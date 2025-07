Cách chèn Excel vào Microsoft Word

Bạn đã gần hoàn thành báo cáo của mình. Tệp Word của bạn đã sẵn sàng và dữ liệu Excel cũng đã ổn định — giờ bạn chỉ cần chúng hoạt động liền mạch trên cùng một trang.

Tuy nhiên, các hàng bị dịch chuyển, đường viền biến mất và mọi thứ trông như được sao chép và dán vội vàng.

Hướng dẫn này sẽ hướng dẫn bạn cách chèn Excel vào Word mà không phải lo lắng về định dạng, để tài liệu của bạn trông gọn gàng, rõ ràng và chuyên nghiệp. 📑

Chèn Excel vào Word là cách thông minh để giữ dữ liệu của bạn rõ ràng, có tổ chức và dễ dàng làm việc. Dưới đây là lý do tại sao học cách chèn Excel vào Word rất hữu ích:

🔍 Bạn có biết? Microsoft Word được phát hành vào năm 1983. Phiên bản đầu tiên được ra mắt cho Xenix và MS-DOS. Đây là một trong những trình xử lý văn bản đầu tiên cung cấp tính năng chỉnh sửa WYSIWYG (What You See Is What You Get, những gì bạn thấy là những gì bạn nhận được) — một tính năng rất quan trọng vào thời điểm đó.