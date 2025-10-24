2025'te Keşfetmeye Değer En İyi 10 GoSearch AI Rakibi

Google'da hızlı bir sorunun cevabını ararken, birdenbire alakasız 15 sekme açılmış oluyor. GoSearch AI gibi araçlar, iş bağlamınızda anlamlı sonuçlar sunarak daha akıllı arama yapmanıza yardımcı olmak için tasarlanmıştır.
Bununla birlikte, daha doğru kaynaklar, daha ayrıntılı açıklamalar veya sadece daha temiz bir arama yöntemi arıyorsanız, incelemeye değer birçok başka araç da bulunmaktadır.
Bazı GoSearch AI alternatifleri, daha iyi sorular sormanıza yardımcı olan araştırma asistanları gibi çalışırken, diğerleri size ayrıntılı ve odaklanmış cevaplar verme konusunda uzmanlaşmıştır. Sonuçta, çevrimiçi arama yaparken hedef, her şeyi tek bir çatı altında toplamak olmalıdır. AI'nın yayılması yok, bağlantısız iş yok.
Aramayı kolay ve eğlenceli hale getiren GoSearch AI rakiplerini keşfedelim. Hadi başlayalım! 💁
GoSearch AI Alternatiflerine Genel Bakış
İşte en iyi GoSearch alternatifleri bir bakışta:
|Araç adı
|Anahtar özellikler
|En iyisi
|Fiyatlandırma*
|ClickUp
|Kurumsal Arama, AI destekli bağlamsal cevaplar, Belge ve Sohbet entegrasyonu, Brain MAX birleşik AI, Bilgi Yönetimi, Ajanlar, Beyaz Tahtalar, Entegrasyonlar
|İş, bilgi ve uygulamayı birbirine bağlayan AI destekli arama
|Ücretsiz plan; Ücretli planlar mevcuttur
|Guru
|Gerçek zamanlı bilgi yakalama, Bilgi kartları, Otomasyon doğrulama, Slack/Teams/Salesforce entegrasyonları, Push güncellemeleri
|Gerçek zamanlı bilgi yakalama ve doğrulama
|Ücretli planlar 25 $/kullanıcı/ay'dan başlar
|Glean
|Derin entegrasyonlar (100'den fazla kaynak), Kişiselleştirilmiş yanıtlar, Proaktif AI ajanları, Gerçek zamanlı işbirliği, Güvenli erişim kontrolleri
|Derin entegrasyonlarla güvenlikli kurumsal arama
|Özel fiyatlandırma
|Algolia
|API öncelikli arama, Yazım hatası toleransı, Kişiselleştirme, Sinirsel arama, Çoklu dil, E-ticaret entegrasyonlar
|Geliştirici dostu arama ve e-ticaret optimizasyonu
|Ücretsiz; Özel fiyatlandırma
|Yext
|Bilgi Grafiği, İnceleme otomasyonu, Duygu analizi, Dizin senkronizasyonu, AI destekli yanıtlar
|Bilgi grafiği yönetimi ve inceleme otomasyonu
|Özel fiyatlandırma
|Dashworks
|Canlı API arama, Sıfır veri saklama, Özetleme, Yer imleri, Kişiselleştirilmiş sonuçlar, GPT-4o/Claude
|AI destekli bilgi keşfi ve ş Akışı yardımı
|Ücretsiz deneme; Ücretli planlar 12 $/kullanıcı/ay'dan başlar
|Lucidworks Fusion
|Nöral Hibrit Arama, Üretken AI düzenleme, Özel gömme modelleri, Veri toplama, Kod gerektirmeyen Stüdyolar
|Hibrit arama ve üretken AI düzenleme
|Özel fiyatlandırma
|Elastic Kurumsal Arama
|Dağıtılmış mimari, Vektör arama, Kibana analitiği, Logstash işleme, Yüksek kullanılabilirlik
|Gelişmiş analitik özelliklere sahip, ölçeklenebilir kurumsal düzeyde arama
|Ücretsiz deneme; Özel fiyatlandırma
|Coveo
|50'den fazla kaynak entegrasyonu, NLP, Kişiselleştirilmiş sıralamalar, Slack uygulayıcı, Snowflake analitiği, AI destekli öneriler
|AI destekli kurumsal arama analitiği
|Özel fiyatlandırma
|IBM Watson Discovery
|Yapılandırılmamış veri alımı, NLP/ML, OCR, Rol tabanlı güvenlik, Watsonx LLM entegrasyonları
|Gelişmiş yapılandırılmamış veri alımı ve bağlamsal arama
|Ücretsiz deneme; Özel fiyatlandırma
GoSearch AI alternatiflerinde nelere dikkat etmelisiniz?
