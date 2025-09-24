en İyi 10 Konuşma-Metin Chrome Uzantısı

Boş bir belge açarsınız, yazmaya hazırsınız. Beş dakika sonra, hala imlece bakıyorsunuz, beyniniz yazma hızınızdan daha hızlı çalışıyor. Eylem noktaları kayboluyor ve birdenbire yazmak bir angarya gibi geliyor.

Şimdi, e-postaları, toplantı notlarını, hatta blog taslaklarını sesli olarak dikte ettiğinizi ve sözlerinizin anında ekrana yansıdığını hayal edin.

Gerçekleştirmeye hazır mısınız? Daha hızlı ve daha erişilebilir bir iş için sesinizi metne dönüştürmek üzere en iyi konuşma-metin Chrome uzantılarından bazılarını bir araya getirdik.

Hadi başlayalım! 🎤

En İyi Konuşma-Metin Dönüştürme Chrome Uzantıları Bir Bakışta

İşte sesinizi hiç uğraşmadan metne dönüştürecek en iyi araçların kullanışlı bir özeti:

Araç En uygun En İyi Özellikler Fiyatlandırma* ClickUp Yapılandırılmış işbirliğine ihtiyaç duyan küçük ve büyük takımlar için entegre sesli notlar ve görev belgeleri Sesle yazma özelliğine sahip ClickUp Brain MAX, çevrimiçi toplantılar için AI Notetaker, Ses Klipleri, Belgeler, AI bağlamı, görev bağlantıları Sonsuza Kadar Ücretsiz; Kurumsal için özel seçenekler mevcuttur Fireflies. ai Toplantı sayısı fazla olan profesyoneller ve takımlar için sanal toplantıların otomatik transkripsiyonu ve özetleri Gerçek zamanlı transkripsiyon, AI özetleri, çok dilli, AskFred Ücretsiz; Ücretli planlar aylık 18 $'dan başlar Tactiq Toplantıların netliği ve içgörüsü paylaşımiyle takımlar için ChatGPT özetleriyle canlı toplantı transkripsiyonu Gerçek zamanlı altyazılar, AI eylem öğeleri, takip taslakları Ücretsiz; Ücretli planlar aylık 12 $'dan başlar Speechnotes Bireyler veya tek başına içerik oluşturucular için web sayfalarda hızlı sesli dikte Yüzen mikrofon, hafif Ücretsiz; Ücretli planlar aylık 1,9 $'dan başlar Notta Birden fazla dil ile çalışan küçük takımlar veya bireyler için hızlı ve doğru transkripsiyonlar Yüksek doğruluk, çoklu dil dönüştürme Ücretsiz; Ücretli planlar aylık 13,49 $'dan başlar Transkriptor Uygun fiyatlı çözüm arayan bireyler veya küçük takımlar için çeşitli kullanım senaryolarına yönelik doğru transkripsiyon 100'den fazla desteklenen dil, dosya yükleme, toplantı yakalama Ücretsiz; Ücretli planlar aylık 19,99 $'dan başlar Voice In Hızlı çözümler isteyenler için herhangi bir tarayıcı metin alanına dikte edin Gerçek zamanlı ses tanıma, evrensel metin alan desteği Ücretsiz; Ücretli planlar aylık 9,99 $'dan başlar LipSurf Güç ve erişilebilirlik odaklı kullanıcılar için sesle tarayıcı kontrolü Sesli gezinme, dikte komutları, makro destek Ücretsiz; Ücretli planlar aylık 4 $'dan başlar MeetGeek AI Toplantılar için özel olarak gelişmiş çözümler arayan takımlar için otomatik toplantı kaydı + içgörüler AI özetleri, analiz gösterge paneli, global arama Ücretsiz; Ücretli planlar aylık 19 $'dan başlar SpeechText. AI Hızlı transkripsiyona ihtiyaç duyan tekil kullanıcılar veya takımlar için güvenilir tarayıcı tabanlı transkripsiyon Mikrofon yakalama, anında indir, tarayıcı sesi Ücretsiz; Ücretli planlar 180 transkripsiyon dakikası için 10 $'dan başlar

Konuşma-metin dönüştürme Chrome uzantılarında nelere dikkat etmelisiniz?

Konuşmayı metine dönüştüren Chrome uzantılarında aramanız gereken özellikler şunlardır:

Doğru transkripsiyon: Gürültülü ortamlarda konuşmaları tutarlı bir şekilde yakalayın ve farklı aksanları yanlış yorumlamadan anlayın

Akıllı biçim: Noktalama işaretlerini ve paragrafları otomatik olarak ekleyin ve "yeni satır" veya "son kelimeyi sil" gibi eylemler için sesli komutları tanıyın

çoklu dil destek: *Çoklu dil konuşmaları sırasında sorunsuz geçişlerle düzinelerce dili algılayın ve yazıya dönüştürün

Gerçek zamanlı kullanılabilirlik: Uzantı arka planda konuşmayı yazıya dökerken, doğrudan Google Dokümanlar, Gmail veya toplantı sohbetlerine yazın

Kolay dışa aktarma: Daha hızlı aktarım ve dokümantasyon için TXT, PDF veya belge gibi çeşitli biçimlerde transkriptleri indirin

