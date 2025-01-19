Как да зададете каскадни цели за вашия екип през 2025 г.

Не е тайна, че поставянето на цели е свързано с успеха. INC установи, че хората са с 42% по-склонни да постигнат целите, които са записали. Освен това, служителите с ясни цели са 3,6 пъти по-склонни да бъдат отдадени на компанията си.

Но реалността е, че много компании не определят ясни приоритети. Проучване на Harvard Business Review установи, че 84% от анкетираните служители в компания за професионални услуги не са наясно с основните приоритети на организацията. Освен това само 55% от мениджърите могат да назоват една от петте основни цели на компанията.

Защо толкова много компании имат проблеми с поставянето на цели? Процесът може да бъде предизвикателен и е нещо повече от просто формулиране на обща цел. Ефективните цели трябва да бъдат измерими и насочени към целите на компанията.

Ето къде каскадните цели могат да ви помогнат. 👀

Тук ще говорим за това какво представляват каскадните цели и ще определим предимствата от използването им за вашия бизнес. След това ще ви покажем как да приложите каскадните цели, за да помогнете на всеки член на екипа да допринесе за постигането на вашите цели.

Какво представляват каскадните цели?

Каскадните цели са структурирана рамка от задачи. Започнете с по-големи организационни цели и ги разделите на по-малки цели за екипи и индивидуални лица. Идеята е, че всеки трябва да работи за постигането на основната цел на компанията, като се занимава със задачи и проекти, които допринасят за това.

Процесът започва с определянето на обща цел за бизнеса от заинтересованите страни. След това се определят цели и задачи за проектните мениджъри и ръководителите на екипи, за да се постигне тази основна цел. Процесът продължава с каскаден ефект за всеки член на екипа и всеки индивид в компанията. ✨

Фокусът е да се започне с основна цел и да се работи назад, за да се създадат проекти и задачи за всеки екип, които да приближат компанията към целта. Всяка каскадна цел трябва да бъде ясна и измерима. Те също трябва да бъдат съобразени с капацитета и възможностите на всеки член на екипа.

Видове каскадни цели

В рамките на тази по-широка цел има няколко вида каскадни цели. Всяка от тях предлага различен подход или техника за постигане на основната цел. 🏆

Видовете каскадни цели включват:

SMART цели: SMART е специфичен, измерим, постижим, уместен и обвързан с време. Тези цели са проектирани да бъдат реалистични и изпълними.

Цели и ключови резултати ( OKR ): OKR вземат една обща цел и я свързват с ключови резултати и задачи, които са проектирани като стъпки за постигане на основната цел.

Големи, смели и амбициозни цели (BHAG): Дългосрочна цел, която има за цел да предизвика ентусиазъм, като поставя високи стандарти за успех, които често са смели, рисковани и възвишени.

Използвайте шаблона за SMART цели на ClickUp, за да структурирате и оптимизирате стратегиите си за поставяне на цели в една управляема система.

Примери за каскадни цели

Нека вземем за пример каскадни SMART цели в туристическа агенция. Основната цел на компанията за тримесечието може да бъде продажбата на 5400 ваканционни пакета. Всяка задача и цел за всеки екип трябва да бъде насочена към постигането на тази цел. Това може да означава, че екипът по продажбите си поставя за цел да привлече 1300 нови клиенти. Екипът по маркетинг може да си постави за цел да изпрати 40 имейл маркетингови кампании.

В рамките на екипа по продажбите, ръководителят на продажбите може да определи цели за конверсия за всеки търговски представител, например 150 нови клиента на човек. От страна на маркетинга, мениджърът може да раздели работата на цели, базирани на увеличаване на конверсиите в социалните медии или създаване на определен брой рекламни кампании.

OKR Dashboard на ClickUp адаптира изгледите за междуфункционални проекти, повишава ефективността чрез автоматизация и стандартизира най-добрите практики за мащабируем успех.

Сега нека разгледаме по-отблизо един пример за каскадни цели, използвайки OKR. Да предположим, че собственикът на магазин за лодки си поставя за основна цел да стане най-големият продавач на лодки в региона.

Ключовите резултати за тази цел могат да изглеждат така:

Ключов резултат № 1: Обслужване на 55 % от всички регионални продажби на лодки

Ключов резултат № 2: Повишаване на брандинга и видимостта с 35%

Ключов резултат № 3: Въведете CRM система за управление на взаимодействията с клиентите

Както можете да видите, тези ключови резултати засягат различни отдели, включително продажбите и маркетинга. Оттук мениджърите на екипи могат да вземат един от тези ключови резултати като основна цел на екипа си. След това те го разбиват на по-малки ключови резултати, за да постигнат тази цел.

