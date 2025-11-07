Daha İyi Rutinler Oluşturmak İçin 20 Ücretsiz Notion Alışkanlık Takip Şablonu

"Eski alışkanlıklar kolay kolay değişmez." Bize hep böyle söylenmiştir.

Ancak günlük rutininize olumlu alışkanlıklar eklemek, sanıldığı kadar imkansız değildir. Tek ihtiyacınız olan şey bir yapıdır.

Ve bu yapı, basit bir alışkanlık izleme şablonu ile başlar. Bu tür şablonlar, ilerlemenizi görselleştirmenize, günlük eylemlerinizi izlemenize ve küçük başarıları kutlayarak ilhamınızı korumanıza yardımcı olur.

Notion'un alışkanlık izleme şablonları tam da bunu sunar. Günlük alışkanlıklarınız için özel bir alan sunan bu şablonlar, Notion alanınızı yansıtmanıza, planlamanıza ve gelişmenize yardımcı olan merkezi bir sisteme dönüştürür.

Bu makalede, kendi alışkanlık izleme takipçinizi kolaylık ve tutarlılıkla izlemeye başlamanıza yardımcı olacak en iyi Notion alışkanlık izleme takipçisi şablonlarını derledik.

En İyi Alışkanlık Takipçisi Şablonlarına Genel Bakış

İşte sizin için kısa bir özet:

İyi bir Notion alışkanlık takip şablonu nedir?

İyi bir Notion alışkanlık takip şablonu, sizi gerçekten devam etmeye teşvik eder.

Her gün yeni bir sayfa açar, günlük alışkanlıklarınızı işaretler, tutarlılığınızı sessizce yansıtan ilerleme çubuğuna göz atar ve yansıma bölümüne birkaç düşünceyi not edersiniz.

En iyi Notion alışkanlık takip şablonları sezgiseldir, sınırsız alışkanlığı destekler ve aşağıdaki özelliklerle ihtiyaçlarınıza uyum sağlar:

✅ Alışkanlık takipçinizi rutininize, hedeflerinize ve kişisel tercihlerinize göre özel hale getirin.

✅ Motivasyonunuzu korumak için grafikler, çubuklar veya seri sayıcılar kullanarak ilerlemenizi görselleştirin.

✅ İzleme yapmaya başlamanıza ve tutarlı kalmanıza yardımcı olacak yerleşik hatırlatıcılar ekleyin.

✅ Kişisel gelişimi ve alışkanlıkların gözden geçirilmesini desteklemek için yansıma alanı ekleyin.

Tamamen organize olmak için alışkanlık izlemesini hedefler, notlar ve görevlerle birleştirin.

20 Notion Alışkanlık Takip Şablonları

Alışkanlıklarınızı anlamlı bir şekilde izleme konusunda size yardımcı olacak ve kişisel ve profesyonel hedeflerinize ulaşmanıza katkı sağlayacak uzun vadeli alışkanlıklar oluşturmanıza yardımcı olabilecek en iyi 20 Notion şablonunu bir araya getirdik. Hadi her birini inceleyelim.

1. Sağlık ve Alışkanlık Takipçisi

Bu sabah ilacınızı aldığınızı hatırlamaya mı çalışıyorsunuz? Yoksa yeni aldığınız takviye gerçekten işe yarıyor mu?

Sağlıklı alışkanlıklar, kendinize özen göstererek ve kişisel gelişime odaklanarak başlar. Bu Notion Alışkanlık Takip Şablonu , kronik koşulları olan, ruh sağlığıyla ilgilenen veya sadece daha iyi günlük alışkanlıklar edinmek isteyen herkes için mükemmeldir.

İlaçlarınızı kaydedebilir, semptomlarınızı zaman içinde izleyebilir ve tüm bunları alışkanlık izleme sisteminize bağlayabilirsiniz, böylece kalıpları tespit edebilir, rutinlerinizi ayarlayabilir ve bilinçli kararlar verebilirsiniz.

🌻 Bu şablonu seveceğiniz nedenler

İlaçları, semptomları ve rutinleri tek bir yerde kaydedin, böylece kalıpları ve tetikleyiciyi kolayca tespit edebilirsiniz.

Sürekliliği ve aksaklıkları bir bakışta görünürlük sağlamak için seri ve ilerleme çubuklarını izleme.

Girdi'lerin yanına yansımalar ekleyin, böylece ayarlamalar gerçek bağlam tarafından yönlendirilsin.

✨ İdeal olanlar: Uzun vadeli sağlık koşulları, ilaç programları veya sağlık rutinlerini yöneten kişiler.

2. Alışkanlık Takipçisi

Bazen, yeterli su içmek veya hızlı bir egzersiz yapmak gibi basit alışkanlıklar, yoğun programlar nedeniyle çok zor olabilir.

Bu dinamik Alışkanlık İzleme Şablonu, Notion'un düğme bloğunu kullanarak tek tıklamayla kurulum sayesinde günlük alışkanlıkları zahmetsizce izlemenizi sağlar. Basit rutinler üzerinde ivme oluşturmak ve işleri karmaşıklaştırmadan ilerlemenizi bir bakışta görmek için mükemmeldir.

🌻 Bu şablonu seveceğiniz nedenler

Tek tıklamayla günlük kontrol düğmelerini çalıştırın, böylece izleme hiç zor gelmesin.

Motivasyonunuzun ön planda kalması için basit bir takvim ve seri görünümüne göz atın.

Alışkanlık listelerini ve sıklıklarını özel olarak ayarlayın, böylece kurulumunuz gerçek hayata uysun.

✨ İdeal olanlar: Su içme, egzersiz veya farkındalık gibi temel günlük alışkanlıklar geliştiren yeni başlayanlar.

