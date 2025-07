Apple Notes vs. Google Keep: Ứng dụng ghi chú nào tốt hơn?

Apple Notes và Google Keep đã thay đổi cách chúng ta sắp xếp suy nghĩ, công việc và ý tưởng. Từ những lời nhắc nhở nhanh đến danh sách công việc chi tiết, thậm chí cả ảnh hoặc ghi âm, chúng dễ dàng lưu trữ mọi thứ ở một nơi.

Với tính năng đồng bộ trên tất cả các thiết bị, ghi chú của bạn luôn chỉ cách một cú chạm — không còn lo mất dấu những chi tiết quan trọng nữa.

Apple Notes nổi bật với khả năng tích hợp hoàn hảo vào hệ sinh thái Apple, trong khi Google Keep được yêu thích nhờ thiết kế đơn giản và màu sắc sặc sỡ.

Nhưng làm thế nào để chọn được ứng dụng phù hợp nhất trong số các ứng dụng ghi chú này? Đó là câu hỏi khó. Dưới đây là phân tích chi tiết về Google Keep và Apple Notes để giúp bạn tìm được ứng dụng ghi chú kỹ thuật số hoàn hảo cho mình.

Ngoài ra, chúng tôi còn giới thiệu đến bạn AI Notetaker của ClickUp. Thêm ứng dụng này vào các cuộc họp của bạn và tận hưởng bản ghi chép, tóm tắt và thông tin chi tiết được tạo tự động từ các cuộc họp quan trọng nhất của bạn!

Bây giờ, hãy cùng đi vào cuộc đối đầu giữa Google Keep và Apple Notes! ⬇️

Google Keep là gì?

Google Keep là cách Google giúp việc ghi chú trở nên đơn giản và hiệu quả như viết trên giấy dán ghi chú, nhưng với nhiều tính năng hơn. Bạn có thể cộng tác với người khác trên ghi chú của mình, và ứng dụng này còn cho phép bạn thêm mã màu, hình vẽ và thậm chí cả ghi âm mà bạn có thể chuyển đổi thành văn bản cho tất cả ghi chú của mình.

Google Keep là một ứng dụng ghi chú miễn phí, tiện dụng, có thể truy cập qua ứng dụng web hoặc thiết bị di động. Bạn thích vẽ vời? Công cụ vẽ là lựa chọn hoàn hảo để phác thảo nhanh hoặc thỏa sức sáng tạo.

Sắp xếp ghi chú theo màu sắc, lọc dễ dàng và không bao giờ lo mất ghi chú với các tính năng như lưu trữ và khôi phục. Ứng dụng này được hỗ trợ bởi đám mây, giúp bạn truy cập ghi chú từ điện thoại Android, iPhone, máy tính bảng hoặc máy tính để bàn.

🧠 Thông tin thú vị: Nghiên cứu cho thấy ghi chú giúp bạn nhớ mọi thứ tốt hơn. Thay vì thụ động tiếp nhận thông tin, bạn có thể chủ động lưu trữ thông tin vào bộ nhớ dài hạn.

Tính năng của Google Keep

Hãy cùng xem các tính năng của Google Keep khiến nó trở thành một sự thay thế tuyệt vời cho Apple Notes:

Tính năng #1: Nhiều tùy chọn ghi chú

qua Google Keep

Google Keep giúp việc ghi chú trở nên thú vị hơn với nhiều phương pháp ghi chú. Từ các mục nhập văn bản đơn giản để ghi lại những ý tưởng chi tiết đến danh sách kiểm tra giúp bạn theo dõi công việc một cách dễ dàng, ứng dụng này có thể thích ứng với mọi nhu cầu của bạn.

Phác thảo ý tưởng trên nền trơn, kẻ ô hoặc lưới, hoặc vẽ lên hình ảnh đã tải lên để brainstorming. Làm cho các bản vẽ của bạn có thể tìm kiếm được với AI của Keep. Chụp ảnh ghi chú viết tay, và tính năng OCR của Keep sẽ chuyển chúng thành văn bản có thể tìm kiếm được.

Ghi âm ghi chú giọng nói với tính năng chuyển văn bản tự động để luôn có ý tưởng trong tầm tay.

Tính năng #2: Tổ chức và tùy chỉnh

Keep giúp ghi chú Google của bạn gọn gàng, đầy màu sắc và dễ tìm. Hệ thống mã màu cho phép bạn sắp xếp ghi chú một cách trực quan — màu đỏ cho việc cần làm gấp, màu xanh cho kế hoạch cuối tuần.

