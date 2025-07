Top 13 xu hướng công nghệ phần mềm đáng chú ý trong năm 2025

Vào năm 2024, doanh thu từ phần mềm dự kiến sẽ vượt mức trước đại dịch, đạt gần 700 tỷ đô la. Số lượng nhà phát triển phần mềm trên toàn thế giới cũng sẽ tăng lên 28,7 triệu vào cuối năm.

Điều này không có gì ngạc nhiên, bởi phần mềm chính là nền tảng của tất cả các tiến bộ công nghệ đang thúc đẩy cuộc sống số của chúng ta ngày nay.

Hơn nữa, với ngân sách ngày càng eo hẹp và kỳ vọng của khách hàng ngày càng cao, các doanh nghiệp đang phải chịu áp lực để đạt được mục tiêu của mình một cách hiệu quả hơn, và phần mềm tốt là yếu tố quan trọng để đạt được điều đó.

Bài viết này sẽ giới thiệu các xu hướng công nghệ phần mềm hàng đầu trong năm 2024. Tuy nhiên, trước tiên, hãy cùng điểm qua tình hình hiện tại của ngành công nghiệp này.

Tình hình hiện tại của ngành phát triển phần mềm

Năm 2023, lĩnh vực công nghệ bị chi phối bởi một số xu hướng nổi bật trong ngành phần mềm, cho thấy những thay đổi lớn trong không gian này.

Ví dụ, AI tạo ra nội dung đã trở thành xu hướng chủ đạo, và các cuộc tấn công mạng gây chấn động trên toàn thế giới đã khiến an ninh mạng và bảo vệ dữ liệu trở thành vấn đề được quan tâm hàng đầu. Ngoài ra, ngành công nghiệp blockchain đã trải qua những thay đổi quan trọng, và các công ty SaaS tiếp tục phát triển mạnh mẽ.

Bất chấp suy thoái kinh tế, nhiều doanh nghiệp trên toàn cầu đã nhận ra tầm quan trọng của chuyển đổi kỹ thuật số và tăng đáng kể ngân sách cho phần mềm và công nghệ.

Các giải pháp phần mềm tiên tiến đang được tìm kiếm và phát triển, và xu hướng này sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ trong năm 2024.

Thế giới kỹ thuật phần mềm cũng đang chứng kiến sự chuyển đổi với việc áp dụng các giải pháp mã hóa AI tạo ra nội dung, sự chú trọng vào phát triển tập trung vào người dùng và sự phát triển của các nền tảng ít mã/không mã. Các nguyên tắc Agile ngày nay trở nên phù hợp hơn bao giờ hết.

Ngày nay, chúng ta sử dụng các công cụ hỗ trợ AI và nền tảng không cần mã trong toàn bộ quy trình phát triển, từ tạo mã và sửa lỗi đến triển khai phần mềm.

13 Xu hướng công nghệ phần mềm

Dưới đây là quan điểm của chúng tôi về các xu hướng hàng đầu trong lĩnh vực phần mềm sẽ định hình cách chúng ta phát triển, triển khai và tương tác với công nghệ trong năm nay.

1. Mối lo ngại về bảo mật gia tăng trong phát triển phần mềm

Phát triển phần mềm đã phát triển để ưu tiên tính linh hoạt, tốc độ và khả năng đáp ứng nhu cầu của khách hàng bằng cách chuyển từ các chu kỳ phát triển truyền thống, cứng nhắc sang các phương pháp linh hoạt.

Hơn nữa, sự tích hợp AI vào quá trình phát triển đã thay đổi cách các nhà phát triển mã hóa, thử nghiệm và triển khai ứng dụng. Các thuật toán Học máy (ML) tự động hóa các công việc thường ngày, nâng cao chất lượng mã và dự đoán các vấn đề tiềm ẩn.

Các mối đe dọa mạng đang gia tăng khi phần mềm trở nên không thể thiếu trong hoạt động hàng ngày của các ngành. Điều đó khiến bảo mật trở thành khoản đầu tư không thể thiếu trong bối cảnh này, vì các hệ thống phần mềm phải được bảo vệ khỏi truy cập trái phép và đánh cắp dữ liệu.

Có nghiên cứu để hỗ trợ cho khẳng định này. Kể từ khi đại dịch COVID-19 bùng phát, trung bình mỗi ngày có gần 4.200 cuộc tấn công mạng được báo cáo.

Theo Verizon, 24% tất cả các vụ vi phạm an ninh mạng trong năm 2023 là các cuộc tấn công ransomware, ảnh hưởng đến các tệp thực thi dựa trên Windows hoặc thư viện liên kết động trong phần mềm. Một nghiên cứu khác về an ninh mạng cho biết 48% doanh nghiệp báo cáo số vụ tấn công mạng tăng so với cùng kỳ năm trước.

Bảo hiểm mạng đã chứng tỏ giá trị của mình trong việc ứng phó với các mối đe dọa không ngừng phát triển trong những năm gần đây, với mức phí bảo hiểm tăng 50% ở Mỹ vào năm 2023. Thị trường này dự kiến sẽ tăng từ 10,3 tỷ đô la vào năm 2023 lên 17,6 tỷ đô la vào năm 2028.

Để đủ điều kiện tham gia bảo hiểm mạng hoặc nhận được mức phí bảo hiểm ưu đãi hơn, các doanh nghiệp phải chứng minh rằng họ tuân thủ các thực tiễn tốt nhất trong ngành về an ninh mạng.

Điều này bao gồm các thực tiễn mã hóa an toàn, kiểm tra bảo mật thường xuyên, mã hóa và tuân thủ các tiêu chuẩn như ISO 27001 hoặc khung NIST.

Sự gia tăng tội phạm mạng cũng đã thúc đẩy sự chuyển đổi chiến lược sang hợp nhất các công cụ phần mềm. Các doanh nghiệp hiện nay ưa chuộng các công cụ ít hơn, an toàn hơn để quản lý hoạt động của mình nhằm giảm bớt các lỗ hổng mà nhiều giải pháp có thể gây ra.

