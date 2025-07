10 cuốn sách hay nhất về lãnh đạo để truyền cảm hứng cho nhóm của bạn

Đằng sau mỗi nhóm thành công là một nhà lãnh đạo đầy cảm hứng dẫn dắt. Trong thế giới hỗn loạn ngày nay, các nhà quản lý phải đối mặt với những thách thức ngày càng lớn để thúc đẩy, phát triển và nuôi dưỡng thành công của nhóm.

Bạn có thể tìm đến đâu để nâng cao kỹ năng lãnh đạo của mình? Câu trả lời nằm trong những cuốn sách.

Như Harry Truman đã nói: "Nhà lãnh đạo là người đọc sách."

Các cuốn sách về lãnh đạo chứa đựng nhiều tri thức quý báu giúp bất kỳ nhà quản lý nào phát huy tối đa khả năng của nhóm mình.

Từ những cuốn sách kinh điển như Good to Great (Từ tốt đến tuyệt vời) tiết lộ thói quen của các nhà lãnh đạo hàng đầu, đến những cuốn sách mới ra mắt như True North (Bắc cực thực sự) cung cấp những góc nhìn mới mẻ về tự nhận thức trong lãnh đạo, chúng tôi đã tổng hợp danh sách 10 cuốn sách hay nhất về lãnh đạo có thể giúp bạn khơi dậy nguồn cảm hứng trong nhóm của mình.

Những cuốn sách này không chỉ là nguồn kiến thức; chúng là sự kết hợp giữa các nguyên tắc lãnh đạo, những hiểu biết thực tế và thiết kế sáng tạo — bộ công cụ hoàn hảo để truyền cảm hứng và dẫn dắt nhóm của bạn thành công trong thế giới kinh doanh không ngừng phát triển.

10 cuốn sách hay nhất về lãnh đạo để giúp bạn truyền cảm hứng cho nhóm của mình

Hãy cùng khám phá 10 cuốn sách hay nhất về lãnh đạo, mỗi cuốn là một kho tàng kiến thức và chiến lược về cách các nhà lãnh đạo vĩ đại truyền cảm hứng cho nhóm của họ để tiến lên phía trước.

1. Thách thức Lãnh đạo của James Kouzes & Barry Posner

Tác giả: James Kouzes & Barry Posner

Số trang: 416

Năm xuất bản: 1987

Thời gian đọc ước lượng: 5 giờ 41 phút

Phù hợp cho: Lãnh đạo ở mọi cấp độ

Đánh giá: 4.5/5 (Amazon) 4/5 (Goodreads)

4. 5/5 (Amazon)

4/5 (Goodreads)

Làm thế nào để bạn tạo ảnh hưởng đến nhóm, công ty và thế giới nói chung?

Đây là câu hỏi mà ngay cả những nhà lãnh đạo giàu kinh nghiệm cũng phải đối mặt.

Bạn sẽ tìm thấy câu trả lời trong The Leadership Challenge, nơi Kouzеs và Posnеr trình bày các chiến lược kết hợp giữa khám phá bản thân và tư duy tầm nhìn để nuôi dưỡng khả năng lãnh đạo thành công.

Các chương hấp dẫn tổng hợp hàng thập kỷ nghiên cứu thành các phương pháp thực hành thiết yếu. Mỗi chương là sự kết hợp giữa các nghiên cứu điển hình có thể liên hệ và có thể áp dụng, trong đó các nhà lãnh đạo kinh doanh thể hiện các đặc điểm như sự trung thực, năng lực và khả năng truyền cảm hứng.

Vượt ra khỏi những hiểu biết lịch sử, cuốn sách còn cung cấp các bước thực tế để đổi mới, nâng cao tinh thần nhóm và kết nối với họ ở mức độ sâu sắc hơn.

Trích dẫn từ sách

Các nhà lãnh đạo mẫu mực biết rằng nếu họ muốn giành được sự cam kết và đạt được những tiêu chuẩn cao nhất, họ phải là tấm gương cho hành vi mà họ mong đợi ở người khác.

Các nhà lãnh đạo mẫu mực biết rằng nếu họ muốn giành được sự cam kết và đạt được những tiêu chuẩn cao nhất, họ phải là tấm gương cho những hành vi mà họ mong đợi ở người khác.

Những điểm chính

Hãy lãnh đạo bằng ví dụ; hành động của bạn phải phù hợp với giá trị của bạn để thiết lập một tiêu chuẩn rõ ràng cho những người khác Tạo và truyền đạt một tầm nhìn hấp dẫn để thúc đẩy và đoàn kết nhóm của bạn hướng tới các mục tiêu chung Trao quyền cho nhóm của bạn bằng cách xây dựng lòng tin và nâng cao khả năng của họ, tạo ra môi trường hợp tác và năng động

Những đánh giá từ độc giả

"Đây là cuốn sách hướng dẫn về lãnh đạo hay nhất mà tất cả những ai quan tâm đến lãnh đạo nên đọc, đặc biệt là những người mới bắt đầu sự nghiệp và mới làm lãnh đạo. "

2. Lãnh đạo dựa trên thế mạnh: Những nhà lãnh đạo, nhóm tuyệt vời và lý do mọi người theo họ của Tom Rath và Barry Conchie

Tác giả: Tom Rath và Barry Conchie

Số trang: 266

Năm xuất bản: 1987

Thời gian đọc ước lượng: 3 giờ 35 phút

Phù hợp cho: Lãnh đạo ở mọi cấp độ

Đánh giá: 4.2/5 (Amazon) 4/5 (Goodreads)

4. 2/5 (Amazon)

4/5 (Goodreads)

Trong cuốn sách Strengths-Based Leadership, Rath và Conchie đưa ra một góc nhìn mới mẻ về lãnh đạo, dựa trên hàng thập kỷ nghiên cứu tại Gallup để tiết lộ ba phát hiện quan trọng:

