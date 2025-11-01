Toán học vs. Thực tế: Sửa chữa phương pháp cải thiện 1%

Phương pháp cải thiện 1% luôn là mục nhập tinh tế nhất trong cuộc đua cải thiện bản thân.

Lời chào hàng của nó vô cùng hấp dẫn vì dựa trên toán học, và toán học mang lại cảm giác chắc chắn: nếu mỗi ngày cải thiện 1%, suy luận cho rằng sau một năm bạn sẽ tốt hơn khoảng 37 lần.

Lời hứa hấp dẫn của phương pháp 1%: một đường cong tăng trưởng theo cấp số nhân hoàn hảo của sự cải thiện liên tục.

Đó là một đường cong mượt mà, sạch sẽ và theo cấp số nhân. Vấn đề, tất nhiên, là con người không phải như vậy.

Chúng ta là những người lộn xộn, thiếu nhất quán và dễ bị phân tâm bởi một con chim thú vị ngoài cửa sổ.

Chúng ta cố gắng sống theo đường cong tinh tế, nhưng biểu đồ tiến độ của chúng ta cuối cùng trông giống một máy đo địa chấn hơn là một danh mục đầu tư chứng khoán.

🌀 Cuộc sống thực tế không tuyến tính: Tiến độ không phải là một cầu thang—nó giống như một máy theo dõi nhịp tim. Có đỉnh cao, có điểm thấp, có lúc đình trệ, có lúc tái phát, và lặp lại.

Sớm thôi, điều duy nhất tích lũy chỉ là một cảm giác tội lỗi mơ hồ.

Nhưng nếu vấn đề không phải là sự thiếu sót của chúng ta, mà là công thức mà chúng ta được giao?

Đây không phải là đối số phản đối phương pháp cải thiện bản thân 1%. Đây là một sứ mệnh cứu vãn.

Chúng ta ở đây để cứu vãn một triết lý tuyệt vời khỏi sự áp đặt của chính toán học có phần đánh lừa của nó và tìm hiểu cách công cụ mạnh mẽ này thực sự được thiết kế để sử dụng.

Huyền thoại về sự cải thiện 37 lần

Phương pháp 1% bắt nguồn từ các nhà máy của Nhật Bản sau chiến tranh.

Các công ty như Toyota cần một cách để tái cấu trúc, và họ đã tìm thấy nó trong một triết lý gọi là “kaizen”: tiếng Nhật có nghĩa là “cải tiến liên tục”.

Ý tưởng rất đơn giản: thực hiện hàng loạt cải tiến nhỏ nhưng kiên trì—giảm một giây trong quy trình, loại bỏ một động tác thừa—và hiệu ứng tổng hợp sẽ dẫn đến những cải thiện đáng kể về chất lượng và hiệu quả. Khái niệm này còn được gọi là sự tích lũy của những cải tiến nhỏ.

Và nó thực sự là công việc. Kaizen đã trở thành động lực thầm lặng của sự xuất sắc trong công nghiệp và cải tiến quy trình kinh doanh.

👀 Bạn có biết? Không chỉ các công ty sản xuất mới áp dụng triết lý kaizen. Ngay cả lĩnh vực hàng không vũ trụ và quốc phòng phức tạp cũng tham gia vào xu hướng này. Lockheed Martin, công ty chịu trách nhiệm sản xuất một số máy bay quân sự tiên tiến nhất thế giới, đã trở thành một minh chứng tiêu biểu cho kaizen.

Kết quả thật đáng kinh ngạc. Giữa năm 1992 và 1997, Lockheed đã giảm 38% chi phí sản xuất, cắt giảm kho hàng xuống một nửa và rút ngắn thời gian giao hàng cho một máy bay từ 42 tháng xuống còn 21,5 tháng. Như một minh chứng cuối cùng, gần như vô lý về sự ám ảnh của họ, họ đã dành thời gian cần thiết để di chuyển một bộ phận từ khâu nhận hàng đến kho và rút ngắn từ 30 ngày xuống còn 4 giờ.

Sau đó, Kaizen đã tìm thấy thể thao.

Cụ thể, nghiên cứu đã chỉ ra rằng nhóm đua xe đạp Anh Quốc, một tổ chức đã biến việc không giành chiến thắng thành một truyền thống quốc gia. Trong hơn một thế kỷ, họ chỉ giành được một huy chương vàng duy nhất.

Nhóm đua xe đạp Anh Kaizen, từ những kẻ yếu thế trở thành nhà vô địch Olympic nhờ những cải tiến nhỏ liên tục.

Giám đốc hiệu suất mới của nhóm, Sir Dave Brailsford, nhận định vấn đề không phải là thiếu tài năng mà là thiếu quy trình. Ông đã áp dụng phương pháp Kaizen từ nhà máy vào nhóm của mình.

Luận điểm của anh ấy rất đơn giản: nếu bạn phân tích mọi yếu tố cần thiết để đạp xe và cải thiện từng thành phần chỉ 1%, thì tổng hợp các cải thiện đó sẽ khiến bạn trở nên không thể cản nổi.

Lạ lùng nhưng hiệu quả Trong nỗ lực đảm bảo các tay đua của mình có thể đạt được hiệu suất cao hơn, Sir Dave Brailsford đã chọn một số phương pháp tối ưu hóa… không truyền thống: Anh ấy bắt đầu bằng việc cải thiện những điều hiển nhiên, như trọng lượng lốp xe và dinh dưỡng cho người lái. Đơn giản thôi.