Các nền tảng tất cả trong một, được minh họa bằng các giải pháp như ClickUp, cung cấp các chức năng tích hợp giúp hợp lý hóa hoạt động và tăng cường bảo mật bằng cách giảm thiểu sự phức tạp và lỗ hổng của việc điều phối nhiều hệ thống.

2. Trí tuệ nhân tạo (AI) đang cách mạng hóa quá trình phát triển phần mềm

AI không còn là một từ thông dụng nữa; giờ đây, nó đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của chúng ta, đặc biệt là trong lĩnh vực phát triển phần mềm hiện đại. Công nghệ AI đã định nghĩa các tiêu chuẩn mới về hiệu suất và hiệu quả kinh doanh trong nhiều ngành công nghiệp, từ đánh giá mã tự động đến thuật toán dự đoán.

Ví dụ:

Trong nghiên cứu dược phẩm, AI giúp tăng tốc quá trình phát hiện thuốc bằng cách dự đoán hiệu quả của các hợp chất, dẫn đến chu kỳ phát triển nhanh hơn

AI dự đoán mức tồn kho cần thiết để đáp ứng nhu cầu sản xuất, tối ưu hóa hàng tồn kho và giảm lãng phí

Trong lĩnh vực giáo dục, AI có thể tự động hóa việc chấm điểm các bài tập cụ thể, giúp giáo viên có thể tập trung vào việc giảng dạy

Trí tuệ nhân tạo tạo sinh (Generative AI), một thị trường đang phát triển

Một trong những đột phá đáng chú ý nhất vào cuối năm 2022 là AI tạo ra nội dung dưới dạng ChatGPT, giới thiệu đến chúng ta công nghệ tạo ra hình ảnh, văn bản và mã dựa trên AI. Việc sử dụng AI tạo ra nội dung sẽ tiếp tục là một trong những xu hướng kỹ thuật phần mềm hàng đầu khi ChatGPT và các nền tảng khác ra mắt các phiên bản tinh vi hơn trong tương lai.

Ngày càng nhiều doanh nghiệp triển khai AI

Bạn có biết rằng số lượng bằng sáng chế về AI đã tăng 34% mỗi năm kể từ năm 2000? Điều này cho thấy rằng các ngành công nghiệp trên toàn cầu, ngoài các cơ sở nghiên cứu và phân tích, sẽ áp dụng AI vào cấu trúc kinh doanh của mình theo cách này hay cách khác.

Ngoài ra, sự quan tâm ngày càng tăng đối với AI đạo đức nhằm đảm bảo các hệ thống AI hoạt động theo đạo đức trong thế giới kỹ thuật số.

Chào đón các ứng dụng phần mềm thế hệ mới thông qua AI

Các công cụ AI dành cho nhà phát triển, chẳng hạn như GitHub Copilot và OpenAI, đã trở nên tinh vi hơn. Chúng cung cấp các khả năng nâng cao để xây dựng các ứng dụng tiên tiến về mặt chức năng với các tính năng và tối ưu hóa mới, chẳng hạn như Mạng đối kháng tạo ra (GAN), AutoML và lượng tử hóa cho các nhóm phát triển.

Quản lý dự án dựa trên AI trở thành tâm điểm

Phần mềm quản lý dự án hợp lý hóa quy trình làm việc, cải thiện quá trình ra quyết định và tối ưu hóa kết quả dự án.

Giải pháp quản lý dự án của ClickUp dành cho các nhóm phần mềm đơn giản hóa vòng đời phát triển với một nền tảng công việc tất cả trong một. Giải pháp này kết hợp công việc nhóm đa chức năng, các công cụ và kiến thức vào một nơi, đảm bảo theo dõi tiến độ thời gian thực và quản lý công việc tồn đọng sprint.

Tổ chức các dự án kỹ thuật phức tạp với ClickUp

Hơn nữa, bạn có thể theo dõi nhanh quá trình phát triển ứng dụng và tài liệu hóa với các công cụ hỗ trợ AI của ClickUp Brain để tạo ra ý tưởng sản phẩm, lộ trình và nhiệm vụ cho nhóm trong nền tảng. Nó cũng có thể tạo các bản cập nhật và báo cáo tự động, ghi chép cuộc hội thoại, tóm tắt các tài liệu yêu cầu dài và nhiều hơn nữa!

Với sự trợ giúp của ClickUp Docs, bạn có thể trình bày các yêu cầu về sản phẩm của mình trong khi sử dụng chế độ xem Danh sách công việc được nhúng

Khi các trường hợp sử dụng AI ngày càng tăng và áp lực phải theo kịp nhu cầu về các dịch vụ và công cụ dựa trên AI ngày càng lớn, một trong những xu hướng kỹ thuật phần mềm đang phát triển sẽ khiến các doanh nghiệp chuyển sang quản lý dự án không cần mã và các công cụ phát triển AI cho ít nhất 30% các sáng kiến tự động hóa vào cuối năm 2024.

3. Điện toán không máy chủ và dịch vụ vi mô củng cố sự thống trị của điện toán đám mây

Điện toán đám mây là tài nguyên CNTT được cung cấp qua internet theo nhu cầu.

Nó cho phép người dùng sử dụng một nhóm lưu trữ, máy chủ, cơ sở dữ liệu, phân tích, v.v. được chia sẻ theo nhu cầu mà không cần phải quản lý trực tiếp cơ sở hạ tầng cơ bản.

Một trong những xu hướng kỹ thuật phần mềm nổi bật trong vài năm qua là sự gia tăng theo cấp số nhân trong việc áp dụng đám mây, với Amazon Web Services dẫn đầu. Với thị phần 32%, Amazon cung cấp các dịch vụ điện toán hiệu suất cao, có thể mở rộng, linh hoạt và giá cả phải chăng cho khu vực công, SMB, startup và doanh nghiệp.