Các nhà lãnh đạo đầu tư vào điểm mạnh: Rath và Conchie nhấn mạnh rằng các nhà lãnh đạo hiệu quả hiểu và tận dụng điểm mạnh của bản thân và các thành viên trong nhóm. Việc tập trung vào điểm mạnh thay vì điểm yếu giúp tăng cường sự tự tin, năng suất và sự tham gia của toàn bộ nhóm Nhóm hoàn thiện, không phải cá nhân: Các tác giả thách thức quan niệm rằng nhà lãnh đạo giỏi nhất phải hoàn thiện trong mọi lĩnh vực. Thay vào đó, họ ủng hộ việc tạo ra các nhóm có tài năng đa dạng và bổ sung cho nhau, đảm bảo mỗi thành viên đóng góp thế mạnh riêng của mình cho nhóm Đáp ứng nhu cầu cơ bản của những người theo dõi: Cuốn sách nhấn mạnh tầm quan trọng của việc các nhà lãnh đạo đáp ứng nhu cầu cơ bản của những người theo dõi: niềm tin, sự đồng cảm, sự ổn định và hy vọng. Đáp ứng những nhu cầu này có thể dẫn đến sự cam kết và gắn bó cao hơn trong nhóm

Đây là cuốn sách bắt buộc phải đọc nếu bạn muốn thay đổi cách tiếp cận lãnh đạo để trở nên hiệu quả và mang tính con người sâu sắc.

Trích dẫn từ sách

Có lẽ thử thách cuối cùng của một nhà lãnh đạo không phải là những gì bạn có thể làm ở đây và bây giờ, mà là những gì tiếp tục phát triển sau khi bạn ra đi

Có lẽ thử thách cuối cùng của một nhà lãnh đạo không phải là những gì bạn có thể làm ở đây và bây giờ, mà là những gì tiếp tục phát triển sau khi bạn ra đi

Những điểm chính

Các nhà lãnh đạo xuất sắc nhờ khả năng nhận diện và nuôi dưỡng điểm mạnh của cá nhân và nhóm, đồng thời xây dựng văn hóa trao quyền và tự tin Xây dựng các nhóm với nhiều thế mạnh khác nhau đảm bảo khả năng tập thể, nơi tài năng độc đáo của mỗi thành viên đóng góp vào thành công chung Các nhà lãnh đạo hiệu quả hiểu và đáp ứng nhu cầu cơ bản của nhóm về sự tin tưởng, đồng cảm, ổn định và hy vọng, từ đó tăng cường lòng trung thành và sự gắn bó

Những đánh giá từ độc giả

"Strengths Based Leadership: Great Leaders, Teams, and Why People Follow là một cuốn sách đặc biệt rất đáng đọc. Cuốn sách này khám phá khái niệm lãnh đạo thông qua cách tiếp cận dựa trên điểm mạnh, và chắc chắn là cuốn sách đáng đọc cho bất kỳ ai quan tâm đến việc trở thành một nhà lãnh đạo giỏi hơn. Cuốn sách đi sâu vào ý tưởng rằng tập trung vào điểm mạnh thay vì điểm yếu là chìa khóa để trở thành nhà lãnh đạo hiệu quả. Cuốn sách nhấn mạnh tầm quan trọng của việc xác định và phát triển điểm mạnh độc đáo của bản thân, cũng như nhận ra và tận dụng điểm mạnh của những người xung quanh. "

3. Từ Tốt Đến Vĩ Đại: Tại sao một số công ty vươn lên… và những công ty khác thì không? của Jim Collins

Tác giả: Jim Collins

Số trang: 320

Năm xuất bản: 2002

Thời gian đọc ước lượng: 4 giờ 59 phút

Phù hợp cho: Các nhà lãnh đạo ở cấp trung gian

Đánh giá: 4.6/5 (Amazon) 4.1/5 (Goodreads)

4. 6/5 (Amazon)

4. 1/5 (Goodreads)

Good to Great của Jim Collins là một câu chuyện hấp dẫn về sự chuyển đổi của doanh nghiệp. Ý tưởng trung tâm của cuốn sách là khái niệm "Lãnh đạo cấp 5", trong đó các nhà lãnh đạo táo bạo kết hợp sự khiêm tốn với quyết tâm mạnh mẽ để dẫn dắt nhóm của họ đến thành công.

Những nhà lãnh đạo này, không ồn ào cũng không nhu mì, đã dẫn dắt công ty của họ từ sự tầm thường đến sự xuất sắc. Collins nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tập hợp một nhóm có kỹ năng, ký tự và tài năng bẩm sinh, cài đặt nền tảng vững chắc cho thành công.

Câu chuyện rẽ sang một hướng khác khi các công ty phải đối mặt với những sự thật tàn nhẫn, coi trọng sự trung thực hơn cái tôi. Sự cởi mở này là chìa khóa để giải quyết vấn đề hiệu quả.

"Khái niệm Hedgehog" là một điểm quan trọng khác trong cuốn sách, khuyến khích các nhà lãnh đạo tập trung vào những thế mạnh cốt lõi được thúc đẩy bởi đam mê và khả năng thực hiện.

Collins cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của một văn hóa kỷ luật, nơi những cá nhân tự giác sáng tạo trong khuôn khổ rõ ràng. Công nghệ được mô tả như một công cụ thúc đẩy sự phát triển, phù hợp với sứ mệnh của công ty.

Vượt ra ngoài chiến lược kinh doanh, Good to Great mang đến câu chuyện về sự thành công trong lãnh đạo và phát triển cá nhân. Cuốn sách này nổi tiếng nhờ nghiên cứu sâu sắc và tác động đến các phương pháp quản lý.