GoSearch AI alternatifi seçerken dikkate almanız gereken bazı anahtar faktörler şunlardır:
- AI yetenekleri: Güçlü semantik arama, üretken cevaplar, bağlamsal anlayış ve AI destekli içgörüler için destek
- Sezgisel arayüz: Sezgisel arayüzler, hızlı kurulum (mümkünse kod gerektirmeyen/az kod gerektiren) ve minimum teknik uzmanlık gerektirir
- Entegrasyon seçenekleri: Notion, Google Çalışma Alanı, Zendesk ve daha fazlası gibi işyeri uygulamalarıyla uyumluluk
- özelleştirme ve esneklik: *Özel ihtiyaçlara uyacak şekilde özelleştirilebilir ş Akışları, arama boru hatları, API'ler ve entegrasyonlar
- *analitik ve raporlama: Raporlama özellikleri aracılığıyla kullanıcı etkinliği, gelişmiş arama yetenekleri ve içerik eksiklikleri hakkında içgörüler
- Ölçeklenebilirlik: Büyük, karmaşık veri kümelerini işleme ve yavaşlama olmadan organizasyonel büyümeye destek yeteneği
🧠 İlginç Bilgi: Bilgiyi indekslemeye yönelik ilk kayıtlı girişim 2000 yıl öncesine dayanır. Yunan bilgin Callimachus, yazarlar ve işlerin yer aldığı 120 parşömenden oluşan Pinakes adlı bir katalog oluşturdu. Bu, esasen dünyanın en eski "arama motoru" idi
En İyi GoSearch AI Alternatifleri
En iyi GoSearch AI alternatifleri, bağlamı gerçekten anlayan akıllı arama fonksiyonu sunar. Güçlü veri indeks, bilgilerinizin düzenli ve kolayca erişilebilir olmasını sağlayan bir başka olmazsa olmaz özelliktir.
Bazılarına göz atalım! 👇
1. ClickUp (İş, bilgi ve uygulama arasında bağlantı kuran AI destekli arama için en iyisi)
Dünyanın ilk Birleşik AI Çalışma Alanı olan ClickUp , proje yönetimi, belgeler ve takım iletişimini tek bir platformda birleştirir ve yeni nesil AI otomasyonu ve arama ile hızlandırır.
ClickUp'ı GoSearch AI'ya ideal bir alternatif yapan özellikler şunlardır:
Kurumsal Search ile zahmetsizce arama yapın
Her takım, "O dosya neredeydi?" diye sormanın ne kadar sinir bozucu olduğunu bilir
* clickUp Enterprise Search ile Google Drive, Confluence ve hatta ClickUp görevlerini saatlerce incelemek zorunda kalmazsınız. Belgeler, sohbetler, görevler ve üçüncü taraf araçlar dahil her şeyi indeks, böylece takımınız doğru proje ayrıntılarını anında bulabilir.
Örnek, arama çubuğuna "Q3 kampanyası hakkında son müşteri geri bildirimlerini bul" yazarak ilgili sonuçları alabilirsiniz.
ClickUp Brain ile birleşik bir AI çalışma alanının gücünü ortaya çıkarın
Arama özelliği güçlüdür, ancak sizinle birlikte düşünen bir çalışma alanı istiyorsanız, ClickUp Brain tam size göre. AI iş arkadaşı, bağlamsal AI asistanı olarak çalışır ve görevler, belgeler ve sohbetler genelinde anında, bağlamsal yanıtlar sunar.
