Hội chứng phục hồi sau cuộc họp: Chiến lược để tăng năng suất

Quyết định: Dù quyết định được đưa ra bằng sự đồng thuận, đa số phiếu bầu hay bởi một người được chỉ định, hãy hướng đến phương pháp 'GETGO' (Good Enough To Go) – tập trung vào việc hoàn thiện các quyết định có thể chưa hoàn hảo nhưng đủ tốt để triển khai