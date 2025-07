10 podcast về quản lý sản phẩm đầy cảm hứng trong năm 2025

Bạn không có thời gian để đọc những bài viết dài về quản lý sản phẩm? Bạn muốn thay đổi không khí bằng những podcast về quản lý sản phẩm thú vị và hấp dẫn?

Vậy thì đừng bỏ lỡ danh sách các podcast hay nhất về quản lý sản phẩm được tuyển chọn dưới đây.

Cho dù bạn muốn tìm kiếm lời khuyên để bắt đầu sự nghiệp trong ngành hay cách tinh chỉnh khả năng lãnh đạo sản phẩm, chúng tôi đã tổng hợp các podcast bao gồm tất cả các chủ đề này. ?

Vì vậy, hãy lấy tai nghe, lắng nghe và sẵn sàng nâng cao kỹ năng quản lý sản phẩm của mình.

10 podcast hay nhất về quản lý sản phẩm

Các podcast này cung cấp một cách dễ dàng và hấp dẫn để theo kịp các xu hướng và thông tin chi tiết của ngành. Hãy theo dõi các câu chuyện thành công và phỏng vấn các nhà lãnh đạo trong ngành, cùng với các nghiên cứu điển hình sâu sắc và phân tích chi tiết về tất cả các khía cạnh của quản lý sản phẩm.

Không chần chừ nữa, hãy cùng khám phá một số podcast về quản lý sản phẩm yêu thích của chúng tôi từ cộng đồng. ?

1. Đây là Quản lý sản phẩm

This is Product Management (TIPM) là một podcast tuyệt vời, mang đến góc nhìn thực tế về cuộc sống của những người làm sản phẩm. Chương trình được dẫn dắt bởi tác giả và nhà lãnh đạo marketing Mike Fishbein.

TIPM rất phù hợp cho những người mới bắt đầu muốn đặt chân vào ngành công nghiệp phức tạp này, nhưng nó cũng có nhiều điều hữu ích cho các chuyên gia sản phẩm dày dạn kinh nghiệm. Người nghe sẽ tìm hiểu về kiến thức nội bộ, xu hướng mới nổi và các công cụ và kỹ thuật mới nhất để quản lý sản phẩm hiệu quả.

Fishbein đi sâu vào các chi tiết cụ thể của ngành. Các chủ đề bao gồm từ công việc hàng ngày đến các quyết định quy mô lớn, nhấn mạnh các chi tiết nhỏ mà nhiều podcast tập trung vào sản phẩm có thể bỏ qua. ?

Tập không thể bỏ qua: 226 – Kể chuyện thành công là quản lý sản phẩm

Spotify: Đây là Quản lý sản phẩm

Apple Podcasts: Đây là Quản lý sản phẩm

2. Podcast về sản phẩm

Nếu bạn đang tìm kiếm một cách mới mẻ để khám phá quản lý sản phẩm, hãy xem The Product Podcast của The Product School.

Các tập podcast có sự tham gia của các nhà lãnh đạo sản phẩm từ các công ty như Microsoft, Google, Facebook, Spotify và Slack. Bạn cũng sẽ nghe ý kiến từ các doanh nhân, công ty khởi nghiệp và các công ty khác trong ngành công nghệ. ?‍?

Các cuộc phỏng vấn đi sâu vào các trách nhiệm và công việc hàng ngày của PM, cung cấp cái nhìn sâu sắc về cách thức hoạt động của các công ty công nghệ khác nhau. Điều này mang lại nhiều hiểu biết về những điểm tương đồng và khác biệt giữa kế hoạch sản phẩm và khả năng lãnh đạo tại các tổ chức khác nhau.

Tập không thể bỏ qua: 9 bài học quan trọng của một nhà quản lý sản phẩm từ PM của Facebook

Spotify: The Product Podcast

Apple Podcasts: The Product Podcast

3. Cách tôi xây dựng điều này với Guy Raz

How I Built This with Guy Raz là một podcast tuyệt vời khác về quản lý sản phẩm, với các cuộc phỏng vấn thú vị với các nhà lãnh đạo trong ngành và các chuyên gia quản lý sản phẩm mới nổi.

Mỗi cuộc phỏng vấn khám phá câu chuyện của khách mời, từ cách họ bắt đầu đến những gì họ có thể chia sẻ để giúp những người làm sản phẩm khác thành công. Tìm hiểu sâu về những khởi đầu khiêm tốn của một số công ty nổi tiếng nhất hiện nay và các chuyên gia sản phẩm hàng đầu.

Guy Raz nhằm mục đích nêu bật những yếu tố cần thiết để trở thành nhà lãnh đạo sản phẩm xuất sắc và các chiến lược thành công có thể tạo ra sự tăng trưởng dựa trên sản phẩm trong bất kỳ ngành nào. Ông làm cho mỗi tập podcast vừa thú vị vừa giàu thông tin, mang đến sự duyên dáng và những góc nhìn cá nhân cho cuộc thảo luận.

