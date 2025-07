Google Keep ve OneNote: En İyi Not Alma Aracı Hangisi?

Düşüncelerinizi takip etmeniz mi gerekiyor? Eski moda kağıt defterler işinizi görebilir, ancak hızlı tempolu iş günleri veya evde geçen yoğun hafta sonları için her zaman uygun olmayabilir.

Yoğun programınıza ayak uydurabilecek bir not alma aracına ihtiyacınız var. Google Keep ve Microsoft OneNote gibi not alma uygulamaları, hareket halindeyken not almak isteyenler için popüler seçeneklerdir. Notlarınıza her zaman, her yerde ve herhangi bir cihazdan erişebilmek istiyorsanız, dijital not uygulamaları mükemmel bir seçimdir.

Peki, en iyi seçenek hangisi? 🤔

Endişelenmeyin, araştırmayı sizin için yaptık. Google Keep ve OneNote arasındaki farkları, her bir uygulamanın en uygun olduğu alanları ve zaman kazanmanızı sağlayacak her iki not alma uygulamasına yararlı bir alternatifi öğrenmek için bu kılavuza göz atın.

Google Keep nedir?

Google aracılığıyla

Google Keep, Google Çalışma Alanı hesapları dahil olmak üzere tüm Google hesaplarıyla birlikte gelen ücretsiz bir uygulamadır.

Ancak endişelenmeyin: Keep sadece Android veya Google Drive kullanıcıları için değildir. Keep, iPhone ve iPad gibi Apple cihazlarla da uyumludur, ancak kullanmak için iOS 12 ve üzeri bir sürüm gerekir.

Google Keep ile yapışkan not tarzı notlar, listeler ve resimler oluşturabilirsiniz. Yazmak istemiyorsanız, sesli not kaydedin veya Keep Çizim ile karalamalar yapın. 🖼

Keep bulutta çalışır, böylece Chrome'daki masaüstü sürümü dahil, hangi cihazı kullanırsanız kullanın aynı içeriğe erişebilirsiniz. Hatta notlarınızı anahtar kelime, renk veya görüntüye göre filtreleyebilir ve arayabilirsiniz.

Keep ile, çöp kutunuzu boşaltmadığınız sürece silinen veya arşivlenen notları kolayca geri alabilirsiniz. Bu, Keep uygulamanızı temiz tutmak, ancak 2021'deki rastgele düşüncelerinizi kaybetmek istemiyorsanız harika bir özelliktir.

Google Keep'in premium sürümü yoktur, bu nedenle en yeni ve en iyi özelliklere erişebileceğinizden emin olabilirsiniz. Ancak, Keep'te çok fazla içeriğiniz varsa, daha fazla depolama alanı için Google hesabınızı yükseltmeniz veya Google Dokümanlar'ı kullanmanız iyi bir fikirdir. ✅

Google Keep özellikleri

Google Keep, gereksiz özelliklerden arındırılmış bir not alma aracıdır, ancak onu bu kadar çekici kılan da budur. Google Keep kullanıcıları, bu özelliklerin en çok zaman kazanmalarına yardımcı olduğunu söylüyor.

1. Birden çok not türü

Google aracılığıyla

Google Keep, akıl akışı notlarından çok daha fazlasını depolar. Uygulamada aşağıdakiler dahil olmak üzere birçok türde not alabilirsiniz:

Normal notlar: Bunlar, düz metin notlardır. Toplantı notları veya günlük girdileri gibi daha uzun içerikler için daha uygundur 📰

Listeler: Bu, onay kutuları içeren Bu, onay kutuları içeren bir yapılacaklar listesidir . Listeden öğeleri sildiğinizde Keep, bunları listeden kaldırır veya üzerlerini çizer. Liste ayarlarınızda tercih ettiğiniz seçeneği belirtin

Çizimler: Çizim yapmak mı istiyorsunuz? Keep'te tüm çizimlerinizi takip edin. Bu özellik, sabah kahve sırasındayken aklınıza gelen küçük eskizler veya tel kafesler için idealdir. Keep, daha ince çizimler yapmak için kare, noktalı, çizgili veya düz arka planlar üzerinde çizim yapmanıza da olanak tanır. Ayrıca, bir resim yükleyip üzerine çizim yapabilirsiniz. Bu özellik, maketler ve beyin fırtınası için çok kullanışlıdır 💡