Trích dẫn từ sách

Sự vĩ đại không phải là hàm của hoàn cảnh. Sự vĩ đại, hóa ra, phần lớn là vấn đề của sự lựa chọn có ý thức và kỷ luật.

Sự vĩ đại không phải là hàm của hoàn cảnh. Sự vĩ đại, hóa ra, phần lớn là vấn đề của sự lựa chọn có ý thức và kỷ luật.

Những điểm chính

Thành công trong kinh doanh đòi hỏi sự kết hợp giữa sự khiêm tốn và ý chí chuyên nghiệp; những nhà lãnh đạo thực sự ghi nhận công lao của nhóm mình trong những thành công và chịu trách nhiệm cá nhân về những thất bại "Đầu tiên là ai, sau đó là gì" — thu hút những người phù hợp là yếu tố quan trọng để một công ty chuyển từ tốt sang tuyệt vời, ưu tiên tính cách và sự phù hợp hơn là chỉ kỹ năng Đối mặt với sự thật phũ phàng nhưng không bao giờ mất niềm tin, vì những công ty vĩ đại phát triển bằng cách đối mặt trực tiếp với thực tế khắc nghiệt trong khi duy trì niềm tin vững chắc vào thành công cuối cùng của mình

Những đánh giá từ độc giả

"Đây là một cuốn sách hay. Chúng ta học được cách tuyển dụng một nhà quản lý giỏi và xây dựng một công ty vững mạnh với một đội ngũ tuyệt vời. Các số liệu được sử dụng để giải thích các khái niệm và quy trình rất hoàn hảo. "

4. Lãnh đạo từ bên ngoài: Cách xây dựng tương lai của bạn và tạo ra sự thay đổi thực sự của Stacey Abrams

Tác giả: Stacey Abrams

Số trang: 226

Năm xuất bản: 2019

Thời gian đọc ước lượng: 3 giờ 47 phút

Phù hợp cho: Người mới bắt đầu

Đánh giá: 4.8/5 (Amazon) 4.2/5 (Goodreads)

4. 8/5 (Amazon)

4. 2/5 (Goodreads)

"Lead from the Outside", tác giả Stacey Abrams, khéo léo kết hợp giữa hồi ký và cẩm nang lãnh đạo.

Cuốn sách kể lại hành trình đáng kinh ngạc của Abrams, một phụ nữ da màu trong môi trường chính trị chủ yếu là nam giới và da trắng, đồng thời cung cấp những hướng dẫn thiết yếu cho các nhà lãnh đạo đến từ các nhóm thiểu số.

Cuốn sách nhấn mạnh các phẩm chất lãnh đạo quan trọng, bao gồm chấp nhận sự yếu đuối, kiên trì trước nghịch cảnh, và tầm quan trọng của mục đích rõ ràng và tính chân thực trong vai trò lãnh đạo.

Một ví dụ truyền cảm hứng từ cuốn sách là sáng kiến của Abrams, Dự án New Georgia, thể hiện cách tiếp cận sáng tạo của cô để thực hiện thay đổi chính trị. Công việc này đặc biệt gây tiếng vang với phụ nữ, BIPOC và LGBTQ+, minh họa các chiến lược để vượt qua rào cản hệ thống và đạt được thành công trong lãnh đạo.

"Lead from the Outside" là một hướng dẫn thực tiễn và đầy cảm hứng cho những nhà lãnh đạo tương lai đang đối mặt với những thách thức tương tự

Trích dẫn từ sách

Những đồng minh tốt nhất không coi đặc quyền của mình là một huy hiệu danh dự, mà là một lời nhắc nhở để luôn lắng nghe và học hỏi để trở nên tốt hơn trong việc hỗ trợ người khác.

Những đồng minh tốt nhất không coi đặc quyền của mình là một huy hiệu danh dự, mà là một lời nhắc nhở để luôn lắng nghe và học hỏi để trở nên tốt hơn trong việc hỗ trợ người khác.

Những điểm chính cần nhớ

Hãy đón nhận sự tham vọng và sự linh hoạt để biến những thách thức từ bên ngoài thành điểm mạnh lãnh đạo, sử dụng góc nhìn độc đáo để tạo ra những thay đổi có tác động sâu sắc Xây dựng mạng lưới hỗ trợ đa dạng và kiến thức tài chính để vượt qua các thách thức trong lãnh đạo và cân bằng hiệu quả giữa công việc và cuộc sống Áp dụng 'Work-Life Jenga' để quản lý thời gian và các ưu tiên một cách chiến lược, chấp nhận thực tế là các nhu cầu cá nhân và công việc chồng chéo nhau để có cách tiếp cận lãnh đạo cân bằng

Những đánh giá từ độc giả

"Cuốn sách tuyệt vời. Cuốn sách nói về lợi ích của việc nhận ra mục tiêu của bản thân và lập kế hoạch dài hạn để đạt được mục tiêu đó. Cuốn sách là động lực lớn cho phụ nữ hoặc các nhóm thiểu số vốn bị thiệt thòi, nhưng thực sự ai cũng có thể học hỏi được từ cuốn sách này. "

5. Bảy thói quen của những người cực kỳ hiệu quả của Stephen R Covey

Tác giả: Stephen R. Covey

Số trang: 384

Năm xuất bản: 2019

Thời gian đọc ước lượng: 3 giờ 12 phút

Phù hợp cho: Lãnh đạo ở mọi cấp độ

Đánh giá: 4.4/5 (Amazon) 4.2/5 (Goodreads)

4. 4/5 (Amazon)

4. 2/5 (Goodreads)

Một trong những cuốn sách về lãnh đạo bán chạy nhất mọi thời đại, Thе Sеvеn Habits of Highly Effеctivе Pеoplе (Bảy thói quen của những người hiệu quả) định hình lại cách hiểu của chúng ta về thành công. Covеy đề xuất một hành trình nội tâm trong cuốn sách này, khuyến khích các nhà lãnh đạo tập trung vào ký tự hơn là hình ảnh.

