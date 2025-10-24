2025'te Keşfetmeye Değer En İyi 10 GoSearch AI Rakibi

Google'da hızlı bir sorunun cevabını ararken, birdenbire alakasız 15 sekme açılmış oluyor. GoSearch AI gibi araçlar, iş bağlamınızda anlamlı sonuçlar sunarak daha akıllı arama yapmanıza yardımcı olmak için tasarlanmıştır.

Bununla birlikte, daha doğru kaynaklar, daha ayrıntılı açıklamalar veya sadece daha temiz bir arama yöntemi arıyorsanız, incelemeye değer birçok başka araç da bulunmaktadır.

Bazı GoSearch AI alternatifleri, daha iyi sorular sormanıza yardımcı olan araştırma asistanları gibi çalışırken, diğerleri size ayrıntılı ve odaklanmış cevaplar verme konusunda uzmanlaşmıştır. Sonuçta, çevrimiçi arama yaparken hedef, her şeyi tek bir çatı altında toplamak olmalıdır. AI'nın yayılması yok, bağlantısız iş yok.

Aramayı kolay ve eğlenceli hale getiren GoSearch AI rakiplerini keşfedelim. Hadi başlayalım! 💁

GoSearch AI Alternatiflerine Genel Bakış

İşte en iyi GoSearch alternatifleri bir bakışta:

Araç adı Anahtar özellikler En iyisi Fiyatlandırma* ClickUp Kurumsal Arama, AI destekli bağlamsal cevaplar, Belge ve Sohbet entegrasyonu, Brain MAX birleşik AI, Bilgi Yönetimi, Ajanlar, Beyaz Tahtalar, Entegrasyonlar İş, bilgi ve uygulamayı birbirine bağlayan AI destekli arama Ücretsiz plan; Ücretli planlar mevcuttur Guru Gerçek zamanlı bilgi yakalama, Bilgi kartları, Otomasyon doğrulama, Slack/Teams/Salesforce entegrasyonları, Push güncellemeleri Gerçek zamanlı bilgi yakalama ve doğrulama Ücretli planlar 25 $/kullanıcı/ay'dan başlar Glean Derin entegrasyonlar (100'den fazla kaynak), Kişiselleştirilmiş yanıtlar, Proaktif AI ajanları, Gerçek zamanlı işbirliği, Güvenli erişim kontrolleri Derin entegrasyonlarla güvenlikli kurumsal arama Özel fiyatlandırma Algolia API öncelikli arama, Yazım hatası toleransı, Kişiselleştirme, Sinirsel arama, Çoklu dil, E-ticaret entegrasyonlar Geliştirici dostu arama ve e-ticaret optimizasyonu Ücretsiz; Özel fiyatlandırma Yext Bilgi Grafiği, İnceleme otomasyonu, Duygu analizi, Dizin senkronizasyonu, AI destekli yanıtlar Bilgi grafiği yönetimi ve inceleme otomasyonu Özel fiyatlandırma Dashworks Canlı API arama, Sıfır veri saklama, Özetleme, Yer imleri, Kişiselleştirilmiş sonuçlar, GPT-4o/Claude AI destekli bilgi keşfi ve ş Akışı yardımı Ücretsiz deneme; Ücretli planlar 12 $/kullanıcı/ay'dan başlar Lucidworks Fusion Nöral Hibrit Arama, Üretken AI düzenleme, Özel gömme modelleri, Veri toplama, Kod gerektirmeyen Stüdyolar Hibrit arama ve üretken AI düzenleme Özel fiyatlandırma Elastic Kurumsal Arama Dağıtılmış mimari, Vektör arama, Kibana analitiği, Logstash işleme, Yüksek kullanılabilirlik Gelişmiş analitik özelliklere sahip, ölçeklenebilir kurumsal düzeyde arama Ücretsiz deneme; Özel fiyatlandırma Coveo 50'den fazla kaynak entegrasyonu, NLP, Kişiselleştirilmiş sıralamalar, Slack uygulayıcı, Snowflake analitiği, AI destekli öneriler AI destekli kurumsal arama analitiği Özel fiyatlandırma IBM Watson Discovery Yapılandırılmamış veri alımı, NLP/ML, OCR, Rol tabanlı güvenlik, Watsonx LLM entegrasyonları Gelişmiş yapılandırılmamış veri alımı ve bağlamsal arama Ücretsiz deneme; Özel fiyatlandırma

GoSearch AI alternatiflerinde nelere dikkat etmelisiniz?

GoSearch AI alternatifi seçerken dikkate almanız gereken bazı anahtar faktörler şunlardır:

AI yetenekleri: Güçlü semantik arama, üretken cevaplar, bağlamsal anlayış ve AI destekli içgörüler için destek

Sezgisel arayüz: Sezgisel arayüzler, hızlı kurulum (mümkünse kod gerektirmeyen/az kod gerektiren) ve minimum teknik uzmanlık gerektirir

Entegrasyon seçenekleri: Notion, Google Çalışma Alanı, Zendesk ve daha fazlası gibi işyeri uygulamalarıyla uyumluluk

özelleştirme ve esneklik: *Özel ihtiyaçlara uyacak şekilde özelleştirilebilir ş Akışları, arama boru hatları, API'ler ve entegrasyonlar

*analitik ve raporlama: Raporlama özellikleri aracılığıyla kullanıcı etkinliği, gelişmiş arama yetenekleri ve içerik eksiklikleri hakkında içgörüler

Ölçeklenebilirlik: Büyük, karmaşık veri kümelerini işleme ve yavaşlama olmadan organizasyonel büyümeye destek yeteneği

🧠 İlginç Bilgi: Bilgiyi indekslemeye yönelik ilk kayıtlı girişim 2000 yıl öncesine dayanır. Yunan bilgin Callimachus, yazarlar ve işlerin yer aldığı 120 parşömenden oluşan Pinakes adlı bir katalog oluşturdu. Bu, esasen dünyanın en eski "arama motoru" idi

En İyi GoSearch AI Alternatifleri

En iyi GoSearch AI alternatifleri, bağlamı gerçekten anlayan akıllı arama fonksiyonu sunar. Güçlü veri indeks, bilgilerinizin düzenli ve kolayca erişilebilir olmasını sağlayan bir başka olmazsa olmaz özelliktir.