Sau đó, dự án đã đi vào vùng đất của sự nghi ngờ quá mức. Một bác sĩ phẫu thuật được mời đến để hướng dẫn mọi người kỹ thuật rửa tay tốt hơn nhằm giảm thiểu các trường hợp cảm lạnh.

Người tham gia được cung cấp gối và nệm cụ thể để chuẩn hóa tư thế ngủ của họ.

Bên trong xe tải của nhóm được sơn màu trắng sáng, không phải vì thẩm mỹ, mà để dễ dàng phát hiện những hạt bụi nhỏ có thể làm hỏng cơ chế của xe đạp.

Phương pháp của Sir Brailsford thật kỳ lạ. Nó gần như hài hước. Nhưng quan trọng hơn, nó cực kỳ hiệu quả.

Nhóm đã tiếp tục giành huy chương vàng tại Olympic và đoạt năm tiêu đề Tour de France trong sáu năm, và một nhóm từng trở thành trò cười quốc gia nay đã trở thành một đế chế.

Nhưng người đã lấy khái niệm đó và đóng gói nó cho chúng ta là James Clear (tên phù hợp nhất từ trước đến nay).

Trong cuốn sách Atomic Habits, ông đã cô đọng chiến lược lớn lao, ám ảnh của các vận động viên đua xe đạp Anh Quốc thành một câu châm ngôn đơn giản, cá nhân: cải thiện 1% mỗi ngày.

Mọi điều lớn lao đều bắt đầu từ những điều nhỏ bé. Hạt giống của mọi thói quen là một quyết định nhỏ bé. Nhưng khi quyết định đó được lặp lại, thói quen sẽ nảy mầm và trở nên mạnh mẽ hơn. Rễ bám sâu và nhành vươn dài. Công việc phá bỏ một thói quen xấu giống như nhổ bỏ một cây sồi mạnh mẽ trong chúng ta. Và công việc xây dựng một thói quen tốt giống như trồng một bông hoa tinh tế từng ngày một.

📚 Thông điệp đã thay đổi như thế nào! Kaizen → khoa học về hiệu suất đỉnh caoAtomic Habits → khẩu hiệu phát triển cá nhânCùng một ý tưởng, nhưng ở mức độ nghiêm ngặt khác nhau.

Anh ấy đã gắn nó với một con số toán học không thể cưỡng lại—rằng một sự cải thiện nhỏ mỗi ngày sẽ tích lũy thành sự cải thiện gấp 37 lần sau một năm.

Và như vậy, huyền thoại đã hoàn thành. Một triết lý công nghiệp mạnh mẽ, đã được chứng minh trong thể thao đỉnh cao, nay trở thành một công thức đơn giản cho sự chuyển đổi cá nhân.

Lời hứa rất rõ ràng: nỗ lực nhỏ nhưng đều đặn, áp dụng hàng ngày, sẽ dẫn đến thành công đột phá. Vấn đề duy nhất là, điều đó hiếm khi xảy ra như vậy trong thực tế.

Khi Toán học Hoàn hảo Va chạm với Thực tế Không Hoàn hảo

Huyền thoại về phương pháp cải thiện 1% là một cỗ máy sạch sẽ, logic.

Nhưng ngay khi bạn lái xe ra khỏi bãi đỗ và lao vào những con đường bẩn thỉu, đầy ổ gà của cuộc sống thực, mọi thứ sẽ tan tành. Máy móc sẽ va phải một vài sự thật bất tiện, trong đó có một định luật vật lý đặc biệt cứng đầu.

Giảm giá cho người mới bắt đầu so với thuế cho chuyên gia

Lời hứa 37x của phương pháp cải thiện 1% dựa trên một giả định im lặng nhưng chết người: rằng mỗi lần cải thiện 1% đều tốn cùng một lượng nỗ lực.

Bất kỳ ai đã từng cố gắng trở nên giỏi trong bất kỳ lĩnh vực nào cũng biết rằng điều này, nói một cách nhẹ nhàng, là không đúng.

Khi bạn mới bắt đầu học một kỹ năng, những tiến bộ ban đầu đến một cách dễ dàng. Bạn đang sửa những sai lầm lớn và rõ ràng, và sự cải thiện diễn ra nhanh đến mức cảm giác như phép màu. Đây là “giảm giá cho người mới bắt đầu”, và đây chính là lúc ý tưởng “cải thiện 1% mỗi ngày” trở nên thực tế nhất.

Nhưng một khi bạn không còn là người mới bắt đầu, bạn sẽ phải trả “thuế chuyên gia”. Hãy hiểu điều này qua một ví dụ đơn giản:

Người mới bắt đầu: Một người mới tập gym có thể tăng 1% sức mạnh trong bài tập deadlift mỗi tuần trong nhiều tháng. Họ là thiên tài. Họ là thần đồng. Thực ra, họ chỉ đơn giản là người mới.

Chuyên gia: Một vận động viên cử tạ hàng đầu, ngược lại, sẽ dành cả năm để tập luyện cho cùng một mức tăng 1%. Tiến độ của họ được đo bằng ounce, không phải pound, và được trả giá bằng mồ hôi và sự nhàm chán.

