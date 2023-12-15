10-те най-добри книги за управление на проекти за проектни мениджъри

Знаете ли, че можете да постигнете невероятен успех от 92% в постигането на целите на вашите проекти, просто като използвате последователно техники за управление на проекти?

Но ето как стоят нещата: управлението на проекти не е лесна работа. През 2015 г. компаниите са успели да завършат само 29% от проектите си навреме и в рамките на бюджета. Това е така, защото за безупречното управление на проект са необходими умения, талант, страст и технически познания.

Нищо не може да се сравни с реалния опит в управлението на проекти, но изграждането на солидна база от знания трябва да бъде вашата отправна точка, за да станете успешен проектен мениджър.

Вероятно се чудите: „Как да го направя?“ Забравете за претърсването на разпръснати онлайн ресурси. Вместо това се съсредоточете върху специализирани книги за управление на проекти – те предлагат цялостен и организиран подход, който ще ви насочи ефективно.

Нека се впуснем в темата и разгледаме 10-те най-добри книги за управление на проекти, които ще подобрят уменията ви като солиден проектен мениджър. Останете с нас до края и ще споделим най-добрия метод за прилагане на новите техники за управление на проекти, които сте научили!

10-те най-добри книги за управление на проекти, които помагат на проектните мениджъри да се развиват

1. „Ръководство за начинаещи в управлението на проекти“ от Грег Хорин

Издадена през 2005 г., книгата на Хорин е истинско съкровище за всички, които се занимават с управление на проекти. Защо? Тя опростява усвояването на управлението на проекти в лесни, практични стъпки – идеални за силно начало още от първия ден.

Хорин не се задоволява само с повърхностни познания – той се впуска в дълбочина в управлението на проекти. От изготвянето на проектен план до съставянето на структура за разпределение на работата (WBS), той обхваща всичко.

Освен това ще откриете съвети за изготвяне на бюджет, планиране на графици и потапяне в Agile рамката.

Въпреки че книгата е на пазара от известно време, най-новото й издание е пълно с актуални стратегии, включително най-новите инструменти за уеб управление и съвети от експерти, които ще ви помогнат да се представите отлично на изпита за сертифициране PMP.

„Проектът е работа, изпълнена от дадена организация еднократно с цел постигане на уникален резултат. Под „еднократно“ разбираме, че работата има определено начало и определено край, а под „уникален“ разбираме, че резултатът от работата се различава по един или повече начини от всичко, което организацията е произвела досега.“ – Грегори М. Хорин

Автор(и):

Грегори М. Хорин

Брой страници:

464 страници

Година на издаване:

2005

Приблизително време за четене:

Около 13 часа

Ключови изводи:

Запознайте се подробно с управлението на проекти

Подробна информация за Agile рамката

Оценки:

4. 5/5 (Amazon) – „Препоръчвам я. И й давам пълни пет звезди. Тя е задължително учебно помагало в курса, който преподавам. Някои студенти се чувстват претоварени от нея, а други казват, че им харесва, че съдържа всички подробности, до които ще имат достъп по-късно, когато натрупат повече опит.“

3. 6/5 (Goodreads)

Препоръчително ниво:

Начинаещи

2. Project Management JumpStart от Ким Хелдман

Представете си следното. Получавате проект, за който нямате представа как да управлявате. Неизбежно се сблъсквате с няколко трудни предизвикателства.

Часовникът тиктака и вие осъзнавате, че се нуждаете от интензивен курс, за да научите как да се справяте с предизвикателствата в този нов проект. Ако сте се сблъсквали с подобно нещо и преди, тогава книгата „Project Management JumpStart“ на Хелдман ще бъде вашият най-добър съюзник.

Тази книга е написана в приятелски, лесен за разбиране стил. Тя ви помага бързо да усвоите основните принципи на управлението на проекти: планиране, изпълнение и управление, следвайки ръководството Project Management Body of Knowledge (PMBOK).

Хелдман дава широка дефиниция на понятието „проект“, което го прави подходящ както за бизнес професионалисти, така и за хора извън бизнес света. Въпросите за преговор в края на всяка глава помагат да затвърдите наученото в нея.

Книгата следва логична и лесна за следване структура, а практичният стил на Хелдман допринася за нейната яснота. Жаргонът е рядкост, а тя подправя нещата с значими примери и анекдоти от реалния живот, което прави идеите по-разбираеми и четенето много по-гладко.

Струва си да се отбележи, че тази работа не се фокусира изключително върху дигиталните аспекти. Принципите, които излага, обаче, лесно могат да бъдат адаптирани към дигитални проекти. Един малък недостатък е липсата на изчерпателни указания за тези, които се подготвят за сертифициране по PMP.

