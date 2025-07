Mẫu danh mục sản phẩm miễn phí để dễ dàng tùy chỉnh

Đúng, bạn có những sản phẩm tuyệt vời. Nhưng việc tạo ra một danh mục thực sự xứng đáng với chúng? Đó là một câu chuyện hoàn toàn khác. Quản lý các loại hình ảnh, các vấn đề thiết kế và thay đổi giá vào phút chót có thể làm lãng phí hàng giờ cho những công việc đơn giản.

Nếu bạn đã từng mở một tài liệu trống và nghĩ: "Tôi phải bắt đầu từ đâu?". Bạn có gặp khó khăn như vậy không? Hoàn toàn hợp lý. Đó là lúc các mẫu danh mục sản phẩm miễn phí có thể giúp bạn. Các mẫu danh mục này cho phép bạn thêm hình ảnh, mô tả và thông tin giá cả. Không còn phải bắt đầu từ đầu hoặc học thiết kế đồ họa vào cuối tuần nữa. Chúng nhanh chóng, linh hoạt và được thiết kế để giới thiệu sản phẩm của bạn một cách tốt nhất trên mọi thiết bị.

Hãy chọn một mẫu phù hợp với công việc của bạn.

Mẫu danh mục sản phẩm là gì?

Mẫu danh mục sản phẩm là các bố cục được thiết kế sẵn cho các danh mục có cấu trúc, hiển thị sản phẩm, thông tin giá cả, mô tả và hình ảnh. Chúng là một phần quan trọng trong chiến lược sản phẩm của bạn — cung cấp cho bạn một định dạng sẵn sàng sử dụng mà bạn có thể dễ dàng tùy chỉnh để phù hợp với thương hiệu và sản phẩm của mình.

Các mẫu danh mục sản phẩm giúp các doanh nghiệp giới thiệu sản phẩm hoặc dịch vụ của mình đến khách hàng tiềm năng một cách chuyên nghiệp. Thay vì thiết kế từ đầu, người dùng chỉ cần chèn nội dung và xuất danh mục cuối cùng.

Các mẫu này bao gồm các vị trí giữ chỗ cho tiêu đề sản phẩm, chi tiết, hình ảnh, logo và thông tin công ty trong hầu hết các trường hợp. Hầu hết cũng tương thích với các công cụ phổ biến như PowerPoint, InDesign, Canva và trình chỉnh sửa PDF. Bạn có thể sử dụng chúng để in và chia sẻ kỹ thuật số.

📮 ClickUp Insight: Khảo sát của chúng tôi cho thấy, nhân viên tri thức duy trì trung bình 6 kết nối mỗi ngày tại nơi làm việc. Điều này có thể dẫn đến nhiều lần gửi và nhận email, trò chuyện và sử dụng các công cụ quản lý dự án. Sẽ ra sao nếu bạn có thể tập hợp tất cả các cuộc hội thoại này vào một nơi? Với ClickUp, bạn có thể làm được! Đây là ứng dụng công việc toàn diện, kết hợp dự án, kiến thức và trò chuyện hỗ trợ tại một nơi — tất cả được hỗ trợ bởi AI, giúp bạn và nhóm của bạn làm việc nhanh hơn và thông minh hơn.

Điều gì tạo nên một mẫu danh mục sản phẩm tốt

Cho dù là bố cục thiết kế hay cấu trúc quản lý dữ liệu, một mẫu tốt sẽ giúp đơn giản hóa công việc của bạn:

Khối nội dung có thể chỉnh sửa: Chọn mẫu cho phép bạn cập nhật chi tiết sản phẩm, mô tả và thông tin giá cả mà không cần bắt đầu lại từ đầu

Bố cục linh hoạt: Một mẫu tốt cho phép bạn sắp xếp lại các phần hoặc danh mục dựa trên sản phẩm của mình

Thanh tìm kiếm: Chọn mẫu mà bạn có thể tìm thấy mọi thứ trong vài giây — công việc, tài liệu, tin nhắn hoặc tệp — ngay từ một thanh tìm kiếm thông minh, thống nhất

Tùy chỉnh thương hiệu: Cho phép bạn thêm logo, phông chữ và bảng màu phù hợp với bản sắc kinh doanh của bạn

Khe hình ảnh độ phân giải cao: Chọn mẫu mà bạn có thể chèn hình ảnh tải nhanh và hiển thị rõ nét trên mọi thiết bị

Hỗ trợ nhiều định dạng: Đảm bảo bạn có thể sử dụng mẫu trên các công cụ như PowerPoint, Canva, InDesign hoặc dưới dạng PDF có thể in được

Bìa và mục lục: Mẫu danh mục sản phẩm phải có các phần tùy chọn để danh mục của bạn được sắp xếp gọn gàng và dễ dàng tìm kiếm

Mẫu thiết kế danh mục sản phẩm

Không ai có thời gian để mất hàng giờ chỉnh sửa lề hoặc thay đổi kích thước hình ảnh. Đó là lý do tại sao chúng tôi liệt kê các mẫu danh mục miễn phí này. Chúng có thể sử dụng ngay và được thiết kế để đơn giản hóa việc trình bày và tăng tốc độ ra mắt. Bạn sẽ không phải hy sinh chất lượng hay thiết kế.

