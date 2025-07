10 cuốn sách hay nhất về tiếp thị sản phẩm cho mọi nhà tiếp thị sản phẩm

Tiếp thị sản phẩm là một hàm bao trùm, cân bằng giữa sản phẩm, tiếp thị và bán hàng.

Trách nhiệm của giám đốc tiếp thị sản phẩm không chỉ giới hạn ở phát triển sản phẩm mà còn bao gồm hành vi của khách hàng, định vị sản phẩm, phản hồi của khách hàng và chiến lược tiếp thị.

Là một nhà quản lý tiếp thị sản phẩm, bạn là một người kể chuyện, người hiểu rõ khách hàng mục tiêu, lập kế hoạch đưa sản phẩm mới ra thị trường và tìm cách tương tác với họ.

Ngoài ra, các nhà tiếp thị sản phẩm thành công còn chia sẻ một số kỹ năng thiết yếu — họ biết cách xây dựng các sản phẩm tạo thói quen trong các thị trường ngách và đông đúc bằng cách sử dụng phản hồi nhanh chóng của khách hàng, tăng trưởng dựa trên sản phẩm, phân tích dữ liệu và thông tin cạnh tranh.

Dưới đây là danh sách 10 cuốn sách hay nhất về tiếp thị sản phẩm với những lời khuyên thiết thực, ví dụ thực tế về cách tạo ra sản phẩm mà người dùng yêu thích và các phương pháp tương tác với khách hàng mới.

Danh sách này bao gồm mọi thứ, từ quảng cáo khoa học đến trách nhiệm của giám đốc tiếp thị sản phẩm và các khái niệm như khả năng sử dụng web và khái niệm thương hiệu câu chuyện đến dữ liệu khách hàng.

10 cuốn sách hay nhất về tiếp thị sản phẩm để thêm vào danh sách của bạn

1. Nhà quản lý sản phẩm có ảnh hưởng: Cách lãnh đạo và ra mắt các sản phẩm công nghệ thành công

Trong cuốn sách The Influential Product Manager, Ken Sandy dạy bạn cách hành xử ở mỗi giai đoạn của chu kỳ sản phẩm, kết hợp 20 năm kinh nghiệm và kiến thức về các giai đoạn tăng trưởng của mình.

Tác giả chia các bài học về tiếp thị sản phẩm thành các mẫu và nguyên tắc dễ thực hiện.

Khi bắt đầu quá trình phát triển sản phẩm, hãy tập trung vào việc cải thiện hiểu biết của bạn về vấn đề và khám phá tất cả các kết quả có thể xảy ra. Trước khi áp dụng một phương pháp duy nhất, hãy tạo mô hình cho tất cả các phương án thay thế và thử nghiệm chúng với khách hàng và các bên liên quan nội bộ.

Lời khuyên thiết thực nhất của tác giả là liên tục thử nghiệm trong suốt giai đoạn thiết kế, phát triển và triển khai — ngay cả khi chỉ trên một vài khách hàng mục tiêu.

Ông đề xuất rằng tất cả các mẫu quản lý sản phẩm nên có năm yếu tố quan trọng:

Viết giả thuyết: Viết hoặc trình bày rõ ràng mục tiêu của bạn cho thị trường chính của bạn

Kết quả có thể đo lường: Hợp lý hóa vị trí sản phẩm bằng cách xác định các chỉ số để định nghĩa tiêu chí thành công

Sự rõ ràng về các hạn chế: Giải quyết một vấn đề nhỏ trước tiên và áp dụng giải pháp của bạn một cách rộng rãi sau đó

Rõ ràng về vai trò: Rõ ràng về công việc cần làm và câu chuyện của người dùng cho khách hàng mục tiêu

Hợp tác tìm kiếm các giải pháp tiềm năng: Khuyến khích nhóm của bạn hợp tác tìm kiếm các giải pháp

"Các nhà quản lý sản phẩm chịu trách nhiệm về các vấn đề (tại sao và cái gì), còn các kỹ sư chịu trách nhiệm về các giải pháp (làm thế nào và khi nào) – nhưng chỉ bằng sự hợp tác, bạn mới có thể phát triển và xây dựng những ý tưởng tốt nhất. " – Ken Sandy

Giới thiệu về sách

Tác giả: Ken Sandy

Số trang: 394

Năm xuất bản: 2020

Thời gian đọc ước lượng: 13 giờ

Mức độ khuyến nghị: Người đọc cơ bản, trung cấp và chuyên gia

Đánh giá: (4.6/5) Amazon

(4.6/5) Amazon

(4.6/5) Amazon

Điểm chính

Cuốn sách này dựa trên khái niệm về các tính năng trong quản lý sản phẩm của Adam Nash. Sandy đề xuất rằng một bản phát hành tính năng tốt nên có một số yếu tố sau:

Metric Movers: Để cải thiện các chỉ số sản phẩm

Yêu cầu của khách hàng: Sửa lỗi hoặc cải thiện tính năng

Delighters: Những sáng tạo mà nhóm nghĩ ra

Chiến lược: Các tính năng liên quan đến mục tiêu dài hạn

Các yếu tố tăng cường: Cải tiến hoặc nâng cấp sản phẩm

Nhận xét của độc giả:

"The Influential Product Manager là một cuốn sách hướng dẫn chi tiết, phù hợp cho cả những người mới bắt đầu quản lý sản phẩm và những người muốn có ảnh hưởng lớn hơn đến sản phẩm tại công ty của họ. Đây là tài liệu tham khảo mới của tôi về cách trở thành một đối tác chiến lược hiệu quả trong suốt chu kỳ phát triển sản phẩm. "

2. Tiếp thị sản phẩm đơn giản hóa: Cách tiếp cận lấy khách hàng làm trung tâm để đưa sản phẩm ra thị trường

Một trong những cuốn sách về tiếp thị sản phẩm được đánh giá cao nhất, Product Marketing, Simplified, là một hướng dẫn thực tế về tiếp thị sản phẩm.

