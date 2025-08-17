Bạn đã bao giờ bỏ lỡ một cuộc họp vì iPhone của bạn không nhận được thông báo từ Lịch Google hoặc đặt hai cuộc hẹn ăn trưa cùng lúc vì Lịch Apple không đồng bộ cuộc gọi công việc của bạn chưa?

Sẽ rất mất thời gian khi công việc của bạn chạy trên Lịch Google, iPhone của bạn mặc định sử dụng Lịch Apple và bạn phải chuyển đổi giữa hai ứng dụng để cập nhật các cam kết của mình. Vì vậy, thay vì chuyển đổi giữa các ứng dụng hoặc bỏ lỡ các cập nhật quan trọng, tại sao không đưa mọi thứ vào một chế độ xem?

Đồng bộ hóa hai lịch giúp bạn sắp xếp công việc, tránh đặt lịch trùng nhau và đơn giản hóa kế hoạch hàng ngày, và việc này dễ dàng hơn bạn nghĩ.

Trong bài đăng trên blog này, bạn sẽ tìm thấy hướng dẫn từng bước về cách đồng bộ Lịch Google với Lịch Apple. Ngoài ra, hãy đọc tiếp để biết cách tốt hơn, thuận tiện hơn để tập trung tất cả lịch của bạn vào một nơi với ClickUp, ứng dụng làm việc đa năng.

Tại sao nên đồng bộ Lịch Google với Lịch Apple?

Đồng bộ hóa ứng dụng Lịch Google với lịch mặc định trên thiết bị Apple là một chỉnh sửa nhỏ mang lại sự tiện lợi lớn cho thói quen hàng ngày của bạn. Điều này đặc biệt hữu ích nếu bạn đã sử dụng hệ sinh thái Apple.

Đây là lý do tại sao đồng bộ hóa hai lịch là điều hợp lý:

Lập lịch tất cả trong một: Kết hợp các sự kiện công việc, cá nhân và chia sẻ trong Lịch Google thành một chế độ xem gọn gàng trên tất cả các thiết bị Apple của bạn. Thay vì Kết hợp các sự kiện công việc, cá nhân và chia sẻ trong Lịch Google thành một chế độ xem gọn gàng trên tất cả các thiết bị Apple của bạn. Thay vì quản lý nhiều lịch , bạn có thể truy cập tất cả các cam kết của mình ở một nơi duy nhất

Truy cập trên nhiều thiết bị: Kiểm tra, cập nhật và Kiểm tra, cập nhật và chặn thời gian trên lịch của bạn từ máy Mac, iPhone, iPad và Apple Watch mà không cần đăng nhập vào Google

Cập nhật thời gian thực: Tự động phản ánh các thay đổi được thực hiện trong Lịch Google và Tự động phản ánh các thay đổi được thực hiện trong Lịch Google và các công cụ họp trực tuyến trong Lịch Apple, để mọi thứ luôn được cập nhật. Không cần phải nhập lại các cuộc hẹn hoặc kiểm tra lại các sự kiện trong ứng dụng lịch

Thông báo đơn giản hóa: Nhận nhắc nhở nhất quán thông qua hệ thống thông báo gốc của Apple, để bạn không bỏ lỡ bất kỳ sự kiện nào

Năng suất cao hơn: Sắp xếp ngày của bạn hiệu quả với Sắp xếp ngày của bạn hiệu quả với lịch chia sẻ . Nếu bạn làm việc ở các múi giờ khác nhau, lịch tích hợp giúp bạn luôn cập nhật thời gian chính xác, tránh xung đột lịch trình

Chặn thời gian, lên lịch cuộc hẹn và quản lý các công việc cần hoàn thành trong tuần với Mẫu Lịch hàng tuần của ClickUp

Trước khi bắt đầu, đây là một giải pháp thay thế nhanh hơn, mạnh mẽ hơn để điều chỉnh cài đặt đồng bộ hóa — ClickUp. Bạn có thể tích hợp lịch, quản lý nhiệm vụ và sử dụng AI để tối ưu hóa lịch trình — tất cả chỉ trong một nơi. Tìm hiểu thêm bên dưới.

Cách đồng bộ Lịch Google với Lịch Apple (Hướng dẫn từng bước)

Thực hiện các bước sau để kết nối Lịch Google với Lịch Apple:

Bước 1: Mở ứng dụng Lịch Apple trên máy Mac của bạn

Đầu tiên, bạn cần làm việc với ứng dụng Lịch trên máy Mac. Mở Lịch Apple từ Dock hoặc thư mục Ứng dụng. Đây là nơi bạn sẽ kết nối tài khoản Google của mình, để mọi cập nhật được thực hiện trong Lịch Google sẽ tự động hiển thị. Đừng lo lắng, bạn sẽ không mất bất kỳ sự kiện Apple hiện có nào.