*güçlü güvenlik: Ses verilerinin gizliliğini korumak için toplantı transkriptlerinin üçüncü taraf AI sağlayıcıları tarafından depolanmamasını, satılmamasını veya eğitilmemesini sağlayın

Hafif kurulum: Hızlıca yükleyin, tarayıcınızı yavaşlatmadan çalıştırın ve tek bir kısayol tuşuyla anında dikte için etkinleştirin

🧠 İlginç Bilgi: IBM, 1962 yılında Shoebox'ı piyasaya sürdüğünde, bu cihaz yalnızca 16 kelime ve rakamı tanıyabiliyordu. Yine de, o dönemde çığır açan bir üründü ve modern sesli dikte teknolojisinin önünü açtı.

En İyi Konuşma-Metin Dönüştürme Chrome Uzantıları

İşte en iyi konuşma-metin dönüştürme Chrome uzantıları için seçimlerimiz. 👇

1. ClickUp (Entegre sesli notlar ve görev belgeleri için en iyisi)

ClickUp Brain MAX ile %400 daha hızlı iş yapın Brain MAX'ta ClickUp Talk to Metin ile verimliliği artırın

ClickUp, iş, iletişim ve işbirliğinin bir arada bulunduğu, tamamen yapay zeka ile desteklenen hepsi bir arada bir çalışma alanıdır. ClickUp Brain MAX, bu gücü masaüstünüze taşır.

Masaüstü AI uygulaması, ChatGPT, Gemini ve Claude gibi gelişmiş AI modellerini tek bir yardımcı uygulamada bir araya getirir, böylece araçlar arasında geçiş yapmak zorunda kalmazsınız. Üstelik, ClickUp görevi, Google Drive, GitHub, OneDrive ve daha fazlasına kadar tüm dijital dünyanızı aranabilir hale getirir.

Ve öne çıkan özelliklerinden biri mi? ClickUp Talk to Text, konuşulan kelimeleri eyleme dönüştüren bir konuşma-metin çözümüdür. Ayrıca fikirlerinizi düzeltir, bağlam içine yerleştirir ve işinizin geri kalanıyla bağlantı kurar.

Doğal bir şekilde konuşun, daha hızlı iş yapın

ClickUp'ta Talk to Text ile yapabilecekleriniz şunlardır:

Hataları anında gideren ve konuşmanızı okunabilir, profesyonel kalitede metne dönüştüren AI ile iyileştirilmiş transkripsiyon elde edin

Doğru tanıma için özel terimler, isimler ve iş jargonundan oluşan kişisel bir sözlük oluşturun

Sesinizle görevlere, belgelere veya ekip arkadaşlarınıza atıfta bulunarak bağlam farkında bahsetmeler ve bağlantılar ekleyin

Kısayol anahtarları (fn, shift + fn veya özel bir kombinasyon) ile ellerinizi kullanmadan çalışın

Kendi dilinizde konuşun ve 50'den fazla dilde transkripsiyon yapmak için global dil desteğini kullanın

Geçmiş transkriptlerinizi geçmişinizden tekrar ziyaret ederek kopyalayın, dışa aktarın veya yeniden oynatın

ClickUp Brain MAX'ın birleşik arama özelliği ile uygulamalar arasında anında dosya bulun

Diyelim ki bir YouTube senaryosu yazıyorsunuz. Yazmak yerine, ClickUp Brain MAX'ı açın, kısayol anahtarına basın ve dikte etmeye başlayın. Konuşma tonunuzu kaybetmeden, kaba konuşmanız anında temiz, kamera için hazır satırlara dönüştürülür. Fikir akışı sırasında, madde işaretleri ekleyebilir, beyin fırtınası konuları belirleyebilir ve hatta düzenleme görevleri atayabilirsiniz. Brain MAX, takım arkadaşları için @bahsetmeleri veya ClickUp Belgeleri ve görevlerine bağlantıları otomatik olarak ekler, böylece referanslar hemen eyleme geçirilebilir hale gelir.

Dikte ötesinde arama ve bağlantı kurma

Brain MAX, temel yapay zeka motoru olan ClickUp Brain'in zekası ile desteklenir. Görevlerinizi, belgelerinizi, yorumlarınızı ve konuşmalarınızı analiz ederek bağlamı dikkate alan yanıtlar sunar.

Toplantı özetleri ve daha fazlası için ClickUp Brain'e sorun

ClickUp Brain, uzun konu dizilerini, belgeleri ve güncellemeleri anında özetler, böylece her ayrıntıyı tek tek incelemeden kararları, engelleri ve sonraki adımları görebilirsiniz.

En iyi yanı ne mi? Tüm bu eylem öğeleri ClickUp'ta gerçek görevlere dönüştürülür, böylece hiçbir şey kaçırılmaz.

Ayrıca, "Web sitelerinin açılmasını bloke eden nedir?" gibi sorular sorabilir ve çalışma alanınızdan doğrudan alınan bağlamsal yanıtlar alabilirsiniz.