Ông nói về bảy thói quen được nêu dưới đây, nhấn mạnh lối sống chủ động, đặt mục tiêu rõ ràng và sức mạnh của sự hợp lực:

Hãy chủ động: Thói quen này nhấn mạnh việc chịu trách nhiệm về hành động của bản thân và tập trung vào những gì bạn có thể kiểm soát thay vì phản ứng với hoàn cảnh bên ngoài Bắt đầu với kết thúc trong tâm trí: Hình dung tương lai của bạn và điều chỉnh hành động của bạn để đạt được các mục tiêu dài hạn, về cơ bản là sống cuộc sống của bạn theo giá trị và mục tiêu của bạn Đặt việc quan trọng lên hàng đầu: Thói quen này là ưu tiên các công việc quan trọng hơn các công việc khẩn cấp nhưng ít quan trọng hơn, đồng thời quản lý thời gian và năng lượng của bạn một cách hiệu quả theo các ưu tiên cá nhân và nghề nghiệp của bạn Suy nghĩ đôi bên cùng có lợi: Nguyên tắc này tập trung vào việc tìm kiếm lợi ích chung trong các tương tác và mối quan hệ, hướng tới các giải pháp giúp ích cho tất cả mọi người liên quan Hãy tìm cách hiểu trước, sau đó mới tìm cách được hiểu: Sử dụng kỹ năng lắng nghe đồng cảm để thực sự hiểu người khác trước khi cố gắng được hiểu, từ đó cải thiện giao tiếp và mối quan hệ Hợp lực: Thói quen này khuyến khích tinh thần hợp tác trong nhóm, tận dụng thế mạnh của các thành viên để đạt được kết quả mà cá nhân không thể đạt được Mài sắc lưỡi cưa: Thói quen cuối cùng đề cập đến việc cải thiện và tái tạo bản thân một cách liên tục trong bốn lĩnh vực: thể chất, tinh thần, cảm xúc và tâm linh, đảm bảo hiệu quả lâu dài

Phương pháp của Covey không chỉ tập trung vào lợi ích cá nhân; nó hướng đến việc xây dựng một di sản sống hiệu quả, đầy lòng trắc ẩn và dựa trên nguyên tắc.

Hoàn hảo cho bất kỳ ai trong môi trường kinh doanh hiện đại, cuốn sách này cung cấp một bản thiết kế chi tiết để thành công không chỉ trong kinh doanh mà còn trong cuộc sống.

Trích dẫn từ sách

Đối xử với một người như anh ta là, anh ta sẽ mãi mãi như vậy. Đối xử với một người như anh ta có thể và nên là, anh ta sẽ trở thành như anh ta có thể và nên là.

Đối xử với một người như anh ta là, anh ta sẽ mãi mãi như vậy. Đối xử với một người như anh ta có thể và nên là, anh ta sẽ trở thành như anh ta có thể và nên là.

Những điểm chính

Lãnh đạo hiệu quả bắt nguồn từ sự phát triển ký tự vững chắc, nhấn mạnh các giá trị như tính chính trực và sự đồng cảm hơn là hình ảnh bề ngoài hay kỹ năng Cân bằng sự tự lập với tinh thần đồng đội bằng cách nắm vững sự phụ thuộc lẫn nhau, nhận ra rằng hợp tác thường mang lại kết quả tốt hơn nỗ lực cá nhân Chủ động đặt mục tiêu rõ ràng và tham gia vào quá trình tự đổi mới liên tục, cả về mặt cá nhân và nghề nghiệp, để thúc đẩy sự phát triển và sự hợp tác hiệu quả trong nhóm

Những đánh giá từ độc giả

"Nếu bạn chỉ đọc một cuốn sách trong suốt cuộc đời, hãy để đó là cuốn này. Tôi đã đọc rất nhiều sách về phát triển bản thân. Nhưng cuốn sách này thật sự khác biệt. Tôi không thể tin rằng nó đã mất quá lâu để xuất hiện trên con đường của tôi và tôi không biết về nó. Nó thật sự tuyệt vời. Nó chứa đựng tất cả những gì tôi đã đọc trong các cuốn sách khác và được các tác giả khác truyền đạt trong một cuốn sách. Điều quan trọng nhất là cách nó được viết và trình bày, thật sự tuyệt vời. Tôi hiện đang khuyên mọi người nên đọc nó. Nó nên được đưa vào chương trình giảng dạy trong các trường học."

6. Built to Last: Successful Habits of Visionary Companies (Xây dựng để tồn tại: Thói quen thành công của các công ty có tầm nhìn) của Jim Collins và Jerry I. Porras

Tác giả: Jim Collins và Jerry I. Porras

Số trang: 336

Năm xuất bản: 2019

Thời gian đọc ước lượng: 3 giờ 12 phút

Phù hợp cho: Các nhà lãnh đạo ở cấp trung gian

Đánh giá: 4.6/5 (Amazon) 4.2/5 (Goodreads)

4. 6/5 (Amazon)

4. 2/5 (Goodreads)

Jim Collins xuất hiện hai lần trong danh sách này. Và đó là điều dễ hiểu. Các cuốn sách của ông cung cấp các nguyên tắc thực tế, được hỗ trợ bởi nghiên cứu để lãnh đạo nhóm, thúc đẩy thay đổi, đạt được sự xuất sắc và xây dựng văn hóa doanh nghiệp tuyệt vời.

Trong Built to Last, Collins và Porras phân tích chiến lược của 18 công ty đã vượt qua thử thách của thời gian. Các công ty này theo đuổi những mục tiêu táo bạo và nuôi dưỡng tinh thần phát triển không ngừng, đồng thời đào tạo các nhà lãnh đạo từ bên trong.