Bước 2: Chuyển đến Lịch > Tài khoản

Khi ứng dụng Lịch mở, nhấp vào 'Lịch' trên thanh menu trên cùng. Thao tác này sẽ mở Tùy chọn của Lịch. Chọn 'Tài khoản' từ menu trên cùng trong hộp cài đặt. Bây giờ, bạn sẽ thấy cài đặt Tài khoản Internet của mình. Tab này cũng cho phép bạn thêm lịch bên ngoài.

Bước 3: Thêm tài khoản Google của bạn

Nhấp vào nút ‘+’ ở dưới cùng bên trái trong cửa sổ Tài khoản để thêm tài khoản mới. Chọn ‘Google’ từ danh sách các tùy chọn.

Một cửa sổ mới sẽ xuất hiện yêu cầu bạn đăng nhập bằng thông tin đăng nhập Google của mình. Nhập email và mật khẩu của bạn, sau đó làm theo hướng dẫn để cho phép truy cập.

📅 Tiền thưởng: Trên iPhone hoặc iPad, đi tới Cài đặt > Lịch > Tài khoản > Thêm tài khoản > Google. Đăng nhập và đảm bảo rằng nút chuyển đổi Lịch được bật sau khi xác thực.

Bước 4: Bật đồng bộ hóa lịch

Bây giờ bạn đã đăng nhập vào tài khoản Google, bạn sẽ thấy danh sách các tùy chọn cho những gì bạn muốn đồng bộ. Danh sách này bao gồm Thư, Danh bạ và Lịch.

Đảm bảo tùy chọn 'Lịch' đã được chọn. Bạn có thể bỏ chọn các tùy chọn còn lại nếu chỉ muốn đồng bộ hóa các sự kiện trong lịch. Nhấp vào 'Đã xong' để hoàn tất thiết lập.

🧠 Thông tin thú vị: Biểu tượng cảm xúc 📅 hiển thị ngày 17 tháng 7 vì đó là ngày Apple lần đầu tiên giới thiệu iCal vào năm 2002 — ngày này hiện đã được lưu giữ mãi mãi trong biểu tượng cảm xúc và biểu tượng ứng dụng.

Bước 5: Kiểm tra lịch đã đồng bộ trong ứng dụng

Bây giờ, quay lại ứng dụng Lịch Apple. Các sự kiện trong Lịch Google của bạn sẽ xuất hiện ở thanh bên trái và được cập nhật theo thời gian thực — không cần làm mới thủ công.

Bạn cũng có thể truy cập trang Đồng bộ hóa Lịch và chọn hoặc bỏ chọn tên của bất kỳ lịch nào theo nhu cầu của bạn.

Ghi chú: Tùy thuộc vào cài đặt lấy dữ liệu của hệ thống, Lịch Apple có thể mất vài phút để hiển thị các sự kiện mới từ Lịch Google.

Bước 6: Tùy chỉnh chế độ xem lịch

Sau khi mọi thứ đã được đồng bộ, hãy dành một phút để tùy chỉnh cách hiển thị lịch trên iPhone. Bạn có thể đổi tên lịch, gán màu sắc khác nhau hoặc chọn lịch nào sẽ hiển thị mặc định. Điều này giúp bạn nhanh chóng phân biệt các sự kiện cá nhân với công việc và quản lý lịch dễ dàng hơn.

📚 Đọc thêm: Các lựa chọn thay thế tốt nhất cho Lịch Google

Giới hạn của việc đồng bộ Lịch Google với Lịch Apple

Đồng bộ hóa lịch của bạn là rất tiện lợi, nhưng không hoàn hảo. Vẫn còn một số việc Apple Lịch không thể thực hiện với tài khoản Google của bạn. Nhưng trước khi hoàn toàn tin tưởng vào thiết lập này, hãy lưu ý một số giới hạn quan trọng.

Không có thông báo email cho sự kiện: Bạn không thể thiết lập nhắc nhở qua email trên Lịch Apple cho các sự kiện trong Lịch Google

Không thể tạo lịch Google mới: Bạn có thể xem và chỉnh sửa các sự kiện Lịch Google hiện có từ lịch mặc định trên thiết bị Apple sau khi đồng bộ hóa với Lịch Apple. Tuy nhiên, bạn sẽ cần đăng nhập trực tiếp vào Lịch Google nếu muốn tạo lịch mới

Không hỗ trợ lập lịch phòng: Một số tính năng của Lịch Google như Lập lịch phòng hoặc đặt tài nguyên không khả dụng trên giao diện Lịch Apple

Giới hạn một chiều với Lịch iCloud: Mặc dù bạn có thể đồng bộ Lịch Google vào hệ sinh thái của Apple, nhưng đồng bộ Lịch iCloud trở lại Google không dễ dàng như vậy