Nhãn hoạt động giống như thẻ, nhóm các ghi chú thành các danh mục như 'ưu tiên cao' hoặc 'cá nhân', tất cả các ghi chú dưới một nhãn sẽ xuất hiện trong một không gian làm việc.

Đặt nền màu sắc sặc sỡ hoặc ghim ghi chú quan trọng để giữ chúng ở vị trí trung tâm và dễ nhìn.

Tính năng #3: Cộng tác và chia sẻ

Google Keep giúp công việc nhóm trở nên dễ dàng bằng cách cho phép bạn chia sẻ ghi chú và cộng tác trong thời gian thực. Thêm cộng tác viên qua email và mọi người sẽ có quyền truy cập ngay lập tức để xem hoặc chỉnh sửa ghi chú, với các cập nhật được đồng bộ hóa liền mạch cho tất cả người tham gia.

Bạn cũng có thể tạo danh sách riêng cho công việc và nhóm cá nhân để giữ mọi thứ được sắp xếp và dễ truy cập.

➡️ Đọc thêm: Phần mềm hợp tác tài liệu tốt nhất

Tính năng #4: Tính năng tìm kiếm

Tính năng tìm kiếm của Google Keep đảm bảo bạn không bao giờ mất dấu ghi chú. Tìm tất cả ghi chú của bạn, bao gồm ghi nhớ âm thanh, danh sách công việc hoặc bản vẽ, trong vài giây bằng cách lọc ghi chú theo màu sắc, từ khóa, nhãn hoặc loại ghi chú.

Nó giống như có một trợ lý cá nhân cho ý tưởng của bạn – gõ những gì bạn nhớ, và Keep sẽ hiển thị ngay lập tức.

Tính năng #5: Nhắc nhở thông minh

Google Keep nâng tính năng nhắc nhở lên một tầm cao mới với các tính năng thông minh đảm bảo bạn không bao giờ bỏ lỡ bất kỳ thông tin quan trọng nào. Cho dù đó là cuộc họp, ghi chép năng suất hay ý tưởng sáng tạo, Keep sẽ đồng bộ hóa các nhắc nhở với tài khoản Google của bạn, giúp bạn có thể truy cập chúng trên các ứng dụng khác trên mọi thiết bị.

Đặt nhắc nhở theo thời gian cho các thời hạn cụ thể hoặc chọn nhắc nhở dựa trên địa điểm (sử dụng bản đồ) để thông báo cho bạn khi bạn đến địa điểm đã chọn. Tạo nhắc nhở rất đơn giản, chỉ cần nhấn vào "Nhắc tôi" và tùy chỉnh theo nhu cầu của bạn.

Tính năng #6: Tích hợp với các dịch vụ của Google

Google Keep tích hợp dễ dàng với Google Workspace, giúp bạn dễ dàng truy cập ghi chú trong tài khoản Gmail, Tài liệu Google và Lịch Google.

Xuất ghi chú sang Tài liệu Google chỉ bằng một cú nhấp chuột hoặc đặt nhắc nhở đồng bộ trực tiếp với lịch của bạn. Cần bản ghi chép? Keep tự động chuyển đổi ghi chú âm thanh của bạn thành văn bản. Ngoài ra, với thanh bên trong hầu hết các ứng dụng Google, ghi chú của bạn luôn chỉ cách bạn một cú nhấp chuột.

Giá Google Keep

Miễn phí

💡 Mẹo nhanh: Dưới đây là một số mẹo để ghi chú thông minh hơn: Giữ mỗi ghi chú tập trung vào một chủ đề duy nhất. Dễ dàng tìm lại sau này và tránh quá tải thông tin

Phân chia các đoạn văn dài thành các điểm chính. Điều này giúp nội dung ngắn gọn, súc tích và dễ đọc hơn

Đừng làm phức tạp ghi chú của bạn với những chi tiết không cần thiết

Khi ý tưởng nảy ra, đừng chần chừ gõ phím. Ghi âm ghi chú bằng giọng nói và chuyển đổi thành văn bản sau này

Sử dụng các mẫu ghi chú để quá trình ghi chú nhanh hơn và hiệu quả hơn

Apple Notes là gì?

