбиране на връзката между производителността и дейностите

Правила на играта:

Помолете играчите да запишат десет неща, които са направили вчера на работа, и да ги подредят според спешността и важността им. Те могат да използват списъците със задачи на ClickUp , за да създадат списък с прости задачи, като лесно преместват елементите с плъзгане и пускане.

Организирайте своя списък със задачи и ги изпълнявайте ефективно с ClickUp

След това ги помолете да напишат пет неща, които очакват да видят в следващата си оценка на представянето.

Сравнете двата списъка за всеки индивид и изведете връзки между тях.

Обучение: Тази игра за управление на времето помага на играчите да видят дали дейностите, на които отделят време, ще повлияят пряко на тяхното представяне. Ако има разлика, те могат да променят посоката и да се съсредоточат върху задачи, които ще им помогнат да постигнат желаните резултати.

Игра № 2: Циркаден ритъм

Идеално за: Определяне на най-подходящото време за работа

Правила на играта:

Помолете екипа да очертае своята рутина под формата на график, от момента на събуждане до момента на лягане. Използвайте ClickUp Calendar View — гъвкав календар, с който можете да визуализирате и споделяте своя график с другите.

Преглеждайте календара си в ClickUp по дни, седмици или месеци

След това ги помолете да запишат часовете и нивото на енергията си за съответната част от деня.

Използвайте следната таблица за нива на енергия като отправна точка: A – Високо енергичност B – На автопилот C – Ниво на енергия (75%) D – Разсеяно състояние на ума E – Мързелив, гладен F – Изтощен

A – Високо енергични

Б – На автопилот

C – Ниво на енергия (75%)

D – Разсеяно състояние на ума

E – Мързелив, гладен

F – Изтощен

Всеки член на екипа трябва да разпредели часови блокове за управлението на работното си време.

Насърчавайте разговорите и помогнете на играчите да мислят с тези въпроси: В кой часови блок сте най-активни? В кой час от деня успявате да изпълните задачите си лесно? В кой час успявате да изпълните сложни и важни задачи? Кога се чувствате разсеяни през деня? В кой час искате да си вземете почивка?

В кой часови блок сте най-активни?

В кой момент от деня успявате да изпълните задачите си най-лесно?

В колко часа сте в състояние да изпълните сложни и важни задачи?

Кога се чувствате разсеяни през деня?

В колко часа искате да си вземете почивка?

В кой часови блок сте най-активни?

В кой момент от деня успявате да изпълните задачите си най-лесно?

В колко часа сте в състояние да изпълните сложни и важни задачи?

Кога се чувствате разсеяни през деня?

В колко часа искате да си вземете почивка?

Обучение: Научете повече за циркадния ритъм на екипа, идентифицирайте индивидуалните им работни модели и преценете кога хората са най-продуктивни. Чрез подобряване на самосъзнанието можете да помогнете на екипа да подобри уменията си за управление на времето.

Научете се как да отделяте време за важни задачи, за да можете наистина да свършите работата си! Гледайте това кратко и полезно обяснение👇🏽

Игра № 3: Time Squared

Идеални за: Идентифициране на факторите, които отнемат време, и научаване как да се повиши производителността

Правила на играта:

Дайте на участниците три страници с различни цветове, на които са отпечатани по 24 квадрата (където 24 представлява часовете в денонощието); уверете се, че цветовете не съвпадат.

На първата страница играчите трябва да попълнят подробности за ежедневната си рутина. Например, 8 часа сън = 8 квадрата, 3 часа хранене = 3 квадрата и т.н. ;

Можете дори да използвате ClickUp Whiteboard, за да накарате всички да споделят идеите си съвместно.

Брайнсторминг, стратегическо планиране или изготвяне на работни процеси с визуално сътрудничество чрез ClickUp Whiteboards

На втората страница ги помолете да напишат своите непродуктивни дейности, като почивки за тоалетна, почивки за кафе, разговори по телефона и т.н.

На третата страница ги помолете да сумират всичко и да съберат дейностите от първите две страници.

При преброяването празните квадрати, които остават в края, означават тяхното продуктивно време.

Обучение: Тази проста игра за управление на времето помага на играчите да разберат колко продуктивно прекарват времето си и как да го използват оптимално.

Игра № 4: Предизвикателство „Голямата картина“

Идеално за: Научаване как ясните цели могат да помогнат на екипите да работят по-бързо

Правила на играта:

Дайте на играчите парчета от пъзел, които да сглобят – не им показвайте крайната картина все още.

Накарайте екипа да работи заедно и да състави пъзела, без да има представа как изглежда завършеният пъзел.

Насърчавайте ги да изпълнят задачата възможно най-бързо.