1. Mẫu danh sách kiểm tra sản phẩm kỹ thuật số ClickUp

Tải mẫu miễn phí Lập kế hoạch và quản lý các sản phẩm ra mắt kỹ thuật số với Mẫu danh sách kiểm tra sản phẩm kỹ thuật số ClickUp

Nếu danh mục của bạn bao gồm các sản phẩm kỹ thuật số như ứng dụng, công cụ hoặc dịch vụ, hãy sử dụng Mẫu danh sách kiểm tra sản phẩm kỹ thuật số ClickUp. Mẫu này giúp bạn theo dõi từng phần, từ ý tưởng đến triển khai. Thay vì chuyển qua lại giữa các bảng tính, bảng nhiệm vụ và các chủ đề Slack, mẫu này tập trung tất cả dự án của bạn vào một nơi.

Mẫu này hoàn hảo cho các nhóm phải xử lý nhiều quy trình công việc. Mẫu này có tính năng cập nhật thời gian thực và theo dõi công việc chi tiết. Bạn không chỉ liệt kê sản phẩm mà còn quản lý mọi thứ đằng sau chúng.

Đây là lý do tại sao bạn sẽ yêu thích nó

Tạo danh sách kiểm tra cho từng giai đoạn của quy trình sản phẩm

Thêm Trường Tùy chỉnh cho thông số kỹ thuật, dòng thời gian và các giai đoạn phê duyệt

Phân công công việc và tự động hóa cập nhật tiến độ

Cộng tác với các nhà phát triển, nhà tiếp thị và nhà thiết kế trong một tài liệu được chia sẻ

🔑 Lý tưởng cho: Các nhóm bán công cụ SaaS, tải xuống kỹ thuật số hoặc sản phẩm dựa trên đăng ký cần cập nhật liên tục và hợp tác liền mạch.

✨ Mẹo bổ sung: Danh sách kiểm tra phát triển sản phẩm không chỉ là danh sách việc cần làm, mà còn là lưới an toàn cho quá trình ra mắt sản phẩm. Sử dụng danh sách này để phát hiện lỗ hổng, giảm thiểu việc làm lại và đồng bộ hóa các nhóm liên chức năng.

2. Mẫu giá sản phẩm ClickUp

Tải mẫu miễn phí Đặt mức giá thông minh hơn với Mẫu định giá sản phẩm ClickUp

Định giá sản phẩm không phải là một bài toán toán học — đó là một chiến lược. Mẫu Định giá Sản phẩm ClickUp được thiết kế cho các doanh nghiệp cần quản lý chiến lược định giá và theo dõi chi phí sản phẩm theo thời gian. Nó hoạt động như một trung tâm điều khiển định giá, giúp doanh nghiệp phân tích chi phí, tính toán tỷ suất lợi nhuận và phân tích đối thủ cạnh tranh.

Mẫu này cho phép liên tục theo dõi và phát triển các mô hình giá dựa trên phản hồi và hiệu suất của thị trường.

Đây là lý do tại sao bạn sẽ yêu thích nó

Nhập dữ liệu khóa như SKU, đơn giá và chi phí cho mỗi mục bằng Trường Tùy chỉnh

Phân tích các dòng sản phẩm với các chế độ xem được tạo sẵn theo danh mục và thương hiệu

Cộng tác với các nhóm để thử nghiệm và điều chỉnh chiến lược giá cả

Đặt công việc, mục tiêu và cập nhật định kỳ để liên tục cải thiện giá cả

🔑 Lý tưởng cho: Các nhóm bán hàng, quản lý sản phẩm và chủ doanh nghiệp ra mắt SKU mới hoặc tối ưu hóa chiến lược giá trên nhiều dòng sản phẩm.

3. Mẫu quản lý hàng tồn kho ClickUp

Tải mẫu miễn phí Luôn cập nhật mức tồn kho với Mẫu quản lý hàng tồn kho ClickUp

Quản lý hàng tồn kho mà không mất dấu mức tồn kho, đơn đặt hàng lại hoặc các mục đã hết hạn có thể rất hỗn loạn. Mẫu Quản lý hàng tồn kho ClickUp được thiết kế cho các doanh nghiệp xử lý nhiều sản phẩm và chuỗi cung ứng.

Đây không chỉ là một danh sách đơn thuần mà là một hệ thống kiểm kê đầy đủ giúp các doanh nghiệp quản lý hàng tồn kho mà không cần dựa vào các bảng tính lộn xộn. Bạn có thể sắp xếp mã SKU, theo dõi thay đổi hàng tồn kho theo thời gian thực, tự động hóa cảnh báo đặt hàng lại và xem giá trị sản phẩm trong nháy mắt.

