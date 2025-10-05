Mẫu sổ ghi chép sách miễn phí để theo dõi quá trình đọc và suy ngẫm của bạn

📚 Mỗi cuốn sách đều để lại dấu ấn. Một câu văn đọng lại, một câu hỏi không thể quên, một sự thay đổi nhỏ trong cách bạn nhìn nhận thế giới. Nhưng nếu không ghi lại, những dấu vết đó sẽ phai mờ nhanh chóng như khi trang sách cuối cùng được lật qua.

Đó chính là lúc mẫu sổ ghi chép sách bước vào cuộc chơi — nó không nhằm thêm bài tập về nhà cho việc đọc của bạn, mà là để giữ lại ngọn lửa đam mê. Hãy xem nó như kho tàng cá nhân của bạn cho những suy ngẫm, trích dẫn yêu thích và những ý tưởng chưa hoàn thiện mà bạn biết là đáng để lưu giữ.

Mẫu sổ ghi chép sách là gì?

Mẫu sổ ghi chép sách là các bố cục được thiết kế sẵn để ghi chép, tổ chức và suy ngẫm về trải nghiệm đọc sách của bạn. Chúng thường bao gồm các phần để theo dõi tiêu đề sách, tác giả, ngày bắt đầu và kết thúc, đánh giá, những điểm chính, trích dẫn và suy ngẫm cá nhân.

Các mẫu này giúp độc giả duy trì sự tổ chức, xây dựng thói quen đọc sách và tương tác sâu hơn với nội dung. Có sẵn ở định dạng PDF kỹ thuật số hoặc in được, chúng phù hợp với các mục tiêu đọc sách khác nhau, dù là cho sự phát triển cá nhân, nghiên cứu học thuật hay thảo luận trong câu lạc bộ sách.

Những yếu tố nào tạo nên một mẫu sổ ghi chép sách tốt?

Một mẫu sổ ghi chép sách tốt cung cấp một bố cục có cấu trúc, không bị phân tâm, giúp độc giả ghi lại suy nghĩ, theo dõi tiến độ và suy ngẫm về mỗi trải nghiệm đọc sách một cách rõ ràng. Lý tưởng nhất, nó nên:

Bao gồm các trường thông tin đọc sách cần thiết: Có tính năng chỉnh sửa cho tiêu đề sách, tác giả, ngày đọc, thể loại, số trang và đánh giá cá nhân

Cung cấp không gian suy ngẫm: Cho phép ghi chép những ý tưởng, bài học hoặc câu hỏi nảy sinh trong quá trình đọc

*hỗ trợ tổ chức việc đọc: Cho phép theo dõi tất cả các cuốn sách trong tiến độ hoặc đã hoàn thành mà không gây nhầm lẫn

Phù hợp với các mục tiêu đọc sách khác nhau: Thích ứng với nhu cầu ghi chép như xây dựng thói quen, phân tích hoặc khám phá văn học

Giữ sự rõ ràng về mặt hình ảnh: Sử dụng định dạng gọn gàng để mục nhập và xem lại nhanh chóng mà không gây quá tải thị giác

🧠 Thú vị: Cuốn sách nhỏ nhất thế giới là Teeny Ted from Turnip Town, chỉ có thể đọc được bằng kính hiển vi điện tử.

Tổng quan về các mẫu sổ ghi chép sách

11 Mẫu sổ ghi chép sách

Bạn đang tìm kiếm một cách đơn giản để duy trì thói quen đọc sách, đang theo dõi những điều thú vị trong sách hoặc suy ngẫm về những cuốn sách mới nhất bạn đã đọc?

11 mẫu sổ ghi chép sách này giúp bạn làm việc cần làm mà không cần bắt đầu từ đầu.

Một số mẫu đến từ ClickUp, ứng dụng toàn diện cho công việc kết hợp quản lý dự án, quản lý kiến thức và trò chuyện — tất cả đều được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo (AI) giúp bạn làm việc nhanh hơn và thông minh hơn.