Monday sabahı ClickUp'ı açtığınızı varsayalım. Notları aramak yerine, ClickUp Brain'e şunu sorabilirsiniz: "Geçen haftaki kampanya ilerlemesini özetleyin ve müşteriye bir güncelleme taslağı hazırlayın." Saniyeler içinde, gönderilmeye hazır bir e-posta ve en son görevlerle güncellenmiş bir proje gösterge paneli elde edersiniz.
Brain ayrıca, göreve bağlı olarak ChatGPT Claude, Gemini veya DeepSeek gibi LLM arama motorlarından seçim yapmanıza, web'de arama yapmanıza ve Google Drive, Notion, GitHub, OneDrive ve daha fazlasında tek bir yerden iş akışlarını tetikleyici olarak kullanmanıza olanak tanır.
ClickUp Brain MAX ile 10 kat daha güçlü AI'nın avantajlarından yararlanın
şimdi, AI desteğini on bir seviyeye çıkarın*. Günümüzde çoğu takım , taslak hazırlamak için ChatGPT, belgeler için Notion AI ve beyin fırtınası için Gemini kullanarak " AI yayılmasından" muzdariptir. Bağımsız bir masaüstü uygulama olan ClickUp Brain MAX, hepsini tek bir birleşik AI merkeziyle değiştirir. Gereksiz AI yayılmasını ortadan kaldırır ve 10 kat daha fazla verimlilik için ihtiyacınız olan her şeyin, ses öncelikli verimlilikle desteklenen tek bir platformda olmasını sağlar.
AI ve diğer üçüncü taraf araçlardan gelen bilgileri ClickUp Brain MAX ile birleştirin
Ayrıca, ClickUp'ın Bilgi Yönetimi, çalışma alanınızı tek bir bilgi kaynağına dönüştürür. Takımlar, fikirleri yakalayabilir, süreçleri belgeleyebilir ve içgörüleri yapılandırılmış, aranabilir bir şekilde düzenleyebilir. Yerleşik işbirliği özellikleri, içeriği doğrudan işin yapıldığı yerde taslak haline getirmeyi, gözden geçirmeyi ve iyileştirmeyi kolaylaştırır.
clickUp'ın Ajanları ile bilgi ş akışlarınızı otomatik pilota alın*
ClickUp Ajanları, alan, klasör, liste ve sohbetlerde, kanaldaki sorular veya görev güncellemeleri gibi belirli tetikleyicilere yanıt vermek üzere, güncellemeleri yayınlayarak, özetler oluşturarak veya erişebildikleri bilgileri kullanarak sorguları yanıtlayarak ayarlanabilir.
Autopilot Agents, hem çalışma alanı verilerini (görevler, belgeler, sohbetler) hem de harici kaynakları kullanarak takımınızın her zaman ilgili bilgilere hızlı bir şekilde erişmesini sağlar, manuel çabayı azaltır ve bilgilerin düzenli ve güncel kalmasına yardımcı olur. Bu sayede takımlar cevapları daha kolay bulabilir, projeleri yolunda tutabilir ve daha yüksek değerli işlere odaklanabilir.