Đây là lý do tại sao bạn sẽ yêu thích nó

Theo dõi trạng thái hàng tồn kho bằng các thẻ tùy chỉnh như Còn hàng hoặc Hết hàng

Sử dụng các chế độ xem có sẵn như Bảng, Dòng thời gian và Cập nhật đơn đặt hàng để giám sát tốt hơn

Tự động hóa cảnh báo hàng tồn kho và đặt hàng lại dựa trên ngưỡng hàng tồn kho

Tập trung dữ liệu sản phẩm, bao gồm giá cả, hình ảnh và thông tin nhà cung cấp

🔑 Phù hợp cho: Nhà bán lẻ, nhà phân phối và quản lý vận hành cần một hệ thống có cấu trúc, có thể mở rộng để quản lý hàng tồn kho mà không phụ thuộc vào các bảng tính lộn xộn.

➡️ Xem thêm: Cách tạo hệ thống quản lý kho hàng

4. Mẫu đơn đặt hàng và hàng tồn kho ClickUp

Tải mẫu miễn phí Quản lý đơn đặt hàng và hàng tồn kho như một chuyên gia với Mẫu Đơn đặt hàng và Hàng tồn kho của ClickUp

Mẫu Đơn đặt hàng và Kho hàng của ClickUp là giải pháp hai trong một. Nó giúp các doanh nghiệp quản lý nhà cung cấp, kho hàng và ngân sách.

Mẫu này cung cấp một không gian làm việc duy nhất để theo dõi đơn đặt hàng và mức tồn kho. Bạn sẽ thấy mọi thứ được sắp xếp gọn gàng: trạng thái, cập nhật nhà cung cấp, tình trạng sẵn có của mục và theo dõi chi phí.

Tự động hóa và quản lý sản phẩm theo thời gian thực giúp quá trình mua sắm của bạn diễn ra suôn sẻ và hiệu quả hơn.

Đây là lý do tại sao bạn sẽ yêu thích nó

Tạo công việc cho từng đơn đặt hàng và quản lý chúng thông qua 14 trạng thái chi tiết

Theo dõi mức tồn kho, điểm đặt hàng lại và tiến độ giao hàng từ một bảng điều khiển duy nhất

Phân công trách nhiệm và dòng thời gian cho các thành viên trong nhóm cho mỗi đơn đặt hàng

Sử dụng các tính năng tự động hóa tích hợp để kích hoạt nhắc nhở và cập nhật trạng thái

🔑 Lý tưởng cho: Chủ doanh nghiệp nhỏ, trưởng phòng mua hàng và nhóm vận hành cần một công cụ để quản lý danh sách hàng tồn kho và quy trình mua hàng với ít nỗ lực thủ công hơn.

Mẹo chuyên nghiệp: Hãy bỏ trang trống và để ClickUp Brain làm công việc nặng nhọc. Chỉ cần cho nó biết loại danh mục hoặc quy trình công việc bạn cần — cho sản phẩm, giá cả hay hàng tồn kho — và nó sẽ tạo ra một mẫu sẵn sàng sử dụng trong vài giây. Giống như có một trợ lý thông minh xây dựng cho bạn dựa trên cách bạn làm việc.

5. Mẫu biểu mẫu đơn đặt hàng sản phẩm ClickUpe

Tải mẫu miễn phí Đơn giản hóa quy trình mua hàng với Mẫu đơn đặt hàng sản phẩm ClickUp

Theo dõi đơn đặt hàng thủ công là nơi xảy ra sai sót và lãng phí thời gian. Mẫu biểu mẫu đơn đặt hàng sản phẩm ClickUp cung cấp một cách hợp lý để quản lý đơn đặt hàng sản phẩm từ khi nhận đến khi giao hàng.

Nó được thiết kế để mang lại tốc độ, độ chính xác và khả năng hiển thị cao. Nó cho phép bạn tập trung thông tin khách hàng, chi tiết đơn đặt hàng và trạng thái giao hàng trong một giao diện duy nhất. Ngoài ra, mẫu này còn có sẵn nhiều chế độ xem tùy chỉnh, để không bỏ sót bất kỳ thông tin nào.

Đây là lý do tại sao bạn sẽ yêu thích nó

Tạo biểu mẫu tùy chỉnh để thu thập thông tin người mua và chi tiết đơn đặt hàng trong thời gian thực

Theo dõi đơn đặt hàng qua từng giai đoạn với các trạng thái như Mới, Đang đóng gói, Đã hoàn thành và Đã giao

Truy cập tất cả các đơn đặt hàng và dữ liệu khách hàng thông qua các chế độ xem có cấu trúc như Trạng thái đơn hàng hoặc Theo dõi vấn đề

Sử dụng các trường cho tổng giá, loại sản phẩm, thông tin liên hệ và cập nhật vận chuyển

🔑 Lý tưởng cho: Các nhà bán lẻ nhỏ, thương hiệu DTC hoặc doanh nghiệp dịch vụ cần một hệ thống đáng tin cậy để quản lý đơn đặt hàng đến mà không gây ra sự lộn xộn.