👀 İlginç Bilgi: Duke Üniversitesi'ndeki araştırmacılara göre, alışkanlıklar günlük davranışlarımızın yaklaşık %40'ını oluşturur. Bu, yapacağınız şeylerin neredeyse yarısının otomatik pilotta gerçekleştiği anlamına gelir!

3. Oyunlaştırılmış Alışkanlık Takipçisi

Onay kutuları size çok tekrarlayıcı geliyorsa, bu şablon tam size göre. Gamified Habit Tracker, tamamladığınız her alışkanlığı ödüllendiren bir EXP sistemi ile alışkanlık izleme rutininizi bir oyuna dönüştürür.

Günlük alışkanlık takipçisiyle tutarlı kalmaya çalışıyor ya da daha iyi alışkanlıklar oluşturmak için daha eğlenceli bir yol arıyorsanız, bu şablon baskı yerine ilerleme noktaları aracılığıyla motivasyonunuzu korumanıza yardımcı olur. Küçük başarılar ve görsel teşviklerden güç alan herkes için harika!

🌻 Bu şablonu seveceğiniz nedenler

Tamamladığınız görevler için XP ve seviye kazanın, böylece rutinleriniz ödüllendirici bir oyuna dönüşsün.

Hedefleri ve rozetleri açarak küçük başarıların ivmesini sürdürün.

İlerlemeyi eğlenceli bir şekilde gözden geçirmek için liderlik tablolarının veya kişisel istatistiklerin görünümü alın.

✨ İdeal olanlar: Oyuncular, öğrenciler veya alışkanlıklarını izleme için eğlenceli ve baskı yaratmayan bir yöntem arayan herkes.

4. Günlük Görev Yönetimi

Diyelim ki gününüzde sabah egzersizi, iki müşteri toplantısı, rapor yazma ve ailenizi aramayı hatırlama gibi şeyler var. Günlük Görev Yönetimi şablonu, tüm bunları gerçekten sığdırmanıza yardımcı olur.

Günlük alışkanlıkları, son teslim tarihleri ve gerçek hayattaki sorumluluklarla çakışan kişiler için tasarlanan bu şablon, görev planlamayı alışkanlık izlemeyle temiz ve görsel bir düzen içinde birleştirir.

Haftanızın görünümü, öncelikleri yönetebilir ve görevleri tekrarlayan rutinlere bağlayabilirsiniz.

🌻 Bu şablonu seveceğiniz nedenler

Görevleri ve alışkanlıkları birlikte planlayarak gününüzün yapılması gerekenler ve rutinler arasında dengeli olmasını sağlayın.

Enerjinizin iş yüküne uygun olması için aciliyet/çaba düzeyine göre öncelik belirleyin.

Takvim, Pano ve Liste görünümleri arasında geçiş yapın, böylece uygulamalarınız net kalır.

✨ İdeal kullanım alanları: Uzaktan çalışanlar veya çoklu görevleri olan öğrenciler gibi, hem yapılandırılmış alışkanlıkları hem de yoğun görevleri olan kişiler.

📮 ClickUp Insight: Sağlık ve zindelik kişisel hedefler listesinin başında yer alıyor, ancak insanların %38'i ilerlemelerini tutarlı bir şekilde izleme etmediklerini itiraf ediyor. Bu, niyet ile eylem arasındaki farktır ve işte burada ClickUp devreye girer. Alışkanlık Takip Şablonları ve Yineleyen Görevler ile rutinler oluşturabilir, egzersizlerinizi kaydedebilir ve sonunda meditasyon rutininize sadık kalabilirsiniz. 💫 Gerçek Sonuçlar: ClickUp kullanıcıları, 2 kat daha yüksek verimlilik bildirmektedir — çünkü yolunda ilerlemek, yolu gerçekten görmekle başlar.

5. En İyi Okuma Kitabı Takipçisi

Bir kitabı bitirmek bir başarı gibi gelmediğini hatırlıyor musunuz? Ultimate Reading Book Tracker şablonu ilhamınızı korumanıza yardımcı olur. Artık iş, ekranlar ve sonsuz sekmeler arasında bir bölümü bile bitirmek bir zafer gibi gelebilir. Bu şablon, yeterli bir yapı ile okumayı hayatınıza geri getirir.

İlerlemenizi izleme, okuduğunuz sayfaları kaydedin ve kitapları tatmin edici bir "Bitirildi" düğmesiyle işaretleyin. Ayrıca, her girişin notlar ve düşünceler için ayrılmış özel bir alanı vardır.

🌻 Bu şablonu seveceğiniz nedenler

Sayfaları, durumu ve bitiş tarihlerini takip ederek okuma ritminizin yolunda gitmesini sağlayın.

Alıntıları ve notları kitaplara göre saklayın, böylece içgörüleriniz hafızanızda kaybolmasın.

Tür veya önceliğe göre filtreleyin, böylece bir sonraki okumanız kendiliğinden seçilsin.

✨ İdeal olanlar: Hevesli okuyucular, öğrenciler veya yapı ve içgörü ile günlük okuma alışkanlığı geliştiren herkes.

6. Minimal Haftalık Plan + İzleme (Aşırı Yükleme Yok)

Notion'da yeni bir alışkanlık takipçisi açıp, beş dakika sonra çok fazla geldiği için kapattıysanız, Minimal Haftalık Plan + İzleme şablonu tam size göre.

Dağınıklığı ortadan kaldırır ve önemli olan şeylere odaklanır: haftalık hedefleriniz için temiz bir düzen, özlü bir günlük görev listesi ve tutarlılık oluşturmak için basit, ücretsiz bir alışkanlık takipçisi. Bitmemiş görevleri devretmekten ilerlemenizi kontrol etmeye kadar her şey, ekranınızı (veya beyninizi) aşırı yüklemeden akış içinde ilerler.

🌻 Bu şablonu neden seveceksiniz?

Haftalık odak noktaları ve günlük kontrol listeleri ayarlayarak planlamayı hafif tutun.

