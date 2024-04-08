Monday и Teamwork: кой инструмент за управление на проекти е по-добър?

Изборът между инструменти за управление на проекти често се свежда до намирането на подходящия за нуждите на вашия екип. Точно както перфектното офис пространство или личната работна среда могат да повлияят значително на производителността, изборът на подходящата платформа, като Monday и Teamwork, е също толкова важен.

В търсенето си на идеалния софтуер за управление на проекти се нуждаете от нещо повече от списък с най-добрите програми и алтернативи. Пътеводителите за директно сравнение ви дават подробна и изчерпателна информация за това защо една програма може да е по-добра от друга. Нашият пътеводител за сравнение между Monday и Teamwork разглежда в дълбочина функциите, предимствата и недостатъците, както и сравнителните ползи.

След това ще обсъдим трета опция – системата за управление на проекти, която е въплъщение на идеалната конфигурация на работното място с точното усещане за „Златокоска“.

Какво е Monday?

Monday.com, наричан още Monday, е популярна платформа за управление на проекти. Потребителите могат да бъдат канени да участват в различни проекти, а администраторите могат да създават персонализирани табла за проекти или да използват стандартни модели, за да включат всички в работата.

Monday.com улеснява комуникацията и сътрудничеството между вътрешни екипи, екипи от клиенти и доставчици, както и екипи с различни свободни професионалисти. Той предлага надеждни нива на достъп, множество изгледи и сложни инструменти за създаване на работни потоци, за да включите колкото се може повече автоматизация, за да оптимизирате повтарящите се проекти.

Представяйки се като цялостна „операционна система за работа“, а не просто като платформа за управление на проекти, Monday.com е повече от просто алтернатива на Teamwork.

Той разполага с табла, изгледи, табла за управление и инструменти за администратори, така че всяка компания да може да управлява проектите си по предпочитания от нея начин. Платформата, базирана в облака, поддържа и напълно персонализирани опции за автоматизация и стотици интеграции с инструменти на корпоративно ниво като Trello, Shopify и Mailchimp.

Функции на Monday

Monday е по-стабилна платформа от много от конкурентите си. Тя предлага детайлни настройки, повече функции, подобрени изгледи и допълнителна сложност. Въпреки че овладяването на всички възможности на Monday често е дълъг процес, Monday предлага достатъчно функции, за да могат потребителите му да се възползват незабавно от значителни предимства. Някои от най-важните му функции включват управление на задачи, лесен за използване интерфейс и автоматизация.

Управление на задачите

Екипите и отделните лица могат да задават повтарящи се задачи, които се активират автоматично като част от предварително планиран работен процес. Първоначалният изглед на таблицата позволява на администраторите и проектните мениджъри да добавят колони с подробности, полета, крайни срокове и други функционалности. След това тези полета могат да бъдат настроени да се актуализират автоматично, докато задачите се приближават към завършване.

Индивидуалните потребители могат да подредят полетата така, че да получават нужната им информация с един поглед, без да се налага да работят с множество раздели и прозорци, за да свършат работата си.

Всяка задача е отделен запис, който може да съдържа всички ресурси и подробности, от които се нуждаят работниците. Но задачите могат да се използват и като шаблон за бъдещи проекти или като данни в подробни отчети.

Лесен за използване интерфейс

Monday е едновременно изключително сложен и лесен за използване, като успява да съчетае и двете характеристики благодарение на интуитивния си интерфейс. Новите служители, които никога не са използвали платформата, може да не знаят всички отговори, но могат бързо да се ориентират в инструментите и новите задачи. По-опитните или любознателните потребители могат да се потопят по-дълбоко в платформата, за да я настроят по-добре според своя стил.

Практически всеки може да го използва. С няколко урока новите потребители също могат да достигнат средно ниво на комфорт при работа с програмата.

Лесно е да превключвате между различни изгледи (като времеви линии, диаграми на Гант, табла Kanban и др.), да комуникирате чрез инструменти в платформата и да търсите документи или задачи в софтуера Kanban.

Автоматизация за нетехнически екипи

Нетехническите екипи от маркетинг специалисти, счетоводители, HR екипи и всички останали могат бързо да настроят автоматизации от типа „ако това, то онова“ без кодиране или достъп на администраторско ниво.

Много стабилни работни екосистеми се нуждаят от участието на разработчик или ИТ експерт, за да персонализират платформата. Но Monday.com е създаден така, че всеки да може да кликне, плъзне и пусне и пренареди тригерите, за да създаде автоматизирани работни процеси.

Потребителите имат достъп до списък с предварително конфигурирани автоматизации, които изглеждат като команди с празни полета. Като въведат периоди от време, елементи, имена на интегрирани програми и дори колеги в съответните полета, потребителите създават автоматични тригери и могат да продължат работата си, без да се замислят.