📌 Şu komutları deneyin: İlerlemeyi, engelleri ve öncelikleri vurgulayan haftalık bir güncelleme oluşturun

Zaman yönetimi konusunda 2 dakikalık bir YouTube video için senaryo yazın

Son takım toplantısından aldığım notları madde işaretli bir proje özetine dönüştürün

ClickUp Brain'in transkripsiyonu saniyeler içinde nasıl kolaylaştırdığını izleyin. 🤩

ClickUp'ın en iyi özellikleri

Toplantılarda her kelimeyi yakalayın: ClickUp AI Notetaker ile toplantı tartışmalarını kaydedin ve yazıya dökün. Bu araç aynı zamanda özetler oluşturur, anahtar noktaları çıkarır ve sonraki adımları önerir

ses kliplerinizi kaydedin ve ek dosya olarak ekleyin: *ClickUp Ses Kliplerini kullanarak hızlı güncellemeleri, geri bildirimleri veya fikirleri doğrudan ClickUp görevlerine, yorumlara veya belgelere ek dosya olarak ekleyin

Hazır şablonları kullanın: Toplantı notlarından proje gereksinimlerine kadar görevler ve belgeler için toplantı notu şablonlarıyla iş akışlarını standartlaştırın

belge oluşturma ve bağlama: *ClickUp Docs ile içerik taslağı oluşturun, düzenleyin ve paylaşım; medya gömme, kontrol listeleri ve @bahsetmeler ile tamamlayın

Her şeyi anında arayın: Sesli not, belge veya görev olsun, Sesli not, belge veya görev olsun, ClickUp Enterprise Search ile ihtiyacınız olanı bulun

En sevdiğiniz araçlarla bağlantı kurun: Slack, Google Drive, Zoom ve Figma dahil olmak üzere Slack, Google Drive, Zoom ve Figma dahil olmak üzere ClickUp entegrasyonları ile ş akışlarınızı genişletin

ClickUp sınırları

ClickUp'ın kapsamlı özellikleri ve özel özelleştirme seçenekleri ilk başta biraz karmaşık gelebilir

ClickUp fiyatlandırması

ClickUp puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (10.400'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (4.300'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar ClickUp hakkında ne diyor?

G2 incelemesi bunu mükemmel bir şekilde özetliyor:

ClickUp, proje yönetimi için ihtiyacım olan her şeyi tek bir çatı altında topluyor. Görevler, belgeler, hedefler ve hatta sohbetler. Kullanım kolaylığını ve ekibi işe alırken uygulamanın ne kadar sorunsuz olduğunu gerçekten takdir ediyorum. Özelliklerin sayısı etkileyici ve iş akışlarını basit bir görev listesinden karmaşık bir çevik sprint'e kadar her şeye uyacak şekilde özelleştirebiliyorum. Derinliğine rağmen, diğer araçlarla entegrasyon kolaylığı, ekstra çaba gerektirmeden her şeyi birbirine bağlı tutuyor. Gösterge paneli bana kuşbakışı bir görünüm sunuyor, bu da birden fazla projeyi yönetirken çok zaman kazandırıyor. Neredeyse her gün kullandığım için, müşteri desteği ile de iyi deneyimlerim oldu, rehberliğe ihtiyacım olduğunda her zaman yanıt verdiler.

ClickUp, proje yönetimi için ihtiyacım olan her şeyi tek bir çatı altında topluyor. Görevler, belgeler, hedefler ve hatta sohbetler. Kullanım kolaylığını ve ekibi işe alırken uygulamanın ne kadar sorunsuz olduğunu gerçekten takdir ediyorum. Özelliklerin sayısı etkileyici ve iş akışlarını basit bir görev listesinden karmaşık bir çevik sprint'e kadar her şeye uyacak şekilde özelleştirebiliyorum. Derinliğine rağmen, diğer araçlarla entegrasyon kolaylığı, ekstra çaba gerektirmeden her şeyi birbirine bağlı tutuyor. Gösterge paneli bana kuşbakışı bir görünüm sunuyor, bu da birden fazla projeyi yönetirken çok zaman kazandırıyor. Neredeyse her gün kullandığım için, müşteri desteği ile de iyi deneyimlerim oldu, rehberliğe ihtiyacım olduğunda her zaman yanıt verdiler.

📮 ClickUp Insight: Toplantı etkinliği anketimize göre, ankete katılanların %12'si toplantıların aşırı kalabalık olduğunu, %17'si çok uzun sürdüğünü ve %10'u çoğunlukla gereksiz olduğunu düşünüyor. Başka bir ClickUp anketinde, yanıt verenlerin %70'i, mümkün olsaydı toplantılara memnuniyetle bir vekil veya temsilci göndereceklerini itiraf etti. ClickUp'ın entegre AI Notetaker özelliği, toplantılarınızda mükemmel bir yardımcı olabilir! Siz daha değerli işlere odaklanırken, AI her anahtar noktayı, kararı ve eylem öğesini yakalasın. ClickUp Brain'in yardımıyla otomatik toplantı özetleri ve görev oluşturma özelliği sayesinde, toplantıya katılamasanız bile önemli bilgileri asla kaçırmayacaksınız. 💫 Gerçek Sonuçlar: ClickUp'ın toplantı yönetimi özelliklerini kullanan takımlar, gereksiz konuşma ve toplantılarda %50'lik bir azalma olduğunu bildiriyor!