6. Mẫu so sánh phần mềm ClickUp

Tải mẫu miễn phí So sánh các công cụ song song với Mẫu so sánh phần mềm ClickUp

Khi quyết định giữa các nền tảng phần mềm, bạn không cần ý kiến khác — bạn cần dữ liệu, so sánh song song. Mẫu so sánh phần mềm ClickUp cung cấp một cách rõ ràng để so sánh các công cụ. Nó bao gồm các tính năng, chi phí, khả năng sử dụng và hơn thế nữa.

Với các chế độ xem tích hợp cho giá cả và hình ảnh sản phẩm, nó loại bỏ việc phỏng đoán và thay thế bằng các tiêu chí rõ ràng, có thể theo dõi mà toàn bộ nhóm của bạn có thể đồng ý.

Đây là lý do tại sao bạn sẽ yêu thích nó

Tạo công việc cho từng tùy chọn phần mềm và sắp xếp theo tính khả dụng hoặc trường hợp sử dụng

Sử dụng Trường Tùy chỉnh để đánh giá các công cụ về giá cả, hỗ trợ, giao diện người dùng và các tính năng chính

Hình dung so sánh với chế độ xem Bảng, Bảng hình ảnh và Giá cả

Theo dõi tiến độ ra quyết định với các trạng thái như Có sẵn, Mới và Không có sẵn

🔑 Lý tưởng cho: Các nhóm CNTT, nhà sáng lập startup và quản lý sản phẩm phải đưa ra quyết định về các công cụ SaaS hoặc hệ thống nội bộ với sự tham gia của nhiều bên liên quan.

7. Mẫu biểu mẫu báo giá ClickUp

Tải mẫu miễn phí Gửi báo giá chuyên nghiệp nhanh hơn với Mẫu biểu mẫu báo giá ClickUp

Một báo giá sai có thể khiến bạn mất một hợp đồng. Mẫu biểu mẫu báo giá ClickUp được thiết kế để ngăn chặn điều đó xảy ra. Nó giúp bạn thu thập các yêu cầu của dự án, tính toán giá cả và gửi báo giá rõ ràng.

Trường Tùy chỉnh giúp theo dõi chi tiết dịch vụ, giá theo giờ, thời hạn và hơn thế nữa. Mẫu này giúp quá trình bán hàng của bạn được tổ chức và đảm bảo các đề xuất được thống nhất giữa các nhóm.

Đây là lý do tại sao bạn sẽ yêu thích nó

Tạo yêu cầu báo giá với các phần về phạm vi công việc, giá cả và dòng thời gian giao hàng

Theo dõi trạng thái của từng báo giá từ "Đang xem xét" đến "Đã gửi báo giá" bằng thẻ trạng thái

Chỉ định việc phê duyệt báo giá và công việc cho các thành viên nhóm có liên quan

Sử dụng tích hợp email để gửi báo giá và theo dõi trực tiếp

🔑 Lý tưởng cho: Các freelancer, đại lý và nhóm bán hàng B2B cần một cách nhanh chóng, đáng tin cậy để báo giá công việc và chốt khách hàng tiềm năng mà không phải chuyển đổi giữa các công cụ.

➡️ Đọc thêm: Cách các nhà quản lý sản phẩm ClickUp sử dụng ClickUp

8. Mẫu danh sách công việc ClickUp

Tải mẫu miễn phí Bắt đầu nhanh chóng với cấu trúc linh hoạt của Mẫu danh sách ClickUp

Mẫu Danh sách ClickUp là một thiết lập đơn giản nhưng mạnh mẽ để sắp xếp các công việc, quy trình làm việc, dữ liệu sản phẩm hoặc thậm chí là các bản phác thảo dự án nhanh chóng. Mẫu này lý tưởng khi bạn cần một cấu trúc chức năng mà không quá phức tạp.

Bố cục cung cấp các chế độ xem thân thiện với người mới bắt đầu cùng với các tùy chỉnh tùy chọn, cho phép nó luôn gọn gàng và có thể mở rộng theo nhu cầu của bạn. Hãy coi nó như một điểm khởi đầu trống nhưng thông minh.