Apple Notes là sổ ghi chép kỹ thuật số tất cả trong một, tích hợp liền mạch vào mọi thiết bị iOS. Ứng dụng này hoàn hảo để ghi lại ý tưởng nhanh, tạo danh sách việc cần làm chi tiết hoặc phác thảo kế hoạch.

Với tính năng đồng bộ dễ dàng trên iPhone, iPad và Mac, bạn có thể bắt đầu ghi chú trên một thiết bị và tiếp tục trên thiết bị khác mà không mất nội dung. Ghi chú của bạn cũng được bảo mật bằng mã PIN thiết bị, mật khẩu tùy chỉnh, Face ID hoặc Touch ID.

Việc sắp xếp ghi chú và theo dõi công việc trở nên đơn giản nhờ các thư mục, thẻ và tính năng tìm kiếm thông minh. Ngoài ra, bạn có thể đính kèm ảnh, lưu tệp PDF đã quét hoặc viết văn bản vào ghi chú một cách dễ dàng trên Apple Notes.

Việc hợp tác cũng trở nên dễ dàng, cho phép chia sẻ và chỉnh sửa thời gian thực với tối đa 100 người — hoàn hảo cho các dự án nhóm hoặc lập kế hoạch chuyến đi. 🤝

Tính năng của Apple Notes

Apple Notes cung cấp các tính năng ấn tượng, khiến nó trở thành một lựa chọn thay thế tốt cho Google Keep. Hãy cùng xem:

Tính năng #1: Tìm kiếm thông minh

Với khả năng tìm kiếm nâng cao, Apple Notes giúp bạn dễ dàng tìm thấy các ghi chú đã tạo trước đó hoặc gần đây. Ứng dụng này tìm kiếm sâu trong văn bản, tệp đính kèm, tài liệu quét và bản vẽ của bạn để đưa ra kết quả chính xác trong vài giây.

Bạn có ghi chú chứa nhiều hình ảnh? Không thành vấn đề — Apple Notes cũng nhận dạng nội dung hình ảnh, giúp bạn dễ dàng tìm kiếm hình ảnh cụ thể. Tùy chọn "Tìm trong ghi chú" còn tiến xa hơn, xác định chính xác từ hoặc cụm từ trong từng ghi chú.

Tính năng #2: Làm phong phú ghi chú với tệp đính kèm

qua Hỗ trợ Apple

Tính năng tệp đính kèm của Apple Notes biến những ghi chú đơn giản thành trung tâm thông tin động. Thêm ảnh, video, tài liệu quét hoặc thậm chí địa điểm của bạn để cung cấp bối cảnh sâu hơn cho ý tưởng của bạn.

Để sử dụng rảnh tay, hãy ghi âm và chuyển âm trực tiếp trong ứng dụng.

Tính năng #3: Sắp xếp bằng thư mục thông minh

Các thư mục thông minh của Apple Notes tự động nhóm các ghi chú của bạn dựa trên thẻ, giúp bạn dễ dàng tìm thấy mọi thứ ở một nơi mà không cần sắp xếp thủ công.

Thêm thẻ như #công việc, #công thức nấu ăn hoặc #ý tưởng trực tiếp vào ghi chú của bạn và xem chúng được sắp xếp gọn gàng vào các thư mục tương ứng.

Tính năng #4: Vẽ, ghi chép, giải toán

Apple Notes biến việc ghi chú thành một biểu mẫu nghệ thuật — theo nghĩa đen. Phác thảo ý tưởng của bạn bằng bút chì, bút đánh dấu hoặc bảng màu. Điều chỉnh độ dày và độ mờ để hoàn thiện từng chi tiết.

Sử dụng Apple Pencil để viết ghi chú tay, ghi chú sẽ được chuyển liền mạch vào ứng dụng, với tính năng Scribble chuyển đổi ghi chú thành văn bản rõ ràng ngay lập tức. Đối với những người giỏi toán, Apple Notes là một công cụ hữu ích để giải phương trình, vẽ đồ thị, gán biến và thậm chí truy cập lịch sử tính toán.

Tính năng #5: Liên kết đến các ghi chú khác

Apple Notes cho phép bạn kết nối các ý tưởng của mình với tính năng liên kết ghi chú. Liên kết liền mạch các ghi chú với nhau bằng tùy chọn Thêm liên kết và nhập tiêu đề ghi chú, tạo ra một mạng lưới liên kết giữa các ý tưởng, tài liệu tham khảo hoặc dự án của bạn.