2. Fireflies. ai (Toplantıları otomatik olarak yazıya dökmek ve anında özetler oluşturmak için en iyisi)

Fireflies. ai, tarayıcınızda AI transkript özetleyici olarak da işlev gören bir AI toplantı asistanıdır. Chrome uzantısı ile, toplantıya bir bot davet etmenize gerek kalmadan Google Meet aramalarında tartışılan her şeyi gerçek zamanlı olarak yakalayabilirsiniz.

Bu, kesintisiz olarak doğru transkriptler ve eyleme geçirilebilir notlar isteyen profesyoneller için özellikle yararlıdır.

Toplantı transkriptleri ve özetlerinin yanı sıra, AI toplantı aracı konuşmacıların konuşma süreleri, tartışılan konular, katılımcıların duyguları vb. gibi toplantı analizleri de sağlar.

Fireflies. ai en iyi özellikleri

AskFred gibi AI araçlarıyla toplantı notları, özetler ve eylem öğeleri oluşturun

Canlı transkripsiyon ile 100'den fazla dilde otomatik algılama ve transkripsiyon

Toplantılarda konuşmacıları otomatik olarak tanımak için Otomatik Konuşmacı Tanımlama özelliğini kullanın

Satış, standup toplantıları veya görüşmeler için şablonlarla toplantı özetlerini özel olarak özelleştirin

Fireflies mobil uygulayıcıyla yüz yüze konuşmaların transkriptlerini ve özetlerini oluşturun

Fireflies. ai sınırları

Zoom/Teams ile entegrasyonlar bazen rahatsız edici olabilir

AI kredileri, ücretli planlarda bile sınırlıdır ve bazı gelişmiş özelliklere erişimi kısıtlar

Fireflies. ai fiyatlandırma

Ücretsiz

Pro: Kullanıcı başına aylık 18 $

İş: Kullanıcı başına aylık 29 $

Kurumsal: Kullanıcı başına aylık 39 $ (yıllık faturalandırılır)

Fireflies. ai puanları ve yorumları

G2: 4,8/5 (700'den fazla yorum)

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

3. Tactiq (Özetlerle canlı toplantı transkripsiyonu için en iyisi)

tactiq aracılığıyla

OpenAI tarafından geliştirilen Tactiq, gizliliği tehlikeye atmadan canlı toplantı transkripsiyonunu basitleştirir. Transkripsiyon yazılımı, toplantı ilerledikçe konuşmacıya özgü transkriptler sunarak anahtar noktaları, kararları ve sorumlulukları doğru kişilere atfetmeyi kolaylaştırır.

Google Meet, Zoom ve Microsoft Teams üzerinden canlı toplantıları transkripsiyonlayabilirsiniz. Tactiq, temel transkripsiyonun ötesinde, geçmiş konuşmaları arama ve notları doğrudan ClickUp, Notion, Google Dokümanlar veya Slack gibi araçlara aktarma olanağı sunar.

AI Workflows ile CRM veya bilgi tabanı güncelleme, bilet oluşturma ve daha fazlası gibi toplantı sonrası görevleri de otomasyon yapabilirsiniz.

Tactiq'in en iyi özellikleri

AI'ya özel sorular sorun ve bunları tek tıklamayla otomasyon eylemleri olarak yeniden kullanın

Toplantı bilgilerini çıkarın ve takım üyeleriyle paylaşım yapın

Toplantı notlarını doğrudan transkriptten Jira veya Linear biletlerine dönüştürün

Daha iyi dokümantasyon için transkriptlere etiketler, etiketler ve ekran görüntüsü ekleyin

YouTube Transcript Generator 'a erişerek herhangi bir YouTube video'sundan anında transkriptler çıkarın

Tactiq sınırları

Düşük veya net olmayan ses, aracın yanlış veya eksik kelimeleri yazıya dökmesine neden olabilir

Tarayıcı dışında Microsoft Teams desteği yoktur, bu da Tactiq alternatiflerine kıyasla kullanılabilirliği kısıtlamaktadır

Tactiq fiyatlandırması

Ücretsiz

Pro: Kullanıcı başına aylık 12 $

Takım: Kullanıcı başına aylık 20 $

İş: Kullanıcı başına aylık 40 $

Kurumsal: Özel fiyatlandırma

Tactiq puanları ve yorumları

G2: Yeterli sayıda yorum yok

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

Gerçek kullanıcılar Tactiq hakkında ne diyor?

G2 incelemesinden kısa bir alıntı:

Artık sesleri yazıya dökmek için bir insana ihtiyacımız yok. Not almak için insanları işe alıyoruz ve bazen toplantı kayıtlarını kaçırıyoruz, bu da toplantı tutanaklarını hatırlamayı çok zorlaştırıyor. Bazı kelimeleri yakalayamıyor ve daha fazla konuşma tanıma özelliğine ihtiyaç duyuyor. Hintçe konuşuyoruz ve bazı kelimeler başka bir şeye çevriliyor ve tüm hikaye değişiyor.

