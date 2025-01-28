11 най-добри алтернативи на Vanta за автоматизиране на процесите през 2025 г.

От измамници до случайно нарушаване на сигурността, цифровата сигурност и съответствието никога не са били по-важни. Недостатъкът? Трудно е да се спазват изискванията за съответствие без структурирани процеси и инструменти.

Vanta е популярно решение за автоматизиране на прегледите за съответствие и сигурност, но не е подходящо за всички бизнеси. За щастие, на пазара има много алтернативи на Vanta. Независимо дали искате да автоматизирате процесите или да оптимизирате прегледите за сигурност, подходящата платформа за сигурност гарантира безопасността и съответствието на вашия малък или среден бизнес. ✅

Разгледайте този пълен наръчник за списък с функции, които трябва да има всеки софтуер за съответствие, както и нашите 11 любими алтернативи на Vanta през 2024 г. (и един бонус претендент!).

Какво трябва да търсите в алтернативите на Vanta?

Vanta е платформа за управление на съответствието, която използва автоматизация, за да обедини управлението на риска и да оптимизира прегледите на сигурността. Повечето конкуренти на Vanta предлагат всичко това и дори повече. Потърсете софтуер с тези функционалности, за да сте в крак с най-новите тенденции в областта на съответствието:

Покритие на рамката за съответствие: Първо, потърсете платформа, която поддържа рамките за сигурност, които следвате. Общите опции включват Първо, потърсете платформа, която поддържа рамките за сигурност, които следвате. Общите опции включват SOC 2 , GDPR, ISO 27001, HIPAA и PCI DSS. Широкото покритие е хубаво, но се уверете, че платформата наистина знае какво прави – понякога е по-добре да изберете специализирана платформа, отколкото обща.

Възможности за автоматизация: Подходящите автоматизации оптимизират управлението на съответствието и прегледите за сигурност. Потърсете софтуер за управление на съответствието с изискванията за сигурност и риска, който поддържа автоматизирано събиране на доказателства, оценки на риска, въпросници за сигурност и др.

Мониторинг и отчитане в реално време: Необходимо е да следите състоянието на сигурността и съответствието си в реално време. Солидните алтернативи на Vanta включват функции за непрекъснато сканиране и отчитане, за да поддържате бизнеса си готов за одит 24/7.

Интеграции: Потърсете алтернативи на Vanta, които вече са интегрирани с вашите съществуващи SaaS платформи, API и други бизнес инструменти. Това улеснява синхронизирането на данните в цялата ви компания. Винаги можете да използвате Потърсете алтернативи на Vanta, които вече са интегрирани с вашите съществуващи SaaS платформи, API и други бизнес инструменти. Това улеснява синхронизирането на данните в цялата ви компания. Винаги можете да използвате софтуер за интеграция като Zapier, ако искате персонализирана връзка, но вградените интеграции винаги са по-разумен първи избор.

Удобен за ползване интерфейс: Разбира се, екипите по сигурността са доста технически подготвени, но защо да правим съответствието по-трудно, отколкото е необходимо? Потърсете платформа с интуитивен и удобен за ползване интерфейс, за да ускорите времето за реализиране на ползите.

11-те най-добри алтернативи на Vanta за използване през 2024 г.

Ако се опитвате да подобрите киберсигурността и съответствието, със сигурност не сте сами. Все повече малки и средни предприятия се обръщат към платформи за съответствие, за да защитят своите данни, клиенти и репутация. Това са 11-те най-добри алтернативи на Vanta през 2024 г. за малки и средни предприятия.

1. Scytale

чрез Scytale

Scytale е по-нов лидер в областта на съответствието и управлението на риска и една от най-добрите алтернативи на Vanta за предприятия от различни отрасли и с всякакъв размер. Тази платформа, базирана в облака, разчита в голяма степен на автоматизация, задвижвана от изкуствен интелект, за да опрости дългите и сложни работни процеси, свързани със съответствието.

Scytale е оборудван да се справи с практически всеки риск чрез насоките на специализиран експерт по съответствие, за да гарантира готовност за одит и възможност за поддръжка на над дузина рамки. Тази поддръжка, съчетана с обширен списък от интеграции и функции за сигурност, елиминира административните натоварвания и спестява ценно време на компаниите, като същевременно намалява притесненията за сигурността, риска и усилията за съответствие.