Например, екипът по продажбите може да има за основна цел 55% от всички регионални продажби на лодки, а ключовите резултати могат да включват наемането на трима нови търговски представители и увеличаване на броя на продажбите на лодки с 40% в сравнение с предходната година. Ключовите резултати на маркетинговия екип могат да включват наемането на консултант за изграждане на CRM и провеждането на 10 рекламни кампании или инициативи за имейл маркетинг.

Предимства на определянето на каскадни цели

Предимствата на подхода „отгоре-надолу” при определянето на цели включват по-отдадени служители, целенасочена работа и подобрено сътрудничество. От ниво ръководство до ниво начинаещи служители, всички са обвързани с една единствена цел и имат определена работа, за да постигнат основните цели и личните цели на служителите.

Ето някои от основните предимства на поставянето на каскадни цели. 💪

По-добро управление на представянето

Каскадните цели улесняват наблюдението и оценката на представянето в цялата организация. С персонализирани проектни цели за всеки член на екипа е лесно да се прецени как се справя всеки служител.

Тъй като каскадните цели обикновено са измерими, можете да използвате показатели, за да видите колко близо е даден екип или човек до целта си, къде проектите са изостанали или да подчертаете нещо, което е работило добре.

Повишена ангажираност на служителите

Служителите работят по-добре, когато имат цели, които пряко допринасят за успеха на организацията. Това означава, че те ще бъдат по-склонни да поемат нови проекти, да генерират креативни идеи и да се концентрират върху работата, която има значение. Те ще бъдат мотивирани да автоматизират натоварената работа и да посветят времето си на по-важни задачи.

Бързо преглеждайте и управлявайте активни и неактивни автоматизации в пространствата с актуализации и описания на потребителите.

Подобрена стратегия и съгласуване на целите

Много компании страдат от проблеми с несъгласуваността, особено когато повече от един отдел е ангажиран в един и същ проект. Поставянето на големи цели за компанията и разпределянето на работата за всеки отдел, за да се постигнат тези цели, улеснява съгласуваността и опростява управлението на бизнес процесите. 📈

Когато решите да разширите компанията или да развиете проект, лесно е да изолирате новите служители. Просто помислете за основната цел на компанията и как новият служител може да допринесе за постигането й.

Опростени работни процеси и целенасочени задачи

С каскадните цели е по-лесно за мениджърите да създават работни процеси и да разпределят задачи на ниво компания и на индивидуално ниво. Имайте предвид общата цел и разбийте задачите на управляеми стъпки на всяко ниво в организацията. ✍️

Повишете яснотата в проектите си с персонализирани типове задачи и подобрете организацията в усилията си за управление на задачите.

Можете също да създадете приоритети и зависимости, които да насочват работата, независимо дали става въпрос за екипни или индивидуални цели. Отбележете задачите с най-голямо въздействие и най-малко усилие, които трябва да бъдат изпълнени първи. След това определете областите, които изискват друга задача, преди да може да започне работата. С каскадните цели като ръководство можете да създадете списъци с ежедневни задачи, за да управлявате проследяването на проекта към успеха.

Тези цели също така премахват излишната работа, особено при големи екипи. Освен това, те избягват конфликтни цели и поддържат фокуса на всички върху работата.

По-голяма прозрачност и отчетност

Когато всички работят за постигането на целите на компанията, каскадните цели добавят елемент на отговорност. Всеки знае за каква работа е отговорен и какъв принос се очаква от него. Това повишава прозрачността и позволява на служителите да поемат отговорност за проектите през целия процес на определяне на целите.

Как да приложите каскадни цели

Прилагането на каскадни цели е непрекъснат процес и трябва да се преразглежда през цялата година. Добра идея е също да получите подкрепата на служителите и да им дадете възможност да изразят мнението си относно индивидуалните си и екипните цели. По този начин те ще се чувстват по-свързани с работата си и ще имат по-голяма отговорност за проекта. Ето как да приложите каскадни цели в пет лесни стъпки. ✅

1. Прегледайте мисията на компанията и определете дългосрочни цели

Преди да започнете да мислите за поставянето на цели, е важно да обмислите мисията на компанията, която може да не е ясна за служителите в по-големите фирми. Вашата мисия и ценности трябва винаги да ръководят работата ви. Те са движещата сила зад вашата цел и причината, поради която развивате бизнес.

Като разберете мисията и ценностите на вашата компания, можете да създадете постижими цели, които да движат бизнеса ви напред. Гарантирането, че служителите разбират мисията, също ги прави по-добри в работата си и по-съобразени с нуждите на компанията. 🧐

Определете измерими цели за задачи и проекти с автоматичен напредък, за да постигнете по-ефективно целите с определени срокове и измерими резултати.

След като определите мисията си, използвайте инструмент като ClickUp Goals, за да зададете измерими цели. Този софтуер за задаване на цели улеснява определянето, възлагането, управлението и мониторинга на целите. Използвайте го, за да задавате и проследявате напредъка с SMART Goals, KPI и OKR.