Tóm lại: Bí quyết không nằm ở việc chạy theo những ý tưởng hào nhoáng hay những nhà lãnh đạo năng động, mà là xây dựng nền tảng vững chắc và rèn luyện khả năng cân bằng giữa giá trị cốt lõi và động lực phát triển.

Đối với bất kỳ ai đang đối mặt với những thách thức không ngừng thay đổi của lãnh đạo, cuốn sách này là một ngọn hải đăng, chỉ đường để xây dựng những tổ chức không chỉ tồn tại mà còn phát triển bền vững và thích nghi một cách tinh tế theo thời gian.

Trích dẫn từ sách

Các công ty tiên phong luôn rõ ràng về những giá trị họ theo đuổi và mục tiêu họ hướng tới, đến mức họ không có chỗ cho những người không thể hoặc không muốn đáp ứng tiêu chuẩn khắt khe của mình.

Các công ty tiên phong luôn rõ ràng về những giá trị họ theo đuổi và mục tiêu họ hướng tới, đến mức họ không có chỗ cho những người không thể hoặc không muốn đáp ứng tiêu chuẩn khắt khe của mình.

Những điểm chính

Các công ty có tầm nhìn xa trông rộng phát triển mạnh mẽ nhờ cân bằng giữa ý thức hệ cốt lõi với sự đổi mới liên tục, duy trì các giá trị đồng thời đón nhận tiến độ và thay đổi Việc đào tạo lãnh đạo nội bộ đảm bảo sự bền vững của công ty, vì đội ngũ quản lý được đào tạo trong nội bộ phù hợp với các giá trị cốt lõi và dẫn đến thành công lâu dài Các công ty có tầm nhìn xa trông rộng không chỉ ưu tiên lợi nhuận; họ được thúc đẩy bởi một ý thức hệ cốt lõi bao gồm cả mục tiêu tài chính và mục đích sâu sắc hơn

Những đánh giá từ độc giả

"Nhiều kiến thức thực tiễn về cách xây dựng doanh nghiệp bền vững. Đây không phải là điều dễ dàng và cho thấy rằng nhiều công ty đã phải chấp nhận rủi ro lớn, đồng thời duy trì văn hóa và sự kiên định để vượt qua khó khăn trong khi vẫn giữ vững tầm nhìn và mục đích của mình. Thật sự mở mang tầm mắt."

7. Essentialism: The Disciplined Pursuit of Less của Greg McKeown

Tác giả: Greg McKeown

Số trang: 260

Năm xuất bản: 2014

Thời gian đọc ước lượng: 3 giờ 12 phút

Phù hợp cho: Lãnh đạo ở mọi cấp độ

Đánh giá: 4.4/5 (Amazon) 4.1/5 (Goodreads)

4. 4/5 (Amazon)

4. 1/5 (Goodreads)

Trong Essеntialism, Grеg McKеown đưa ra một phương châm quan trọng cho các nhà lãnh đạo: làm ít hơn, nhưng làm tốt hơn. Khuyến khích mọi người tránh xa sự bận rộn vô tận, McKеown ủng hộ việc lựa chọn chiến lược, chấp nhận sự đánh đổi và sức mạnh của việc nói không.

Cuốn sách khuyến khích các nhà lãnh đạo định nghĩa lại thành công vượt ra ngoài những hoạt động bề ngoài bằng cách tập trung vào những điều thực sự quan trọng. Đó là việc loại bỏ những điều không cần thiết, dành thời gian cho bản thân và tạo ra tác động lớn hơn với ít nỗ lực hơn.

Một làn gió mới cho những ai đang cảm thấy quá tải, Essentialism là lời mời đến một cuộc sống chuyên nghiệp tập trung hơn, ý nghĩa hơn, nơi ít hơn thực sự là nhiều hơn.

Trích dẫn từ sách

Essentialism không phải là làm thế nào để hoàn thành nhiều việc hơn, mà là làm thế nào để hoàn thành những việc đúng đắn. Điều đó cũng không có nghĩa là làm ít hơn chỉ để làm ít hơn. Đó là đầu tư thời gian và năng lượng của bạn một cách khôn ngoan nhất để hoạt động ở mức đóng góp cao nhất bằng cách chỉ làm những việc cần thiết.

Essentialism không phải là về cách hoàn thành nhiều việc hơn; mà là về cách hoàn thành những việc đúng đắn. Nó cũng không có nghĩa là làm ít hơn chỉ để làm ít hơn. Đó là về việc đầu tư thời gian và năng lượng của bạn một cách khôn ngoan nhất có thể để hoạt động ở mức đóng góp cao nhất bằng cách chỉ làm những việc cần thiết.

Những điểm chính cần nhớ

Ưu tiên chất lượng trong cuộc sống và công việc; điều chỉnh hành động của bạn phù hợp với các giá trị cốt lõi và mục tiêu để đạt được hiệu quả và sự hài lòng cá nhân Áp dụng cách ra quyết định chiến lược; từ chối những việc nhỏ nhặt để tập trung vào những việc quan trọng, nâng cao năng suất và sự thỏa mãn Chơi giúp khơi dậy sự sáng tạo, thúc đẩy quá trình ra quyết định tốt hơn và nạp lại năng lượng tinh thần. Những người theo chủ nghĩa thiết yếu dành thời gian để chơi bên cạnh công việc tập trung của họ

Những đánh giá từ độc giả

"Một câu thần chú tuyệt vời cho kinh doanh và cuộc sống cá nhân của chúng ta. Tôi không thường nói điều này, nhưng đây là cuốn sách mà tôi ước mình đã viết ra, và tôi rất biết ơn vì có thể chia sẻ nó với bạn bè và gia đình. Đầy ắp những triết lý về vai trò của sự đơn giản, tập trung và sống trọn vẹn, cuốn sách này có một sự rõ ràng trong tư tưởng mà hiếm có trong hầu hết các cuốn sách khác. "

8. True North: Khám phá khả năng lãnh đạo đích thực của bạn của Bill George

Tác giả: Bill George

Số trang: 260

Năm xuất bản: 2014

Thời gian đọc ước lượng: 3 giờ 6 phút

Phù hợp cho: Các nhà lãnh đạo có kinh nghiệm

Đánh giá: 4.5/5 (Amazon) 3.8/5 (Goodreads)

4. 5/5 (Amazon)

3. 8/5 (Goodreads)

True North của Bill George, cựu Giám đốc điều hành của Medtronic, khám phá về khả năng lãnh đạo đích thực. George bác bỏ ý tưởng rằng các nhà lãnh đạo cần phải noi gương các anh hùng hoặc tuân theo một mô hình lãnh đạo tiêu chuẩn để thành công.