Srini Sekaran trình bày các khung phân tích vững chắc để phân khúc khách hàng và xây dựng nhân cách trong tiếp thị sản phẩm. Cuốn sách này định nghĩa hành trình của khách hàng và chỉ cho các nhà tiếp thị sản phẩm cách tạo ra các nhân cách chính xác.

Tác giả kết hợp các ví dụ thực tế về các sản phẩm tạo thói quen, hành vi của khách hàng ở mọi giai đoạn của vòng đời sản phẩm, định vị sản phẩm, định giá và đóng gói.

Cho dù bạn là nhà tiếp thị doanh nghiệp hay người tiêu dùng, cuốn sách này cung cấp những kiến thức cơ bản về quyết định mua hàng của khách hàng. Mục tiêu của hướng dẫn thực tế này dành cho các nhà tiếp thị sản phẩm đầy tham vọng là chỉ ra cách kết nối các công việc khác nhau trong tiếp thị sản phẩm.

Một cách tiếp cận thú vị ở đây là khuyến khích hành vi của khách hàng một cách tinh tế bằng cách giúp họ dễ dàng thực hiện bản năng của mình.

Hấp dẫn bản năng của khách hàng, cung cấp các phương thức thanh toán linh hoạt và giúp khách hàng dễ dàng tìm hiểu về sản phẩm của bạn.

Ngoài ra, tác giả còn chia sẻ các mẫu quy trình phát triển sản phẩm để bạn có thể áp dụng ngay vào kế hoạch tiếp thị của mình.

"Nghệ thuật và sáng tạo xoay quanh khả năng kết nối hiệu quả với người khác. Tiếp thị sản phẩm cũng bao hàm nội dung này. " – Srini Sekaran

Giới thiệu về sách

Tác giả: Srini Sekaran

Số trang: 204

Năm xuất bản: 2020

Thời gian đọc ước lượng: 10 giờ

Mức độ khuyến nghị: Trung cấp

Đánh giá: (4.3/5) Amazon

(4.3/5) Amazon

(4.3/5) Amazon

Điểm chính

Khi mua sản phẩm, con người áp dụng ba khía cạnh của tâm hồn như Plato đã nêu rõ: đầu óc, trái tim và bản năng

Hiểu mức độ tham gia của khách hàng trong việc mua sản phẩm của bạn

Hấp dẫn logic, cảm xúc và bản năng của khách hàng. Định vị sản phẩm và phân loại chúng vào một lĩnh vực cụ thể trong tâm trí khách hàng

Nhận xét của độc giả:

"Tôi đã mua cuốn sách này để chuẩn bị cho công việc mới và ngay lập tức bị ấn tượng bởi nội dung dễ hiểu. Cuốn sách này rất chu đáo, giàu thông tin, được viết tốt và cung cấp nền tảng vững chắc về tiếp thị sản phẩm. "

3. Quản lý tiếp thị sản phẩm: Trách nhiệm và thực tiễn tốt nhất trong một công ty công nghệ

Khi Lucas Weber còn là một giám đốc tiếp thị sản phẩm, anh đã tìm kiếm trên internet để tìm hiểu về các chiến lược tiếp thị để bán các sản phẩm công nghệ cao. Vào thời điểm đó, các cuốn sách và tạp chí nghiên cứu về tiếp thị sản phẩm không giúp ích được nhiều.

Weber đã viết cuốn sách The Product Marketing Manager: Responsibilities and Best Practices in a Technology Company (Quản lý tiếp thị sản phẩm: Trách nhiệm và thực tiễn tốt nhất trong một công ty công nghệ) để chia sẻ những kinh nghiệm của mình qua quá trình dùng thử và mắc lỗi trong công việc cùng với các ví dụ thực tế.

Cuốn sách giải thích những thách thức của các nhóm khác làm việc với giám đốc tiếp thị sản phẩm. Những vai trò đó đòi hỏi những gì? Giải quyết các vấn đề riêng biệt của nhóm tiếp thị sản phẩm trong một cuốn sách thú vị, Weber kết hợp các câu chuyện và cuộc phỏng vấn với các đồng nghiệp và chuyên gia trong ngành.

Ông dạy những kỹ năng cần thiết để trở thành một nhà quản lý tiếp thị sản phẩm, cũng như những ý tưởng mới và nguồn cảm hứng cho các nhà tiếp thị sản phẩm giàu kinh nghiệm. Tác giả cảnh báo rằng mọi thứ khác sẽ thất bại nếu không có chiến lược bán hàng phù hợp.

