10 podcast về lãnh đạo hàng đầu để khơi dậy hành trình thành công của bạn

Bạn đang tìm kiếm những góc nhìn mới mẻ, những thông tin mới nhất và chiến lược để nâng cao hành trình lãnh đạo của mình? Hãy khám phá thế giới podcast ngay hôm nay!

Trong thế giới kinh doanh ngày nay, việc liên tục học hỏi về kỹ năng lãnh đạo trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Lãnh đạo không chỉ là quyền lực và tiêu đề; đó là khả năng truyền cảm hứng, hướng dẫn và đổi mới. Và việc tìm kiếm kiến thức, phát triển và tiến bộ là chìa khóa để trở thành một nhà lãnh đạo hiệu quả.

Là một nhà lãnh đạo, bạn phải là một học viên không ngừng học hỏi, cam kết trau dồi kỹ năng và luôn đi trước một bước. Tuy nhiên, tìm thời gian để học trong lịch trình bận rộn có thể là một thách thức.

Đây chính là lúc các podcast về lãnh đạo phát huy tác dụng. Chúng mang đến sự kết hợp độc đáo giữa cảm hứng, kiến thức và những bài học thực tiễn, trở thành công cụ tiện lợi và dễ tiếp cận cho các nhà lãnh đạo hàng ngày để mở rộng tầm nhìn và nâng cao kỹ năng của mình.

Trong bài viết này, chúng ta sẽ khám phá 10 podcast lãnh đạo hay nhất.

Podcast về Lãnh đạo

Với hơn 5 triệu podcast trên toàn cầu, podcast đã chiếm lĩnh thế giới kỹ thuật số. Số lượng người nghe podcast vào năm 2023 là hơn 460 triệu và dự kiến sẽ đạt 504,9 triệu vào năm nay.

Số lượng người nghe podcast trên toàn thế giới từ năm 2019 đến năm 2024 (tính bằng triệu người) theo Statista

Nhưng điều gì khiến podcast trở nên phổ biến đến vậy? Một trong những lý do chính là tính tiện lợi và dễ tiếp cận.

59% người nghe podcast trong khi làm nhiều việc cùng lúc. Vì vậy, dù bạn đang làm việc, làm việc nhà, lái xe, thư giãn hay tập thể dục, podcast đều giúp bạn tập trung tinh thần và thể chất. Nghiên cứu cũng cho thấy podcast thúc đẩy mọi người và giúp họ làm việc hiệu quả hơn.

Podcast về lãnh đạo là những người cố vấn ảo, có thể truy cập chỉ bằng vài cú nhấp trên điện thoại thông minh hoặc máy tính xách tay của bạn. Nhiều podcast có tính năng phỏng vấn các nhà lãnh đạo tư tưởng, chuyên gia trong ngành và những người thành công, giúp bạn có cái nhìn sơ lược về các phong cách lãnh đạo, chiến lược, triết lý và kinh nghiệm thực tế khác nhau.

Với những podcast lãnh đạo phù hợp, bạn có thể:

Vượt qua những thách thức nghề nghiệp và học hỏi những bài học quý giá

Nhận những lời khuyên thực tiễn để phát triển kỹ năng lãnh đạo

Nâng cao hành trình lãnh đạo của bạn và tìm ra phong cách lãnh đạo phù hợp

Trở thành thành viên của cộng đồng lãnh đạo, chia sẻ ý tưởng và phát triển cùng nhau

Những podcast lãnh đạo hay nhất: Chi tiết và phân tích

Bạn có thể tìm thấy podcast phù hợp với mọi lĩnh vực quan tâm, từ podcast về năng suất đến podcast về phát triển nghề nghiệp. Điều này khiến việc tìm kiếm podcast phù hợp trở nên rất khó khăn, đặc biệt là khi bạn phải lọc qua 5 triệu podcast.

Nhưng đừng lo lắng; chúng tôi đã tổng hợp 10 podcast lãnh đạo hay nhất dành cho bạn.