⚡ Những tiến bộ ban đầu có vẻ kỳ diệu vì bạn đang khắc phục những khuyết điểm rõ ràng. Sau đó, tiến độ chậm lại, và quy tắc 1% trở nên vô cùng tốn kém.

Phiên bản phổ biến của phương pháp này quên đề cập rằng lần cải thiện thứ 300 có thể tốn gấp nghìn lần nỗ lực so với lần đầu tiên.

Đó là một đường cong toán học trở nên dốc đứng một cách tàn nhẫn, và đó chính là lý do đầu tiên khiến công thức tinh tế này thường xuyên thất bại thảm hại.

Nói cách khác, như một người dùng Reddit đã ghi chú một cách chính xác:

Tôi hứa với bạn rằng bạn sẽ không thể tăng 1% mỗi ngày trong thời gian dài. Điểm chính là tìm kiếm sự cải thiện ở mọi nơi, ngay cả khi nó có vẻ nhỏ bé.

Giải an ủi

Khi lời hứa về lợi nhuận gấp 37 lần hóa ra chỉ là ảo tưởng, việc cần làm của bất kỳ người thông minh nào cũng sẽ là hạ thấp kỳ vọng của mình.

Chúng ta đổi lấy lời hứa to tát, toán học bằng một giải thích khiêm tốn và khoan dung hơn. “Được rồi,” chúng ta tự nhủ, “có lẽ đây không phải là công thức thần kỳ. Có lẽ mục đích chính chỉ là chia nhỏ những mục tiêu lớn, đáng sợ thành những phần nhỏ hơn, ít đáng sợ hơn.”

Đây là một giải pháp an ủi vô cùng phổ biến, chủ yếu vì nó không sai. Chỉ là nó không phải là vấn đề cốt lõi.

Một con dao bơ hoàn hảo

Nghiên cứu đã chỉ ra điều này: chia mục tiêu thành những phần nhỏ kích thước phù hợp là cách tuyệt vời để “lừa” bộ não bắt đầu làm những việc khó khăn.

Ví dụ, việc nhìn vào mục tiêu như “học một ngôn ngữ mới” có thể khiến ai cũng muốn nằm ườn ra. Nhưng mục tiêu như “việc cần làm 10 phút” thì có thể thực hiện được. Đây là chiến lược khoa học giúp vượt qua “tình trạng bế tắc trong quyết định” khiến chúng ta cứ nằm lì trên sofa.

Nhưng đó cũng là một sự hiểu lầm sâu sắc về nhiệm vụ.

Lý thuyết cho rằng: Phương pháp 1% là triết lý về cải tiến hệ thống liên tục.

Giải an ủi cho biết: Đây là một mẹo quản lý dự án cho danh sách việc cần làm của bạn.

Lẫn lộn hai khái niệm này giống như dùng dao mổ của bác sĩ để phết bơ lên bánh mì. Đúng, nó sẽ hoàn thành việc cần làm, và bạn có thể cảm thấy thông minh khi làm điều đó. Nhưng bạn đang sử dụng một công cụ chính xác cho một mục đích vụng về, hoàn toàn bỏ qua sức mạnh của công cụ mà bạn đang cầm.

Não bộ được lập trình sẵn cho công thức đơn giản

Nếu phương pháp cải thiện 1% không phải là công việc với bạn, dễ dàng đổ lỗi cho sự thất bại là do một bài thuyết trình bán hàng kém. Nhưng đó không phải là toàn bộ câu chuyện.

Sự thật thì đơn giản hơn. Chúng ta không áp dụng phương pháp cải thiện bản thân vì nó nghe có vẻ hay; chúng ta áp dụng nó vì não bộ của chúng ta được lập trình sẵn để thấy nó không thể cưỡng lại được.

Đó là một cái bẫy thần kinh.

Vòng lặp dopamine của những thành công nhỏ

Vòng lặp dopamine: Tại sao việc kiểm tra những công việc nhỏ lại mang lại cảm giác tốt đẹp, ngay cả khi điều đó không luôn đồng nghĩa với tiến độ thực sự.

Não bộ của chúng ta hoạt động dựa trên một hệ thống thưởng đơn giản và cổ xưa.

Khi chúng ta hoàn thành một công việc—bất kỳ công việc nào, dù nhỏ đến đâu—chúng ta sẽ nhận được một lượng dopamine nhỏ nhưng mang lại cảm giác thỏa mãn. Đó là cách não bộ nói: “Làm tốt lắm. Hãy làm lại điều đó.” Đó là lý do tại sao việc đánh dấu hoàn thành các mục trên danh sách việc cần làm lại mang lại cảm giác tốt hơn nhiều so với những gì nó đáng có.

Phương pháp 1%, ở biểu mẫu đơn giản nhất, là hệ thống cung cấp dopamine hoàn hảo.

Hệ thống cung cấp: Một công việc hàng ngày, có thể dự đoán được và dễ dàng thực hiện.

Não bộ nhận được: Một liều lượng ổn định, ít nỗ lực của một chất hóa học mang lại cảm giác dễ chịu.

Điều này tạo ra một vòng lặp phản hồi nguy hiểm. Chúng ta trở nên nghiện cảm giác về tiến độ, điều này không đồng nghĩa với việc thực sự đạt được tiến độ.