"Chúng ta phải xác định giá trị ở những nơi dường như không có giá trị. " – Lucas Weber

Giới thiệu về sách

Tác giả: Lucas Weber

Số trang: 123

Năm xuất bản: 2017

Thời gian đọc ước lượng: 10 giờ

Mức độ khuyến nghị: Cơ bản đến Trung cấp

Đánh giá: (4.4/5) Amazon

(4.4/5) Amazon

(4.4/5) Amazon

Điểm chính

Hãy lắng nghe với tâm trí cởi mở những người đã làm việc trong công ty hoặc ngành công nghiệp lâu hơn bạn

Hãy xem xét cảm xúc, quy trình ra quyết định và trình độ trí tuệ của người nghe khi giao tiếp với họ

Là một nhà tiếp thị sản phẩm, hãy sẵn sàng tiếp thu thông tin kỹ thuật chi tiết về sản phẩm và chắt lọc thành những thông điệp tiếp thị và bán hàng quan trọng

Nhận xét của độc giả:

"Kinh nghiệm thực tế của tác giả trong lĩnh vực tiếp thị sản phẩm khiến cuốn sách này trở nên rất sâu sắc. Cuốn sách đề cập đến cả thành công và thất bại, điều này có thể giúp ích cho những người mới bắt đầu làm tiếp thị sản phẩm. Ngay cả khi bạn không phải là nhà tiếp thị sản phẩm và đang đảm nhận các vai trò khác như tiếp thị nội dung hoặc tiếp thị tăng trưởng, bạn vẫn có thể tìm thấy nhiều phương pháp hay để học hỏi. Cuốn sách này đặc biệt hữu ích cho những nhà tiếp thị đang phải đảm nhận nhiều trách nhiệm và tổ chức chưa tạo ra vị trí tiếp thị sản phẩm chính thức. "

4. Rõ ràng là tuyệt vời

April Dunford bắt đầu cuốn Obviously Awesome và thảo luận về cách cô từng định vị sản phẩm tại công ty công nghệ của mình — một biểu mẫu mà nhóm tiếp thị sẽ điền khi ra mắt sản phẩm mới.

Điều này sẽ trả lời câu hỏi tại sao, như thế nào và sản phẩm là gì. Tuy nhiên, chiến lược này nhàm chán và không hiệu quả.

Đó là khi cô bắt đầu xây dựng các khung công việc xung quanh việc định vị sản phẩm để khách hàng yêu thích sản phẩm của bạn.

Sử dụng cấu trúc bán hàng tám bước, cô ấy đưa ra những ví dụ thú vị về cách các sản phẩm tạo thói quen đột phá trong một thị trường đông đúc.

Bà còn nêu ra hai cạm bẫy của định vị theo ngữ cảnh. Hầu hết các nhà tiếp thị sản phẩm tập trung vào những gì nhóm phát triển đã xây dựng mà không tập trung vào cách sản phẩm biến đổi hoặc thay đổi trong thị trường mục tiêu.

Các doanh nghiệp thành công không ngừng phát triển sản phẩm của mình theo xu hướng thị trường và người tiêu dùng.

Đây là một trong những cuốn sách hay nhất về tiếp thị sản phẩm vì Dunford đã làm việc với một số công ty khởi nghiệp hàng đầu trong hơn 25 năm, giúp họ định vị sản phẩm tốt hơn (hoặc đúng hơn).

Các nhà quản lý tiếp thị sản phẩm muốn có một cuốn cẩm nang sản phẩm tinh gọn để giành được nhiều hợp đồng kinh doanh hơn nên đọc cuốn sách này.

"Mặc dù chúng tôi hiểu rằng bối cảnh rất quan trọng, nhưng chúng tôi thường không cố ý chọn bối cảnh vì chúng tôi tin rằng bối cảnh cho sản phẩm của chúng tôi là hiển nhiên. " – April Dunford

Giới thiệu về sách

Tác giả: April Dunford

Số trang: 202

Năm xuất bản: 2019

Thời gian đọc ước lượng: 15 giờ

Mức độ khuyến nghị: Từ cơ bản đến nâng cao

Đánh giá: (4.5/5) Amazon

(4.5/5) Amazon

(4.5/5) Amazon

Điểm chính

Dunford nêu rõ năm yếu tố của việc định vị hiệu quả:

Các lựa chọn cạnh tranh: Hình dung các lựa chọn cho đối tượng mục tiêu nếu sản phẩm của bạn không tồn tại

Đặc điểm độc đáo: Lợi thế cạnh tranh của sản phẩm bạn so với các sản phẩm khác

Giá trị (và bằng chứng): Lợi ích của các tính năng sản phẩm đối với đối tượng mục tiêu của bạn

Đặc điểm thị trường mục tiêu: Những phẩm chất của người mua khiến họ quan tâm đến giá trị sản phẩm

Danh mục thị trường: Đặt sản phẩm của bạn vào một danh mục thị trường hiện có hoặc cố gắng tạo ra một danh mục mới Những người dùng sẽ thấy sản phẩm của bạn phù hợp với thị trường

Nhận xét của độc giả:

"Cuốn sách về định vị được viết hay và dễ hiểu. Một cuốn sách phải đọc, đặc biệt nếu bạn quan tâm đến tiếp thị sản phẩm công nghệ. Vượt ra khỏi các khái niệm lý thuyết, cuốn sách cung cấp một khuôn khổ thực tiễn để đạt được vị trí lý tưởng. "

5. Inspired: Cách tạo ra các sản phẩm công nghệ mà khách hàng yêu thích

Cuốn sách bán chạy nhất về Nghiên cứu và Phát triển Kinh doanh, Inspired của Marty Cagan giải thích cách quản lý sản phẩm hiệu quả góp phần thiết kế, xây dựng và mở rộng quy mô các sản phẩm công nghệ thành công.

