Apple Notes và Evernote: Ứng dụng ghi chú nào tốt hơn?

Người dùng EN trong 10 năm (-6200 ghi chú) và đã chuyển sang phiên bản miễn phí của EN. Đã chuyển sang AN và rất hài lòng. Quá trình nhập đơn giản, thẻ được chuyển sang, nội dung chính xác và AN làm tất cả những gì tôi cần. Có thể truy cập từ MBP và iPhone, rất nhanh và miễn phí. Tôi rất hài lòng. Tôi chưa tìm thấy trường hợp nào AN không thể xử lý.