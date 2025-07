10 cuốn sách hay nhất về quản lý dự án cho các nhà quản lý dự án

Bạn có biết rằng bạn có thể đạt được tỷ lệ thành công lên tới 92% trong việc đạt được các mục tiêu dự án chỉ bằng cách sử dụng các kỹ thuật quản lý dự án một cách nhất quán?

Nhưng vấn đề là: quản lý dự án không phải là chuyện dễ dàng. Năm 2015, các công ty chỉ hoàn thành 29% dự án đúng thời hạn và trong phạm vi ngân sách. Đó là bởi vì bạn cần có kỹ năng, tài năng, đam mê và kiến thức kỹ thuật để quản lý dự án một cách hoàn hảo.

Không có gì có thể đánh bại kinh nghiệm quản lý dự án thực tế, nhưng xây dựng một nền tảng kiến thức vững chắc nên là điểm khởi đầu để trở thành một nhà quản lý dự án thành công.

Bạn có thể đang tự hỏi: "Làm thế nào để thực hiện điều đó?" Đừng mất thời gian lướt qua các nguồn tài liệu trực tuyến rải rác. Thay vào đó, hãy tập trung vào các cuốn sách chuyên về quản lý dự án — chúng cung cấp phương pháp tiếp cận toàn diện và có tổ chức để hướng dẫn bạn một cách hiệu quả.

Hãy bắt đầu ngay và khám phá 10 cuốn sách về quản lý dự án hàng đầu sẽ giúp bạn nâng cao kỹ năng để trở thành một nhà quản lý dự án vững vàng. Đọc đến cuối bài, chúng tôi sẽ chia sẻ phương pháp tốt nhất để áp dụng những kỹ thuật quản lý dự án mới mà bạn đã học được!

Được phát hành vào năm 2005, cuốn sách của Horine là một kho tàng quý giá cho những ai làm công việc quản lý dự án. Tại sao? Cuốn sách này đơn giản hóa việc nắm vững quản lý dự án thành các bước dễ thực hiện, lý tưởng để bắt đầu một cách vững chắc ngay từ ngày đầu tiên.

Horine không chỉ dừng lại ở bề ngoài – ông đi sâu vào quản lý dự án. Từ phác thảo kế hoạch dự án đến hoàn thiện cấu trúc phân chia công việc (WBS), ông đề cập đến tất cả mọi thứ.

Ngoài ra, bạn sẽ khám phá các mẹo để lập ngân sách chính xác, lập bản đồ dòng thời gian và đi sâu vào khung Agile.

Mặc dù đã ra mắt được một thời gian, nhưng phiên bản mới nhất của cuốn sách này chứa đựng nhiều chiến lược cập nhật, bao gồm các công cụ quản lý web mới nhất và những mẹo hữu ích để đạt kết quả xuất sắc trong kỳ thi Chứng chỉ PMP.

"Dự án là công việc được thực hiện bởi một tổ chức một lần để tạo ra một kết quả duy nhất. Một lần ở đây có nghĩa là công việc có thời gian bắt đầu và kết thúc xác định, và duy nhất có nghĩa là kết quả công việc khác biệt về một hoặc nhiều mặt so với bất kỳ sản phẩm nào mà tổ chức đã tạo ra trước đó. " – Gregory M. Horine

Hãy tưởng tượng điều này. Bạn được giao một dự án mà bạn không biết phải quản lý như thế nào. Chắc chắn, bạn sẽ gặp phải một số thách thức khó khăn.

Thời gian đang trôi qua, và bạn nhận ra rằng mình cần một khóa học cấp tốc để học cách quản lý những thách thức trong dự án mới này. Nếu bạn đã từng gặp phải tình huống này, thì cuốn sách Project Management JumpStart của Heldman sẽ là người bạn đồng hành tốt nhất của bạn.

Cuốn sách này được viết bằng phong cách thân thiện, dễ hiểu. Nó giúp bạn nhanh chóng nắm bắt các nguyên tắc cơ bản của quản lý dự án: lập kế hoạch, thực hiện và quản lý, theo hướng dẫn của Project Management Body of Knowledge (PMBOK).

Heldman đưa ra định nghĩa rộng về dự án, khiến nó trở nên phù hợp với các chuyên gia kinh doanh và những người ngoài lĩnh vực kinh doanh. Các câu hỏi ôn tập ở cuối mỗi chương giúp củng cố những kiến thức bạn đã học trong chương đó.

Cuốn sách này theo một lộ trình logic và dễ hiểu, cùng với phong cách viết thẳng thắn của Heldman càng làm cho nội dung trở nên rõ ràng hơn. Cuốn sách hầu như không sử dụng thuật ngữ chuyên môn, và tác giả đã làm cho nội dung trở nên sinh động hơn bằng các ví dụ và câu chuyện thực tế có ý nghĩa, giúp độc giả dễ dàng liên tưởng và đọc hiểu hơn.

Điều đáng chú ý là công việc này không chỉ tập trung vào các khía cạnh kỹ thuật số. Tuy nhiên, các nguyên tắc được nêu ra có thể dễ dàng áp dụng cho các dự án kỹ thuật số. Một nhược điểm nhỏ là thiếu hướng dẫn toàn diện cho những người đang chuẩn bị cho chứng chỉ PMP.

"Khi dự án kết thúc là lúc để phản ánh về các quy trình được sử dụng để hoàn thành các hoạt động, xác định xem khách hàng có hài lòng với sản phẩm mà dự án đặt ra hay không, và ghi chép lại những bài học kinh nghiệm (trong số những điều khác) trong suốt quá trình thực hiện dự án. " – Kim Heldman

3. The Lazy Project Manager: How To Be Twice As Productive And Still Leave The Office Early (Quản lý dự án lười biếng: Làm thế nào để năng suất gấp đôi mà vẫn về sớm) của Peter Taylor