Bazılarına göz atalım! 👇

1. ClickUp (İş, bilgi ve uygulama arasında bağlantı kuran AI destekli arama için en iyisi)

ClickUp Belge'yi ücretsiz deneyin ClickUp'ın Bilgi Yönetimi araçlarını kullanarak ilgili bilgileri ortaya çıkarın

Dünyanın ilk Birleşik AI Çalışma Alanı olan ClickUp , proje yönetimi, belgeler ve takım iletişimini tek bir platformda birleştirir ve yeni nesil AI otomasyonu ve arama ile hızlandırır.

ClickUp'ı GoSearch AI'ya ideal bir alternatif yapan özellikler şunlardır:

Kurumsal Search ile zahmetsizce arama yapın

Her takım, "O dosya neredeydi?" diye sormanın ne kadar sinir bozucu olduğunu bilir

* clickUp Enterprise Search ile Google Drive, Confluence ve hatta ClickUp görevlerini saatlerce incelemek zorunda kalmazsınız. Belgeler, sohbetler, görevler ve üçüncü taraf araçlar dahil her şeyi indeks, böylece takımınız doğru proje ayrıntılarını anında bulabilir.

ClickUp Enterprise Search, tüm iş bağlamını tek bir yerde toplamanıza yardımcı olur

Örnek, arama çubuğuna "Q3 kampanyası hakkında son müşteri geri bildirimlerini bul" yazarak ilgili sonuçları alabilirsiniz.

ClickUp Brain ile birleşik bir AI çalışma alanının gücünü ortaya çıkarın

Arama özelliği güçlüdür, ancak sizinle birlikte düşünen bir çalışma alanı istiyorsanız, ClickUp Brain tam size göre. AI iş arkadaşı, bağlamsal AI asistanı olarak çalışır ve görevler, belgeler ve sohbetler genelinde anında, bağlamsal yanıtlar sunar.

Monday sabahı ClickUp'ı açtığınızı varsayalım. Notları aramak yerine, ClickUp Brain'e şunu sorabilirsiniz: "Geçen haftaki kampanya ilerlemesini özetleyin ve müşteriye bir güncelleme taslağı hazırlayın." Saniyeler içinde, gönderilmeye hazır bir e-posta ve en son görevlerle güncellenmiş bir proje gösterge paneli elde edersiniz.

Brain ayrıca, göreve bağlı olarak ChatGPT Claude, Gemini veya DeepSeek gibi LLM arama motorlarından seçim yapmanıza, web'de arama yapmanıza ve Google Drive, Notion, GitHub, OneDrive ve daha fazlasında tek bir yerden iş akışlarını tetikleyici olarak kullanmanıza olanak tanır.

ClickUp Brain MAX ile 10 kat daha güçlü AI'nın avantajlarından yararlanın

şimdi, AI desteğini on bir seviyeye çıkarın*. Günümüzde çoğu takım , taslak hazırlamak için ChatGPT, belgeler için Notion AI ve beyin fırtınası için Gemini kullanarak " AI yayılmasından" muzdariptir. Bağımsız bir masaüstü uygulama olan ClickUp Brain MAX, hepsini tek bir birleşik AI merkeziyle değiştirir. Gereksiz AI yayılmasını ortadan kaldırır ve 10 kat daha fazla verimlilik için ihtiyacınız olan her şeyin, ses öncelikli verimlilikle desteklenen tek bir platformda olmasını sağlar.

AI ve diğer üçüncü taraf araçlardan gelen bilgileri ClickUp Brain MAX ile birleştirin

Ayrıca, ClickUp'ın Bilgi Yönetimi, çalışma alanınızı tek bir bilgi kaynağına dönüştürür. Takımlar, fikirleri yakalayabilir, süreçleri belgeleyebilir ve içgörüleri yapılandırılmış, aranabilir bir şekilde düzenleyebilir. Yerleşik işbirliği özellikleri, içeriği doğrudan işin yapıldığı yerde taslak haline getirmeyi, gözden geçirmeyi ve iyileştirmeyi kolaylaştırır.

clickUp'ın Ajanları ile bilgi ş akışlarınızı otomatik pilota alın*

ClickUp Ajanları, alan, klasör, liste ve sohbetlerde, kanaldaki sorular veya görev güncellemeleri gibi belirli tetikleyicilere yanıt vermek üzere, güncellemeleri yayınlayarak, özetler oluşturarak veya erişebildikleri bilgileri kullanarak sorguları yanıtlayarak ayarlanabilir.

