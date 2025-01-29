10 най-добри алтернативи и конкуренти на Logseq през 2025 г.

Управлението на знанията движи света. Когато управлявате свои собствени проекти, се нуждаете от бележки и инструменти за структуриране, за да поддържате мислите си в ред. Това е особено важно, когато работите с екип, тъй като надеждните възможности за водене на бележки помагат на всички да са на една и съща страница в рамките на проектите и между тях.
Тук Logseq се използва от много индивидуални и бизнес потребители. Ако Logseq не отговаря на вашите мисловни процеси или бизнес операции, е време да разгледате най-добрите алтернативи на Logseq през 2024 г. В тази статия са изброени десет високопроизводителни алтернативи на Logseq, от които можете да избирате.
Какво е Logseq?
Logseq е платформа с отворен код за управление на знания, която помага на потребителите да правят и съхраняват бележки, да съхраняват различни видове информация и да организират тази информация.
Платформата се интегрира с различни плъгини, така че да се вписва в работните ви процеси или технологичния стак на компанията ви, и работи добре както като инструмент за управление на задачи, така и като инструмент за управление на знания.
Потребителите обичат Logseq, защото е безплатен и дава приоритет на поверителността на потребителите. Въпреки това, Logseq има сериозни ограничения. Няма мобилно приложение, така че потребителите, които имат нужда да правят бележки в движение, нямат късмет. Потребителите също не могат да си сътрудничат в Logseq, което го прави труден за работа инструмент, ако имате нужда да споделяте идеи с екип или да изградите ресурс от знания за цялата организация.
Докато отвореният код на Logseq го направи популярен в областта на управлението на знания, днешните алтернативи на Logseq предлагат много повече по отношение на инструменти за сътрудничество, мобилни приложения и лекота на използване.
Какво да търсите в алтернативите на Logseq?
Logseq има много предимства, които не бихте искали да пропуснете, затова потърсете алтернативи на Logseq, които предлагат същите възможности. В същото време ще искате да се справите с основните слабости на платформата, като добре известните проблеми с производителността и ограничената функционалност за сътрудничество и мобилни устройства. Дайте приоритет на тези задължителни функции, докато търсите заместващо приложение за водене на бележки или управление на знания:
- Леснота на използване: Преди всичко, изберете приложение за водене на бележки, което е лесно за използване. Прост интерфейс, гъвкави инструменти за различни начини на идеиране и прости организационни структури са от ключово значение.
- Управление на задачите: Професионалните и личните потребители работят най-добре, когато могат да си записват задачите. Потърсете софтуер, който ви позволява да превръщате точките в задачи.
- Възможности на изкуствения интелект (AI): AI улеснява воденето на бележки, като ви помага да генерирате идеи, създавате интуитивни структури и препоръчва връзки. Разгледайте как различни инструменти използват AI, за да подобрят управлението на знанията.
- Опции за писане: Ако обичате да записвате мислите си, изберете инструменти за водене на бележки, които могат лесно и точно да преобразуват ръкописния текст в печатен.
- Възможности за сътрудничество: Преминайте към инструменти за водене на бележки, които улесняват груповата работа, комуникацията и споделянето на идеи. Последното, което искате, е вашите знания да останат изолирани в една програма.
10-те най-добри алтернативи на Logseq, които можете да използвате
Преместването на бележките и процесите ви от една програма в друга е сериозно начинание. Ние сме очертали силните и слабите страни на някои от най-популярните алтернативи на Logseq, за да можете да изберете любимата си и да направите тази промяна само веднъж.
1. ClickUp
ClickUp е платформа за управление на знания, задачи и проекти „всичко в едно“. Можете да си водите бележки, като използвате шаблони за водене на бележки, да реорганизирате бележките си в съгласувани планове и да споделяте идеите си с другите.
Започнете с ClickUp Docs, където можете да създавате документи и уикита с вложени страници. Можете също да създавате кратки пътни карти, да се потопите в специализирани знания и да създавате продукти въз основа на натрупаните си знания.
За генериране на идеи интуитивните AI инструменти ускоряват процеса на записване на мислите на хартия. След това усъвършенствайте и пренаредете бележките в солиден център за знания с помощта на софтуера и шаблоните за база от знания на ClickUp, за да организирате идеите си.
