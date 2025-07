11 podcast khởi nghiệp không thể bỏ qua để xây dựng tư duy phát triển

Hơn 82 triệu người Mỹ nghe podcast mỗi ngày; con số này dự kiến sẽ vượt mốc 100 triệu vào cuối năm nay. Sự tăng trưởng theo cấp số nhân này phản ánh sự phổ biến ngày càng tăng của podcast, với nhiều người nghe thuộc độ tuổi từ 12 đến 34.

Podcast về doanh nhân đã tạo ra một thị trường ngách quan trọng trong bối cảnh bùng nổ này, cung cấp cho người nghe những hiểu biết về kinh doanh, chiến lược và những câu chuyện đầy cảm hứng.

Cho dù bạn là một doanh nhân đầy tham vọng trong thế giới kinh doanh trực tuyến hay một chủ doanh nghiệp giàu kinh nghiệm đang tìm kiếm những ý tưởng thu nhập thụ động sáng tạo, blog này là dành cho bạn.

Danh sách 11 podcast về doanh nhân mà bạn không thể bỏ qua do chúng tôi tuyển chọn được thiết kế để nuôi dưỡng tư duy phát triển, yếu tố quan trọng để vượt qua những thách thức phức tạp trong kinh doanh.

Các doanh nhân muốn phát triển trong môi trường kinh doanh cạnh tranh nên coi podcast kinh doanh là công cụ không thể thiếu. Dưới đây là lý do:

Tham gia vào suy nghĩ của các doanh nhân và nhà tiên phong thành công thông qua các podcast này và tìm cảm hứng để đạt được ước mơ kinh doanh của bạn. Dưới đây là một số gương mặt tiêu biểu trong lĩnh vực kinh doanh.

1. The GaryVee Audio Experience: Hữu ích cho các nhà khởi nghiệp

Người dẫn chương trình: Gary Vaynerchuk

The GaryVee Audio Experience là nguồn tài nguyên không thể thiếu cho cả những nhà khởi nghiệp mới bắt đầu và những doanh nhân đã thành đạt. Được dẫn dắt bởi Gary Vaynerchuk, một doanh nhân series và nhà lãnh đạo tư tưởng, podcast này cung cấp một kho tàng kiến thức về các khía cạnh đa dạng của khởi nghiệp.

Vaynerchuk chia sẻ kinh nghiệm của mình về cách tận dụng mạng xã hội để phát triển kinh doanh, chiến lược mở rộng quy mô kinh doanh trực tuyến, xây dựng thương hiệu cá nhân và nhiều hơn nữa. Ngoài ra, người nghe sẽ được hưởng lợi từ những lời khuyên thực tế từ các doanh nhân thành công trong việc vượt qua những thách thức kinh doanh.

Cách tiếp cận trực tiếp và sâu sắc của Gary, kết hợp với kinh nghiệm dày dặn trong lĩnh vực công nghệ và tiếp thị, mang đến những bài học quý giá về xây dựng thương hiệu và thực hiện chiến lược kinh doanh. Các cuộc phỏng vấn của ông với các nhà lãnh đạo trong ngành mang đến những lời khuyên thiết thực và nguồn cảm hứng cho các chủ doanh nghiệp ở mọi giai đoạn.

Nguồn sức mạnh của kinh doanh và tiếp thị

2. The Tim Ferriss Show: Nguồn kiến thức khởi nghiệp

Người dẫn chương trình: Tim Ferriss

The Tim Ferriss Show mang đến những cuộc phỏng vấn sâu sắc với các ông trùm kinh doanh, tác giả sách bán chạy nhất và những người thành công nhất trong các lĩnh vực khác nhau. Ferriss rất giỏi trong việc tìm ra thói quen, nếp sinh hoạt và chiến lược của họ để người nghe có thể áp dụng trực tiếp vào hành trình khởi nghiệp của mình.

Podcast này bao gồm nhiều chủ đề, từ phát triển cá nhân và bí quyết tăng năng suất đến chiến lược kinh doanh và lời khuyên về sức khỏe. Sự tò mò và phong cách phỏng vấn tỉ mỉ của Ferriss mang đến cho người nghe cơ hội độc đáo để học hỏi từ kinh nghiệm của những người thành công đẳng cấp thế giới.

Cách tiếp cận của Ferriss trong việc phân tích công thức thành công của những người thành đạt mang lại giá trị vô song. Khả năng đi sâu vào thói quen và chiến thuật đã đưa các cá nhân lên đỉnh cao trong lĩnh vực của họ khiến podcast này trở nên không thể bỏ qua.

Những hiểu biết của ông kết hợp với danh sách khách mời tài năng có đủ khả năng để phân tích những gì/làm thế nào/tại sao chúng ta có thể thúc đẩy xã hội hoạt động ở mức cao hơn, mỗi người trong chúng ta đóng góp theo cách có ý nghĩa.

3. How I Built This with Guy Raz: Học hỏi từ hành trình của các nhà sáng lập