Cuốn sách tổng hợp những hiểu biết sâu sắc từ 125 nhà lãnh đạo, tập trung vào phát triển khả năng lãnh đạo đích thực phù hợp với giá trị và động lực cá nhân.

Qua các cuộc phỏng vấn này, George nhận ra rằng những nhà lãnh đạo vĩ đại chỉ có thể đạt được thành công bằng cách theo đuổi đam mê, trao quyền cho người khác và giữ vững bản thân qua những thăng trầm của cuộc sống.

Bạn sẽ nhận được những lời khuyên thực tiễn về lãnh đạo thông qua những câu chuyện cá nhân đầy sức thuyết phục, như sự nhận thức về sự hữu hạn của cuộc đời của Mike Sweeney và hành trình tìm kiếm sự tự nhận thức của Bruce Chizen, CEO của Adobe.

Cuốn sách cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc hiểu bản thân trong lãnh đạo, qua những trải nghiệm của các nhà lãnh đạo như Judy Vredenburgh và Debra Dunn.

Cuối cùng, True North thảo luận về việc cài đặt ranh giới đạo đức trong lãnh đạo, cung cấp một la bàn để hướng dẫn các nhà lãnh đạo ở mọi cấp độ lãnh đạo với mục đích, sự khiêm tốn và tính xác thực.

Trích dẫn từ sách

Vai trò của nhà lãnh đạo không phải là khiến người khác theo mình, mà là trao quyền cho người khác để họ dẫn dắt.

Vai trò của nhà lãnh đạo không phải là khiến người khác theo mình, mà là trao quyền cho người khác để họ dẫn dắt.

Những điểm chính cần nhớ

Xác định và theo đuổi "True North" của bạn để định hướng con đường lãnh đạo của mình một cách chân thực Lãnh đạo một cách chân thực bằng cách gắn hành động của bạn với giá trị và động lực cá nhân Phát triển phẩm chất lãnh đạo chân chính thông qua các ví dụ thực tế và lời khuyên dựa trên các nguyên tắc cốt lõi của bạn

Những đánh giá từ độc giả

"Gần đây tôi đã đọc một số cuốn sách về lãnh đạo, nhưng cuốn này thực sự nổi bật. Mỗi chương đều chứa đựng những câu chuyện của các nhà lãnh đạo quan trọng ở các giai đoạn khác nhau trong sự nghiệp của họ. Mỗi câu chuyện được đan xen vào bài học lớn hơn trong chương và rất hiệu quả trong việc khơi gợi sự tự phản ánh. "

9. Dẫn dắt sự thay đổi của John P. Kotter

Tác giả: John P. Kotter

Số trang: 196

Năm xuất bản: 1996

Thời gian đọc ước lượng: 3 giờ 27 phút

Phù hợp cho: Các nhà lãnh đạo ở cấp trung gian

Đánh giá: 4.6/5 (Amazon) 4/5 (Goodreads)

4. 6/5 (Amazon)

4/5 (Goodreads)

John P. Kottеr, giáo sư Harvard, trình bày một công trình mang tính bước ngoặt trong lĩnh vực chuyển đổi tổ chức trong cuốn sách Leading Change. Ông khẳng định rằng sự thay đổi thành công phụ thuộc nhiều hơn vào khả năng lãnh đạo tập thể hơn là tầm nhìn của một cá nhân.

Ông cho rằng trong một môi trường kinh tế liên tục thay đổi, việc duy trì sự cạnh tranh phụ thuộc vào khả năng quản lý thay đổi hiệu quả.

Cuốn sách chia nhỏ hành trình này thành tám bước chiến lược để khơi dậy sự cấp bách, xây dựng một đội ngũ cam kết và xác định một tầm nhìn rõ ràng. Những insight trong sách làm rõ rằng khả năng thích ứng và tinh thần đồng đội là nền tảng của thành công bền vững.

Những hiểu biết sâu sắc của Kotter cho thấy rõ ràng rằng khả năng thích ứng và làm việc nhóm là nền tảng của thành công bền vững. Leading Change cung cấp những lời khuyên thiết thực, nhấn mạnh vai trò của lãnh đạo, giao tiếp và lập kế hoạch chiến lược là những yếu tố thiết yếu để chuyển đổi tổ chức thành công và bền vững.

Trích dẫn từ sách

Quản lý giúp hệ thống hoạt động. Nó giúp bạn làm những việc bạn biết làm. Lãnh đạo xây dựng hệ thống hoặc chuyển đổi hệ thống cũ.

Quản lý giúp hệ thống hoạt động. Nó giúp bạn làm những việc bạn biết làm. Lãnh đạo xây dựng hệ thống hoặc chuyển đổi hệ thống cũ.

