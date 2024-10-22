10-те най-добри онлайн програми за създаване на диаграми през 2025 г.

Управлението на проекти става по-лесно с диаграмите, тъй като те са невероятно полезни за визуализиране на сложни процеси.

Диаграмите са отправната точка за проектиране на процеси и работни потоци и ви помагат да отстранявате проблеми и да коригирате отклонения в хода на проекта.

Независимо дали става въпрос за управление на работния процес, пускане на продукт на пазара или кампания в социалните медии – всички процеси имат движещи се части. Добре проектирана диаграма улеснява разбирането на взаимодействието между отделните компоненти.

Днес софтуерът значително улеснява създаването на диаграми. С подходящите инструменти можете да създавате диаграми, да правите промени и да сътрудничите ефективно.

Въпреки това, при толкова много онлайн софтуерни опции за създаване на диаграми, изборът на подходящата отнема време и усилия.

За да улесним нещата, съставихме списък с 10-те най-добри програми за създаване на диаграми.

Какво трябва да търсите в програмите за създаване на диаграми?

Функциите, които предлага един инструмент за създаване на диаграми, оказват значително влияние върху неговата използваемост и ефективност. Въпреки че всеки бизнес има свои уникални изисквания, някои функции са задължителни.

Ето някои от основните функции, които трябва да търсите в софтуера за онлайн диаграми:

Интуитивен интерфейс: Потърсете инструмент с лесен за използване интерфейс, предлагащ функции за плъзгане и пускане, лесно въвеждане на данни, опции за диаграми и интуитивно функциониране.

Графични елементи: Софтуерът за картографиране на процеси трябва да включва различни визуални елементи. Добрият инструмент за създаване на диаграми трябва да разполага с различни форми, свързващи елементи и шрифтове.

Персонализиране: Персонализирайте диаграмите, като настроите цветовете, формите и стиловете според вашите предпочитания. Колкото по-високо е нивото на персонализиране, толкова по-лесно става създаването на сложни диаграми.

Сътрудничество: Изберете програма за създаване на диаграми, която позволява Изберете програма за създаване на диаграми, която позволява сътрудничество в реално време , за да споделяте диаграмите си с членовете на екипа и да работите заедно по изграждането на процеси.

Шаблони : Възможността да създавате шаблони за диаграми – или библиотека с шаблони за диаграми – ви помага да спестите няколко стъпки. Стартирайте проектите си по-бързо, като бързо избирате теми и персонализирате елементи.

Интеграция с други инструменти: Помислете за създател на диаграми, който се интегрира безпроблемно с други инструменти, които вашият екип използва, като софтуер за управление на проекти, Помислете за създател на диаграми, който се интегрира безпроблемно с други инструменти, които вашият екип използва, като софтуер за управление на проекти, софтуер за мисловни карти , решения за съхранение в облак или друг софтуер за диаграми

Освен това, потърсете инструменти за създаване на диаграми, които всички членове на екипа ще намерят за лесни за използване, независимо от техническите им познания.

10-те най-добри програми за създаване на диаграми

Опростете търсенето си с нашия подбрани списък с 10-те най-добри безплатни онлайн програми за създаване на диаграми, съобразени с различни нужди и предпочитания.

1. ClickUp

Използвайте ClickUp, за да проектирате работни процеси с удобни функции като бели дъски, мисловни карти, автоматизации и множество шаблони

ClickUp е повече от инструмент за диаграми. С Mind Maps на ClickUp създаването на интелигентни, съвместни и професионални диаграми отнема по-малко от няколко минути.

Лесно персонализирайте вашите бели дъски, като добавите документи, задачи и други

Използвайте интерактивните бели дъски, за да започнете да създавате диаграми заедно с екипа си, дори и да работите дистанционно. Интерактивните бели дъски ви позволяват да си сътрудничите с колеги в реално време, за да създавате работни потоци и да картографирате процеси.

Извлечете максимума от работните си процеси, като използвате бели дъски с шаблона за диаграми на ClickUp.

Използвайте също така шаблоните за диаграми на ClickUp, за да демонстрирате карта на пътя на клиента или пътна карта на продукта.

Шаблонът за диаграми Swimlane Flowchart Template от ClickUp ви помага да визуализирате работните процеси и да идентифицирате ролите в проектите.

Най-добрите функции на ClickUp

примери за диаграми. Стартирайте проектите си по-бързо с богата библиотека от шаблони за диаграми, включително шаблона за диаграма на процесите на ClickUp

Сътрудничество в реално време с членовете на екипа с помощта на бели дъски и мисловни карти

Свържете елементите на диаграмата със задачи и списъци със задачи, което помага за създаването на кохерентна връзка между визуализацията на процеса и изпълнението на проекта.

