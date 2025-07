Facebook Workplace vs Slack: Công cụ giao tiếp nào tốt hơn?

Chọn công cụ cộng tác phù hợp giống như tìm kiếm đồng đội phù hợp — nó phải phù hợp với phong cách của nhóm bạn và giúp các dự án đi đúng hướng.

Có thể bạn đang sử dụng Workplace từ Meta và giờ bạn nhận ra rằng đã đến lúc tìm kiếm một giải pháp mới khi nền tảng này chuyển sang phiên bản chỉ đọc. Điều này thật đau đầu, phải không? Chuyển đổi công cụ, thử nghiệm công cụ mới và khiến mọi người làm quen với công cụ mới có thể là một việc rất khó khăn.

Nếu Slack đang trong tầm ngắm của bạn, bạn không đơn độc. Nhiều nhóm đang xem xét nó như bước tiếp theo.

Nhưng trước khi bạn quyết định, hãy so sánh Facebook Workplace và Slack và giới thiệu một giải pháp thay thế tuyệt vời: ClickUp.

Nền tảng này kết nối các thành viên trong nhóm thông qua các tính năng như trò chuyện nhóm, cuộc gọi video và cập nhật dự án.

🧠 Thông tin thú vị: Workplace by Meta ban đầu được phát triển như một công cụ nội bộ cho nhân viên Facebook để cải thiện giao tiếp và hợp tác. Thành công của nó trong công ty đã thúc đẩy việc phát hành công khai vào năm 2016.

Workplace được trang bị đầy đủ các công cụ để nâng cao giao tiếp và năng suất trong tổ chức. Dưới đây là một số tính năng chính của Workplace. 👇

Video trực tiếp thay đổi cách các công ty chia sẻ thông tin cập nhật và tổ chức sự kiện. Cho dù đó là thông báo của công ty hay cuộc thảo luận bàn tròn, Video trực tiếp giúp quá trình này trở nên tương tác và dễ tiếp cận.

Các nhóm thúc đẩy sự hợp tác bằng cách cung cấp không gian dành riêng cho các nhóm để thảo luận về dự án, động não và chia sẻ phản hồi.

Tính năng Học tập trong Nhóm giúp hợp nhất các tài liệu giáo dục thành các hướng dẫn có cấu trúc. Các hướng dẫn này có thể bao gồm:

Bảng tin cá nhân hóa trải nghiệm của bạn bằng cách ưu tiên hiển thị các bài đăng từ những người và nhóm quan trọng nhất.

Các tính năng bao gồm:

Bạn có thể theo dõi đồng nghiệp hoặc giám đốc điều hành và xem các bài đăng mà họ chia sẻ với toàn bộ tổ chức. Điều chỉnh nguồn cấp dữ liệu của bạn bất cứ lúc nào bằng cách theo dõi hoặc ngừng theo dõi các cá nhân.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Khuyến khích các nhóm sử dụng từ điển thuật ngữ hoặc hệ thống tài liệu chung để giảm thiểu sự hiểu lầm trong giao tiếp tại nơi làm việc do thuật ngữ chuyên ngành hoặc các thuật ngữ không rõ ràng. Các quy tắc giao tiếp rõ ràng, chẳng hạn như kênh cập nhật ưa thích và thời gian phản hồi mong đợi, cũng có thể giúp thu hẹp khoảng cách một cách hiệu quả.

Thư viện kiến thức tập trung các tài nguyên thiết yếu của công ty như chính sách nhân sự, tài liệu giới thiệu và hướng dẫn cho nhóm.

Các chức năng chính:

Bạn cũng có thể nâng cao hệ thống quản lý kiến thức của mình bằng cách sử dụng video, bảng, hình ảnh và các mẫu cài sẵn, chẳng hạn như danh sách tài nguyên hoặc trang bìa.

Workplace for Good: Miễn phí cho các tổ chức từ thiện phi lợi nhuận

Slack là một ứng dụng nhắn tin kinh doanh được xây dựng để giúp các nhóm giao tiếp và hợp tác hiệu quả hơn. Ứng dụng này tập trung hóa giao tiếp bằng cách sắp xếp các cuộc hội thoại thành các kênh, giúp dễ dàng theo dõi các cuộc thảo luận đang diễn ra, chia sẻ tệp và tích hợp các công cụ ở một nơi.

Công cụ này cũng loại bỏ sự lộn xộn của các chủ đề email và giúp các nhóm tập trung vào công việc.

Slack cung cấp một loạt các tính năng được thiết kế để tăng cường sự hợp tác thời gian thực và nâng cao năng suất. Dưới đây là một số tính năng chính. 👇

Kênh là nơi diễn ra phần lớn công việc nhóm. Hãy nghĩ về chúng như những cuộc hội thoại nhóm được tạo ra xung quanh bất kỳ chủ đề, dự án hoặc mục tiêu nào, cho phép bạn giữ tất cả các cuộc hội thoại và tài nguyên có liên quan ở một nơi.

Ví dụ, bạn có thể tạo một kênh dành riêng cho việc ra mắt một trang web mới hoặc phát triển một ứng dụng di động mới.

Các kênh cũng cho phép bạn thêm hoặc xóa thành viên nhóm khi cần thiết, đồng thời hỗ trợ chia sẻ cập nhật, kỷ niệm các cột mốc quan trọng và đưa ra quyết định nhóm.

Slack Connect giúp bạn dễ dàng hợp tác với các nhóm hoặc tổ chức bên ngoài mà không cần cấp cho họ quyền truy cập đầy đủ vào không gian làm việc của bạn. Tính năng này cho phép bạn tạo các kênh kết nối nhóm của bạn với khách hàng, chuyên gia tư vấn hoặc các đối tác khác.

Khi một kênh được kết nối giữa các tổ chức, cả hai bên có thể đóng góp vào cuộc hội thoại và tham khảo các cuộc thảo luận trước đó trong cùng một không gian.

Nó cũng đảm bảo rằng các cộng tác viên bên ngoài chỉ có quyền truy cập vào các kênh họ cần, để không gian làm việc nội bộ của bạn luôn được bảo mật.

🔍 Bạn có biết? 'Slack' là viết tắt của Searchable Log of All Conversation and Knowledge (Nhật ký có thể tìm kiếm của tất cả các cuộc hội thoại và kiến thức).