Инструментите за управление на задачи на ClickUp ви позволяват да превърнете идеите си в действие. Можете да създавате табла със задачи, да ги преобразувате в диаграми на Гант с едно кликване и да възлагате задачи на себе си или на колегите си. Можете също така да следите управлението на работния процес с лесни времеви графики, коментари и инструменти за отчитане на времето, докато работите.
Независимо дали сте писател, маркетинг специалист или мениджър, интуитивният софтуер за управление на знания улеснява обмена на идеи и изпълнението на задачи. Вместо просто да съхранява знания, ClickUp ви позволява да ги превърнете в ценен ресурс за бъдещи проекти и работни процеси.
Най-добрите функции на ClickUp
- Десетки различни шаблони и изгледи, с които да организирате мислите си, да свързвате бележки и да изграждате база от знания или уикита само с няколко кликвания.
- Функции за водене на бележки и управление на задачи, задвижвани от изкуствен интелект, за по-продуктивно създаване
- Инструменти за съвместна работа, с които можете да споделяте коментари, да маркирате документи за управление и да възлагате задачи, свързани с писане.
- Хиляди интеграции, за да извлечете максимума от вашата база от знания
Ограничения на ClickUp
- Множеството функции и контроли създават крива на обучение за новите потребители.
- Някои изгледи все още не са достъпни в мобилното приложение.
Цени на ClickUp
- Безплатно завинаги
- Неограничен: 7 $/месец на потребител
- Бизнес: 12 $/месец на потребител
- Enterprise: Свържете се с нас за цени
- ClickUp AI е достъпен за закупуване във всички платени планове на цена от 5 долара на месец за всеки член на работната среда и вътрешен гост.
Оценки и рецензии за ClickUp
- G2: 4,7/5 (над 2000 отзива)
- Capterra: 4,7/5 (над 2000 рецензии)
2. Obsidian
Obsidian е стабилно приложение за водене на бележки с гъвкави функции за управление и организиране на знания. Приложението поддържа някои плъгини и предлага различни теми за потребителски интерфейс (UI), от които да избирате.
Потребителите могат да свързват бележките си в мрежа от идеи, факти и процеси за двупосочно мислене и лесно споделяне на знания между приложенията. Obsidian е популярен инструмент, известен като приложение за втори мозък, с общност в Discord от над 50 000 членове, които с удоволствие обсъждат различни стратегии и приложения.
Най-добрите функции на Obsidian
- Поддръжка на Markdown
- Външна синхронизация за архивиране и контрол
- Широка гама от официално произведени и създадени от общността плъгини за създаване на бележки
Ограничения на Obsidian
- Кривата на обучение може да бъде стръмна.
- Приложението има много от ограниченията на другите приложения за писане с Markdown.
Цени на Obsidian
- Лични: Безплатни
- Търговски: 50 $/година за лиценз на потребител
Оценки и рецензии за Obsidian
- G2: Н/Д
- Capterra: 4. 6/5 (21 отзива)
3. Notion
Notion е популярна приложение за втори мозък благодарение на своите гъвкави опции за дизайн в свободна форма. Организационната схема на приложението включва бази данни или вложени полета и блокове с информация. Потребителите могат да променят изгледите на базите данни, да ги използват в различни контексти и да свързват двупосочно всяко поле или детайл.
Notion предлага хиляди шаблони за различни случаи на употреба и начини на мислене и може да съхранява различни видове медии, включително текст, видеоклипове и задачи.
Най-добрите функции на Notion
- Прост, но мощен потребителски интерфейс
- Двупосочно обратно свързване за лесно създаване и търсене
- Notion AI, мощен помощник за писане
Ограничения на Notion
- Конструкцията без код създава много стръмна крива на обучение
- Приложението може да бъде прекалено сложно за начинаещи
Цени на Notion
- Безплатни
- Плюс: 8 $/месец на потребител
- Бизнес: 15 $/месец на потребител
- Enterprise: Свържете се с нас за цени
Оценки и рецензии за Notion
- G2: 4,7/5 (над 4800 отзива)
- Capterra: 4,7/5 (над 1900 отзива)
4. Стандартни бележки
Standard Notes е приложение с отворен код за водене на бележки. Подобно на Logseq, приложението дава приоритет на поверителността и използва цялостно криптиране и двуфакторна автентификация. Потребителите могат да създават бележки с богат набор от функции и файлове с обикновен текст, да имат достъп до бележките си офлайн и да експортират данните си. Различните планове предлагат по-стабилни формати и възможности за водене на бележки.
