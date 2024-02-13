10 безплатни шаблона за план за непрекъснатост в Word и ClickUp

Има ли вашата компания план за действие в случай на бедствие? Независимо дали става дума за природно бедствие или криза в областта на връзките с обществеността, наличието на готов план за действие ще ви помогне да излезете по-силни от всяка извънредна ситуация. 💪

Макар че малцина бизнеси могат да предвидят голямо бедствие като пандемията, компаниите, които разполагат с процедура за възстановяване, са в по-добра позиция да действат по-бързо в бъдеще. Когато инвестирате в план за непрекъснатост на бизнеса (BCP), можете да гарантирате безопасността на екипа си, да избегнете прекъсвания в дейността и да защитите имиджа на марката си.

Планът за непрекъснатост на дейността обхваща всички потенциални извънредни ситуации, които биха могли да повлияят на вашия бизнес. Но създаването на солиден план за непрекъснатост отнема време – и вие трябва да съсредоточите енергията си върху същността на плана, а не върху форматирането.

За щастие, шаблоните за BCP улесняват бързото създаване на планове за действие при извънредни ситуации, които не пропускат нищо. 🔍

В този наръчник ще обясним какво е шаблон за план за непрекъснатост, ще разясним основните компоненти на шаблона за БКП и ще споделим нашите 10 най-добри безплатни шаблона за план за непрекъснатост на бизнеса.

Какво е шаблон за план за непрекъснатост?

Шаблонът за план за непрекъснатост е структуриран документ, който помага на вашия бизнес да продължи да функционира дори и при извънредна ситуация.

В основата си шаблонът за план за непрекъснатост се отнася до готовността. Независимо дали сте изправени пред природно бедствие като торнадо или предизвикано от човека прекъсване на електрозахранването в резултат на кибератака, шаблонът за BCP ви предоставя пътна карта за минимизиране на прекъсването на дейността и престоите.

Това не важи само за големите предприятия. Малките предприятия са по-уязвими при бедствия, защото разполагат с по-малко ресурси, затова е особено важно за тях да създадат план за непрекъснатост.

Недостатъкът е, че създаването на план за непрекъснатост на дейността отнема време и ресурси, поради което много компании не разполагат с такъв. За щастие, следването на готов шаблон може да спести часове от процеса на създаване на плана. То също така ви помага да разгледате няколко аспекта на подготовката за бедствия, така че е по-малко вероятно да пропуснете нещо важно.

Какви са основните компоненти на шаблона за план за непрекъснатост на дейността?

Всяка компания има различно определение за това какво представлява „извънредна ситуация“. Добрата новина е, че с подходящия шаблон ще можете да следвате същата формула за управление на извънредни ситуации. Един солиден план за непрекъснатост на бизнеса трябва да включва като минимум следните компоненти:

Съдържание : Избройте всички раздели в шаблона – с препратки – за лесен достъп.

Въведение: Представете целта и обхвата на плана за непрекъснатост на дейността. Важно е също да разграничите кога трябва да използвате този план и кога е време да се свържете със службите за спешна помощ.

Оценка на риска : В тази секция трябва да се идентифицират потенциалните заплахи, които могат да засегнат вашия бизнес. Тя трябва да включва анализ на въздействието върху бизнеса, за да се измери колко ще бъде вредно конкретното рисково събитие за вашата компания.

Стратегии за възстановяване: След като разберете потенциалните рискове, можете След като разберете потенциалните рискове, можете да създадете стратегически план за възстановяване. Проверете с вашия правен екип дали има регулаторни изисквания за тази стъпка.

Роли на заинтересованите страни и контактна информация: Избройте всички членове на екипа и техните телефонни номера за спешни случаи. Включете съответните контакти в отдела по човешки ресурси (HR), информационни технологии (IT) и управленския екип. Планът трябва да посочва и кои заинтересовани страни отговарят за всяка част от плана.

План за комуникация: Определете как ще споделяте информация с членовете на персонала, висшето ръководство, бизнес партньорите и обществеността.