Đây là lý do tại sao bạn sẽ yêu thích nó

Sử dụng các chế độ xem có sẵn để chuyển đổi giữa bảng, danh sách và bảng điều khiển công việc

Sắp xếp quy trình làm việc của bạn với các trạng thái có thể tùy chỉnh như Việc cần làm, Đang tiến hành và Hoàn thành

Phân công công việc và theo dõi cập nhật bằng thẻ, ngày đáo hạn và mức độ ưu tiên

Xây dựng từ một nền tảng linh hoạt và mở rộng quy mô với tự động hóa khi cần thiết

🔑 Lý tưởng cho: Các nhóm hoặc người dùng cá nhân muốn có định dạng danh sách công việc sẵn sàng sử dụng để quản lý mọi thứ, từ danh mục sản phẩm đến quy trình công việc nội bộ mà không gặp trở ngại.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Đừng chỉ ra mắt và hy vọng — hãy theo dõi những điều quan trọng. Nhập dữ liệu danh mục của bạn vào bảng điều khiển KPI và chỉ số sản phẩm để đo lường hiệu suất sản phẩm, lãi suất của khách hàng và mẫu bán hàng theo thời gian thực.

9. Mẫu quản lý thiết kế quần áo ClickUp

Tải mẫu miễn phí Quản lý các dự án thời trang từ bản phác thảo đến ra mắt với Mẫu thiết kế quần áo ClickUp

Thiết kế quần áo không chỉ là sự sáng tạo mà còn liên quan đến thời hạn, nguồn cung ứng, ngân sách và sản xuất. Mẫu Quản lý Thiết kế Quần áo của ClickUp giúp bạn kiểm soát tất cả mọi thứ.

Thư mục sẵn sàng sử dụng này giúp bạn sắp xếp các dự án thời trang của mình. Nó bao gồm mọi thứ, từ bản thiết kế đầu tiên đến khi ra mắt sản phẩm cuối cùng. Bạn có thể theo dõi tiến độ, quản lý kho và cộng tác dễ dàng. Nhiều chế độ xem và trạng thái giúp bạn tránh sự lộn xộn do các công cụ nằm rải rác.

Đây là lý do tại sao bạn sẽ yêu thích nó

Lập bản đồ quy trình làm việc của bạn với các trạng thái tùy chỉnh như Ý tưởng, Tìm nguồn cung ứng và Sản xuất

Chỉ định ngân sách, phân loại các loại thiết kế và theo dõi tiến độ thông qua Trường Tùy chỉnh

Chuyển đổi giữa các chế độ xem Dòng thời gian, Danh sách, Bảng và Lịch để quản lý thời hạn và cột mốc quan trọng

Cộng tác giữa các nhóm, theo dõi các thay đổi và duy trì giao tiếp hiệu quả

🔑 Lý tưởng cho: Nhà thiết kế thời trang, trưởng nhóm sản xuất hoặc nhóm sáng tạo quản lý các bộ sưu tập theo mùa hoặc quy trình thiết kế sản phẩm.

🔍 Bạn có biết? Video giới thiệu sản phẩm có ảnh hưởng lớn đến 64% người mua hàng. Thêm video ngắn vào danh mục của bạn hoặc liên kết chúng có thể tăng cường niềm tin của người mua.

10. Mẫu danh mục sản phẩm Freepik Gradient

via Freepik

Mẫu danh mục sản phẩm Gradient của Freepik được thiết kế để mang lại sự rõ ràng về mặt thị giác. Mẫu này hoàn hảo cho các doanh nghiệp cần một cấu trúc gọn gàng và tối giản để giới thiệu nhiều danh mục sản phẩm mà không gây lộn xộn.

Thiết kế có tính năng nền chuyển màu, hình ảnh thay thế sắc nét và phông chữ đơn giản. Thiết kế hiện đại và linh hoạt, phù hợp với mọi ngành nghề và thương hiệu.

Đây là lý do tại sao bạn sẽ yêu thích nó

Chèn hình ảnh chất lượng cao để có kết quả chuyên nghiệp

Tùy chỉnh văn bản, thiết kế và màu sắc với các tệp AI và EPS có thể chỉnh sửa

Thêm giá, mô tả và chi tiết sản phẩm dễ dàng mà không cần mã

Xuất dưới dạng PDF hoặc hình ảnh để sử dụng cho cả in ấn và kỹ thuật số

🔑 Lý tưởng cho: Các doanh nghiệp nhỏ, nhà bán buôn hoặc nhà thiết kế muốn có danh mục sản phẩm nhẹ, hấp dẫn về mặt thị giác với các tùy chọn tùy chỉnh nhanh chóng.

11. Mẫu brochure giới thiệu công ty Freepik

via Freepik

Nếu bạn bán nhiều hơn chỉ là sản phẩm, như dịch vụ, giá trị hoặc bản sắc công ty, hãy xem Mẫu Brochure Hồ sơ Công ty của Freepik. Mẫu này giúp bạn truyền tải tất cả thông tin mà không làm người đọc cảm thấy quá tải.

Thiết kế rộng, toàn cảnh là lý tưởng để kể chuyện thông qua hình ảnh mạnh mẽ. Các phần có cấu trúc rõ ràng giới thiệu các sản phẩm, thành tựu kinh doanh và chuyên môn của nhóm bạn.