„Краят на проекта е моментът, в който трябва да се обмислят процесите, използвани за изпълнение на дейностите, да се определи дали клиентът е доволен от продукта, който проектът е трябвало да създаде, и да се документират извлечените поуки (наред с други неща) по време на проекта.“ – Ким Хелдман

Автор(и):

Ким Хелдман

Брой страници:

368 страници

Година на издаване:

2003

Приблизително време за четене:

Около 10 часа

Ключови изводи:

Бърз и лесен интензивен курс по управление на проекти

Лесен за разбиране, без излишни подробности и жаргон

Оценки:

4. 3/5 (Amazon) – „Препоръчвам за начинаещ проектен мениджър“

3. 6/5 (Goodreads)

Препоръчително ниво:

Начинаещи

3. „Мързеливият проектен мениджър: Как да бъдете два пъти по-продуктивни и все пак да напускате офиса по-рано“ от Питър Тейлър

Търсите нещо кратко и стегнато, което да ви помогне да подобрите уменията си за управление на проекти? Не търсете повече – The Lazy Project Manager е точно това, от което се нуждаете.

В тази книга Тейлър разказва за своята концепция за „продуктивната мързел“. Става въпрос за ефективно управление на проекти, без да се претоварвате или изчерпвате.

Тази статия се впуска в правилото 80-20 (принципът на Парето), като подчертава как балансирането на работата и отдиха максимизира производителността. Кратка, но въздействаща, тя обхваща ключови точки, които са от решаващо значение за проектните мениджъри, като предлага практични съвети за тези, които са нови в областта на управлението на проекти.

Въпреки това, трябва да се отбележи, че тази книга е насочена към читатели с основни познания по концепцията за управление на проекти. Тя включва откъси за значението на използването на методологиите TOC, Lean и Six Sigma, като се задълбочава както в напреднали, така и в основни концепции.

„Да бъдеш мързелив проектен мениджър означава да се фокусираш върху усилията си в управлението на проекти и да се научиш да прилагаш усилията си там, където наистина има значение, където те имат най-голямо въздействие.“ – Питър Тейлър

Автор(и):

Питър Тейлър

Брой страници:

152

Година на издаване:

2010

Приблизително време за четене:

Около 4 часа

Ключови изводи:

Разберете как да бъдете продуктивно мързеливи

Постигнете по-добър баланс между работата и личния живот, като използвате принципа на Парето.

Оценки:

4. 2/5 (Amazon) – „Ако по някакъв начин се занимавате с управление на проекти и се мъчите с липсата на продуктивност, Питър дава чудесни съвети за „минимални усилия за максимален ефект“. Ако сте много мързеливи, просто си купете тази книга заради списъка със съвети в последната глава. Толкова си заслужава.“

3. 5/5 (Goodreads)

Препоръчително ниво:

Напреднали

4. Агилно управление на проекти със Scrum от Кен Швабер

Когато съоснователят на Scrum го обяснява, по-добре да го послушате.

В тази книга Швабер ви отвежда на пътешествие за начинаещи в света на Scrum.

Една от отличителните характеристики, както мнозина са отбелязали, е, че само първата глава се впуска в подробни теоретични аспекти на Scrum и неговата роля в Agile управлението на проекти. След първата глава книгата бързо сменя посоката и преминава към реални казуси.

Швабер признава, че практическите примери са много по-добри за илюстриране на полезността на методологията в управлението на проекти. Докато прелиствате страниците, ще получите реалистична представа за софтуерните проекти и ще научите за някои често срещани капани.

На достъпен език книгата ви води през процеса на мащабиране и управление на проекти, управление на сложността с Scrum, изграждане на първокласен Scrum екип, създаване на церемонии и артефакти и други важни Scrum инструменти. Тя има дигитална рамка, засяга модела за зрялост на способностите (CMM) и обобщава най-добрите практики в разработката на софтуер.

Трябва да имате предвид обаче, че много читатели препоръчват да се запознаете с основните принципи на Agile и Scrum и да използвате тази книга като наръчник за казуси.

„Здравият разум е комбинация от опит, обучение, смирение, остроумие и интелигентност. Хората, които използват Scrum, прилагат здравия разум всеки път, когато установят, че работата се отклонява от пътя, водещ към желаните резултати. Въпреки това повечето от нас са толкова свикнали да използват предписани процеси – такива, които казват „направи това, после направи онова, а след това направи това“ –, че сме се научили да пренебрегваме здравия си разум и вместо това да чакаме инструкции.“ – Кен Шаубер

Автор(и):

Кен Шаубер

Брой страници:

192 страници

Година на издаване:

2004

Приблизително време за четене:

Около 5 часа

Ключови изводи:

Подробно обяснение на теоретичните аспекти на Scrum

Пълни с практични примери от реалния живот.

