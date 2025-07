Cách sử dụng Zoom Notes để ghi chép cuộc họp hiệu quả

Những người làm việc từ xa hiểu điều này quá rõ. Mở lịch của bạn, bạn sẽ thấy nhiều cuộc họp Zoom được lên lịch trong suốt tuần.

Và hãy thừa nhận rằng, bạn có thể sẽ không hoàn toàn tập trung trong suốt cuộc họp, cũng như không nhớ tất cả những gì đã được thảo luận.

Điều này khiến việc ghi chú và ghi âm cuộc họp trở nên quan trọng. Nhưng ai có thể vừa chú ý đến người nói vừa ghi chép mọi thứ một cách chính xác và nhanh chóng? Không nhiều người trong chúng ta có thể làm được điều đó.

Tuy nhiên, quá trình này có thể dễ dàng hơn nhiều với bộ công cụ phù hợp và một số mẹo hữu ích.

Trong bài đăng này, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn cách ghi chép nhanh chóng và dễ dàng, bao gồm cả cách tự động hóa quá trình này. Không lâu sau, bạn sẽ có tất cả các công cụ cần thiết để tạo ghi chú cuộc họp Zoom chi tiết và có thể thực hiện được mọi lúc.

Zoom Notes là một tính năng tiện lợi được tích hợp trong nền tảng hội nghị truyền hình phổ biến, cho phép bạn ghi chú và chia sẻ ghi chú với người khác trong cuộc họp. Bạn có thể bắt đầu một ghi chú mới hoặc mở một ghi chú hiện có trong khi đang gọi. Sau khi được chia sẻ, mọi người có thể tham gia và cộng tác để ghi lại các chi tiết quan trọng trong thời gian thực.

Đó chưa phải là tất cả — bạn có thể tạo và chia sẻ chương trình làm việc với nhóm của mình tại đây! Và khi cuộc gọi kết thúc, những ghi chú đó có thể dễ dàng định dạng và sẵn sàng để chia sẻ với mọi người.

Điểm tuyệt vời của tính năng này là nó có sẵn cho tất cả người dùng trên nền tảng Zoom mà không mất thêm chi phí.

Bây giờ, hãy tưởng tượng lượng thông tin bạn nhận được trong một ngày làm việc. Dựa vào trí nhớ để ghi nhớ tất cả những gì đã được thảo luận trong cuộc gọi Zoom là công thức dẫn đến thảm họa. Do đó, hãy ghi chú!

Dưới đây là cách nó đơn giản hóa và mang lại lợi ích cho năng suất của bạn:

Bạn có thể tự động hóa quá trình ghi chú bằng AI Companion trong tài khoản Zoom của mình.

Công cụ ghi chú AI này tham gia các cuộc họp hoặc hội thảo trên web Zoom của bạn để tự động ghi chú. Nó ghi lại cuộc hội thoại khi bạn nói và cung cấp bản tóm tắt cuộc thảo luận chi tiết.

Công cụ này có thể cho biết ai đang nói, theo dõi các mục hành động và đánh dấu các quyết định quan trọng trong thời gian thực.

Tuy nhiên, một số người dùng Zoom cho rằng tính chính xác của tính năng này còn đáng nghi vấn trong các cuộc hội thoại phức tạp. Mặc dù tính năng này hoạt động tốt trong các cuộc thảo luận đơn giản, nhưng công cụ này thường gặp khó khăn với các cuộc hội thoại chồng chéo, nhận dạng các thuật ngữ kỹ thuật hoặc hiểu ngôn ngữ chuyên ngành.

Kết quả là, bạn có thể phải mất thêm thời gian để sửa ghi chú, khiến việc này tốn thời gian gần như bằng việc tạo ghi chú thủ công từ đầu.

Chưa kể, việc tìm kiếm thông tin chính xác bạn cần trong Zoom Notes là một quá trình tốn nhiều thời gian. Ngoài ra, nếu bạn cần sử dụng thông tin có thể hành động, bạn phải chuyển đổi nền tảng và nhập thủ công mọi thứ vào các công cụ quản lý nội dung khác.

Vậy tại sao không bắt đầu ngay bây giờ?

Là ứng dụng toàn diện cho công việc, ClickUp kết hợp quản lý nhiệm vụ, tài liệu, cuộc họp và kiến thức vào một nền tảng năng suất mạnh mẽ, được hỗ trợ bởi AI.

May mắn thay, trợ lý AI gốc mạnh mẽ hơn của ClickUp, ClickUp Brain , cung cấp giải pháp hoàn hảo.

Với Tích hợp Zoom của ClickUp, bạn có thể nhập ghi chú cuộc họp Zoom vào ClickUp và để ClickUp Brain làm phần còn lại. Nó có thể tóm tắt các điểm chính, cuộc thảo luận và mục hành động chỉ với một cú nhấp chuột. Bạn đang thiếu thời gian hoặc có ghi chú bằng giọng nói từ cuộc họp cần chuyển thành văn bản? Nó cũng có thể làm điều đó.

Công cụ này cũng có thể điều chỉnh giọng điệu, ngôn ngữ và mức độ sáng tạo để phù hợp với nhu cầu của bạn. Cho dù bạn cần dịch ghi chú cho một nhóm toàn cầu hay duy trì phong cách viết nhất quán, công cụ này có thể tự điều chỉnh để phù hợp với nhu cầu của bạn.

ClickUp Brain cũng có thể biến ghi chú của bạn thành các nhiệm vụ có thể thực hiện được — nhưng chúng ta sẽ nói thêm về điều này sau. Trong khi đó, hãy xem video giải thích về cách sử dụng AI để ghi chú cuộc họp.

Ghi chú không phải là ghi lại từng từ được nói trong cuộc gọi. Hãy tưởng tượng bạn phải đọc qua hàng trang tài liệu của cuộc họp kéo dài một giờ! Mục đích là xác định và đánh dấu các mục hành động bạn cần thực hiện sau đó.

Tất nhiên, ghi chú bằng AI là trợ thủ đắc lực của bạn trong trường hợp này. Tuy nhiên, ghi chú tích cực cũng sẽ đảm bảo bạn nắm bắt được thông tin. Hãy ghi lại và nhấn mạnh những điểm bạn cần làm rõ vào cuối cuộc gọi. Hoặc đơn giản là ghi lại những vấn đề bạn cần thảo luận thêm với nhóm của mình. Hãy cùng xem cách thực hiện việc này hiệu quả.

🧠 Thông tin thú vị: Bạn có biết về hiện tượng mệt mỏi do Zoom? Đó là hiện tượng mệt mỏi do các cuộc gọi video dài gây ra. Nguyên nhân chính là do phải duy trì giao tiếp bằng mắt ở cự ly gần quá lâu.