Най-добрите функции на Standard Notes
- XChaCha20-Poly1305 криптиране за защита на чувствителни бележки
- Синхронизиране в реално време между няколко устройства за управление на проекти
- Възможност за архивиране на бележки в обикновени текстови файлове
- Функции за маркиране, отбелязване със звездичка и закачане в безплатния план
Ограничения на Standard Notes
- Някои функции за водене на бележки са достъпни само в платените планове.
- Навигирането в интерфейса изисква много кликвания.
Цени на Standard Notes
- Стандартен: Безплатен
- Производителност: 90 $/година
- Професионални: 120 $/година
Оценки и рецензии за Standard Notes:
- G2: 3,9/5 (12 отзива)
- Capterra: 4. 6/5 (11 отзива)
5. Roam
Roam Research е приложение, което действа като втори мозък и свързва информацията в двете посоки за лесно търсене и организиране.
Приложението включва поддръжка на Markdown, подобно на много алтернативи на Logseq, а бележките в Markdown имат сходни инструменти и функции. Roam функционира предимно като лична база от знания, а не като инструмент за екипи или организации. Потребителите могат да персонализират своите теми и да добавят задачи към бележките си, а облакът съхранява информацията.
Най-добрите функции на Roam
- Лесни двупосочни връзки за взаимосвързани мисли и идеи
- Организация на бележките на базата на йерархия за лесно преструктуриране и ремиксиране
- Много прост интерфейс
Ограничения на Roam
- Възможностите за сътрудничество са минимални.
- Опциите за интеграция са ограничени.
- Планът за поддръжка е скъп и изисква петгодишен ангажимент.
Цени на Roam
- Pro: 15 $/месец или 165 $/година
- Believer: 500 $/5 години
Оценки и рецензии за Roam
- G2: Н/Д
- Capterra: 4. 4/5 (17 отзива)
6. Evernote
Evernote е популярна приложение за водене на бележки, което позволява на потребителите да запазват текстови бележки, изображения и други медийни файлове. Това приложение с свободна форма включва функции за ръчно писане, организация в стил бележник и инструменти за изрязване на уеб съдържание за запазване и организиране на информация.
Evernote е популярна апликация за водене на бележки от години, особено за лични потребители. Можете да създавате списъци със задачи, проекти и табла с идеи и дори да записвате аудио бележки. Апликацията е лесна за търсене, а нейният инструмент за търсене може да разпознава думи в изображения, прикачени файлове и ръчен текст, за да консолидира лесно релевантната информация.
Най-добрите функции на Evernote
- Възможност за съхранение и търсене на информация в изображения, текст, аудио бележки, ръчно написани бележки и др.
- Достъпност офлайн
- Лесен за използване за водене на цифрови бележки и поддържане на бележките организирани
- Възможност за използване като собствен текстов редактор и приложение за задачи
Ограничения на Evernote
- Споделянето на бележки извън Evernote е сложно
- Приложението има по-малко функции от сходни инструменти, особено в безплатната версия.
Цени на Evernote
- Безплатни
- Лично: 14,99 $/месец
- Професионална: 17,99 $/месец
- Evernote Teams: 24,99 $/потребител/месец
Оценки и рецензии за Evernote
- G2: 4. 4/5 (2000+ отзива)
- Capterra: 4. 4/5 (8100+ отзива)
7. Workflowy
Workflowy е популярен инструмент за управление на проекти за екипи и фирми, които трябва да споделят и да действат въз основа на идеи. Можете да съхранявате информация в конспекти и дървовидни структури, а инструментът може да съхранява неограничен брой вложени списъци в платените си планове и разполага с лесни за използване функции за маркиране, филтриране и търсене. Потребителите могат също да експортират резервни копия в Dropbox и да имат достъп до Workflowy в системи Windows, Mac и Linux.
Най-добрите функции на Workflowy
- Лесни инструменти за създаване на конспекти и вграждане за ефективно водене на бележки
- Опцията да използвате Workflowy като инструмент за управление на задачи без излишни екстри
- Инструменти за сътрудничество, които са част от софтуера
- Минималистичен интерфейс за работа без разсейване
Ограничения на Workflowy
- Преместването на бележки на ново място може да бъде трудно
- Опциите за форматиране и дизайн са ограничени.
- Препоръките са необходими, за да се заобиколи месечният лимит на точките.