Giá Apple Notes

Miễn phí

🔍 Bạn có biết? Nghiên cứu cho thấy việc thêm bản phác thảo vào ghi chú có tác động đáng kể đến việc học tập. Vẽ giúp cải thiện trí nhớ và giúp bạn ghi nhớ thông tin tốt hơn.

➡️ Đọc thêm: Cách sử dụng phương pháp ghi chú bằng Bản đồ Tư duy

Google Keep và Apple Notes: So sánh tính năng

Hãy cùng xem công cụ nào sẽ chiến thắng trong cuộc đối đầu giữa Apple Notes và Google Keep.

Tính năng #1: Ghi chú

Cách một ứng dụng xử lý ghi chú quyết định trải nghiệm ghi chú của bạn. Hãy xem ứng dụng nào làm việc này tốt hơn.

Google Keep

Google Keep tập trung vào sự đơn giản. Ứng dụng này hỗ trợ văn bản thuần túy, danh sách kiểm tra, ghi nhớ bằng giọng nói và vẽ nhanh. Định dạng văn bản, chẳng hạn như in đậm, in nghiêng, gạch dưới và kiểu tiêu đề lớn, chỉ có sẵn trên thiết bị Android.

Ghi chú giống như những mảnh giấy dán trên tủ lạnh — đơn giản, tiện dụng và dễ quản lý. Nó rất phù hợp để ghi nhanh những ý tưởng hoặc việc cần làm khi đang di chuyển.

Apple Notes

Apple Notes là một công cụ mạnh mẽ để ghi chú. Ứng dụng này hỗ trợ bảng, dấu đầu dòng, tiêu đề lớn và định dạng văn bản phong phú như in đậm, in nghiêng và đánh dấu. Bạn có thể tạo danh sách kiểm tra, nhúng liên kết, vẽ bản phác thảo và thậm chí quét tài liệu bằng ứng dụng này.

Tính năng Scribble chuyển đổi ghi chú viết tay thành văn bản gõ, và Apple Intelligence bổ sung thêm một lớp bằng cách hiệu đính, tóm tắt hoặc diễn đạt lại văn bản. Ngoài ra, ứng dụng này đồng bộ hóa liền mạch trên các thiết bị Apple của bạn để bạn có thể truy cập bất cứ lúc nào.

🏅 Người chiến thắng: Apple Notes giành chiến thắng trong vòng này nhờ các công cụ và tính năng định dạng nâng cao.

Tính năng #2: Tính năng tìm kiếm

Tính năng tìm kiếm tốt đảm bảo bạn không bao giờ mất dấu các ghi chú quan trọng, bất kể bạn đã tạo bao nhiêu ghi chú.

Google Keep

Tính năng tìm kiếm của Google Keep rất đơn giản nhưng hiệu quả. Nó lọc ghi chú theo từ khóa, nhãn, màu sắc và loại ghi chú như hình ảnh, danh sách hoặc âm thanh. Ngoài ra, giao diện gọn gàng và dễ dàng tìm thấy nội dung cụ thể.

Apple Notes

Apple Notes tiến thêm một bước với tính năng tìm kiếm mạnh mẽ. Ứng dụng này quét từ khóa, hình ảnh, tệp đính kèm, tài liệu đã quét và thậm chí cả chữ viết tay hoặc ghi chú. Tùy chọn "Tìm trong ghi chú" giúp bạn tìm kiếm trong các ghi chú dài hơn.

🏅 Người chiến thắng: Apple Notes chiếm ưu thế trong vòng này nhờ khả năng tìm kiếm nội dung đa dạng, bao gồm ghi chú viết tay và hình ảnh.

Tính năng #3: Tổ chức và tùy chỉnh

Giữ sổ ghi chú của bạn được sắp xếp gọn gàng và cá nhân hóa là chìa khóa để có trải nghiệm ghi chú thoải mái. Hãy cùng xem công cụ nào cung cấp lựa chọn tốt hơn.

Google Keep

Google Keep tập trung vào sự đơn giản với các ghi chú và nhãn được mã hóa bằng màu sắc. Màu sắc giúp phân biệt các công việc một cách trực quan, trong khi nhãn nhóm các ghi chú có liên quan lại với nhau để dễ dàng tìm kiếm. Tuy nhiên, các tùy chọn tùy chỉnh bị giới hạn ở các tính năng này, khiến ứng dụng trở nên cơ bản.