1. Jocko Podcast

qua YouTube

Bạn đang tìm kiếm lời khuyên thực tiễn và góc nhìn độc đáo về lãnh đạo? Podcast Jocko sẽ không làm bạn thất vọng.

Được dẫn dắt bởi Jocko Willink, một cựu sĩ quan SEAL Hải quân, tác giả và chuyên gia tư vấn lãnh đạo, podcast Jocko mang đến góc nhìn quân sự về lãnh đạo, phát triển cá nhân và chuyên nghiệp, cũng như kỷ luật.

Jocko có 20 năm kinh nghiệm trong lực lượng Navy SEAL và là đồng sáng lập Echelon Front, một công ty cung cấp các bài học về lãnh đạo cho cá nhân, nhóm lãnh đạo và tổ chức.

Ông sẽ cung cấp cho bạn những ý tưởng và ý kiến trực tiếp về cách tiếp cận các thách thức và đạt được mục tiêu của bạn. Và những ý tưởng này không chỉ giới hạn trong lãnh đạo. Bạn có thể áp dụng chúng vào tất cả các lĩnh vực trong cuộc sống của mình.

Podcast về lãnh đạo này mang tính hội thoại, với Jocko mời các khách như Jordan Peterson, Dakota Meyer và Alex Honnold để thảo luận về các chủ đề khác nhau. Mỗi tập có phạm vi từ 10 phút đến 6 giờ.

Các tập podcast không thể bỏ qua

2. HBR IdeaCast

qua Spotify

Là một nhà lãnh đạo, bạn có thể không luôn có thời gian để nghe các podcast dài về lãnh đạo. Vì vậy, nếu bạn muốn những lời khuyên quý giá được gói gọn trong các tập ngắn, IdeaCast của Harvard Business Review là lựa chọn hoàn hảo.

Người dẫn chương trình Alison Beard và Curt Nickisch đưa người nghe vào một cuộc hành trình hấp dẫn qua các bài học về lãnh đạo, xu hướng mới nhất và những thách thức. Mỗi tập kéo dài gần 30 phút và bao gồm các cuộc hội thoại với các chuyên gia trong ngành, các nhà lãnh đạo, giáo sư và tác giả.

Một số khách mời gần đây của podcast bao gồm Bob Sutton (giáo sư Stanford), Cheryl Strauss Einhorn (CEO của Decisive) và Ted Bililies (Giám đốc điều hành của AlixPartners).

Sự thành công của podcast này thể hiện rõ qua số lượng tập và lịch sử lâu dài. Podcast này có hơn 900 tập, bắt đầu từ năm 2006! Các tập mới nhất tập trung vào nền kinh tế tự do, các cuộc họp một-một, chính sách trở lại văn phòng, quản lý nhóm và nhiều hơn nữa.

Các tập podcast không thể bỏ qua

3. Hỏi CEO

Bạn muốn học hỏi trực tiếp từ một số CEO thành công nhất?

Greg Demetriou, cựu thám tử và hiện là Giám đốc điều hành của Lorraine Gregory Communications, là người sáng lập và dẫn chương trình podcast Ask a CEO. Ông phỏng vấn các nhà sáng lập và giám đốc điều hành trong nhiều ngành khác nhau để tìm hiểu quan điểm, hành trình, thách thức và thành công của họ.

Một trong những điều tuyệt vời nhất về podcast về lãnh đạo này là bạn có thể lắng nghe những cuộc hội thoại chân thực. Các khách mời nói chuyện cởi mở về những thất bại và khó khăn của họ. Điều này mang đến cho bạn kiến thức thực tế về cách đối mặt với thách thức và giành chiến thắng.

Một số khách mời gần đây của podcast bao gồm Frank Romeo (nhà hoạt động xã hội và giáo dục PTSD), Jennifer Marks (Giám đốc điều hành của J. P. Morgan Private Bank) và Michael Dowling (Giám đốc điều hành của Northwell Health). Các tập thường có phạm vi từ 15 phút đến một giờ.