Bitmemiş öğeleri otomatik olarak taşıyın, böylece hiçbir şey gözden kaçmasın.

Temiz bir gösterge paneli tutun, böylece her gün korkmadan açabilirsiniz.

✨ İdeal olanlar: Stres olmadan yapılandırma isteyen Notion kullanıcıları, özellikle planlama veya izleme konusunda yeni olanlar.

💡 Profesyonel İpucu: Sabahlarınız telaşlı veya verimsiz geçiyorsa, Yetişkinler için Sabah Rutini Kontrol Listesi Oluşturma rehberi, her güne netlik, sakinlik ve amaçla başlamanıza yardımcı olacak basit bir sistemi ayrıntılı olarak anlatır.

7. Hedefler ve Alışkanlıklar Takipçisi

Büyük hedefler ayarladığınız halde günlük hayatın karmaşasında bunları kaybettiyseniz, Hedefler ve Alışkanlıklar Takipçisi şablonu her şeyi yeniden odak noktasına getirir. Hedeflerinizi zaman çizelgelerine (12 haftadan 5 yıla kadar) böler, uygulanabilir adımlarla yapılandırır ve zaman içinde tutarlılık oluşturmak için hepsini günlük alışkanlık takipçisiyle birleştirir.

Kariyer veya kişisel gelişim gibi yaşam alanlarına göre kategorilere ayırabilir ve hatta hedeflerinizi görünürlükte tutmak için bir vizyon panosu oluşturabilirsiniz.

🌻 Bu şablonu seveceğiniz nedenler

Uzun vadeli hedefleri adımlara ve günlük alışkanlıklara bölerek sonuçları birleştirin.

Önceliklerin dengeli kalması için yaşam alanlarını ve zaman dilimlerini etiketleyin.

Zaman çizelgeleri ve yansımalarla ilerlemenizi gözden geçirerek rotanızı kolayca düzeltin.

✨ İdeal olanlar: Uzun vadeli hedefleri günlük rutinlerle dengeleyen kişiler, özellikle kişisel gelişim veya kariyer planlaması yapanlar.

8. En İyi Alışkanlık Takipçisi (Streak)

Günlük alışkanlıklarınıza sadık kalmaya çalışıyor, ancak motivasyonunuzu korumak için bir onay kutucuğundan daha fazlasına mı ihtiyacınız var?

Notion En İyi Alışkanlık Takipçisi şablonu, ilerlemenizi görsel bir ısı haritasına dönüştüren GitHub tarzı bir katkı tablosu ile motivasyon sağlar.

İster egzersizlerinizi izleme, ister günlük yazın veya meditasyon yapın, tutarlılığı gerçekten ödüllendirici kılan ayrıntılı istatistikler ve seri sayacına sahip olacaksınız. Ayrıca, Koyu Modda da harika görünüyor.

🌻 Bu şablonu seveceğiniz nedenler

Tutarlılık kalıplarının anında ortaya çıkması için ısı haritası ızgarasını kullanın.

Alışkanlık başına serileri ve istatistikleri izleme, böylece başarılarınızı ölçebilirsiniz.

Koyu/temiz düzenler arasında anahtar yapın, böylece takipçiyi günlük kullanım için davet edin.

✨ İdeal olanlar: Görsel öğrenenler, verimlilik hayranları veya seri ve ısı haritalarından motivasyon alan herkes.

9. Para Takipçisi

Ne sıklıkla bakiyenizi kontrol edip "Bütün param nereye gitti?" diye düşünüyorsunuz?

Endişelenmeyin, yalnız değilsiniz. Para Takipçisi şablonu, birden fazla hesapta giderleri, gelirleri ve geri ödemeleri kaydetmek için temiz ve sezgisel bir sistem sunar.

Dinamik gider grafiği ve kategorilere ayrılmış liste görünümü ile finansal alışkanlıkların izleme, günlük rutininin doğal bir parçası gibi hissettirir.

🌻 Bu şablonu seveceğiniz nedenler

Gelir/giderleri kategoriye göre kaydedin, böylece harcama alışkanlıklarınız şeffaf olsun.

Aylık eğilimleri görselleştirin, böylece aşımlar erken tespit edilebilir.

Hesapları ve transferleri tek bir merkezden görünümü vererek mutabakatı kolaylaştırın.

✨ İdeal olanlar: Öğrenciler, serbest çalışanlar veya minimalist bir kurulumla daha akıllı para alışkanlıkları geliştiren herkes.

10. İş Başvuru Takipçisi

E-postaları ve elektronik tabloları inceleyerek ne zaman, nerede ve hangi rol için başvurduğunuzu hatırlamak yorucu olabilir.

İş Başvuru Takipçisi şablonu , tüm iş arama çabalarınızı tek bir yerde toplar; başvuruları, takipleri ve mülakat hazırlıklarını net bir şekilde izle. Tahtayı, takvimi veya tablo görünümlerini kullanarak ilerlemenizi görselleştirin, son başvuru tarihlerini takip edin ve her başvuruya hak ettiği önemi verin.

🌻 Bu şablonu seveceğiniz nedenler

Roller, aşamaları ve son tarihleri takip edin, böylece takip işlemleri asla aksamasın.

Şirketlere göre özgeçmişleri, notları ve hazırlık kontrol listelerini saklayın, böylece mülakatlar daha sakin geçsin.

Hızın görünürlüğü korunması için panoya/takvime göre boru hattını görün.

✨ İdeal kullanım alanları: Farklı roller, sektörler ve zaman çizelgeleri arasında birden fazla başvuruyu aynı anda yürüten iş arayanlar.

👀 Eğlenceli Bilgi: Beyniniz eski alışkanlıkları tamamen "silmez". Daha güçlü rutinlerle değiştirilmedikçe, stres altında yeniden ortaya çıkabilirler.