Dù bạn có phong cách đọc sách như thế nào, ở đây luôn có một mẫu sổ ghi chép phù hợp để giúp bạn tổ chức suy nghĩ, mục tiêu và danh sách sách trong một nơi duy nhất. 📋

1. Mẫu danh sách công việc ClickUp

Tải mẫu miễn phí Sắp xếp danh sách đọc sách của bạn với mẫu danh sách ClickUp

Nếu danh sách sách của bạn đang rải rác trong các cuốn sổ tay, nhiều công cụ viết khác nhau hoặc chỉ đơn giản là nằm trong đầu bạn, mẫu danh sách ClickUp là dành cho bạn. Mẫu đơn giản này cung cấp một không gian linh hoạt để bạn có thể tổ chức các cuốn sách đã đọc, theo dõi tiến độ và suy ngẫm về những gì bạn đang tiếp thu.

Bạn có thể chia nhỏ các mục tiêu đọc sách dài thành các phần nhỏ dễ quản lý — các chương, thể loại, chủ đề hoặc nghiên cứu về tác giả — để bạn không phải đối mặt với một đống sách mà không có hướng dẫn. Ngoài ra, bạn có thể tái sử dụng bố cục này cho các thách thức đọc sách theo mùa hoặc mục tiêu đọc sách nhóm.

⭐ Tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Tạo các trạng thái tùy chỉnh (ví dụ: Đang đọc → Đang tiến hành → Đã hoàn thành → Đã xem lại)

Gắn thẻ sách theo thể loại, series, tác giả hoặc thách thức để lọc nhanh

Thêm ngày đáo hạn cho các hạn chót của câu lạc bộ hoặc ngày trả sách thư viện

Ghi chú nhanh, trích dẫn hoặc liên kết trực tiếp vào từng mục nhập sách

📌 Phù hợp cho: Người đọc muốn quản lý danh sách sách cần đọc và đang theo dõi tiến độ trong một danh sách gọn gàng.

📮ClickUp Insight: Đối với 60% số người tham gia khảo sát của chúng tôi, việc lấy lại sự tập trung sau khi bị gián đoạn mất từ 10–20 phút hoặc lâu hơn. Đối với nhiều người, những sự gián đoạn này đến từ các ứng dụng khác nhau: một ứng dụng cho trò chuyện, một ứng dụng cho cuộc gọi video và ba ứng dụng đang theo dõi tài liệu và bảng tính. 🤯 Điều tồi tệ hơn là 15% trong số họ thậm chí không đang theo dõi xem sự tập trung của mình đi đâu, nên họ không thể bảo vệ nó ngay cả khi muốn. Với ClickUp, bạn có thể lưu trữ nhật ký đọc sách, mục tiêu đọc sách và ghi chú của mình tất cả trong một nơi — giúp bạn tiết kiệm thời gian chuyển đổi giữa các công cụ và dành nhiều thời gian hơn cho việc đọc thực sự.

2. Mẫu Mục tiêu Hàng năm ClickUp

Tải mẫu miễn phí Phân chia mục tiêu đọc sách hàng năm của bạn với mẫu mục tiêu hàng năm ClickUp

Nếu mục tiêu đọc sách của bạn luôn bắt đầu mạnh mẽ vào tháng Giêng và dần biến mất vào mùa xuân, mẫu mục tiêu hàng năm ClickUp chính là cấu trúc mà bạn đang thiếu. Được thiết kế cho bất kỳ ai muốn biến thói quen đọc sách của mình thành một quá trình có chủ đích, mẫu này giúp bạn biến những ý định mơ hồ thành những cột mốc có thể đo lường được.

Khả năng gắn thẻ mục tiêu với mức độ tác động hoặc lĩnh vực tập trung (như Phát triển Sự nghiệp hoặc Giải trí) giúp mỗi cuốn sách về năng suất có mục đích rõ ràng, hỗ trợ bạn duy trì động lực suốt cả năm.