Оценки:

4. 4/5 (Amazon) – „Авторът представя около 25 различни сценария/предизвикателства, с които се е сблъскал, и как ги е разрешил. Книгата е все още актуална дори две десетилетия след публикуването си. Скрам майсторите биха се възползвали от различните представени сценарии. Те биха получили насоки как да процедират, ако се сблъскат с подобни ситуации. Учебната секция в края на всеки сценарий затвърждава концепциите.“

3. 7/5 (Goodreads)

Препоръчително ниво:

Средно ниво

5. „Агилното мислене: как да направим агилните процеси да работят“ от Гил Броза

Представете си, че разполагате с цялата теория за Agile процесите за управление на проекти, но се сблъсквате с препятствие, когато дойде време да я приложите на практика. Тук на помощ идва The Agile Mindset – книга, създадена специално за този сценарий. Тя се фокусира върху предизвикателствата, пред които са изправени онези, които се стремят да „работят по Agile“, а не само да знаят как се прави.

Книгата разглежда трудностите, свързани с прекаленото фокусиране върху механиката на процесите, когато сте добре запознати с ценностите на agile. Броза се откъсва от възприемането на agile мисленето като най-доброто решение за всеки проблем в управлението на проекти. Вместо това, той го определя като начин на мислене, който насърчава последователността и съгласуваността на ценности, убеждения и принципи.

Авторът набляга силно на необходимостта да се оформи гъвкавата рамка според вашите нужди, позицията на вашата организация и цялостния контекст на управлението на вашия проект. Макар че предоставя основна теоретична основа за гъвкавостта, тя предполага, че читателите вече са запознати с модела.

Така че, ако сте новак в тази област, ви препоръчваме да ги замените с по-въвеждащи книги за управление на проекти.

„Да станеш добър в Agile, както и да станеш добър в дългоразстоячното бягане, в нова кариера или в отглеждането на деца, изисква дълбока промяна, която не може да бъде постигната с поредица от малки стъпки. Трябва да поемеш сериозен ангажимент: „Прави го, както го мислиш.“ – Гил Броза

Автор(и):

Гил Броза

Брой страници:

208 страници

Година на издаване:

2015

Приблизително време за четене:

Около 5 часа

Ключови изводи:

Задълбочено проучване на Agile рамката

Обяснява как да приложите Agile за вашите специфични нужди.

Оценки:

4. 4/5 (Amazon) – „Както казва Джим Хайсмит в началото: „Много организации не успяват да се възползват от предимствата на Agile, защото са възприели практиките, но не и нагласата“. Най-накрая, ето едно ръководство и изследване на другата страна на монетата Agile (да бъдеш Agile – не само да ПРАВИШ Agile!) – Agile нагласата. “

5/5 (Google Play Books)

Препоръчително ниво:

Напреднали

6. Управление на проекти за не-проектни мениджъри от Джак Фераро

Практическото ръководство на Фераро е напълно в съответствие с името си, изпълнено с увлекателни истории и уроци. То хвърля светлина върху методологията и процесите на управление на проекти, като ги прави достъпни дори за неофициални проектни мениджъри.

Чрез разгадаването на жаргона на управлението на проекти, Фераро превръща изкуството на управлението на проекти в нещо, което изглежда достъпно.

Авторът подчертава, че много мениджъри вече използват процеси за управление на проекти в ежедневните си задачи и просто се нуждаят от освежаване на тези принципи.

Тук ще откриете подробно ръководство, което ще ви въведе в управлението на проекти. То ще ви даде важни умения като техники за бизнес анализ, структури за разпределение на работата, методи за последователност на програмите и стратегии за управление на риска.

Пълна с практични обяснения и примери, с които можете да се идентифицирате, книгата е точно това, от което се нуждаете. Ако обаче сте в напреднал етап и не искате да преразглеждате основите, потърсете нещо, което се впуска в ключовите специфики на управлението на проекти.