Ограничения на ClickUp

Предизвикателство е да се създават диаграми на мобилни устройства

Предвид множеството функции на ClickUp, е необходимо известно време, за да се усвои интерфейсът.

Цени на ClickUp

Безплатно завинаги

Неограничен: 7 $/месец на потребител

Бизнес: 12 $/месец на потребител

Предприятия: Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за ClickUp

G2: 4,7/5 (над 9000 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 3000 отзива)

2. Zen Flowchart

чрез Zen Flowchart

Zen Flowchart е лек, но стабилен безплатен инструмент за създаване на висококачествени диаграми, графики и схеми.

Този инструмент предлага множество клипарти, елементи и теми, които ще улеснят процеса на създаване на диаграми. Използвайте елементи с функция „плъзгане и пускане“ и създавайте възли с едно кликване.

Една от отличителните характеристики на инструмента е ангажиментът му към поверителността на потребителите. Zen Flowchart не изисква лична информация, което позволява на потребителите да създават диаграми без предварително подаване на данни. Шаблоните за диаграми обаче са ограничени.

За тези, които са запознати с инструментите за рисуване на Microsoft, преходът към Zen Flowchart е безпроблемен, благодарение на сходните им дизайнерски структури.

Най-добрите функции на Zen Flowchart

Простият и изчистен потребителски интерфейс на Zen улеснява създаването на диаграми.

Подобрете дизайна на диаграмата, като използвате богатата библиотека с клип арт, елементи и теми.

Потопете се директно в творческия процес, без да предоставяте лична информация

Ограничения на Zen Flowchart

Потребителите считат, че липсата на разширени функции или опции за персонализиране е ограничаваща.

Офлайн функционалността е донякъде ограничена.

Безплатната версия позволява само три документа на акаунт

Цени на Zen Flowchart

Безплатно завинаги

Плюс: 6,3 $ на месец на потребител

Про: 7,95 $/месец на потребител

Екип: 9 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за Zen Flowchart

G2: Н/Д

Capterra: Н/Д

3. Visual Paradigm

чрез Visual Paradigm

Visual Paradigm е универсален инструмент за създаване на диаграми, специално разработен за екипи за разработка на продукти и софтуер. Инструментът надхвърля традиционното създаване на диаграми, като предлага различни възможности за моделиране и диаграми.

Важно предимство на този инструмент е поддръжката на UML или унифициран език за моделиране, който позволява на потребителите да създават диаграми и други схеми, необходими за софтуерния дизайн и системната архитектура, като диаграми на класове, диаграми на последователности и други.

Сътрудничество с членовете на екипа ви с редактиране в реално време, коментари и дискусионни теми.

Най-добрите функции на Visual Paradigm

Интегрира се с други популярни инструменти за разработка и управление на проекти, което е особено полезно за софтуерните разработчици.

Съхранявайте дизайни с вградения инструмент за създаване на колажи и фотоалбуми

Богата библиотека, която ще ви помогне да изберете най-подходящия шаблон за диаграма

Ограничения на Visual Paradigm

Ограничен брой шаблони, които могат да се персонализират

Бавна крива на обучение

Богатият набор от функции може да го направи ресурсоемък

Цени на Visual Paradigm

Modeler : 6 $/месец на потребител

Стандартен: 19 $/месец

Професионална версия: 35 $/месец

Enterprise: 89 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за Visual Paradigm

G2: Недостатъчно оценки

Capterra: Не е включен в Capterra

4. Miro

чрез Miro

Miro е надежден и интуитивен инструмент за създаване на диаграми. Това, което отличава Miro, е неговата стабилна система за дизайн, обширната библиотека с шаблони и различни функции, отговарящи на конкретни бизнес нужди.

Това предоставя на потребителите инструменти за създаване на диаграми, организационни диаграми и други визуални ресурси.

Miro предлага солидни възможности за сътрудничество. Иновативната система за бяла дъска на Miro позволява на няколко потребители да редактират едновременно, с ясни индикатори на курсора, така че всички да останат синхронизирани.

Най-добрите функции на Miro

Сътрудничество отвсякъде и на различни устройства с помощта на приложението Miro

Интегрирайте софтуерни инструменти за управление на задачи с Miro

Използвайте множеството предлагани шаблони за диаграми, за да започнете да създавате свои диаграми.

Ограничения на Miro

Няма функция за проследяване на времето за задачите

Има ограничена безплатна версия.