Apple Notes

Ứng dụng Apple Notes cung cấp khả năng tổ chức và tùy chỉnh sâu hơn. Thư mục và Thư mục thông minh cho phép tự động phân loại bằng thẻ. Tùy chỉnh bao gồm các công cụ định dạng như in đậm, in nghiêng và đánh dấu, tùy chọn danh sách kiểm tra, doodle và đồng bộ hóa giữa các thiết bị để thêm tiện lợi.

🏅 Người chiến thắng: Apple Notes là người chiến thắng nhờ cung cấp các công cụ tổ chức phong phú hơn. Ứng dụng này cũng cung cấp mức độ tùy chỉnh cao hơn, đáp ứng nhu cầu ghi chú chi tiết hơn.

Tính năng #4: Khả năng thêm tệp đính kèm

Thêm tệp đính kèm giúp biến tất cả các ghi chú thành một nguồn tài nguyên toàn diện.

Google Keep

Google Keep giúp cải thiện ghi chú cá nhân hoặc ghi chú cuộc họp của bạn bằng cách thêm hình ảnh, bản vẽ và ghi nhớ bằng giọng nói. Mặc dù đơn giản và hiệu quả, nhưng các tùy chọn tệp đính kèm của ứng dụng này khá cơ bản.

Apple Notes

Apple Notes còn đi xa hơn bằng cách hỗ trợ nhiều loại tệp đính kèm. Ứng dụng này cho phép bạn thêm ảnh, video, tài liệu quét, liên kết, địa điểm và chữ ký của bạn. Ứng dụng này cũng cho phép bạn quét trực tiếp từ giao diện Notes, mang lại sự tiện lợi vô cùng. Đối với những người yêu thích âm thanh, ứng dụng này còn có tính năng ghi âm kèm theo bản ghi chép.

🏅 Người chiến thắng: Apple Notes giành vương miện nhờ các tùy chọn tệp đính kèm phong phú.

Tính năng #5: Khả năng truy cập

Một ứng dụng ghi chú tuyệt vời không chỉ có chức năng, mà còn phải dễ truy cập và dễ sử dụng cho mọi người, bất kể thiết bị hay tình huống của họ.

Google Keep

Google Keep nổi bật với tính năng đa nền tảng. Ghi chú của bạn luôn trong tầm tay, dù bạn đang sử dụng iOS, Android hay trình duyệt web.

Apple Notes

Ứng dụng Notes nổi bật trong hệ sinh thái Apple, cung cấp khả năng đồng bộ hóa liền mạch giữa iPhone, iPad, Mac và Apple Watch. Tuy nhiên, ứng dụng này bị giới hạn trong các thiết bị Apple.

🏅 Người chiến thắng: Google Keep dẫn đầu với khả năng truy cập rộng hơn trên các thiết bị và hệ điều hành khác nhau.

Tính năng #6: Cộng tác và chia sẻ

Chia sẻ và cộng tác trên ghi chú trong thời gian thực là điều cần thiết cho năng suất, đặc biệt là khi làm việc với các nhóm hoặc thành viên gia đình.

Google Keep

Google Keep cho phép người dùng chia sẻ ghi chú với người khác qua email, cho phép cộng tác thời gian thực về công việc, danh sách và ý tưởng.

Apple Notes

Ứng dụng Apple Notes cũng hỗ trợ chia sẻ cộng tác, cho phép người dùng mời người khác xem hoặc chỉnh sửa ghi chú. Ứng dụng này hỗ trợ cập nhật thời gian thực, rất phù hợp cho các nỗ lực của nhóm hoặc chia sẻ danh sách mua sắm với gia đình.

🏅 Người chiến thắng: Mặc dù Apple Notes xứng đáng được đề cập đặc biệt vì tích hợp tốt hơn trong hệ sinh thái Apple, nhưng Google Keep chiến thắng nhờ khả năng cộng tác rộng hơn trên nhiều nền tảng.

Google Keep vs. Apple Notes trên Reddit

Chúng tôi đã truy cập Reddit để xem mọi người nghĩ gì về cuộc tranh luận giữa Apple Notes và Google Keep. Nhiều người đồng ý rằng mặc dù cả hai ứng dụng đều tốt để ghi chú nhanh, nhưng ứng dụng Notes cung cấp nhiều tùy chọn và tính năng sâu hơn.