„Проектните екипи и техните членове преминават бързо от един проект към друг и често са подложени на огромно напрежение да постигнат резултати. Пристигайки бързо, а след това изчезвайки, докато преминават към следващата спешна организационна нужда, проектните екипи се превръщат в агностици по отношение на бизнеса и технологиите. Все пак специфичните бизнес познания са от съществено значение за успеха на проекта... Тези бизнес познания стават основа за изискванията на проекта, ключов компонент от обхвата на вашия проект.“ – Джак Фераро

Автор(и):

Джак Фераро

Брой страници:

242 страници

Година на издаване:

2012

Приблизително време за четене:

Около 7 часа

Ключови изводи:

Много добре дошла липса на жаргон в управлението на проекти

Пълни с практични примери и приложения от реалния свят.

Оценки:

4. 2/5 (Amazon) – „Никога не съм изучавал официално управление на проекти, но ми се налагаше да ръководя бизнес проекти в предишните си позиции. Сега, като поглеждам назад, съжалявам, че не съм прочел тази книга по-рано. Тя съдържа полезна практическа информация и примери, с които лесно се идентифицираш, без да се затрупва с термини. Подходите в нея могат да се приложат и в други области от работата/живота ти. Сигурно си заслужава.“

3. 54/5 (Goodreads)

Препоръчително ниво:

Начинаещи

7. Управление на проекти за хора: Помагане на хората да свършат работата си от Брет Харнед

Този избор от нашия списък подхожда към управлението на проекти от по-холистична и човекоцентрична гледна точка. Авторът вярва, че управлението на проекти е нещо повече от правила и инструменти; то е свързано с усъвършенстване на междуличностните умения и интуицията. Тези качества ви помагат да намерите решения, които задоволяват всички участници и създават ситуации, от които всички печелят.

Ако искате книга за управление на проекти, фокусирана върху методологиите, много други книги в този списък покриват тази тема. Това, което отличава тази книга, е акцентът върху човешките взаимоотношения, очакванията и разрешаването на конфликти.

Това е напомняне, че понякога може да затънете в повтарящи се рутинни дейности и да се превърнете в просто зъбни колела в цикъла на проекта. Авторът подчертава, че както вие, така и членовете на вашия екип сте хора. Управлението на взаимоотношенията е също толкова важно, колкото и разбирането на техническите аспекти на управлението на проекти.

Теориите в тази книга са донякъде основни. Тя служи по-скоро като допълнение към меките умения в управлението на проекти, отколкото като самостоятелен ресурс, посветен изцяло на управлението на проекти – тя е важна, но и донякъде незадължителна.

„Независимо дали го приемате или не, вие сте проектен мениджър. Разбира се, може да се идентифицирате като дизайнер, стратег по съдържанието, разработчик (или някоя от многото роли и длъжности, които съществуват в нашата индустрия), но като човешко същество вие сте проектен мениджър. ” – Брет Харнед

Автор(и):

Брет Харнед

Брой страници:

224 страници

Година на издаване:

2017

Приблизително време за четене:

Около 6 часа

Ключови изводи:

Добро обяснение на основните теории за управление на проекти

Основен акцент върху междуличностните отношения

Оценки:

4. 6/5 (Amazon) – „Това е първата книга, която даваме на всички нови проектни мениджъри в PromptWorks, за да ги въведем в работата в кратък срок. Бях много доволен да открия, че тя е добро обобщение на практиките и опита, които сме натрупали през последните 10 години, но в много кратка и лесноразбираема форма. Като мениджър на проектни мениджъри, много ми харесва TL;DR в края на всяка глава! То ми помага да потвърдя ключовите точки и бързо да насоча проектните мениджъри към конкретни части.“

3. 9/5 (Goodreads)

Препоръчително ниво:

Начинаещи

8. „Управление на проекти за вас“ от Сезар Абейд

Борите се със стреса при управлението на проекти? Това определено може да бъде трудно. Но се запознайте с гледната точка на Абейд за управлението на проекти и никога повече няма да се съмнявате в своите управленски решения.

Абейд превръща управлението на проекти в лесна задача, като заменя корпоративния жаргон с увлекателни и вдъхновяващи истории. Чрез тези разкази авторът ви води стъпка по стъпка по стълбицата на управлението на проекти, като ви дава сила.

Както свидетелстват безброй читатели, когато стигнете до последната страница, ще бъдете обзети от нова страст да се заемете с всеки проект, който ви е затруднявал. Препятствията, които преди малко ви се струваха непреодолими? Изведнъж ще ви се струват по-малки и лесни за преодоляване.

Авторът признава, че тази книга не се задълбочава в сложни теории, а предлага опростена версия. Но простотата може да бъде плюс, особено за начинаещите. Ясните ценности и уроци, представени тук, помагат да се разсеят съмненията и да се повиши увереността.

Ако искате да преодолеете нежеланието си или се чувствате затруднени с вашите задължения по управление на проекти, тази книга е точно за вас. За по-напреднало ниво на знания обаче се обърнете към други произведения.