Chúng ta quá bận rộn tận hưởng cảm giác hưng phấn từ việc đánh dấu ô “công việc 10 phút” mà không nhận ra rằng chúng ta thực sự không trở nên mạnh mẽ hơn.

📮 ClickUp Insight: 32% độc giả blog của chúng tôi vẫn tin rằng lịch trình đầy ắp đồng nghĩa với năng suất, và 21% cho rằng làm việc nhiều giờ đồng nghĩa với sự cam kết. Nói cách khác, chúng ta nghiện cảm giác và vẻ bề ngoài của sự tiến độ (một lịch trình đầy ắp) hơn là sự tiến độ thực sự, có ý nghĩa.

Phản ứng đe dọa của não bộ đối với những mục tiêu lớn

Những mục tiêu lớn và mơ hồ có thể kích hoạt phản ứng đe dọa của não bộ, dẫn đến tình trạng tê liệt trong ra quyết định.

Trong khi những mục tiêu nhỏ là một bữa tiệc cho bộ não của chúng ta, những mục tiêu lớn lại là một thảm họa.

Theo khoa học thần kinh, não bộ của chúng ta có một hệ thống được gọi là “hệ thống nhạy cảm cảm xúc”, một thuật ngữ chuyên môn để chỉ hệ thống phát hiện mối đe dọa.

Khi chúng ta đối mặt với một mục tiêu lớn và mơ hồ như “cải thiện sức khỏe”, hệ thống này có thể kích hoạt, nhận thức kích thước và độ khó của mục tiêu không phải là một thách thức thú vị, mà là một mối đe dọa thực sự đối với sức khỏe của chúng ta.

Phản ứng này được gọi là “tình trạng bế tắc trong quyết định”. Đó là cảm giác bị áp đảo hoàn toàn đến mức hành động an toàn và logic nhất là không làm gì cả.

Công thức 1% đơn giản và phần thưởng an ủi "những bước nhỏ" chính là liều thuốc hoàn hảo cho nỗi sợ này.

Họ biến một mục tiêu đáng sợ, mơ hồ và khó nắm bắt thành một chuỗi các bước nhỏ, vô hại và hoàn toàn không đe dọa.

Sự thiên vị bẩm sinh của chúng ta đối với các đường thẳng

Cuối cùng, con người nổi tiếng là kém trong việc hiểu về sự tăng trưởng theo cấp số nhân.

Chúng ta là những sinh vật có tư duy tuyến tính. Chúng ta mong đợi rằng nếu một giờ công việc sản xuất ra một tiện ích, thì mười giờ sẽ sản xuất ra mười tiện ích.

Não bộ của chúng ta thích những đường thẳng, dễ dự đoán.

Lời hứa 37x là một đường cong theo cấp số nhân, nhưng chúng ta lại hiểu nó như một đường thẳng. Chúng ta xử lý nó một cách trực giác như “mỗi ngày nỗ lực một chút sẽ tích lũy thành nỗ lực lớn”, điều này là đúng.

Nhưng điều chúng ta không tự nhiên nhận ra là tính chất bùng nổ, gần như phi lý của lãi kép, đó là lý do tại sao thực tế của hiệu ứng giảm dần lại cảm thấy như một sự phản bội.

Lời hứa đơn giản, tuyến tính “chỉ cần làm một chút mỗi ngày” thoải mái và trực quan về mặt thần kinh hơn nhiều so với thực tế phức tạp, rối ren của cách tăng trưởng thực sự diễn ra như công việc.

Nếu kế hoạch cuộc sống của bạn hiện đang nằm rải rác trong những ghi chú rời rạc, sổ tay chưa hoàn thành và một tài liệu Google Doc bị lãng quên—bạn không phải là người duy nhất.

Mài sắc cái đục, không chỉ đập vào đá

Được rồi, vậy nếu phương pháp cải thiện 1% không phải là công thức thần kỳ, và cũng không chỉ là danh sách việc cần làm được tô vẽ, thì nó là gì?

Đó là một cỗ máy. Và để sử dụng nó đúng cách, bạn phải ngừng nghĩ về đích đến và bắt đầu nghĩ về cỗ máy.

Toàn bộ sự hiểu lầm về phương pháp 1% đều xoay quanh một câu hỏi duy nhất, và đó là câu hỏi quan trọng nhất bạn có thể tự hỏi mình về bất kỳ mục tiêu nào: Bạn đang quản lý một dự án, hay bạn đang xây dựng một hệ thống?

Họ nghe có vẻ giống nhau. Nhưng họ hoàn toàn khác biệt.

Đối mặt với thách thức (quản lý dự án)

Đây là điều mà hầu hết chúng ta làm theo mặc định. Chúng ta coi mục tiêu như một công việc có giới hạn. Đó là một khối đá cẩm thạch, và công việc của chúng ta là đục đẽo nó cho đến khi hoàn thành.

Mục tiêu là “Chạy marathon”, nên chúng ta tuân theo kế hoạch tập luyện. Mục tiêu là “Ra mắt sản phẩm”, nên chúng ta hoàn thành danh sách công việc. Khi bạn vượt qua vạch đích, dự án được hoàn thành.

Nó có công việc, nhưng nó rất mệt mỏi, và bạn thường kết thúc ngay tại điểm xuất phát.