Những điểm chính

Giúp người khác hiểu rõ nhu cầu cấp thiết của sự thay đổi thông qua sự kết hợp giữa dữ liệu, cảm xúc và kể chuyện. Thiếu sự cấp bách dẫn đến sự thờ ơ Xây dựng một liên minh hướng dẫn bằng cách tập hợp một nhóm các cá nhân cam kết, có thể dẫn dắt nỗ lực thay đổi và cung cấp các quan điểm và kỹ năng đa dạng Thông tin rõ ràng về tầm nhìn tương lai của bạn một cách đơn giản và lặp đi lặp lại. Giao tiếp liên tục giúp mọi người tự tin hành động

Những đánh giá từ độc giả

"Kotter đã làm rất tốt trong việc phác thảo các bước của một quá trình thay đổi hiệu quả. Không chỉ vậy, ông còn nêu ra những thách thức mà các nhà lãnh đạo có thể gặp phải ở mỗi bước và cách họ phải vượt qua chúng. Chúng ta đang sống trong một thế giới thay đổi nhanh chóng và liên tục. Cuốn sách này là tác phẩm bắt buộc phải đọc cho tất cả các nhà lãnh đạo muốn dẫn dắt nhóm của mình đi đúng hướng. "

10. Lãnh đạo bản năng: Khơi dậy sức mạnh của trí tuệ cảm xúc của Daniel Goleman, Richard Boyatzis và Annie McKee

Tác giả: Daniel Goleman, Richard Boyatzis & Annie McKee

Số trang: 196

Năm xuất bản: 1996

Thời gian đọc ước lượng: 3 giờ 27 phút

Phù hợp cho: Người mới bắt đầu

Đánh giá: 4.5/5 (Amazon) 3.9/5 (Goodreads)

4. 5/5 (Amazon)

3. 9/5 (Goodreads)

Hiểu và quản lý cảm xúc của bản thân để đồng cảm với người khác là một kỹ năng lãnh đạo quan trọng. Và cuốn sách này chính là chìa khóa giúp bạn hiểu lãnh đạo thông qua lăng kính của trí tuệ cảm xúc (EI).

Các tác giả đi sâu vào 18 kỹ năng cốt lõi của Trí tuệ Cảm xúc (EI) trong các lĩnh vực nhận thức bản thân, quản lý bản thân, nhận thức xã hội và quản lý mối quan hệ.

Những cuốn sách này cũng nhấn mạnh sức mạnh của lãnh đạo dựa trên cảm xúc tích cực, thúc đẩy tinh thần đồng đội, sự sáng tạo và hiệu suất cao.

Cuốn sách này định nghĩa lại lãnh đạo như một nghệ thuật được dẫn dắt bởi cảm xúc và nhấn mạnh các phương pháp để phát triển trí tuệ cảm xúc theo thời gian.

Trích dẫn từ sách

Các nhà lãnh đạo có tầm nhìn giúp mọi người thấy công việc của họ phù hợp với bức tranh tổng thể như thế nào, giúp mọi người hiểu rõ không chỉ việc họ làm là quan trọng, mà còn hiểu lý do tại sao.

Các nhà lãnh đạo có tầm nhìn giúp mọi người thấy công việc của họ phù hợp với bức tranh tổng thể như thế nào, giúp mọi người hiểu rõ không chỉ việc họ làm là quan trọng, mà còn hiểu lý do tại sao.

Những điểm chính

Cảm xúc của nhà lãnh đạo rất dễ lây lan. Tâm trạng tiêu cực lan truyền nhanh chóng và ảnh hưởng đến hiệu suất làm việc, trong khi năng lượng tích cực thúc đẩy và tăng cường sự hợp tác Tự nhận thức, tự điều chỉnh, đồng cảm và kỹ năng xã hội giúp các nhà lãnh đạo quản lý mối quan hệ và truyền cảm hứng cho người khác. Rèn luyện những năng lực này là điều rất quan trọng Áp dụng phong cách lãnh đạo hiệu quả nhất cho các tình huống khác nhau bằng cách linh hoạt giữa các phương pháp tiếp cận có tầm nhìn, huấn luyện, dân chủ, thiết lập nhịp độ và ra lệnh

Những đánh giá từ độc giả

"Đây là một cuốn sách lý thuyết và thực tiễn tuyệt vời về lãnh đạo. Đây là cuốn sách bắt buộc phải đọc cho mọi nhà lãnh đạo, bất kể bạn đang ở đâu trong sự nghiệp của mình. Đừng bắt đầu với các cuốn sách về tiểu sử lãnh đạo, hãy bắt đầu với lý thuyết – đây là điểm khởi đầu tuyệt vời."

Bắt đầu quản lý nhóm với ClickUp

10 cuốn sách lãnh đạo này là điểm khởi đầu tuyệt vời để nâng cao kỹ năng lãnh đạo và phát triển bản thân. Tuy nhiên, bạn cần nhận thức rằng việc học tập một mình là chưa đủ.

Giá trị thực sự của khả năng lãnh đạo nằm ở việc áp dụng những kiến thức học được vào lĩnh vực chuyên môn của bạn. Đó là lúc ClickUp phát huy tác dụng.

Áp dụng kỹ năng lãnh đạo của bạn vào thực tế với ClickUp

Là một bộ công cụ năng suất toàn diện và trực quan, ClickUp cung cấp một loạt các tính năng và công cụ giúp tăng cường đáng kể sự hợp tác và hiệu suất của nhóm. Nó bao gồm các chức năng như quản lý công việc, theo dõi dự án, dự báo dự án, theo dõi thời gian, hợp tác và báo cáo để trao quyền cho bạn và nhóm của bạn đạt được tất cả các BHAG (Mục tiêu lớn, khó khăn, táo bạo) của mình.

ClickUp có thể giúp bạn thực hiện các chiến lược học được từ những cuốn sách về lãnh đạo này bằng nhiều cách.

1. Lãnh đạo tầm nhìn

Lấy cảm hứng từ cuốn sách Good to Great của Jim Collins, lãnh đạo có tầm nhìn xa trông rộng đòi hỏi phải cài đặt mục tiêu rõ ràng và điều chỉnh nỗ lực của nhóm theo tầm nhìn của tổ chức.