Tập podcast không thể bỏ qua: 70 – Wikipedia: Jimmy Wales

Spotify: How I Built This with Guy Raz

Apple Podcasts: How I Built This with Guy Raz

4. Product Hunt Radio

Product Hunt Radio là một trong những podcast về quản lý sản phẩm hay nhất, phát sóng hàng tuần và có các cuộc phỏng vấn với các doanh nhân, nhà đầu tư, nhà lãnh đạo sản phẩm và nhà sản xuất trong ngành công nghệ.

Chương trình được đồng dẫn dắt bởi Ryan Hoover của Product Hunt và Abadesi Osunsade của Hustle Crew. Cả hai đã làm rất tốt việc khám phá những khía cạnh thay đổi của quản lý sản phẩm cùng với những nhân vật có ảnh hưởng hàng đầu hiện nay.

Các cuộc phỏng vấn cung cấp thông tin chi tiết về mọi thứ, từ tinh thần kinh doanh đến tiếp thị và các chỉ số. Các khách mời chia sẻ quan điểm độc đáo cùng với những lời khuyên hữu ích nhất dựa trên kinh nghiệm của họ để đạt được thành công như ngày hôm nay. ?

Các nhà quản lý sản phẩm nên theo dõi để tìm kiếm cảm hứng và học hỏi từ kinh nghiệm của những nhà lãnh đạo công nghệ thành công này.

Tập podcast không thể bỏ qua: Tập 48: Chris Sacca

Spotify: Product Hunt Radio

Apple Podcasts: Product Hunt Radio

5. Hộp công cụ cho Scrum Master

The Scrum Master Toolbox nhắm đến các chuyên gia thực hành agile và scrum master với các tập dài 15 phút mỗi ngày. Chương trình được dẫn dắt bởi Vasco Duarte, Chuyên gia Scrum Master được chứng nhận, Tư vấn kinh doanh và Huấn luyện viên Agile.

Podcast hàng ngày này cung cấp nguồn cảm hứng thông qua các cuộc phỏng vấn và cuộc hội thoại hấp dẫn với những người giỏi nhất. Người nghe sẽ được nghe các chuyên gia quản lý sản phẩm chia sẻ kinh nghiệm của họ về mọi thứ liên quan đến agile và scrum.

Các chủ đề bao gồm từ động lực và sự hợp tác trong nhóm đến khả năng lãnh đạo và ra quyết định hiệu quả. Bạn cũng sẽ tìm thấy các bài học cụ thể về những vấn đề như tạo ra các khung công tác linh hoạt và phát triển sự linh hoạt cần thiết để sản phẩm thành công. ⚒️

Podcast về quản lý sản phẩm này là một nguồn tài nguyên tuyệt vời cho bất kỳ ai quan tâm đến phương pháp luận agile. Từ các chuyên gia dày dạn kinh nghiệm đến những người đang cân nhắc một con đường sự nghiệp mới, đây là một cách tuyệt vời để tìm hiểu về các phương pháp hay nhất hiện nay và các xu hướng kinh doanh agile mới nổi.

Tập không thể bỏ qua: Agile Beyond Tech, Transforming Company Seating Arrangements with Scrum | Danielle Braun

Spotify: Scrum Master Toolbox

Apple Podcasts: Scrum Master Toolbox

6. Nắm vững sản phẩm ngay bây giờ

Product Mastery Now (trước đây là The Everyday Innovator) được dẫn dắt bởi Chad McAllister, một chuyên gia dày dạn kinh nghiệm trong ngành. Podcast này được thiết kế để giúp bạn từ một nhà quản lý sản phẩm trở thành "Chuyên gia sản phẩm" bằng phương pháp BEAT đặc trưng của Chad:

Xây dựng nền tảng của bạn

Nhận chứng chỉ chuyên nghiệp

Áp dụng các phân tích sâu

Chuyển đổi tổ chức

Các tập được sắp xếp thành bốn phần theo lộ trình sản phẩm đặc trưng của McAllister.

Người nghe có thể bắt đầu từ bất kỳ tập nào và bắt đầu học các kỹ năng cần thiết để trở thành người dẫn dắt chiến lược sản phẩm có ảnh hưởng. Học các kỹ năng để tạo ra các sản phẩm và trải nghiệm người dùng mà khách hàng yêu thích mà không bị quá tải hoặc kiệt sức. ?

Tập không thể bỏ qua: TEI 233 – Mọi người đều muốn quá trình sản phẩm của mình linh hoạt hơn và đây là cách để đạt được điều đó (với Colin Palombo)

Spotify: Product Mastery Now

Apple Podcasts: Product Mastery Now

7. Trải nghiệm sản phẩm

Hãy xem The Product Experience nếu bạn đang tìm kiếm podcast hàng tuần đi sâu vào các chủ đề quan trọng với các nhà quản lý sản phẩm giỏi nhất thế giới.