Mài sắc cái đục (xây dựng hệ thống)

Đây mới là công việc thực sự. Mục tiêu không phải là cuộc đua marathon; mà là “trở thành một vận động viên chạy bộ tốt hơn”. Việc cải thiện 1% mỗi ngày không phải là thêm một dặm nữa; mà là nâng cao sức chứa của bạn. Đó là việc mài giũa công cụ thực hiện việc cần làm.

Ví dụ: Giả sử mục tiêu của bạn là “Tôi muốn giảm 20 pound”. Phương pháp 1 (đập vào tảng đá) là việc đơn giản chia nhỏ mục tiêu. Đây là phương pháp truyền thống. Bạn coi “giảm 20 pound” như một dự án cần hoàn thành và chia nó thành danh sách các công việc cần làm. Điều này tập trung vào việc thực hiện công việc. Đó là việc dần dần đục khoét khối đá cẩm thạch 20 pound cho đến khi nó biến mất. Phương pháp này có thể hiệu quả, nhưng nó phụ thuộc nhiều vào ý chí, và khi dự án “hoàn thành”, người ta thường quay lại thói quen cũ vì hệ thống cơ bản khiến họ không khỏe mạnh vẫn còn đó. Phương pháp 2 (mài sắc cái đục) tập trung vào việc cải thiện hệ thống cơ bản. Ở đây, mục tiêu không phải là "giảm 20 pound". Mục tiêu là "trở thành loại người luôn khỏe mạnh và tràn đầy năng lượng". Để làm điều này, bạn tập trung vào việc thực hiện những cải thiện nhỏ, lâu dài đối với các hệ thống quản lý sức khỏe của mình. Phương pháp đầu tiên giúp bạn đến đích. Phương pháp thứ hai giúp bạn trở thành một vận động viên giỏi hơn cho mọi cuộc đua bạn sẽ tham gia. Đó là sự khác biệt quan trọng.

Và đây là điểm mấu chốt: ngay cả người tiên phong của phương pháp 1%, huấn luyện viên của nhóm chu kỳ Anh Quốc – Sir Dave Brailsford – cuối cùng cũng thừa nhận đây chính là bí quyết thực sự.

Điều thú vị là khi tôi chuyển từ đường đua sang Tour de France, chúng tôi đã không làm đúng; những cuộc đua đầu tiên của chúng tôi đều dưới mức kỳ vọng. Chúng tôi đã nhìn nhận một cách trung thực và nhận ra rằng chúng tôi đã tập trung vào những chi tiết nhỏ nhặt thay vì điều cốt lõi. Chúng tôi đã cố gắng quá mức với tất cả những chi tiết nhỏ nhặt của lợi ích biên, khiến sự tập trung của chúng tôi quá nhiều vào những điều phụ thuộc và không đủ vào điều cốt lõi. Bạn phải xác định các yếu tố thành công quan trọng và đảm bảo chúng được thực hiện, sau đó tập trung cải thiện xung quanh chúng. Đó là một bài học cay đắng. *

Nói cách khác, bạn không thành công bằng cách cải thiện ngàn thứ ngẫu nhiên. Bạn thành công bằng cách không ngừng cải thiện những thứ thực sự quan trọng—hệ thống cốt lõi.

Cách mài sắc dụng cụ của bạn

Điểm mấu chốt của phương pháp cải thiện 1% không phải là làm nhiều hơn công việc; mà là làm thông minh hơn công việc. Đó là việc chuyển từ phương pháp làm việc theo kiểu “cày cuốc” sang thiết kế thông minh.

Vậy việc cần làm để thực hiện điều đó là gì? Đó là một quy trình ba bước.

Bước 1: Xác định điểm nghẽn có tác động lớn

Bạn không thể cải thiện mọi thứ cùng một lúc. Việc cần làm là tìm ra những điều ít ỏi mà nếu được cải thiện, sẽ khiến mọi thứ khác trở nên dễ dàng hơn. Bí quyết là không thể cải thiện mọi thứ cùng một lúc.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Nếu mọi thứ đều cảm thấy quan trọng, thì chẳng có gì là quan trọng cả. Sự cải thiện bắt đầu ngay khi có điều gì đó trở nên có thể bỏ qua một cách có chủ đích.

Phương pháp kinh doanh: Nguyên tắc Pareto

Trong kinh doanh, điều này được gọi là Nguyên tắc Pareto, hay quy tắc 80/20. Đó là quan sát rằng, trong hầu hết các hệ thống, khoảng 80% vấn đề xuất phát từ chỉ 20% nguyên nhân.

Nguyên tắc Pareto: 80% kết quả thường đến từ chỉ 20% nỗ lực của bạn — hãy tập trung vào những điều quan trọng nhất.

Vì vậy, các công ty thông minh không cố gắng sửa chữa mọi thứ; họ tìm ra “20% quan trọng nhất” và tập trung toàn bộ năng lượng vào đó.

Cách tiếp cận của bạn: xác định điểm thất bại thực sự.

Bạn không cần bằng cấp kinh doanh để làm việc cần làm này. Bạn chỉ cần thành thật và tìm ra điểm nghẽn của mình.

