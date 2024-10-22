10-те най-добри онлайн програми за създаване на диаграми през 2025 г.

Управлението на проекти става по-лесно с диаграмите, тъй като те са невероятно полезни за визуализиране на сложни процеси.
Диаграмите са отправната точка за проектиране на процеси и работни потоци и ви помагат да отстранявате проблеми и да коригирате отклонения в хода на проекта.
Независимо дали става въпрос за управление на работния процес, пускане на продукт на пазара или кампания в социалните медии – всички процеси имат движещи се части. Добре проектирана диаграма улеснява разбирането на взаимодействието между отделните компоненти.
Днес софтуерът значително улеснява създаването на диаграми. С подходящите инструменти можете да създавате диаграми, да правите промени и да сътрудничите ефективно.
Въпреки това, при толкова много онлайн софтуерни опции за създаване на диаграми, изборът на подходящата отнема време и усилия.
За да улесним нещата, съставихме списък с 10-те най-добри програми за създаване на диаграми.
Какво трябва да търсите в програмите за създаване на диаграми?
Функциите, които предлага един инструмент за създаване на диаграми, оказват значително влияние върху неговата използваемост и ефективност. Въпреки че всеки бизнес има свои уникални изисквания, някои функции са задължителни.
Ето някои от основните функции, които трябва да търсите в софтуера за онлайн диаграми:
- Интуитивен интерфейс: Потърсете инструмент с лесен за използване интерфейс, предлагащ функции за плъзгане и пускане, лесно въвеждане на данни, опции за диаграми и интуитивно функциониране.
- Графични елементи: Софтуерът за картографиране на процеси трябва да включва различни визуални елементи. Добрият инструмент за създаване на диаграми трябва да разполага с различни форми, свързващи елементи и шрифтове.
- Персонализиране: Персонализирайте диаграмите, като настроите цветовете, формите и стиловете според вашите предпочитания. Колкото по-високо е нивото на персонализиране, толкова по-лесно става създаването на сложни диаграми.
- Сътрудничество: Изберете програма за създаване на диаграми, която позволява сътрудничество в реално време, за да споделяте диаграмите си с членовете на екипа и да работите заедно по изграждането на процеси.
- Шаблони: Възможността да създавате шаблони за диаграми – или библиотека с шаблони за диаграми – ви помага да спестите няколко стъпки. Стартирайте проектите си по-бързо, като бързо избирате теми и персонализирате елементи.
- Интеграция с други инструменти: Помислете за създател на диаграми, който се интегрира безпроблемно с други инструменти, които вашият екип използва, като софтуер за управление на проекти, софтуер за мисловни карти, решения за съхранение в облак или друг софтуер за диаграми.
Освен това, потърсете инструменти за създаване на диаграми, които всички членове на екипа ще намерят за лесни за използване, независимо от техническите им познания.
10-те най-добри програми за създаване на диаграми
Опростете търсенето си с нашия подбрани списък с 10-те най-добри безплатни онлайн програми за създаване на диаграми, съобразени с различни нужди и предпочитания.
1. ClickUp
ClickUp е повече от инструмент за диаграми. С Mind Maps на ClickUp създаването на интелигентни, съвместни и професионални диаграми отнема по-малко от няколко минути.
Използвайте интерактивните бели дъски, за да започнете да създавате диаграми заедно с екипа си, дори и да работите дистанционно. Интерактивните бели дъски ви позволяват да си сътрудничите с колеги в реално време, за да създавате работни потоци и да картографирате процеси.
Използвайте също така шаблоните за диаграми на ClickUp, за да демонстрирате карта на пътя на клиента или пътна карта на продукта.
Най-добрите функции на ClickUp
- Стартирайте проектите си по-бързо с богата библиотека от шаблони за диаграми, включително шаблона за диаграма на процесите на ClickUp и примери за диаграми.
- Сътрудничество в реално време с членовете на екипа с помощта на бели дъски и мисловни карти
- Свържете елементите на диаграмата със задачи и списъци със задачи, което помага за създаването на кохерентна връзка между визуализацията на процеса и изпълнението на проекта.
Ограничения на ClickUp
- Предизвикателство е да се създават диаграми на мобилни устройства
- Предвид множеството функции на ClickUp, е необходимо известно време, за да се усвои интерфейсът.
Цени на ClickUp
- Безплатно завинаги
- Неограничен: 7 $/месец на потребител
- Бизнес: 12 $/месец на потребител
- Предприятия: Свържете се с нас за цени
Оценки и рецензии за ClickUp
- G2: 4,7/5 (над 9000 отзива)
- Capterra: 4,7/5 (над 3000 отзива)
2. Zen Flowchart
Zen Flowchart е лек, но стабилен безплатен инструмент за създаване на висококачествени диаграми, графики и схеми.