11. 2025 Yaz Gösterge Paneli

Yaz tatili dinlendirici gibi gelir... ta ki haftalar gerçek bir ilerleme kaydetmeden geçip gitmenin ne kadar kolay olduğunu fark edene kadar.

2025 Yaz Gösterge Paneli şablonu, yazınızı anahtar alanlarda yapılandırmanıza yardımcı olur: okuduğunuz kitapları takip edin, video izlenimlerinizi not alın, yaz işine hazırlanın ve kişisel hedeflerinizi günlük adımlara bölün.

Yerleşik alışkanlık takipçisi, günlük görevler ve görsel takvim ile, aşırı yükleme yapmadan yansıma ve verimliliği bir araya getirir.

🌻 Bu şablonu seveceğiniz nedenler

Hedefleri, öğrenmeyi ve iş vardiyalarını planlayarak molaların yapılandırılmasını sağlayın.

Alışkanlıkları ve günlük görevleri takip edin, böylece günleriniz boşa geçmesin.

Önemli noktaları ve dersleri kaydedin, böylece ilerlemeniz somut hale gelsin.

✨ İdeal olanlar: Yaz tatili boyunca amaçlarına odaklanmak ve düzenli olmak isteyen öğrenciler ve kendi kendine çalışanlar.

12. 75 Zorlu Meydan Okuma Takipçisi

75 Hard'a başlamak bir şeydir. 75 gün boyunca buna sadık kalmak ise çoğu insanın vazgeçtiği noktadır.

75 Hard Challenge Tracker şablonu, yerleşik kontrol listeleri, ilerleme görselleri ve rutinlerinizi kaydetmeyi kolaylaştıran düğmelerle, 1. günden 75. güne kadar hesaplarınızı yerine getirmenize yardımcı olmak için tasarlanmıştır.

Egzersizleri, su alımını, okumaları, öğünleri ve günlük fotoğrafları, zorluğun katı taleplerini yansıtan yapılandırılmış bir düzen içinde izleme.

Unutmayın: Motivasyonunuz azaldığında, düzenli bir yapı sizi devam ettirir.

🌻 Bu şablonu seveceğiniz nedenler

Uyumun açıkça görülebilmesi için 75 kuralı günlük onay kutuları ile yansıtın.

Zor günlerde motivasyonunuzu korumak için seri sayacı ve görselleri inceleyin.

Hızlı kayıt düğmelerini kullanarak izleme işlemini saniyeler içinde gerçekleştirin, irade gücüne ihtiyaç duymadan.

✨ İdeal olanlar: 75 Hard Challenge'a commit eden ve her kuralı, her günü izleme için net ve güvenilir bir yol arayan herkes.

13. Sabah + Akşam Rutin Takipçisi

Gününüz telaşla başlıyor ve unutulan yapılacaklar listesiyle bitiyorsa, Sabah + Akşam Rutin Takipçisi şablonu, rutininizin her iki ucuna da düzen getirmenize yardımcı olur.

Bu şablonu kullanarak egzersiz, günlük yazma veya okuma gibi günlük alışkanlıklarınızı sabah ve akşam akışları için ayrı bölümler halinde harita. Yerleşik ilerleme çubuğu, tutarlı kalmanıza ve haftalık başarılarınızı değerlendirmenize yardımcı olarak her gün sakin ve verimli bir ritim sürdürmenizi kolaylaştırır.

🌻 Bu şablonu seveceğiniz nedenler

AM/PM akışlarını ayırın, böylece kitap ayracı alışkanlıkları kasıtlı kalır.

Rutinlerin zamanla gelişmesi için ipuçları ve yansımalar ekleyin.

Haftalık tamamlandı oranlarını izleme ederek dengeyi alışkanlık haline getirin.

✨ İdeal olanlar: Daha iyi odaklanma, enerji ve dinlenme için dengeli, düzenli rutinler oluşturmak isteyen herkes.

💡 Profesyonel İpucu: Her görev acil gibi görünüyorsa, hiçbir şey tamamlandı gibi olmaz. İşte Görevlere Öncelik Verme, kaosu azaltmak ve takımın darboğazı haline gelmemek için gerçekten önemli olan şeyleri nasıl belirleyeceğinizi gösterir.

14. Gösterge Paneli – Kişisel Planlayıcı

Güne neye odaklanacağınızı bilmeden başladıysanız, Gösterge Paneli – Personal Planner şablonu sizin sıfırlama düğmenizdir. Kişisel bir komut merkezi olarak tasarlanan bu şablon, günlük ve haftalık planlama, alışkanlık izleme ve sağlık günlüğünü bir araya getirerek görevlerinizi gerçekte nasıl hissettiğinizle uyumlu hale getirmenizi sağlar.

Yapılacaklar listenizi tekrar tekrar gözden geçirmeyi bırakacak ve hem hedeflerinizi hem de enerjinizi destekleyen bir rutin oluşturmaya başlayacaksınız.

🌻 Bu şablonu seveceğiniz nedenler

Planlayıcı, alışkanlıklar ve sağlık notlarını birleştirerek kararlarınızın enerjinize uygun olmasını sağlayın.

Günlük görevleri haftalık hedeflere uyarlayın, böylece çabalarınızın verimliliği artacaktır.

Programların gerçeklerle uyumlu olması için ruh hali ve odaklanma eğilimlerini inceleyin.

✨ İdeal olanlar: Farkındalık veya esnekliği feda etmeden yapılandırılmış bir planlama isteyen, bunalmış planlayıcılar.

ClickUp'ın yerleşik özellikleriyle görevlerinizi önceliklendirmenize nasıl yardımcı olduğunu gösteren kısa bir video:

15. Estetik Aylık Takipçisi

Bazen, daha iyi alışkanlıklar oluşturmanın en zor kısmı, sadece ortaya çıkmaktır. İşte burada tasarım devreye girer.