Görseller: Notlarınıza görseller eklemek istiyorsanız, bunun için Keep notu kullanabilirsiniz. Bir görsel yükleyin ve başlık ile açıklama ekleyin. Bu özellik, konferanslardaki sunum slaytlarının resimlerini saklamak için idealdir

2. Akıllı hatırlatıcılar

Bazen ofise vardığınızda veya günün belirli bir saatinde notları kontrol etmeniz gerekir. Google Takvim'de hatırlatıcı ayarlamak yerine, bunu Keep'te yapın. ⏰

"Hatırlat" düğmesine tıklayarak iki tür hatırlatıcıdan birini seçin:

Konum tabanlı hatırlatıcılar: Bu hatırlatıcılar, market alışveriş listenizi markete varır varmaz ekrana getirme gibi işlemleri yapabilir. Hatırlatıcıyı almak istediğiniz yerin adını veya adresini girmek için "yer seç" düğmesine dokunun

Zamana dayalı hatırlatıcılar: Keep'in ön tanımlı zamanlarından birini seçin veya "Tarih ve saati seç" ile özelleştirin. Tek seferlik mi yoksa tekrar eden bir hatırlatıcı mı istediğinizi seçin

Dezavantajı nedir? Keep notu başına yalnızca bir hatırlatıcı ekleyebilirsiniz. Aynı notlar için farklı hatırlatıcılar eklemek istiyorsanız yeni bir not oluşturmanız gerekir.

3. Paylaşım

Google Keep notlarını iş arkadaşlarınız, aileniz veya arkadaşlarınızla paylaşın. Keep ile farklı gruplar için ayrı listeler oluşturabilirsiniz, bu nedenle hem iş hem de kişisel notlarınızı yönetmek için harika bir uygulamadır. 👪

Notları diğer kişilerle paylaştığınızda, öğeleri gerçek zamanlı olarak ekleyebilir ve düzenleyebilirsiniz. İş arkadaşlarınızla sunum konuşma noktalarını beyin fırtınası yapmak veya müşteriler için sahada hızlı maketler yapmak için mükemmeldir.

4. Düzenleme özellikleri

Google aracılığıyla

Keep'te çok fazla özellik yoktur, ancak düzenleme sistemi oldukça sağlamdır. Bu araç, notları etiketlere, anahtar kelimelere veya renklere göre önceliklendirir.

Notlarınızın arka plan rengini istediğiniz gibi değiştirebilirsiniz. Keep, notları renge göre aramanızı sağlar, bu nedenle her şeyi düzenli tutmak için notlarınızı renk kodlarıyla işaretleyin. Örneğin, tüm iş notlarınız için sarı, kişisel notlarınız için pembe kullanabilirsiniz.

Önemli bir notunuz mu var? Notları en üste sabitleyin, böylece ilk gördüğünüz şey onlar olsun. 📌

Google Keep fiyatlandırması

Ücretsiz

OneNote nedir?

OneNote aracılığıyla

En popüler not alma uygulamalarından biri Microsoft'un OneNote uygulamasıdır. Ancak OneNote, temel ofis uygulamalarından biri değil, dijital bir not defteridir.

OneNote uygulamasında notlar yazabilir, çizebilir, yazabilir veya kaydedebilirsiniz. Bu uygulama son derece görseldir, bu nedenle hareket halindeyken tabletinizde karalamalar yapmayı seviyorsanız OneNote sizin için idealdir. Tek sorun, çok görsel olması nedeniyle OneNote'u masaüstü uygulamasında görüntülemek en iyisidir (tablet sürümü de fena değildir).

OneNote, sesli notlar, resimler, metinler ve hatta videolar toplayan dijital bir albüm gibi çalışır. Tamamen size ait bir düzen oluşturabilir veya işleri hızlandırmak için önceden hazırlanmış OneNote şablonlarını kullanabilirsiniz.

OneNote'un ücretsiz sürümüyle birçok şey yapabilirsiniz, ancak premium özellikler için Microsoft Office veya Microsoft 365 aboneliği gerekir.

OneNote özellikleri

OneNote, yapılacaklar ve hatırlatıcılar yerine yaratıcı görselleştirme ve beyin fırtınasına daha fazla odaklanır. Sizin için doğru uygulama olup olmadığını görmek için en iyi özelliklerinden birkaçına göz atın.

