Cách đưa sự nghiệp của bạn trở lại đúng hướng (10 bước thực tế)

Sự cố trong sự nghiệp là bất kỳ sự kiện hoặc hoàn cảnh nào làm gián đoạn hoặc cản trở sự tiến bộ và thăng tiến nghề nghiệp của bạn trong việc đạt được các mục tiêu sự nghiệp.

Cho dù là mất việc, nghỉ việc vì lý do sức khỏe, nghỉ phép nuôi con, không được thăng chức hay môi trường làm việc độc hại, những thất bại trong sự nghiệp có thể làm gián đoạn tiến độ nghề nghiệp và cản trở mục tiêu của bạn.

Hãy nhớ rằng, một thất bại không nhất thiết phải quyết định con đường sự nghiệp của bạn. Mặc dù có thể khó khăn, nhưng đó cũng là cơ hội để phát triển, tự phản ánh và cơ hội để thiết lập lại mục tiêu và nguyện vọng nghề nghiệp của bạn.

Bài viết này nhằm cung cấp một góc nhìn tích cực về những thất bại trong sự nghiệp và đưa ra các bước thực tế để đưa sự nghiệp của bạn trở lại đúng hướng!

Khám phá các công cụ và chiến lược năng suất được thiết kế để giúp bạn lấy lại sự tập trung, tăng sự tự tin và đạt được thành công khi trở lại công việc.

Các trở ngại trong sự nghiệp có thể được phân loại thành nhiều loại khác nhau, mỗi loại ảnh hưởng đến cá nhân và hành trình sự nghiệp của họ theo những cách riêng biệt:

Bạn có thể vượt qua nhiều khó khăn này nhờ sự kiên cường, mạng lưới hỗ trợ từ bạn bè, gia đình và đồng nghiệp, cũng như đầu tư vào sự phát triển cá nhân và nghề nghiệp.

Khả năng phục hồi, khả năng vượt qua nghịch cảnh và thích ứng với thay đổi, là yếu tố quan trọng để vượt qua những thất bại trong sự nghiệp. Những người có khả năng phục hồi sở hữu một số đặc điểm khóa:

Phát triển khả năng phục hồi đòi hỏi phải nuôi dưỡng tư duy phát triển, thực hành chăm sóc bản thân, tìm kiếm sự hỗ trợ, liên tục học hỏi và thích nghi.

Bằng cách rèn luyện khả năng phục hồi, bạn có thể vượt qua những thất bại trong sự nghiệp và trở nên mạnh mẽ hơn, thích ứng tốt hơn và chuẩn bị tốt hơn để đối mặt với những thách thức trong tương lai và đạt được mục tiêu sự nghiệp của mình.

Và chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn cách thực hiện!

Trải qua thất bại trong sự nghiệp có thể khiến bạn nản lòng, nhưng điều quan trọng là hãy nhớ rằng đó không phải là kết thúc. Với quyết tâm và phương pháp phù hợp, bạn có thể đưa cuộc sống nghề nghiệp của mình trở lại đúng hướng.

Dưới đây là 10 bước để đơn giản hóa và hướng dẫn bạn trên con đường khởi động lại sự nghiệp thành công:

Mặc dù những trở ngại trong sự nghiệp có thể khiến bạn nản lòng và gây rối loạn, nhưng chúng thường là một phần tự nhiên của cuộc sống.

Chìa khóa để phục hồi nằm ở việc vượt qua những trở ngại trước mắt, đồng thời xác định và vô hiệu hóa các yếu tố kích hoạt có thể dẫn đến những thất bại tương tự trong tương lai.

Dưới đây là một số cách để bạn có thể xác định và vượt qua các yếu tố kích hoạt sự thất bại trong sự nghiệp:

Dưới đây là cách bạn có thể tận dụng ClickUp Notes để ghi lại cảm xúc của mình về những thất bại trong sự nghiệp cũng như những bài học và kinh nghiệm rút ra từ đó:

Sử dụng tính năng Ghi chú của ClickUp, bạn có thể tạo một tài liệu sống giúp bạn luôn lưu ý các yếu tố có thể kích hoạt sự thất bại trong sự nghiệp và chủ động giảm thiểu hoặc vượt qua chúng. Điều này có thể góp phần đáng kể vào khả năng phục hồi và phát triển sự nghiệp của bạn.