Một người dùng cho biết

Tôi thấy cả hai ứng dụng đều hoạt động tốt và rất phù hợp để ghi chú nhanh, nhưng Apple Notes có khả năng trở thành một ứng dụng ghi chú sâu sắc hơn nhiều.

Một người dùng khác đề cập rằng sử dụng Google Keep với Tài liệu Google có thể là giải pháp.

Để có được các tính năng gần giống Apple Notes, bạn cần sử dụng Keep và Docs cùng nhau. Ghi nhanh và ghi chú sơ bộ trong Keep và ghi chú định dạng trong Docs. Chúng tích hợp tốt và bạn có thể liên kết đến Doc từ Keep. Tuy nhiên, Apple Notes vẫn mạnh mẽ hơn.

Một số người dùng đồng ý rằng sự tích hợp của Google Keep với các dịch vụ của Google và khả năng truy cập trên các nền tảng khác nhau khiến nó trở thành một đối thủ nặng ký.

Một người dùng cho biết

Google Tasks và Keep không bằng chức năng của Apple Reminders và Notes. Nhưng Keep và Tasks có thể truy cập dễ dàng và hoạt động đầy đủ trên mọi trình duyệt hoặc máy tính, vì vậy đây là lý do chính khiến tôi chuyển sang sử dụng chúng.

Gặp gỡ ClickUp — Giải pháp thay thế tốt nhất cho Google Keep và Apple Notes

Bạn đang tìm kiếm một giải pháp ghi chú và quản lý công việc toàn diện hơn? ClickUp là câu trả lời cho bạn.

Không giống như Google Keep và Apple Notes, chủ yếu tập trung vào tính năng ghi chú cơ bản, ClickUp mang đến nhiều tính năng phong phú. Đây là ứng dụng tất cả trong một cho công việc: từ quản lý dự án đến ghi chú, đó là lý do tại sao nó còn được gọi là bộ não thứ hai.

Sử dụng ClickUp để theo dõi các cột mốc của dự án

Ngoài ra, các công cụ cộng tác và hơn 1.000 tích hợp của ClickUp khiến nó trở thành lựa chọn lý tưởng cho các nhóm, cho phép bạn chia sẻ ghi chú, phân công nhiệm vụ và theo dõi tiến độ trong thời gian thực. Với các tính năng như Quản lý kiến thức ClickUp, bạn có thể thu thập, sắp xếp và truy xuất thông tin một cách hiệu quả.

Tôi từng sống dựa vào các ghi chú viết tay, nhưng sau hai ngày đánh giá ClickUp, tôi biết rằng đây là giải pháp dành cho mình.

Hãy khám phá cách ClickUp cải thiện trải nghiệm ghi chú của bạn:

ClickUp vượt trội hơn #1: ClickUp Docs

Đảm bảo ghi chú của bạn được sắp xếp gọn gàng với ClickUp Docs

ClickUp Docs đưa việc ghi chú kỹ thuật số của bạn lên một tầm cao mới. Docs có tất cả mọi thứ, cho dù bạn đang soạn thảo wiki, tạo ghi chú liên kết với nhiệm vụ hay thiết kế kế hoạch dự án.

Cần bảng? Có. Nhiều tùy chọn định dạng? Tất nhiên. Ngoài ra, với các trang lồng nhau và khả năng nhúng dấu trang, bạn có thể sắp xếp nội dung theo đúng nhu cầu của mình. ClickUp Docs không chỉ dừng lại ở việc sắp xếp — nó còn xuất sắc trong việc hợp tác. Làm việc nhóm theo thời gian thực giúp bạn để lại nhận xét, gắn thẻ thành viên nhóm và phân công nhiệm vụ mà không bỏ sót bất kỳ chi tiết nào.

Chế độ Focus Mode đảm bảo bạn không bị làm phiền trong khi làm việc. Và khi đến lúc chia sẻ, việc quản lý bảo mật trở nên dễ dàng với các liên kết có thể chia sẻ và kiểm soát truy cập. 🔒

ClickUp's One Up #2: ClickUp Brain

Dùng thử ClickUp Brain miễn phí Tạo và tóm tắt ghi chú với ClickUp Brain

ClickUp Brain mang đến hiệu quả dựa trên AI cho việc ghi chú của bạn. Trợ giúp viết với tính năng kiểm tra chính tả tích hợp để chuyển âm thanh thành văn bản giúp quá trình này nhanh hơn và chính xác hơn.

