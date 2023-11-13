10 подкаста за управление на проекти, които трябва да чуете през 2025 г.

Искате да натрупате малко допълнителни знания, докато сте в движение? Подкастите са чудесен начин да научите практически всичко, докато сте в движение, от хобитата си до новини и поп култура.

Но ако искате нещо повече от най-новите клюки за тази седмица, обмислете да подобрите уменията си, като се абонирате за подкаст за управление на проекти. ?️

Бизнес лидерите и членовете на екипа ще извлекат полза от този подбрани списък с 10-те най-добри подкаста за управление на проекти за 2024 г. От най-важните подробности за процеса на сертифициране на PM до съвети за управление на проекти, подкастите в нашия списък с 10-те най-добри обхващат всичко.

Ще споделим дори съвети за прилагането на тези трикове, за да могат проектните мениджъри да извлекат максимална полза от тези подкасти.

10-те най-добри подкаста за управление на проекти

Независимо дали пътувате, сгъвате пране или просто се нуждаете от фонов шум, докато работите, тези подкасти за управление на проекти са задължителни за слушане. Сложете слушалките, включете мозъка си и слушайте тези подкасти, за да подобрите уменията си.

1. Подкаст „Projectified“ на Института за управление на проекти

чрез Project Management Institute

Институтът за управление на проекти (PMI) е една от най-реномираните сертифициращи организации в областта на управлението на проекти. Те предлагат сертификати за професионалист в управлението на проекти (PMP)®, сертифициран сътрудник в управлението на проекти (CAPM)® и професионалист в строителството на проекти в застроена среда (PMI-CP)™, за да докажете, че наистина разбирате от работата си.

Независимо дали се подготвяте за тези сертификати или просто искате някои нестандартни стратегии за управление на проекти, разгледайте подкаста Projectified Podcast на PMI. Този подкаст интервюира лидери от компании от Fortune 500 и малки стартиращи фирми, така че ще получите по малко от всичко.

PMI също така е домакин на поредицата подкасти „PM Point of View“ на Кендъл Лот, в която се споделят по-подробни съвети за проектните мениджъри.

Между другото, като слушате този подкаст, ще спечелите единици за професионално развитие (PDU), така че всички печелят.

Подкаст с един поглед

Налични на: Alexa, Apple Podcasts, Google Podcasts, Soundcloud, Stitcher

Средна продължителност: 25 минути

PDU: Да

2. Щастлив час за управление на проекти

чрез Project Management Happy Hour

Кейт Андерсън и Ким Есендруп водят подкаста „Project Management Happy Hour”. Те използват подход, базиран на казуси, като във всеки епизод се фокусират върху едно често срещано предизвикателство в управлението на проекти.

Последните епизоди засягат:

Преструктуриране

Учене от провалите на проекти

Управление на промените

Синдром на самозванца

Подобряване на процесите

Можете да спечелите PDU и като слушате този подкаст. Ако харесвате Кейт и Ким, дуото предлага лични събития за контакти и курсове, за да задълбочите знанията си в областта на управлението на проекти.

Подкаст с един поглед

Налични на: уебсайт, Apple Podcasts

Средна продължителност: 45 минути

PDU: Да

3. Управление на това

чрез Manage This

Анди Кроу и Бил Йейтс водят подкаста „Manage This“, който излиза с нови епизоди всеки първи и трети вторник от месеца. Те имат и впечатляваща колекция от епизоди, така че това е най-добрият подкаст за управление на проекти, който можете да слушате без прекъсване.

Повечето епизоди се фокусират върху често срещани предизвикателства в управлението на проекти. Последните епизоди засягат:

Договори

Документация

Стил на лидерство

Реални казуси

Имате въпрос, на който те все още не са отговорили? Изпратете имейл на Анди и Бил с вашия въпрос; може би ще отговорят в бъдещ епизод.