Estetik Alışkanlık Takipçisi şablonu, aylık planlamanızı gerçekten açmak, temizlemek ve minimal ve rahatlatıcı bir görünüme kavuşturmak isteyeceğiniz bir alana dönüştürür. Günlük alışkanlıklar, haftalık öncelikler ve aylık hedefler için yapılandırılmış görünümlerle sakinliği fonksiyonla harmanlar.

🌻 Bu şablonu seveceğiniz nedenler

Temiz ve sakinleştirici bir düzen kullanarak günlük kontrol yapmaya teşvik olun.

Hedeflerinizi gözden kaçırmamak için aylık, haftalık ve günlük görünümleri planlayın.

Alışkanlık noktalarını ve ilerleme çubuklarını izleterek ivmenin görünürlüğünü sağlayın.

✨ İdeal olanlar: Görsel düşünenler, günlük tutmayı sevenler veya temiz, güzel dijital alanlarda motivasyon bulan herkes.

16. Burs Takipçisi

Üniversite seçenekleri, makale taslakları ve burs başvuru tarihleri arasında, izlemeyi kaybetmek ve fırsatları kaçırmak çok kolaydır.

Burs Takipçisi şablonu size her şeyi yönetmek için düzenli bir alan sunar: üniversiteleri kısa listeye alın, başvurularınızı planlayın ve her bursun yapılacaklarını ve durumunu takip edin. Dağınık elektronik tablolar ve son dakika telaşları yerine, güvenle ilerlemek için net bir sisteme sahip olursunuz.

🌻 Bu şablonu seveceğiniz nedenler

Son teslim tarihlerini, gereksinimleri ve durumu merkezileştirin, böylece gönderi izleme planlandığı gibi ilerlesin.

Her burs için denemeler ve notlar ekleyin, böylece yeniden kullanmak çok kolay olsun.

Uygunluk, miktar veya son teslim tarihi göre sıralayın, böylece çabalarınız doğru yere yönlendirilsin.

✨ İdeal Kullanıcılar: Bursları ve başvuru görevlerini yönetmek için güvenilir bir yönteme ihtiyaç duyan üniversiteye başvuran öğrenciler.

17. Yaşam Hedefleri ve Görevlerinin Oyunlaştırılmış Sürümü

Bir oyunu saatlerce oynayabilirsiniz, ama görev listenizi tamamlamak? O kadar da eğlenceli değil.

Hayat Hedefleri ve Görevleri şablonunun Gamify Sürümü, hayat hedeflerinizi ve günlük görevlerinizi tutarlılığı ve zamanında güncellemeleri ödüllendiren oyun benzeri bir sisteme dönüştürür. İster uzun vadeli planlar için çalışıyor ister olumlu alışkanlıklar oluşturmaya çalışıyor olun, eğlenceli kurulum, puanlar aracılığıyla motivasyonunuzu ve ilgililiğinizi korumanıza yardımcı olur.

🌻 Bu şablonu seveceğiniz nedenler

Hedefleri ve alışkanlıkları puanlara dönüştürerek ilerlemeyi oyun gibi hissedin.

Tutarlılığın görünürlük kazanarak karşılığını alması için kademeler/ödüller ayarlayın.

Motivasyonunuzu artırmak için puan tabloları ve geçmişinizi inceleyin.

✨ İdeal olanlar: Oyuncular, yaratıcı kişiler veya verimliliği bir angarya değil, daha çok bir oyun gibi hissetmek isteyen herkes.

👀 Eğlenceli Bilgi: Kötü alışkanlıklar bulaşıcı olabilir. Birinin davranışını, sadece onunla sürekli birlikte olmakla bile kolayca benimseyebilirsiniz.

18. EN BASİT Alışkanlık Takipçisi

Çoğu alışkanlık izleme şablonu, her şeyi izlemenizi ister.

EN BASİT Alışkanlık Takipçisi bunu gerçekten yapmanızı sağlar. Bir sistemi ayarlamak için, ona uymaktan daha fazla zaman harcadıysanız, bu basit alışkanlık takipçisi tüm karmaşayı ortadan kaldırır.

Otomatik güncellenen takvim, günlük kontrol listesi ve isteğe bağlı ilerleme göstergeleri ile tutarlılık için tasarlanmıştır.

🌻 Bu şablonu seveceğiniz nedenler

Sürtünmeyi düşük tutmak için minimal bir kontrol listesi ve takvim kullanın.

Günlük sayfaları otomatik olarak oluşturun, böylece kurulum sizi asla yavaşlatmasın.

Verilerin yararlı kalması ve ağır olmaması için isteğe bağlı ölçümleri izleme.

✨ İdeal olanlar: Minimalistler, rutin oluşturucular ve aşırı karmaşık izleme sistemlerinden bıkmış herkes.

19. Görsel Alışkanlık Takipçisi Grafikleri

Motivasyonunuzu korumak için ilerlemenizi görmeniz gerekiyorsa, Görsel Alışkanlık Takipçisi Grafik şablonu tam size göre.

Tamamlandı alışkanlıkları işaretlemek için tek bir düğmeye basarak günlük sayfa oluşturur ve haftalık ilerlemeyi ve yıllık grafikleri otomatik olarak günceller, böylece kalıpları tespit edebilir ve yolunda ilerleyebilirsiniz.

🌻 Bu şablonu seveceğiniz nedenler

Trendlerin öne çıkması için grafiklerinizi ve haftalık özetlerinizi otomatik olarak oluşturun.

Tek tıklamayla günlük sayfalara erişin, böylece anında kayıt yapabilirsiniz.

Haftaları ve ayları karşılaştırarak iyileşmelerin inkar edilemez olmasını sağlayın.

✨ İdeal olanlar: Günlük alışkanlıklarını grafiksel olarak görmek isteyen görsel öğrenenler ve tutarlılık arayanlar.