1. Sıkı düzenleme

OneNote inanılmaz derecede düzenlidir. Platforma "Önemli" veya "Yapılacaklar" gibi etiketler yerleşik olarak gelir, ancak notlarınızı daha hızlı taramak için kendi özel etiketlerinizi ekleyebilirsiniz.

OneNote not defterleri, renk kodlarıyla bölümlere ayrılmıştır, bu da gezinmeyi çok kolaylaştırır. Mobil uygulama, tıpkı fiziksel bir günlüğü kullanır gibi içerik sayfalarını oluşturmanıza olanak tanır, böylece tek bir yerde çok fazla bilgiyi saklayabilirsiniz.

2. İşbirliği

Google Keep gibi, OneNote da hem iş arkadaşlarınızla hem de aile üyelerinizle işbirliği yapmanızı sağlar. Erişimi başka bir kullanıcıyla paylaşın ve gerçek zamanlı olarak işbirliği yaparak son derece görsel not sayfaları oluşturun.

Hareket halindeyseniz endişelenmeyin. OneNote, bir mobil uygulama ve masaüstü sürümü sunar ve çevrimdışı moduyla bulutta kullanılabilir.

3. OneNote Ink

OneNote aracılığıyla

Google Keep parmakla karalama yapmaya izin verir, ancak OneNote'un açıklama özelliği, düzenleme araçlarını kullanmak için Windows tablet ve stylus ile çok iyi çalışır.

OneNote'un el yazısı notları aranabilir metne dönüştürmek için optik karakter tanıma (OCR) özelliğini kullanması çok hoşumuza gitti. Hatta stylus kalemi kullanarak önemli metinleri veya görüntüleri vurgulayabilirsiniz.

4. Clipper

Web Clipper ile web'de arama yaparak resimleri kesip OneNote not defterinize ekleyebilirsiniz. Site ekran görüntüleri, resimler veya videolar gibi web'deki her şeyi hesabınıza kaydedin.

Clipper bir kırpma aracıdır, bu sayede not defterinize eklemek istediklerinizi kopyalayabilirsiniz. Örneğin, dijital bir yemek kitabı oluşturuyorsanız, tarifin önündeki monologları değil, sadece tarifi kırpabilirsiniz. Ne kadar zaman kazandırıcı!

5. Entegrasyonlar

OneNote aracılığıyla

OneNote, kutudan çıktığı anda birçok şeyi yapabilir, ancak işlevselliğini artıran birçok uygulama da mevcuttur. Bunlar arasında şunlar bulunur:

OneNote'a e-posta gönderme: E-postaların içeriğini doğrudan not defterinize gönderin

Feedly: OneNote içinden günlük haberleri okumanızı sağlar

IFTTT: Birkaç kolay konektörle iş günlerindeki sıkıcı işleri otomatikleştirir 🔗

OneNote, Microsoft ailesinin bir parçası olduğu için Microsoft ürünleriyle birçok harika entegrasyona sahiptir. Outlook e-postalarından önemli noktaları alın veya Excel elektronik tablolarını birkaç dokunuşla not defterinize ekleyin.

OneNote fiyatlandırması

Ücretsiz

Microsoft 365 Business Basic: Kullanıcı başına aylık 6 $, yıllık olarak faturalandırılır

Microsoft 365 Business Standard: Kullanıcı başına aylık 12,50 $, yıllık olarak faturalandırılır

Microsoft 365 Business Premium: Kullanıcı başına aylık 22 $, yıllık olarak faturalandırılır

Microsoft 365 İş Uygulamaları: Kullanıcı başına aylık 8,25 $, yıllık olarak faturalandırılır

Google Keep ve OneNote: Özelliklerin Karşılaştırması

Her ikisi de teknik olarak not alma uygulamaları olsa da, Google Keep ve Microsoft OneNote birbirinden daha farklı olamazdı. Bu iki uygulama arasındaki temel farkları inceleyerek hangisinin daha iyi olduğunu görelim. ⚔️

Karmaşıklık ve özelleştirilebilirlik

OneNote aracılığıyla

Google Keep daha metin tabanlıdır, OneNote ise daha görseldir. Keep, bir uygulamadaki dijital yapışkan notlar gibi çalışırken, OneNote bir günlük veya kelime işlemci gibi çalışır.