Tác động của điện toán đám mây đối với phát triển phần mềm là rất lớn

Công nghệ đám mây đã giúp các doanh nghiệp thuộc mọi kích thước thử nghiệm, điều chỉnh và mở rộng quy mô theo những cách trước đây chỉ có thể thực hiện được đối với các doanh nghiệp lớn có ngân sách khổng lồ.

Các lợi ích của điện toán đám mây bao gồm:

Điện toán đám mây đã loại bỏ các chi phí thường phát sinh cho thiết bị mạng, máy chủ vật lý và giải pháp lưu trữ. Với mô hình trả theo sử dụng, bạn chỉ phải trả cho những gì bạn sử dụng.

Tính linh hoạt của tài nguyên đám mây cũng có nghĩa là bạn có thể thử nghiệm các cấu hình, phong cách kiến trúc và công nghệ (AI và ML) khác nhau mà không có rủi ro lãng phí đầu tư.

Bạn có thể nhanh chóng mở rộng hoặc thu hẹp quy mô ứng dụng của mình dựa trên nhu cầu mà không cần đầu tư vào phần cứng vật lý. Tính linh hoạt này giúp xử lý khối lượng công việc thay đổi một cách hiệu quả.

Sự phát triển của điện toán đám mây là một trong những xu hướng kỹ thuật phần mềm nổi bật trong năm nay; thị trường điện toán đám mây toàn cầu sẽ vượt qua 1.266,4 tỷ đô la vào năm 2028. Dựa trên tiềm năng của AI, sự phụ thuộc vào điện toán đám mây sẽ tiếp tục tăng trong năm 2024 với một loạt các phát triển quan trọng:

Ba xu hướng đáng chú ý bạn nên theo dõi:

a. Điện toán không máy chủ

Điện toán không máy chủ cung cấp các dịch vụ backend theo mức sử dụng, giải phóng các nhà phát triển khỏi trách nhiệm quản lý máy chủ và cơ sở hạ tầng khác.

Điều này rất hữu ích cho việc xây dựng và triển khai các ứng dụng đám mây bản địa, linh hoạt, tiết kiệm chi phí và có thể mở rộng. Tất cả các nền tảng dịch vụ đám mây hàng đầu hiện nay — AWS, Google, Microsoft Azure và IBM — đều cung cấp nền tảng không máy chủ. Một trong những xu hướng kỹ thuật phần mềm đang nổi lên trong những năm tới sẽ là sự phổ biến của điện toán không máy chủ.

Tuy nhiên, cùng với sự phát triển của điện toán không máy chủ, các đối tượng/kỳ/phiên bản vi phạm bảo mật cũng gia tăng. Do đó, ngành CNTT đã bắt đầu sử dụng các công nghệ mới nhất và các dịch vụ độc lập để kiểm tra lỗ hổng bảo mật.

Các công cụ tiên tiến như PureSec, Aqua và Snyk đang trở thành xu hướng chủ đạo để bảo vệ chống lại các lỗ hổng và vi phạm trong các ứng dụng không máy chủ.

b. Microservices

Kiến trúc dịch vụ vi mô là một khái niệm cơ bản trong điện toán đám mây. Kiến trúc này nhấn mạnh việc phát triển các ứng dụng như một tập hợp các dịch vụ nhỏ, tự động, mỗi dịch vụ chạy theo quy trình riêng và giao tiếp với các cơ chế nhẹ, thường là API tài nguyên HTTP.

Nguyên tắc thiết kế này hoàn toàn phù hợp với các yêu cầu về khả năng mở rộng, tính linh hoạt và hiệu quả của môi trường đám mây.

Kiến trúc đám mây dịch vụ vi mô: Xu hướng phát triển trong kỹ thuật phần mềm qua Juniper.net

Chúng tận dụng khả năng của đám mây để phân phối các thành phần hệ thống một cách động trên các máy chủ và khu vực khác nhau, từ đó nâng cao khả năng phục hồi, khả năng chịu lỗi và tính sẵn sàng toàn cầu của hệ thống.

Phong cách kiến trúc này tạo điều kiện cho sự phát triển và triển khai nhanh chóng, từng bước và cho phép các doanh nghiệp lựa chọn mô hình thanh toán theo sử dụng của đám mây, tối ưu hóa chi phí vận hành và quản lý tài nguyên hiệu quả.

c. Sự phát triển của đám mây lai và đa đám mây

Thời của các giải pháp đám mây một kích thước phù hợp cho tất cả đã qua lâu rồi. Giờ đây, các doanh nghiệp có thể lựa chọn các tài nguyên đám mây tối ưu cho khối lượng công việc cụ thể, giảm sự dư thừa, tăng cường khả năng phục hồi và giảm thiểu sự phụ thuộc vào nhà cung cấp — nhờ vào xu hướng kỹ thuật phần mềm ngày càng phát triển của môi trường đám mây lai và đa đám mây.

Trong khi mô hình đám mây lai bao gồm sự kết hợp giữa các dịch vụ đám mây riêng tư và công cộng, mô hình đa đám mây bao gồm hai hoặc nhiều dịch vụ đám mây công cộng. Chúng cho phép các doanh nghiệp tùy chỉnh cơ sở hạ tầng CNTT theo nhu cầu và mục tiêu hiện tại của mình.

Môi trường lai và đa đám mây qua Xorlogics

Nghiên cứu cho thấy vào năm 2024, khả năng tương tác và di động giữa đám mây lai và đa đám mây sẽ đạt 45%, giúp cải thiện hiệu quả chi phí, giảm rủi ro và tăng tính linh hoạt lên 75%.

4. Sự gia tăng của các nền tảng ít mã và không mã dân chủ hóa việc tạo/lập phần mềm

Sự chuyển đổi từ mô hình phát triển phần mềm truyền thống theo chuỗi (waterfall) sang phương pháp phát triển phần mềm linh hoạt (agile) đã đánh dấu một bước ngoặt trong ngành. Tuy nhiên, quá trình này vẫn có thể gặp phải những trở ngại và chậm trễ do các vấn đề như thiếu hụt nhân lực có kỹ năng.