Най-добрите функции на Scytale

Поддържа над 15 рамки като SOC 2, ISO 27001, HIPAA, GDPR, PCI-DSS съответствие и други.

Предлага конкретни решения за различни индустрии и случаи на употреба, включително експерти по съответствие, тестове за проникване, стартиращи компании и GRCaaS.

Интегрира се с множество други работни инструменти, за да оптимизира процесите ви за съответствие, включително GitHub, Slack, Google Workspace, Okta и ClickUp, а още повече са в процес на разработка.

Автоматизирано наблюдение на контрола, събиране на доказателства и генератор на персонализирани политики за стартиращи компании

Чат в приложението за връзка с екипа и център за известия, за да се синхронизирате бързо с всички актуализации по отношение на сигурността.

Ограничения на Scytale

Случайни бъгове, включително забавяне при качване или преглед на по-големи файлове

Няма функция за експортиране на CSV или Excel файлове.

Ограничени CI/CD интеграции (въпреки че се работи по още)

Scytale не предлага безплатна версия или безплатен пробен период.

Цени на Scytale

Свържете се с Scytale за цялата информация за цените.

Оценки и ревюта на Scytale

G2 : 4,8/5 (над 100 рецензии)

Capterra: 5/5 (5 рецензии)

2. Drata

чрез Drata

Drata улеснява създаването на ефективна програма за съответствие само с няколко кликвания. Тя автоматично събира доказателства, така че можете да се сбогувате с дните на ръчното правене на екранни снимки. Разчитайте на Drata да регистрира всички доказателства, контроли и документи на едно място за пълна прозрачност, която ви подготвя както за одити, така и за реални заплахи за сигурността. ?

Най-добрите функции на Drata

Data има над 85 вградени интеграции

Защитете чувствителната информация с разрешения за достъп на базата на роли

Drata поддържа над 17 рамки, включително NIST CSF и CCPA.

Следвате ли персонализирана рамка? Добавете я в Drata, за да създадете персонализирани контроли за вашите нужди по отношение на съответствието.

Ограничения на Drata

Някои потребители казват, че платформата разделя документите по служители, което може да затрудни намирането на информация.

Други казват, че интеграциите на Drata понякога дават грешки.

Drata цени

Свържете се с нас за цени

Оценки и ревюта за Drata

G2: 4,9/5 (над 600 рецензии)

Capterra: 5/5 (1 рецензия)

3. Sprinto

чрез Sprinto

Sprinto е солидна алтернатива на Vanta за технологични компании, които се нуждаят от подкрепа за одити на сигурността. Тя ви предоставя одобрени от одитори програми за съответствие, които водят екипа ви през шаблонен процес на сигурност и одит. Никога повече не се притеснявайте, че ще пропуснете нещо: Sprinto попълва задачите, свързани с одита, приоритизира ги и уведомява екипа ви, за да продължи работата.

Най-добрите функции на Sprinto

Sprinto поддържа над 12 рамки за сигурност, включително CMMC, PIPEDA и FedRamp.

Sprinto ви предоставя достъп до експерти по сигурност и съответствие, които да отговорят на всички ваши въпроси.

Той интегрира оценки на риска, контролни инспекции и безконтактни одити с автоматично генерирани доказателства.

Подгответе се за следващия си одит без стрес с международните одит партньори на Sprinto в Индия, Великобритания, САЩ и Израел.

Ограничения на Sprinto

Sprinto е предназначен за технологични компании, така че не е подходящ за всички сектори.

Някои потребители биха искали Sprinto да предлага повече практически ресурси и документация.

Sprinto цени

Свържете се с нас за цени

Оценки и ревюта на Sprinto

G2: 4,8/5 (над 690 рецензии)

Capterra: 4,8/5 (4 рецензии)

4. Scrut

чрез Scrut

Тази алтернатива на Vanta е специализирана в оценката и мониторинга на риска. Макар да следва стандартните за индустрията рамки за сигурност, Scrut наистина блести с персонализираните си програми за информационна сигурност. Платформата не само ви дава свободата да персонализирате сигурността и съответствието, но и разполага с вградени работни потоци за сътрудничество, които улесняват управлението на проекти.