10 безплатни шаблона за план за непрекъснатост

Планът за непрекъснатост на бизнеса поддържа дейността на вашата компания дори и в трудни моменти. Създаването на план отнема време, но с подходящия шаблон можете да оптимизирате форматирането и да се съсредоточите върху важните неща. Разгледайте тези 10 безплатни шаблона за план за непрекъснатост, за да ускорите процеса на създаване на план за непрекъснатост. ⚡

1. Шаблон за план за непрекъснатост на дейността на ClickUp

Осигурете безпроблемна работа на бизнеса си с проактивен план за непрекъснатост с помощта на този подробен шаблон.

Аварии на оборудването, пандемии и природни бедствия могат да нанесат сериозни щети на всеки бизнес. Нужен ви е гъвкав бизнес план, който да работи дори и в най-лошия случай. Това може да означава, че ще изпълнявате само критични бизнес функции, но все пак е по-добре от нищо, нали?

Не можете да предвидите всяка потенциална бедствие, но шаблонът за план за непрекъснатост на дейността на ClickUp е най-доброто нещо след магическата кристална топка. 🔮

Той включва няколко полезни раздела за:

Оценка на риска

Стратегии за възстановяване

Тестване и преглед на процесите

Този шаблон включва дори красиви визуализации и цветове, които привличат вниманието ви към правилните места. Създайте персонализирани статуси, полета и изгледи, за да приспособите шаблона към вашите нужди.

Шаблонът за план за непрекъснатост на бизнеса на ClickUp се интегрира и с вашите инструменти за управление на проекти на ClickUp, така че можете да генерирате задачи, да проследявате времето, да създавате зависимости и др., без да напускате шаблона за BCP. 🤩

2. Шаблон за план за действие при извънредни ситуации на ClickUp

Използвайте изгледите „Списък“ и „Табло“ в този шаблон за план за действие при извънредни ситуации на ClickUp, за да проследявате по-добре рисковете и действията, които планирате да предприемете.

Планът за действие при извънредни ситуации е различен от плана за непрекъснатост. Този тип шаблон за BCP идентифицира потенциалните рискове, изброява възможните решения и предоставя на вашия екип стратегически план за реагиране на най-вероятните прекъсвания.

Шаблонът за план за действие при извънредни ситуации на ClickUp предоставя на вашия екип експертна рамка за:

Анализ на рисковете

Поставяне на цели и желани резултати

Намиране на ресурси и персонал за изпълнение на план за действие при извънредни ситуации

Тестване на всички алтернативни сценарии

Хубавото на този шаблон е, че предоставя процес за създаване на уникален план за действие при извънредни ситуации, съобразен с рисковете, които ви интересуват най-много. Той също така определя отговорностите и задачите на членовете на екипа за всеки сценарий, което прави следващите ви стъпки кристално ясни.

3. Шаблон на ClickUp за матрица на вероятността и въздействието

Независимо дали работите по пускането на продукт на пазара или по вътрешен процес, този шаблон на ClickUp ще ви помогне да вземете уверено решение.

Видяхме с очите си колко лесно една пандемия може да доведе до мащабни прекъсвания в дейността на бизнеса. Но някои бедствия са по-вероятни (а други по-малко вероятни) да окажат влияние върху вашия бизнес.

Например, ако се намирате в Средния Запад, вероятно ураганите не са сред вашите приоритети. Ако обаче вашата верига за доставки разчита на материали, доставяни от крайбрежието, вероятно ще се интересувате много от ураганите. 🌀

Шаблонът на ClickUp за матрица на вероятността и въздействието ще ви помогне да сортирате рисковете, които са най-вероятни да нарушат дейността на вашия бизнес. Той дори класифицира тези рискове по отношение на потенциалните щети, за да ви помогне да приоритизирате времето и ресурсите си. По този начин се подготвяте първо за най-разрушителните (и вероятни) извънредни ситуации.