Có thể không hiển thị tất cả sự kiện của bạn ngay lập tức: Đôi khi, các sự kiện mới được thêm vào Lịch Google sẽ mất một lúc để xuất hiện trong Lịch Apple

Tùy chọn quản lý lịch bị giới hạn: Bạn không thể thay đổi cài đặt chia sẻ Lịch Google hoặc truy cập các tính năng nâng cao trừ khi bạn sử dụng trực tiếp công cụ này

Thiếu mẫu: Bạn sẽ không thể sử dụng Bạn sẽ không thể sử dụng các mẫu Lịch Google mới trực tiếp từ Lịch Apple trừ khi bạn đã sử dụng chúng trước khi đồng bộ hóa hai ứng dụng. Bạn chỉ có thể truy cập chúng từ Lịch Google đang mở, sau đó các thay đổi sẽ được đồng bộ với Lịch Apple

🧠 Thú vị: Một chiếc iPhone có sức mạnh xử lý gấp 100.000 lần so với máy tính đã đưa con người lên mặt trăng! Bộ nhớ RAM của nó cũng gấp một triệu lần (1.048.576, chính xác là) so với máy tính Apollo.

Tại sao ClickUp là giải pháp thay thế thông minh hơn cho đồng bộ hóa lịch

Tất nhiên, bạn có thể đồng bộ Lịch Google với Lịch Apple để thử làm cuộc sống của mình dễ dàng hơn. Tuy nhiên, việc thiếu đồng bộ hai chiều, không có thông báo email và các vấn đề khác khiến quá trình này trở nên vô nghĩa.

Nhưng có một cách tốt hơn để hợp nhất lịch của bạn vào một nơi và không bao giờ phải chuyển đổi giữa các tab để lấy liên kết cuộc họp. Hãy làm quen với ClickUp, ứng dụng tất cả trong một cho công việc.

Đây là lựa chọn thông minh hơn — không chỉ tập hợp tất cả sự kiện của bạn vào một nơi, mà còn cho phép bạn quản lý công việc, dự án và lịch trình song song, không cần chuyển đổi ứng dụng.

Bạn có thể dễ dàng tích hợp ClickUp với Lịch Google và Outlook mà không bị giới hạn bởi các vấn đề đồng bộ hóa như khi làm việc với Lịch Apple.

Tôi có cuộc họp hai tuần một lần với cấp trên và chúng tôi sử dụng ClickUp để lập chương trình nghị sự. Tôi cảm thấy làm việc hiệu quả hơn vì tất cả các sự kiện và yêu cầu thuyết trình của tôi đều được lưu trữ ở đây, cùng với chỉ báo trạng thái cập nhật mà cấp trên của tôi có thể kiểm tra.

Tôi có các cuộc họp hai tuần một lần với cấp trên và chúng tôi sử dụng ClickUp để lập chương trình nghị sự. Tôi cảm thấy làm việc hiệu quả hơn vì tất cả các sự kiện và yêu cầu thuyết trình của tôi đều được lưu trữ ở đây, cùng với chỉ báo trạng thái cập nhật mà cấp trên của tôi có thể kiểm tra.

Quản lý lịch toàn diện

Tổ chức tất cả các cuộc họp, thời hạn và cam kết của bạn ở một nơi với Lịch ClickUp

Mặc dù Lịch Google và Lịch Apple rất tốt để hiển thị các công việc hàng ngày của bạn, nhưng chúng không được thiết kế để xử lý các dự án nhóm và kế hoạch chi tiết. Nhưng Lịch ClickUp thì có! Và nó không chỉ là một bảng lịch hẹn.

Bạn có thể hợp nhất nhiều lịch vào một nơi và quản lý công việc, thời hạn và cuộc hẹn mà không cần chuyển tab. Vì ClickUp tích hợp với hơn 1.000 ứng dụng, bạn có thể dễ dàng đồng bộ hóa nó với bất kỳ lịch và trình lập lịch nào bạn sử dụng.

Đồng bộ hai chiều

Thiết lập đồng bộ hai chiều với Lịch Google trực tiếp từ Lịch ClickUp

Tính năng đồng bộ hóa lịch của Apple bị giới hạn và không cung cấp tính linh hoạt hai chiều hoàn toàn; tuy nhiên, Lịch ClickUp thì có. Nó cung cấp tích hợp hai chiều với Lịch Google, vì vậy bất cứ khi nào bạn thực hiện thay đổi trong Lịch Google, bạn có thể thấy các cập nhật được phản ánh ngay lập tức trong ClickUp và ngược lại.

Bạn có thể chọn lịch nào sẽ đồng bộ, danh sách công việc nào sẽ lấy vào và cách xử lý các bản cập nhật. Bằng cách này, bạn sẽ không phải sao chép sự kiện thủ công hoặc chuyển qua lại chỉ để hiểu các cuộc hẹn của mình. Bạn sẽ có một lịch hoàn toàn tích hợp với tính linh hoạt để quản lý các dự án trên ClickUp mà không bỏ lỡ cuộc hẹn và lịch trình rắc rối.