Tác giả cung cấp những hiểu biết quý giá về cách các công ty công nghệ hàng đầu và thành công như Apple, Tesla và Facebook tiến hành ra mắt sản phẩm và cách xây dựng tổ chức sản phẩm thành công.

Mặc dù cuốn sách về tiếp thị sản phẩm này được viết vào năm 2008, khi vai trò của nhà tiếp thị sản phẩm chưa rõ ràng, nhưng nó là một nguồn tài liệu quý giá để hiểu tâm lý của các sản phẩm công nghệ.

Sự phù hợp của sản phẩm với thị trường, bất kể công ty đang ở giai đoạn nào, đòi hỏi phải có cấu trúc nhóm sản phẩm phù hợp, chiến dịch tiếp thị phù hợp và giá trị chiến lược liên quan đến bối cảnh và định hướng kinh doanh.

"Một giám đốc sản phẩm làm việc không mệt mỏi, dẫn dắt nhóm sản phẩm kết hợp công nghệ và thiết kế để giải quyết các vấn đề thực tế của khách hàng theo cách đáp ứng nhu cầu kinh doanh. " – Marty Cagan

Giới thiệu về sách

Tác giả: Marty Cagan

Số trang: 386

Năm xuất bản: 2008

Thời gian đọc ước lượng: 20 giờ

Mức độ khuyến nghị: Từ cơ bản đến nâng cao

Đánh giá: (4.6/5) Amazon

(4.6/5) Amazon

(4.6/5) Amazon

Điểm chính

Theo Cagan, các nhóm sản phẩm tốt nhất làm việc hiệu quả vì:

Họ xử lý các rủi ro (giá trị, khả năng sử dụng, tính khả thi, khả năng kinh doanh) trước khi xây dựng các giải pháp của mình

Họ định nghĩa sản phẩm bằng cách hợp tác với tất cả các nhóm (ví dụ: Thiết kế, Kỹ thuật và Quản lý sản phẩm làm việc song song với nhau)

Những cuốn sách này cung cấp các giải pháp giúp giải quyết tận gốc các vấn đề cốt lõi

Nhận xét của độc giả:

"Marty đã nắm bắt được từng lĩnh vực có ảnh hưởng đến tổ chức sản phẩm từ góc nhìn của nhiều người khác nhau: quản lý sản phẩm, nhà thiết kế, các bên liên quan, trưởng nhóm và quản lý giao hàng, khiến cuốn sách này trở nên hữu ích cho tất cả mọi người trong một công ty sản phẩm. "

6. Hooked: Cách tạo ra sản phẩm tạo thói quen

Nếu nhóm của bạn đang gặp khó khăn với các sản phẩm thất bại, cuốn sách Hooked của Nir Eyal sẽ cung cấp cho bạn quy trình bốn bước (gọi là Mô hình Hooked) để xây dựng các sản phẩm tạo thói quen mà khách hàng của bạn sẽ yêu thích.

Phần hay nhất là cuốn sách này mô tả chi tiết các kỹ thuật hành vi mà các nền tảng mạng xã hội sử dụng để giữ chân người dùng và khiến họ quay lại.

Vậy, những công ty này làm việc khác biệt như thế nào? Họ cung cấp các giải pháp đầu tiên xuất hiện trong đầu khách hàng. Họ liên kết mình với một vấn đề hoặc nhu cầu mạnh mẽ đến mức đối tượng mục tiêu của họ tự động tìm đến họ.

Ví dụ, ngày nay, 'tìm kiếm' được liên kết một cách tự nhiên với Google, hoặc nhu cầu 'cảm thấy tốt' ngay lập tức đưa mọi người đến Instagram. Eyal chỉ cho độc giả cách xây dựng những liên kết như vậy và áp dụng 'Mô hình Hooked'

"Nhiều đổi mới thất bại vì người tiêu dùng đánh giá quá cao những thứ cũ một cách phi lý, trong khi các công ty lại đánh giá quá cao những thứ mới một cách phi lý." – Nir Eyal

Giới thiệu về sách

Tác giả: Nir Eyal

Số trang: 243

Năm xuất bản: 2014

Thời gian đọc ước lượng: 13 giờ

Mức độ khuyến nghị: Từ cơ bản đến nâng cao

Đánh giá: (4.6/5) Amazon

(4.6/5) Amazon

(4.6/5) Amazon

Điểm chính

Mô hình Hooked có bốn bước được lồng ghép trong một vòng lặp hoặc chu kỳ bao gồm kích hoạt, hành động, đầu tư và phần thưởng thay đổi