Việc điều chỉnh cũng rất đơn giản. Nếu cuộc sống khiến bạn lệch hướng hoặc sở thích đọc sách của bạn thay đổi giữa năm, bạn không cần phải bắt đầu lại từ đầu. Chỉ cần kéo, thả và cập nhật kế hoạch của bạn.

⭐ Tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Phân chia các mục tiêu hàng năm lớn thành các mốc kiểm tra hàng quý/hàng tháng

Thêm nhắc nhở để việc "đọc hàng đêm" thực sự diễn ra

Theo dõi chuỗi ngày đọc và tỷ lệ hoàn thành với các tiện ích tiến độ nhẹ nhàng

Đánh giá những gì đã là công việc (và những gì chưa là công việc) vào cuối mỗi chu kỳ

📌 Phù hợp cho: Bất kỳ ai cài đặt mục tiêu đọc sách hàng năm và tìm kiếm một hệ thống để theo dõi cột mốc theo thời gian.

🎥 Trong video này, bạn sẽ thấy cách quản lý cơ sở kiến thức được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo (AI) trong ClickUp. Đây là cùng một hệ thống mà bạn có thể áp dụng cho việc ghi chép nhật ký sách — tổ chức các trích dẫn, suy ngẫm và ý tưởng thành một trung tâm tìm kiếm được mà bạn sẽ không bao giờ mất dấu.

3. Mẫu cơ sở kiến thức ClickUp

Tải mẫu miễn phí Lưu trữ những thông tin quan trọng một cách gọn gàng với mẫu cơ sở kiến thức ClickUp

Nếu bạn từng đọc xong một cuốn sách và tự hỏi, “Mình đã ghi chú câu trích dẫn đó ở đâu nhỉ?”, thì đây chính là dành cho bạn. Mẫu Sổ Tay Kiến Thức ClickUp là tài liệu sẵn sàng sử dụng dành cho những ai cần một không gian chuyên dụng để thu thập, tổ chức và xem lại những gì đã đọc và học được.

Với mẫu này, bạn có thể xây dựng một thư viện kỹ thuật số hỗ trợ quy trình quản lý tài liệu của mình. Mẫu bao gồm các phần đã được thiết lập sẵn cho tóm tắt, suy ngẫm, nghiên cứu tác giả và thậm chí một khu vực dạng FAQ cho các câu hỏi lặp lại như “Những cuốn sách nào khám phá chủ đề này?”

Ngoài ra, bố cục được lấy cảm hứng từ trung tâm hỗ trợ giúp bạn dễ dàng duyệt qua các ghi chú của mình.

⭐ Tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Sử dụng tiêu đề lớn, liên kết và bảng để tạo ghi chú có cấu trúc, dễ dàng lướt qua

Kết nối các cuốn sách, chủ đề và tác giả để tạo ra “wiki” riêng của bạn

Thêm chú thích cho những trích dẫn, ý tưởng quan trọng cần nhớ hoặc gợi ý thảo luận

Chia sẻ các trang chỉ đọc với câu lạc bộ hoặc nhóm học tập của bạn chỉ trong vài giây

📌 Phù hợp cho: Người đọc và sinh viên đang xây dựng một kho lưu trữ kỹ thuật số gồm tóm tắt, suy ngẫm và ghi chú nghiên cứu.

🔍 Bạn có biết? Những người ghi chép nhật ký sách chuyên nghiệp đang theo dõi mùi hương của sách — bụi bặm, ngọt ngào, mực in, vani — vì mùi hương có thể ảnh hưởng đến cách bạn nhớ về một câu chuyện. Điều này được gọi là bib liosmia, và vâng, một số người dành riêng một phần trong nhật ký của họ cho điều này

4. Mẫu theo dõi thói quen cá nhân ClickUp

Tải mẫu miễn phí Nuôi dưỡng thói quen có ý nghĩa với mẫu theo dõi thói quen cá nhân ClickUp

Xây dựng thói quen đọc sách tốt hơn nghe có vẻ đơn giản cho đến khi bạn mất dấu những gì mình đang đọc, thời gian đọc hoặc tần suất thực sự tuân thủ kế hoạch. Đó chính là lúc mẫu theo dõi thói quen cá nhân ClickUp trở nên vô cùng hữu ích.