Разгледайте най-добрите функции

Сътрудничество с тестери, одитори и членове на екипа с готовите работни процеси на Scrut

Изберете от над 70 интеграции

Scrut предлага табла в реално време за бърз поглед върху данните.

Управлявайте всички активи, доставчици, служители и процеси в един единствен изглед

Ограничения на Scrut

Някои потребители биха искали Scrut да предлага повече автоматизации.

Други казват, че има проблеми с потребителския интерфейс.

Scrut цени

Свържете се с нас за цени

Проверете оценките и рецензиите

G2: 4,9/5 (над 650 ревюта)

Capterra: 4,8/5 (над 190 ревюта)

5. UpGuard

чрез UpGuard

UpGuard е надеждна алтернатива на Vanta, която предлага решения за оценка на риска на доставчиците, рейтинги за сигурност, отчети, откриване на изтичане на информация и дори AI инструмент за автоматично попълване на оценки на доставчиците. UpGuard има много ключови функции, но е най-известен с управлението на риска от трети страни. Ако във вашите системи има доставчици или подизпълнители, UpGuard ще се погрижи всички да спазват правилата.

Най-добрите функции на UpGuard

Оптимизирайте управлението на риска, свързан с доставчиците, с функцията AI Autofill, за да събирате по-бързо анкетни карти.

Използвайте UpGuard BreachSight, за да следите за нарушения на сигурността на данните

UpGuard Vendor Risk контролира рисковете, свързани с външни доставчици

Интегрира се с Jira, Slack и ServiceNow.

Ограничения на UpGuard

Някои потребители казват, че цените са доста високи.

Други биха искали платформата да предлага повече масови действия.

UpGuard цени

Стартово ниво: 18 999 USD/година

Професионална версия: 39 999 USD/година

Корпоративно: 89 999 $/година

Enterprise: Свържете се с нас за цени

Оценки и ревюта на UpGuard

G2: 4,5/5 (над 150 рецензии)

Capterra: 5/5 (1 рецензия)

6. Secureframe

чрез Secureframe

Secureframe предлага два продукта: Secureframe Comply за автоматизация на съответствието и Secureframe Trust за сигурност на данните и доверие на клиентите. Опитайте Secureframe AI, за да автоматизирате инструкциите за посредничество, да извършите оценки на риска и да напишете политики за съответствие. ?

Най-добрите функции на Secureframe

Изберете от над 200 интеграции

Таблото Secureframe измерва вашия напредък към съответствие с нормативните изисквания за рамки като SOC 2 или ISO 27001.

Secureframe предлага интегрирано обучение на служителите и проследяване на сертификатите.

Автоматизирайте оценките на риска с инструмента Secureframe AI Risk Management.

Ограничения на Secureframe

Някои потребители казват, че Secureframe все още изисква надзор, което намалява спестяването на време, което обикновено бихте получили от изкуствения интелект и автоматизацията.

Други казват, че процесът на управление на доставчиците е тромав и труден за управление.

Secureframe цени

Свържете се с нас за цени

Secureframe оценки и ревюта

G2: 4,7/5 (над 280 рецензии)

Capterra: 5/5 (4 рецензии)

7. OneTrust

чрез OneTrust

Доверието е всичко, затова OneTrust се фокусира толкова силно върху сигурността и съответствието като фактори за изграждане на доверие. Тази алтернатива на Vanta предлага четири облачни решения: Поверителност и управление на данни, Етика и съответствие, GRC и гарантиране на сигурността, както и ESG и устойчивост.

Най-добрите функции на OneTrust

Помолете OneTrust да открие и защити данните във вашите системи

Настройте и управлявайте ESG програма в OneTrust

Проследявайте рисковете, свързани с доставчиците, и ангажиментите по ESG в портала OneTrust.

OneTrust поддържа програма за отворено общуване, за да добави структура за вътрешно управление на етиката.

Ограничения на OneTrust

Няколко потребители споделят, че е трудно да се интегрира OneTrust с други решения.

Други казват, че OneTrust не разполага с толкова много функции, колкото другите алтернативи на Vanta.

OneTrust цени

Свържете се с нас за цени

Оценки и ревюта на OneTrust

G2: 4. 2/5 (над 140 ревюта)

Capterra: 4. 1/5 (20 рецензии)

8. AuditBoard

чрез AuditBoard

„Аудит“ е част от името му, така че можете да сте сигурни, че AuditBoard е солидна алтернатива на Vanta за организации, които държат на съответствието. Тази платформа е специализирана в съвместното управление на риска, като ви помага да идентифицирате повече потенциални рискове и да ги посредничите, преди да възникне проблем.