Не поддържа всички платформи, което принуждава потребителите да търсят алтернативи на Miro

Цени на Miro

Безплатно

Стартово ниво: 8 $/месец

Бизнес: 16 $/месец

Предприятие: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Miro

G2: 4,8/5 (над 5000 рецензии)

Capterra: 4,7/5 (над 1000 отзива)

5. Gliffy

чрез Gliffy

Gliffy е лесен за използване онлайн инструмент за създаване на диаграми, който предлага изключително преживяване както за начинаещи, така и за опитни потребители. Макар че на пръв поглед някои може да го сметнат за ограничен до основни дизайни, Gliffy изненадва с впечатляващата си поддръжка на професионални функции.

Например, за да създадат диаграма на процеса, потребителите могат да използват различни инструменти и функции, включително различни форми, елементи, персонализирани цветови схеми и други, чрез редактора на Gliffy.

Gliffy позволява на потребителите да проучат възможностите му безплатно. Използвайте функциите на инструмента за създаване на графики и диаграми, като се регистрирате за безплатен акаунт.

Най-добрите функции на Gliffy

Интегрирайте с Google Drive, Confluence и Jira

Създавайте диаграми с лесен за навигация и удобен за ползване интерфейс

Възползвайте се от поддръжката на професионални функции за създаване на диаграми, като SSO интеграция и автоматизация на диаграми на потока от данни.

Персонализирайте диаграмите с настройваеми цветови схеми

Ограничения на Gliffy

Шаблоните са ограничени до премиум плановете

Интерфейсът може да представлява предизвикателство при създаването на сложни и комплексни диаграми.

Цени на Gliffy

Безплатно завинаги

Професионална версия: 6 до 8 долара на месец на потребител

Предприятие: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Gliffy:

G2: 4. 4/5 (над 200 отзива)

Capterra: 4. 3/5 (70+ отзива)

6. Lucidchart

чрез Lucidchart

Lucidchart е сред най-популярните безплатни онлайн програми за създаване на диаграми.

Онлайн инструментът за създаване на диаграми разполага с множество шаблони и функции, които позволяват на потребителите да импортират данни и да персонализират формите на диаграмите. Създавайте отличителни диаграми, съобразени с вашите бизнес изисквания.

Той също така има лесен за използване интерфейс. Функцията за автоматично форматиране осигурява безпроблемно създаване на диаграми, като автоматично коригира дизайна до съвършенство, докато работите.

Lucidchart позволява и непрекъснато споделяне с членовете на екипа. Коментирайте отделни фигури, за да сте сигурни, че всички са на една и съща страница по време на съвместния процес.

Най-добрите функции на Lucidchart

Работете на различни платформи: Mac, Linux и Windows

Интегрирайте основни платформи като Office или Google Workspace

Създавайте бързо с прост инструмент за рисуване, който автоматично подрежда елементите според предварително зададени елементи

Ограничения на Lucidchart

Ограничени функции в безплатния план

Функцията за свързване на данни може да е трудна за използване от начинаещи, което ги кара да търсят алтернативи на Lucidchart.

Цени на Lucidchart

Безплатно

Индивидуален: 7,95 $/месец

Екип: 9,00 $/месец на потребител

Предприятие: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Lucidchart

G2: 4,6/5 (над 4900 отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 2000 отзива)

7. Draw. io

Draw. io е безплатен онлайн инструмент за създаване на диаграми, който ви позволява да започнете да творите веднага. Не е необходимо да се регистрирате или да плащате – просто стартирайте инструмента и създайте диаграмата на бялата дъска.

Очарованието на създателите на диаграми се крие в тяхната простота; основното им ограничение е сравнително ограниченият набор от функции, който може да не е подходящ за екипи с големи нужди от диаграми.

Най-добрите функции на Draw.io

Персонализирайте според нуждите си с този инструмент за създаване на диаграми с отворен код.

Импортирайте фигури и редактирайте офлайн, използвайки функциите на бележника.

Запазвайте диаграми на различни места, като Google Drive или GitHub

Съвместими с други популярни приложения, като SharePoint, OneDrive, Atlassian, Google Drive, Dropbox и други

Ограничения на Draw. io

Ограничени функции в сравнение с други инструменти за създаване на диаграми

Липсват функции за сътрудничество в екип

Цени на Draw. io

Безплатно

Draw. io оценки и рецензии

G2: 4. 3/5 (390+ отзива)

Capterra: 4,6/5 (740+ отзива)

8. Canva

чрез Canva

Canva е синоним на дизайн, но е и чудесен избор за тези, които търсят по-креативен подход към създаването на диаграми.