Този шаблон е задължителен, ако вашият екип се затруднява да взема информирани решения или да приоритизира задачите. Този шаблон за план за непрекъснатост на бизнеса включва дори проста визуализация, която можете да споделите с други членове на екипа, за да вземете информирани групови решения за по-кратко време. 🙌

4. Шаблон за анализ на въздействието върху бизнеса на ClickUp

Свържете вашите системи и процеси с тяхното въздействие върху бизнеса с шаблона за анализ на въздействието върху бизнеса на ClickUp.

Анализът на въздействието върху бизнеса (BIA) идентифицира потенциалните рискове за вашата компания. След като идентифицирате рисковете, BIA регистрира всички планове за действие, които можете да активирате в случай на извънредна ситуация.

За начало, регистрирайте всяка потенциална извънредна ситуация в шаблон за проследяване на проблеми. Оттам използвайте шаблона за анализ на въздействието върху бизнеса на ClickUp, за да въведете бързо критерии като финансово въздействие, репутация на марката, клиентско преживяване и др. ✨

Този шаблон за план за непрекъснатост помага на екипите да излязат от непродуктивния цикъл на тревожност, като се фокусират върху активирането на плана. Вместо да се доверявате на интуицията си в кризисна ситуация, този шаблон в стил рубрика подпомага вземането на спокойни и обективни решения въз основа на количествени данни.

5. Шаблон за бяла дъска „Матрица на приоритетите“ на ClickUp

Използвайте бялата дъска с матрица за приоритети 2×2, за да организирате задачите си според тяхната важност и ниво на приоритет.

След като разберете кои са спешните ситуации с по-висок приоритет, които могат да засегнат вашия бизнес, може да се наложи да потърсите помощ, за да определите кои от тях да разрешите първо. Използвайте шаблона „Матрица за приоритети“ на ClickUp, за да получите яснота кои планове и задачи за действие при бедствия трябва да изпълните първо.

Можете да използвате този шаблон по време на фазата на планиране при създаването на план за непрекъснатост или дори когато настъпи бедствие. Матрицата за приоритети съгласува екипа ви, класифицира спешността на различните задачи и визуализира всичко за вашата група в красива графика. 📊

6. Шаблон за план за действие при извънредни ситуации на ClickUp

Проследявайте евакуационните маршрути и други важни подробности за безопасността с шаблона за план за извънредни ситуации на ClickUp.

Всеки шаблон за план за непрекъснатост на дейността трябва да съдържа някакъв вид план за извънредни ситуации. Шаблонът за план за извънредни ситуации на ClickUp е полезен не само за вашия план за непрекъснатост, но и за сигнализация за извънредни ситуации в цялата ви сграда.

Можете да персонализирате плана според вашите предпочитания, но в стандартния вариант шаблонът включва:

Планове за евакуация

Пътища за евакуация

Сборни пунктове

Роли на ключовия персонал

Стъпка по стъпка процедури за различни извънредни ситуации

Някои компании изготвят един единствен план за извънредни ситуации, докато други се нуждаят от няколко. Например, можете да създадете план за извънредни ситуации при пожар и отделен план за торнадо. 🌪️

Имайте предвид, че за аварийните знаци се прилагат местните, държавните или федералните закони. Консултирайте се с правния си екип, за да се уверите, че тези знаци са поставени в съответствие с изискванията.

7. Шаблон за план за действие при извънредни ситуации на работното място на ClickUp

Изпълнете изискванията на OSHA с този шаблон на ClickUp за план за действие при извънредни ситуации на работното място.

Някои шаблони за план за непрекъснатост на дейността са предназначени за защита на бизнес операциите или обществеността, но е важно да имате план и за защита на вашите служители. Шаблонът за план за действие при извънредни ситуации на работното място на ClickUp ви помага да направите точно това.

Това е по-подробен план за извънредни ситуации, който ви помага да:

Комуникирайте бързо и ясно със служителите си по време на всички видове извънредни ситуации.

Определете кой отговаря за какво в извънредна ситуация – преди тя да настъпи.

Съхранявайте всички планове за извънредни ситуации на едно сигурно място.