Có hai loại kích hoạt. Kích hoạt bên ngoài là những lời kêu gọi hành động trực tiếp, được trả tiền, kiếm được, có liên quan hoặc thuộc sở hữu. Kích hoạt bên trong là những liên tưởng mà mọi người tạo ra với những điểm yếu của họ

Sản phẩm của bạn cần giải quyết một vấn đề lặp đi lặp lại và nhất quán (hãy nghĩ đến Facebook hoặc Instagram — bất cứ khi nào bạn cảm thấy chán, bạn sẽ truy cập các trang web này mà không cần ai nhắc nhở) để hình thành thói quen

Nhận xét của độc giả:

"Đây là một cuốn sách tuyệt vời cho những ai muốn tìm hiểu điều gì tạo nên một sản phẩm tuyệt vời. Cuốn sách giúp làm rõ nhiều khái niệm mà chúng ta thấy trong cuộc sống thực tế nhưng không thể đặt tên, ví dụ như kích hoạt, hành động, phần thưởng, đầu tư. Đây là cuốn sách tuyệt vời cho những ai đang muốn xây dựng một sản phẩm và sẽ là danh sách kiểm tra để xem bạn đã bao quát những điều quan trọng nhất cho sản phẩm của mình hay chưa. "

7. Hướng dẫn sinh tồn cho nhà quản lý sản phẩm

Steve Haines, người sáng lập The Product Management Executive Board, yêu cầu các chuyên gia tiếp thị sản phẩm suy nghĩ chiến lược để thăng tiến trong sự nghiệp.

Trong The Product Manager's Survival Guide, tác giả chia sẻ một kế hoạch chi tiết từng bước để thành công trong lĩnh vực tiếp thị sản phẩm và cách xây dựng sản phẩm tối thiểu khả thi (MVP) thông qua các công cụ và kỹ thuật thực tế.

Cuốn sách này cung cấp các kỹ thuật để giành quyền quyết định, triển khai và phát hành sản phẩm, cũng như các chỉ số để đánh giá hiệu suất sản phẩm.

Là một nhà quản lý sản phẩm, bạn sẽ học cách vượt ra ngoài các tính năng và hàm để trở thành một chuyên gia sản phẩm và người ủng hộ khách hàng. Cho dù bạn là người mới bắt đầu tìm kiếm các mẹo tiếp thị sản phẩm hay là một nhà lãnh đạo dày dạn kinh nghiệm, cuốn sách này có mọi thứ bạn cần để đóng góp kết quả tích cực nhất quán cho doanh nghiệp của mình.

Tìm hiểu sâu về các khía cạnh sáng tạo của quản lý sản phẩm trong khi lập bản đồ hành trình của khách hàng.

"Khi quản lý sản phẩm không được tổ chức, điều phối hoặc phân định phạm vi một cách hợp lý, mọi người phải làm việc chăm chỉ hơn để đạt được cùng mục tiêu và xây dựng chiến lược thành công. " – Steven Haines

Giới thiệu về sách

Tác giả: Steve Haines

Số trang: 223

Năm xuất bản: 2013

Thời gian đọc ước lượng: 11 giờ

Mức độ khuyến nghị: Trung cấp đến nâng cao

Đánh giá: (4.1/5) Amazon

(4. 1/5) Amazon

(4.1/5) Amazon

Điểm chính

Một sản phẩm không phải lúc nào cũng là một mục duy nhất, mà trong một công ty, có một hệ thống phân cấp các dịch vụ và dòng sản phẩm

Quản lý sản phẩm là một mô hình bao gồm khám phá, đổi mới, lập chiến lược, thử nghiệm, lập kế hoạch, phát triển và tiếp thị sản phẩm

Tiếp thị sản phẩm bao gồm bốn khía cạnh: vạch ra định hướng, trở thành chuyên gia trong lĩnh vực, hướng mọi người tập trung vào mục tiêu của công ty và tiếp tục tiến về phía trước

Nhận xét của độc giả:

"Tôi đã chuyển từ sự nghiệp quân sự sang bán hàng, và gần đây là quản lý sản phẩm. Cuốn sách này nên là cuốn sách bắt buộc cho bất kỳ ai trong lĩnh vực quản lý sản phẩm! Steven đã làm rất tốt khi nêu chi tiết các ví dụ thực tế từ sự nghiệp của mình và hỗ trợ chúng bằng các chiến thuật và hướng dẫn mà người đọc có thể áp dụng ngay lập tức. Ông cũng cung cấp nhiều mẫu và công cụ hữu ích mà tôi dự định sẽ áp dụng càng sớm càng tốt. Điều duy nhất tôi tiếc là không đọc cuốn sách này sớm hơn!"

8. Tăng trưởng dẫn dắt bởi sản phẩm: Cách xây dựng một sản phẩm tự bán

Wes Bush đã nảy ra ý tưởng viết cuốn sách này khi anh tiêu tốn 300 đô la để viết một báo cáo chính thức cho một sản phẩm SaaS. Khi anh giúp ra mắt một sản phẩm cao cấp miễn phí từ 0 đến 100.000 người dùng, anh nhận ra một sự thật đáng ngạc nhiên: hầu hết mọi người đều hiểu sai về việc bán phần mềm.