Các tập podcast không thể bỏ qua

4. Podcast Lãnh đạo của Andy Stanley

qua Spotify

Một podcast về lãnh đạo ngắn gọn và hay khác, podcast Andy Stanley Leadership, bao gồm các chủ đề liên quan như giao tiếp, ra quyết định, động lực, giá trị cốt lõi, chuyển đổi lãnh đạo, đặt mục tiêu và quản lý các cuộc hội thoại khó khăn.

Với niềm đam mê giảng dạy và tương tác với khán giả, Andy Stanley có hơn ba thập kỷ kinh nghiệm làm diễn giả tại các sự kiện về lãnh đạo. Ông cũng là một nhà truyền thông được nhiều người săn đón, người sáng lập North Point Ministries và tác giả của hơn 20 cuốn sách bán chạy nhất.

Các tập podcast ngắn, kéo dài khoảng 20 phút. Mỗi tập mang đến những cuộc hội thoại sâu sắc với đồng dẫn chương trình Lane Jones hoặc một khách mời. Podcast cung cấp cho các nhà lãnh đạo mới và đầy tham vọng những hiểu biết độc đáo, kinh nghiệm và lời khuyên hữu ích với các ví dụ thực tế.

Các tập podcast không thể bỏ qua

5. The EntreLeadership Podcast

qua Spotify

EntreLeadership Podcast được dẫn dắt bởi Dave Ramsey, CEO và người sáng lập Ramsey Solutions, một công ty giúp mọi người kiểm soát tài chính của mình. Điều khiến podcast này trở nên độc đáo và đáng nghe là định dạng độc đáo và kinh nghiệm của người dẫn chương trình.

Dave Ramsey từng đứng trên bờ vực phá sản cho đến khi anh tìm được con đường đến một đài phát thanh địa phương. Với sự kiên trì và quyết tâm sắt đá, anh đã thành lập Ramsey Solutions và trở thành tác giả best-seller.

Anh ấy đã khởi xướng podcast The EntreLeadership Podcast để giúp mọi người nắm quyền kiểm soát cuộc sống của mình, cải thiện sự phát triển cá nhân và tránh lặp lại những sai lầm mà anh ấy đã mắc phải trong những năm đầu sự nghiệp.

Dave nhận câu hỏi trực tiếp từ người gọi, giải thích cho người nghe và đưa ra giải pháp cũng như lời khuyên hữu ích. Các tập thường có phạm vi từ 30 phút đến 1 giờ.

Ngoài ra, anh còn trò chuyện với các nhân vật nổi tiếng và chuyên gia hàng đầu trong ngành, như Kacy Maxwell (Giám đốc Marketing Điều hành, Ramsey Group), George Kamel (Phó Chủ tịch Điều hành Cao cấp B2C, Suzanne Simms), v.v.

Các chủ đề bao gồm từ việc đưa ra quyết định đúng đắn và thói quen tinh thần đến thảo luận về những thành công, thất bại và chiến lược lập kế hoạch trong lãnh đạo.

Các tập podcast không thể bỏ qua

6. Leadership Biz Cafe với Tanveer Naseer

qua Spotify

Một tách cà phê hoàn hảo và một cuộc hội thoại thú vị với một số chuyên gia lãnh đạo nổi tiếng nhất để thưởng thức cùng – nghe có vẻ như một giấc mơ, phải không? Với Leadership Biz Cafe, điều đó không còn là giấc mơ nữa.

Leadership Biz Cafe bao gồm các cuộc hội thoại với các nhà nghiên cứu, chuyên gia và nhà lãnh đạo giàu kinh nghiệm từng đoạt giải thưởng với những hiểu biết thực tiễn. Một số khách mời nổi tiếng trong podcast này bao gồm Carice Anderson, Kamales Lardi, Adam Bryant và Charles Conn.

Podcast về lãnh đạo này thảo luận về một phạm vi rộng các chủ đề. Bao gồm chuẩn bị cho khủng hoảng, hỗ trợ thành công của nhân viên và tư duy cần thiết, và lãnh đạo trong thời kỳ thay đổi và khủng hoảng. Mục tiêu cuối cùng là cung cấp cho các nhà lãnh đạo đầy tham vọng những lời khuyên thiết thực và nâng cao sự phát triển cá nhân. Mỗi tập được thực hiện theo định dạng phỏng vấn và kéo dài từ 30 đến 60 phút.

