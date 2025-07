Top 11 công cụ tạo slogan AI cho slogan ấn tượng

Dừng lại một chút, thưởng thức KitKat!

Slogan rất quan trọng. Donald Gillies đã tạo ra slogan này cho Kit Kat, và ai trong chúng ta đã từng thưởng thức một thanh Kit Kat giòn rụm mà lại quên được nó!

Bởi vì bạn xứng đáng.

Slogan của L'Oréal Paris do Ilon Specht sáng tạo đã thách thức những quan niệm truyền thống trong ngành làm đẹp về giá trị và sự tự tin của phụ nữ.

Trong khi KitKat tập trung vào một hành động cụ thể (nghỉ ngơi), L'Oréal hướng đến sự tự tin và quyền lực. Cả hai slogan đều thể hiện bản sắc thương hiệu của công ty và đủ ấn tượng để trở thành những câu slogan khó quên.

Nhưng bạn không cần phải trở thành Gillies hay Specht để viết một slogan đáng nhớ; không cần với sự trợ giúp của một trợ lý AI tiện lợi. Thực tế, 30% tin nhắn tiếp thị ra ngoài cho các chiến dịch truyền thông xã hội hiện nay được tạo ra bởi AI, và bạn cũng có thể tạo ra của mình chỉ trong vài phút.

Bài viết này sẽ giới thiệu chi tiết 11 công cụ tạo slogan AI mà bạn có thể lựa chọn để phát triển ý tưởng slogan cho chiến dịch của mình. Hãy cùng khám phá!

Trước khi đi vào chi tiết, đây là tổng quan về các công cụ AI tốt nhất để tạo ra các slogan bắt tai:

Một khẩu hiệu đáng nhớ phải độc đáo, phản ánh bản sắc, tầm nhìn và đối tượng mục tiêu của thương hiệu bạn. Bạn cũng nên lưu ý đến cách khẩu hiệu sẽ được sử dụng trong các bối cảnh khác nhau — liệu nó có hấp dẫn như nhau trên trang web, màn hình di động và bảng quảng cáo không?

Một công cụ tạo slogan AI nên có khả năng xử lý quy trình sáng tạo này để tiết kiệm thời gian và tạo ra một slogan được biên soạn kỹ lưỡng. Nhưng đó chưa phải là tất cả!

Dưới đây là năm đặc điểm quan trọng khác bạn nên tìm kiếm trong các công cụ tạo slogan hiệu quả:

Cuộc thảo luận giữa những người dùng Reddit này trả lời câu hỏi làm thế nào để sử dụng AI trong quảng cáo một cách hiệu quả. Dù bạn cuối cùng chọn công cụ nào, hãy coi nó như một trợ lý, không phải đối thủ cạnh tranh.