ClickUp'ın en iyi özellikleri
- Bilgi oluşturun ve düzenleyin: ClickUp Docs ile projelere doğrudan bağlantılı canlı belgeler, wikiler ve SOP'lar oluşturun
- *gerçek zamanlı işbirliği yapın: ClickUp Chat ile tartışmaları iş öğelerine bağlantıyla takım konuşmalarını bağlamsal tutun
- Fikirleri görselleştirin: ClickUp Beyaz Tahta ile yürütmeyle bağlantılı sürükle ve bırak diyagramları kullanarak süreçleri harita, beyin fırtınası yapın ve ş akışlarını planlayın
- araçlarınızı bağlayın: *Google Drive ve GitHub gibi uygulamalardaki verileri ClickUp Entegrasyonlar ile tek bir arama yapılabilir çalışma alanına taşıyın
- İçerik hızlandırın: ClickUp Brain'in AI Writer for Work özelliği ile takımınızın çalıştığı yerde doğrudan taslak belgeler hazırlayın, notları özetleyin ve ürün güncellemelerini oluşturun
ClickUp sınırları
- Bazı kullanıcılar, kapsamlı özel seçenekleri ve zengin özellik seti nedeniyle zorlu bir öğrenme süreci yaşıyor
ClickUp fiyatlandırması
ClickUp puanları ve yorumları
- G2: 4,7/5 (10.000'den fazla yorum)
- Capterra: 4,6/5 (4.000'den fazla yorum)
Gerçek kullanıcılar ClickUp hakkında ne diyor?
Bu G2 incelemesi her şeyi açıklıyor:
ClickUp, takımımızın işbirliği yapma, proje yönetimi ve performansı izleme şeklini tamamen değiştirdi. Eskiden farklı platformlarda Slack, Google Dokümanlar, elektronik tablolar ve proje panolarını aynı anda kullanıyorduk. Bu çok karmaşık ve verimsizdi ve sürekli bir şeyler gözden kaçıyordu.
ClickUp'a geçtikten sonra her şey tek bir yerde: görevler, zaman çizelgeleri, belgeler, gösterge panelleri, yorumlar, hatta toplantı notları. İnanılmaz derecede özelleştirilebilir, ancak herkesin hızlı bir şekilde benimsemesi için yeterince sezgisel. Otomasyonlar, AI yazma asistanı ve yenilenen Takvim gibi özellikler gerçek zaman tasarrufu sağlıyor. Ve en iyi yanı? Yeni bir kampanya başlatıyor ya da uzun vadeli operasyonları yönetiyor olsak da, bizimle birlikte ölçekleniyor.
🎥 ClickUp Bilgi Yönetimi hakkında daha fazla bilgiyi buradan izleyin:
2. Guru (Gerçek zamanlı bilgi yakalama ve doğrulama için en iyisi)
Guru, şirketinizin bilgilerini düzenleyen ve bunları "bilgi kartları" ile eyleme geçirilebilir içgörülere dönüştürmenize yardımcı olan AI destekli bir platformdur
Araç, bağlamı ve kullanıcı rolüni anlayarak doğru zamanda doğru cevapları sunarken, otomatik doğrulama özelliği içeriğinizin doğru ve güncel kalmasını sağlar. Bu da size harika bir arama deneyimi sunar.
GoSearch mevcut sistemlerinizde arama yaparken, Guru içeriği kendi ortamına taşımanızı gerektirir. Bu ödün, size daha iyi güvenlik, merkezi kontrol ve doğrulanmış bilgiler sağlar.
Guru'nun en iyi özellikleri
- E-postalardan, belgelerden, web sayfalarından ve sohbetlerden gerçek zamanlı olarak bilgi toplayın
- Yerleşik uzman doğrulama araçlarıyla bilgileri düzenli olarak doğrulayın
- Değişen politikalar, prosedürler ve ürün bilgileri için push güncellemeleri ve bildirimler alın
- Slack, takım ve Salesforce gibi araçlarda doğrudan ilgili bilgileri keşfedin
Guru sınırları
- Uygun etiketleme ve kategorizasyon olmadan belirli bilgilerin hızlı bir şekilde konumlandırılması zordur
- Anahtar kelimeleri kullanarak kaynak bulmak zordur
Guru fiyatlandırması
- Self servis: Kullanıcı başına aylık 25 $
- Kurumsal: Özel fiyatlandırma
Guru puanları ve yorumları
- G2: 4,7/5 (2000'den fazla yorum)
- Capterra: 4,9/5 (600'den fazla yorum)
Gerçek hayattaki kullanıcılar Guru hakkında ne diyor?