Người dẫn chương trình Tanveer Naseer là một trong những diễn giả về lãnh đạo hàng đầu thế giới và đã nhận được vô số giải thưởng. Công ty của ông, Tanveer Naseer Leadership, là đơn vị hàng đầu trong lĩnh vực đào tạo và tư vấn lãnh đạo doanh nghiệp.

Các tập podcast không thể bỏ qua

7. Dare to Lead with Brené Brown

qua Spotify

Được dẫn dắt bởi Brené Brown, một tác giả, giáo sư và diễn giả, podcast "Dare to Lead" dựa trên cuốn sách bán chạy nhất của cô. Podcast về lãnh đạo này có tính năng các cuộc hội thoại với những người thúc đẩy thay đổi, những người thay đổi văn hóa và không ít những kẻ gây rối dám lãnh đạo.

Cô thảo luận về các chủ đề đa dạng, như khả năng phục hồi, căng thẳng, nhu cầu tâm lý và cảm xúc tại nơi làm việc, hội chứng kẻ giả mạo và sự hòa nhập, với các khách mời của mình theo định dạng cuộc hội thoại.

Một số khách mời nổi tiếng nhất của cô bao gồm Barack Obama, Mike Erwin, James Clear, Tiến sĩ Amishi Jha, Tsedal Neeley và Ruchika Tulshyan. Với các tập dài từ 40 đến 80 phút, Brown cung cấp một góc nhìn hấp dẫn về khả năng lãnh đạo.

Podcast này rất phù hợp vì tập trung vào việc phát triển các nhà lãnh đạo nhân ái và thành công, những người coi trọng lòng dũng cảm, trái tim và sự đồng cảm.

Các tập podcast không thể bỏ qua

8. Huấn luyện cho nhà lãnh đạo

qua Coaching for Leaders

Theo phương châm "Lãnh đạo không phải bẩm sinh; họ phát triển", Coaching for Leaders là một trong những podcast lãnh đạo tốt nhất cho phát triển cá nhân. Chương trình do Tiến sĩ Dave Stachowiak, một huấn luyện viên lãnh đạo, diễn giả và tác giả, dẫn dắt.

Podcast này đã có hơn 30 triệu lượt tải xuống và có các cuộc hội thoại sâu sắc với các chuyên gia kinh doanh, nhà nghiên cứu và tác giả. Trong đó có các cuộc phỏng vấn với Daniel Goleman, Guy Raz, Adam Grant và Jim Mattis.

Coaching for Leaders phù hợp với cả các nhà lãnh đạo kinh doanh giàu kinh nghiệm lẫn các nhà lãnh đạo mới và đầy tham vọng, với phạm vi chủ đề rộng và nhiều góc nhìn đa dạng.

Một số chủ đề được đề cập trong podcast bao gồm: phát triển nhận thức bản thân, rèn luyện kỹ năng đàm phán, xây dựng môi trường an toàn tâm lý, cung cấp phản hồi hiệu quả và thúc đẩy sự đa dạng và bao trùm.

Các tập podcast thường có độ dài khoảng 30 phút, giúp bạn dễ dàng tiếp thu và lắng nghe.

Các tập podcast không thể bỏ qua

9. Lean In của Sheryl Sandberg

qua Lean In

Lean In của Sheryl Sandberg là một trong những podcast về lãnh đạo tốt nhất giúp phụ nữ đạt được tham vọng của mình. Đây là podcast về lãnh đạo tập trung vào phụ nữ, chia sẻ các nguồn lực quan trọng cho phát triển cá nhân, thúc đẩy bình đẳng giới và đưa ra các giải pháp cho những vấn đề mà phụ nữ thường gặp phải tại nơi làm việc.