Đây là lý do tại sao bạn sẽ yêu thích nó

Tùy chỉnh các khối văn bản cho sứ mệnh, dịch vụ, lời chứng thực và thông tin liên hệ

Trình bày hình ảnh, biểu tượng hoặc ảnh chụp sản phẩm chất lượng cao cùng với thông điệp của bạn

Sử dụng các tệp EPS, JPG và SVG có thể chỉnh sửa để điều chỉnh bố cục, màu sắc và thương hiệu

Tạo hồ sơ công ty nhiều trang để chia sẻ trực tuyến hoặc in ra

🔑 Lý tưởng cho: Các cơ quan, công ty B2B hoặc doanh nghiệp dịch vụ phải thể hiện mình một cách chuyên nghiệp, có cấu trúc rõ ràng trước khách hàng hoặc nhà đầu tư tiềm năng.

✨ Mẹo bổ sung: Tiết kiệm thời gian và tránh tình trạng bí ý tưởng. Sử dụng trình tạo mô tả sản phẩm để tạo ngay các bản sao rõ ràng, hấp dẫn, phù hợp với đối tượng của bạn và sẵn sàng cho SEO.

12. Danh mục sản phẩm công nghệ Gradient của Freepik

via Freepik

Mẫu danh mục sản phẩm công nghệ Gradient được thiết kế cho các doanh nghiệp công nghệ hiện đại, điện tử hoặc phụ kiện kỹ thuật số.

Thiết kế kết hợp các hiệu ứng chuyển màu táo bạo với các phần sản phẩm tối giản. Điều này làm cho nó trở nên hoàn hảo để trưng bày các thiết bị, phần cứng hoặc phần mềm một cách sang trọng và gọn gàng. Với các loại tệp có thể chỉnh sửa và cấu trúc sẵn sàng cho ảnh, nó mang đến cho danh mục của bạn một giao diện tinh tế, sẵn sàng bán lẻ.

Đây là lý do tại sao bạn sẽ yêu thích nó

Hiển thị các sản phẩm công nghệ bằng cách sử dụng các ô hình ảnh và mô tả sản phẩm được bố trí hợp lý

Tùy chỉnh thông tin giá cả, tính năng và danh mục bằng cách sử dụng các tệp AI và EPS nhiều lớp

Dễ dàng kết hợp màu sắc và kiểu chữ của thương hiệu bằng cách sử dụng phông chữ có thể chỉnh sửa và nền gradient

Chuẩn bị danh mục hấp dẫn về mặt thị giác cho cả web và bản in với nỗ lực thiết kế tối thiểu

🔑 Lý tưởng cho: Người bán hàng thương mại điện tử, thương hiệu điện tử tiêu dùng hoặc công ty công nghệ B2B đang tìm kiếm mẫu thiết kế danh mục sản phẩm sẵn sàng sử dụng, sang trọng.

🔍 Bạn có biết? 87% khách hàng cho rằng nội dung sản phẩm là yếu tố quan trọng nhất khi mua hàng trực tuyến. Nếu danh mục sản phẩm của bạn thiếu chi tiết hoặc hình ảnh rõ ràng, bạn sẽ mất lòng tin và cơ hội chuyển đổi.

13. Mẫu brochure sản phẩm làm đẹp Canva

qua Canva

Mẫu Brochure Sản phẩm Làm đẹp của Canva được thiết kế riêng cho các doanh nghiệp mỹ phẩm và chăm sóc sức khỏe cần một định dạng quảng cáo sang trọng mà không cần phải thiết kế phức tạp. Mẫu danh mục này cân bằng giữa kiểu chữ gọn gàng và không gian hình ảnh rộng rãi để trưng bày các sản phẩm chất lượng cao.

Bố cục có chỗ cho mô tả, lợi ích, thành phần và giá cả. Điều này làm cho nó trở nên tuyệt vời để sử dụng trong cửa hàng hoặc gói ra mắt kỹ thuật số.

Đây là lý do tại sao bạn sẽ yêu thích nó

Thêm hình ảnh, ảnh sản phẩm và các yếu tố thương hiệu của bạn bằng cách kéo và thả dễ dàng

Tùy chỉnh thiết kế, màu sắc và phông chữ như Glacial Indifference và Montserrat

In ở định dạng A4 ngang hoặc chia sẻ trực tuyến ngay lập tức

Giữ vẻ chuyên nghiệp mà không cần thuê thiết kế viên

🔑 Lý tưởng cho: Doanh nhân trong lĩnh vực làm đẹp, dòng sản phẩm chăm sóc da, spa hoặc thương hiệu thương mại điện tử đang tìm kiếm mẫu danh mục sản phẩm cao cấp và dễ tiếp cận.

14. Canva Brochure sản phẩm trang sức tối giản màu ngà

qua Canva

Tài liệu quảng cáo sản phẩm trang sức tối giản màu ngà của Canva được thiết kế để mang lại sự sang trọng. Với tông màu trung tính nhẹ nhàng và kiểu chữ tinh tế, tài liệu quảng cáo này mang đến không gian để trang sức cao cấp tỏa sáng mà không bị phân tán sự chú ý.

