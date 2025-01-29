10 най-добри алтернативи и конкуренти на Logseq през 2025 г.

Управлението на знанията движи света. Когато управлявате свои собствени проекти, се нуждаете от бележки и инструменти за структуриране, за да поддържате мислите си в ред. Това е особено важно, когато работите с екип, тъй като надеждните възможности за водене на бележки помагат на всички да са на една и съща страница в рамките на проектите и между тях.

Тук Logseq се използва от много индивидуални и бизнес потребители. Ако Logseq не отговаря на вашите мисловни процеси или бизнес операции, е време да разгледате най-добрите алтернативи на Logseq през 2024 г. В тази статия са изброени десет високопроизводителни алтернативи на Logseq, от които можете да избирате.

Какво е Logseq?

Logseq е платформа с отворен код за управление на знания, която помага на потребителите да правят и съхраняват бележки, да съхраняват различни видове информация и да организират тази информация.

Платформата се интегрира с различни плъгини, така че да се вписва в работните ви процеси или технологичния стак на компанията ви, и работи добре както като инструмент за управление на задачи, така и като инструмент за управление на знания.

Потребителите обичат Logseq, защото е безплатен и дава приоритет на поверителността на потребителите. Въпреки това, Logseq има сериозни ограничения. Няма мобилно приложение, така че потребителите, които имат нужда да правят бележки в движение, нямат късмет. Потребителите също не могат да си сътрудничат в Logseq, което го прави труден за работа инструмент, ако имате нужда да споделяте идеи с екип или да изградите ресурс от знания за цялата организация.

Докато отвореният код на Logseq го направи популярен в областта на управлението на знания, днешните алтернативи на Logseq предлагат много повече по отношение на инструменти за сътрудничество, мобилни приложения и лекота на използване.

Какво да търсите в алтернативите на Logseq?

Logseq има много предимства, които не бихте искали да пропуснете, затова потърсете алтернативи на Logseq, които предлагат същите възможности. В същото време ще искате да се справите с основните слабости на платформата, като добре известните проблеми с производителността и ограничената функционалност за сътрудничество и мобилни устройства. Дайте приоритет на тези задължителни функции, докато търсите заместващо приложение за водене на бележки или управление на знания:

Леснота на използване: Преди всичко, изберете приложение за водене на бележки, което е лесно за използване. Прост интерфейс, гъвкави инструменти за различни начини на идеиране и прости организационни структури са от ключово значение.

Управление на задачите: Професионалните и личните потребители работят най-добре, когато могат да си записват задачите. Потърсете софтуер, който ви позволява да превръщате точките в задачи.

Възможности на изкуствения интелект (AI) : AI улеснява воденето на бележки, като ви помага да генерирате идеи, създавате интуитивни структури и препоръчва връзки. Разгледайте как различни инструменти използват AI, за да подобрят управлението на знанията.

Опции за писане: Ако обичате да записвате мислите си, изберете инструменти за водене на бележки, които могат лесно и точно да преобразуват ръкописния текст в печатен.

Възможности за сътрудничество: Преминайте към инструменти за водене на бележки, които улесняват груповата работа, комуникацията и споделянето на идеи. Последното, което искате, е вашите знания да останат изолирани в една програма.

10-те най-добри алтернативи на Logseq, които можете да използвате

Преместването на бележките и процесите ви от една програма в друга е сериозно начинание. Ние сме очертали силните и слабите страни на някои от най-популярните алтернативи на Logseq, за да можете да изберете любимата си и да направите тази промяна само веднъж.

Създавайте бележки, организирайте ги и ги присвоявайте на различни задачи чрез ClickUp.

ClickUp е платформа за управление на знания, задачи и проекти „всичко в едно“. Можете да си водите бележки, като използвате шаблони за водене на бележки, да реорганизирате бележките си в съгласувани планове и да споделяте идеите си с другите.

Започнете с ClickUp Docs, където можете да създавате документи и уикита с вложени страници. Можете също да създавате кратки пътни карти, да се потопите в специализирани знания и да създавате продукти въз основа на натрупаните си знания.

За генериране на идеи интуитивните AI инструменти ускоряват процеса на записване на мислите на хартия. След това усъвършенствайте и пренаредете бележките в солиден център за знания с помощта на софтуера и шаблоните за база от знания на ClickUp, за да организирате идеите си.