Chỉnh sửa, hiệu đính và tóm tắt trực tiếp trong Tài liệu để có trải nghiệm mượt mà hơn. Các bảng, tiêu đề và các tùy chọn định dạng khác được cấu trúc sẵn giúp bạn dễ dàng sắp xếp ghi chú.

Đối với những người cần quản lý ghi chú bằng nhiều ngôn ngữ, ClickUp Brain dịch nội dung của bạn trong vài giây. Và nếu bạn đang tham dự cuộc họp, ứng dụng này sẽ giúp bạn ghi chú hiệu quả.

ClickUp vượt trội hơn #3: ClickUp Notepad

Tạo ghi chú nhanh khi đang di chuyển với ClickUp Notepad

ClickUp Notepad là công cụ tuyệt vời để ghi nhanh những ý tưởng, suy nghĩ và việc cần làm trong chớp mắt. Với giao diện dễ sử dụng, ứng dụng này được thiết kế để ghi chú nhanh chóng khi đang di chuyển.

Bạn không phải lo lắng về việc mất ghi chú; Tài liệu tự động lưu và đồng bộ ghi chú trên tất cả các thiết bị của bạn. Notepad cũng tích hợp với hệ thống quản lý nhiệm vụ của ClickUp, vì vậy việc biến ghi chú của bạn thành các mục có thể thực hiện chỉ đơn giản như nhấp vào một nút.

ClickUp's One Up #4: ClickUp AI Notetaker

Đó chưa phải là tất cả. Ghi chú trở nên mạnh mẽ hơn gấp 10 lần với AI Notetaker của ClickUp —một công cụ được xây dựng để biến những ghi chép lộn xộn sau cuộc họp thành những thông tin rõ ràng, có thể hành động được.

Dưới đây là cách nó giúp bạn:

Đảm bảo mọi quyết định được ghi lại và có thể chia sẻ dễ dàng với bất kỳ ai, dù họ có ở trong phòng hay không

Ghi lại các mục hành động và phân công chúng cho đúng người

Kết nối mọi cuộc thảo luận với các công việc và tệp tin có liên quan, đồng thời cung cấp bối cảnh đầy đủ để nhóm của bạn có thể tiến lên phía trước mà không cần phải nhắc lại những việc đã qua

ClickUp's One Up #5: ClickUp MindMaps

Với Bản đồ Tư duy ClickUp, bạn có thể sắp xếp ý tưởng và thông tin một cách trực quan theo định dạng sáng tạo, dễ hiểu, hoàn hảo cho việc động não và ghi chú.

Hình dung ghi chú của bạn một cách sinh động với Bản đồ Tư duy ClickUp

Dưới đây là tất cả những việc bạn có thể làm với ứng dụng này:

Nhanh chóng tạo, chỉnh sửa và xóa công việc (và công việc con) trong Chế độ công việc

Tạo trong chế độ Trống, nơi các nút không cần kết nối với bất kỳ cấu trúc công việc nào — bản đồ tư duy tự do ở mức tốt nhất

Kéo các nhánh để điều chỉnh vị trí của các nút và sắp xếp chúng thành các đường dẫn hợp lý

Chia sẻ Bản đồ Tư duy của bạn với bất kỳ ai bên ngoài Không gian Làm việc để mọi người luôn cập nhật tiến độ dự án của bạn và hơn thế nữa

Cuối cùng, tính năng Nhiệm vụ ClickUp giúp bạn biến ghi chú thành việc cần làm, đảm bảo bạn không bao giờ bỏ sót bất kỳ bước nào.

Nâng tầm ghi chú của bạn với ClickUp

Google Keep và Apple Notes đều phục vụ mục đích ghi chú nhanh và sắp xếp đơn giản.

Thiết kế đơn giản của Keep và sự tích hợp liền mạch của Apple Notes trong hệ sinh thái Apple là lý tưởng cho sử dụng cơ bản, cá nhân.

Tuy nhiên, ClickUp nâng tầm tính năng ghi chú với các tính năng toàn diện của mình.

Từ tích hợp quản lý công việc đến các công cụ cộng tác nâng cao và hỗ trợ ghi chú dựa trên AI, ClickUp giúp bạn viết ra ý tưởng và biến chúng thành kế hoạch hành động.

Đăng ký miễn phí ngay hôm nay!