Muốn đọc 15 trang sách về thói quen mỗi ngày? Học 40 phút ba lần một tuần? Tạo thời gian suy ngẫm vào buổi tối?

Bạn có thể ghi chép tất cả vào một nơi, đánh dấu tiến độ bằng các ô tick đơn giản và thực sự thấy sự nhất quán của mình được xây dựng theo thời gian. Thanh Tiến Trình tích hợp là một động lực thầm lặng — nó phát triển cùng với bạn. Và với chế độ xem Bảng và Xem dạng danh sách của ClickUp, bạn có thể chuyển đổi giữa các bản tóm tắt tổng quan và phân tích chi tiết về tuần của mình.

⭐ Tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Đặt lịch trình lặp lại (hàng ngày, 3 lần/tuần, chỉ cuối tuần) mà không cần rườm rà

Đang theo dõi chuỗi ngày đọc và ngày bỏ lỡ để nhận ra các mẫu và điều chỉnh

Thêm các thói quen nhỏ (ví dụ: “gạch chân 1 trích dẫn”, “xem lại ghi chú 5 phút”)

Nhận những nhắc nhở nhẹ nhàng vào những thời điểm bạn có khả năng đọc sách cao nhất

📌 Phù hợp cho: Người đọc đang công việc thiết lập và duy trì thói quen đọc sách đều đặn.

5. Mẫu bảng trắng sơ đồ tư duy trống ClickUp

Tải mẫu miễn phí Brainstorm và tạo ý tưởng với mẫu bảng trắng sơ đồ tư duy trống ClickUp

Mẫu bảng trắng sơ đồ tư duy trống ClickUp giúp bạn tập trung vào ghi chú. Đây là một không gian làm việc sạch sẽ, mở rộng, được thiết kế dành cho những ai suy nghĩ bằng ý tưởng, không phải bằng dòng chữ.

Mẫu brainstorming này cung cấp cho bạn không gian linh hoạt để vẽ bản đồ bất kỳ điều gì — từ phân tích một cuốn tiểu thuyết phức tạp đến cấu trúc dự án viết tiếp theo của bạn. Tương tự như các mẫu viết nội dung của ClickUp, nó giúp bạn tổ chức suy nghĩ một cách trực quan, cho phép ý tưởng chảy tự nhiên. Bắt đầu với một ý tưởng duy nhất ở trung tâm, chẳng hạn như chủ đề, tiêu đề sách hoặc câu hỏi, và nhánh từ đó với các chủ đề con, cung đường nhân vật hoặc điểm nghiên cứu.

Bạn có thể tùy chỉnh bố cục, vì vậy không có gì cảm thấy cứng nhắc hay giới hạn. Khác với sơ đồ tư duy truyền thống, tính năng này cho phép bạn chèn các yếu tố giàu ngữ cảnh, chẳng hạn như hình ảnh, liên kết video, ghi chú dán hoặc thậm chí là tài liệu hoàn thành.

⭐ Tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Chuyển đổi các nút trực tiếp thành công việc khi bạn sẵn sàng hành động

Sử dụng bình luận và đề cập để hợp tác thảo luận về các lý thuyết hoặc chủ đề

Các dòng và nhóm được đánh dấu giúp bản đồ lớn gọn gàng khi chúng phát triển

Xuất bản các bản tóm tắt để chia sẻ với lớp học hoặc câu lạc bộ sách của bạn

📌 Phù hợp cho: Những người suy nghĩ bằng hình ảnh muốn khám phá ý tưởng, chủ đề hoặc cốt truyện thông qua việc lập bản đồ mở.

🔍 Bạn có biết? Ở Iceland, có một truyền thống gọi là Jólabókaflóð, hay Lễ Hội Sách Giáng Sinh, nơi sách được trao đổi làm quà vào đêm Giáng Sinh. Mọi người dành cả đêm để đọc sách và thưởng thức sô-cô-la, tạo nên một dịp hoàn hảo để ghi chép về những cuốn sách mới.