Basit bir yapılacaklar uygulaması olduğu için Keep'in kullanıcı arayüzü daha basittir. Fazla özelliği yoktur, bu da bir dereceye kadar iyidir, ancak uygulamayı gerçekten özelleştiremezsiniz. OneNote ise metin biçimlendirme ve çılgın şablonlarla sınırlarınızı zorlamanıza olanak tanır. 🤪

İki seçenek de birbirinden üstün değildir; hangisini seçeceğiniz tamamen sizin ihtiyaçlarınıza bağlıdır. OneNote'un daha gelişmiş özelliklerini kullanmayacaksanız Keep'i tercih edin.

Kazanan: Basitlik için Keep, özelleştirme için OneNote

Not alma

Google Keep'te not alma seçeneği vardır, ancak biraz hantaldır. Toplantı notları almaya çalışıyorsanız, OneNote muhtemelen daha kullanıcı dostudur (özellikle zaten Microsoft Office paketinde iş yapıyorsanız).

OneNote, notlarınıza daha fazla bağlam ekleyen kod gibi daha zengin içerik türlerine olanak tanır. OneNote'un gelişmiş paylaşım seçenekleri ve stylus doodling özelliği, onu hareket halindeki profesyoneller için ideal bir gerçek zamanlı beyin fırtınası aracı haline getirir. 🏃🏽

Kazanan: OneNote

Hatırlatıcılar

Google Keep'in Hatırlatıcıları sezgiseldir ve kurulumu kolaydır

Teknik olarak Outlook Görevleri'ni kullanarak OneNote'ta hatırlatıcılar ayarlayabilirsiniz, ancak kurulum biraz karmaşıktır. Google Keep'in konum ve zamana dayalı hatırlatıcıları, kullanışlılığı ve kolaylığı nedeniyle bu kategoride galip gelir.

Kazanan: Google Keep

Fiyatlandırma

Fiyatlandırma konusunu ele almadan adil bir karşılaştırma yapamayız. 💰

Google Keep her zaman ücretsizdir; tek ihtiyacınız olan bir Google hesabıdır. Ekstra depolama alanı için yükseltebilirsiniz, ancak bu gerekli değildir.

OneNote'un çoğu özelliği ücretsizdir, ancak tüm özelliklerin kullanımı için ücret ödemeniz gerekir. Microsoft'un fiyatlandırma yapısı biraz kafa karıştırıcıdır, bu nedenle halihazırda bir aboneliğiniz yoksa, fiyatlandırma açısından Keep kesinlikle kazanır.

Kazanan: Google Keep

Reddit'te Google Keep ve OneNote

Bu gönderideki çoğu kullanıcı OneNote hayranıydı: "OneNote'u tercih ediyorum. Görsel olarak çekici buluyorum. Ayrı bölümler içinde ayrı sekmeler oluşturabilmeyi seviyorum. Bu, birden fazla şeyi takip ederken çok yardımcı oluyor. Diğer cihazlarımla senkronizasyonunu da seviyorum."

Başka bir kullanıcı ise "ONENOTE'u seviyorum! Temelde sanal yapışkan notlar gibi." dedi

Ancak Google Keep'in de birkaç büyük hayranı vardı: "Keep sayesinde eşim ve ben iOS'ta market listesini paylaşabiliyoruz. 😁"

Başka bir kullanıcı ise, "Google Keep, evimdeki iStuff ve Samsung telefonumla çapraz platformda çalışıyor. " dedi

Reddit, hangi uygulamanın daha iyi olduğu konusunda bir fikir birliğine varamadı ( Evernote'u tercih ettikleri görülüyor), ancak bir kullanıcı bunu çok iyi ifade etti:

"Bunları farklı amaçlar için kullanıyorum: Keep kısa süreli ve küçük şeyler için. Telefon numaraları, hatırlatıcılar, listeler. OneNote ise daha uzun süreli depolama ve daha uzun formdaki notlar için. Yazılarımı ve ayrıntılı notlarımı orada saklıyorum. Finansal bilgiler, iş ile ilgili şeyler, evde yapılacaklar için planlar. OneNote benim için daha çok kişisel bir wiki, Keep ise küçük bir cep not defteri. "

ClickUp ile tanışın: Google Keep ve OneNote'a en iyi alternatif

Notlarınızı tek bir yerde saklamanın çok değeri vardır, ancak bu durumda bile, bu notları uygulamaya koymak için Google Keep ve OneNote arasında geçiş yapmanız gerekir.