Инструментите за управление на задачи на ClickUp ви позволяват да превърнете идеите си в действие. Можете да създавате табла със задачи, да ги преобразувате в диаграми на Гант с едно кликване и да възлагате задачи на себе си или на колегите си. Можете също така да следите управлението на работния процес с лесни времеви графики, коментари и инструменти за отчитане на времето, докато работите.

Независимо дали сте писател, маркетинг специалист или мениджър, интуитивният софтуер за управление на знания улеснява обмена на идеи и изпълнението на задачи. Вместо просто да съхранява знания, ClickUp ви позволява да ги превърнете в ценен ресурс за бъдещи проекти и работни процеси.

Най-добрите функции на ClickUp

Десетки различни шаблони и изгледи, с които да организирате мислите си, да свързвате бележки и да изграждате база от знания или уикита само с няколко кликвания.

Функции за водене на бележки и управление на задачи, задвижвани от изкуствен интелект, за по-продуктивно създаване

Инструменти за съвместна работа, с които можете да споделяте коментари, да маркирате документи за управление и да възлагате задачи, свързани с писане.

Хиляди интеграции, за да извлечете максимума от вашата база от знания

Ограничения на ClickUp

Множеството функции и контроли създават крива на обучение за новите потребители.

Някои изгледи все още не са достъпни в мобилното приложение.

Цени на ClickUp

Безплатно завинаги

Неограничен: 7 $/месец на потребител

Бизнес: 12 $/месец на потребител

Enterprise: Свържете се с нас за цени

ClickUp AI е достъпен за закупуване във всички платени планове на цена от 5 долара на месец за всеки член на работната среда и вътрешен гост.

Оценки и рецензии за ClickUp

G2: 4,7/5 (над 2000 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 2000 рецензии)

2. Obsidian

Чрез Obsidian

Obsidian е стабилно приложение за водене на бележки с гъвкави функции за управление и организиране на знания. Приложението поддържа някои плъгини и предлага различни теми за потребителски интерфейс (UI), от които да избирате.

Потребителите могат да свързват бележките си в мрежа от идеи, факти и процеси за двупосочно мислене и лесно споделяне на знания между приложенията. Obsidian е популярен инструмент, известен като приложение за втори мозък, с общност в Discord от над 50 000 членове, които с удоволствие обсъждат различни стратегии и приложения.

Най-добрите функции на Obsidian

Поддръжка на Markdown

Външна синхронизация за архивиране и контрол

Широка гама от официално произведени и създадени от общността плъгини за създаване на бележки

Ограничения на Obsidian

Кривата на обучение може да бъде стръмна.

Приложението има много от ограниченията на другите приложения за писане с Markdown.

Цени на Obsidian

Лични: Безплатни

Търговски: 50 $/година за лиценз на потребител

Оценки и рецензии за Obsidian

G2: Н/Д

Capterra: 4. 6/5 (21 отзива)

3. Notion

Чрез Notion

Notion е популярна приложение за втори мозък благодарение на своите гъвкави опции за дизайн в свободна форма. Организационната схема на приложението включва бази данни или вложени полета и блокове с информация. Потребителите могат да променят изгледите на базите данни, да ги използват в различни контексти и да свързват двупосочно всяко поле или детайл.

Notion предлага хиляди шаблони за различни случаи на употреба и начини на мислене и може да съхранява различни видове медии, включително текст, видеоклипове и задачи.

Най-добрите функции на Notion

Прост, но мощен потребителски интерфейс

Двупосочно обратно свързване за лесно създаване и търсене

Notion AI, мощен помощник за писане

Ограничения на Notion

Конструкцията без код създава много стръмна крива на обучение

Приложението може да бъде прекалено сложно за начинаещи

Цени на Notion

Безплатни

Плюс: 8 $/месец на потребител

Бизнес: 15 $/месец на потребител

Enterprise: Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за Notion

G2: 4,7/5 (над 4800 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 1900 отзива)

4. Стандартни бележки

Чрез Standard Notes

Standard Notes е приложение с отворен код за водене на бележки. Подобно на Logseq, приложението дава приоритет на поверителността и използва цялостно криптиране и двуфакторна автентификация. Потребителите могат да създават бележки с богат набор от функции и файлове с обикновен текст, да имат достъп до бележките си офлайн и да експортират данните си. Различните планове предлагат по-стабилни формати и възможности за водене на бележки.