Autopilot Agents, hem çalışma alanı verilerini (görevler, belgeler, sohbetler) hem de harici kaynakları kullanarak takımınızın her zaman ilgili bilgilere hızlı bir şekilde erişmesini sağlar, manuel çabayı azaltır ve bilgilerin düzenli ve güncel kalmasına yardımcı olur. Bu sayede takımlar cevapları daha kolay bulabilir, projeleri yolunda tutabilir ve daha yüksek değerli işlere odaklanabilir.

ClickUp sohbet kanallarında tekrarlayan soruları yanıtlayın, günlük ve haftalık raporları otomasyon olarak gerçekleştirin, mesajları sıralayın ve atayın, hatırlatıcı ekleyin ve daha fazlasını ClickUp Agents ile yapın

ClickUp'ın en iyi özellikleri

Bilgi oluşturun ve düzenleyin: ClickUp Docs ile projelere doğrudan bağlantılı canlı belgeler, wikiler ve SOP'lar oluşturun ClickUp Docs ile projelere doğrudan bağlantılı canlı belgeler, wikiler ve SOP'lar oluşturun

*gerçek zamanlı işbirliği yapın: ClickUp Chat ile tartışmaları iş öğelerine bağlantıyla takım konuşmalarını bağlamsal tutun

Fikirleri görselleştirin: ClickUp Beyaz Tahta ile yürütmeyle bağlantılı sürükle ve bırak diyagramları kullanarak süreçleri harita, beyin fırtınası yapın ve ş akışlarını planlayın

araçlarınızı bağlayın: *Google Drive ve GitHub gibi uygulamalardaki verileri ClickUp Entegrasyonlar ile tek bir arama yapılabilir çalışma alanına taşıyın

İçerik hızlandırın: ClickUp Brain'in AI Writer for Work özelliği ile takımınızın çalıştığı yerde doğrudan taslak belgeler hazırlayın, notları özetleyin ve ürün güncellemelerini oluşturun

ClickUp sınırları

Bazı kullanıcılar, kapsamlı özel seçenekleri ve zengin özellik seti nedeniyle zorlu bir öğrenme süreci yaşıyor

ClickUp fiyatlandırması

ClickUp puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (10.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (4.000'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar ClickUp hakkında ne diyor?

Bu G2 incelemesi her şeyi açıklıyor:

ClickUp, takımımızın işbirliği yapma, proje yönetimi ve performansı izleme şeklini tamamen değiştirdi. Eskiden farklı platformlarda Slack, Google Dokümanlar, elektronik tablolar ve proje panolarını aynı anda kullanıyorduk. Bu çok karmaşık ve verimsizdi ve sürekli bir şeyler gözden kaçıyordu. ClickUp'a geçtikten sonra her şey tek bir yerde: görevler, zaman çizelgeleri, belgeler, gösterge panelleri, yorumlar, hatta toplantı notları. İnanılmaz derecede özelleştirilebilir, ancak herkesin hızlı bir şekilde benimsemesi için yeterince sezgisel. Otomasyonlar, AI yazma asistanı ve yenilenen Takvim gibi özellikler gerçek zaman tasarrufu sağlıyor. Ve en iyi yanı? Yeni bir kampanya başlatıyor ya da uzun vadeli operasyonları yönetiyor olsak da, bizimle birlikte ölçekleniyor.

ClickUp, takımımızın işbirliği yapma, proje yönetimi ve performansı izleme şeklini tamamen değiştirdi. Eskiden Slack, Google Dokümanlar, elektronik tablolar ve proje panolarını farklı platformlarda kullanıyorduk. Bu çok karmaşık ve verimsizdi ve sürekli bir şeyler gözden kaçıyordu.

ClickUp'a geçtikten sonra her şey tek bir yerde: görevler, zaman çizelgeleri, belgeler, gösterge panelleri, yorumlar, hatta toplantı notları. İnanılmaz derecede özelleştirilebilir, ancak herkesin hızlı bir şekilde benimsemesi için yeterince sezgisel. Otomasyonlar, AI yazma asistanı ve yenilenen Takvim gibi özellikler gerçek zaman tasarrufu sağlıyor. En iyi yanı ne mi? Yeni bir kampanya başlatıyor ya da uzun vadeli operasyonları yönetiyor olsak da bizimle birlikte ölçekleniyor.

🎥 ClickUp Bilgi Yönetimi hakkında daha fazla bilgiyi buradan izleyin:

2. Guru (Gerçek zamanlı bilgi yakalama ve doğrulama için en iyisi)

guru aracılığıyla

Guru, şirketinizin bilgilerini düzenleyen ve bunları "bilgi kartları" ile eyleme geçirilebilir içgörülere dönüştürmenize yardımcı olan AI destekli bir platformdur

Araç, bağlamı ve kullanıcı rolüni anlayarak doğru zamanda doğru cevapları sunarken, otomatik doğrulama özelliği içeriğinizin doğru ve güncel kalmasını sağlar. Bu da size harika bir arama deneyimi sunar.

GoSearch mevcut sistemlerinizde arama yaparken, Guru içeriği kendi ortamına taşımanızı gerektirir. Bu ödün, size daha iyi güvenlik, merkezi kontrol ve doğrulanmış bilgiler sağlar.