„Като човек, който изпълнява много роли в семейния бизнес, … не успях да се идентифицирам с голяма част от наличния материал за управление на проекти. Много от книгите за управление на проекти са насочени към корпорации, така че езикът не беше подходящ за мен. Однако, докато изучавах темата за управлението на проекти, някои аспекти на дисциплината ми се сториха особено полезни и прости. … и вие можете да научите основните принципи на управлението на проекти, които позволяват на съвременния бизнес свят да създава нови проекти, да изпълнява обещанията си и да постига резултати. ” – Cesar Abeid

Автор(и):

Сезар Абейд

Брой страници:

190 страници

Година на издаване:

2015

Приблизително време за четене:

Около 5 часа

Ключови изводи:

Вдъхновява читателите да започнат да работят продуктивно веднага

Пълни с вдъхновяващи истории и казуси.

Оценки:

4. 5/5 (Amazon) – „Харесва ми как Сезар опростява процесите на управление на проекти, правейки ги по-лесни за разбиране. Ако сте начинаещ в управлението на проекти, тази книга ще ви помогне да започнете и ще ви насочи в правилната посока.“

4/5 (Goodreads)

Препоръчително ниво:

Начинаещи

9. „Алфа проектни мениджъри“ от Анди Кроу

Помислете за тази книга по-скоро като за подробна статия, отколкото като за обемист том, защото тя основно обобщава едно проучване.

Използвайки извадка от 860 проектни мениджъри, включително 18, обозначени като алфи (2% от участниците с най-високи резултати), авторът проучва какво отличава тези алфи от бетите по отношение на навици, практики, умения за управление на проекти и техники.

Това е бързо, но задълбочено четиво, което предлага ценни съвети и развенчава някои често срещани погрешни представи в областта на управлението на проекти. Книгата включва задълбочени интервюта и дискусии, които предлагат важни прозрения и представят различни гледни точки за характеристиките на най-успешните мениджъри на проекти в света.

„Направете си правило да отделяте човека от проблема.“ – Анди Кроу

Автор(и):

Анди Кроу

Брой страници:

208 страници

Година на издаване:

2016

Приблизително време за четене:

Около 5 до 6 часа

Ключови изводи:

Много кратко четиво за най-ефективните навици на проектните мениджъри

Предоставя сравнителен поглед върху това, което отличава най-добрите 2% от останалите.

Оценки:

4. 3/5 (Amazon) – „По мое мнение това е една чудесна книга, която разказва за „това, което знаят 2% от най-добрите, а останалите не знаят“ и определено посочва комуникацията като ключова област, в която се отличават най-добрите проектни мениджъри. Особено харесвам частта за комуникацията.“

3. 9/5 (Goodreads)

Препоръчително ниво:

Средно ниво

Промяната е постоянна и е естествено стратегиите за управление на проекти да се адаптират. Шмид се фокусира върху тези съвременни стратегии, за да помогне на проектните мениджъри да се ориентират в тази променяща се среда.

Книгата се фокусира върху изпълнението на проекти и предоставя практични съвети за преодоляване на разликата между теорията и реалните сценарии на проектите.

Тази книга за управление на проекти разглежда предизвикателства, които дори опитни проектни мениджъри могат да счетат за трудни. Тя очертава цялостната картина, насочва ви към подобряване на управлението на портфолиото от проекти и ви насърчава да се откажете от микроуправлението. Вместо това, тя се фокусира върху разбирането на съществените въпроси „защо“, свързани с проекта.

„Много мениджъри са спестявали от инвестиции в проучвания или обучение, защото са смятали, че те няма да донесат значителни ползи в следващите тримесечия. Тези късогледи мениджъри са разсъждавали, че до момента, в който тези инвестиции дадат резултат, те вече няма да са на поста си!“ – Тери Шмид

Автор(и):

Тери Шмид

Брой страници:

272 страници

Година на издаване:

2009

Приблизително време за четене:

Около 7 до 8 часа

Ключови изводи:

Ефективно преодолява разликата между чистата теория и практическото приложение.

Подходящ както за начинаещи, които искат въведение в темата, така и за ветерани, тъй като разглежда сложни въпроси.

Оценки:

4. 4/5 (Amazon) – „Първият материал, който съм намирал за логическата рамка, който не говори толкова за етикети, колкото за приложението. Отделете време да прочетете тази книга и научете как да превърнете мечтата си в SMART цел. Благодаря ти, Тери Шмид.“

3. 8/5 (Goodreads)

Препоръчително ниво:

От средно до напреднало ниво