6. Mẫu lập kế hoạch đọc sách ClickUp

Tải mẫu miễn phí Tổ chức việc đọc sách một cách hiệu quả với mẫu lập kế hoạch đọc sách ClickUp

Mẫu lập kế hoạch đọc sách ClickUp chia quá trình đọc của bạn thành các giai đoạn có nhãn rõ ràng như chuẩn bị, viết bản nháp, sửa chữa và chỉnh sửa, giúp bạn không bao giờ bối rối không biết bước tiếp theo là gì.

Điều khiến mẫu này đặc biệt hữu ích là cách nó tổ chức các yếu tố cơ bản của câu chuyện. Có các trường tùy chỉnh tích hợp sẵn để ghi lại cốt truyện, nhân vật, địa điểm quan trọng và tóm tắt chương.

Bạn cũng sẽ tìm thấy các chế độ xem tùy chỉnh cung cấp một bản tóm tắt chi tiết về các chương sách hoặc một cái nhìn tổng quan về các phần ưu tiên cho các loại văn bản khác nhau.

⭐ Tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Sắp xếp các chương trên dòng thời gian/Gantt để xem tốc độ tiến triển một cách nhanh chóng

Thêm các tác vụ phụ thuộc (ví dụ: “Sửa Chương 3” sau “Soạn thảo Chương 3”)

Sử dụng danh sách kiểm tra cho các điểm nhấn cảnh, góc nhìn (POV) hoặc kiểm tra tính liên tục

Giữ phản hồi tập trung với bình luận và kiểm tra nhẹ nhàng

📌 Phù hợp cho: Những nhà văn đang quản lý sự phát triển cốt truyện, hành trình ký tự và tiến độ các chương trong bản thảo.

📖 Xem thêm: Các gợi ý viết để biến đổi quy trình sáng tạo của bạn trong công việc

7. Mẫu sổ ghi chép sách của Midnight’s Book Club

qua Câu lạc bộ Sách Midnight

Mẫu sổ ghi chép đọc sách miễn phí từ Midnight’s Book Club là một mẫu PDF miễn phí để lập kế hoạch đọc sách.

Mẫu này bao gồm 15 trang được thiết kế tỉ mỉ, bao quát gần như mọi khía cạnh của cuộc sống đọc sách của bạn. Sổ ghi chép đọc sách cơ bản giúp mọi thứ gọn gàng với các cột dành cho tiêu đề, tác giả, số trang và ngày tháng. Ngoài ra còn có công cụ theo dõi sách và công cụ theo dõi trang theo tuần, hoàn hảo để theo dõi các bài đọc được giao hoặc đơn giản là cố gắng duy trì thói quen đọc sách.

Mẫu sổ tay này thậm chí còn cung cấp không gian để ghi lại những cuốn sách bạn đã bỏ dở, ghi chú lý do tại sao bạn dừng lại và quyết định xem chúng có xứng đáng được cho một cơ hội thứ hai hay không — một tính năng mà hầu hết các sổ tay điểm không bao giờ quan tâm đến.

⭐ Tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Gồm tóm tắt hàng tháng và tổng quan đơn giản về danh sách sách cần đọc (TBR)

Không gian dành cho ghi chú thảo luận, bạn có thể mang đến câu lạc bộ sách

Các trang sạch sẽ, dễ in và phù hợp để sử dụng trong sổ tay

Những gợi ý nhẹ nhàng khuyến khích suy ngẫm mà không gây áp lực

📌 Phù hợp cho: Thành viên câu lạc bộ sách muốn suy ngẫm về nội dung đọc và đang theo dõi những ý tưởng sẵn sàng cho thảo luận.