Guru'nun en iyi özellikleri

E-postalardan, belgelerden, web sayfalarından ve sohbetlerden gerçek zamanlı olarak bilgi toplayın

Yerleşik uzman doğrulama araçlarıyla bilgileri düzenli olarak doğrulayın

Değişen politikalar, prosedürler ve ürün bilgileri için push güncellemeleri ve bildirimler alın

Slack, takım ve Salesforce gibi araçlarda doğrudan ilgili bilgileri keşfedin

Guru sınırları

Uygun etiketleme ve kategorizasyon olmadan belirli bilgilerin hızlı bir şekilde konumlandırılması zordur

Anahtar kelimeleri kullanarak kaynak bulmak zordur

Guru fiyatlandırması

Self servis: Kullanıcı başına aylık 25 $

Kurumsal: Özel fiyatlandırma

Guru puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (2000'den fazla yorum)

Capterra: 4,9/5 (600'den fazla yorum)

Gerçek hayattaki kullanıcılar Guru hakkında ne diyor?

Bir kullanıcı deneyimini şöyle anlatıyor:

Kullanımı kolaydır ve kartlarda anahtar kelimeler varsa, belirli bir kartı aramak çok hızlıdır... İş akışı karmaşık ve kontrol edilmesi gereken çok sayıda adım varsa, bazen çok fazla bilgi nedeniyle önemli adımlar kolayca gözden kaçabileceğinden, diğer renklerin veya yazı tipi boyutlarının kullanılmasına izin verilmesi daha iyi olur.

Kullanımı kolaydır ve kartlarda anahtar kelimeler varsa, belirli bir kartı aramak çok hızlıdır... İş akışı karmaşık ve kontrol edilmesi gereken çok sayıda adım varsa, bazen çok fazla bilgi nedeniyle önemli adımlar kolayca gözden kaçabileceğinden, diğer renklerin veya yazı tipi boyutlarının kullanılmasına izin verilmesi daha iyi olur.

🔍 Biliyor muydunuz? IBM'in Watson'ı 2011 yılında Jeopardy! yarışmasını kazanmasıyla ün kazandı. Bu, doğal dil işleme (NLP) teknolojisinin büyük miktarda veriyi tarayarak doğru cevaplar verebildiğini gösteren ilk örneklerden biriydi.

3. Glean (Derin entegrasyonlarla güvenlikli kurumsal arama için en iyisi)

glean aracılığıyla

Glean, veritabanlarından uygulamalara kadar 100'den fazla kaynağa bağlantısı olan kurumsal bir yapay zeka platformudur. Çalışanların sade İngilizce ile sorular sormasına olanak tanır ve daha iyi bilgi erişimi için bağlamı ve kullanıcı rolünu anlayarak kişiselleştirilmiş yanıtlar sunar.

Aracın proaktif AI ajanları, aramayı bilmediğiniz içgörüleri ortaya çıkarır ve tekrarlayan ş akışlarını otomasyon eder. Bilişsel aramaya odaklanan GoSearch AI'dan farklı olarak, Glean kullanıcı davranışlarından aktif olarak öğrenir ve siz sormadan önce ilgili bilgileri önerir.

En iyi özellikleri Glean

Şirket verilerinin güvenlik ve uyumlu kalmasını sağlamak için izinleri ve erişim kontrollerini yönetin

Kişiselleştirilmiş gösterge panelleri ayarlayarak devam eden projeleri ve teslim edilecekleri kolaylıkla izleyin

Arama sonuçlarını, referansları ve ilgili dosyaları ekip arkadaşlarınızla paylaşım yaparak gerçek zamanlı olarak işbirliği yapın

Sınırları Glean

Arama sonuçları biraz geniş olabilir ve en alakalı bilgileri bulmak için birkaç ekstra tıklama gerekir

Analitik esnek değildir ve bunun için kullanıcı arayüzünü değiştiremezsiniz

Glean fiyatlandırmayı öğrenin

Özel fiyatlandırma

Derecelendirmeleri ve yorumları Glean

G2: 4,7/5 (130'dan fazla yorum)

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

Gerçek kullanıcılar Glean hakkında ne diyor?

Bir kullanıcı deneyimini şöyle anlatıyor:

Glean'da en çok sevdiğim şey, tüm iş uygulamalarımdaki bilgileri bulmamı ve bunlara erişmemi ne kadar sorunsuz bir şekilde kolaylaştırması. Zaman kazandırıyor, yinelenen işleri azaltıyor ve işbirliğini daha verimli hale getiriyor.

Glean'da en çok sevdiğim şey, tüm iş uygulamalarımdaki bilgileri bulmamı ve bunlara erişmemi ne kadar sorunsuz bir şekilde kolaylaştırması. Zaman kazandırıyor, yinelenen işleri azaltıyor ve işbirliğini daha verimli hale getiriyor.

📮 ClickUp Insight: Tipik bir bilgi çalışanı, işini yapmak için ortalama 6 kişiyle bağlantı kurmak zorundadır. Bu, temel bağlamı toplamak, öncelikleri uyumlu hale getirmek ve projeleri ilerletmek için günlük olarak 6 temel bağlantıya ulaşmak anlamına gelir. Mücadele gerçektir: sürekli takip, sürüm karmaşası ve görünürlük kara delikleri takım verimliliğini azaltır. ClickUp gibi merkezi bir platform, bağlamı anında parmaklarınızın ucuna getirerek bu sorunu çözüyor.

📖 Ayrıca okuyun: En iyi Glean alternatifleri ve rakipleri

4. Algolia (Geliştirici dostu arama ve e-ticaret optimizasyonu için en iyisi)

algolia aracılığıyla

Algolia, işlerin web siteleri ve uygulamaları için hızlı arama deneyimleri oluşturmalarına yardımcı olan API öncelikli bir arama platformudur. Yazım hatalarına tolerans, kişiselleştirme ve coğrafi konum farkındalığı gibi akıllı özelliklerle 100 milisaniyenin altındaki yanıt sürelerini düşünün.