Най-добрите функции на Standard Notes

XChaCha20-Poly1305 криптиране за защита на чувствителни бележки

Синхронизиране в реално време между няколко устройства за управление на проекти

Възможност за архивиране на бележки в обикновени текстови файлове

Функции за маркиране, отбелязване със звездичка и закачане в безплатния план

Ограничения на Standard Notes

Някои функции за водене на бележки са достъпни само в платените планове.

Навигирането в интерфейса изисква много кликвания.

Цени на Standard Notes

Стандартен: Безплатен

Производителност: 90 $/година

Професионални: 120 $/година

Оценки и рецензии за Standard Notes:

G2: 3,9/5 (12 отзива)

Capterra: 4. 6/5 (11 отзива)

5. Roam

Чрез Roam

Roam Research е приложение, което действа като втори мозък и свързва информацията в двете посоки за лесно търсене и организиране.

Приложението включва поддръжка на Markdown, подобно на много алтернативи на Logseq, а бележките в Markdown имат сходни инструменти и функции. Roam функционира предимно като лична база от знания, а не като инструмент за екипи или организации. Потребителите могат да персонализират своите теми и да добавят задачи към бележките си, а облакът съхранява информацията.

Най-добрите функции на Roam

Лесни двупосочни връзки за взаимосвързани мисли и идеи

Организация на бележките на базата на йерархия за лесно преструктуриране и ремиксиране

Много прост интерфейс

Ограничения на Roam

Възможностите за сътрудничество са минимални.

Опциите за интеграция са ограничени.

Планът за поддръжка е скъп и изисква петгодишен ангажимент.

Цени на Roam

Pro: 15 $/месец или 165 $/година

Believer: 500 $/5 години

Оценки и рецензии за Roam

G2: Н/Д

Capterra: 4. 4/5 (17 отзива)

6. Evernote

Чрез Evernote

Evernote е популярна приложение за водене на бележки, което позволява на потребителите да запазват текстови бележки, изображения и други медийни файлове. Това приложение с свободна форма включва функции за ръчно писане, организация в стил бележник и инструменти за изрязване на уеб съдържание за запазване и организиране на информация.

Evernote е популярна апликация за водене на бележки от години, особено за лични потребители. Можете да създавате списъци със задачи, проекти и табла с идеи и дори да записвате аудио бележки. Апликацията е лесна за търсене, а нейният инструмент за търсене може да разпознава думи в изображения, прикачени файлове и ръчен текст, за да консолидира лесно релевантната информация.

Най-добрите функции на Evernote

Възможност за съхранение и търсене на информация в изображения, текст, аудио бележки, ръчно написани бележки и др.

Достъпност офлайн

Лесен за използване за водене на цифрови бележки и поддържане на бележките организирани

Възможност за използване като собствен текстов редактор и приложение за задачи

Ограничения на Evernote

Споделянето на бележки извън Evernote е сложно

Приложението има по-малко функции от сходни инструменти, особено в безплатната версия.

Цени на Evernote

Безплатни

Лично: 14,99 $/месец

Професионална: 17,99 $/месец

Evernote Teams: 24,99 $/потребител/месец

Оценки и рецензии за Evernote

G2: 4. 4/5 (2000+ отзива)

Capterra: 4. 4/5 (8100+ отзива)

7. Workflowy

Чрез Workflowy

Workflowy е популярен инструмент за управление на проекти за екипи и фирми, които трябва да споделят и да действат въз основа на идеи. Можете да съхранявате информация в конспекти и дървовидни структури, а инструментът може да съхранява неограничен брой вложени списъци в платените си планове и разполага с лесни за използване функции за маркиране, филтриране и търсене. Потребителите могат също да експортират резервни копия в Dropbox и да имат достъп до Workflowy в системи Windows, Mac и Linux.

Най-добрите функции на Workflowy

Лесни инструменти за създаване на конспекти и вграждане за ефективно водене на бележки

Опцията да използвате Workflowy като инструмент за управление на задачи без излишни екстри

Инструменти за сътрудничество, които са част от софтуера

Минималистичен интерфейс за работа без разсейване

Ограничения на Workflowy

Преместването на бележки на ново място може да бъде трудно

Опциите за форматиране и дизайн са ограничени.

Препоръките са необходими, за да се заобиколи месечният лимит на точките.

