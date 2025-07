Các công cụ tạo SVG AI tốt nhất cho đồ họa vector có thể mở rộng

Tôi sử dụng Illustration hàng ngày cho công việc và các dự án cá nhân và thực sự thích sự dễ dàng của quy trình làm việc. Một trong những điều tôi thích nhất ở Illustrator là độ chính xác. Đồ họa vector được tạo thành từ các đường dẫn, về cơ bản là các công thức toán học xác định hình dạng và giao diện của một đối tượng. Các đối tượng trong Illustrator có thể được thu nhỏ hoặc phóng to đến bất kỳ kích thước nào mà không làm giảm chất lượng. Đây là một lợi thế rất lớn so với đồ họa raster, được tạo thành từ các pixel và có thể bị mờ hoặc răng cưa khi phóng to.