Tüm notlarınızı, karalamalarınızı ve entegrasyonlarınızı tek bir yerde toplayan sihirli bir çözüm olsaydı harika olmaz mıydı? 🦄

Harika haber! ClickUp tüm bunları ve daha fazlasını yapar.

Hareket halindeyken işbirliği yapın

ClickUp Belgeleri içinde ortak algılama ve düzenleme, yorum ekleme ve bağlantı gömme

ClickUp Belgeleri, takımınızla gerçek zamanlı olarak işbirliği yapmanın akıllı bir yoludur. İş arkadaşlarınızla toplantı notları alın ve belgeye ekleme veya yorum bırakma yoluyla herkesin düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın. 📝

Sunum notları almanız veya bir wiki oluşturmanız gerekip gerekmediğine bakılmaksızın, ClickUp Docs basit, modern ve göze hoş bir arayüze sahiptir. Her belge tamamen özelleştirilebilir, böylece tabloları istediğiniz gibi ekleyebilir ve biçimlendirebilirsiniz.

Belgelerin iş akışlarınızla da entegre olduğunu bahsetmiş miydik? Belgeleri görevlere bağlayarak, ister ofiste ister iş seyahatinde olun, notlarınızı son derece eyleme geçirilebilir hale getirin.

📮ClickUp Insight: Düşük performanslı takımlar 15'ten fazla araç kullanma olasılığı 4 kat daha fazladır, yüksek performanslı takımlar ise araç setlerini 9 veya daha az platformla sınırlayarak verimliliklerini korurlar. Peki ya tek bir platform kullanmaya ne dersiniz? İş için her şeyi içeren bir uygulama olan ClickUp , görevlerinizi, projelerinizi, belgelerinizi, wiki sayfalarınızı, sohbetlerinizi ve aramalarınızı tek bir platformda bir araya getirir ve AI destekli iş akışlarıyla tamamlar. Daha akıllı çalışmaya hazır mısınız? ClickUp her takım için çalışır, işi görünür hale getirir ve AI geri kalanıyla ilgilenirken sizin önemli işlere odaklanmanızı sağlar.

ClickUp Not Defteri ile not alın

Toplantı notunu ClickUp'ta göreve dönüştürün

Not alma uygulamasına mı ihtiyacınız var? ClickUp Not Defteri, notları, kontrol listelerini ve görevleri projeleriniz ve görevlerinizle aynı platformda düzenler.

ClickUp Not Defteri, zengin metin düzenleme olanağı sunar, böylece notlarınızı renklendirmek için başlıklar, madde işaretleri ve renkler ekleyebilirsiniz. Not almayı bitirdiğinizde, hızlı eylemde bulunmak için bir düğmeye tıklayarak bunları görevlere dönüştürebilirsiniz.

ClickUp AI ile anında notlar ve özetler alın

ClickUp AI'yı kullanarak tek bir düğmeyle uzun yorum konularını anında özetleyin

ClickUp AI, 30 dakikalık görevleri 30 saniyeye indiren premium bir özelliktir. 🦾

Toplantı notlarınızı her zamanki gibi alın, yapay zekamız ışık hızında not özetleri oluştursun. Ya da işe koyulmaya hazırsanız, notlarınızdan eylem öğeleri oluştursun.

ClickUp AI ayrıca metinlerinizi düzenler, içerik ve tabloları biçimlendirir, pazarlama materyalleri yazar ve çok daha fazlasını yapar.

ClickUp'ta Görev Yönetimi ile Not Alma

Notlarınızı ayrı bir uygulamada saklamak yerine, her şeyi tek bir yerde toplamak için ClickUp'ı deneyin. Kişisel yapılacaklarınızı takip etmek veya projeleri baştan sona yönetmek istiyorsanız, ClickUp daha az zaman harcayarak daha iyi ve daha hızlı iş yapmanıza yardımcı olur. 😺

Tüm bu heyecanın nedenini öğrenin: ClickUp'ı hemen ücretsiz kullanmaya başlayın — kredi kartı gerekmez!