20. Alışkanlık Ödül Sistemi

Bazen, daha iyi alışkanlıklar oluşturmak için bir neden gerekir.

Alışkanlık Ödül Sistemi şablonu, alışkanlıkları tamamlandı olduğunuzda size özel ödüller ayarlamanızı sağlayarak tutarlılığı, sabırsızlıkla beklediğiniz bir motivasyona dönüştürür.

Alışkanlıklarınızı tanımlayabilir, anlamlı ödüller atayabilir ve bunları kontrol etmeye başlayabilirsiniz. Küçük başarıları gerçekten kalıcı bir motivasyona dönüştürmek için harika bir yoldur.

🌻 Bu şablonu seveceğiniz nedenler

Alışkanlıkları anlamlı ödüllerle ilişkilendirin, böylece teşvikler kişisel kalır.

Hedefleriniz doğrultusunda tamamlanan eylemleri takip edin, böylece ödüllerinizi kazanın.

İlerleme-ödül ölçerleri görün, böylece bir sonraki dönüm noktası yakın hissedin.

✨ İdeal olanlar: Teşviklerden yararlanmayı seven ve günlük alışkanlıklarını yerleşik ödüllerle oyunlaştırmak isteyen herkes.

Notion Sınırları

Notion şablonları kurulumunu basitleştirir, ancak sisteminizin uyum sağlaması gerektiği anda genellikle sorunlara neden olur.

Şablonlar, alışkanlık izlemesinin önceliklerin değişmesi, rutinlerin değişmesi veya çoklu rol sorumlulukları gibi hayatınızın geri kalanıyla nasıl hesap ettiğini nadiren hesap eder.

Birçok şablon, alışkanlıklarınızın gerçekte nasıl örtüştüğünü veya geliştiğini yansıtmayan sabit kategorilere (örnek: sağlık, verimlilik) sizi zorlar.

İlerleme çubukları ve seri sayaçları gibi görsel takipçileri, ay ortasında alışkanlıklar eklediğinizde veya çıkardığınızda kolayca bozulur.

Günlük alışkanlıkları uzun bir zaman çizelgesinde tekrarlamak, özellikle mobil cihazlarda veritabanlarının şişmesine ve performansın yavaşlamasına neden olur.

Çoğu şablon, birden fazla bağlamda (örnek: kişisel, fitness hedefleri, öğrenme) alışkanlık izlemeyi tek bir şekilde desteklemez, bu da sisteminizin zamanla parçalanmasına neden olur.

Alternatif Notion Şablonları

Notion'dan farklı olarak ClickUp, ş Akışınıza uyum sağlayan ölçeklenebilir bir yapı sunar. İşte size kolaylık olması için ClickUp'ın Notion şablon seçeneklerine alternatif bazı seçenekler:

1. ClickUp Kişisel Alışkanlık Takipçisi Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin Günlük hedeflerinize göre iş yükünüzü takip edin ve ClickUp Kişisel Alışkanlık Takip Şablonu'nu kullanarak tamamladığınız alışkanlıkları görselleştirin.

Diyelim ki daha fazla su içmeye, günlük tutmaya ve ekran süresini sınırlamaya çalışıyorsunuz, ancak mevcut Notion alışkanlık takipçiniz bir gün kaçırdığınızda veya rutininizi değiştirdiğinizde bozuluyor.

ClickUp'ın Kişisel Alışkanlık Takip Şablonu, yineleyen görevler, otomatik hatırlatıcılar ve ilerlemenize göre ayarlanan gerçek zamanlı izleme özelliği ile bu sorunu çözüyor. Alışkanlıklarınız her değiştiğinde sisteminizi yeniden oluşturmanıza gerek yok.

Görsel ilerleme güncellemeleri, günlük hedefler ve kişisel ve çalışma alanlarında esnek izleme özelliği ile bu şablon, manuel çaba harcamadan tutarlılığı korumanıza yardımcı olur.

🌻 Bu şablonu seveceğiniz nedenler

Yineleyen görevleri ve hatırlatıcıları kullanarak rutinlerinizi program değişikliklerinden etkilenmeden sürdürün.

Gösterge panelleriyle ilerlemenizi ve hedeflerinizi takip edin, böylece geri bildirimler gerçek zamanlı olsun.

Kişisel/Çalışma Alanı arasında geçiş yapın, böylece alışkanlıklar tüm hayatınıza uyum sağlasın.

✨ İdeal olanlar: Sürekli kurulumlarını değiştirmeden gelişen alışkanlıklarını izlemeyi isteyen yoğun profesyoneller.

2. ClickUp Yapılacak İşler Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp Yapılacak İşler Şablonu ile günlük işlerinizi hiç aksatmadan gerçekleştirin.

Gününüzü beş acil görev, üç takip işi ve hazırlık yapmayı unuttuğunuz bir toplantıyla mı başlıyorsunuz? Bu size tanıdık geliyor mu?

ClickUp Yapılacak İşler Şablonu, aşırı iş yüklerini organize ve uygulanabilir adımlara bölmenize yardımcı olur.

Acil durumlara göre öncelik belirleyebilir, Kanban panoları veya Gantt grafikleriyle ilerlemenizi takip edebilir ve görevlerinizi alt görevler ve son tarihler içeren liste halinde yapılandırabilirsiniz.

🌻 Bu şablonu seveceğiniz nedenler

Gününüzü net bir şekilde başlatmak için aciliyet ve etkiye göre önceliklerinizi belirleyin.

İşi alt görevlere ve zaman çizelgelerine bölerek teslimatı öngörülebilir hale getirin.

Liste, Pano ve Gantt görünümlerini görüntüleyerek planlamanızı tarzınıza uygun hale getirin.

✨ İdeal kullanım alanları: Hızlı tempolu iş yüklerini yöneten, düzenli ve odaklanmış kalmak için net ve esnek bir sisteme ihtiyaç duyan profesyoneller.