Dahili bilgi yerine müşteri odaklı aramaya odaklanır. Bu, kullanıcı deneyiminin gelirleri doğrudan etkilediği e-ticaret siteleri, içerik platformları ve uygulamalar için mükemmel bir seçimdir.

Platformun sinirsel arama teknolojisi, AI kullanarak kullanıcıların niyetini ve bağlamı anlayarak özel sonuç sunar.

Algolia'nın en iyi özellikleri

Küresel kitlelere destek sağlamak için çok dilli arama özelliğini kullanın

Dinamik içerik yönetimi, gelişmiş analitik ve gelir optimizasyonu gibi avantajlar sağlayan pazarlama araçları için özellikleri kullanın

Sonuçları verimli bir şekilde filtrelemek ve iyileştirmek için yönlü aramayı kullanın

Shopify ve Salesforce gibi e-ticaret platformlarıyla entegre ederek ürün keşif ve dönüşümlerini optimize edin

Algolia sınırları

Bu uygulamada tek bir sorgu için birden fazla indeks aramak zordur

Kullanıcılar, anahtar kelimeler için sınır eşanlamlılar ve kurallar olduğunu bildiriyor

Algolia fiyatlandırması

Ücretsiz

Özel fiyatlandırma

Algolia puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (400'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (70'den fazla yorum)

Gerçek hayattaki kullanıcılar Algolia hakkında ne diyor?

Bir inceleme şöyle diyor:

Algolia, birçok özelliğe sahip bir araçtır. Ancak, düşündüğünüz kadar kolay uygulanamaz. "Tak ve çalıştır" türünde bir araç değildir. Uygulama, web sitesine entegre edilmiştir ve doğru bir şekilde uygulayabilmek için arayüz üzerinde iş yapmanız gerekir.

Algolia, birçok özelliğe sahip bir araçtır. Ancak, düşündüğünüz kadar kolay uygulanamaz. "Tak ve çalıştır" türünde bir araç değildir. Uygulama, web sitesine entegre edilmiştir ve doğru bir şekilde uygulayabilmek için arayüz üzerinde iş yapmanız gerekir.

🧠 Eğlenceli Bilgi: Bilgisayarlar ortaya çıkmadan önce kütüphaneciler "insan arama motorları" idi. Aslında, Dewey Onlu Sınıflandırma Sistemi (1876'da oluşturuldu) hala tarihteki en uzun süredir kullanılan bilgi düzenleme sistemlerinden biridir.

📖 Ayrıca okuyun: En İyi Confluence Alternatifleri ve Rakipleri

5. Yext (Bilgi grafiği yönetimi ve inceleme otomasyonu için en iyisi)

Yext aracılığıyla

Yext, işlerin AI arama motorları, sosyal medya ve yerel dizinler dahil olmak üzere dijital varlıklarını kontrol etmelerine yardımcı olan bir marka görünürlük platformudur. Böylece, yüzlerce platformda çalışma saatlerini, fotoğrafları veya iletişim bilgilerini manuel olarak güncellemenize gerek kalmaz.

Platform, AI kullanarak yerel sayfaları yüksek niyetli aramalar için optimize eder, 80'den fazla platformda yorum toplama işlemini otomasyon ile gerçekleştirir ve marka itibarınızı korumaya yardımcı olmak için duygu analizi sağlar.

Yext'in en iyi özellikleri

Her şeyi gerçek zamanlı olarak 200'den fazla dizin ve arama hizmetiyle senkronizasyon sağlayan bir "Bilgi Grafiği" oluşturun ve yönetin.

Google, Facebook, Yelp ve daha fazlasından gelen müşteri yorumlarını tek bir gösterge paneli üzerinden izleyin, toplayın ve yanıtlayın.

AI destekli şablonları kullanarak inceleme yanıtlarını otomasyonla gerçekleştirin, etkileşimleri büyük ölçekte kişiselleştirin.

Basit inceleme bileşenleri ile olumlu inceleme paylaşımını web sitenizde sorunsuz bir şekilde gerçekleştirin.

Yext sınırları

Takım işbirliği özelliklerini etkili bir şekilde kullanmak zordur.

Müşteri iletişimi güvenilir değildir

Yext fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Yext puanları ve yorumları

G2: 4,4/5 (850'den fazla yorum)

Capterra: 4. 2/5 (100+ yorum)

Gerçek hayattaki kullanıcılar Yext hakkında ne diyor?

İşte gerçek bir kullanıcıdan kısa bir yorum:

Yext, birden fazla inceleme kanalını ve özellikle Google Business güncellemelerini tek bir yerden kolayca yönetmenizi sağlar... Ana ürün güçlü olsa da, Scout biraz erkenci ve ekstra maliyeti haklı çıkarmak için yeterli değer sunmuyor. Ayrıca, AI sıralamaları (Scout) gibi daha gelişmiş özelliklerden daha iyi yararlanabilmeyi dilerdim, ancak bu özellikler yeterince sezgisel veya tam olarak geliştirilmiş gibi görünmüyor.

Yext, birden fazla inceleme kanalını ve özellikle Google İş güncellemelerini tek bir yerden kolayca yönetmenizi sağlar... Ana ürün güçlü olsa da, Scout biraz erkenci ve ekstra maliyeti haklı çıkarmak için yeterli değer sunmuyor. Ayrıca, AI sıralamaları (Scout) gibi daha gelişmiş özelliklerden daha iyi yararlanabilmeyi dilerdim, ancak bu özellikler yeterince sezgisel veya tam olarak geliştirilmiş gibi görünmüyor.