Được dẫn dắt bởi Lily Smith và Randy Silver, bộ đôi năng động này mang đến kinh nghiệm đa dạng cho mỗi cuộc phỏng vấn. Smith là một nhà lãnh đạo trong ngành và là nhà tư vấn được đánh giá cao trong lĩnh vực SaaS và không gian di động, trong khi Silver là một bậc thầy về sản phẩm đa tài và là bộ óc đằng sau các cửa hàng âm nhạc của Amazon. ?

Hai người trò chuyện với những bộ óc quan trọng về các chủ đề quan trọng đối với các nhà quản lý sản phẩm trong thế giới thực như bạn. Họ khám phá những yếu tố cần thiết để xây dựng các nhóm thành công, phát triển các sản phẩm tuyệt vời, giải quyết các vấn đề hàng ngày và phát triển sự nghiệp mà bạn có thể tự hào. ?

Tập không thể bỏ qua: Where Do Good Ideas Come From? – Gal Josefsberg trên The Product Experience

Spotify: Trải nghiệm sản phẩm

Apple Podcasts: Trải nghiệm sản phẩm

8. Một hiệp sĩ trong lĩnh vực sản phẩm

One Knight in Product được dẫn dắt bởi Jason Knight, một chuyên gia quản lý sản phẩm và tư vấn SaaS rất được săn đón.

Trong mỗi tập, Knight ngồi cùng các nhà lãnh đạo sản phẩm, tác giả và doanh nhân để lắng nghe ý kiến của họ về ngành và câu chuyện của họ. Nội dung bao gồm nhiều chủ đề rộng rãi, hướng đến bất kỳ ai liên quan đến thiết kế, xây dựng, quản lý hoặc tiếp thị sản phẩm.

Không giống như nhiều podcast tập trung vào phỏng vấn, Knight không chỉ tập trung vào những tên tuổi lớn. Với mục đích bao quát, anh có thể phỏng vấn một ngôi sao quản lý sản phẩm trong một tập và một người vô danh trong tập tiếp theo.

Tập không thể bỏ qua: Vượt qua phát triển sản phẩm do người sáng lập dẫn dắt và cài đặt PM để thành công (với Jennifer Yang-Wong, Phó chủ tịch sản phẩm @ Contrary)

Spotify: One Knight in Product

Apple Podcasts: One Knight in Product

9. Podcast của Lenny

Lenny's Podcast được dẫn dắt bởi tác giả và chuyên gia sản phẩm kỹ thuật số Lenny Rachitsky. Với nhiều tập phát sóng mỗi tuần, Lenny phỏng vấn các chuyên gia phát triển và lãnh đạo sản phẩm đẳng cấp thế giới để giúp thính giả xây dựng, ra mắt và phát triển các sản phẩm tuyệt vời. ?

Podcast này nổi tiếng với giá trị sản xuất cao và các tập được dàn dựng cẩn thận để đảm bảo người nghe có trải nghiệm thú vị và bổ ích mỗi lần nghe. Chương trình thường khám phá các chiến thuật và lời khuyên hữu ích từ các chuyên gia tập trung vào tăng trưởng, kèm theo các câu hỏi và hiểu biết sâu sắc từ Lenny.

Từ các cuộc phỏng vấn với những nhân vật thú vị đến phân tích sâu sắc về các sự kiện hiện tại, Lenny's Podcast có nội dung phù hợp với mọi người trong lĩnh vực sản phẩm.

Tập không thể bỏ qua: Bài học về xây dựng ý thức sản phẩm, điều hướng AI, tối ưu hóa bước đầu tiên và vượt qua giai đoạn khó khăn giữa chừng | Scott Belsky (Adobe, Behance)

Spotify: Lenny's Podcast

Apple Podcasts: Lenny's Podcast

10. Những bậc thầy về quy mô

Masters of Scale do Reid Hoffman, đồng sáng lập LinkedIn và đối tác tại Greylock, chủ trì. Mục tiêu của podcast hàng tuần này là tiếp cận tinh thần khởi nghiệp như một tư duy mà các chuyên gia có thể rèn luyện và học hỏi.

Các tập podcast khám phá những lý thuyết độc đáo về cách kinh doanh mở rộng quy mô. Những người được phỏng vấn chia sẻ câu chuyện về khả năng lãnh đạo, tinh thần kinh doanh, quản lý sản phẩm, gây quỹ và nhiều hơn nữa.