Để khắc phục khoảng cách này và làm cho phát triển phần mềm trở nên linh hoạt, linh hoạt và sẵn sàng cho tương lai, chúng ta đã chứng kiến sự xuất hiện của các đổi mới và xu hướng kỹ thuật phần mềm mới.

Chúng ta đang nói về các nền tảng ít mã và không mã — các công cụ phát triển phần mềm khác nhau được thiết kế để đơn giản hóa việc tạo/lập ứng dụng.

Nền tảng mã thấp, một trong những xu hướng kỹ thuật phần mềm thú vị nhất, yêu cầu mã hóa tối thiểu để xây dựng các ứng dụng phần mềm sáng tạo. Chúng cho phép bạn sử dụng giao diện người dùng đồ họa và cấu hình thay vì lập trình máy tính thủ công truyền thống.

Người dùng không có kiến thức kỹ thuật giờ đây có thể xây dựng ứng dụng bằng cách sử dụng phát triển mã thấp mà không cần viết mã, sử dụng các thành phần kéo-thả và logic dựa trên mô hình thông qua giao diện trực quan. Vào năm 2024, những lợi ích kết hợp của nền tảng mã thấp và không mã sẽ tiếp tục cách mạng hóa phát triển phần mềm:

Bằng cách giảm thiểu nhu cầu về kỹ năng mã hóa chuyên biệt, bạn có thể tiết kiệm chi phí liên quan đến việc thuê các nhà phát triển có kinh nghiệm

Các doanh nghiệp có thể nhanh chóng thích ứng với những thay đổi của thị trường hoặc nhu cầu nội bộ bằng cách cập nhật ứng dụng hoặc tạo ứng dụng mới để đáp ứng nhu cầu mới nổi

Các nền tảng này có các tính năng tuân thủ và bảo mật tích hợp, đảm bảo rằng các ứng dụng đáp ứng các tiêu chuẩn và quy định của ngành

Nhờ cơ sở hạ tầng đám mây và các nguyên tắc thiết kế mô-đun, phần mềm được xây dựng bằng các công nghệ này có thể dễ dàng mở rộng để đáp ứng nhu cầu của lượng người dùng ngày càng tăng

Tích hợp các khả năng Tự động hóa Quy trình Robot (RPA) trong các nền tảng ít mã và không mã

RPA tự động hóa các công việc lặp đi lặp lại và nhàm chán, và thị trường này dự kiến sẽ đạt 30,85 tỷ đô la vào năm 2030, với tốc độ tăng trưởng CAGR là 38,2% từ năm 2024 đến năm 2030.

Việc tích hợp RPA vào các nền tảng ít mã/không mã có thể thúc đẩy quá trình số hóa nhanh chóng và tuân thủ quy định trong các ngành công nghiệp phát triển nhanh.

5. DevSecOps tích hợp bảo mật vào chu kỳ phát triển như một tiêu chuẩn mới

DevSecOps là viết tắt của phát triển, bảo mật và vận hành, là một cách tiếp cận văn hóa, tự động hóa và thiết kế nền tảng tích hợp bảo mật vào mọi giai đoạn của vòng đời phát triển phần mềm.

Trong năm 2024, bạn cần ưu tiên DevSecOps do sự phức tạp và tinh vi ngày càng gia tăng của các mối đe dọa mạng.

Các quy trình DevOps truyền thống phần lớn áp dụng triết lý linh hoạt, nhấn mạnh sự tích hợp và triển khai liên tục để cải thiện sự hợp tác giữa các nhóm.

Cộng tác cùng nhau về các ý tưởng cuộc họp ngoài văn phòng bằng cách tạo Tài liệu ClickUp với tính năng chỉnh sửa thời gian thực

Tuy nhiên, giai đoạn thử nghiệm ở cuối chu kỳ phát triển phần mềm không phải lúc nào cũng bao gồm các biện pháp bảo mật cần thiết, khiến sản phẩm cuối cùng dễ bị rò rỉ dữ liệu, vấn đề quyền truy cập, plugin không an toàn và các lỗ hổng nghiêm trọng khác.

DevSecOps giảm thiểu vấn đề này và trang bị cho bạn khả năng khắc phục các vấn đề bảo mật trong mã theo thời gian thực. Kết quả là một sản phẩm an toàn theo mặc định và khả năng truy xuất nguồn gốc hoàn toàn về cách sản phẩm được xây dựng.

Ngoài ra, với sự ra đời của AI tạo ra nội dung, các nhóm DevSecOps có thể dễ dàng theo kịp tốc độ triển khai ứng dụng đám mây ngày càng tăng, bảo vệ tài sản kỹ thuật số trong một thế giới ngày càng kết nối.

6. Ứng dụng web tiến bộ (PWA) và dịch vụ vi mô cách mạng hóa khả năng mở rộng web

PWAs, được giới thiệu vào năm 2015, vẫn còn quan trọng cho đến ngày nay và đang định hình lại các tiêu chuẩn phát triển và triển khai ứng dụng web.

Được thiết kế để hoạt động trên mọi nền tảng sử dụng trình duyệt tuân thủ tiêu chuẩn, PWA là phần mềm ứng dụng được phân phối qua web, được xây dựng bằng HTML, CSS và JavaScript. Hãy nghĩ về chúng như một sự kết hợp giữa trang web và ứng dụng dành riêng cho nền tảng.

PWA cung cấp trải nghiệm giống như ứng dụng cho người dùng với các tính năng như khả năng sử dụng ngoại tuyến, thông báo đẩy và quyền truy cập vào phần cứng thiết bị. Chúng cũng có thể tích hợp các tính năng gốc của thiết bị như phương thức thanh toán, camera và sinh trắc học.

PWAs tìm thấy mục đích cụ thể trong các ngành công nghiệp

Trong những năm qua, PWA đã trở thành lựa chọn hàng đầu cho phát triển front-end không đầu của thương mại điện tử và các ứng dụng doanh nghiệp.