Най-добрите функции на AuditBoard

AuditBoard автоматизира анализите, генерирането на съдържание и взаимодействията в областта на ИТ сигурността, ESG програмите и др.

Създавайте персонализирани аналитични табла с инструмента за създаване на табла без кодиране на AuditBoard.

Изкуственият интелект на платформата предлага интелигентни препоръки, известия и автоматизация на работния процес.

AuditBoard се предлага с интеграции без код за AWS, Google Cloud, Slack и други.

Ограничения на AuditBoard

Някои хора казват, че AuditBoard има бавна поддръжка на клиенти.

Други казват, че таблото за управление не е много удобно за ползване.

AuditBoard цени

Свържете се с нас за цени

Оценки и ревюта на AuditBoard

G2: 4,7/5 (840+ рецензии)

Capterra: 4,7/5 (над 260 рецензии)

9. SecurityScorecard

чрез SecurityScorecard

Колкото по-голяма е повърхността ви за атака, толкова повече трябва да планирате проактивно за заплахите. За щастие, SecurityScorecard ви предоставя структуриран процес за повишаване на видимостта с унифицирана информация за заплахите и рисковете. Управлявайте рисковете, бъдете в крак с най-новите киберрискове и документирайте дължимата грижа, за да сте винаги готови за одит. ?

Най-добрите функции на SecurityScorecard

Нуждаете се от киберзастраховка? SecurityScorecard сравнява застрахователното покритие и тарифите за вас.

Поемете контрол над вашите доставчици и веригата за доставки с помощта на управление на киберрисковете от трети страни.

Оценките на SecurityScorecard ускоряват попълването на въпросниците за съответствие

Използвайте сензорите на SecurityScorecard, за да създадете свои собствени персонализирани модели за риск.

Ограничения на SecurityScorecard

Някои хора казват, че SecurityScorecard е скъп

Други казват, че това е стандартен подход към управлението на ИТ доставчици, който не винаги работи.

SecurityScorecard цени

Безплатно

Бизнес: Свържете се с нас за цени

Enterprise: Свържете се с нас за цени

Оценки и ревюта на SecurityScorecard

G2: Н/Д

Capterra: 4. 4/5 (8 рецензии)

10. Hyperproof

чрез Hyperproof

Hyperproof е алтернатива на Vanta, която опростява сложността на спазването на множество рамки за сигурност и съответствие. Hyperproof не само предлага функции за управление на доставчици, сигурност и съответствие, но разполага и с инструмент за управление на одити, който улеснява сътрудничеството между одиторите.

Най-добрите функции на Hyperproof

Hyperproof поддържа над 70 рамки

Централизирано управление, оценка и проследяване на рисковете

Hyperproof картографира контролите в различните рамки, за да идентифицира бързо пропуските.

Бързо проверете статуса на одит, без да напускате Hyperproof

Ограничения на Hyperproof

Някои потребители казват, че трябва да отворят няколко раздела, за да получат представа за истинската производителност на Hyperproof.

Други казват, че платформата може да има бъгове.

Hyperproof цени

Свържете се с нас за цени

Hyperproof оценки и ревюта

G2: 4,6/5 (над 80 рецензии)

Capterra: 4,8/5 (35+ рецензии)

11. Egnyte

чрез Egnyte

Управлявате ли бизнеса си предимно в облака? Ако да, тогава се нуждаете от Egnyte. Тази алтернатива на Vanta съчетава сътрудничество по съдържание, съответствие, сигурност и поверителност на данните в един удобен пакет. Това е надежден инструмент за бързо придобиване на контрол над съдържанието ви в облака.

Най-добрите функции на Egnyte

Споделяйте файлове по сигурен начин и сътрудничество с всеки одобрен потребител в реално време

Egnyte опростява управлението на достъпа в един лъскав табло

Откривайте и създавайте бързо план за действие при вътрешни и външни заплахи

Egnyte поддържа управление на съдържание от различни източници в множество хранилища.

