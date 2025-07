10 lựa chọn thay thế Linktree tốt nhất cho người tạo nội dung vào năm 2025

Chia sẻ nhiều liên kết trên các trang mạng xã hội của bạn có thể là một công việc khó khăn. Việc chia sẻ một danh sách liên kết trong một bài đăng có thể gây khó chịu, làm lộn xộn trang Instagram hoặc Twitter của bạn. Đây là lúc các công cụ quản lý liên kết phát huy tác dụng.

Các công cụ quản lý liên kết giúp bạn củng cố dấu ấn kỹ thuật số và thúc đẩy lưu lượng truy cập đến nội dung có sẵn của bạn, tất cả thông qua một liên kết duy nhất thông minh. Không thể phủ nhận, Linktree là một trong những công cụ quản lý liên kết phổ biến nhất.

Tuy nhiên, mặc dù đã thay đổi cuộc chơi trong lĩnh vực quản lý mạng xã hội, Linktree không phải là công cụ duy nhất trong không gian này. Một số lựa chọn thay thế Linktree có thể đáp ứng tốt hơn nhu cầu riêng của bạn hoặc cung cấp cách tiếp cận mới mẻ để quản lý liên kết.

Chúng tôi đã tổng hợp danh sách 10 lựa chọn thay thế Linktree tốt nhất cho người tạo nội dung trong năm 2024. Nhưng trước đó,

Ngoài việc tập hợp nhiều liên kết thành một, còn có một số tính năng khóa cần tìm kiếm:

Giao diện trực quan: Công cụ này phải cung cấp giao diện đơn giản và trực quan để dễ dàng quản lý liên kết. Bất kỳ ai cũng có thể sử dụng công cụ này trong vòng vài phút. Tùy chỉnh: Khả năng cá nhân hóa trang liên kết của bạn theo thẩm mỹ của thương hiệu có thể cải thiện đáng kể sự hiện diện trực tuyến của bạn. Phân tích: Đảm bảo công cụ bạn chọn cung cấp thông tin chi tiết về tỷ lệ nhấp chuột và hành vi của khán giả. Điều này sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về khán giả và nội dung họ cần. Giá cả (Miễn phí vs Trả phí): Trả tiền cho các công cụ Quản lý Liên kết có thể là tùy chọn. Nhưng với các gói miễn phí cung cấp nhiều tính năng cơ bản, hãy đảm bảo rằng các gói trả phí có giá trị rõ ràng với các tính năng đáng để chi tiêu.

Chúng tôi đã liệt kê 10 lựa chọn thay thế Linktree tốt nhất dựa trên xu hướng và sở thích hiện tại. Những công cụ này nổi bật về tính tiện dụng, dễ sử dụng và các tính năng sáng tạo, cung cấp cho người tạo nội dung những con đường mới để hướng dẫn khán giả đến với nội dung kỹ thuật số của họ.

Taplink, một trong những lựa chọn thay thế Linktree tốt nhất, đáp ứng nhu cầu của cả cá nhân và doanh nghiệp. Nó cho phép bạn tạo các trang đích đa liên kết với giao diện gọn gàng, thân thiện với người dùng.

Với Taplink, bạn có thể thêm hình nền và nút tùy chỉnh để nâng cao giao diện trang của mình. Công cụ này cũng cung cấp các phân tích nâng cao để theo dõi số lần nhấp vào liên kết, địa điểm và thiết bị được sử dụng bởi khán giả của bạn.

Shor là một công cụ trang đích đa liên kết phổ biến, cung cấp một loạt các tính năng cho người tạo nội dung.

Với Shor, bạn có thể tạo các trang web nhỏ một trang với CSS và HTML tùy chỉnh, cho phép bạn cá nhân hóa trang của mình hoàn toàn. Công cụ này cũng cung cấp các phân tích chi tiết để giúp bạn theo dõi hoạt động của khán giả.

Pallyy là một lựa chọn thay thế tuyệt vời khác cho Linktree, được thiết kế chủ yếu để lên lịch cho mạng xã hội nhưng cũng cung cấp các tính năng quản lý liên kết mạnh mẽ.

Pallyy cho phép bạn thiết kế một trang đích tùy chỉnh với nhiều liên kết cho phần tiểu sử Instagram hoặc các nền tảng mạng xã hội khác. Nó cũng cho phép bạn tạo kế hoạch truyền thông mạng xã hội, lên lịch và đăng nội dung trực tiếp từ nền tảng của nó, khiến nó trở thành một công cụ toàn diện cho những người tạo nội dung.

Campsite. bio là một công cụ quản lý liên kết độc đáo và hấp dẫn về mặt thị giác, cho phép bạn tạo trang đích được cá nhân hóa với bộ sưu tập các liên kết của bạn. Công cụ này được trang bị nhiều tùy chọn tùy chỉnh, cho phép bạn điều chỉnh trang liên kết của mình cho phù hợp với bản sắc thương hiệu.

Từ một liên kết duy nhất trong phần tiểu sử trên hồ sơ Instagram đến một trung tâm tập trung cho tất cả nội dung trực tuyến của bạn, Campsite.bio cung cấp các tính năng quản lý nội dung khiến nó trở thành một trong những lựa chọn thay thế Linktree đáng giá.

Một lựa chọn thay thế Linktree năng động cho phép người tạo nội dung tận dụng tối đa phần tiểu sử trên Instagram của họ. Công cụ tiểu sử cho phép bạn biến tiểu sử Instagram của mình thành một chuỗi câu chuyện, nơi bạn có thể chia sẻ nhiều liên kết.

Tap. bio nổi bật với hệ thống dựa trên thẻ, cho phép bạn tạo các thẻ riêng biệt cho các loại nội dung khác nhau, mỗi thẻ có một bộ liên kết riêng. Một trang được tạo trong công cụ này là một thẻ. Nhiều trang trông giống như Instagram Stories.

6. Linkin. bio của Later. com

Linkin. bio của Later. com là một lựa chọn thay thế Linktree hiệu quả khác, giúp biến phần tiểu sử Instagram của bạn thành một trang đích có thể nhấp vào, có thể chia sẻ và được tối ưu hóa hoàn toàn.

Linkin. bio nổi tiếng với tính năng tích hợp thương mại điện tử, cho phép các doanh nghiệp liên kết các bài đăng trên Instagram của họ trực tiếp đến các sản phẩm hoặc trang trên website của họ.

Nền tảng này là một công cụ tuyệt vời cho các doanh nghiệp muốn tăng lưu lượng truy cập và doanh số bán hàng từ trang Instagram của họ.

Ngoài Linkin. bio, Later. com còn có một số công cụ AI để quản lý mạng xã hội như trình tạo hashtag, trình tạo chú thích, v.v. giúp người tạo nội dung viết nhanh hơn với AI.

Linkin. bio của Later. com các tính năng tốt nhất

Giới hạn của Linkin. bio by Later. com