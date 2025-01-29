10 най-добри алтернативи на Unbounce за създаване на целеви страници през 2025 г.

Unbounce е известна платформа, базирана на изкуствен интелект, за създаване на целеви страници, известна с лесния си за ползване интерфейс, опциите за персонализиране и липсата на изисквания за кодиране.

Той се интегрира безпроблемно с инструменти на трети страни като CDP, решения за имейл маркетинг и аналитични платформи като Google Analytics. Unbounce обаче не отговаря на всички бизнес изисквания.

Потребителите чувстват нужда да търсят алтернативи и поради липсата на функции за мобилна отзивчивост.

Използвайте този наръчник, за да разгледате 10-те най-добри алтернативи на Unbounce и да се запознаете с техните функции, инфраструктура за поддръжка и ценови модели, за да намерите идеалното решение за вашите специфични нужди.

Какво трябва да търсите в алтернативите на Unbounce?

Нека разгледаме някои задължителни функции в създателя на целеви страници, преди да разгледаме алтернативите на Unbounce:

Удобен за ползване интерфейс: Простият и интуитивен интерфейс помага дори на начинаещите потребители да се ориентират в инструмента.

Шаблони и теми: Инструментът трябва да разполага с разнообразна гама от персонализирани теми и шаблони, пригодени за различни цели.

Мобилна отзивчивост: Инструментът трябва да отговаря на нуждите на нарастващата база от мобилни потребители с решаваща мобилна отзивчивост.

A/B тестване: Потърсете инструмент, който подобрява целевата ви страница, като тества различни версии и избира най-добрата.

AI възможности: Инструмент, който използва AI за оптимално създаване на съдържание и привлекателни CTA, е идеален.

Интеграция с анализи и отчети: Инструментът трябва да събира информация чрез интеграция с инструменти за анализи и отчети.

10-те най-добри алтернативи на Unbounce, които да използвате през 2024 г.

Сега, когато знаем как да оценим идеалния инструмент, нека разгледаме най-добрите алтернативи на Unbounce през 2024 г.

1. Instapage

чрез Instapage

Instapage е AI инструмент за създаване на целеви страници, който се отличава с лесен за използване потребителски интерфейс и широки възможности за персонализиране.

Много маркетинг специалисти ценят способността му да създава целеви страници с висока конверсия чрез динамично разпределяне на рекламния трафик към целевите страници въз основа на интересите на потребителите, тъй като това значително помага за CRO (оптимизация на конверсионния коефициент).

Най-добрите функции на Instapage

Интегрирайте AMP страници и преживявания за по-добро ангажиране на потребителите.

Използвайте изкуствен интелект, за да създавате привлекателно съдържание без усилие

Внедрете функцията за намерение за напускане, за да сведете до минимум отпадането на посетители от страницата.

Активирайте сътрудничеството между много потребители за по-голяма ефективност на екипа

Гарантирайте съответствие с GDPR за защита на данните

Ограничения на Instapage

Скъпо за малките и средните предприятия

Попъпите за генериране на лийдове са много прости във всички планове.

Цени на Instapage

Безплатен пробен период: 14 дни

Build : 199 $/месец, фактурирани ежегодно

Convert: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Instapage

G2 : 4. 3/5 (над 400 отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 300 отзива)

2. Landingi

чрез Landingi

Landingi помага на дигиталните маркетолози да създават високопроизводителни целеви страници. Разполага с един от най-интуитивните редактори с функция „плъзгане и пускане“, разнообразна библиотека с шаблони (над 400) и инструменти за проследяване на събития за анализ на поведенчески модели.

Той предлага и над 170 интеграции, което го прави лесен за внедряване в организации от различни размери и вертикали.

Най-добрите функции на Landingi

Достъп до библиотека с персонализирани шаблони за индивидуален дизайн

Повишете ангажираността, като включите интуитивни изскачащи прозорци и наслагвания.

Проследявайте поведението на потребителите и оптимизирайте пътуванията им с помощта на инструменти за проследяване на събития.

Ограничения на Landingi

Мобилната отзивчивост понякога е малко тромава.

Основният план не разполага с мощни функции като персонализирани шрифтове и икони.