Xu hướng này chủ yếu được thúc đẩy bởi tính linh hoạt và trải nghiệm người dùng của các ứng dụng này, khiến chúng trở thành một lựa chọn hấp dẫn cho các doanh nghiệp muốn nâng cao sự hiện diện trực tuyến của mình. Chúng giúp các công ty giảm tải máy chủ và chi phí phát triển, trong khi người dùng thích chúng vì chúng nhẹ hơn các ứng dụng gốc và có trải nghiệm người dùng tốt hơn.

Mặt khác, tính chất phi tập trung và chống giả mạo của công nghệ blockchain cung cấp một lớp bảo mật mạnh mẽ cho PWA, tạo điều kiện cho các hợp đồng thông minh và hồ sơ không thể thay đổi, đồng thời đảm bảo xác minh danh tính.

Ngoài ra, khi công nghệ blockchain ngày càng trở nên tập trung vào người dùng, PWA có thể sẽ thúc đẩy sự phát triển của công nghệ này.

Microservices trong phát triển PWA đang ngày càng được ưa chuộng

Khi ngành công nghiệp phần mềm chuyển sang kiến trúc mô-đun, hướng dịch vụ hơn, các nhà phát triển PWA phải áp dụng phương pháp vi dịch vụ để xây dựng, triển khai và thử nghiệm các ứng dụng, trực tiếp hưởng lợi từ tính linh hoạt và bản chất phân phối của đám mây.

Vì mỗi dịch vụ trong ứng dụng được xử lý độc lập, việc thêm các bản cập nhật hoặc tính năng mới vào PWA trở nên dễ dàng hơn. Những thay đổi đối với một dịch vụ vi mô không ảnh hưởng trực tiếp đến các dịch vụ khác, giúp đáp ứng nhanh chóng nhu cầu ngày càng phát triển của người dùng hiện đại.

7. Internet vạn vật (IoT) và điện toán biên hợp nhất để định nghĩa lại cuộc sống thông minh

IoT đề cập đến mạng lưới các đối tượng vật lý hoặc "vật" được nhúng cảm biến, phần mềm và các công nghệ mới nổi khác để kết nối và trao đổi dữ liệu với các thiết bị và hệ thống khác qua Internet.

Trong thập kỷ qua, IoT đã chuyển từ những cuộc thảo luận học thuật đơn thuần sang các ứng dụng thực tế trong nhiều ngành công nghiệp khác nhau, từ y tế và nông nghiệp đến sản xuất và giáo dục. Theo Mordor Intelligence, giá trị thị trường công nghệ IoT sẽ tăng lên 1,39 nghìn tỷ đô la vào năm 2026.

Hiện đại hóa công nghệ nhà thông minh

Vào năm 2024, tự động hóa gia đình IoT sẽ biến các ngôi nhà trở nên siêu thông minh, hiệu quả hơn và đáp ứng tốt hơn nhu cầu của cư dân.

Đến cuối năm nay, sẽ có hơn 207 tỷ thiết bị được kết nối trên toàn thế giới, và một phần lớn trong số đó sẽ là các thiết bị gia dụng.

Dưới đây là một số lý do tại sao các kỹ sư phần mềm nên ghi chú về sự phát triển của IoT:

a. IoT bền vững hướng tới mô hình kinh tế tuần hoàn

Nhu cầu về các giải pháp thân thiện với môi trường và tiết kiệm năng lượng trong tự động hóa gia đình đang ngày càng tăng. Bạn có thể chế tạo các thiết bị IoT tận dụng nguồn năng lượng tái tạo, mở ra thị trường và cơ sở khách hàng mới.

b. Sự phát triển của công nghệ edge computing

Công nghệ điện toán cạnh xử lý và phân tích dữ liệu IoT tại địa điểm thu thập thay vì gửi dữ liệu lên đám mây để xử lý. Điều này giúp giảm thiểu độ trễ và cải thiện khả năng phản hồi.

Khi số lượng thiết bị IoT trong gia đình tăng lên, nhu cầu về xử lý thời gian thực và giảm độ trễ sẽ trở nên cấp thiết.

Bạn nên xem xét việc tích hợp điện toán biên vào kiến trúc IoT, đặc biệt là cho các ứng dụng yêu cầu phản hồi tức thì như cảnh báo khẩn cấp hoặc hệ thống bảo mật.

c. Tăng cường tập trung vào bảo mật và bảo mật

Khi tự động hóa gia đình trở nên phổ biến hơn, hãy ưu tiên triển khai các biện pháp bảo mật mạnh mẽ, bao gồm mã hóa đầu cuối và cập nhật phần mềm thường xuyên, để bảo vệ người dùng khỏi các mối đe dọa mạng. Đảm bảo các thiết bị IoT tuân thủ luật bảo mật, chẳng hạn như GDPR ở châu Âu.

8. Thực tế tăng cường (AR) và thực tế ảo (VR) mở rộng ranh giới của trải nghiệm người dùng

Trong khi AR phủ lên thế giới thực bằng nội dung kỹ thuật số để tạo ra một nhận thức mới về thực tế, VR tạo ra một môi trường ảo hoàn toàn đắm chìm, thay thế thế giới thực.

Sự phổ biến ngày càng tăng của cả hai công nghệ này đòi hỏi phải áp dụng các kỹ năng phát triển phần mềm mới để tạo ra những trải nghiệm đắm chìm sâu sắc thông qua đồ họa phức tạp và khả năng phản hồi xúc giác.

AR/VR nâng cấp sự hợp tác trong quản lý vòng đời sản phẩm

Các mục tiêu chính của sản xuất kỹ thuật số rất rõ ràng: cải thiện chất lượng, tối ưu hóa khả năng vận hành và giảm thiểu thời gian giao hàng. Vào năm 2024, công nghệ AR/VR sẽ nổi lên như một nhân tố quan trọng để đạt được các mục tiêu này.

Ví dụ, AR có thể hỗ trợ công nhân dây chuyền lắp ráp bằng cách phủ các hướng dẫn công việc kỹ thuật số lên các thành phần vật lý. Điều này cho phép họ hình dung các sửa đổi và cải tiến tiềm năng, từ đó giúp ra quyết định nhanh hơn.