Có lẽ phần hay nhất của podcast này là các đoạn "Phản hồi nhanh" do Bob Safian dẫn dắt, người đã mang đến một cách tiếp cận mới mẻ cho định dạng phỏng vấn chính thống. Safian dẫn dắt các cuộc thảo luận và tạo ra các tập thú vị về mọi chủ đề, từ đa dạng đến ứng phó khủng hoảng.

Tập không thể bỏ qua: Phiên chiến lược: 5 câu hỏi nóng bỏng và câu trả lời bất ngờ với Reid Hoffman & Bob Safian

Spotify: Masters of Scale

Apple Podcasts: Masters of Scale

Đề cập đáng chú ý

Thật vô cùng khó khăn để chọn ra 10 podcast hay nhất về quản lý sản phẩm. Có rất nhiều bộ óc tuyệt vời và hàng tá podcast đáng nghe có thể mở rộng tầm nhìn cho các nhà quản lý sản phẩm ở khắp mọi nơi.

Dưới đây là 10 podcast khác mà chúng tôi nghĩ bạn nên nghe:

Hãy xem một vài tập từ mỗi podcast trong top 10 và phần đề cập danh dự để cảm nhận xem điều gì thu hút bạn. Tất nhiên, không ai có thời gian để nghe hết 20 podcast, nhưng bạn sẽ không bao giờ biết podcast nào phù hợp nhất với bạn và nhóm của bạn cho đến khi bạn thử nghe! ✨

Đưa quản lý sản phẩm của bạn lên một tầm cao mới với ClickUp

Với rất nhiều podcast truyền cảm hứng để thúc đẩy động lực PM của bạn, chắc chắn bạn đã sẵn sàng để nâng cao kỹ năng quản lý sản phẩm của mình càng sớm càng tốt.

Để biến điều đó thành hiện thực, bạn không cần tìm đâu xa hơn nền tảng quản lý sản phẩm tất cả trong một của ClickUp.

Tận dụng chế độ xem Danh sách công việc có thể tùy chỉnh trong ClickUp 3.0 để theo dõi tiến độ của tất cả các công việc trong danh sách công việc của bạn

Với các công cụ hợp tác quản lý dự án mạnh mẽ và khả năng quản lý nhóm, ClickUp là giải pháp hoàn hảo cho bất kỳ nhà quản lý sản phẩm nào.

ClickUp có thể giúp bạn hợp lý hóa quá trình phát triển sản phẩm với các quy trình công việc có thể tùy chỉnh. Sử dụng chúng để điều phối các nhóm sản phẩm và các bên liên quan trong một không gian hợp tác. ?

Bạn sẽ có quyền truy cập vào:

ClickUp cũng có phần mềm lộ trình để giúp bạn đưa phản hồi, sprint và hơn thế nữa vào lộ trình sản phẩm chung mà toàn bộ nhóm của bạn có thể xem. Bạn có thể tạo chế độ xem cấp nhóm để mọi người tập trung vào công việc.

Tạo các tự động hóa tùy chỉnh được kích hoạt dựa trên các kích hoạt và điều kiện mà bạn chọn trong ClickUp

Đừng quên ClickUp Automations để xử lý những công việc nhàm chán — quản lý sản phẩm tốt hơn là nhờ hiệu quả. ?

Sử dụng ClickUp AI để mọi việc trở nên dễ dàng hơn. Nó có thể hợp lý hóa phản hồi của người dùng, tạo tài liệu và hơn thế nữa.

Phần hay nhất? ClickUp có gói Miễn phí vĩnh viễn với quyền truy cập vào nhiều tính năng nâng cao. Không, đây không phải là bản dùng thử miễn phí. Đây là phần mềm quản lý dự án thực sự miễn phí.

Hãy sẵn sàng để nghe và học hỏi!

Không có thời điểm nào tốt hơn bây giờ để nghe bất kỳ (và tất cả) các podcast này để nâng cao kỹ năng của bạn. Các podcast này cung cấp nhiều kiến thức và hiểu biết sâu sắc từ các nhà lãnh đạo tư tưởng, nhà quản lý sản phẩm thành công và chuyên gia sản phẩm.

Cho dù bạn đang đi làm hay về nhà, hay đang thư giãn tại nhà, bạn đều có thể dễ dàng tìm được những mẹo thiết thực, góc nhìn mới và nguồn cảm hứng lành mạnh. Hãy nhớ chia sẻ mục yêu thích của bạn với nhóm sản phẩm để họ cũng có thể học hỏi từ những điều hay nhất. ?

Để thực sự nâng cao kỹ năng quản lý sản phẩm của mình, hãy đảm bảo rằng bạn có phần mềm quản lý sản phẩm tốt nhất hỗ trợ bạn.

Khám phá các công cụ hữu ích và có được mọi thứ bạn cần để tạo ra một sản phẩm tuyệt vời. Đăng ký ClickUp ngay hôm nay. Miễn phí!