Подкаст с един поглед

Налични на: уебсайт, Podurama, Apple Podcasts

Средна продължителност: 40 минути

PDU: Да

4. Хора и проекти

чрез People and Projects

Можем да говорим цял ден за KPI и технологии, но в крайна сметка управлението на проекти се състои в управлението на хора. Анди Кауфман води подкаста „People and Projects“, който се фокусира върху тънкостите в управлението както на себе си, така и на хората в екипа ви. ??‍??‍?

Тук има чудесни идеи за бизнес лидери, а последните епизоди засягат теми като:

Управление на ниската енергия

Емоционална интелигентност

Лидерство

Наемане

Управление на времето

Слушането на People and Projects ще ви донесе PDU в областите бизнес проницателност, умения за влияние и начини на работа за PMI Talent Triangle®. Това определено е един от подкастите за управление на проекти, които задължително трябва да чуете в този списък.

Подкаст с един поглед

Налични в: Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, iHeart Radio, Pocket Casts, Player FM, Tunein, Overcast

Средна продължителност: 30 минути

PDU: Да

5. Подкаст за управление на проекти

чрез подкаст за управление на проекти

Корнелиус Фихтнер, PMP, CSM, води подкаста с простото име „Project Management Podcast”. В това предаване се интервюират успешни проектни мениджъри и се споделят техните съвети за успех. Например, известният „ленив” проектен мениджър Питър Тейлър споделя отварящи очите съвети за делегиране на задачи.

Харесваме удобното ръководство „Започнете оттук“ на подкаста, което ви помага да инсталирате подкаста и бързо да се ориентирате. Последните епизоди разглеждат теми като:

Обучение по управление на проекти

Изпит PMP и сертификат за управление на проекти

AI за управление на проекти

Грамотност в областта на данните

Както и при другите подкасти за управление на проекти в този списък, можете да спечелите 60 PDU, като изслушате 15 епизода от The Project Management Podcast.

Подкаст с един поглед

Налични на: Android, Apple, Google, PCasts, Spotify

Средна продължителност: 40 минути

PDU: Да

6. 5-минутен подкаст

чрез 5 Minutes Podcast

Нямате час, за да слушате подкаст? Ние ви разбираме, както и водещият на подкаста Рикардо Варгас, който създаде вероятно най-краткия подкаст за управление на проекти в света. В подкаста „5 Minutes Podcast“ той споделя бързи и практични съвети за:

Управление на проекти

Бизнес гъвкавост

Управление на риска

С над 645 подкаста, публикувани от 2007 г. насам, има много петминутни епизоди, в които да се потопите. Рикардо споделя общи съвети по теми като управление на промените и управление на риска, както и кратки казуси за успешни и неуспешни проекти.

Епизодите са кратки, но ако изслушате достатъчно от тях, това ще се отрази на PDU-тата ви. Използвайте инструмента за PDU отчети на Ricardo, за да генерирате бързо отчет за лесно подаване.

Подкаст с един поглед

Налични на: Spotify, iTunes, Soundcloud, Deezer, Google Podcasts

Средна продължителност: 5 минути

PDU: Да

7. Раят на управлението на проекти

чрез Project Management Paradise

Управлението на проекти може да не звучи като рай – не е като да пиете прохладна напитка на тропически плаж. Но подкастът „Project Management Paradise“ има за цел да направи работата на проектния мениджър възможно най-близка до рая. ?️

Този подкаст за управление на проекти интервюира експерти от цял свят. Публикуват се само няколко пъти месечно, но последните епизоди засягат:

AI

Специфични за индустрията тенденции в областта на отбраната, авиацията и биофармацията

Психическа издръжливост

Разнообразие

Цифрова трансформация

Между другото, ако сте опитен експерт по управление на проекти с история, която да разкажете, можете да кандидатствате да бъдете гост в шоуто. Те търсят експерти в:

Управление на проекти

Управление на промените

Софтуер за управление на проекти

Управление на времето

Иновации

Лидерство

Корпоративна култура

Може да отнеме няколко месеца, за да се включите в графика, но това е чудесна възможност за всеки, който иска да си извоюва име в света на управлението на проекти.