Chương trình được dẫn dắt bởi Sheryl Sandberg, một nhà điều hành công nghệ, tác giả và đồng sáng lập Quỹ Gia đình Sandberg Goldberg Bernthal. Mỗi tập podcast kéo dài từ 30 đến 55 phút.

Các tập podcast bao gồm Sheryl thảo luận về nhiều chủ đề hơn là lãnh đạo. Cô thảo luận về các sự kiện cá nhân và các chủ đề quan trọng như thiên vị về sự dễ mến, đại diện chính trị của phụ nữ, nuôi dạy phụ nữ tự tin, phụ nữ bị bỏ qua trong lĩnh vực y tế, v.v. Podcast có sự tham gia của các khách mời như Serena Williams, Joey Soloway, Emily Nagoski và Fatima Goss Graves.

Lean In cũng cung cấp cơ hội để được cố vấn và xây dựng mạng lưới hỗ trợ cho phụ nữ.

Các tập podcast không thể bỏ qua

10. The Dov Baron Show (trước đây là Leadership and Loyalty)

qua Spotify

Trước đây có tên là Leadership and Loyalty, The Dov Baron Show được mệnh danh là podcast mà các CEO của Fortune 500 tin tưởng lắng nghe. Dov Baron, người dẫn chương trình và là một trong 100 diễn giả hàng đầu của tạp chí Inc., thảo luận về lãnh đạo trong bối cảnh tâm lý học trong podcast này.

Ông đi sâu vào các vai trò khác nhau, nhấn mạnh khía cạnh cảm xúc của khả năng lãnh đạo. Các tập podcast khám phá những câu chuyện, bí mật và kỹ năng truyền cảm hứng của các doanh nhân, nhà khoa học và những người đoạt giải Emmy, giúp người nghe chuẩn bị cho khả năng lãnh đạo có ảnh hưởng.

Từ các chủ đề như kết nối lãnh đạo và sự khác biệt về thần kinh đến đại diện và tìm kiếm mục tiêu của bạn, podcast này có tất cả! Một số khách mời đáng chú ý bao gồm Tiến sĩ Ellen Langer, Tom Bilyeu, Marion Abrams và Tiến sĩ Azra Raza.

Các tập podcast không thể bỏ qua

Nâng cao khả năng lãnh đạo của bạn với ClickUp

Lãnh đạo không chỉ là tư duy mà còn là việc sử dụng hiệu quả các công cụ và nguồn lực tốt nhất hiện có. Ngay cả những nhà lãnh đạo kinh doanh vĩ đại nhất thế giới cũng cần những công cụ tốt nhất để phát huy kỹ năng lãnh đạo và nâng cao sự phát triển cá nhân và nghề nghiệp.

Đây là lúc ClickUp phát huy tác dụng. ClickUp là công cụ quản lý dự án tất cả trong một, giúp phát triển khả năng lãnh đạo và lãnh đạo hiệu quả với nhiều tính năng.

Bạn có thể hợp lý hóa và tự động hóa các quy trình, theo dõi tiến độ, giám sát tình trạng của nhóm, quản lý và phân tích rủi ro, đặt mục tiêu khả thi, cộng tác trong thời gian thực và làm nhiều việc khác với nền tảng quản lý dự án ClickUp.

Bảng điều khiển có thể tùy chỉnh

Kiểm tra trạng thái dự án và theo dõi tiến độ với bảng điều khiển có thể tùy chỉnh của ClickUp

Là một nhà lãnh đạo, bạn phải luôn nắm rõ các quy trình và dự án của công ty. Bảng điều khiển với những thông tin chi tiết thực tế và tổng quan cấp cao có thể giúp công việc này trở nên dễ quản lý hơn.

Đó là lý do tại sao ClickUp cho phép bạn tạo bảng điều khiển tùy chỉnh kết hợp tất cả thông tin bạn muốn truy cập trong thời gian thực. Bạn có thể thiết kế bảng điều khiển hoàn hảo của mình bằng cách chọn từ hơn 50 tiện ích.