Mục tiêu của bạn: “Tôi muốn ăn uống lành mạnh hơn”

Sự tập trung sai lầm: Cố gắng thay đổi hoàn toàn chế độ ăn uống, thay thế mọi mục trong tủ bếp và trở thành một đầu bếp Michelin chuyên về salad cải xoăn chỉ trong một đêm.

Điểm nghẽn: Sau một khoảnh khắc suy ngẫm chân thành, bạn nhận ra 80% thói quen ăn uống xấu của mình xảy ra sau 9 giờ tối, khi bạn mệt mỏi và ý chí đã cạn kiệt. Ăn vặt vào ban đêm không chỉ là vấn đề; đó chính là vấn đề. Đó là điểm nghẽn có tác động lớn nhất của bạn.

Bước 2: Xác định thói quen “mài giũa như dao”

Khi đã xác định được điểm nghẽn, cám dỗ là tấn công chúng bằng sức mạnh thô bạo.

Nếu ăn vặt vào ban đêm là vấn đề, giải pháp thô bạo là nắm chặt tay và thề: “Tôi sẽ không ăn vặt!” Đây là một kế hoạch tồi tệ. Nó phụ thuộc vào ý chí, thứ vốn nổi tiếng là không đáng tin cậy.

Phương pháp xây dựng hệ thống 1% không liên quan đến việc tăng cường ý chí; nó liên quan đến thiết kế tốt hơn. Bạn cần xác định một thói quen nhỏ, có thể lặp lại, giúp cải thiện hệ thống của bạn, chứ không chỉ tăng sản lượng. Bạn cần mài sắc chiếc búa.

Cách tiếp cận kinh doanh: Thiết kế hệ thống trước tiên

Một công ty công nghệ y tế trong một nghiên cứu muốn áp dụng cải tiến liên tục.

Tất nhiên, họ không bảo nhân viên “hãy sáng tạo hơn”. Điều đó thật荒谬.

Thay vào đó, họ thiết kế một hệ thống mới, đơn giản hóa để nhân viên có thể nộp và đang theo dõi các ý tưởng cải tiến của mình. Họ không tập trung vào kết quả (nhiều ý tưởng hơn); họ tập trung vào việc xây dựng một hệ thống tốt hơn để sản xuất ý tưởng.

Họ mài sắc chiếc búa.

Cách tiếp cận của bạn: giảm thiểu rào cản.

Bạn có thể làm việc cần làm cho vấn đề ăn vặt của mình. Hệ thống dẫn đến việc ăn vặt vào ban đêm không phải là sự thất bại về đạo đức; đó là sự thất bại trong thiết kế. Vì vậy, hãy thiết kế lại nó.

Thói quen sai lầm (sức mạnh ý chí) : “Tôi sẽ dùng sức mạnh ý chí để không ăn bánh quy vào lúc 9 giờ tối.”

Thói quen mài dao (thiết kế hệ thống): “Mỗi tối sau bữa tối, tôi sẽ dành hai phút chuẩn bị một món ăn vặt lành mạnh, thực sự hấp dẫn và đặt nó ở phía trước tủ lạnh”

Trong ví dụ này, bạn không phải chống lại cám dỗ; bạn đang làm cho quyết định tốt trở nên dễ dàng hơn 1% và quyết định xấu trở nên khó khăn hơn 1%.

Bước 3: Tạo vòng phản hồi

Bây giờ bạn đã có một nút thắt cổ chai và thói quen mài dũa. Bây giờ, mảnh ghép cuối cùng của bức tranh là xác định xem thói quen mới của bạn có thực sự, bạn biết đấy, là công việc hay không.

Một hệ thống không có phản hồi chỉ là một phỏng đoán. Bạn cần biết liệu mình có đang đạt tiến độ hay không, và để làm được điều đó, bạn cần dữ liệu.

Điều này có vẻ đáng sợ, nhưng không nhất thiết phải như vậy.

Cách tiếp cận kinh doanh: thử nghiệm mọi thứ

Bệnh viện là hệ thống phức tạp, và trong thời gian dài, việc cải tiến dựa trên ý kiến chuyên gia và phỏng đoán có căn cứ.

Sau đó, hệ thống bệnh viện NYU Langone Health ở New York đã quyết định ngừng phỏng đoán. Họ bắt đầu thực hiện các thử nghiệm A/B nhanh chóng trên các quy trình nội bộ của mình. Họ không chỉ giả định rằng một quy trình mới tốt hơn mà thực sự so sánh nó với quy trình cũ và để dữ liệu quyết định. Họ đã tích hợp vòng phản hồi trực tiếp vào hoạt động của mình.

Cách tiếp cận của bạn: Hãy là một nhà khoa học, không phải một nhà phê bình.

Bạn không cần một khoản tài trợ nghiên cứu để tự mình làm việc cần làm này. Bạn chỉ cần tò mò hơn một chút và ít phán xét hơn một chút.

Phương pháp sai lầm (tự phê phán): Bạn thử thói quen ăn vặt mới trong vài ngày. Một đêm, bạn lỡ tay ăn bánh quy. Bạn lập tức tuyên bố toàn bộ thí nghiệm là thất bại và tự coi mình là một kẻ thất vọng.