Започнете с определяне на основна цел за компанията и всички отдели или екипи. След това работете с всеки екип и всеки отделен човек, за да създадете постижими цели, които допринасят за основните цели на компанията. Организирайте срещи с всеки член на екипа, за да им дадете възможност да дадат мнение за конкретни цели и за работата, която според тях има най-голямо влияние.

Организирайте бизнес целите в папки, за да видите най-важните цели или индивидуалните цели на всеки член на екипа. Функцията за проследяване на напредъка добавя диаграма с проценти, която показва колко задачи са изпълнени за постигането на целта.

2. Определете краткосрочни цели на тримесечна база

Ефективните каскадни цели са комбинация от краткосрочни и дългосрочни цели. След като сте набелязали основните годишни цели за всеки отделен човек, разбийте ги на тримесечни цели. 🛠️

Използвайте инструмент като шаблоните за определяне на цели на ClickUp, за да ускорите и улесните тази задача. С няколко опции за избор, определете SMART цели, OKR, балансирани карти за оценка или кариерни цели за половината от времето.

Шаблонът OKR на ClickUp предоставя на изпълнителния екип единен източник на информация за проследяване на напредъка в реално време.

Можете да планирате цели за цялата година, разпределени по тримесечия, но ги преразглеждайте често. В идеалния случай трябва да се срещате в края на тримесечието, за да прегледате свършената работа и да определите цели за следващото тримесечие, за да останете на път към постигането на по-големите цели на компанията.

Направете разграничение между цели и задачи – целите са основните насоки, докато задачите помагат на служителите да разберат как да постигнат тази цел. Всяка от тях играе ключова роля в определянето на приоритетите за работата през всяко тримесечие.

3. Задайте индивидуални и екипни цели

Повторете този процес на определяне на цели за всеки екип и член на екипа. Уверете се, че те имат право на глас в процеса на вземане на решения при избора на цели и задачи. Не забравяйте, че всички проекти и задачи трябва да са свързани с основната цел на компанията и тримесечните цели.

Използвайте ClickUp Priorities, за да създадете работни процеси, които разпределят работата според важността й. Добавете персонализирани полета за работата, която има най-голямо влияние и изисква най-малко усилия. Използвайте цветово кодиране, за да идентифицирате лесно задачите, които са лесни за изпълнение, и тези, които ще имат най-голям ефект.

Бързо задавайте приоритет на задачите в рамките на дадена задача, за да посочите какво изисква най-голямо внимание.

ClickUp Dependencies улеснява и идентифицирането на работата, която е блокирана от друга задача. По този начин мултифункционалните екипи могат бързо да видят каква работа трябва да свършат, за да предотвратят забавяния в работния процес за останалата част от компанията.

4. Проверявайте целите, като работите от долу нагоре

След като сте определили цели за всеки индивид, екип и компания, ще искате да проверите дали всичко е в съответствие с вашия стратегически план. Работете отдолу нагоре – прегледайте всички лични, екипни и проектни цели до най-високите нива на компанията.

Отбележете целите, които не съответстват на вашата бизнес стратегия, или областите, които се нуждаят от подобрение. Представете плана за целите на ръководството и ключовите заинтересовани страни, за да се уверите, че ще бъде подложен на подходяща проверка.

5. Планирайте проверки и оценки на представянето

Както при повечето проекти, не можете просто да ги приложите и да ги забравите. Прегледите са ключови за поддържане на стратегическите цели и адаптирането им според нуждите. Използвайте календарния изглед на ClickUp, за да проследявате напредъка и да планирате редовни проверки. 💼

Управлявайте проекти и планирайте задачи в гъвкавия календар, за да поддържате синхронизация между екипите.

Проверките не са само време за преглед на целите за производителност; те са чудесна възможност да получите обратна връзка и да подобрите задържането на служителите. Планирайте половин час или час, за да прегледате индивидуалните цели и да получите практически познания.

По време на срещите прегледайте общите цели на компанията, целите на ръководството и личния напредък. Решете дали е необходимо да поставите нови цели, за да постигнете по-високи резултати или да се адаптирате към промените на пазара. Коригирайте целите и графиците въз основа на обратната връзка от служителите и предлагайте подкрепа, когато е необходимо.

Поставете си цели и ги постигнете по-бързо с ClickUp

Независимо дали поставяте свои собствени цели, за да постигнете мечтите си, или управлявате екип, който работи за по-голяма мисия на компанията, каскадните цели могат да ви помогнат да определите приоритети и да постигнете целите си. С помощта на горното петстепенно ръководство ще поставите постижими и измерими цели за всеки етап от процеса.

Регистрирайте се в ClickUp още днес и започнете да изграждате по-ефективни и мотивирани екипи. С функцията „Цели“ създаването на цели за компанията и всеки служител е лесно. Освен това, вградените работни процеси, управлението на задачите и отчетите ви държат информирани за напредъка, така че да можете да постигнете целите си по-бързо.