Планът за извънредни ситуации е чудесен, защото дава на вашите служители уменията и знанията, необходими за справяне с извънредни ситуации. Някои застрахователни компании изискват от фирмите да имат документиран план за извънредни ситуации, така че това може да ви помогне да си осигурите покритие. 🌻

ClickUp е цялостно решение за работното място, така че съхраняването на плана за действие при извънредни ситуации на същата платформа, на която се намират задачите и чатовете ви, го прави по-достъпен за целия екип.

8. Шаблон за план за непрекъснатост на дейността в Word от Disaster Recovery Plan Template

Чрез шаблон за план за възстановяване след бедствие

Работите ли в компания, която използва Microsoft? Тогава ще харесате шаблона за план за непрекъснатост на дейността в Word от Disaster Recovery Plan Template. Това е публично достъпна версия на плана за непрекъснатост на дейността на MIT, така че можете да сте сигурни, че той обхваща всички ваши нужди.

Този безплатен шаблон за план за непрекъснатост включва раздели за:

Въведение

Изготвяне на плана

Организация на реакцията при бедствия и възстановяване

План за непрекъснатост на дейността

Процедури за управление на екипа

Процедури за възстановяване, включително списък за уведомяване

Можете да ги изтеглите във формат Word и Adobe PDF, но ако не желаете да ги изтегляте, текстът на шаблона е достъпен на уебсайта.

9. Шаблон за план за непрекъснатост на дейността на малки фирми от FINRA.org

Чрез Finra.org

Финансовата регулаторна агенция (FINRA) регулира инвестиционния сектор. Инвестициите са свързани с управлението на риска, така че не е изненадващо, че FINRA публикува безплатен шаблон за план за непрекъснатост на дейността на малките фирми.

План за непрекъснатост е необходим, ако сте малка брокерска фирма или ако по друг начин сте длъжни да следвате насоките на FINRA. Вместо да се чудите дали спазвате изискванията, следвайте шаблона на FINRA за план за непрекъснатост, за да сте по-спокойни. 🧘

Той включва раздели за:

Лица за контакт в извънредни ситуации

Местоположения на офиси и алтернативни обекти

Фирмени политики

Финансови и оперативни оценки

Системи от критично значение

Регулаторно отчитане

Актуализации и годишни прегледи

Все пак трябва да адаптирате шаблона към вашите специфични нужди, но той ще ви помогне да спестите много време.

10. Шаблон за план за непрекъснатост на дейността в Word от LegalTemplates

Чрез LegalTemplates

Шаблонът за план за непрекъснатост на дейността на LegalTemplate е без излишни украшения, но включва цялата информация, от която се нуждаете, за да създадете свой собствен план за непрекъснатост на дейността.

Харесва ни, че сайтът ви води през структуриран процес за създаване на план за реагиране при инциденти (IRP), план за реагиране при извънредни ситуации (ERP), план за непрекъснатост на веригата за доставки и други видове планове за непрекъснатост, от които може да се нуждаете.

LegalTemplates предлага и няколко полезни съвета за проследяване на целите на плана за непрекъснатост във времето. Те съветват да преглеждате списъка с проверки два пъти годишно, да практикувате прилагането на всичко веднъж годишно и да правите официална ревизия на плана за непрекъснатост на всеки две години.

Подобрете бизнес процесите с ClickUp

Управлението на непрекъснатостта на бизнеса е задължително за компании от всякакъв мащаб. Независимо дали става дума за природно бедствие или друга извънредна ситуация, вие се нуждаете от план много преди да настъпи най-лошото.

Разчитайте на този списък с безплатни шаблони за планове за непрекъснатост, за да създадете план за възстановяване при бедствия, който ще ви помогне да се върнете по-бързо към нормалната си бизнес дейност. 👔

Шаблоните са полезни, но не би ли било по-добре, ако можехте да ги съхранявате заедно с вашите задачи, проекти, документи, бели дъски и др.?

ClickUp обединява цялата ви работа в една платформа, за да спестите време и да елиминирате неудобствата от преминаването между различни платформи. Вижте сами разликата с ClickUp: създайте безплатното си работно пространство в ClickUp сега.