Trong cuốn sách Product-Led Growth, Bush đề xuất một chiến lược dẫn dắt bởi sản phẩm và cung cấp các mẹo thực tế để tiết kiệm chi phí phát triển và tuân theo một chiến lược phù hợp cho việc ra mắt sản phẩm SaaS.

Ông phân tích các khái niệm tiếp thị sản phẩm công nghệ phức tạp thành các biểu đồ và bảng thú vị.

Ví dụ, các sản phẩm bổ sung giống như Coca-Cola phục vụ kèm khoai tây chiên. Khách hàng chính thống sẽ luôn chú ý đến các sản phẩm bổ sung lớn, vì vậy gói sản phẩm sẽ giúp tăng doanh thu trung bình trên mỗi người dùng (ARPU).

"Nợ khả năng là cái giá bạn phải trả mỗi khi người dùng không đạt được kết quả khóa trong sản phẩm của bạn. " – Wes Bush

Giới thiệu về sách

Tác giả: Wes Bush

Số trang: 278

Năm xuất bản: 2019

Thời gian đọc ước lượng: 15 giờ

Mức độ khuyến nghị: Trung cấp đến nâng cao

Đánh giá: (4.5/5) Amazon

(4.5/5) Amazon

(4.5/5) Amazon

Điểm chính

Khoảng cách giá trị được tạo ra khi có sự khác biệt giữa giá trị nhận thức và giá trị trải nghiệm; khoảng cách giá trị càng lớn, kênh tiếp thị của bạn càng dễ bị rò rỉ

Có ba lý do khiến khoảng cách giá trị trong ngành SaaS rất lớn, đó là: thiếu khả năng sản phẩm, thiếu nhận thức về nhu cầu của khách hàng và hứa hẹn quá mức về giải pháp

Để tạo ra các sản phẩm công nghệ mà khách hàng sẵn sàng chi tiền mua, bạn nên loại bỏ khoảng cách giá trị và mâu thuẫn dẫn đến tỷ lệ sử dụng sản phẩm thấp

Nhận xét của độc giả:

"Tôi khuyên mọi nhà sáng lập Saas nên đọc cuốn sách này trước khi bắt đầu khởi nghiệp ~ nhiều phần có thể trông hơi lý thuyết. Và sau hai năm kể từ khi ra mắt sản phẩm, hãy đọc lại cuốn sách này ~ bạn sẽ thấy mọi từ ngữ đều có ý nghĩa tuyệt đối. Quá hay. "

9. Thiết kế của những thứ hàng ngày

Ban đầu được xuất bản vào năm 1988 với tựa đề "The Psychology of Everyday Things", Donald Norman mô tả tâm lý học đằng sau thiết kế tốt và xấu đồng thời đề xuất các nguyên tắc thiết kế.

Mặc dù The Design of Everyday Things đề cập đến các lĩnh vực như công thái học, thực hành thiết kế và tâm lý học hành vi, cuốn sách này vẫn có vị trí vững chắc trong danh sách các cuốn sách về tiếp thị sản phẩm.

Hiểu biết về tâm lý học nhận thức là một trong nhiều khía cạnh của tiếp thị sản phẩm.

Dựa trên tiền đề về kỳ vọng và nhu cầu của khách hàng, tác giả đưa ra lập luận thuyết phục về cách thiết kế sản phẩm kết nối giao tiếp giữa đối tượng và người dùng.

Trong khi các nhà đổi mới tự trách mình về sự thất bại của sản phẩm, sự thật đáng ngạc nhiên, như cuốn sách gợi ý, là sản phẩm thất bại khi thiết kế thiếu hướng dẫn trực quan.

Tác giả khuyến khích các nhà thiết kế, nhà tiếp thị sản phẩm và quản lý tiếp thị sản phẩm tận dụng sức mạnh của những hạn chế và thiết kế để phòng ngừa lỗi. Thông điệp thương hiệu quan trọng nhất của một thiết kế tốt là nó không cần giải thích.

"Thiết kế tốt thực sự khó nhận ra hơn thiết kế kém, một phần vì thiết kế tốt phù hợp với nhu cầu của chúng ta đến mức thiết kế trở nên vô hình." – Donald Norman

"Thiết kế tốt thực sự khó nhận ra hơn thiết kế kém, một phần vì thiết kế tốt phù hợp với nhu cầu của chúng ta đến mức thiết kế trở nên vô hình." – Donald Norman

Giới thiệu về sách

Tác giả: Don Norman

Số trang: 368

Năm xuất bản: 2013

Thời gian đọc ước lượng: 20 giờ

Mức độ khuyến nghị: Nâng cao

Đánh giá: (4.4/5) Amazon

(4.4/5) Amazon

(4.4/5) Amazon

Điểm chính

Một thiết kế tốt sử dụng các giới hạn của sản phẩm để giúp người dùng hiểu về sản phẩm

Ý tưởng sản phẩm tốt sẽ tồn tại khi quá trình thiết kế xem xét đến tâm lý con người

Thiết kế lấy con người làm trung tâm mang công nghệ và con người xích lại gần nhau hơn

Nhận xét của độc giả:

"Nếu bạn là nhà thiết kế giao diện người dùng (UI) và trải nghiệm người dùng (UX), bạn nhất định phải có cuốn sách này vì đây là 'kinh thánh' của bạn… Cuốn sách này thực sự giúp chúng ta hiểu rõ các nguyên tắc thiết kế cơ bản mà chúng ta có thể bỏ qua dưới danh nghĩa thiết kế hoặc sự đơn giản."