След три минути спрете участниците и ги попитайте какво прави дейността предизвикателна.

Обикновено невъзможността да се види цялата картина е най-честият отговор.

В този момент разкрийте цялата картина и помолете участниците да завършат пъзела.

Обучение: Тази игра за управление на времето подобрява уменията за работа в екип, тъй като играчите работят в група. Тя също така усъвършенства уменията им за решаване на проблеми, способността им да вземат решения и способността им да поставят цели. Най-голямото предимство на тази игра е, че показва на всички колко е важно да има ясно определени цели, които екипът може да подкрепи. ClickUp Goal Tracking може да помогне на екипите да създадат проследими цели и да се придържат към ясни срокове.

Поставянето на цели в ClickUp Goals е лесно, бързо и ориентирано към резултатите

Игра № 5: Дейност с буркан от майонеза

Идеално за: Разбиране как да правите най-важните неща първо

Правила на играта:

Разделете участниците на малки групи.

Дайте на всяка група празен буркан (например буркан от майонеза), голф топки/камъни, чакъл и пясък.

Помолете членовете на екипа да напълнят буркана с предоставените материали според желанието си.

След като приключат, покажете им правилния ред – първо трябва да напълнят с голф топки/големи камъни, след това с чакъл, а накрая с пясък. Ако напълнят първо с пясък, няма да имат място за чакъл и камъни.

Завършете дейността, като обясните какво представлява всеки материал: Буркан = нашето ежедневие Големи камъни/голф топки = приоритетни задачи като здраве, работа, семейство и др. Чакъл = по-малко ценни неща като притежаване на кола, по-малки ангажименти и др. Пясък = неважните неща

Буркан = нашето ежедневие

Големи камъни/голф топки = приоритетни задачи като здраве, работа, семейство и др.

Чакъл = по-малко ценни неща, като притежаване на кола, спазване на по-малки ангажименти и т.н.

Пясък = неважните неща

Обучение: Тази дейност за управление на времето свързва ежедневните дейности на играчите с материалите. Тя им помага да разберат как трябва да разпределят енергията и времето си за приоритетни задачи, като поставят важните неща на първо място!

Друг начин да извлечете максимума от времето си (освен да използвате изпитани съвети за управление на времето ) е да използвате инструмент като ClickUp Brain, който се грижи за повтарящите се задачи, оставяйки ви свободни да се концентрирате върху по-важни неща.

Справяйте се първо с важните задачи с помощта на интелигентни подсказки, използвайки AI възможностите на ClickUp Bain

Можете също да обсъдите с AI асистента как да приоритизирате по-добре задачите си. Той предлага полезни, съобразени с контекста предложения, базирани на вашите цели и съществуващи задачи.

Изпреварвайте крайните срокове с помощта на AI-базираното приоритизиране на задачите в ClickUp.

Игра № 6: Асото пика

Идеално за: Научаване как добрите организационни умения са свързани с уменията за управление на времето

Правила на играта:

Дайте на двама участници по две тестета карти (не им казвайте за разликата между тестетата).

Един от участниците трябва да получи разбъркана и подредена на случаен принцип тесте карти.

Другият играч трябва да получи последователно организирана тесте

Те трябва да се състезават и да намерят първо асото пика!

Този с последователната тестета ще достигне целта по-бързо, подчертавайки важността на организираността.

Учене: Това е една от най-лесните игри с карти, която подчертава как организираната работа води до по-бързи и по-ефективни резултати.

Освен с помощта на игри с карти, можете да се организирате и да поддържате реда с ClickUp Notepad.

Създавайте списъци със задачи и чеклисти на момента с ClickUp

Игра № 7: Лентата на живота

Идеално за: Измерване на времето, необходимо на членовете на екипа за изпълнение на задачите

Правила на играта:

Вземете лента с дължина 100 см; имайте предвид, че един сантиметър тук представлява една година.

Прережете лентата според очакваната продължителност на живота на човека (обикновено между 75 и 85 години).

След това го съкратете според средната възраст на участниците в групата.

Продължавайте да го съкращавате за дейности като време с семейството, сън, хранене и други лични задължения.

В края на краищата ще ви остане къса лента, която символизира оставащото време за работа.

Учене: Тази проста игра ни показва колко малко време имаме, за да изпълним задачите си и да постигнем целите си. Средно всички ние разполагаме само с шест до седем години. Това ни помага да осъзнаем необходимостта да управляваме добре времето си. Екипите, които знаят стойността на времето и бързото вземане на решения, използват ClickUp за оптимално управление на времето.

Опростете усилията си за проследяване на времето и ускорете работата си с ClickUp

Игра № 8: Колко дълго е една минута?