Bố cục này rất phù hợp để làm nổi bật các bộ sưu tập, giá cả và chất liệu. Nó vẫn giữ được vẻ sang trọng và tăng cảm giác cao cấp. Hãy tưởng tượng một cuốn lookbook kết hợp với danh mục — dễ tùy chỉnh, khó bỏ qua.

Đây là lý do tại sao bạn sẽ yêu thích nó

Thêm tên sản phẩm, mô tả ngắn gọn, giá cả và hướng dẫn sử dụng

Thêm hình ảnh trang sức của bạn, có thể được stylist hoặc trên nền trắng

Tùy chỉnh phông chữ như Noto Serif Display và Public Sans để phù hợp với thương hiệu của bạn

In hoặc chia sẻ trực tuyến ở định dạng A4 ngang rõ nét

🔑 Lý tưởng cho: Các thương hiệu trang sức cao cấp, nhà sản xuất tùy chỉnh hoặc cửa hàng bán lẻ cao cấp muốn giới thiệu bộ sưu tập của mình với thiết kế vượt thời gian, hấp dẫn về mặt thị giác.

15. Canva Brown Minimalist Italy Tour Trifold Brochure

qua Canva

Mặc dù được thiết kế như một tập san du lịch, Mẫu gấp ba tối giản màu nâu này có thể dễ dàng được sử dụng lại để giới thiệu các sản phẩm phong cách sống hoặc thủ công.

Nó tạo ra một định dạng ấm áp, theo phong cách biên tập với tông màu đất, phông chữ cổ điển như Times New Roman Condensed và Poppins, cùng nhiều không gian cho ảnh và mô tả. Điều này làm cho nó trở nên lý tưởng để lập danh mục các bộ sưu tập kể một câu chuyện, chẳng hạn như hàng thủ công hoặc các sản phẩm dựa trên trải nghiệm.

Đây là lý do tại sao bạn sẽ yêu thích nó

Thêm hình ảnh sản phẩm lớn cùng với mô tả ngắn gọn và thông tin giá cả

Chia danh mục của bạn thành các danh mục bằng định dạng ba gấp

Cá nhân hóa phông chữ, bố cục và bảng màu cho các chủ đề theo mùa hoặc thẩm mỹ thương hiệu

Xuất bản brochure sẵn sàng in hoặc chia sẻ dưới dạng trải nghiệm kỹ thuật số

🔑 Lý tưởng cho: Các doanh nghiệp có sản phẩm truyền thống, thương hiệu dựa trên kinh nghiệm hoặc những người tạo nội dung đang tìm kiếm bố cục tối giản để giới thiệu sản phẩm với sức hấp dẫn kể chuyện.

16. Mẫu brochure gấp ba về thực đơn ăn uống lành mạnh, hữu cơ và xanh của Canva

qua Canva

Tờ rơi ba gấp về thực đơn ăn uống hữu cơ, lành mạnh có bố cục trực quan, rõ ràng. Được thiết kế ban đầu cho dịch vụ ăn uống, bố cục có cấu trúc của tờ rơi này rất lý tưởng cho các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm tự nhiên, hàng hóa thân thiện với môi trường hoặc dịch vụ tập trung vào sức khỏe.

Bảng màu đất, kết hợp với các phông chữ hiện đại như DM Sans và Bricolage Grotesque, tạo ra một không khí thân thiện nhưng chuyên nghiệp cho danh mục sản phẩm của bạn.

Đây là lý do tại sao bạn sẽ yêu thích nó

Hiển thị thành phần, thông tin dinh dưỡng hoặc mô tả sản phẩm trong các phần dễ đọc

Thêm hình ảnh sản phẩm, dịch vụ hoặc bao bì của bạn vào các vị trí dành riêng

Nổi bật giá cả, kế hoạch hoặc các gói dịch vụ với các khối thông tin được thiết kế sẵn

Xuất file để sử dụng kỹ thuật số hoặc in ấn với các tùy chọn thân thiện với môi trường của Canva

🔑 Lý tưởng cho: Người bán sản phẩm hữu cơ, huấn luyện viên sức khỏe, thương hiệu thực phẩm thực vật hoặc nhà bán lẻ sinh thái đang tìm kiếm mẫu danh mục phản ánh giá trị của họ cả về thiết kế và định dạng.

💫 Mẹo hữu ích: Việc giữ thông tin nhất quán trên các nền tảng trở nên khó khăn khi danh mục sản phẩm của bạn ngày càng mở rộng. Phần mềm quản lý thông tin sản phẩm hiệu quả tập trung dữ liệu sản phẩm — mô tả, thông số kỹ thuật và giá cả — để danh mục của bạn luôn chính xác ở mọi nơi mà không cần sao chép dán lộn xộn.