10. Xây dựng cho mọi người: Mở rộng thị trường của bạn với các phương pháp thiết kế từ nhóm sản phẩm của Google

Đây là cuốn sách đầu tiên trong danh sách này thảo luận về tầm quan trọng của sự đa dạng và tính bao gồm trong thiết kế sản phẩm.

Trong Building for Everyone, Annie Jean-Baptiste đưa ra những lý lẽ thuyết phục để các nhà lãnh đạo kinh doanh áp dụng phương pháp tiếp cận toàn diện nhằm tạo ra các sản phẩm dành cho phụ nữ, người da màu và các nhóm thiểu số khác.

Tác giả đưa ra cách tiếp cận từng bước đối với các câu hỏi mà các nhà tiếp thị, nhà nghiên cứu người dùng và quản lý tiếp thị sản phẩm nên đặt ra để thu hút nhiều nhóm người dùng hơn tham gia vào quá trình thiết kế.

Là Giám đốc Sản phẩm Bao gồm tại Google, Jean-Baptiste chỉ ra rằng sản phẩm bao gồm mở rộng nhân khẩu học người dùng từ một người "trung bình" thành một dân số đa dạng và năng động với nhiều chủng tộc, sắc tộc, giới tính và khả năng khác nhau.

"Khi bạn ưu tiên thiết kế toàn diện, bạn bắt đầu tập trung vào những mối quan tâm sâu sắc của người dùng để giải quyết những mối quan tâm đó. " – Annie Jean-Baptiste

Giới thiệu về cuốn sách

Tác giả: Annie Jean-Baptiste

Số trang: 272

Năm xuất bản: 2020

Thời gian đọc ước lượng: 14 giờ

Mức độ khuyến nghị: Nâng cao

Đánh giá: (4.6/5) Amazon

(4.6/5) Amazon

(4.6/5) Amazon

Điểm chính

Quy tắc vàng cho tiếp thị sản phẩm toàn diện không phải là "đối xử với người khác như bạn muốn được đối xử", mà là "đối xử với người khác như họ muốn được đối xử"

Những người thiểu số chiếm một phần đáng kể dân số và do đó, là động lực tăng trưởng

Khách hàng chưa được phục vụ đầy đủ nên là trọng tâm trong các hoạt động và quy trình của bạn

Nhận xét của độc giả:

"Cuốn sách này đã truyền cảm hứng cho tôi bắt đầu cuộc hội thoại về sự hòa nhập của sản phẩm và trở thành người dẫn đầu tại mọi tổ chức mà tôi đã làm việc từ đó đến nay. Bất kỳ ai làm công việc lãnh đạo sản phẩm, cuốn sách này sẽ giúp họ thấy rõ rằng xây dựng cho mọi người là điều tốt cho cả con người và kinh doanh. "

Các cuốn sách đáng chú ý khác về tiếp thị sản phẩm

Tiếp thị sản phẩm với ClickUp

Sử dụng ClickUp để tùy chỉnh chế độ xem của bạn để hình dung và lập kế hoạch các tài liệu tiếp thị sản phẩm như nội dung và phương tiện truyền thông trong toàn tổ chức của bạn

Ngoài các nguyên tắc tăng trưởng dựa trên sản phẩm và trách nhiệm của các nhà quản lý tiếp thị sản phẩm, danh sách trên còn đề cập đến tầm quan trọng của việc sử dụng các công cụ phù hợp để nâng cao hiệu quả.

ClickUp là một trong những công cụ tốt nhất cho nhà tiếp thị sản phẩm thế hệ mới. Cho dù bạn là một nhà quản lý tiếp thị sản phẩm mới làm việc với nhiều nhóm để ra mắt sản phẩm mới hay một nhà tiếp thị sản phẩm giàu kinh nghiệm, bộ công cụ quản lý dự án của ClickUp sẽ giúp bạn làm việc hiệu quả hơn.

Dưới đây là cách ClickUp giúp bạn hoàn thành nhiều việc hơn trong thời gian ngắn hơn.

Phần mềm quản lý dự án tiếp thị

Phần mềm năng suất tất cả trong một của ClickUp tập hợp tất cả các hoạt động tiếp thị của bạn. Phần mềm tiếp thị dự án của ClickUp dành cho các nhà tiếp thị sản phẩm bao gồm tất cả các hoạt động, từ động não, lập kế hoạch và thực hiện các chương trình tiếp thị của nhóm đến trực quan hóa tiến độ với sự minh bạch trong toàn nhóm.

Phần mềm tiếp thị dự án ClickUp giúp mọi người luôn đồng bộ thông tin

Nền tảng quản lý sản phẩm

Một trong những trách nhiệm quan trọng của giám đốc tiếp thị sản phẩm (PMM) là hợp lý hóa quá trình phát triển sản phẩm thông qua sự hợp tác giữa các bộ phận. Nền tảng quản lý sản phẩm của ClickUp giúp bạn vạch ra tầm nhìn, thống nhất mục tiêu và dòng thời gian cho nhóm, đồng thời sprint để phát triển và ra mắt sản phẩm.