Artık sesleri yazıya dökmek için bir insana ihtiyacımız yok. Not almak için insanları işe alıyoruz ve bazen toplantı kayıtlarını kaçırıyoruz, bu da toplantı notlarını hatırlamayı çok zorlaştırıyor. Bazı kelimeleri yakalayamıyor ve daha fazla konuşma tanıma özelliğine ihtiyaç duyuyor. Hintçe konuşuyoruz ve bazı kelimeler başka bir şeye çevriliyor ve tüm hikaye değişiyor.

4. Speechnotes (Web sayfalarda hızlı sesli dikte için en iyisi)

speechnotes aracılığıyla

Speechnotes, yazmak yerine konuşmayı tercih eden herkes için tasarlanmış hafif bir transkripsiyon ve sesli mesajlaşma aracıdır.

Toplantılara odaklanan daha ağır araçların aksine, Speechnotes Chrome tarayıcınızda çevrimiçi not defteri olarak iş yapar ve notları dikte etmenize, içerik taslağı oluşturmanıza veya fikirleri gerçek zamanlı olarak kaydetmenize olanak tanır.

Bu uzantı, yazmak için durmadan düşüncelerini kaydetmek için düzenli ve dikkat dağıtıcı unsurların olmadığı bir alan isteyen yazarlar, öğrenciler, doktorlar ve profesyoneller arasında özellikle popülerdir. Canlı dikte özelliğinin yanı sıra, Speechnotes önceden kaydedilmiş ses ve video dosyalarını da dakikalar içinde doğru transkriptlere dönüştürür.

Speechnotes'un en iyi özellikleri

Manuel düzenleme yapmadan noktalama ve biçimlendirme için sesli komutlar gönderin

Yapılandırılmış transkriptler için zaman damgaları, altyazılar ve konuşmacı etiketleri ekleyin

Sorunsuz mobil dikte için Speechnotes Android uygulamasını veya TextHear iOS uygulamasını indirin

Transkriptleri Word veya PDF dosyaları dahil olmak üzere çeşitli biçimlerde dışa aktarın

Speechnotes sınırları

Uzantı, Bluetooth mikrofonlarla iş yapmadığından, kablosuz girişe güvenen kullanıcıları hayal kırıklığına uğratıyor

Uygulama bazen kaydedilmiş notları kaybediyor veya manuel kaydetme gerektiriyor

Speechnotes fiyatlandırması

Ücretsiz

Premium: Kullanıcı başına aylık 1,9 $

Transkripsiyon: 0,1 $/dakika

Speechnotes puanları ve yorumları

G2: Yeterli sayıda yorum yok

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

🔍 Biliyor muydunuz? 1997'den önce, dikte yazılımları kullanıcıların her kelimeden sonra duraklamalarını gerektiriyordu. Ardından, doğal ve kesintisiz konuşmayı destekleyen ilk ticari sistem olan Dragon NaturallySpeaking ortaya çıktı.

5. Notta (Birden fazla dilde hızlı ve doğru transkripsiyon için en iyisi)

notta aracılığıyla

Notta, kendisini eksiksiz bir toplantı dokümantasyon merkezi olarak pozisyonlandırıyor. En önemli avantajı, iki dilli ve işbirliğine dayalı ş akışlarına odaklanmasıdır. Toplantıları aynı anda iki dile yazıya dökmenize ve çevirmenize olanak tanıyarak, farklı takımlardan oluşan grupların konuşmalara tam olarak katılmasını sağlar.

Bunu düzenleme araçları, tek tıklamayla AI özetleri ve Slack, Notion veya Salesforce ile sorunsuz paylaşım ile birleştirin ve Notta, toplantı sonrası iş yükünü azaltır.

Notta'nın en iyi özellikleri

Sesli notları veya kaydedilmiş konuşmaları 58 dilde %98'e varan doğrulukla yazıya dökün

En önemli kısımların dağıtımını gerçekleştirmek için klip özelliğini kullanarak önemli kısımları paylaşın

Transkriptleri doğrudan yerleşik etkileşimli düzenleyicide düzenleyin ve iyileştirin

AI Chat ile birden fazla kayıttaki toplantıları arayın ve özetleyin

Transkriptleri DOCX, PDF, SRT, XLSX ve TXT dahil olmak üzere çeşitli biçimlerde dışa aktarın

Notta sınırları

Transkripsiyon doğruluğu, uydurma veya yanlış kelimeler nedeniyle düşük olabilir

Bazı kullanıcılar, yanıltıcı deneme koşulları ve beklenmedik fatura ücretleri bildirdi

Notta fiyatlandırma

Ücretsiz

Pro: Kullanıcı başına aylık 13,49 $

İş: Kullanıcı başına aylık 27,99 $

Kurumsal: Özel fiyatlandırma

Notta puanları ve yorumları

G2: 4. 4/5 (200'den fazla yorum)

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

Gerçek kullanıcılar Notta hakkında ne diyor?

G2'deki bir yorumda şöyle deniyor:

Farklı aksanlarda (örneğin Güney Afrika İngilizcesi) bile oldukça doğru transkripsiyon yapar, konuşmacıları tanımlar ve iyi bir temel oluşturan oldukça iyi özetler oluşturur. Hala transkripsiyon hatalarını düzeltmem gerekiyor, özetler iyi bir başlangıç ama bazı önemli bilgileri dışarıda bırakıyorlar.