17. Canva Black Orange Bold Gym and Fitness Trifold Brochure

qua Canva

Tờ rơi ba gấp Black Orange Bold Gym and Fitness không chỉ dành cho phòng tập thể dục. Màu sắc tương phản cao, kiểu chữ sắc nét và bố cục động khiến nó rất phù hợp với bất kỳ danh mục sản phẩm nào cần tạo cảm giác mạnh mẽ, tràn đầy năng lượng và hiện đại.

Với các phần được phân chia rõ ràng và không gian dành cho hình ảnh, mô tả và giá cả, mẫu này là lựa chọn hoàn hảo cho các thương hiệu hướng đến hành động hoặc các sản phẩm dựa trên hiệu suất.

Đây là lý do tại sao bạn sẽ yêu thích nó

Đánh dấu các sản phẩm mới, bán chạy nhất hoặc phiên bản giới hạn bằng các ô sản phẩm in đậm

Thêm hình ảnh, tính năng và thông tin giá cả vào các phần riêng biệt, gọn gàng

Sử dụng phông chữ Canva Sans và Public Sans để duy trì độ dễ đọc trên các định dạng khác nhau

Xuất và in ở bố cục A4 gấp ba hoặc chia sẻ kỹ thuật số bằng một liên kết duy nhất

🔑 Lý tưởng cho: Các thương hiệu thể dục, nhà sản xuất thiết bị, công ty thực phẩm chức năng hoặc thậm chí các thương hiệu công nghệ muốn có mẫu danh mục sản phẩm ấn tượng, mạnh mẽ và hiện đại.

🌟 Trivia: Nikon sử dụng ảnh + trích dẫn của khách hàng thực tế. Thay vì chỉ sử dụng những bức ảnh được chỉnh sửa kỹ lưỡng, họ thể hiện sản phẩm của mình trong thực tế với các trang danh mục theo phong cách lời chứng thực, đồng thời đóng vai trò như bằng chứng xã hội.

18. Mẫu danh mục thời trang Visme

qua Visme

Mẫu Danh mục thời trang của Visme là bố cục đầy đủ tính năng, hoàn hảo để trưng bày các bộ sưu tập quần áo, cho dù là ra mắt theo mùa hay danh mục đầu tư cho khách hàng.

Cấu trúc gọn gàng và các yếu tố thiết kế linh hoạt, như phông chữ hiện đại, hình ảnh và các tùy chọn tương tác, khiến nó không chỉ là một tập tài liệu tĩnh. Bạn có thể biến nó thành một lookbook có thể nhấp vào hoặc nhúng vào trang web của mình để mang đến trải nghiệm sản phẩm đầy đủ.

Đây là lý do tại sao bạn sẽ yêu thích nó

Danh sách các kiểu sản phẩm, vật liệu và thông tin có giá trị với phân cấp trực quan rõ ràng

Chèn hình ảnh của bạn và tùy chỉnh màu sắc, phông chữ và khối bố cục để phù hợp với thương hiệu của bạn

Thêm hình ảnh động, liên kết và phương tiện truyền thông để tạo danh mục tương tác hoặc PDF có thể tải xuống

Sử dụng các tiện ích hoặc biểu đồ tích hợp sẵn để làm nổi bật các thông tin chi tiết về sản phẩm hoặc xu hướng theo mùa

🔑 Lý tưởng cho: Các thương hiệu thời trang, nhãn hiệu boutique hoặc nhà tiếp thị quần áo muốn có mẫu thiết kế danh mục sản phẩm thời trang, tương tác mà không cần bắt đầu từ đầu.

Tạo danh mục bán hàng hiệu quả mà không căng thẳng với ClickUp

Tạo danh mục sản phẩm không phải là công việc toàn thời gian. Một mẫu danh mục sản phẩm tốt sẽ giúp bạn có một khởi đầu thuận lợi. Bạn có thể sử dụng mẫu này cho các sản phẩm thời trang, công nghệ, sức khỏe hoặc dịch vụ kỹ thuật số.

Từ thiết kế kéo và thả đến bố cục dựa trên kho hàng, các mẫu này cho phép bạn nhanh chóng thêm hình ảnh, chi tiết và thông tin giá cả của riêng mình mà không ảnh hưởng đến chất lượng.

Vì vậy, cho dù bạn đang ra mắt một dòng sản phẩm mới hay làm mới hình ảnh thương hiệu, hãy bỏ qua những rắc rối về định dạng và bắt đầu với những gì hiệu quả.

Cần nhiều hơn chỉ một danh mục? Hãy thử ClickUp. Ứng dụng công việc toàn diện giúp bạn tổ chức, theo dõi đơn đặt hàng, quản lý hàng tồn kho và cộng tác với nhóm của mình.

👉 Đăng ký ClickUp, khám phá các mẫu sản phẩm và xây dựng thông minh hơn ngay từ ngày đầu tiên.