Bir kullanıcı deneyimini şöyle anlatıyor:
Kullanımı kolaydır ve kartlarda anahtar kelimeler varsa, belirli bir kartı aramak çok hızlıdır... İş akışı karmaşık ve kontrol edilmesi gereken çok sayıda adım varsa, bazen çok fazla bilgi nedeniyle önemli adımlar kolayca gözden kaçabileceğinden, diğer renklerin veya yazı tipi boyutlarının kullanılmasına izin verilmesi daha iyi olur.
🔍 Biliyor muydunuz? IBM'in Watson'ı 2011 yılında Jeopardy! yarışmasını kazanmasıyla ün kazandı. Bu, doğal dil işleme (NLP) teknolojisinin büyük miktarda veriyi tarayarak doğru cevaplar verebildiğini gösteren ilk örneklerden biriydi.
📖 Ayrıca okuyun: Guru vs. Glean: Sizin için en uygun AI bilgi yönetimi aracı hangisi?
3. Glean (Derin entegrasyonlarla güvenlikli kurumsal arama için en iyisi)
Glean, veritabanlarından uygulamalara kadar 100'den fazla kaynağa bağlantısı olan kurumsal bir yapay zeka platformudur. Çalışanların sade İngilizce ile sorular sormasına olanak tanır ve daha iyi bilgi erişimi için bağlamı ve kullanıcı rolünu anlayarak kişiselleştirilmiş yanıtlar sunar.
Aracın proaktif AI ajanları, aramayı bilmediğiniz içgörüleri ortaya çıkarır ve tekrarlayan ş akışlarını otomasyon eder. Bilişsel aramaya odaklanan GoSearch AI'dan farklı olarak, Glean kullanıcı davranışlarından aktif olarak öğrenir ve siz sormadan önce ilgili bilgileri önerir.
En iyi özellikleri Glean
- Şirket verilerinin güvenlik ve uyumlu kalmasını sağlamak için izinleri ve erişim kontrollerini yönetin
- Kişiselleştirilmiş gösterge panelleri ayarlayarak devam eden projeleri ve teslim edilecekleri kolaylıkla izleyin
- Arama sonuçlarını, referansları ve ilgili dosyaları ekip arkadaşlarınızla paylaşım yaparak gerçek zamanlı olarak işbirliği yapın
Sınırları Glean
- Arama sonuçları biraz geniş olabilir ve en alakalı bilgileri bulmak için birkaç ekstra tıklama gerekir
- Analitik esnek değildir ve bunun için kullanıcı arayüzünü değiştiremezsiniz
Glean fiyatlandırmayı öğrenin
- Özel fiyatlandırma
Derecelendirmeleri ve yorumları Glean
- G2: 4,7/5 (130'dan fazla yorum)
- Capterra: Yeterli sayıda yorum yok
Gerçek kullanıcılar Glean hakkında ne diyor?
Bir kullanıcı deneyimini şöyle anlatıyor:
Glean'da en çok sevdiğim şey, tüm iş uygulamalarımdaki bilgileri bulmamı ve bunlara erişmemi ne kadar sorunsuz bir şekilde kolaylaştırması. Zaman kazandırıyor, yinelenen işleri azaltıyor ve işbirliğini daha verimli hale getiriyor.
📮 ClickUp Insight: Tipik bir bilgi çalışanı, işini yapmak için ortalama 6 kişiyle bağlantı kurmak zorundadır.
Bu, temel bağlamı toplamak, öncelikleri uyumlu hale getirmek ve projeleri ilerletmek için günlük olarak 6 temel bağlantıya ulaşmak anlamına gelir. Mücadele gerçektir: sürekli takip, sürüm karmaşası ve görünürlük kara delikleri takım verimliliğini azaltır.
ClickUp gibi merkezi bir platform, bağlamı anında parmaklarınızın ucuna getirerek bu sorunu çözüyor.