Статистика за подкастите

Налични на: Spotify, iTunes, Stitcher

Средна продължителност: 30 минути

PDUS: Да

8. Подкастът „The Digital Project Manager”

The Digital Project Manager е сайт с ресурси за всичко, свързано с управлението на проекти. Той е идеален за начинаещи, които се нуждаят от съвети за автобиографията си, общност и често задавани въпроси.

И техният подкаст не е за подценяване. Digital Project Manager Podcast се впуска в комбинация от теория и практика на управлението на проекти, като ви дава практични съвети за оптимизиране на работния ви ден и структуриране на кариерата ви за успех.

Някои от най-новите епизоди на подкаста за управление на проекти са на следните теми:

Наставничество от колеги

Адаптивни модели на работа

Изграждане на кариера

Избор на софтуер за управление на проекти

Ако сте професионалист в управлението на проекти и искате да направите следващата стъпка, Digital Project Manager предлага и мини курсове, сертификатни програми, борса за работа и опции за членство.

Подкаст с един поглед

Налични на: Spotify, iTunes, Google Podcasts, Stitcher

Средна продължителност: 30 минути

PDU: Неясно

9. Екипът на PMO

чрез The PMO Squad

PMO Squad е консултантска компания за управление на проекти, която също така поддържа един от най-добрите подкасти за управление на проекти. Подкастът Project Management Office Hours излъчва нови епизоди два пъти месечно, като се фокусира върху:

Невронаука

Управление на промените

Публично говорене

Лидерство

Но това не е подкастът на вашата баба. PMO Squad редовно обсъжда теми, свързани с управлението на проекти, като танцуване с огън и стендъп комедия.

Най-хубавото е, че получавате PDU само за слушане. Шестдесет минути съдържание се равняват на един PDU, така че ако изгледате над 100 епизода на Office Hours, ще достигнете необходимия минимум за нула време.

Подкаст с един поглед

Налични в: Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, iHeart Radio

Средна продължителност: 1 час

PDU: Да

10. Agile Uprising

чрез Agile Uprising

Агилното управление на проекти има свой уникален характер. Подкастът за управление на проекти Agile Uprising е задължителен за слушане, ако управлявате агилен екип.

Този подкаст се впуска в дълбочина във всичко, свързано с Agile, Lean, UX/Design, лидерство и разработка на софтуер. Повечето епизоди включват интервюта с експерти лидери, изпълнителни директори и други професионалисти в областта на проектите. Подкастът има редуващи се водещи, така че имате възможност да чуете мненията на голямо разнообразие от професионалисти.

Последните епизоди включват теми като:

Производителност

Съвети за Agile

Тенденции в индустрията

Организационна промяна

Ако искате да си поговорите с водещите и общността, Agile Uprising има и безплатен канал в Discord.

Подкаст с един поглед

Налични в: iTunes, Stitcher

Средна продължителност: 50 минути

PDU: Неясно

Започнете да внедрявате управлението на проекти във вашия работен процес

Управлението на проекти се променя постоянно. Слушането на най-добрите подкасти за управление на проекти ще подобри вашите умения и ще ви държи в крак с най-новите тенденции. Но не забравяйте да приложите наученото! Внедрете управлението на проекти в работния си процес, за да подобрите ефективността, производителността и качеството на работата си.

Най-добрият начин да добавите управление на проекти към ежедневния си работен процес е с инструмент за управление на проекти като ClickUp. Екипите за управление на проекти използват ClickUp, за да си сътрудничат, да следят показателите и да ускоряват работните процеси. С ClickUp сте свободни да управлявате проекти по свой начин в 100% персонализирана платформа, съобразена с предпочитанията на вашия екип за работа. ?