3. ClickUp Günlük Yapılacaklar Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp Günlük Yapılacaklar Şablonu ile aşırı karmaşık sistemlerin karmaşasından kurtulup gün boyunca ivmenizi koruyun.

Masanıza oturuyorsunuz ve müşteriyle görüşüp görüşmediğinizi, sabah raporunu gönderip göndermediğinizi, hatta kahvaltı yapıp yapmadığınızı bile hatırlayamıyorsunuz. ClickUp Günlük Yapılacaklar Şablonu, gününüzü saat saat planlamanıza yardımcı olur.

Özel Alanları kullanarak iş ve kişisel görevleri ayırabilir, tekrarlanan rutinler için kontrol listeleri ekleyebilir ve günlük alışkanlıklarınızı ve sorumluluklarınızı senkronizasyon içinde tutmak için tamamlananları işaretleyebilirsiniz.

🌻 Bu şablonu seveceğiniz nedenler

Kontrol listeleriyle gününüzü zaman bloklarına ayırın, böylece her saat momentumunuz artacaktır.

Özel Alanlar ile iş ve kişisel yaşamınızı ayırın, böylece odak noktanız net kalır.

Devir kuralları ile her gün sıfırlayın, böylece hiçbir şey gözden kaçmasın.

✨ İdeal kullanım alanları: Toplantılar, yönetici işler ve kişisel görevler arasında denge kuran ve yapılandırılmış bir günlük sıfırlama ihtiyacı olan profesyoneller.

👀 Eğlenceli Bilgi: MIT araştırmacıları, farelerin labirentte yiyecek ödülü için yolunu bulmasını incelerken, beynin bir ipucu-rutin-ödül döngüsüyle alışkanlıkları formladığını keşfettiler. Bu bulgu, bir alışkanlık formlandığında beynin rutini otomatik olarak çalıştırarak enerji tasarrufu yaptığını ortaya çıkardı. Bu bulgu, günümüzde modern alışkanlık bilimini destekleyen bir içgörü olarak kabul edilmektedir.

4. ClickUp Takvim Yapılacaklar Listesi Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp'ın Takvim Yapılacaklar Listesi Şablonu'nu kullanarak derin iş ve hızlı kazançlar arasında geçiş yapın.

Saat 11'de bir müşteri görüşmeniz, saat 3'e kadar teslim etmeniz gereken bir teklif ve kafanızda dolaşan bir düzine başka görev var. Bu senaryodaki sorun şu: tüm bunları gününüze nasıl sığdıracağınızı bilmiyorsunuz.

ClickUp Takvim Yapılacaklar Listesi Şablonu, tüm iş yükünüzü saat, gün veya hafta bazında planlamak, önceliklendirmek ve haritalandırmak için tek bir birleşik görünüm sunar.

Görevleri açık alanlara sürükleyip bırakın, toplantılar arasında ara verin ve işlerin tamamlanması için gerçekte ne kadar süre gerektiğini izleme.

🌻 Bu şablonu seveceğiniz nedenler

Görevleri takvim boşluklarına sürükleyerek planlarınızın gerçekçi olmasını sağlayın.

Tamponlar oluşturun ve süreleri tahmin edin, böylece programlar çabaları yansıtabilir.

Kapasitenizin dürüst kalması için günlük/haftalık görünümleri karşılaştırın.

✨ İdeal olanlar: Zamanı bloklara ayırmaya güvenen veya kaotik programlarına düzen getirmek isteyen profesyoneller.

5. ClickUp Kişisel Gelişim Planı Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp Kişisel Gelişim Planı şablonunu kullanarak görsel izleme ile bu süreçte kendinize karşı dürüst olun.

Hedefleriniz var. Belki kariyerinizi değiştirmek, daha sağlıklı olmak veya odaklanma becerinizi geliştirmek. Ancak, gerçekte neyin ilerlediğini izleme de bu zorluğun önemli bir parçasıdır.

ClickUp Kişisel Gelişim Planı Şablonu, net hedefler ayarlamanız, bunların neden önemli olduğunu tanımlamanız ve bunları uygulanabilir adımlara bölmeniz için tek bir yer sunar.

Kaynakları düzenleyebilir, zaman çizelgeleri harita edebilir ve ilerleme izleme özelliğini kullanarak bilinçli büyümeyi rutininizin bir parçası haline getirebilir, böylece belirsiz bir karar değil, stressiz bir deneyim yaşayabilirsiniz.

🌻 Bu şablonu seveceğiniz nedenler

Hedefleri, bunların neden önemli olduğunu ve büyümenin somut olması için atılması gereken adımları tanımlayın.

Motivasyonunuzu canlı tutmak için dönüm noktalarını ve ilerlemenizi takip edin.

Kaynakları ve zaman çizelgelerini düzenleyin, böylece eylemler niyetlerinizi geride bıraksın.

✨ İdeal olanlar: Yapılandırılmış, ölçülebilir bir planla sağlık, kariyer veya zihniyet alanında uzun vadeli büyüme peşinde olan herkes.

💡 Profesyonel İpucu: Beklenmedik bir şekilde birkaç dakikanız mı var? " Ücretsiz Zamanlarda Yapılacak 50 Verimli Şey " adlı blog yazısı, boş zamanlarınızı anlamlı bir ilerlemeye dönüştürmek için hızlı ve az çaba gerektiren fikirler sunar.

6. ClickUp Çocuklar için Günlük Kişisel Program Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp Günlük Çocuklar İçin Kişisel Program Şablonu ile çocuklarınızın günlük rutinine stres olmadan düzen getirin.

Okul ödevlerini, ekran süresini ve oyun zamanını bir günde yönetmek zordur, özellikle de çocuğunuz sürekli "Şimdi ne yapılacak?" diye soruyorsa.