8. Mẫu Nhật ký Đọc sách của 101Planners

qua 101 Planners

Mẫu Nhật ký Đọc sách từ 101 Planners là một công cụ theo dõi đơn giản, có thể tùy chỉnh, bạn có thể in hoặc chỉnh sửa để phù hợp với phong cách của mình. Nó bao gồm một bảng đơn giản với đánh giá sao mà bạn có thể điều chỉnh theo ý muốn — học sinh có thể sử dụng cột này để ghi chú về độ khó của sách, trong khi thành viên câu lạc bộ sách có thể đánh dấu các tiêu đề đáng để thảo luận sâu hơn.

Bạn có thể tải xuống dưới dạng PDF, tài liệu Word hoặc thậm chí là tệp hình ảnh, giúp bạn dễ dàng ghi chép bằng tay hoặc gõ trực tiếp. Nhược điểm duy nhất? Không có tính năng kiểm soát phiên bản, vì vậy sau khi cập nhật hoặc in, các ghi chú cũ sẽ bị mất.

⭐ Tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Bố cục bảng tối giản, dễ dàng cho trẻ em điền vào

Không gian dành cho tóm tắt ngắn gọn hoặc chữ ký của phụ huynh/giáo viên

Nhiều kích thước trang cho sổ tay hoặc bảng ghi chú

Dễ dàng sao chép để sử dụng cho nhật ký hàng tuần hoặc hàng tháng

📌 Phù hợp cho: Phụ huynh và giáo viên ghi chép hoạt động đọc sách, tóm tắt và mức độ tham gia của học sinh.

🧠 Thú vị: Nếu bạn luôn cần một cuốn sách để đắm chìm vào, có thể bạn đã từng trải qua cảm giác abibliophobia — nỗi sợ hết sách để đọc. Để tránh cảm giác hoảng loạn đó, nhiều người yêu sách chuyển sang sử dụng nhật ký chi tiết, đang theo dõi những cuốn sách đã đọc và những cuốn sách theo kế hoạch đọc tiếp theo.

9. Mẫu sổ ghi chép đọc sách PDF của Karilynnm. com

Nếu bạn đang đọc nhiều cuốn sách cùng lúc, chuyển đổi giữa sách nói và sách giấy, hoặc không nhớ được tiêu đề nào bạn đã hứa sẽ đọc xong vào tháng trước, mẫu sổ ghi chép đọc sách PDF từ KariLynnM.com sẽ giúp bạn tổ chức lại mọi thứ một cách có trật tự.

Nó đi kèm với các công cụ thân thiện với người đọc, chẳng hạn như Danh sách mong muốn đọc để đang theo dõi các tiêu đề trên các định dạng khác nhau (audio, e-book, bản in) và Danh sách DNF là nhà cung cấp một nơi miễn phí để ghi lại những cuốn sách bạn đã bỏ dở — và lý do tại sao.

Tính năng nổi bật? Reading Bingo. Nó biến danh sách sách cần đọc (TBR) của bạn thành một trò chơi, khuyến khích bạn nhánh ra khỏi vùng an toàn quen thuộc và khám phá điều mới mẻ.

⭐ Tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Gồm các bảng theo dõi thói quen và bảng thống kê thể loại

Các trang tổng kết hàng tháng giúp việc suy ngẫm trở nên dễ dàng

Các bố cục thân thiện với in ấn cho bìa sổ A4/US Letter

Rất phù hợp cho các thách thức theo mùa hoặc những chuyến mua sắm sách tại thư viện

📌 Phù hợp cho: Những người đọc phải xử lý nhiều định dạng khác nhau và ưa chuộng các công cụ in ấn để tăng cường sự tương tác.

📖 Xem thêm: Cách sử dụng AI cho đánh giá văn học

10. Mẫu sổ ghi chép sách của Freepik

qua Freepik

Mẫu sổ ghi chép sách của Freepik cung cấp một không gian gọn gàng, ấm cúng và được tổ chức khoa học cho độc giả ghi lại hành trình đọc sách của mình. Với các trường dành riêng cho tiêu đề sách, tác giả, series, thể loại và thậm chí một trường để thêm hình bìa sách, nó giúp bạn nhanh chóng ghi lại những thông tin cơ bản.