6. Dashworks (AI destekli bilgi keşfi ve ş Akışı yardımı için en iyisi)

Dashworks aracılığıyla

Dashworks, iç soruların %87'sini otomasyon sağlayan AI destekli kurumsal arama yazılımıdır. Slack, Jira, e-postalar ve belgeler gibi uygulamalarınıza doğrudan bağlantı kurarak canlı API aramaları kullanır ve ilgili bilgileri anında bulur.

Platform, GPT-4o ve Claude dahil olmak üzere gelişmiş makine öğrenimi algoritmaları kullanır. Sıfır veri saklama yaklaşımı, kopyaları depolamadan bağlı sistemlerinizi canlı olarak arar ve bilgilere kolayca erişilmesini sağlar.

Dashworks, geleneksel merkezi bilgi tabanını oluşturmak yerine, her şeyi orijinal sistemlerinizde tutar ve bunları dinamik olarak arar.

Dashworks'ün en iyi özellikleri

Belgeleri ve e-postaları anında özetleyerek okuma ve araştırma zamanından tasarruf edin.

Daha sonra hızlıca başvurabilmek için belirli soruları veya cevapları yer imlerine ekleyin.

İçeriği otomatik olarak düzenleyin ve gerçek kullanım ve alaka düzeyine göre en önemli dosyaları ve bağlantıları öne çıkarın.

Her kullanıcı için departman, rol ve şirket jargonuna göre sonuçları kişiselleştirin.

Dashworks sınırları

Esnek entegrasyon seçenekleri yoktur.

Bilgileri almak için belirli bir zaman aralığı ayarlayamazsınız.

Dashworks fiyatlandırması

14 günlük ücretsiz deneme

Takım planı: Kullanıcı başına aylık 12 $

İş Planı: Kullanıcı başına aylık 15 $ (en az 10 koltuk)

Enterprise Planı: Özel fiyatlandırma

Dashworks puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (70'den fazla yorum)

Capterra: 4,3/5 (30'dan fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar Dashworks hakkında ne diyor?

İşte ilk elden bir bakış açısı:

Dashworks, Luxury Presence'daki destek operasyonlarımızda çığır açan bir değişiklik yarattı... Arama fonksiyonu çok güçlü olsa da, sonuçların istediğimiz kadar kesin olmadığı ve manuel olarak araştırma yapmamızı gerektiren zaman zaman örnekler oluyor.

Dashworks, Luxury Presence'daki destek operasyonlarımızda çığır açan bir değişiklik yarattı... Arama fonksiyonu çok güçlü olsa da, sonuçların istediğimiz kadar kesin olmadığı ve manuel olarak araştırma yapmamızı gerektiren zaman zaman örnekler oluyor.

🔍 Biliyor muydunuz? Google'ın ilk arama algoritması olan PageRank ( 1996), akademik makalelerin birbirlerini nasıl alıntıladığından esinlenerek oluşturulmuştur. "Referanslara göre önem" fikri, çoğu modern kurumsal arama sıralama sisteminin temelini oluşturur.

7. Lucidworks Fusion (Hibrit arama ve üretken AI düzenlemesi için en iyisi)

Lucidworks Fusion aracılığıyla

Lucidworks, veri silolarını ortadan kaldırmak ve çeşitli dijital varlıklarda akıllı arama ile verimliliği artırmak için geliştirilmiş, AI destekli bir kurumsal arama yazılımıdır.

Neural Hybrid Search kullanarak, geleneksel anahtar kelime eşleştirmeyi AI destekli semantik anlayışla birleştirir. Platform, SaaS, kendi sunucunuzda barındırma veya hibrit gibi esnek dağıtım seçenekleri sunar.

Ayrıca, Studios (arama deneyimleri oluşturmak için kod gerektirmeyen bir arayüz) ve Signals Beacon gibi gerçek zamanlı kullanıcı etkileşimi izleme için kapsamlı araçlar da elde edersiniz. Hem müşteriye yönelik e-ticaret aramalarında hem de dahili bilgi keşiflerinde iş görür.

Lucidworks Fusion'ın en iyi özellikleri

Lucidworks AI ile hibrit arama ve üretken AI'yı birleştirerek daha akıllı veri keşfi için kurumsal AI senfonilerini düzenleyin.

Özel gömme modellerini eğitin, yönetin ve dağıtın, böylece alanına özgü dil ve iş metrikleri için performansı optimize edin.

Lucidworks Data Acquisition kullanarak çeşitli kaynaklardan gelen yapılandırılmış ve yapılandırılmamış verileri bağlantı ve birleştirme işlemi gerçekleştirin.

Lucidworks Fusion sınırları

Kullanıcılar, teknik belgelerin genellikle yeterli olmadığını, çünkü aradıkları cevapları sağlamadığını bildiriyorlar.

Kırık kod segmentleri birçok yerde bulunur ve okunmasını zorlaştırır.

Lucidworks Fusion fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Lucidworks Fusion puanları ve yorumları

G2: Yeterli sayıda yorum yok

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

Gerçek kullanıcılar Lucidworks Fusion hakkında ne diyor?

Bir kullanıcı deneyimini şöyle anlatıyor:

Belge sorgu, NoSQL indeks ve veri tabanı oluşturma konusunda IT takımlarına yardımcı olan büyük veri işleme arama platformu. En beğendiğim özelliği bağlamsal arama özelliğidir. Veri görselleştirme birinci sınıftır ve kullanımı kolaydır.