Mẫu lộ trình sản phẩm

Giả sử bạn đang phụ trách dự án thiết kế lại trang web cho sản phẩm của mình. Bạn cần theo dõi và chia sẻ lộ trình sản phẩm, chia sẻ bản cập nhật thực hiện hàng tuần và hàng tháng với ban lãnh đạo, đồng thời công bố ghi chú phát hành cho nhóm nội bộ.

Sử dụng Mẫu lộ trình sản phẩm của ClickUp để vạch ra từng bước của chu kỳ phát triển sản phẩm. Lộ trình cung cấp chế độ xem tổng quan về tầm nhìn, phân chia công việc và sắp xếp thứ tự ưu tiên cho các tính năng và sáng kiến cho dự án thiết kế lại.

Việc phát triển sản phẩm trở nên dễ dàng khi sử dụng Mẫu lộ trình sản phẩm của ClickUp

Lập kế hoạch và thực hiện các chiến dịch tiếp thị

Thảo luận, lập kế hoạch và thực hiện các chiến dịch tiếp thị của bạn trên bảng điều khiển trực quan của ClickUp. ClickUp AI giúp các nhà tiếp thị sản phẩm xác định vị trí sản phẩm bằng cách sử dụng ClickUp AI. Tạo ý tưởng nội dung, lộ trình và email, đặc biệt là khi đối mặt với khối sáng tạo.

Tiếp thị sản phẩm trở nên dễ dàng với ClickUp AI

Đặt mục tiêu và ưu tiên

Cho dù bạn muốn áp dụng phương pháp tiếp cận tập trung vào khách hàng hay tăng trưởng dựa trên sản phẩm, bạn phải đặt mục tiêu và chỉ tiêu cho bản thân và các nhóm liên quan. Thực hiện trách nhiệm của người quản lý tiếp thị sản phẩm hiệu quả hơn với ClickUp Goals. Đo lường thành công, theo dõi tiến độ và tạo các sprint hàng ngày bằng Targets.

Hình dung tiến độ trong thư mục Mục tiêu của ClickUp

Lập kế hoạch chiến lược với Bảng trắng ClickUp

Làm cho kế hoạch sản phẩm của bạn dễ hiểu với Bảng trắng của ClickUp. Hãy coi bảng trắng như một tấm vải sáng tạo để vẽ bản đồ ý tưởng, kết nối chúng với quy trình làm việc và chia sẻ chúng với các thành viên trong nhóm của bạn.

Theo dõi tiến độ theo thời gian thực với bảng điều khiển tùy chỉnh

Trong thời điểm các nhà tiếp thị sản phẩm phải đảm bảo từng đồng tiền họ chi tiêu đều góp phần vào thành công chung, Bảng điều khiển của ClickUp trở nên rất hữu ích. Chúng giúp đi sâu vào các chi tiết cụ thể của công việc để xác định các điểm nghẽn, mẫu và xu hướng. Bảng điều khiển tùy chỉnh cho phép người dùng hiển thị tiến độ và hiệu suất theo thời gian thực.

Thiết lập các báo cáo bạn cần, tất cả ở một nơi, trên ClickUp

Các nhà quản lý tiếp thị sản phẩm thúc đẩy sự đổi mới thông qua khả năng lãnh đạo của mình, nhưng họ cần công nghệ để hỗ trợ.

Các công cụ quản lý dự án toàn diện của ClickUp giúp đơn giản hóa quá trình phát triển sản phẩm và giúp bạn giao sản phẩm nhanh hơn.

Tóm lại, hãy khởi động chiến dịch tiếp thị sản phẩm của bạn bằng cách sử dụng Mẫu kế hoạch tiếp thị ClickUp để đặt mục tiêu và mục tiêu và thêm các chi tiết cụ thể như bản tóm tắt thiết kế, bản đồ hành trình của khách hàng và chiến lược ra mắt sản phẩm.

Sử dụng ClickUp AI để đơn giản hóa và cải thiện thông điệp sản phẩm cho các nhóm bán hàng. Phát triển lộ trình sản phẩm và viết các tiêu đề và bản sao thu hút sự chú ý mà không cần phụ thuộc vào nhóm nội dung của bạn để tạo bản nháp.

Với ClickUp, bạn có thể tổ chức và giám sát công việc của nhóm, đồng thời hợp tác với các bộ phận khác, chẳng hạn như bộ phận bán hàng và hỗ trợ khách hàng, để đưa sản phẩm mới của bạn đến với khách hàng.

Chế độ xem Khối lượng công việc giúp bạn đánh giá sức chứa của từng cá nhân, loại bỏ sự trùng lặp và phân công lại công việc để đảm bảo kế hoạch đưa sản phẩm ra thị trường sẵn sàng.

Luôn cập nhật tất cả các thời hạn và lịch trình với chế độ xem biểu đồ Gantt và quản lý các ưu tiên trên dòng thời gian trực quan được chia sẻ với nhóm của bạn.

Phần hay nhất là bạn có thể tích hợp ClickUp với các công nghệ hiện có, bao gồm CRM, và tự động hóa các công việc thường ngày như cập nhật trạng thái và thay đổi người được giao nhiệm vụ.

Dùng thử ClickUp miễn phí ngay hôm nay.