Цени на Landingi

Безплатни: Ограничени функции

Lite : 29 $/месец

Професионална : 49 $/месец

Агенция : 149 $/месец

Неограничен: 1000 $/месец

Оценки и рецензии за Landingi

G2 : 4,5/5 (над 270 отзива)

Capterra: 4,8/5 (над 170 отзива)

3. Hubspot Marketing Hub

чрез Hubspot

Hubspot е пълнофункционална маркетингова платформа за управление на цялостния инбаунд маркетинг. От създаването на атрактивни целеви страници до разширени отчети – тя прави всичко.

За разлика от други инструменти за целеви страници, които работят независимо, HubSpot интегрира създаването на целеви страници в цялостна екосистема за дигитален маркетинг. Целевите страници на Hubspot гарантират съгласувано и персонализирано потребителско преживяване по време на целия процес на покупка.

Най-добрите функции на Hubspot Marketing Hub

Повишете ефективността с всеобхватна платформа за инбаунд маркетинг

Оптимизирайте управлението на данни чрез безпроблемна интеграция на CRM

Проследявайте ефективно маркетинговите си усилия с помощта на усъвършенствани анализи и отчети.

Ограничения на Hubspot Marketing Hub

По-високи цени в сравнение с други маркетингови инструменти

Ограничени възможности за персонализиране

Цени на Hubspot Marketing Hub

За индивидуални потребители и малки екипи

Безплатни инструменти: Ограничени функции

Starter : Започва от 20 $/месец на потребител

Професионална: Започва от 890 $/месец на потребител

За фирми и предприятия

Професионална версия: 890 $/месец

Enterprise: 3600 долара/месец

Оценки и рецензии за HubSpot Marketing Hub

G2 : 4. 4/5 (над 10 000 отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 5600 отзива)

4. LeadPages

чрез LeadPages

LeadPages предлага различни сложни и лесни за използване шаблони за целеви страници.

Освен това, той е известен с своя индекс за потенциални клиенти, който ви позволява да оцените ефективността на страницата си и предоставя оценки за вероятността да генерирате потенциални клиенти с наличната настройка.

Най-добрите функции на Leadpages

Фокусирайте се върху генерирането на потенциални клиенти с оптимизирана платформа

Използвайте лесен за употреба редактор с функция „плъзгане и пускане” за създаване на целеви страници.

Получете достъп до интегрирани основни услуги за имейл маркетинг и CRM платформи.

Ограничения на Leadpages

По-малко опции за персонализиране в сравнение с конкурентите

Ограничени разширени аналитични и отчетни функции

Цени на Leadpages

Безплатен пробен период: 14 дни

Стандартен : 49 $/месец на потребител

Pro : 99 $/месец на потребител

Разширено: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Leadpages

G2 : 4. 3/5 (над 200 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 290 отзива)

5. GetResponse

чрез GetResponse

GetResponse идва с невероятен AI прозорец, който генерира визуално привлекателни целеви страници за секунди.

Добавяйки само няколко подробности като името на вашия бизнес, описание и лого (използва лого, за да извлече цветовете на марката), ще създадете добре изглеждаща, персонализирана целева страница за секунди.

Освен това, тя ви позволява безпроблемно да добавяте данните, генерирани от специалните целеви страници, към списъци и да ги използвате за ретаргетинг кампании.

Най-добрите функции на GetResponse

Използвайте AI функции, за да генерирате съдържание за копирайтинг.

Персонализирайте шаблоните за целеви страници

Използвайте автоматизирания създател на продажбени фунии

Ограничения на GetResponse

Крива на обучение за нови потребители, които се адаптират към разширени функции

Някои потребители намират интерфейса за малко прекалено сложен.

Цени на GetResponse

Безплатна пробна версия налична

Имейл маркетинг : 19 $/месец

Маркетингова автоматизация : 59 $/месец

Електронна търговия: 119 $/месец

Оценки и рецензии за GetResponse

G2 : 4,3/5 (над 600 отзива)

Capterra: 4. 2/5 (470+ отзива)

6. ActiveCampaign

чрез ActiveCampaign

С инструмента за създаване на целеви страници в ActiveCampaign можете да съхранявате всичките си ресурси на едно място, което улеснява достъпа до тях.

Потребителите оценяват гладкото протичане на процеса на регистрация. Инструментите помагат и при вградените формуляри, оценяването на потенциални клиенти и условното съдържание.

Най-добрите функции на ActiveCampaign

Използвайте високо персонализирани шаблони за целеви страници

Получете изчерпателна библиотека с ресурси за нови потребители, за да се запознаете с програмата.