ClickUp Günlük Çocuklar İçin Kişisel Program Şablonu, okuma zamanından açık hava molalarına kadar her şeyi haritanın görsel ve çocuk dostu bir rutin sunar.

Öğrenme, ev işleri, yemekler ve eğlence için zaman blokları ile çocukların günlerini bir bakışta anlamalarına yardımcı olur. Ebeveynler nazik hatırlatıcılar ayarlayabilir ve ilerlemeyi kontrol edebilirken, çocuklar zahmetsizce ve bağımsız olarak rutinler ve olumlu alışkanlıklar oluşturabilirler.

🌻 Bu şablonu seveceğiniz nedenler

Görsel bloklarla çocuk dostu rutinler oluşturun, böylece günleriniz öngörülebilir hale gelsin.

Nazik hatırlatıcılar ve kontrol noktaları ekleyerek bağımsızlığınızı artırın.

Okul, ev işleri ve oyun arasında denge kurarak alışkanlıkların doğal bir şekilde form almasını sağlayın.

✨ İdeal olanlar: Evde çocuklarına düzenli günlük rutinler desteği veren ebeveynler, evde eğitim verenler veya veliler.

7. ClickUp Kişisel Verimlilik Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp Kişisel Verimlilik Şablonu ile aciliyetine göre öncelik belirleyin ve projeler arası ilerlemeyi izleyin.

Monday sabahı ve geçen haftadan kalan beş yarım kalmış görev, iki yeni proje teslim tarihi ve bunların hiçbirini tamamlamak için gerçek bir planınız yok.

ClickUp Kişisel Verimlilik Şablonu, dağınık görevlerinizi yapılandırılmış, takip edilebilir bir sisteme dönüştürerek bu kaosu çözmenize yardımcı olur. İşleri uygulanabilir adımlara bölebilir, acil öğeleri işaretleyebilir ve her bir görevinizin haftalık hedeflerinize nasıl katkıda bulunduğunu görselleştirebilirsiniz.

🌻 Bu şablonu seveceğiniz nedenler

Görevleri haftalık önceliklere ayırarak çabalarınızın hedeflerle uyumlu olmasını sağlayın.

Acil durumları ve sorumluları işaretleyin, böylece sonraki adımlar netleşsin.

Son teslim tarihleri geçmeden ayarlamalar yapabilmek için gösterge panellerini inceleyin.

✨ İdeal kullanım alanı: Hafta boyunca çakışan görevleri ve bitmemiş işleri yönetmek için net bir sisteme ihtiyaç duyan yoğun profesyoneller.

💡 Profesyonel İpucu: Sabah rutininize sadık kalmakta zorlanıyor musunuz? "Alışkanlık Yığma ile Hayatınızı Optimize Etme" adlı blog yazısı, küçük ve kolay alışkanlıkları birbirine bağlayarak, irade gerektirmeden bunların kalıcı olmasını sağlamanın yollarını gösteriyor.

8. ClickUp SMART Hedefler Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp SMART Hedefler Şablonu'nu kullanarak takımdaki herkesin uyumlu ve hesaba katılmasını sağlayın.

Aylardır bu yeni ürünü piyasaya sürmekten bahsediyorsunuz... ancak net bir zaman çizelgesi veya sahiplik olmadan hiçbir şey ilerlemiyor.

ClickUp SMART Hedefler Şablonu, belirsiz hedeflerinizi yapılandırılmış, takip edilebilir dönüm noktalarına dönüştürmenize yardımcı olur. Hedefleri belirli, ölçülebilir, ulaşılabilir, ilgili ve zaman sınırlı görevlere bölün; son tarihler atayın ve takımınızın ilerlemesini gerçek zamanlı olarak görselleştirin.

🌻 Bu şablonu seveceğiniz nedenler

Büyük hedefleri ölçülebilir dönüm noktalarına dönüştürün, böylece ilerlemenizi takip edebilirsiniz.

Hesaplılık için sahipler ve son teslim tarihi atayın.

Durumu ve hızı görselleştirin, böylece incelemeler hızlı ve gerçekçi olsun.

✨ İdeal kullanım alanları: Büyük resimde belirlenen hedefleri, ölçülebilir sonuçlar içeren odaklanmış, ulaşılabilir planlara dönüştüren takımlar veya bireysel profesyoneller.

Alışkanlıkları İzleme Bir Tık Uzaklıkta

İyi alışkanlıklar, onları başladığımız için değil, izlediğimiz için kalıcı olur.

Hedefiniz ne olursa olsun — daha fazla su içmek, günde 10 sayfa okumak veya iş saatleri boyunca odaklanmak — anahtar, gerçekten görebileceğiniz ilerlemedir. İzlemeyi bıraktığımız anda, alışkanlıklar arka plana kayar.

Çoğu sistem bu noktada başarısız olur. Hazır şablonlar ilk bakışta temiz görünebilir, ancak alışkanlıklarınız geliştikçe veya öncelikleriniz değiştikçe uyum sağlamazlarsa, sonunda başarınızı engellerler.

Buna karşılık ClickUp, yineleyen görevler, görsel hedefler ve gerçek zamanlı ilerleme güncellemeleri ile iş akışınıza benzer şekilde fonksiyon gösteren bir alışkanlık izleme özelliği sağlar.

Ve bu sadece bireyler için değil.

ClickUp yazılımı ile şirket projelerinin izleme ve organizasyonu çok kolay ve etkilidir. Basit listelerden karmaşık projelere kadar, ClickUp işlerin beklendiği gibi yapılmasını sağlamak için kullanılmaktadır. Görev yönetimi sorunlarını ele alırken ve devam eden görevlerin ve projelerin ilerlemesini takip ederken çok etkili bir yazılımdır.

Hedefiniz izleme alışkanlıklarını takip etmekse, bugün ClickUp'a kaydolarak her şeyi izlemek için tasarlanmış bir araç kullanın!