Този инструмент предлага множество клипарти, елементи и теми, които ще улеснят процеса на създаване на диаграми. Използвайте елементи с функция „плъзгане и пускане“ и създавайте възли с едно кликване.
Една от отличителните характеристики на инструмента е ангажиментът му към поверителността на потребителите. Zen Flowchart не изисква лична информация, което позволява на потребителите да създават диаграми без предварително подаване на данни. Шаблоните за диаграми обаче са ограничени.
За тези, които са запознати с инструментите за рисуване на Microsoft, преходът към Zen Flowchart е безпроблемен, благодарение на сходните им дизайнерски структури.
Най-добрите функции на Zen Flowchart
- Простият и изчистен потребителски интерфейс на Zen улеснява създаването на диаграми.
- Подобрете дизайна на диаграмата, като използвате богатата библиотека с клип арт, елементи и теми.
- Потопете се директно в творческия процес, без да предоставяте лична информация
Ограничения на Zen Flowchart
- Потребителите считат, че липсата на разширени функции или опции за персонализиране е ограничаваща.
- Офлайн функционалността е донякъде ограничена.
- Безплатната версия позволява само три документа на акаунт
Цени на Zen Flowchart
- Безплатно завинаги
- Плюс: 6,3 $ на месец на потребител
- Про: 7,95 $/месец на потребител
- Екип: 9 $/месец на потребител
Оценки и рецензии за Zen Flowchart
- G2: Н/Д
- Capterra: Н/Д
3. Visual Paradigm
Visual Paradigm е универсален инструмент за създаване на диаграми, специално разработен за екипи за разработка на продукти и софтуер. Инструментът надхвърля традиционното създаване на диаграми, като предлага различни възможности за моделиране и диаграми.
Важно предимство на този инструмент е поддръжката на UML или унифициран език за моделиране, който позволява на потребителите да създават диаграми и други схеми, необходими за софтуерния дизайн и системната архитектура, като диаграми на класове, диаграми на последователности и други.
Сътрудничество с членовете на екипа ви с редактиране в реално време, коментари и дискусионни теми.
Най-добрите функции на Visual Paradigm
- Интегрира се с други популярни инструменти за разработка и управление на проекти, което е особено полезно за софтуерните разработчици.
- Съхранявайте дизайни с вградения инструмент за създаване на колажи и фотоалбуми
- Богата библиотека, която ще ви помогне да изберете най-подходящия шаблон за диаграма
Ограничения на Visual Paradigm
- Ограничен брой шаблони, които могат да се персонализират
- Бавна крива на обучение
- Богатият набор от функции може да го направи ресурсоемък
Цени на Visual Paradigm
- Modeler: 6 $/месец на потребител
- Стандартен: 19 $/месец
- Професионална версия: 35 $/месец
- Enterprise: 89 $/месец на потребител
Оценки и рецензии за Visual Paradigm
- G2: Недостатъчно оценки
- Capterra: Не е включен в Capterra
4. Miro
Miro е надежден и интуитивен инструмент за създаване на диаграми. Това, което отличава Miro, е неговата стабилна система за дизайн, обширната библиотека с шаблони и различни функции, отговарящи на конкретни бизнес нужди.
Това предоставя на потребителите инструменти за създаване на диаграми, организационни диаграми и други визуални ресурси.
Miro предлага солидни възможности за сътрудничество. Иновативната система за бяла дъска на Miro позволява на няколко потребители да редактират едновременно, с ясни индикатори на курсора, така че всички да останат синхронизирани.
Най-добрите функции на Miro
- Сътрудничество отвсякъде и на различни устройства с помощта на приложението Miro
- Интегрирайте софтуерни инструменти за управление на задачи с Miro
- Използвайте множеството предлагани шаблони за диаграми, за да започнете да създавате свои диаграми.
Ограничения на Miro
- Няма функция за проследяване на времето за задачите
- Има ограничена безплатна версия.
- Не поддържа всички платформи, което принуждава потребителите да търсят алтернативи на Miro.
Цени на Miro
- Безплатно
- Стартово ниво: 8 $/месец
- Бизнес: 16 $/месец
- Предприятие: Персонализирани цени
Оценки и рецензии за Miro
- G2: 4,8/5 (над 5000 рецензии)
- Capterra: 4,7/5 (над 1000 отзива)
5. Gliffy
Gliffy е лесен за използване онлайн инструмент за създаване на диаграми, който предлага изключително преживяване както за начинаещи, така и за опитни потребители. Макар че на пръв поглед някои може да го сметнат за ограничен до основни дизайни, Gliffy изненадва с впечатляващата си поддръжка на професионални функции.