Tính năng Mục tiêu của ClickUp, kết hợp với Biểu đồ Gantt và Bảng điều khiển, cung cấp một công cụ mạnh mẽ để xác định rõ ràng và theo dõi tiến độ thực hiện các mục tiêu này. Sự tích hợp này cho phép các nhà lãnh đạo chuyển đổi nhóm và tổ chức của họ từ tốt sang xuất sắc một cách hiệu quả.

Đặt mục tiêu và theo dõi tiến độ của bạn với ClickUp Goals

2. Trí tuệ cảm xúc trong lãnh đạo

Để giúp bạn phát triển trí tuệ cảm xúc và áp dụng các nguyên tắc của Primal Leadership, chúng tôi mang đến cho bạn Mẫu kế hoạch hành động cho trí tuệ cảm xúc của ClickUp. Xác định các lĩnh vực cần cải thiện của bạn với tư cách là một nhà lãnh đạo, lập kế hoạch để trở nên nhạy bén hơn về mặt cảm xúc và theo dõi tiến độ của bạn bằng mẫu này.

Tải xuống mẫu này Phát triển trí tuệ cảm xúc với Mẫu kế hoạch hành động cho trí tuệ cảm xúc của ClickUp

3. Thích nghi với sự thay đổi tổ chức

Nếu bạn đang tự hỏi làm thế nào để rút ra bài học từ Leading Change để quản lý thay đổi hiệu quả, các tính năng Quản lý dự án của ClickUp có thể phù hợp với bạn.

Báo cáo thời gian thực và bảng điều khiển có thể tùy chỉnh của ClickUp cung cấp cái nhìn tổng quan 360 độ về tiến độ dự án cho tất cả các bên liên quan mọi lúc. Điều này có thể giúp các nhà lãnh đạo dự đoán và theo dõi những thay đổi hoặc sai lệch so với kết quả mong đợi và quản lý hoạt động hiệu quả với khả năng thích ứng cao.

Tăng hiệu quả của nhóm với Quản lý dự án ClickUp

4. Học tập liên tục cho sự phát triển lãnh đạo

Giúp nhóm của bạn học hỏi liên tục, như gợi ý trong cuốn Bảy thói quen của những người hiệu quả của Stephen R. Covey.

Bạn có thể sử dụng thư viện tài nguyên quản lý dự án của ClickUp để đạt được mục tiêu này. Các nhà lãnh đạo có thể thúc đẩy sự phát triển và trưởng thành bằng cách sử dụng nội dung giáo dục và podcast của ClickUp, phù hợp với sự nhấn mạnh của Covey về lối sống chủ động và phát triển cá nhân.

5. Tối đa hóa hiệu quả của nhóm

Theo cuốn sách Essentialism của Greg McKeown, hãy giúp nhóm của bạn tập trung vào những công việc có tác động lớn.

Cho dù bạn là một công ty khởi nghiệp, doanh nghiệp hay tổ chức phi lợi nhuận, hãy sử dụng ClickUp Teams và tùy chỉnh nó để quản lý tất cả các loại quy trình công việc — từ ra mắt tính năng mới đến đào tạo nhân viên mới. Nó bao gồm các công việc cá nhân, công việc nhóm và sự hợp tác giữa các bộ phận để đơn giản hóa công việc và giữ cho mọi người cùng nhau tiến về một mục tiêu chung.

Điều này cho phép bạn sắp xếp thứ tự ưu tiên các công việc dựa trên yêu cầu của mình và truyền đạt dễ dàng đến nhóm hoặc tổ chức của bạn. Bạn cũng có thể tải xuống các mẫu ClickUp được thiết kế riêng cho các trường hợp sử dụng khác nhau.

Sử dụng ClickUp Teams để đơn giản hóa việc hợp tác trong bất kỳ dự án nào

6. Nuôi dưỡng tinh thần đồng đội

Bạn muốn một phương pháp để phát triển tinh thần đồng đội như được đề cập trong Strengths-Based Leadership?

Bản đồ Tư duy của ClickUp có thể giúp bạn. Bằng cách cung cấp một công cụ trực quan, hợp tác để giúp nhóm của bạn kết nối các công việc và quy trình làm việc, Bản đồ Tư duy đảm bảo rằng những ý tưởng tuyệt vời được ghi lại và thực hiện tốt. Chúng cũng cung cấp cho nhóm của bạn một không gian chung để cùng nhau động não và giải quyết từng dự án như một đội để đạt được mục tiêu chung.

Giúp nhóm của bạn tạo ra quy trình làm việc hợp tác hiệu quả với Bản đồ Tư duy ClickUp

Bạn đã thấy các tính năng quản lý dự án của ClickUp giúp nâng cao hiệu suất của nhóm như thế nào. Là một nhà lãnh đạo, bạn có thể sử dụng nền tảng này để thúc đẩy các thành viên trong nhóm hướng tới sự đổi mới và xuất sắc, đảm bảo hiệu suất cao và thành công.

Khi áp dụng các chiến lược lãnh đạo này, hãy nhớ rằng sự đổi mới thực sự thường xuất hiện khi lý thuyết được áp dụng vào thực tiễn.

Những nhà lãnh đạo xuất sắc có thể là những người đọc sách giỏi, nhưng họ cũng là những người hành động.

ClickUp cung cấp các công cụ và hỗ trợ để thu hẹp khoảng cách giữa lý thuyết và hành động. Nó giúp bạn biến những hiểu biết về lãnh đạo thành kết quả cụ thể, cho phép bạn phát triển thành một nhà lãnh đạo mà những người theo bạn sẽ ngưỡng mộ và khao khát trở thành.

Đăng ký miễn phí ngay hôm nay để xem ClickUp hoạt động.