Идеално за: Идентифициране на разликите в възприемането на времето от различни хора в един и същи екип

Правила на играта:

Съберете екипа в стая без часовници.

Съберете часовниците, телефоните и лаптопите на екипа.

Помолете членовете на екипа да станат на крака и да затворят очи.

Указайте им да отворят очи, когато смятат, че 60 секунди са изтекли.

Учене: Някои играчи може да отворят очите си още преди да е изминала минута, докато други може да имат забавена реакция.

С тази дейност за управление на времето можете да помогнете на членовете на екипа да разберат как възприемат времето и да използват тези познания, за да го разберат по-добре. С подробно разбиране за това как да прекарвате времето си, използвайте ClickUp Mind Maps, за да бъдете по-организирани с вашите задачи, проекти, идеи и, разбира се, време:

Начертайте връзки между изразходваното време и задачите, за да работите интелигентно с ClickUp.

Игра № 9: Цветни блокове

Идеално за: Подчертаване на важността на приоритизирането

Правила на играта:

Подредете блокове с различни цветове заедно на маса.

Присвойте числови стойности на блоковете в зависимост от цвета им (например, червено = 1, синьо = 2, оранжево = 3 и т.н.).

Помолете играчите да съберат колкото се може повече точки за една минута, но като събират по един блок наведнъж с недоминиращата си ръка.

Обучение: Определянето на приоритети е основата на успешното управление на времето. Тази игра за управление на времето учи екипите да се занимават първо с най-важните неща. За да улесните работата си, използвайте диаграмите на Гант в ClickUp и управлявайте приоритетите, като винаги имате добра представа за напредъка на работата.

Сортирайте приоритетите без да пропускате нищо с ClickUp Gantt View

Игра № 10: 86 400 долара

Идеално за: Разбиране как да използвате времето разумно

Правила на играта:

Дайте на всеки член на екипа празен лист хартия.

Кажете им да си представят, че имат 86 400 долара, които трябва да изразходват за един ден.

Обяснете правилото: потребителите не могат да прехвърлят това, което не са изразходвали през деня – неизразходваните пари се губят.

Помолете всички да напишат за какво биха похарчили тези пари.

Обсъдете това, което всеки е написал, и попитайте за причините за това.

Накрая обяснете как сумата от 86 400 долара се отнася към 86 400 секунди, с които разполагат хората на ден.

Обучение: Тази дейност за управление на времето подчертава важността на разумното използване на времето и как всяка секунда е твърде ценна, за да бъде пропилявана.

Дайте възможност на екипа си да работи по-ефективно с мощни приложения за планиране на работния график и удобни функции като универсалната търсачка на ClickUp.

Тази функция спестява на потребителите ценно време, което иначе би било изразходвано за търсене на файлове, документи и др.

Имайте любимите си приложения, файлове, документи и т.н. на една ръка разстояние с ClickUp

Накарайте времето да работи за вас и подобрете уменията за управление на времето на вашия екип с ClickUp

В днешния динамичен живот мениджърите и екипите трябва да се справят с множество срокове и постоянно да се придържат към поставените цели.

Без организирано мислене това се превръща в трудна задача.

Въпреки това, можете да организирате работата си по-добре и да подобрите производителността си с подходящи стратегии за управление на времето и няколко добре подбрани инструмента за управление на времето. Най-добрият начин да започнете управлението на времето е да проследявате за какво го харчите. Възвърнете загубеното време и свършете повече с функциите за проследяване на времето по проекти на ClickUp.

Проследявайте времето, задавайте прогнози, добавяйте бележки и преглеждайте отчети за времето си отвсякъде с глобалния таймер в ClickUp

Записвайте времето от вашия десктоп, смартфон или уеб браузър и разберете как прекарвате времето си за всяка задача. Добавяйте лични бележки към вашите записи за времето и посочете точно за какво сте го прекарали.

След като се отървете от тежкия труд по отчитане на времето, ще ви бъде лесно да се фокусирате върху най-важните задачи.

Глобалният таймер ви позволява да стартирате и спирате времето от всяко устройство и да преминавате от една задача към друга. Инструментът позволява също така добавяне на време със задна дата и създаване на записи по датен диапазон с ръчно проследяване на времето.

Благодарение на възможностите на ClickUp за проследяване на проекти и време, екипите могат лесно да свържат проследяваното време със задачите, по които работят в ClickUp. Работете по-умно и извлечете максимума от времето си на работа – заместете множество приложения за проследяване на времето, управление на проекти и други приложения в технологичния си набор с ClickUp – платформа „всичко в едно“ за вашите нужди, свързани с продуктивността. Регистрирайте се още днес за безплатен пробен период.