IT takımlarına belge sorgu, NoSQL indeks ve veri tabanı oluşturma konusunda yardımcı olan büyük veri işleme arama platformu. En beğendiğim özellik, bağlamsal arama özelliğidir. Veri görselleştirme birinci sınıftır ve kullanımı kolaydır.

📖 Ayrıca okuyun: Bilgi Yönetimi için En İyi Qatalog Alternatifleri

8. Elastic Enterprise Search (Gelişmiş analitik özelliklere sahip, ölçeklenebilir kurumsal düzeyde arama için en iyisi)

Kurumsal Elastic Search aracılığıyla

Elasticsearch, Netflix'in içerik önerilerinden Uber'in gerçek zamanlı analizlerine kadar her şeyi destekleyen popüler bir açık kaynaklı arama motorudur. Arama altyapınız üzerinde tam kontrol sahibi olursunuz.

Vektör arama ve geri alma artırılmış üretimi gibi gelişmiş AI yetenekleri, basit anahtar kelime eşleştirmenin ötesinde anlamsal anlayış sağlar.

Daha özel araçların aksine, Elastic'in ekosistemi veri görselleştirme için Kibana ve veri işleme için Logstash'ı içerir. Bu, arama, analiz ve izleme için bir paket oluşturur. GoSearch AI özellikle işyeri bilgi yönetim sistemlerine odaklanırken, Elastic daha çok geliştiricilerin özel arama uygulamaları oluşturması için bir araçtır.

Elastic Enterprise Search'ün en iyi özellikleri

Parçalama, çoğaltma ve dinamik indekslemeyi destekleyen dağıtılmış bir mimari ile sorunsuz bir şekilde ölçeklendirin.

Otomasyonlu yük devretme ve kümeler arası çoğaltma mekanizmaları sayesinde yüksek kullanılabilirlik ve hata toleransı elde edin.

Arama kullanımını ve kullanıcı davranışını izleyerek arama alaka düzeyini optimize edin ve kullanıcı deneyimini iyileştirin.

Elastic Kurumsal Arama sınırları

Şemada önemli bir değişiklik varsa belgeleri yeniden indekslemek zordur.

Arama için indeks veya veri noktaları için ayar yapmak zor olabilir

Elastic Kurumsal Arama fiyatlandırması

Ücretsiz deneme

Özel fiyatlandırma

Elastic kurumsal Search puanları ve yorumları

G2: 4,3/5 (200'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (40'tan fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar Elastic Enterprise Search kurumsal hakkında ne diyor?

Bu yorumcunun ne dediğine bir göz atın:

çok hızlı, kolay uygulanabilir ve ölçeklenebilir, diğer araçlar ve platformlarla büyük sayılarda entegrasyon kullanarak veri alımından uçtan uca çözüm sunar... Tablo şemalarında çoklu ilişkiler barındıran geleneksel veritabanlarından elastic'e geçiş, bunu yapmak için başka bazı püf noktaları ve teknikler olduğu için zordur, ancak bence bu konuda iyileştirme yapılabilir

çok hızlı, kolay uygulanabilir ve ölçeklenebilir, diğer araçlar ve platformlarla sayısız entegrasyon kullanarak veri alımından uçtan uca çözüm sunar... Tablo şemalarında çoklu ilişkiler barındıran geleneksel veritabanlarından elastic'e geçiş yapmak zordur, çünkü bunu yapmak için başka bazı püf noktaları ve teknikler vardır, ancak bence bu konuda iyileştirme yapılabilir

🧠 Eğlenceli Bilgi: İlk mekanik arama cihazı 1949 yılında MIT mühendisi Vannevar Bush tarafından üretildi. Kullanıcıların mikrofilm belgelerini tarayabilmelerini ve birbirine bağlayabilmelerini sağlayan masa benzeri bir makine olan " Memex"i tasarladı. Bu vizyon, bugün kullandığımız bağlantı sistemine doğrudan ilham kaynağı oldu.

📚 Ayrıca okuyun: En iyi Elasticsearch alternatifleri

9. Coveo (AI destekli kurumsal arama analitiği için en iyisi)

coveo aracılığıyla

Coveo, Salesforce, Microsoft 365 ve ServiceNow gibi 50'den fazla kaynağa bağlantı kurarak her şeyi bir araya getirir. Coveo'yu diğerlerinden ayıran özelliği, kullanıcıların niyetini anlamaya odaklanmasıdır.

Doğal dil işleme ve makine öğrenimini kullanarak, bağlam farkında sonuçlar, otomatik alaka ayarı ve kullanıcı rolü ve davranışlarına göre kişiselleştirilmiş sıralamalar sunar.

AI intranet arama aracı, etkileşimleri izleme ve içerik eksikliklerini belirleme için proaktif içerik önerileri ve zengin analitik özellikler de sunar. Daha temel arama araçlarından farklı olarak, hem iç bilgi yönetimi hem de müşteriye yönelik uygulamalarla iş yapar.