VR cho phép các nhóm phân tán về mặt địa lý có thể đi lại, nói chuyện và làm việc trong một không gian ảo chung, thúc đẩy phản hồi tức thời. Khái niệm này được gọi là nhập vai, cảm giác như đang thực sự hiện diện trong một thế giới phi vật lý.

Công nghệ AR/VR đang được ứng dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực

Mặc dù không phải không có thách thức, bao gồm chi phí phần cứng và nhu cầu áp dụng rộng rãi, nhưng những lợi ích tiềm năng của công nghệ AR/VR trong các lĩnh vực khác nhau là không thể phủ nhận. Ví dụ:

Các bác sĩ phẫu thuật sử dụng AR để hiển thị dữ liệu thời gian thực trong quá trình phẫu thuật, phủ thông tin quan trọng như ảnh chụp CT trực tiếp lên cơ thể bệnh nhân, giúp nâng cao độ chính xác và kết quả. Mô phỏng VR cho phép sinh viên y khoa và các chuyên gia y tế thực hành các thủ thuật phẫu thuật phức tạp trong môi trường không có rủi ro.

Trong lĩnh vực giáo dục, công nghệ thực tế ảo (VR) có thể đưa học sinh đến các địa điểm lịch sử, mô phỏng các hiện tượng khoa học phức tạp và cung cấp trải nghiệm thực hành trong các phòng thí nghiệm ảo, giúp quá trình học tập trở nên sinh động và dễ tiếp cận hơn.

Trò chơi VR mang đến trải nghiệm hoàn toàn đắm chìm, đưa người chơi trực tiếp vào môi trường trò chơi. Ngược lại, trò chơi AR hợp nhất các yếu tố kỹ thuật số với thế giới thực, như có thể thấy trong các trò chơi phổ biến biến những cuộc dạo chơi trong khu phố thành những cuộc phiêu lưu tương tác.

Trong du lịch, VR cho phép mọi người tham quan các địa điểm xa xôi một cách ảo từ sự thoải mái tại nhà của mình, cung cấp các tour du lịch 360 độ đến các địa danh, bảo tàng và kỳ quan thiên nhiên. Các ứng dụng AR nâng cao trải nghiệm du lịch thực tế bằng cách cung cấp thông tin và bản dịch thời gian thực trên các thiết bị thông minh, làm phong phú thêm trải nghiệm du lịch.

9. công nghệ 5G đang thúc đẩy tốc độ đổi mới phần mềm

5G là thế hệ mạng di động thứ năm. Nó được thiết kế để kết nối hầu hết mọi thứ, từ thiết bị đến máy móc và các đối tượng hàng ngày. Với sự nổi bật của mạng 5G vào năm 2024, chúng ta sẽ có internet nhanh hơn nhiều với độ tin cậy cao hơn và độ trễ thấp.

Điều này tác động sâu sắc đến phát triển phần mềm, đặc biệt là trong việc tạo ra các ứng dụng phức tạp và giàu tính năng hơn bất kỳ thứ gì chúng ta từng thấy.

Tác động của 5G đối với sự phát triển của IoT

5G cho phép nhiều thiết bị kết nối đồng thời và giao tiếp trong thời gian thực, giúp triển khai các ứng dụng IoT phức tạp trong các lĩnh vực như thành phố thông minh, tự động hóa công nghiệp và giám sát chăm sóc sức khỏe.

Hơn nữa, công nghệ này có thể hỗ trợ nhiều kết nối trên mỗi km vuông và đảm bảo sự nhân lên của các thiết bị IoT.

Thay đổi diện mạo của điện toán biên

Độ trễ thấp của 5G cũng khiến nó trở thành lựa chọn lý tưởng cho các ứng dụng điện toán cạnh. Với việc xử lý dữ liệu diễn ra gần nguồn dữ liệu hơn so với tại một trung tâm tập trung, phân tích dữ liệu thời gian thực có thể diễn ra trong thời gian thực, cho phép ra quyết định nhanh hơn với khối lượng dữ liệu lớn hơn.

công nghệ 5G nâng cao khả năng kỹ thuật của các hệ thống IoT và làm phong phú thêm hệ sinh thái bằng cách nhấn mạnh trải nghiệm người dùng.

10. Tác động của blockchain vượt xa phạm vi của tiền điện tử

Công nghệ blockchain là một sổ cái phân tán, phi tập trung, lưu trữ dữ liệu trên toàn cầu trên hàng nghìn máy chủ và cho phép một mạng lưới người dùng kiểm soát và cập nhật dữ liệu trong thời gian thực.

Công nghệ này khiến cho bất kỳ người dùng nào cũng khó có thể kiểm soát mạng. Blockchain giúp tăng cường niềm tin của người dùng và giảm chi phí hoạt động tổng thể.

Hầu hết các cuộc thảo luận xung quanh công nghệ này đều tập trung vào tiền điện tử. Tuy nhiên, nó cũng có ảnh hưởng tích cực đến phát triển phần mềm. Một bài báo nghiên cứu của Deloitte cho biết blockchain nằm trong năm ưu tiên chiến lược hàng đầu của 55% tổ chức.

Có lý do chính đáng cho điều này.

Hệ thống phần mềm hướng blockchain (BOS) rất mạnh mẽ và an toàn. Dữ liệu trong các hệ thống này được sao chép và lưu trữ trên hàng nghìn hệ thống máy tính, tăng cường bảo mật dữ liệu. Ngoài ra, còn có tính năng ghi lại giao dịch và mã hóa khóa công khai, giúp tăng thêm một lớp bảo mật cho dữ liệu.

Được chấp nhận rộng rãi trong nhiều ngành công nghiệp

Vào năm 2024, blockchain sẽ tiếp tục thúc đẩy tính minh bạch của chuỗi cung ứng bằng cách cung cấp bản ghi giao dịch không thể thay đổi. Điều này có thể theo dõi quá trình sản xuất, vận chuyển và nhận hàng trong chuỗi cung ứng, giảm rủi ro và cải thiện hiệu quả hoạt động tổng thể.