Cố vấn là mối quan hệ hỗ trợ giữa một chuyên gia có kinh nghiệm hơn (người cố vấn) và một người ít kinh nghiệm hơn (người được cố vấn) đang tìm kiếm sự hướng dẫn và phát triển. Đây là mối quan hệ hợp tác năng động, mang lại những lợi ích độc đáo cho cả hai bên.

Một người cố vấn có kinh nghiệm vượt qua các thách thức trong sự nghiệp có thể cung cấp những lời khuyên quý giá về việc xây dựng lại sơ yếu lý lịch và cung cấp những hiểu biết về ngành. Một huấn luyện viên sự nghiệp cung cấp động lực và hỗ trợ, gửi các cơ hội mới, đưa ra các khuyến nghị, phát triển chiến lược tìm kiếm việc làm và giúp bạn vượt qua quá trình phỏng vấn.

Dưới đây là một số bước được khuyến nghị để lựa chọn và tiếp cận một người cố vấn:

Một thất bại trong sự nghiệp có thể thay đổi toàn bộ bối cảnh nghề nghiệp của bạn. Có thể bạn đã mất công việc mơ ước, không được thăng chức hoặc trải qua sự thay đổi trong ngành của mình. Khi xem xét những hoàn cảnh mới này, việc điều chỉnh lại mục tiêu sẽ đảm bảo chúng vẫn thực tế và có thể đạt được.

Sử dụng Mẫu tìm kiếm việc làm của ClickUp để tìm kiếm cơ hội việc làm mới.

Điều này có thể giúp bạn đánh giá lại và điều chỉnh mục tiêu của mình, đồng thời ưu tiên việc lấy lại sự nghiệp. Với mẫu này, bạn có thể theo dõi các đơn xin việc, các vị trí tuyển dụng hiện tại, xếp hạng công ty, các lợi ích và tài nguyên phỏng vấn.

Xây dựng hình ảnh tích cực và chuyên nghiệp phản ánh kỹ năng, giá trị và nguyện vọng nghề nghiệp của bạn. Điều này có thể đạt được thông qua sự hiện diện trực tuyến, phong cách giao tiếp và các tương tác mạng lưới của bạn.

Hãy bắt đầu từ những việc nhỏ. Hành trình của mỗi người là duy nhất; hãy chia sẻ hành trình nghề nghiệp của bạn — những thành công, sai lầm và những gì bạn đã học được từ chúng. Chọn một nền tảng và đầu tư thời gian của bạn. Nền tảng bạn chọn có thể dựa trên nơi khán giả và cộng đồng của bạn đang ở. LinkedIn là một lựa chọn phổ biến; đối với những người khác, đó có thể là X hoặc TikTok.

Tiến thêm một bước nữa — tạo một trang web đơn giản, xây dựng danh mục đầu tư thành tích của bạn và liên kết đến trang này từ các hồ sơ xã hội của bạn.

Nâng cao khả năng trình bày ý tưởng một cách rõ ràng và súc tích cả bằng lời nói và văn bản.

Giao tiếp hiệu quả là yếu tố thiết yếu để xây dựng mối quan hệ, tạo ấn tượng tốt và thành công trong các cuộc phỏng vấn và thuyết trình.

Thay vì xem thất bại là một thất bại và đầu hàng trước những cảm xúc tiêu cực, bạn nên xem đó là cơ hội để học hỏi và trưởng thành. Hãy tự hỏi bản thân những câu hỏi như "Tôi có thể học được gì từ trải nghiệm này?" và "Tôi có thể phát triển những kỹ năng hoặc kiến thức nào để tránh những tình huống tương tự trong tương lai?".

Đọc sâu các cuốn sách tự giúp đỡ và tự truyện của những người thành công để học hỏi về thành công và thất bại. Dưới đây là một số cuốn sách có thể giúp bạn bắt đầu thói quen đọc sách:

CẢM HỨNG: Lắng nghe các podcast truyền động lực như The Science of Success, do J. Matthew Bodnar dẫn chương trình trên Apple Podcasts, và Tiny Leaps, Big Changes, của Gregg Clunis trên TLB để giúp duy trì sự tích cực và thúc đẩy động lực.