Cách vượt qua hội chứng đối tượng sáng bóng và duy trì tiến độ

Hãy tưởng tượng: bạn bắt đầu tuần mới với một kế hoạch. Một kế hoạch vững chắc, được suy nghĩ kỹ lưỡng. Nhưng rồi — bùm! Một bài đăng trên LinkedIn khẳng định rằng SEO đã chết và chiến lược nội dung dựa trên AI là thứ duy nhất có thể cứu nội dung của bạn. Một chuyên gia YouTube khăng khăng rằng bạn phải bắt đầu một bản tin.

À, và còn có một công cụ quản lý dự án mới mà mọi người đang ca ngợi.

Đột nhiên, danh sách công việc cần làm bị bỏ dở, sự tập trung của bạn bị phân tán và bạn chìm đắm trong những ý tưởng dang dở. Đó là Hội chứng đối tượng sáng bóng, hay Hội chứng chim sẻ, hay còn gọi là kẻ giết chết động lực thầm lặng.

Nó đánh lừa bạn nghĩ rằng bạn đang tiến bộ, trong khi thực tế, bạn chỉ đang nhảy từ việc này sang việc khác. Nếu bạn mệt mỏi với việc theo đuổi những điều mới mẻ thay vì hoàn thành những việc quan trọng, thì đã đến lúc phá vỡ chu kỳ này.

Hãy cùng thảo luận về cách vượt qua những yếu tố gây xao lãng, duy trì sự tập trung và thực sự hoàn thành công việc.

Chu kỳ diễn ra như sau: Bạn bắt đầu một dự án với đầy nhiệt huyết. Nhưng trước khi dự án thực sự cất cánh, một ý tưởng mới, hấp dẫn hơn xuất hiện. Sự tập trung của bạn chuyển sang ý tưởng mới, bỏ lại dự án cũ. Lặp đi lặp lại.

Kết quả là gì? Một loạt ý tưởng dang dở, năng lượng lãng phí và sự thất vọng. Bạn luôn bận rộn nhưng hiếm khi làm việc hiệu quả.

Tại sao chúng ta luôn bị thu hút bởi những thứ mới mẻ, sáng bóng? Não bộ của bạn hoạt động giống như một con khỉ nhìn thấy chuối hoặc thứ gì đó thú vị đến mức không thể cưỡng lại.

Dưới đây là lý do tại sao các nhà tâm lý học cho rằng điều này xảy ra:

Bạn muốn thoát khỏi bẫy SOS? Hãy phát hiện sớm và tránh hội chứng đối tượng sáng bóng bằng những dấu hiệu sau:

👀 Bạn luôn so sánh bản thân: Nếu bạn đang lướt Instagram và nghĩ: "Tôi nên thử ý tưởng kinh doanh đó!" thì bạn đang để đối tượng hấp dẫn tiếp theo đánh cắp sự tập trung của mình

💻 Bạn bị phân tâm bởi các xu hướng: Đã tải xuống tất cả các trợ lý viết AI nhưng hầu như không sử dụng? Không phải do công cụ — mà là do bạn

🤝🏻 Nhắc nhở thân thiện: Có vẻ như bộ não của chúng ta liên tục bị phân tâm, nhưng đó không chỉ là do bạn hay do bạn thiếu tự chủ. Thế giới ngày nay được xây dựng để đòi hỏi sự tham gia và chú ý liên tục, và đôi khi, rất khó để cưỡng lại. Điểm khởi đầu để giải quyết vấn đề này là từ sự tự nhận thức, nhận ra khi mình bị phân tâm và ghi chú lý do và cách thức.