Той разполага с интуитивен редактор с функция „плъзгане и пускане“, който превръща шаблоните в впечатляващи диаграми за минути. Можете също да персонализирате дизайните с богатата библиотека от илюстрации и икони на Canva, като по този начин гарантирате, че вашата диаграма е информативна и уникална.

Canva поставя силен акцент върху безпроблемното сътрудничество. За да създадете нещо като диаграма на процеса – добавяне на коментари към споделяне на дизайни, инструментът опростява целия процес за вашия екип. Потребителите могат също да създават различни версии на един и същ дизайн, което допълнително рационализира усилията за сътрудничество.

Най-добрите функции на Canva

Създавайте бързо и лесно с лесния за употреба редактор на Canva с функция „плъзгане и пускане“

Достъп до работата от всяко устройство, тъй като тя се извършва на платформа, базирана на облак

Създавайте последователни дизайни, използвайки персонализирани шаблони

Превърнете презентациите в диаграми с разширени функции

Ограничения на Canva

Бавен за използване и понякога труден за организиране

По-малко интуитивни в сравнение с други програми за създаване на диаграми

Цени на Canva

Безплатно

Про: 12,99 $/месец на потребител

Екипи: 14,99 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за Canva

G2: 4,7/5 (над 4400 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 11 500 отзива)

9. Капризен

чрез Whimsical

Whimsical е творчески AI инструмент за създаване на въображаеми диаграми, wireframes и документи.

Създателят на диаграми има функции като интерфейс с плъзгане и пускане, сътрудничество в реално време с членовете на екипа и интеграции с популярни приложения.

Сред функциите му е интегриран AI инструмент за мисловно картографиране, който предлага нови теми, за да подобри вашата мисловна карта. Макар и да не е задължително ключов за процеса на създаване на диаграми, той добавя приятен щрих и допринася за уникалността на Whimsical.

Най-добрите функции на Whimsical

Интерфейс с богат набор от функции, с персонализирани шаблони и опция за създаване на wireframes

Интерактивни функции за създаване на прототипи

Сътрудничество в реално време с множество потребители, работещи едновременно по дизайна

Интегрирайте инструменти като Figma, Slack и други

Капризни ограничения

Липсват интегрирани функции за управление на проекти

Ограничени цветови опции за създаване на диаграми

Капризни цени

Стартово ниво: Безплатно

Про: 12 $/месец на потребител

Организация: 20 $/месец на потребител

Капризни оценки и рецензии

G2: 4,6/5 (над 170 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 50 отзива)

10. SmartDraw

чрез SmartDraw

SmartDraw е инструмент за създаване на диаграми, който позволява на потребителите да генерират над 70 вида диаграми, вариращи от блок-схеми до схематични диаграми. Неговата сила се крие в мощните функции за персонализиране и сътрудничество.

С разширени функции като CAD чертежи, SmartDraw надхвърля диаграмите и простите схеми, за да отговори на по-сложни изисквания за дизайн.

Най-добрите функции на SmartDraw

Получете професионални възможности за дизайн с CAD

Използвайте интелигентни, модерни дизайнерски шаблони, които придават страхотен вид на диаграмите

Създавайте различни диаграми директно с вградени разширения

Ограничения на SmartDraw

Включва множество функции, които не са необходими за създаване на диаграми

Стръмна крива на обучение

Цени на SmartDraw

Един потребител: 9,95 $/месец

Екипи: 8,25 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за SmartDraw

G2: 4,6/5 (над 200 отзива)

Capterra: 4. 1/5 (над 100 рецензии)

Изберете създател на диаграми, който работи най-добре за вас

Ръчното изчертаване на диаграми не е опция за повечето екипи; то отнема много време, трудно се съхранява и е невъзможно да се подобри и да се работи съвместно по него.

С безплатен инструмент за създаване на диаграми е лесно да проектирате бързо и да си сътрудничите с екипа си. Освен това, функциите, които позволяват рисуване на диаграми с интуитивен редактор, автоматично свързване на фигури, динамично променяне на размера на фигурите и въвеждане и редактиране на текст, ще добавят стойност.

С добавянето на предварително дефинирани шаблони, разширени функции за дизайн и интеграции, създаването и подобряването на процесите става по-лесно и по-бързо.

Най-добрият начин да оцените софтуера е да го тествате от първа ръка, а ClickUp е чудесен вариант за това! Създавайте диаграми, сътрудничете си с екипа си и проследявайте напредъка си, без да напускате браузъра си.

Опитайте безплатно интерактивната бяла дъска и шаблоните за диаграми на процеси на ClickUp още днес и открийте как ClickUp работи като едно гише за всички ваши нужди, свързани с диаграмите.