Farklı aksanlarda (örneğin Güney Afrika İngilizcesi) bile oldukça doğru transkripsiyon yapar, konuşmacıları tanımlar ve iyi bir temel oluşturan oldukça iyi özetler oluşturur. Hala transkripsiyon hatalarını düzeltmem gerekiyor, özetler iyi bir başlangıç ama bazı önemli bilgileri dışarıda bırakıyorlar.

6. Transkriptor (Ses ve video dosyalarının uygun fiyatlı ve güvenilir transkripsiyonu için en iyisi)

transkriptor aracılığıyla

Transkriptor, derslerden, röportajlardan veya sunumlardan konuşulan içeriği yakalamak ve hızlı bir şekilde metin haline dönüştürmek isteyen herkes için tasarlanmıştır. 100'den fazla dili kapsayan bu uzantı, her gün çok dilli konuşmalarla uğraşan uluslararası öğrenciler, gazeteciler ve takımlar için çok yönlü bir seçimdir.

Zoom, Google Meet ve Microsoft Teams ile entegrasyonlar sayesinde toplantı transkriptlerini kaydeder. Transkriptlerden konuşmacıların konuşma süresi ve duygu analizi gibi bilgiler de elde edebilirsiniz.

Ayrıca, altyazı oluşturucu, ses çevirmeni, AI ses kaydedici ve podcast transkripsiyonu ile Transkriptor, konuşulan içeriği daha geniş bir dağıtım için yeniden kullanmaya yardımcı olan bir içerik üretim aracı olarak da işlev görür.

Transkriptor'un en iyi özellikleri

Chrome uzantısı ile ekran, kamera ve mikrofon kayıtlarını aynı anda yakalayın

Transkripsiyon ve özetleme için dosyaları doğrudan yükleyin veya YouTube'dan içe aktarın

Uzun derslerin veya görüşmelerin anahtar noktalarını vurgulayan, yapay zeka destekli özetler oluşturun

Kolayca başvurabilmek için transkriptlerinizden aranabilir bir bilgi tabanı oluşturun

Transkriptor sınırları

Ekstra temizlik gerektiren "um" ve "uh" gibi dolgu kelimeleriyle mücadele

Çoklu konuşmacı kayıtlarında konuşmacı ayrımı zayıftır

Transkriptor fiyatlandırması

Ücretsiz

Pro: Kullanıcı başına aylık 19,99 $

Takım: Kullanıcı başına aylık 30 $

Transkriptor puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (80'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (500'den fazla yorum)

🔍 Biliyor muydunuz? 1952 yılında Bell Labs, en eski konuşma tanıma sistemlerinden biri olan Audrey'i geliştirdi. Bu sistem sadece sıfırdan dokuza kadar olan rakamları anlayabiliyordu ve sadece onu eğiten kişi tarafından söylendiğinde çalışıyordu.

7. Voice In (Tarayıcının metin alanlarına doğrudan dikte etmek için en iyisi)

voice In aracılığıyla

Voice In, yalnızca sesinizi kullanarak web'in herhangi bir yerinde yazmanıza olanak tanıyan hafif ancak kullanışlı bir konuşma-metin Chrome uzantısıdır. Tarayıcınızdan ayrılmadan hızlı ve doğru dikte yapmak istiyorsanız, Voice In güvenilir bir seçenektir.

Bu araç, yerleşik noktalama komutları, otomatik metin biçim ve özel ses kısayolları ile ş Akışınıza uyum sağlar. Bu sayede e-postalar yazabilir, formları doldurabilir, blog yazıları taslakları oluşturabilir ve hatta CRM girdilerini daha hızlı güncelleyebilirsiniz.

Voice In'in en iyi özellikleri

Kopyala-yapıştır yapmadan 10.000'den fazla web sitesine ve uygulamaya doğrudan dikte edin

Tekrarlayan düzenlemeleri ve otomasyonu seslendirmek için özel komutlar oluşturun

Gelişmiş Mod ile birden fazla sekmede dikte edin

Çok dilli yazım için kısayollarla anında dil değiştirin

Voice In sınırları

"Virgül" veya "dönem" gibi sözlü noktalama işaretleri, doğru biçimde biçimlendirilmek yerine kelime olarak yazıya dökülebilir

Uzantı, ek tarayıcı izinleri verilmedikçe yerel belgelerde (PDF veya HTML dosyaları gibi) iş yapmaz

Voice In fiyatlandırması

Aylık: Kullanıcı başına aylık 9,99 $

Yıllık: Kullanıcı başına 59,99 $ (Yıllık faturalandırılır)

Ömür boyu: Kullanıcı başına 149,99 $

Voice In puanları ve yorumları

G2: Yeterli sayıda yorum yok

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

Gerçek kullanıcılar Voice In hakkında ne diyor?

Bu G2 incelemesine bir göz atın:

Voice In'in en iyi yanı, Chrome uzantısının düzenlenebilir metin içeren hemen hemen tüm web sitelerinde sorunsuz bir şekilde iş yapmasıdır. Küçük bir dezavantajı ise, bazı karmaşık komutların veya sektöre özgü jargonun bazen yanlış yorumlanmasıdır.