В комбинация със самите интеграции, това може да превърне Monday.com в мощен център за автоматизиране на големи части от всеки проект. Дори тези, които търсят разширени възможности, могат да получат достъп до усъвършенствани функции и автоматизации в корпоративен мащаб в рамките на платформата.

Цени на Monday

Безплатно

Базов план: 6 $/месец на работно място

Стандартен: 10 $/месец на работно място

Предимство: 22 долара на месец за работно място

Enterprise: Свържете се с нас за подробности

Какво е Teamwork?

Teamwork е решение за управление на проекти, което предоставя на професионалните екипи инструменти за сътрудничество в реално време и управление на задачи. Потребителите могат да работят по начина, по който желаят, с персонализирани изгледи като Kanban табла, диаграми на Гант, таблици и списъци. Чрез различните изгледи на таблото професионалистите могат:

Управлявайте хората чрез координиране и разпределяне на задачи, автоматизиране на управлението на натоварването и наблюдение на наличността.

Управлявайте проекти, като възлагате задачи и подзадачи, преглеждате напредъка и използвате етапи.

Teamwork е създаден предимно за организации, които работят с клиенти. Така че управлението на клиенти е също толкова важна част от Teamwork, колкото и управлението на проекти.

Чрез Teamwork

Потребителите ще намерят табла, които се фокусират върху всеки клиентски акаунт, за да следят бюджетите, рентабилността, времето, прекарано в акаунта, и фактурираните срещу нефактурираните часове, прекарани в акаунта. Teamwork също координира дейността и комуникацията за по-добро управление на акаунтите и клиентско преживяване.

Членовете на екипа, екипните лидери и ръководните екипи могат да взаимодействат с облачната екосистема за управление на проекти на Teamwork по начини, които най-добре отговарят на техните роли и отговорности.

Имате ли нужда от списък със задачи за ежедневните си ангажименти или трябва да видите най-големите пречки в отдела си в края на тримесечието? Можете да генерирате отчети и да използвате изгледи, които ви дават ключовата информация, която търсите.

Функции на Teamwork

Teamwork е лесен за използване софтуер за управление на проекти, който обхваща всички основни аспекти на управлението на работата с клиенти. Но в един онлайн пазар, препълнен с различни решения за управление на проекти, е важно да познавате отличителните характеристики на всяка платформа. Проверете дали тези три характеристики отговарят на уникалните нужди на вашата организация.

Функции за отчитане на времето

Когато вашата компания предоставя клиентски услуги, отчитането на времето не е просто част от показателите за ефективност, а е от съществено значение за бизнеса. Teamwork предлага солидна гама от инструменти за отчитане на времето, така че всяка минута да бъде отчетена.

Лесно проследявайте отчитаните и неотчитаните часове и вижте колко от бюджета остава. Можете също да се впуснете в данните, за да откриете пречки и неефективности.

Наред със стандартизираните времеви разписания и вграденото проследяване на времето, Teamwork предоставя на потребителите времеви бюджети за всеки проект, така че вашите усилия за проследяване винаги да започват с десния крак.

Чрез Teamwork

Вградени опции за отчитане

Teamwork улеснява отчитането и анализа с вградените си отчети. Макар да предлага и много полета за персонализиране и опции за отчитане, стандартните му опции помагат на заетите екипи, работещи с клиенти, да имат добра отправна точка за разбиране на оперативното управление и управлението на натоварването.

Достъп до отчети за бюджети, използване на персонала, показатели за клиенти и изпълнение на задачи. Наред с подробни отчети за производителност, продуктивност и натовареност, можете да генерирате отчети за състоянието на проектите и отчети за използването с едно докосване.

Управлението на човешките ресурси е важен начин да мислите за наличността на вашия екип. Като разглеждате работното време и производителността на вашия екип като ресурси, можете да коригирате натоварването, да разпределяте задачи и да следите ефективността с още по-голяма прецизност.

Teamwork ви предоставя инструментите за това, като проследява времето, прекарано за различни видове задачи, и ви дава представа за натовареността или наличността на всеки служител. Можете дори да определите кога екипът ви се нуждае от разширяване, кой е подходящ за различните задачи и колко време ще отнемат различните проекти на различните екипи.

Цени на Teamwork

Безплатно за до пет потребители

Стартово ниво: 8,99 $/месец на потребител

Цена: 13,99 $/месец на потребител

Grow: 25,99 $/месец на потребител

Мащаб: Свържете се с нас за подробности

Monday и Teamwork: сравнение на функциите

Teamwork и Monday имат много общи черти. И двете предлагат персонализирани работни пространства за управление на задачи и проекти, които се интегрират с други популярни бизнес инструменти. И двете предлагат множество различни изгледи, улесняват комуникацията и имат процъфтяващи общности, които обичат да работят в рамките на платформите.