Vòng phản hồi (phương pháp khoa học): Bạn coi nó như một thí nghiệm. Cuối tuần, bạn đặt ra những câu hỏi đơn giản và ghi lại câu trả lời: Mức năng lượng của tôi trong tuần này thế nào? Món ăn vặt mới có thực sự giúp ích không? Điều kiện vào đêm tôi mắc lỗi là gì?

Bây giờ, thay vì tự đánh giá bản thân, bạn đang thu thập dữ liệu. Và đó chính là mục tiêu của vòng phản hồi: cung cấp cho bạn thông tin cần thiết để thực hiện cải thiện 1% tiếp theo cho hệ thống của bạn.

Có thể món ăn vặt lành mạnh không đủ hấp dẫn. Có thể bạn cần đi ngủ sớm hơn. Vòng phản hồi biến một “thất bại” thành một dữ liệu hữu ích cho thí nghiệm tiếp theo.

Nơi phương pháp 1% phát huy hiệu quả và thất bại

Một chiến lược tuyệt vời áp dụng cho vấn đề sai lầm chỉ là cách tinh vi để thất bại.

Phương pháp 1% là một chiến lược tối ưu hóa tuyệt vời. Nhưng coi nó là câu trả lời cho mọi vấn đề không phải là cách tiếp cận đúng đắn.

Thay vào đó, bạn phải hiểu khi nào đó là bước đi hoàn hảo, và khi nào nó hoàn toàn không liên quan.

Nơi phương pháp 1% phù hợp

Phương pháp 1% không phải là một cá nhân đơn độc. Nó phát huy công việc tốt nhất khi là một phần của nhóm. Áp dụng nó vào một môi trường chiến lược trống rỗng chỉ là sức mạnh lớn mà không có nơi để phát huy.

Để tận dụng tối đa phương pháp này, bạn cần kết hợp nó với các khung làm việc của nhà cung cấp hướng dẫn và sự rõ ràng.

1% + OKRs

Mục tiêu và Kết quả Chính (OKRs) được thiết kế để cài đặt những mục tiêu đầy tham vọng, có phần đáng sợ.

OKRs và phương pháp 1%: Mục tiêu tham vọng kết hợp với hệ thống hàng ngày bền vững

Đối tượng là đích đến lớn lao, đầy cảm hứng (“Trở thành nhà lãnh đạo tư tưởng được công nhận trong ngành của chúng ta”). Các Kết quả Khóa là những chỉ số đo lường cụ thể giúp bạn biết mình có đang tiến gần đến mục tiêu hay không (“Tăng lưu lượng truy cập tự nhiên lên 40%”).

Vị trí phù hợp: OKRs cung cấp "cái gì" và "tại sao". Chúng là bản thiết kế kiến trúc cho nhà thờ mà bạn muốn xây dựng. Nhưng chúng nổi tiếng là không chỉ ra cách thức để xếp gạch.

Sự cộng hưởng: Phương pháp 1% cung cấp "cách thức". Bạn sử dụng nó để xây dựng các hệ thống bền vững hàng ngày — những thói quen "mài giũa" — sẽ thực sự tạo ra sự thay đổi đáng kể đối với Kết quả Chính của bạn.

1% + 4 Nguyên tắc Thực thi (4DX)

4DX là một khung làm việc giúp vượt qua “cơn lốc” của các công việc hàng ngày để tập trung vào những điều quan trọng.

4 Nguyên tắc Thực thi (4DX): tập trung vào những điều quan trọng nhất và sử dụng phương pháp 1% để thúc đẩy tiến độ hàng ngày.

Nó đòi hỏi bạn phải xác định một “Mục tiêu Quan trọng Hàng đầu” (WIG), tập trung vào các “Chỉ số Dẫn dắt”, duy trì một bảng điểm hấp dẫn và xây dựng hệ thống trách nhiệm hiệu quả.

Đây đều là những hành động có tác động lớn, nếu bạn thực hiện chúng, chắc chắn sẽ thúc đẩy thành công của mục tiêu.

Ứng dụng: 4DX rất giỏi trong việc tập trung và xác định những yếu tố quan trọng nhất cần tác động. Nó cho bạn biết chính xác trò chơi nào bạn nên tham gia.

Sự tương tác: Phương pháp 1% là công cụ hoàn hảo để thực hiện các chỉ số dẫn dắt. Nếu chỉ số dẫn dắt của bạn là “liên hệ với năm khách hàng tiềm năng mới mỗi ngày”, thì sự cải thiện 1% có thể là thiết kế một mẫu email tốt hơn một chút hoặc tìm cách tối ưu hóa quy trình nghiên cứu của bạn để tiết kiệm hai phút cho mỗi khách hàng tiềm năng.

1% + Getting Things Done

Khác với phương pháp 1%, phương pháp Getting Things Done (GTD) không phải là hệ thống đặt mục tiêu; nó là hệ thống duy trì sự tỉnh táo.

Getting Things Done (GTD): Dọn dẹp không gian làm việc tinh thần của bạn để có thể tập trung vào sự cải thiện có ý nghĩa.

Mục đích chính của phương pháp GTD là đưa các cam kết, ý tưởng và công việc ra khỏi đầu bạn và vào một hệ thống bên ngoài đáng tin cậy, giải phóng không gian tư duy của bạn để tập trung vào những suy nghĩ cấp cao, chiến lược.

