Cách sử dụng Weighted Shortest Job First (WSJF) để ưu tiên công việc

MoSCoW (Must Have, Should Have, Could Have, Won't Have): MoSCoW mang tính chất định tính hơn, giúp các nhóm quyết định tính năng nào là quan trọng và tính năng nào có thể hoãn lại. Không giống WSJF, MoSCoW không tính toán rõ ràng thời gian và chi phí, do đó ít hiệu quả hơn trong việc sắp xếp thứ tự ưu tiên dựa trên tác động và tốc độ kinh doanh