Разберете ефективността на целевите страници с подобрен табло и проследявани показатели.

Ограничения на ActiveCampaign

Някои потребители смятат, че A/B тестовете на целевите страници не отговарят на очакванията.

Без функции, свързани с изкуствен интелект

Цени на ActiveCampaign

Lite : Започва от 29 $/месец на потребител

Плюс : Започва от 49 $/месец на потребител

Професионална : Започва от 149 $/месец на потребител

Enterprise: Персонализирано ценообразуване

Оценки и рецензии за ActiveCampaign

G2 : 4,5/5 (над 10 000 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 2000 отзива)

7. Wishpond

чрез Wishpond

Wishpond е маркетингов пакет с широки възможности за генериране на потенциални клиенти и ангажиране на клиентите.

Това, което го отличава, са високоскоростните му сървъри, разположени по целия свят, които спомагат за бързото зареждане на целевите страници.

Той също така позволява използването на персонализирани домейни, поддомейн на Wishpond или раздел във Facebook за лесно доставяне на страниците.

Най-добрите функции на Wishpond

Добавете изскачащи прозорци и приветствени послания, за да привлечете повече посетители.

Създавайте бързо атрактивни страници с лесния за употреба редактор на целеви страници с функция „плъзгане и пускане”.

Използвайте A/B тестване с едно кликване

Ограничения на Wishpond

Някои потребители съобщават, че липсва поддръжка на клиенти.

Няма налична пробна версия

Цени на Wishpond

Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Wishpond

G2 : 3,7/5 (над 150 отзива)

Capterra: 4/5 (над 120 отзива)

8. Brevo

чрез Brevo

Brevo, по-рано известен като SendInBlue, предлага лесен за използване инструмент за създаване на целеви страници с богати функции.

Той е известен с интеграциите си за автоматизация на имейли и SMS на целевите си страници. Така че, след като генерирате потенциални клиенти, те веднага попадат в списъците за пренасочване.

Най-добрите функции на Brevo

Насладете се на множество функции за персонализация и сегментиране на целевите страници.

Използвайте интуитивния редактор, за да създавате имейл кампании и бюлетини.

Персонализирани целеви страници

Персонализирайте спецификациите за съхранение на логове за защита на личните данни

Ограничения на Brevo

Безплатният план не включва функции за целеви страници.

Липса на детайлност в отчетите и анализите

Цени на Brevo

Безплатно: Неограничен брой контакти

Starter : Започва от 25 $/месец на потребител

Бизнес : Започва от 65 $/месец на потребител

BrevoPlus: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Brevo

G2 : 4,5/5 (над 650 отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 1850 отзива)

9. OptimizePress

чрез OptimizePress

OptimizePress е специализирана в създаването на целеви страници на базата на WordPress. Тя предлага стотици шаблони за целеви страници, които ви позволяват да персонализирате всеки елемент на страницата.

За потребителите на WordPress, OptimizePress се превръща в естествено разширение, тъй като създава само страници, които са съвместими с WordPress.

Най-добрите функции на OptimizePress

Създавайте неограничен брой целеви страници от базовия план

Получете премиум обучение по маркетинг като нов потребител с тяхната Optimize University

Насладете се на изключително отзивчива функция за поддръжка на клиенти.

Получете 30-дневна гаранция за връщане на парите без риск.

Ограничения на OptimizePress

Безплатният план не включва инструменти за създаване на целеви страници.

Предлага само разширения, специфични за WordPress.

Цени на OptimizePress

Само за създатели : 179 $/година на потребител

Suite Starter : 299 $/година на потребител

Suite Pro: 499 $/година на потребител

Оценки и рецензии за OptimizePress

G2 : 3,9/5 (над 30 отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 80 отзива)

10. OptinMonster

чрез OptinMonster

OptinMonster е лесен за използване инструмент за създаване на целеви страници. Той е известен като безпроблемен и лесен за използване инструмент за създаване на целеви страници. Просто изберете предварително създаден шаблон, персонализирайте го според езика на вашата марка, тествайте го и го коригирайте.

Той предлага разнообразие от типове форми, включително изскачащи прозорци, плаващи ленти, наслагвания на цял екран и плъзгащи се прозорци, които усилват усилията за генериране на потенциални клиенти.

Той също така предлага функции за персонализация на страницата, които подобряват потребителското преживяване.