Проследявайте целите

Защо да разделяте целите на проекта си от ежедневната си работа? ClickUp обединява вашите цели и задачи в една платформа за по-лесно проследяване.

Разработете персонализиран табло за всеки проект, член на екипа, задача – каквото пожелаете. Проследявайте числови показатели, цели, вярно/невярно и други задачи. Можете да запазите задачите си в тайна или да ги споделите с екипа си, така че всеки да вижда напредъка си в реално време на едно място.

Работете с бясна скорост с ClickUp AI

Управлението на проекти е като пасене на котки. Имате нужда от всякаква помощ, затова използвайте ClickUp AI, за да делегирате повтарящи се, скучни задачи и да освободите време за по-важни неща.

Използвайте ClickUp AI, за да пишете по-бързо, да обобщавате и да полирате текстове, да генерирате отговори на имейли и много други.

ClickUp AI е уникален AI инструмент, пригоден за вашата работа като проектен мениджър. Помолете го да създаде график на проекта, да генерира резюмета или да напише текст. Той генерира задачи за действие от бележки от срещи, обобщава текст и редактира копия за миг.

ClickUp AI е по-добър от човешки асистент, защото се интегрира автоматично с нашите задачи, проекти и цели за невероятно лесни работни процеси.

Изберете от 10 персонализирани изгледа

Разгледайте ClickUp, за да управлявате проектите си с помощта на изкуствен интелект, над 15 изгледа и автоматизация на задачите.

Някои софтуерни решения за управление на проекти ви принуждават да разглеждате задачите по техния начин. Ние знаем, че всеки проектен мениджър е различен, затова ClickUp предлага над 15 персонализирани изгледа.

С едно кликване можете да видите задачите си по:

Диаграма на Гант

Табло (Kanban)

Времева линия

Работна натовареност

Кутия

Активност

Мисловна карта

Карта

Не можете да сте навсякъде едновременно, но този инструмент за визуализация улеснява прегледа на всички проекти, задачи, крайни срокове и натоварване на служителите с един поглед. ?

Сътрудничество в реално време

Асинхронната работа не винаги е практична. Когато всяка секунда е от значение, използвайте ClickUp Whiteboards, за да сътрудничите с екипа си в реално време. Тази виртуална бяла дъска съхранява всички ваши големи идеи, давайки ви възможност да ги усъвършенствате, докато станат перфектни.

Когато дойде време да изпълните всичко, няма нужда да преписвате работата си: ClickUp превръща бели дъски в проекти или задачи само с едно кликване.

Сътрудничейте в реално време и съхранявайте данните си на сигурно място с ClickUp Docs.

ClickUp Docs поддържа и сътрудничество в реално време в облака. Документите се свързват с вашите работни процеси, така че можете да свържете работата си с вашите задачи.

Можете дори да добавите джаджи в Docs, за да актуализирате работни потоци, статуси и други, без да напускате редактора на Doc.

Спестете време с шаблоните на ClickUp

Форматирането на документи отнема твърде много време. Откажете се от повтарящата се работа и създайте шаблон ClickUp за вашия проект. Има шаблон за почти всичко, включително офиси за управление на проекти (PMO).

Изтеглете шаблони за планове за действие, дневен ред, проследяване на KPI, начални срещи и много други.

Подкрепете екипа си по проекта с подходящия софтуер

Редовното слушане на подкасти ще усъвършенства вашите умения за управление на проекти. Ако търсите нови предавания за сутрешното си пътуване до работа, подкастите за управление на проекти в този наръчник са точно за вас.

Когато трябва да приложите на практика големите идеи, които сте научили, изберете ClickUp. Ние придаваме на проектите така необходимата доза разумност, като обединяваме цялата ви работа – и имаме предвид цялата – на едно място.

Вижте разликата сами: създайте безплатно своя ClickUp Workspace сега.