Например, за да създадат диаграма на процеса, потребителите могат да използват различни инструменти и функции, включително различни форми, елементи, персонализирани цветови схеми и други, чрез редактора на Gliffy.
Gliffy позволява на потребителите да проучат възможностите му безплатно. Използвайте функциите на инструмента за създаване на графики и диаграми, като се регистрирате за безплатен акаунт.
Най-добрите функции на Gliffy
- Интегрирайте с Google Drive, Confluence и Jira
- Създавайте диаграми с лесен за навигация и удобен за ползване интерфейс
- Възползвайте се от поддръжката на професионални функции за създаване на диаграми, като SSO интеграция и автоматизация на диаграми на потока от данни.
- Персонализирайте диаграмите с настройваеми цветови схеми
Ограничения на Gliffy
- Шаблоните са ограничени до премиум плановете
- Интерфейсът може да представлява предизвикателство при създаването на сложни и комплексни диаграми.
Цени на Gliffy
- Безплатно завинаги
- Професионална версия: 6 до 8 долара на месец на потребител
- Предприятие: Персонализирани цени
Оценки и рецензии за Gliffy:
- G2: 4. 4/5 (над 200 отзива)
- Capterra: 4. 3/5 (70+ отзива)
6. Lucidchart
Lucidchart е сред най-популярните безплатни онлайн програми за създаване на диаграми.
Онлайн инструментът за създаване на диаграми разполага с множество шаблони и функции, които позволяват на потребителите да импортират данни и да персонализират формите на диаграмите. Създавайте отличителни диаграми, съобразени с вашите бизнес изисквания.
Той също така има лесен за използване интерфейс. Функцията за автоматично форматиране осигурява безпроблемно създаване на диаграми, като автоматично коригира дизайна до съвършенство, докато работите.
Lucidchart позволява и непрекъснато споделяне с членовете на екипа. Коментирайте отделни фигури, за да сте сигурни, че всички са на една и съща страница по време на съвместния процес.
Най-добрите функции на Lucidchart
- Работете на различни платформи: Mac, Linux и Windows
- Интегрирайте основни платформи като Office или Google Workspace
- Създавайте бързо с прост инструмент за рисуване, който автоматично подрежда елементите според предварително зададени елементи
Ограничения на Lucidchart
- Ограничени функции в безплатния план
- Функцията за свързване на данни може да е трудна за използване от начинаещи, което ги кара да търсят алтернативи на Lucidchart.
Цени на Lucidchart
- Безплатно
- Индивидуален: 7,95 $/месец
- Екип: 9,00 $/месец на потребител
- Предприятие: Персонализирани цени
Оценки и рецензии за Lucidchart
- G2: 4,6/5 (над 4900 отзива)
- Capterra: 4,5/5 (над 2000 отзива)
7. Draw. io
Draw. io е безплатен онлайн инструмент за създаване на диаграми, който ви позволява да започнете да творите веднага. Не е необходимо да се регистрирате или да плащате – просто стартирайте инструмента и създайте диаграмата на бялата дъска.
Очарованието на създателите на диаграми се крие в тяхната простота; основното им ограничение е сравнително ограниченият набор от функции, който може да не е подходящ за екипи с големи нужди от диаграми.
Най-добрите функции на Draw.io
- Персонализирайте според нуждите си с този инструмент за създаване на диаграми с отворен код.
- Импортирайте фигури и редактирайте офлайн, използвайки функциите на бележника.
- Запазвайте диаграми на различни места, като Google Drive или GitHub
- Съвместими с други популярни приложения, като SharePoint, OneDrive, Atlassian, Google Drive, Dropbox и други
Ограничения на Draw. io
- Ограничени функции в сравнение с други инструменти за създаване на диаграми
- Липсват функции за сътрудничество в екип
Цени на Draw. io
- Безплатно
Draw. io оценки и рецензии
- G2: 4. 3/5 (390+ отзива)
- Capterra: 4,6/5 (740+ отзива)
8. Canva
Canva е синоним на дизайн, но е и чудесен избор за тези, които търсят по-креативен подход към създаването на диаграми.
Той разполага с интуитивен редактор с функция „плъзгане и пускане“, който превръща шаблоните в впечатляващи диаграми за минути. Можете също да персонализирате дизайните с богатата библиотека от илюстрации и икони на Canva, като по този начин гарантирате, че вашата диаграма е информативна и уникална.