Blockchain bảo vệ và bảo mật dữ liệu chăm sóc sức khỏe và gen, cải thiện việc theo dõi dịch bệnh và sự bùng phát. Công nghệ này cũng cung cấp một cách an toàn và không thể giả mạo để quản lý danh tính kỹ thuật số. Nó hữu ích trong các tình huống yêu cầu xác minh danh tính, chẳng hạn như dịch vụ chính phủ điện tử.

Ngoài ra, blockchain cho phép thực hiện các giao dịch tài chính theo thời gian thực và tăng tốc quá trình thanh toán trong các ngành công nghiệp.

11. Các ngôn ngữ lập trình mới xuất hiện như những tiên phong của tương lai lập trình

Mặc dù các nhà phát triển vẫn không ngừng học các ngôn ngữ lập trình đa năng như Java, C, Ruby và Dart, một số ngôn ngữ mới đang xuất hiện trong năm nay. Swift, Rust và Go là những ngôn ngữ mới trong cuộc sống của các nhà phát triển phần mềm. Chúng được hỗ trợ và phát triển bởi các gã khổng lồ công nghệ Apple, Mozilla và Google.

Các ứng dụng được phát triển bằng các ngôn ngữ này dễ dàng triển khai và bảo trì hơn, cung cấp hiệu suất nhanh chóng và đảm bảo tối ưu hóa trên nhiều thiết bị. Chúng cũng được biết đến là dễ học và thành thạo hơn.

TypeScript tỏa sáng

Tuy nhiên, một ngôn ngữ lập trình khác, tức là TypeScript, đang thu hút sự chú ý của các nhà phát triển.

Là một biến thể của Javascript với cú pháp bổ sung, Typescript cho phép bạn áp dụng kiểu gõ tĩnh, sử dụng các giao diện nâng cao và tận dụng các tùy chọn công cụ như kiểm tra kiểu và tự động hoàn thành, khiến TypeScript trở thành lựa chọn lý tưởng cho phát triển web backend.

Một lý do khác để tham gia làn sóng TypeScript là sự cải thiện chất lượng mã. Nó cho phép bạn phát hiện lỗi sớm thông qua tính năng kiểm tra loại tĩnh, giúp cơ sở mã dễ đọc và dễ bảo trì hơn. Do đó, ngôn ngữ lập trình này là sự lựa chọn hoàn hảo cho các dự án quy mô lớn chứa nhiều dòng mã.

Python tiếp tục thống trị

Python vẫn là ngôn ngữ lập trình phổ biến trong năm 2024, được ưa chuộng nhờ tính đơn giản, tính linh hoạt và hỗ trợ thư viện mạnh mẽ. Một cuộc khảo sát của Stack Overflow đã xác định đây là ngôn ngữ mà các nhà phát triển mong muốn học nhất. Python được sử dụng rộng rãi trong AI, phân tích dữ liệu và tính toán khoa học.

Phạm vi thư viện rộng lớn, có thể dễ dàng tích hợp vào mã, mang đến khả năng phát triển ứng dụng web và máy tính để bàn vô cùng phong phú.

Tầm quan trọng chiến lược của Python trong phát triển phần mềm hiện đại không thể bị đánh giá thấp. Nó tiếp tục cho phép các giải pháp kỹ thuật số linh hoạt, bền bỉ và tập trung vào người dùng hơn.

12. Outsourcing trở thành công cụ chiến lược quan trọng cho các nhà phát triển phần mềm

Nhiều công ty phần mềm doanh nghiệp được dự đoán sẽ tăng doanh thu với tốc độ 10 tỷ đô la vào năm 2024.

Kể từ thập niên 1990, gia công phần mềm đã trở thành một chiến lược phổ biến trong ngành công nghiệp phần mềm. Các công ty trên toàn thế giới hợp tác với các đối tác chuyên môn từ các quốc gia như Ấn Độ và Philippines để xử lý các khía cạnh cụ thể của quy trình phát triển phần mềm.

Đây là một cách tuyệt vời để kết nối với các tài năng toàn cầu và tiết kiệm chi phí hơn so với việc thuê các nhà phát triển nội bộ.

Ngoài ra, gia công phần mềm còn mang lại cho các doanh nghiệp sự linh hoạt để tập trung vào các dự án "cốt lõi" hơn trong nội bộ và mở rộng quy mô nhanh hơn trong trường hợp có những thay đổi bất ngờ về cung và cầu. Đây được coi là một lựa chọn bền vững và thực tế ngay cả trong năm 2024.

Tata Consultancy Services (TCS), một công ty có trụ sở tại Ấn Độ, là một trong những công ty đã khẳng định vị thế toàn cầu chủ yếu thông qua việc thực hiện các dự án gia công phần mềm.

Công ty tuyển dụng những người có kiến thức chuyên sâu về công nghệ và tư vấn kinh doanh. Công ty hoạt động thông qua mô hình cung cấp dịch vụ toàn cầu, cung cấp dịch vụ 24/7 cho khách hàng, chẳng hạn như phát triển phần mềm từ đầu đến cuối và quản lý danh mục đầu tư sản phẩm.

TCS có quan hệ đối tác chiến lược với các nhà cung cấp dịch vụ đám mây hàng đầu như AWS, Microsoft Azure và Google Cloud Platform để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng về di chuyển và quản lý đám mây.

13. Sự chú trọng vào thiết kế giao diện người dùng (UI/UX) nâng cao trải nghiệm phần mềm

Giao diện người dùng (UI) đề cập đến bề mặt đồ họa của ứng dụng mà người dùng tương tác, chẳng hạn như các nút họ nhấp vào, văn bản, bố cục màn hình và cách chuyển đổi hoặc tải xuống diễn ra.

Trải nghiệm người dùng (UX) là một thuật ngữ rộng hơn, bao gồm toàn bộ các tương tác của người dùng với một công ty và các sản phẩm của công ty đó.