Цени на Workflowy

Basic: Безплатно

Workflowy Pro: 4,99 $/месец

Оценки и рецензии за Workflowy

G2: 4. 4/5 (22 отзива)

Capterra: 4,7/5 (12 отзива)

8. Joplin

Чрез Joplin

Joplin е проста апликация за водене на бележки, която е лесна за начинаещи и предлага по-сложни функции за опитни потребители на цифрови бележки. Програмата с отворен код е съвместима с десетки плъгини за лесно споделяне на бележки и интеграция между различни инструменти, има активна общност и предлага криптиране от край до край за много сигурни бележки.

Най-добрите функции на Joplin

Надеждна сигурност на бележките

Лесно импортиране на Microsoft OneNote и Evernote в Joplin

Инструменти за съвместно споделяне на бележки

Инструменти за изрязване на уеб съдържание за лесно водене на бележки

Среда за писане без разсейване

Ограничения на Joplin

Ограниченията за размер на безплатния план са рестриктивни.

Приложението има по-малко функции от други инструменти за водене на бележки.

Цени на Joplin

Основен: 2,99 €/месец

Pro: 5,99 €/месец

Екипи: 7,99 €/месец

Оценки и рецензии за Joplin

G2: Н/Д

Capterra: Н/Д

9. Supernotes

Чрез Supernotes

Supernotes е уникално приложение за водене на бележки, което съхранява бележките като прости картички, а не като файлове или папки, за преглед и организиране на информацията. Интерфейсът е лесен за използване, а преорганизирането и маркирането на картички за различни проекти или бележки за подготовка за изпити е лесно.

Потребителите могат да споделят карти, да канят други потребители в своите бележки и да работят с бележките си офлайн. Приложението включва функции, които не са налични в други инструменти, като календар с топлинна карта за проследяване на работните навици, колекция „Мисли“ за бързи бележки в движение и визуални двупосочни връзки. Supernotes е чудесно за потребители, които не харесват други популярни инструменти за водене на бележки.

Най-добрите функции на Supernotes

Множество организационни инструменти и формати, като вграждане с много родители, календари и изгледи на бележки в широкоформатен формат.

Синхронизиране на няколко устройства и офлайн достъп

Лесни за използване инструменти за управление на задачи

Ограничения на Supernotes

Графикът за разработка и пускане на нови функции е бавен.

Безплатната версия позволява само 100 карти.

Цени на Supernotes

Starter: Безплатно

Неограничен: 8 £/месец

Оценки и рецензии за Supernotes

G2: Няма отзиви

Capterra: Н/Д

10. Foam

Чрез Foam

Foam е безплатно приложение с отворен код за управление на лични знания, което използва Visual Studio и GitHub за публикуване на бележки. Потребителите могат да създадат работно пространство в Foam и да разработят серия от Markdown документи, всеки от които обхваща една тема.

Платформата включва графични визуализации за обратни връзки и свързване на теми. Roam Research е вдъхновил Foam, така че очаквайте да видите някои прилики. Можете да споделяте съдържание, да имате достъп до него на различни устройства и да го публикувате на GitHub Pages.

Най-добрите функции на Foam

Бележки, които се свързват, за да създадат схема за организация в стил „втори мозък“

Възможност за автоматично попълване на бележки с Wikilinks

Инструменти за сътрудничество

Ограничения на Foam

Foam изисква акаунт в GitHub и познаване на платформата.

Приложението не е удобно за лични и професионални потребители, които търсят прост интерфейс.

Цени на Foam

Безплатни и в процес на разработка

Оценки и рецензии за Foam

G2: Н/Д

Capterra: Н/Д

Създавайте по-добри бележки, конспекти и бази от знания в ClickUp

Не разчитайте само на мозъка си – създайте си втори мозък с богати на функции приложения за водене на бележки и управление на знания. Днешните приложения за водене на бележки са многофункционални, така че можете да пишете бележки, да съхранявате информация и да си припомняте подробности по начин, който подхожда на вашите мисловни процеси.

А с ClickUp можете да направите много повече от това да пишете на хартия. Започнете да правите мозъчна атака с шаблони и AI инструменти, преструктурирайте бележките си с карти и двупосочни връзки и съхранявайте знанията на вашата организация в жива база данни, която всеки може да използва. Превърнете бележките си в задачи, идеи за проекти и съдържание с безплатен акаунт в ClickUp още днес и вижте къде ще ви отведат мислите ви.