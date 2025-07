15 trò chơi giao tiếp thú vị cho các nhóm tại nơi làm việc

Hãy nghĩ về nhóm của bạn tại nơi làm việc như một dàn nhạc được điều chỉnh tốt. Mỗi nhạc sĩ đang chơi phần của mình một cách hoàn hảo. Nhưng điều gì sẽ xảy ra khi một nhạc cụ bị mất đồng bộ? Giai điệu bị chệch, nhịp điệu bị phá vỡ và buổi biểu diễn trở nên tẻ nhạt.

Đó chính xác là những gì xảy ra tại nơi làm việc khi giao tiếp không diễn ra suôn sẻ.

Giao tiếp hiệu quả là yếu tố giúp nhóm của bạn đồng bộ. Đó là điều biến một nhóm cá nhân thành một nhóm làm việc hiệu quả. Trên thực tế, các nghiên cứu cho thấy các nhóm có giao tiếp tốt không chỉ có năng suất cao hơn mà còn có khả năng giữ chân nhân viên cao gấp 4,5 lần.

Tuy nhiên, thách thức ở đây là: giao tiếp không tự nhiên xảy ra mà cần được nuôi dưỡng. Giống như các nhạc sĩ trong dàn nhạc tập luyện cùng nhau để chơi đồng bộ, nhóm của bạn phải thường xuyên luyện tập giao tiếp để làm việc cùng nhau hiệu quả hơn.

Các hoạt động xây dựng nhóm là một số bài tập tốt nhất cho loại hình thực hành này. Chúng giúp các thành viên trong nhóm phát triển kỹ năng giao tiếp và kết nối sâu sắc hơn bằng cách bước ra khỏi môi trường công việc truyền thống và tham gia vào các trải nghiệm chung.

Bài viết này liệt kê 15 trò chơi giao tiếp thú vị và hấp dẫn có thể giúp nhóm của bạn nâng cao tinh thần, cải thiện kỹ năng giao tiếp và năng suất.

Các trò chơi xây dựng nhóm giao tiếp là điều cần thiết cho tất cả các nhóm làm việc hiệu quả cao. Hãy cùng xem một số trò chơi mà bạn có thể chơi với nhóm nội bộ và nhóm làm việc từ xa của mình.

Như tiêu đề cho thấy, những trò chơi này giúp phá băng. Chúng tạo ra bầu không khí thoải mái và khởi động kết nối giữa các thành viên trong nhóm.

Trò chơi phá băng cổ điển này bao gồm một thành viên trong nhóm chia sẻ ba câu nói về bản thân: hai câu thật và một câu giả. Các thành viên khác trong nhóm lần lượt đoán câu nào là giả.

Đây là một cách thú vị và hấp dẫn để tìm hiểu những điều thú vị về đồng nghiệp đồng thời khuyến khích tư duy phản biện và kỹ năng quan sát.

Trò chơi phá băng sôi nổi này yêu cầu các thành viên trong nhóm đứng thành vòng tròn và nắm tay hai người ngẫu nhiên, tạo thành một nút thắt. Đội chiến thắng là đội nào gỡ được nút thắt mà không buông tay của bất kỳ ai.

Trò chơi nhấn mạnh vào tinh thần đồng đội, giao tiếp cởi mở và kỹ năng giải quyết vấn đề.

Đảm bảo an toàn bằng cách nhắc nhở người tham gia nhẹ nhàng khi gỡ rối nút thắt

Trò chơi này bao gồm việc tạo một danh sách các câu hỏi hoặc câu phát biểu bắt đầu bằng "Tìm một người... (ví dụ: Tìm một người đã từng du lịch đến châu Âu).

Các thành viên trong nhóm hòa nhập và tìm người phù hợp với mỗi câu nói. Đây là một cách tuyệt vời để khuyến khích tương tác, thúc đẩy sự hòa nhập và tìm hiểu về kinh nghiệm và lãi suất của đồng nghiệp.

Các trò chơi này tập trung vào kỹ năng nói, nghe và hiểu hiệu quả.

Bài tập giao tiếp hợp tác này khuyến khích sự sáng tạo và lắng nghe tích cực.

Bắt đầu với một câu để khởi đầu câu chuyện. Mỗi thành viên trong nhóm lần lượt thêm một câu, dựa trên câu trước đó để tạo thành một câu chuyện mạch lạc.

Thách thức nằm ở việc duy trì sự nhất quán và thêm những yếu tố thú vị trong khi tích cực lắng nghe đóng góp của người khác.

Trò chơi này khuyến khích tinh thần đồng đội, sự sáng tạo và phát triển ý tưởng từ những người khác.

Trò chơi kinh điển này nhấn mạnh tiềm ẩn của sự hiểu lầm trong giao tiếp bằng lời nói. Đây là một trò chơi trực tiếp, trong đó một thông điệp được thì thầm từ người này sang người khác theo hàng. Người cuối cùng sau đó sẽ nói to thông điệp cuối cùng.

Thường xuyên, thông điệp ban đầu trải qua những thay đổi đáng kể khi được truyền qua chuỗi, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc giao tiếp rõ ràng và súc tích. Trò chơi này làm nổi bật những thách thức trong việc duy trì độ chính xác khi truyền đạt thông điệp bằng lời nói.

Ví dụ: Một cụm từ đơn giản như "The quick brown fox jumps over the lazy dog" (Con cáo nâu nhanh nhẹn nhảy qua con chó lười biếng) có thể bị thay đổi hoàn toàn khi đến cuối dòng.