Но въпреки общите си характеристики, Teamwork и Monday.com имат свои уникални силни и слаби страни, що се отнася до инструментите за управление на проекти. Разгледайте тези три характеристики и какво предлага всяка платформа в това сравнение между Monday и Teamwork.

Прегледи

Диаграмите на Гант, времевите линии, списъците и другите изгледи предоставят на потребителите уникален начин да видят много информация с един поглед. Някои професионалисти предпочитат да работят изключително в един изглед през цялото време, докато други харесват конкретни изгледи за специфични задачи или проекти. Monday.com предлага повече изгледи, което води до по-добри резултати за повече работници.

Monday

Monday предлага повече опции за преглед. Прегледите на таблото на тази платформа включват следното:

Календар

Диаграма

Файлове

Времева линия

Карта

Kanban табло

Този по-изчерпателен набор от гледни точки и повече опции за персонализиране подхождат на по-голямо разнообразие от стилове на работа.

Teamwork

Teamwork предлага четири различни изгледа, за да можете да създавате задачи и да управлявате проекти:

Списъци Kanban табла Таблици Диаграми на Гант

Той предлага и филтрирани изгледи за лични задачи, прегледи по клиенти и „всичко“, но тези допълнителни изгледи функционират по-скоро като подкатегоризирани прегледи.

Обслужване на клиенти

Бизнесите, които работят с клиенти, трябва да са нащрек, за да поддържат отношенията в отлично състояние, а това означава, че се нуждаете от софтуерни решения, на които можете да разчитате 24/7. Перфектно работеща система с 100% наличност и нулева вероятност за грешки е невъзможна, затова е важно да оценявате платформите въз основа на наличните им ресурси, когато нещо се обърка. И двата инструмента предлагат поддръжка, но когато сравняваме Monday и Teamwork, има ясен победител: Monday.

Monday

Monday.com разполага и с обширна библиотека от ръководства, уроци и полезни ресурси. Общността около Monday.com е голяма, така че може да намерите отговор на вашия въпрос или предизвикателство онлайн.

Но когато имате нужда от помощ при бъг, прекъсване или грешка, можете да се обърнете директно към източника: Monday.com предлага денонощна поддръжка на живо.

Teamwork

Teamwork предлага канали за обслужване на клиенти, но поддръжката на живо не е достъпна денонощно. Тя е достъпна всеки делничен ден от 7 сутринта до полунощ IST или индийско стандартно време. Това е с повече от десет часа пред източното стандартно време в Ню Йорк, така че може да не съвпада с най-натоварените ви часове или да не е достъпна за кризисна ситуация в петък следобед.

Съществуват обаче много алтернативни ресурси. Те разполагат с богата поредица от ръководства и Teamwork Academy за обучение на вашия екип как да използва платформата. Има и достатъчно потребители, към които можете да се обърнете в професионални онлайн форуми за съвети.

Шаблони за задачи и проекти

Наличието на широко отворено работно пространство е чудесна възможност, но може да затрудни реализацията на нови проекти. И Monday, и Teamwork предлагат много различни шаблони. Тези ресурси осигуряват проста и полезна отправна точка, както и стандартизирани работни процеси. Но единият го прави по-добре от другия.

Monday

Чрез Teamwork

Monday предлага много по-голяма колекция от шаблони в своя ресурсен център, като към момента те са над 200. Тези шаблони могат да бъдат изключително подробни, което ги прави чудесен ресурс за професионалисти, които не знаят как да започнат да работят по нишова задача или търсят по-добър процес. Щом стигнете до центъра за шаблони, ще намерите над 19 категории, от които да започнете търсенето си.

Teamwork

Teamwork предлага 26 безплатни шаблона, които потребителите могат да отворят в своите табла, за да изпълнят задачите си. Има оперативни шаблони за списъци със задачи и управление на задачи, голямо разнообразие от маркетингови шаблони и дори инженерни шаблони за проследяване на грешки.

Въпреки че шаблоните са много лесни за използване и персонализиране, тази малка библиотека не предлага толкова много отправни точки, колкото организациите биха могли да се надяват.

Monday и Teamwork в Reddit

Когато искате честни и критични мнения за софтуер, Reddit може да ви даде отговорите.

Като цяло, отзивите за Monday.com са положителни. Потребителите оставят дълги рецензии с нюансирани заключения, като това на u/SpecialistTale7438: „След като използвах услугата им в продължение на една година, мога честно да кажа, че опитът ми беше положителен, с някои уговорки.“

Има оплаквания относно мобилната функционалност и лекотата на използване на сложни функции. Но повечето потребители се наслаждават на ефективността, автоматизацията и разширените опции, които улесняват извършването на сложна работа.

Teamwork, от друга страна, има много по-умерена популярност като алтернатива на Monday. Някои потребители го обожават, а други го мразят. Трети го напускат, когато след първоначалната отстъпка влезе в сила нормалната цена.