Cho dù bạn muốn phân bổ nguồn lực, phân phối và giao nhiệm vụ cho nhóm, lập kế hoạch và đánh giá mục tiêu hay thu thập thông tin chi tiết, bảng điều khiển ClickUp đều có thể giúp bạn thực hiện.

Chế độ xem ClickUp

Theo dõi tất cả các khía cạnh của dự án với Chế độ xem Gantt

Giống như bảng điều khiển có thể tùy chỉnh giúp bạn luôn cập nhật thông tin, chế độ xem đa dạng giúp theo dõi tiến độ và quản lý quy trình công việc trở nên thuận lợi hơn.

Hơn 15 chế độ xem có thể tùy chỉnh của ClickUp đáp ứng các sở thích đa dạng của bạn về quản lý công việc và trực quan hóa quy trình làm việc.

Bạn có thể sử dụng chế độ xem danh sách, chế độ xem bảng, chế độ xem Gantt, chế độ xem hoạt động, chế độ xem khối lượng công việc và các chế độ khác tùy theo nhu cầu và yêu cầu cụ thể của mình.

Mẫu ClickUp

Tải xuống mẫu này Sử dụng Mẫu Giám sát Sức khỏe Nhóm Lãnh đạo để đánh giá hiệu suất của nhóm bạn

Chăm sóc nhân viên là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhất của người lãnh đạo. Đây là lúc Mẫu Giám sát Sức khỏe Nhóm Lãnh đạo của ClickUp có thể giúp bạn. Mẫu này giúp bạn theo dõi công việc của mọi người.

Nó cung cấp cho bạn thông tin chi tiết về hiệu suất theo thời gian thực, xác định các lĩnh vực cần cải thiện và theo dõi tiến độ để tối đa hóa tiềm năng và thành công của nhóm bạn. Hơn nữa, nó còn giúp bạn duy trì sự minh bạch, tạo ra một cuộc đối thoại cởi mở và đảm bảo mọi người đều hiểu rõ vấn đề.

Bạn cũng có thể sử dụng các mẫu quản lý dự án của ClickUp để công việc của bạn trở nên dễ dàng và nhanh chóng hơn.

Nâng cao kỹ năng lãnh đạo của bạn

Lãnh đạo không phải là một quá trình một lần là xong, mà là một hành trình không bao giờ kết thúc. Bạn có thể coi những podcast về lãnh đạo này như những người bạn đồng hành đáng tin cậy trong hành trình của mình. Từ các giám đốc điều hành cấp cao đến những người mới vào nghề, những podcast này chia sẻ những điều cần thiết để trở thành một nhà lãnh đạo tuyệt vời và giàu lòng nhân ái.

Mỗi tập là một bài học nhỏ, cung cấp các thủ thuật hay, gợi ý quý giá và những hiểu biết sâu sắc giúp bạn đối mặt với thách thức và tiến độ thành công.

Để nâng cao kỹ năng lãnh đạo của mình, tốt nhất là bạn nên trang bị những công cụ tốt nhất. Khám phá sự kỳ diệu của ClickUp để nâng cao kỹ năng của bạn ngay hôm nay bằng cách đăng ký miễn phí!

Câu hỏi thường gặp (FAQs)

Podcast về lãnh đạo số một là gì?

Podcast "Lãnh đạo và Huấn luyện cho Nhà Lãnh đạo" của Andy Stanley là một trong những podcast về lãnh đạo hàng đầu.

Tại sao nên nghe podcast về lãnh đạo?

Nghe podcast về lãnh đạo là một cách thuận tiện và dễ tiếp cận để thu thập những hiểu biết quý giá, học hỏi từ các nhà lãnh đạo giàu kinh nghiệm và cập nhật những xu hướng và chiến lược mới nhất trong lĩnh vực lãnh đạo đầy biến động.

Các CEO nghe podcast nào?

Các CEO thường nghe podcast về lãnh đạo dựa trên sở thích và lĩnh vực tập trung của họ. Một số lựa chọn bao gồm The Dov Baron Show, Coaching for Leaders và Jocko Podcast.