Цени на Workflowy
- Basic: Безплатно
- Workflowy Pro: 4,99 $/месец
Оценки и рецензии за Workflowy
- G2: 4. 4/5 (22 отзива)
- Capterra: 4,7/5 (12 отзива)
8. Joplin
Joplin е проста апликация за водене на бележки, която е лесна за начинаещи и предлага по-сложни функции за опитни потребители на цифрови бележки. Програмата с отворен код е съвместима с десетки плъгини за лесно споделяне на бележки и интеграция между различни инструменти, има активна общност и предлага криптиране от край до край за много сигурни бележки.
Най-добрите функции на Joplin
- Надеждна сигурност на бележките
- Лесно импортиране на Microsoft OneNote и Evernote в Joplin
- Инструменти за съвместно споделяне на бележки
- Инструменти за изрязване на уеб съдържание за лесно водене на бележки
- Среда за писане без разсейване
Ограничения на Joplin
- Ограниченията за размер на безплатния план са рестриктивни.
- Приложението има по-малко функции от други инструменти за водене на бележки.
Цени на Joplin
- Основен: 2,99 €/месец
- Pro: 5,99 €/месец
- Екипи: 7,99 €/месец
Оценки и рецензии за Joplin
- G2: Н/Д
- Capterra: Н/Д
9. Supernotes
Supernotes е уникално приложение за водене на бележки, което съхранява бележките като прости картички, а не като файлове или папки, за преглед и организиране на информацията. Интерфейсът е лесен за използване, а преорганизирането и маркирането на картички за различни проекти или бележки за подготовка за изпити е лесно.
Потребителите могат да споделят карти, да канят други потребители в своите бележки и да работят с бележките си офлайн. Приложението включва функции, които не са налични в други инструменти, като календар с топлинна карта за проследяване на работните навици, колекция „Мисли“ за бързи бележки в движение и визуални двупосочни връзки. Supernotes е чудесно за потребители, които не харесват други популярни инструменти за водене на бележки.
Най-добрите функции на Supernotes
- Множество организационни инструменти и формати, като вграждане с много родители, календари и изгледи на бележки в широкоформатен формат.
- Синхронизиране на няколко устройства и офлайн достъп
- Лесни за използване инструменти за управление на задачи
Ограничения на Supernotes
- Графикът за разработка и пускане на нови функции е бавен.
- Безплатната версия позволява само 100 карти.
Цени на Supernotes
- Starter: Безплатно
- Неограничен: 8 £/месец
Оценки и рецензии за Supernotes
- G2: Няма отзиви
- Capterra: Н/Д
10. Foam
Foam е безплатно приложение с отворен код за управление на лични знания, което използва Visual Studio и GitHub за публикуване на бележки. Потребителите могат да създадат работно пространство в Foam и да разработят серия от Markdown документи, всеки от които обхваща една тема.
Платформата включва графични визуализации за обратни връзки и свързване на теми. Roam Research е вдъхновил Foam, така че очаквайте да видите някои прилики. Можете да споделяте съдържание, да имате достъп до него на различни устройства и да го публикувате на GitHub Pages.
Най-добрите функции на Foam
- Бележки, които се свързват, за да създадат схема за организация в стил „втори мозък“
- Възможност за автоматично попълване на бележки с Wikilinks
- Инструменти за сътрудничество
Ограничения на Foam
- Foam изисква акаунт в GitHub и познаване на платформата.
- Приложението не е удобно за лични и професионални потребители, които търсят прост интерфейс.
Цени на Foam
- Безплатни и в процес на разработка
Оценки и рецензии за Foam
- G2: Н/Д
- Capterra: Н/Д
Създавайте по-добри бележки, конспекти и бази от знания в ClickUp
Не разчитайте само на мозъка си – създайте си втори мозък с богати на функции приложения за водене на бележки и управление на знания. Днешните приложения за водене на бележки са многофункционални, така че можете да пишете бележки, да съхранявате информация и да си припомняте подробности по начин, който подхожда на вашите мисловни процеси.
А с ClickUp можете да направите много повече от това да пишете на хартия. Започнете да правите мозъчна атака с шаблони и AI инструменти, преструктурирайте бележките си с карти и двупосочни връзки и съхранявайте знанията на вашата организация в жива база данни, която всеки може да използва. Превърнете бележките си в задачи, идеи за проекти и съдържание с безплатен акаунт в ClickUp още днес и вижте къде ще ви отведат мислите ви.