Coveo'nun en iyi özellikleri

Optimum satış için Ürün Listeleme Sayfası Yöneticisini kullanarak AI desteği ile ürün listeleme sayfalarını düzenleyin

Coveo Slack Uygulamasını kullanarak uygulamalar arasında geçiş yapmadan Slack'ten şirket genelinde arama yapın

Snowflake entegrasyonları ile gelişmiş analitiklere erişerek Coveo verilerini diğer iş zekası araçlarıyla birleştirin

AI destekli sınıflandırma ve açılır menü önerilerini etkinleştirerek müşteri desteğindeki ş akışlarını kolaylaştırın

Coveo sınırları

Yönetici platformunda raporlama sistemini yönetmek, Coveo alternatiflerinden farklı olarak zor olabilir

Destek yanıtları ve belgeler iyileştirilmelidir

Coveo fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Coveo puanları ve yorumları

G2: 4,3/5 (130'dan fazla yorum)

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

Gerçek kullanıcılar Coveo hakkında ne diyor?

Bir kullanıcı deneyimini şöyle anlatıyor:

Coveo, tüm ürün bilgilerinin tek bir indeksinde toplanmasını sağlıyor. Coveo'nun yerleşik izin modelleri ve özelleştirmeleri sayesinde, bu içeriği çeşitli şekillerde sunabiliyoruz... Bazen yeni özellikler piyasaya sürüldükten sonra bir süre sonra güncellenmiyor veya desteklenmiyor. Slack entegrasyonu buna bir örnek. Bazı profesyonel hizmetler, beklediğimizden daha kısa sürede tükendi.

Coveo, tüm ürün bilgilerimizin birleşik bir indeksini oluşturmamızı sağlar. Coveo'nun yerleşik izin modelleri ve özelleştirmelerini kullanarak, bu içeriği çeşitli şekillerde sunabiliriz... Bazen, yeni özellikler piyasaya sürüldükten sonra bir süre sonra güncellenmez veya desteklenmez. Slack entegrasyonu buna bir örnektir. Aldığımız bazı profesyonel hizmetler, beklenenden daha hızlı bir şekilde saatlerimizi tüketti.

10. IBM Watson Discovery (Gelişmiş yapılandırılmamış veri alımı ve bağlamsal arama için en iyisi)

iBM Watson Discovery aracılığıyla

IBM, çeşitli depolardan içgörüler elde etmek için gelişmiş NLP ve ML kullanan bir platform olan Watson Discovery aracılığıyla AI destekli bir bilgi tabanı araması sunar.

Platform, belge yapılarını tanır, tablolardan ve başlıklardan içerik çıkarır ve OCR teknolojisini kullanarak görüntülerden metin alır.

IBM'in Watsonx platformu aracılığıyla üretken AI ve büyük dil modellerini entegre edin. Ardından, Retrieval-Augmented Generation çerçevesini kullanarak bağlamsal olarak alakalı yanıtlar, içgörüler üretebilir ve hatta karmaşık verilerden SQL sorguları oluşturabilirsiniz.

IBM Watson Discovery'nin en iyi özellikleri

JSON, HTML, PDF ve Word gibi çeşitli biçimlerdeki yapılandırılmamış verileri alın, normalleştirin ve zenginleştirin

Rol tabanlı erişim, şifreleme ve denetim özellikleriyle kurumsal düzeyde güvenlik sağlayın

Özel alan bilgisi entegrasyonları için sezgisel araçlarla "Watson"a sektörünüzün dilini öğretin

IBM Watson Discovery sınırları

Birden fazla sorgu yaptığınızda hatalar gösteriyor.

Görüntü içeren verilerle sorun yaşıyor

IBM Watson Discovery fiyatlandırması

Ücretsiz deneme

Özel fiyatlandırma

IBM Watson Discovery puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (90+ yorum)

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

Gerçek kullanıcılar IBM Watson Discovery hakkında ne diyor?

Bir kullanıcı deneyimini şöyle anlatıyor:

IBM Watson Studio, veri analizinin birçok sürecini birleştirerek verilerden değer elde edilmesine yardımcı olur. Bu aşamalar arasında veri toplama ve temizleme, bulguları iletme ve IA modellerini uygulama yer alır. IBM Watson Studio, IBM tarafından geliştirilmiştir. Uygulamanın, grubun diğer üyelerine örnekler ve bilgiler sağlayıcı rolünü üstlenmesi, çok yararlı olduğu kanıtlanan bir başka özellikti.

IBM Watson Studio, veri analizinin birçok sürecini birleştirerek verilerden değer elde edilmesine yardımcı olur. Bu aşamalar arasında veri toplama ve temizleme, bulguları iletme ve IA modelleri uygulama yer alır. IBM Watson Studio, IBM tarafından geliştirilmiştir. Uygulamanın, grubun diğer üyelerine örnekler ve bilgiler sağlayıcı rolünü üstlenmesi, çok yararlı olduğu kanıtlanan bir başka özellikti.

🔍 Biliyor muydunuz? Yahoo, 1994 yılında bir arama motoru olarak değil, insanlar tarafından derlenen bir web sitesi dizini, yani bir kütüphanenin dijital sürümü olarak kuruldu.

Bu GoSearch AI alternatiflerini incelemek bir şeyi açıkça ortaya koyuyor: arama, işin sadece yarısıdır.

Doğru bilgileri bulduktan sonra, bunları işinize, takımınıza ve daha büyük hedeflerinize bağlantı sağlamanız gerekir.

İş için her şeyi içeren uygulama ClickUp, size tam da bunu sunar. Enterprise Search ile tüm çalışma alanınızdan anında cevaplar alabilirsiniz. ClickUp Brain ve ClickUp Brain MAX, AI destekli özetler, görev oluşturma ve daha derin bağlamsal içgörülerle bunu daha da ileriye taşır.

Peki, ne bekliyorsunuz? Bugün ClickUp'a ücretsiz kaydolun! ✅