Canva поставя силен акцент върху безпроблемното сътрудничество. За да създадете нещо като диаграма на процеса – добавяне на коментари към споделяне на дизайни, инструментът опростява целия процес за вашия екип. Потребителите могат също да създават различни версии на един и същ дизайн, което допълнително рационализира усилията за сътрудничество.
Най-добрите функции на Canva
- Създавайте бързо и лесно с лесния за употреба редактор на Canva с функция „плъзгане и пускане“
- Достъп до работата от всяко устройство, тъй като тя се извършва на платформа, базирана на облак
- Създавайте последователни дизайни, използвайки персонализирани шаблони
- Превърнете презентациите в диаграми с разширени функции
Ограничения на Canva
- Бавен за използване и понякога труден за организиране
- По-малко интуитивни в сравнение с други програми за създаване на диаграми
Цени на Canva
- Безплатно
- Про: 12,99 $/месец на потребител
- Екипи: 14,99 $/месец на потребител
Оценки и рецензии за Canva
- G2: 4,7/5 (над 4400 отзива)
- Capterra: 4,7/5 (над 11 500 отзива)
9. Капризен
Whimsical е творчески AI инструмент за създаване на въображаеми диаграми, wireframes и документи.
Създателят на диаграми има функции като интерфейс с плъзгане и пускане, сътрудничество в реално време с членовете на екипа и интеграции с популярни приложения.
Сред функциите му е интегриран AI инструмент за мисловно картографиране, който предлага нови теми, за да подобри вашата мисловна карта. Макар и да не е задължително ключов за процеса на създаване на диаграми, той добавя приятен щрих и допринася за уникалността на Whimsical.
Най-добрите функции на Whimsical
- Интерфейс с богат набор от функции, с персонализирани шаблони и опция за създаване на wireframes
- Интерактивни функции за създаване на прототипи
- Сътрудничество в реално време с множество потребители, работещи едновременно по дизайна
- Интегрирайте инструменти като Figma, Slack и други
Капризни ограничения
- Липсват интегрирани функции за управление на проекти
- Ограничени цветови опции за създаване на диаграми
Капризни цени
- Стартово ниво: Безплатно
- Про: 12 $/месец на потребител
- Организация: 20 $/месец на потребител
Капризни оценки и рецензии
- G2: 4,6/5 (над 170 отзива)
- Capterra: 4,7/5 (над 50 отзива)
10. SmartDraw
SmartDraw е инструмент за създаване на диаграми, който позволява на потребителите да генерират над 70 вида диаграми, вариращи от блок-схеми до схематични диаграми. Неговата сила се крие в мощните функции за персонализиране и сътрудничество.
С разширени функции като CAD чертежи, SmartDraw надхвърля диаграмите и простите схеми, за да отговори на по-сложни изисквания за дизайн.
Най-добрите функции на SmartDraw
- Получете професионални възможности за дизайн с CAD
- Използвайте интелигентни, модерни дизайнерски шаблони, които придават страхотен вид на диаграмите
- Създавайте различни диаграми директно с вградени разширения
Ограничения на SmartDraw
- Включва множество функции, които не са необходими за създаване на диаграми
- Стръмна крива на обучение
Цени на SmartDraw
- Един потребител: 9,95 $/месец
- Екипи: 8,25 $/месец на потребител
Оценки и рецензии за SmartDraw
- G2: 4,6/5 (над 200 отзива)
- Capterra: 4. 1/5 (над 100 рецензии)
Изберете създател на диаграми, който работи най-добре за вас
Ръчното изчертаване на диаграми не е опция за повечето екипи; то отнема много време, трудно се съхранява и е невъзможно да се подобри и да се работи съвместно по него.
С безплатен инструмент за създаване на диаграми е лесно да проектирате бързо и да си сътрудничите с екипа си. Освен това, функциите, които позволяват рисуване на диаграми с интуитивен редактор, автоматично свързване на фигури, динамично променяне на размера на фигурите и въвеждане и редактиране на текст, ще добавят стойност.
С добавянето на предварително дефинирани шаблони, разширени функции за дизайн и интеграции, създаването и подобряването на процесите става по-лесно и по-бързо.
Най-добрият начин да оцените софтуера е да го тествате от първа ръка, а ClickUp е чудесен вариант за това! Създавайте диаграми, сътрудничете си с екипа си и проследявайте напредъка си, без да напускате браузъра си.
Опитайте безплатно интерактивната бяла дъска и шаблоните за диаграми на процеси на ClickUp още днес и открийте как ClickUp работи като едно гише за всички ваши нужди, свързани с диаграмите.