Запознайте се с ClickUp: най-добрата алтернатива на Monday и Teamwork

OKR Dashboard на ClickUp, част от нашия софтуер за управление на проекти „всичко в едно“, адаптира изгледите за междуфункционални проекти, повишава ефективността чрез автоматизация и стандартизира най-добрите практики за мащабируем успех.

Ако обмисляте Monday и Teamwork, но установите, че нито едното, нито другото е подходящо за начина, по който искате да управлявате проектите си, не се задоволявайте с по-малко. Вместо това, обмислете трета опция – ClickUp. ClickUp е безплатен софтуер за управление на проекти, който разполага с всичко необходимо, за да свършите работата си добре.

Разочаровани сте от малкото шаблони за управление на проекти в Teamwork и не сте впечатлени от стотиците шаблони в Monday? ClickUp има хиляди. Намерете шаблони за разработване на проекти, управление на портфолио от проекти, Agile проекти, отчети за състоянието на проекти и всичко останало от списъка ви със задачи.

Използвайте ClickUp AI, за да създадете шаблони в различни изгледи, специфични за вашия екип или отдел.

Искате да имате достъп до всички възможни изгледи и персонализации, за да можете да създадете идеалната работна среда, включително и цвета на персонализираните си етикети? ClickUp е създаден от самото начало, за да позволи на потребителите да настройват всяко едно поле, тригер и детайл, така че да работи точно по начина, по който ви е необходимо – и така вашите колеги да могат да правят същото за управлението на проекти по свой начин.

Ако обмисляте да използвате ClickUp за първи път, запознайте се с тези три най-ефективни функции:

1. Функция на ClickUp: Управление на проекти

Повишете яснотата в проектите си с персонализирани типове задачи и подобрете организацията в усилията си за управление на задачите.

ClickUp е най-доброто всеобхватно работно пространство за управление на проекти за индивидуални лица, малки екипи и големи организации. Таблата и изгледите могат да организират изолирани задачи или последователни задачи в голям проект на малки части за по-лесно управление на задачите и по-висока продуктивност. Проектните мениджъри могат да създават автоматични работни потоци и проектни процеси, които ускоряват работата.

Но опциите за управление на проекти на ClickUp предлагат повече от списъци със задачи и инструменти за управление на проекти, за да се справят с проектите. Те включват центрове за знания, функции за управление на ресурси, библиотеки с ресурси и автоматизации, така че цялата работа да може да се свърши в платформата.

Съхранявайте документи в процес на изготвяне, докато се приближават към финалната линия, преглеждайте междуотделни проекти и, когато работата е завършена, прегледайте данните чрез отчети и аналитични инструменти, за да ги подобрите още повече следващия път.

2. Функция на ClickUp: Задачи

Коментарите поддържат разговорите организирани в рамките на дадена задача, така че потребителите не трябва да превъртат всеки коментар.

В ClickUp ще намерите лесни за използване функции за задачи за всеки член на екипа. Мениджърите могат да планират и разпределят задачи в ClickUp, а колегите могат да си сътрудничат и да ги изпълняват. Всеки потребител може да вижда статуса на задачите, своите индивидуални задачи и натовареността на другите членове на екипа.

Потребителите могат да преглеждат списъците си със задачи и проекти чрез няколко различни изгледа, а задачите са персонализирани. Добавяйте описания, документи за процесите, крайни срокове и десетки други подробности чрез софтуера за управление на задачите.

3. Функция на ClickUp: Kanban табла

Наблюдавайте задачите и проектите с един поглед и без усилие премествайте задачите, сортирайте и филтрирайте с напълно персонализирана изглед на Kanban Board.

Многофункционални изгледи на таблото Kanban на ClickUp са една от най-популярните опции, които ClickUp предлага – и с основание. Потребителите могат да отворят таблото си с изглед на таблото, за да видят всички свои задачи, състоянието на различните елементи на проекта и върху какво работят другите хора. Плъзгайте и пускайте задачи по таблото и преглеждайте ключови подробности в интуитивния интерфейс, без да се налага да отваряте всички отделни страници.

Свършете повече работа по лесен начин с ClickUp

Оценяването на предимствата и ограниченията на Monday и Teamwork е важно за съобразяването с конкретните нужди на вашия екип. Не забравяйте, че правилният избор спомага за ефективни работни процеси и повишена продуктивност.

ClickUp ви предоставя всички инструменти и персонализирани функции, от които се нуждаете, за да организирате виртуалното си работно пространство по ваш вкус. Нещо повече, то е безплатно, когато се регистрирате за план Free Forever. Настройте работното си пространство още днес и разгледайте всички различни опции, изгледи и автоматизации, които са на разположение, за да се насладите на работата си.