Bạn có không gian để ghi chú ngày bắt đầu và kết thúc, cùng với hệ thống đánh giá 10 sao cho phép bạn đánh giá tổng quan về cuốn sách chỉ trong nháy mắt. Hệ thống sổ tay kỹ thuật số còn bao gồm ô tóm tắt để tóm tắt nội dung của "Rich Dad Poor Dad" và phần đánh giá rộng rãi để ghi lại suy nghĩ, nhận xét hoặc ghi chú cho tham khảo sau này.

⭐ Tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Thiết kế thẩm mỹ, nhiều lớp — dễ dàng tùy chỉnh trong các trình chỉnh sửa thông dụng

Xuất sang nhiều định dạng để in hoặc ghi chú trên tablet

Hoàn hảo để chia sẻ một tệp PDF chuyên nghiệp với câu lạc bộ sách của bạn

Thêm các biểu tượng trang trí hoặc sticker mà không làm rối mắt trang

📌 Phù hợp cho: Những độc giả thích suy ngẫm, ghi lại những ấn tượng sâu sắc, trích dẫn mục yêu thích và những bài học cá nhân.

🔍 Bạn có biết? Tsundoku, xuất phát từ Nhật Bản, mô tả thói quen mua sách và để chúng chất đống mà không đọc. Hiện tượng này phổ biến trong giới yêu sách và thường được phản ánh trong nhật ký đọc sách, nơi mọi người liệt kê những cuốn sách họ sở hữu nhưng chưa đọc.

11. Mẫu sổ ghi chép sách của Freepik

qua Freepik

Mẫu sổ ghi chép đọc sách này giúp bạn dễ dàng ghi lại những gì bạn đang đọc mà không bị rối mắt. Bạn có thể ghi lại các thông tin cơ bản — tiêu đề, thể loại, tác giả, nhà xuất bản và ngày bắt đầu — chỉ trong nháy mắt, sau đó thêm một đánh giá sao nhanh để tóm tắt cảm nhận của bạn.

Dưới đó, có nhiều không gian để viết một bài đánh giá đầy đủ bằng lời của riêng bạn, cùng hai ô dành riêng: một cho những trích dẫn đáng nhớ và một cho suy ngẫm cá nhân hoặc ghi chú thảo luận. Bố cục gọn gàng giúp mọi thứ dễ dàng theo dõi, nhưng vẫn để lại không gian cho bạn đào sâu khi muốn.

⭐ Tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Tải xuống ở định dạng có thể chỉnh sửa và sẵn sàng in

Dễ dàng sao chép cho các series hoặc dự án có nhiều tác giả

Viền sạch sẽ là công việc tốt cho các tab sổ tay và trang ghi chú

Hoàn hảo để ghi chép trích dẫn và bình luận song song

📌 Phù hợp cho: Người đọc casual muốn có cách tối giản, thẩm mỹ để đánh giá và ghi chép lại mỗi cuốn sách họ mua.

🧠 Thú vị: Cuốn tiểu thuyết dài nhất từng được viết là In Search of Lost Time của Marcel Proust, với hơn 9,6 triệu ký tự.

Quản lý danh sách sách của bạn với ClickUp

Hầu hết các mẫu sổ ghi chép sách trực tuyến cung cấp một định dạng cố định — phù hợp cho việc ghi chú nhanh, nhưng không được thiết kế để phát triển cùng với thói quen đọc sách của bạn.

Đó chính là điểm nổi bật của ClickUp.

Với ClickUp, bạn có thể tùy chỉnh mẫu để phù hợp với phong cách đọc của mình. Đang theo dõi danh sách công việc, ghi chép suy ngẫm, đặt mục tiêu hoặc vẽ bản đồ ý tưởng một cách trực quan. Dù bạn đang hoàn thành bài tập, tham gia câu lạc bộ sách hay chỉ đơn giản là muốn đọc nhiều hơn trong năm nay, thiết lập sẽ thích ứng với phong cách của bạn thay vì ngược lại.

Đăng ký ClickUp và bắt đầu tùy chỉnh sổ ghi chép sách của bạn ngay hôm nay! 🔖