Voice In'in en iyi yanı, Chrome uzantısının düzenlenebilir metin içeren hemen hemen tüm web sitelerinde sorunsuz bir şekilde iş yapmasıdır. Küçük bir dezavantajı ise, bazı karmaşık komutların veya sektöre özgü jargonun bazen yanlış yorumlanmasıdır.

8. LipSurf (Sesli komutlarla tarayıcı fonksiyonlarını ve uygulamaları kontrol etmek için en iyisi)

lipSurf aracılığıyla

LipSurf, tüm tarama deneyiminizi ellerinizi kullanmadan, sesle çalışan bir ş Akışına dönüştürür. Yazmak ve tıklamak arasında geçiş yapmak yerine, komutları sesli olarak söyleyerek kaydırma, bağlantılara tıklama, video izleme veya uzun metin yazma işlemlerini gerçek zamanlı olarak gerçekleştirebilirsiniz.

Google Dokümanlar'da dikte etmekten Reddit'te gezinmeye veya YouTube'u kontrol etmeye kadar, web alışkanlıklarınıza uyum sağlar. Daha da iyisi? Chrome'da veri izleme veya reklam olmadan çalışır ve sesli verimliliği gizlilikle başarıyla birleştirir.

LipSurf'un en iyi özellikleri

Şablonlar, iş yeri jargonu veya tekrarlayan eylemler eklemek için özel sesli kısayollar geliştirin

Açık kaynaklı eklentiler kullanarak fonksiyonelliği genişletin veya kendi entegrasyonlarınızı oluşturun

Tıklama ızgarası komutunu kullanarak bir web sayfasının herhangi bir alanıyla sesle etkileşim kurun

Hassas ş Akışı için dikte, yazım modu ve komut kilidi modu arasında geçiş yapın

LipSurf sınırları

Kullanıcılar, LipSurf'un hatalı çalışabileceğini ve bazen beklenmedik bir şekilde işini durdurabileceğini bildiriyor

LipSurf, Duolingo gibi belirli web sitelerinde her zaman iyi fonksiyon görmeyebilir

LipSurf fiyatlandırması

Ücretsiz

Artı: Kullanıcı başına aylık 4 $

Premium: Kullanıcı başına aylık 8 $

LipSurf puanları ve yorumları

G2: Yeterli sayıda yorum yok

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

🧠 İlginç Bilgi: Bazı hastanelerde, cerrahlar ameliyat sırasında herhangi bir cihaza dokunmadan notlarını dikte etmek için konuşmayı metne dönüştürme özelliğini kullanır. Mikrofonlar, ameliyathanelerdeki arka plan gürültüsünü filtrelemek için tasarlanmıştır.

9. MeetGeek AI (Önemli noktalar ve eylem öğeleriyle toplantıları otomatik olarak yakalamak için en iyisi)

meetGeek AI aracılığıyla

MeetGeek AI, aramalarınızda gerçekleşen her şeyi yakalamak, düzenlemek ve otomasyon için geliştirilmiş bir konuşma-metin Chrome uzantısıdır. Toplantılarınıza otomatik olarak katılır, bunları kaydeder ve arama biter bitmez yapılandırılmış notlar sunar.

Uygulama, Zoom, Google Meet, Teams, Webex ve hatta çevrimdışı konuşmalar dahil olmak üzere tüm toplantılarınızı belgeler.

MeetGeek'in AI ş Akışları, favori araçlarınıza içgörülerin senkronizasyonunu yaparak ve canlı bir bilgi tabanı oluşturarak toplantı yükünü azaltır.

MeetGeek AI'nın en iyi özellikleri

MeetGeek Chrome Recorder kullanarak botlar veya davetler olmadan doğrudan tarayıcıdan aramaları yakalayın

Röportajlar, işe alımlar, satış görüşmeleri ve takım senkronizasyonları için kendi özet şablonlarınızı özelleştirin veya oluşturun

Toplantı içeriğini Slack, HubSpot, Notion ve Google Drive dahil 7.000'den fazla uygulamaya senkronizasyon gerçekleştirin

100'den fazla KPI ile etkileşimi, konuşmacı süresini ve toplantı verimliliğini izlemeyle konuşma zekasını ortaya çıkarın

MeetGeek AI sınırları

Planlanmamış toplantılar için yavaş kurulum; önceden takvim planlaması gerektirir

Dil desteği seçenekleri sınırlıdır ve bu da çok dilli kullanıcılar için kullanılabilirliği etkiler

MeetGeek AI fiyatlandırması

Ücretsiz

Pro: Kullanıcı başına aylık 19 $

İş: Kullanıcı başına aylık 39 $

Kurumsal: Kullanıcı başına aylık 59 $

MeetGeek AI puanları ve yorumları

G2: 4. 6/5 (450+ yorum)

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

Gerçek kullanıcılar MeetGeek AI hakkında ne diyor?