UI/UX tốt tạo ấn tượng đầu tiên vững chắc cho khách hàng và trải nghiệm tương tác. Nó ảnh hưởng trực tiếp đến tỷ lệ chuyển đổi và khả năng khách hàng sử dụng sản phẩm/ứng dụng thường xuyên.

Hơn nữa, bằng cách đầu tư vào UI/UX ngay từ đầu, bạn có thể tạo ra một sản phẩm có tác động lớn hơn và có các quy trình và phương pháp hay nhất để tích hợp các thay đổi trong tương lai.

Các xu hướng thiết kế UI UX khóa của năm 2024 như sau:

a. Microinteractions

Khi sự chú ý đến chi tiết trở nên tối quan trọng trong việc phân biệt các sản phẩm trên thị trường đông đúc, các tương tác vi mô cung cấp một cách để nâng cao khả năng sử dụng một cách tinh tế. Thanh tiến độ, gif chúc mừng, điểm nóng, hiệu ứng di chuột, v.v. đều có thể cải thiện trải nghiệm người dùng và tăng mức độ tương tác.

Khám phá những cách mới và sáng tạo để tích hợp những xu hướng này vào giao diện kỹ thuật số là điều cần thiết, giúp các tương tác hàng ngày trở nên trực quan và thú vị hơn.

Các xu hướng công nghệ phần mềm đang phát triển hiện nay bao gồm việc sử dụng micro-interactions thông qua UX Design Institute

b. Giao diện người dùng bằng giọng nói (VUI)

Giao diện người dùng bằng giọng nói (VUI) hoặc công nghệ nhận dạng giọng nói là công nghệ đứng sau các trợ lý giọng nói phổ biến như Amazon Alexa và Apple Siri. VUI được dự đoán sẽ phát triển mạnh mẽ, được thúc đẩy bởi sự tiến bộ trong Xử lý ngôn ngữ tự nhiên (NLP) và Trí tuệ nhân tạo (AI).

Khi các công nghệ này ngày càng trở nên tinh vi hơn, VUI có thể cung cấp các phản hồi chính xác hơn, nhận biết bối cảnh hơn, giúp chúng trở nên đáng tin cậy và thân thiện với người dùng hơn.

c. Thiết kế 3D và chủ nghĩa tối giản

Khi khả năng của phần cứng được cải thiện, chúng cho phép tạo ra các hiệu ứng hình ảnh phức tạp hơn mà không ảnh hưởng đến hiệu suất. Do đó, các yếu tố 3D trở nên phổ biến hơn trong giao diện của các ứng dụng web và di động, tuân thủ thẩm mỹ tối giản ưu tiên chức năng.

Tương lai của Kỹ thuật Phần mềm thật sự hứa hẹn

Công nghệ hiện đại là một lực lượng không thể ngăn cản. Các xu hướng kỹ thuật phần mềm nổi bật mà chúng tôi đã đề cập chỉ là một vài trong số nhiều xu hướng quan trọng, tất cả đều tương tác và giao thoa với nhau theo nhiều cách để thúc đẩy sự đổi mới, hiệu quả và sự xuất sắc.

Với tư cách là một nhà phát triển phần mềm ngày nay, việc nắm bắt các xu hướng công nghệ phần mềm mới nhất sẽ giúp bạn nhanh chóng thích ứng với những thay đổi đột phá trong ngành. Hãy tiếp tục thử nghiệm các công cụ và công nghệ mới, đồng thời nâng cao kiến thức và kỹ năng của mình.

Chúng tôi cũng khuyên bạn nên sử dụng phần mềm quản lý dự án sáng tạo như ClickUp để tiết kiệm thời gian và nỗ lực. Hơn nữa, các công cụ hỗ trợ AI của ClickUp Brain có thể giúp công việc hàng ngày của bạn trở nên dễ dàng hơn.

Tự động hóa việc viết tài liệu bằng AI, theo dõi tiến độ thông qua biểu đồ và sprint, đồng thời giải quyết nhanh chóng các lỗi mã hóa bằng ClickUp

Với công cụ phù hợp, bạn có thể đảm bảo tất cả công việc và tài liệu của mình được lưu trữ ở một nơi, với quyền truy cập và vai trò của người dùng được giám sát chặt chẽ.

Điều này không chỉ giảm thiểu việc chuyển đổi bối cảnh mà còn giảm rủi ro vi phạm dữ liệu hoặc mất mát tài sản, đồng thời đảm bảo một không gian làm việc an toàn và hợp tác cho bạn và nhóm của bạn

Đăng ký ClickUp miễn phí để hợp lý hóa quy trình phát triển phần mềm của bạn ngay hôm nay.

Câu hỏi thường gặp (FAQ)

1. Những xu hướng phát triển phần mềm mới nổi là gì?

Các xu hướng phát triển phần mềm mới nhất bao gồm AI, công nghệ AR/VR, điện toán đám mây, tự động hóa ít mã/không mã, Blockchain, IoT, DevSecOps và 5G.

2. Công nghệ nào đang là xu hướng trong lĩnh vực phần mềm?

Một trong những xu hướng kỹ thuật phần mềm trong công nghệ nổi bật, dựa trên quỹ đạo phát triển đến quý 1 năm 2024, là Trí tuệ nhân tạo (AI), đặc biệt là AI tạo ra nội dung. Gen-AI cũng sẽ cách mạng hóa nhiều lĩnh vực trong năm nay bằng cách cho phép tạo/lập nội dung được cá nhân hóa cao, tự động hóa quá trình thiết kế và phát triển ứng dụng, đồng thời nâng cao sự sáng tạo và đổi mới.

3. Xu hướng phát triển phần mềm trong năm 2025 là gì?

Xu hướng phát triển phần mềm quan trọng nhất là điện toán đám mây và điện toán biên, ước tính trị giá 860 tỷ đô la vào năm 2025. Hơn nữa, công nghệ đám mây có thể dễ dàng tích hợp với các công nghệ khác như AI và ML, khiến nó trở nên linh hoạt và quan trọng.