Ограничения на Egnyte

Ограниченията за съхранение на Egnyte понякога пречат

Някои потребители съобщават за бавно реагиране на обслужването на клиенти.

Egnyte цени

Бизнес: 20 USD/месец на потребител, фактурира се ежегодно

Enterprise Lite: Свържете се с нас за цени

Enterprise: Свържете се с нас за цени

Оценки и ревюта за Egnyte

G2: 4. 4/5 (940+ рецензии)

Capterra: 4,6/5 (95+ рецензии)

11-те алтернативи на Vanta, които сме изброили тук, със сигурност ще ви помогнат по време на одит или отстраняване на заплахи. Но това не са единствените опции за вашия набор от инструменти за съответствие. Платформи като ClickUp предлагат много надеждни решения за автоматизиране на задачи, проекти и процеси за сигурност и съответствие.

ClickUp

Лесно и бързо задавайте начални и крайни дати в рамките на дадена задача или използвайте условни настройки, за да повторите датите или да създадете нова задача след завършване.

Вашият екип забравя ли да изпълнява редовни задачи, свързани със сигурността? Или може би пропускат някои проекти? Каквито и да са вашите предизвикателства по отношение на производителността, ClickUp е тук, за да ви помогне.

Задачите в ClickUp ви дават пълна гъвкавост да персонализирате проектите според вашите нужди. Проследявайте чатовете на екипа, файловете и изискванията за рамката на всеки проект в един прост изглед в ClickUp.

Най-хубавото е, че ClickUp Automations улеснява автоматизирането на по-голяма част от вашата работна натовареност. Разполагаме с над 100 предварително заредени автоматизации без код, които ще опростят деня ви, вариращи от предаване на задачи до промени в статуса.

Използвайте готови рецепти за автоматизация или ги персонализирайте според нуждите си, за да може екипът ви да се фокусира върху най-важните неща.

Разбира се, ние сме най-популярното решение за управление на проекти в света, но това не означава, че сигурността тук е небрежна. Сигурността на ClickUp винаги е на първо място. Ние спазваме SOC 2, GDPR, HIPAA и ISO 27001 и провеждаме редовни автоматизирани проверки за сигурност, за да балансираме производителността и сигурността.

ClickUp се хоства изцяло на AWS, с вградени в платформата функции за цялостна сигурност и поверителност. Разполагаме дори с първокласна сигурност на центъра за данни и използваме TLS 1. 2 криптиране за нашите уеб приложения. Но знаем, че дори вътрешните проверки могат да пропуснат някои неща, затова ClickUp използва и трета страна за редовни тестове за проникване.

Най-добрите функции на ClickUp

Трябва да напишете документация за сигурността или да изготвите стратегия за следващия си одит? Използвайте шаблон на ClickUp , за да ускорите процеса.

ClickUp AI може да пише, обобщава или редактира текстове във вашите шаблони и документи, за да работи по-добре и по-бързо.

Използвайте ClickUp Goals , за да проследявате напредъка си в отстраняването на проблеми, попълването на контролни списъци за одит и др.

Спрете да се притеснявате, че ще пропуснете нещо, и направете всичко да се случва автоматично с ClickUp Automations.

Ограничения на ClickUp

Функции като ClickUp AI са достъпни само в платените планове.

ClickUp има много функции, така че отделете малко време, за да се запознаете с платформата.

ClickUp цени

Безплатно завинаги

Неограничен: 7 USD/месец на потребител

Бизнес: 12 USD/месец на потребител

Enterprise: Свържете се с нас за цени

ClickUp AI е достъпна за всички платени планове за 5 долара на месец за всеки член на работната среда.

Оценки и ревюта за ClickUp

G2: 4,7/5 (над 9200 ревюта)

Capterra: 4,6/5 (над 3900 рецензии)

Оптимизирайте бизнес процесите и спестете време с Clickup

11-те платформи за автоматизация на съответствието в този списък със сигурност ще ви помогнат с контрола и одитите на сигурността, но не могат да се справят с всичко. Когато е крайно време да се откажете от сложните процеси в полза на работата без ръчно управление, изберете ClickUp. ✨

Ние съчетаваме безпроблемното използване на платформа „всичко в едно“ с предимствата на автоматизацията, изкуствения интелект, шаблоните и други, които спестяват време. Вижте разликата сами: създайте безплатното си работно пространство в ClickUp сега.