Tích hợp công việc và sự kiện

Chuyển các mục hành động thành nhiệm vụ trực tiếp từ Lịch ClickUp

Sẵn sàng quản lý các cuộc hẹn trong lịch của bạn chưa? Bạn có thể quản lý công việc cá nhân, dự án công việc, thời hạn của nhóm và các cuộc họp tại một nơi với Lịch ClickUp. Nó giống như một trung tâm điều khiển để phân công dự án và quản lý thời gian.

Lên lịch và tham gia cuộc họp trực tiếp trên Lịch ClickUp

Nó cho phép bạn tham gia các cuộc họp trực tiếp từ lịch trên MS Teams, Google Meet, Zoom và hơn thế nữa, đồng thời nhúng các liên kết vào các khối thời gian khi bạn lên lịch. Bạn có thể kích hoạt ClickUp AI Notetaker cho tất cả các sự kiện trong lịch của mình nếu muốn. Vì vậy, khi cuộc họp kết thúc, bạn sẽ tự động nhận được bản ghi chép được tạo sẵn với thông tin nhận dạng người nói và các mục hành động được đánh dấu.

Tự động chuyển các mục hành động này thành Nhiệm vụ ClickUp, gán chúng cho bản thân hoặc nhóm của bạn và không bao giờ bỏ lỡ một bước quan trọng nào nữa.

Không biết bắt đầu lập lịch từ đâu? ClickUp cung cấp các mẫu lịch hàng tháng, hàng tuần và hàng ngày để giúp bạn dễ dàng quản lý các cuộc hẹn, công việc và thời hạn.

👀 Bạn có biết? 70% người dùng sử dụng lịch kỹ thuật số làm công cụ chính để quản lý cuộc sống, trong đó 46,7% chủ yếu dựa vào lịch trên điện thoại di động và 23,3% thích sử dụng lịch trên máy tính để bàn.

Lịch trình được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo (AI)

Tự động tìm lịch trình hoàn hảo với ClickUp Brain

Bạn đang gặp khó khăn trong việc sắp xếp mọi việc vào lịch trình đã quá bận rộn? Sử dụng ClickUp Brain để tìm thời gian lý tưởng để lên lịch cuộc họp và cuộc hẹn. Bạn sẽ không bao giờ phải đối mặt với tình trạng đặt lịch trùng nhau nữa. Nó cho phép bạn xem lịch trình của mình và liên kết các nhiệm vụ với các sự kiện cụ thể trong lịch, đảm bảo quản lý thời gian tốt hơn và quy trình làm việc hiệu quả hơn.

Đặt câu hỏi và nhận thông tin chi tiết về lịch trình trong vài giây với ClickUp Brain

Hơn nữa, bạn có thể sử dụng ClickUp Brain để tạo bản tóm tắt cuộc họp, theo dõi tiến độ công việc và xác định các vấn đề trong quy trình làm việc của mình. Chỉ cần đặt câu hỏi, nó sẽ lấy dữ liệu chính xác với bối cảnh rõ ràng, bao gồm cả nơi và lý do một chủ đề đã được đề cập trước đó.

Điều này giúp bạn sắp xếp thứ tự ưu tiên cho các công việc, tạo và điều chỉnh lịch trình phù hợp với mọi người, đồng thời thiết lập lịch quản lý dự án hoàn hảo tại một nơi.

🧠 Thông tin thú vị: Trước khi có biểu tượng quả táo cắn dở, logo đầu tiên của Apple là một bản phác thảo chi tiết về Isaac Newton ngồi dưới gốc cây, với một quả táo treo lơ lửng trên đầu, sẵn sàng rơi xuống!

Hãy từ bỏ tính năng đồng bộ lịch bị giới hạn và quản lý mọi thứ ở một nơi với ClickUp

Đồng bộ hóa Lịch Google với Lịch Apple là một giải pháp thay thế tốt. Nhưng đó chỉ là giải pháp thay thế. Bạn vẫn gặp phải các vấn đề về tính năng, chậm đồng bộ hóa và phải liên tục chuyển đổi qua lại.

ClickUp thay đổi điều đó. Nó tập hợp tất cả lịch, công việc và cuộc họp của bạn vào một nơi và giúp chúng hoạt động cùng nhau. Từ đồng bộ hai chiều với Lịch Google và tích hợp Outlook đến lập lịch bằng AI và quản lý công việc tích hợp, đây là cách sáng tạo nhất để theo dõi mọi thứ mà không cần chuyển đổi giữa các ứng dụng.

Đăng ký ClickUp ngay hôm nay và tạm biệt những lịch lộn xộn và khó hiểu mãi mãi!