Bir kullanıcı şu geri bildirimi paylaşım yaptı:

MeetGeek, toplantıları otomatik olarak kaydederek, yazıya dökerek ve yapılandırarak çok zaman kazandırır. Anahtar kelimeleri kullanarak gerekli anları hızlı bir şekilde bulmak ve alıntıları iş arkadaşlarınızla paylaşım çok kolaydır. Bazen, özellikle ses kalitesi düşük olduğunda veya konuşmada birden fazla dil kullanıldığında, yazıya dökümde yanlışlıklar olabilir.

MeetGeek, toplantıları otomatik olarak kaydederek, yazıya dökerek ve yapılandırarak çok zaman kazandırır. Anahtar kelimeleri kullanarak gerekli anları hızlı bir şekilde bulmak ve alıntıları iş arkadaşlarınızla paylaşım çok kolaydır. Bazen, özellikle ses kalitesi düşük olduğunda veya konuşmada birden fazla dil kullanıldığında, yazıya dökümde yanlışlıklar olabilir.

10. SpeechText. AI (Tarayıcı içinde hızlı ve doğru konuşma-metin dönüştürme için en iyisi)

Transkripsiyon doğruluğunun gerçekten önemli olduğu durumlarda, SpeechText. AI size sonuçları sektörünüze göre özelleştirme esnekliği sunar.

Genel bir konuşma-metin dönüştürme motoruna güvenmek yerine, bu konuşma-metin dönüştürme yazılımı, tıp, hukuk, röportajlar veya podcast'ler gibi alanına özgü modeller seçmenize olanak tanır, böylece jargon ve teknik terimler baştan itibaren doğru bir şekilde tanınır.

Sadece bir ses veya video dosyası yükleyin, alan adınızı seçin ve gerisini yapay zekaya bırakın.

SpeechText. AI'nın en iyi özellikleri

Yerleşik ses arama motorunu kullanarak transkriptlerdeki cümleleri veya terimleri hızlıca bulun

Otomatik noktalama ve biçim ile temiz çıktı oluşturun

Etkileşimli düzeltme araçlarını kullanarak transkriptleri düzenleyin ve doğrulayın

Transkripsiyon sonuçlarını TXT, DOCX ve PDF dahil olmak üzere çeşitli biçimlerde dışa aktarın

SpeechText. AI sınırları

Daha düşük fiyatlı planlarda, maksimum dosya boyutu sınırı (ör. 20 MB) vardır ve bu da kullanıcıların büyük ses dosyalarını manuel olarak bölmelerini gerektirebilir

Mobil uygulamanın bulunmaması nedeniyle, kullanım masaüstü veya tarayıcı tabanlı ş akışlarıyla sınırlıdır

SpeechText. AI fiyatlandırması

Başlangıç: 180 transkripsiyon dakikası için 10 $

Kişisel: 380 transkripsiyon dakikası için 19 $

Standart: 990 transkripsiyon dakikası için 49 $

SpeechText. AI puanları ve yorumları

G2: Yeterli sayıda yorum yok

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

Chrome'da Konuşmayı Metin'e Dönüştürme Özelliğini Kullanmanın Avantajları

Chrome'da konuşmayı metin dönüştürme özelliğini kullanmak, iş, iletişim ve verimlilik şeklinizi değiştirir. Daha hızlı dikte ve daha iyi erişilebilirlik gibi avantajları nedeniyle bu özelliği kullanmaya değer:

verimlilik ve zaman tasarrufu: *E-postaları, raporları veya kodları yazmaktan daha hızlı dikte edin ve çoklu görev yaparken veya yazmak mümkün olmadığında ellerinizi kullanmadan işinizi yapın

Gelişmiş erişilebilirlik: Hareket kabiliyeti kısıtlı, görme engelli veya disleksi gibi engelleri olan kullanıcıları destekleyerek dijital alanları daha kapsayıcı hale getirin

Geliştirilmiş dokümantasyon ve işbirliği: Toplantıların, web seminerlerinin veya derslerin gerçek zamanlı transkripsiyonunu alın ve sesle not alma özelliği ile fikirlerinizi anında yakalayın

Çok yönlü fonksiyon: Tarayıcı aramaları, gezinme ve çok dilli transkripsiyon için sesinizi kullanın veya otomatik ş Akışı için Google Dokümanlar ve Zoom gibi uygulamalarla bağlantı kurun

Sağlık yararları: Uzun süreli yazma oturumlarından kaynaklanan yorgunluğu azaltın ve sesinizle yapılacak işi yaparak tekrarlayan stres yaralanmalarını önleyin

Sesiniz Artık Daha Da Güçlü

Çoğu Chrome konuşma-metin uzantısı, ham transkripsiyonla yetinir ve dağınıklığı temizleme işini size bırakır. Bazıları sizi uygulamalar arasında geçiş yapmaya zorlarken, diğerleri gizlilik konusunda taviz verir.

ClickUp Brain MAX ve Talk to Text daha da ileri gider. Ses-metin dönüştürmeyi ş Akışınızın doğal bir uzantısı gibi hissettirirler. AI ile geliştirilmiş transkriptler, çoklu dil desteği, kişiselleştirilmiş kelime dağarcığı ve derin entegrasyonlar sayesinde sesiniz anında bir verimlilik aracına dönüşür.