Nơi nó phù hợp: GTD là người dọn dẹp giúp bạn sắp xếp không gian làm việc tinh thần lộn xộn. Nó tạo ra sự rõ ràng và tập trung cần thiết để bạn có thể nghĩ đến việc cải thiện.

Sự tương tác: Bạn không thể mài sắc chiếc búa của mình nếu bàn làm việc của bạn bị chôn vùi dưới một đống rác. GTD dọn dẹp đống rác đó. Nó là nhà cung cấp sự bình yên tinh thần cần thiết để bạn có thể bước lùi lại, xác định các điểm nghẽn và thiết kế một cách có chủ đích các cải tiến hệ thống 1% thực sự quan trọng.

Nơi phương pháp 1% thất bại

Đôi khi, cải thiện từng bước nhỏ không đủ — một số thách thức đòi hỏi một bước đột phá hoặc một cuộc cải tổ hệ thống hoàn toàn.

Một số tình huống cần hơn cả sự cải thiện từng bước; chúng cần một quả bom nổ.

Áp dụng phương pháp 1% trong những tình huống này sẽ khiến bạn trở thành nhà sản xuất xe ngựa kéo hiệu quả nhất, được tối ưu hóa hoàn hảo trên thế giới — trong khi thế giới vừa mới phát minh ra ô tô.

Dưới đây là những điều bạn có thể cân nhắc thay thế.

Cải thiện đột phá

Điều này dành cho những lúc bạn cần một bước nhảy vọt lớn, không tuyến tính. Bạn không cố gắng làm cho quy trình hiệu quả hơn 1%; bạn đang hướng đến một bước nhảy 50% đòi hỏi phải suy nghĩ lại hoàn toàn cách thức hoàn thành.

Ví dụ, hãy tưởng tượng một nhà máy sản xuất có hồ sơ an toàn đang trở nên đáng sợ như một bộ phim kinh dị. Bạn không nên đặt mục tiêu làm cho mọi thứ an toàn hơn 1% mỗi tháng. Đó là cách nhanh nhất để kết thúc trong tòa án.

Bạn cần một bước đột phá—một sự thay đổi toàn diện và ngay lập tức để giảm thiểu sự cố xuống 50% hoặc hơn, ngay lập tức.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Bạn không thể dùng thử nghiệm A/B để thoát khỏi một tòa nhà đang cháy. Một số vấn đề cần phải phá bỏ, không phải tinh chỉnh.

Tái cấu trúc quy trình kinh doanh (BPR)

Điều này còn ấn tượng hơn nữa.

Giả sử bạn muốn cải thiện ngôi nhà của mình. BPR không thực sự về việc cải thiện ngôi nhà; nó là về việc bắt đầu lại từ đầu với một tờ giấy trắng và tự hỏi: “Nếu chúng ta xây dựng ngôi nhà này từ đầu ngày hôm nay, nó sẽ trông như thế nào?” Đó là phiên bản doanh nghiệp của việc phá dỡ ngôi nhà xuống đến khung gỗ.

Ví dụ, hãy tưởng tượng một ngân hàng trong thời đại internet vẫn duyệt hồ sơ vay mua nhà bằng biểu mẫu giấy và máy fax. Quy trình này mất 60 ngày, trong khi một đối thủ trực tuyến mới chỉ mất 24 giờ. Việc cải thiện tốc độ của máy fax thêm 1% chỉ là tối ưu hóa vô nghĩa cho một hệ thống đã hỏng.

BPR cho rằng bạn nên vứt bỏ toàn bộ, bắt đầu với một trang giấy trắng và thiết kế một quy trình phù hợp với thế giới thực tế.

Dừng đếm, bắt đầu thiết kế

Vậy, điều này đưa chúng ta đến đâu?

Lời hứa trở nên tốt hơn 37 lần trong một năm không phải là huyền thoại, nhưng cũng không phải là quy luật phổ quát. Đó là một phép toán có điều kiện, hoạt động tuyệt vời trong các lĩnh vực mà sự tích lũy là một lực lượng thực sự, nhưng lại sụp đổ trước sinh học con người và các định luật vật lý.

Sự thất vọng mà bạn cảm thấy với phương pháp cải tiến liên tục 1% không phải là thất bại cá nhân. Đó là kết quả của một lỗi trong việc áp dụng.

Một triết lý mạnh mẽ của thiết kế công nghiệp đã được chuyển hóa thành một câu châm ngôn đơn giản cho danh sách việc cần làm cá nhân, và phần quan trọng nhất đã bị mất đi trên đường đi.

Chúng ta được dạy để trở thành những tài khoản của chính tiến độ của mình, đang theo dõi cẩn thận từng công việc nhỏ, từng bước một. Nhưng mục tiêu thực sự không bao giờ là trở nên giỏi hơn trong việc đếm. Mục tiêu là trở nên giỏi hơn trong việc thiết kế.

Sức mạnh thực sự của ý tưởng này không liên quan gì đến số cụ thể. Đó là một tư duy. Đó là sự chuyển đổi từ việc cần làm “Làm thế nào để hoàn thành dự án này?” sang “Làm thế nào để xây dựng một động cơ tốt hơn cho mọi dự án sắp tới?”

Đó là sự khác biệt tinh tế nhưng sâu sắc giữa việc đập vào đá và mài sắc cái đục. Đó là điều duy nhất thực sự quan trọng.