Най-добрите функции на OptinMonster

Получете голямо разнообразие и потребителски интерфейс на типове формуляри

Използвайте географско таргетиране и създавайте целеви страници

Използвайте техния сегментационен механизъм за хипер-персонализирано таргетиране.

Използвайте геймифицирани колела за геймификационен маркетинг

Ограничения на OptinMonster

Някои функции не реагират добре при достъп чрез мобилни устройства.

Без AI възможности

Цени на OptinMonster

Basic : 16 $/месец

Плюс : 32 $/месец

Pro : 69 $/месец

Growth: 99 $/месец

Оценки и рецензии за OptinMonster

G2: 4. 3/5 (80+ отзива)

Capterra: 4. 2/5 (70+ отзива)

Докато Unbounce и инструментите, които обсъдихме, се фокусират върху генерирането на лийдове и конверсии, инструменти „всичко в едно“ като ClickUp ви помагат да оптимизирате маркетинговите си кампании, да улесните междуфункционалното сътрудничество, да генерирате страхотно съдържание с помощта на изкуствен интелект и да управлявате проектите си ефективно.

ClickUp

ClickUp е оборудван с всичко необходимо за безпроблемно сътрудничество с вашия маркетинг екип.

ClickUp ви помага да създавате и изпълнявате маркетингови кампании, да преодолявате предизвикателствата на работата в изолирани екипи и да повишавате производителността.

Маркетинговият пакет на ClickUp ви предоставя общо работно място, където можете да създавате и проследявате кампании, а дори и да си сътрудничите с други екипи, за да получите техните мнения и одобрения.

Използвайте ClickUp, за да персонализирате изгледа си, за да визуализирате и планирате маркетингови материали като съдържание и медии в цялата си организация.

Силата на ClickUp надхвърля управлението на маркетингови проекти. Той е от съществено значение и за създаването на висококачествено съдържание за вашите кампании за съдържателен маркетинг. Независимо дали става дума за текст за имейл, съдържание на целева страница или блогове, просто въведете целите в AI прозореца на ClickUp и ще сте готови за работа за нула време.

Подобрете планирането на съдържанието си с шаблона за маркетинг на съдържание на ClickUp.

ClickUp предлага и невероятна библиотека с шаблони за създаване на календари за съдържание, маркетингови пътни карти и написване на съдържание, за да повишите производителността си и да постигнете маркетинговите си цели ефективно.

Най-добрите функции на ClickUp

AI функциите на ClickUp улесняват маркетинговите екипи да създават бързо важни документи като казуси.

Създавайте бързо висококачествено съдържание, като използвате подсказки от ClickUp AI.

Маркирайте всеки текст и оставете AI лентата с инструменти да го оптимизира.

Генерирайте обобщения и задачи за действие незабавно, за да оптимизирате административните задачи.

Превеждайте езици и проверявайте правописа и граматиката в рамките на платформата.

Реализирайте идеите си с цифрови бели дъски за сътрудничество в реално време или асинхронно.

Управлявайте творческите документи съвместно с ClickUp Docs

Предавайте ясни инструкции и ускорете процеса на обратна връзка за съдържанието с проверка

Ограничения на ClickUp

Липса на опции за геймификация

Някои потребители смятат, че опцията за проследяване на времето се нуждае от подобрение.

Цени на ClickUp

Безплатни завинаги

Неограничен : 7 $/месец на потребител

Бизнес : 12 $/месец на потребител

Enterprise : Свържете се с нас за цени

ClickUp Brain: Наличен във всички платени планове за 5 $/член на работната среда/месец

Оценки и рецензии за ClickUp

G2 : 4,7/5 (над 8000 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 3000 рецензии)

Изборът на най-доброто: инструмент за създаване на целеви страници, идеален за вас

Изборът на подходящия инструмент за създаване на целеви страници е важен за успеха на вашия маркетинг. Всяка една от алтернативите на Unbounce има свои силни страни, като например страхотната AI на Instapage или лесният за употреба редактор на Landingi.

След като приключваме с това задълбочено проучване на инструментите за целеви страници, става ясно, че инструментите за управление на проекти като ClickUp са се превърнали в съюзник в стремежа към растеж, благодарение на способността им да използват изкуствен интелект за подобряване на цялостното управление на проекти.

ClickUp предлага много възможности на маркетолозите.

Повишете ефективността на маркетинговите си дейности и увеличете производителността си. Опитайте ClickUp още днес!?