📖 Ayrıca okuyun: En iyi Glean alternatifleri ve rakipleri
4. Algolia (Geliştirici dostu arama ve e-ticaret optimizasyonu için en iyisi)
Algolia, işlerin web siteleri ve uygulamaları için hızlı arama deneyimleri oluşturmalarına yardımcı olan API öncelikli bir arama platformudur. Yazım hatalarına tolerans, kişiselleştirme ve coğrafi konum farkındalığı gibi akıllı özelliklerle 100 milisaniyenin altındaki yanıt sürelerini düşünün.
Dahili bilgi yerine müşteri odaklı aramaya odaklanır. Bu, kullanıcı deneyiminin gelirleri doğrudan etkilediği e-ticaret siteleri, içerik platformları ve uygulamalar için mükemmel bir seçimdir.
Platformun sinirsel arama teknolojisi, AI kullanarak kullanıcıların niyetini ve bağlamı anlayarak özel sonuç sunar.
Algolia'nın en iyi özellikleri
- Küresel kitlelere destek sağlamak için çok dilli arama özelliğini kullanın
- Dinamik içerik yönetimi, gelişmiş analitik ve gelir optimizasyonu gibi avantajlar sağlayan pazarlama araçları için özellikleri kullanın
- Sonuçları verimli bir şekilde filtrelemek ve iyileştirmek için yönlü aramayı kullanın
- Shopify ve Salesforce gibi e-ticaret platformlarıyla entegre ederek ürün keşif ve dönüşümlerini optimize edin
Algolia sınırları
- Bu uygulamada tek bir sorgu için birden fazla indeks aramak zordur
- Kullanıcılar, anahtar kelimeler için sınır eşanlamlılar ve kurallar olduğunu bildiriyor
Algolia fiyatlandırması
- Ücretsiz
- Özel fiyatlandırma
Algolia puanları ve yorumları
- G2: 4,5/5 (400'den fazla yorum)
- Capterra: 4,7/5 (70'den fazla yorum)
Gerçek hayattaki kullanıcılar Algolia hakkında ne diyor?
Bir inceleme şöyle diyor:
Algolia, birçok özelliğe sahip bir araçtır. Ancak, düşündüğünüz kadar kolay uygulanamaz. "Tak ve çalıştır" türünde bir araç değildir. Uygulama, web sitesine entegre edilmiştir ve doğru bir şekilde uygulayabilmek için arayüz üzerinde iş yapmanız gerekir.
🧠 Eğlenceli Bilgi: Bilgisayarlar ortaya çıkmadan önce kütüphaneciler "insan arama motorları" idi. Aslında, Dewey Onlu Sınıflandırma Sistemi (1876'da oluşturuldu) hala tarihteki en uzun süredir kullanılan bilgi düzenleme sistemlerinden biridir.
📖 Ayrıca okuyun: En İyi Confluence Alternatifleri ve Rakipleri
5. Yext (Bilgi grafiği yönetimi ve inceleme otomasyonu için en iyisi)
Yext, işlerin AI arama motorları, sosyal medya ve yerel dizinler dahil olmak üzere dijital varlıklarını kontrol etmelerine yardımcı olan bir marka görünürlük platformudur. Böylece, yüzlerce platformda çalışma saatlerini, fotoğrafları veya iletişim bilgilerini manuel olarak güncellemenize gerek kalmaz.
Platform, AI kullanarak yerel sayfaları yüksek niyetli aramalar için optimize eder, 80'den fazla platformda yorum toplama işlemini otomasyon ile gerçekleştirir ve marka itibarınızı korumaya yardımcı olmak için duygu analizi sağlar.
Yext'in en iyi özellikleri
- Her şeyi gerçek zamanlı olarak 200'den fazla dizin ve arama hizmetiyle senkronizasyon sağlayan bir "Bilgi Grafiği" oluşturun ve yönetin.
- Google, Facebook, Yelp ve daha fazlasından gelen müşteri yorumlarını tek bir gösterge paneli üzerinden izleyin, toplayın ve yanıtlayın.
- AI destekli şablonları kullanarak inceleme yanıtlarını otomasyonla gerçekleştirin, etkileşimleri büyük ölçekte kişiselleştirin.
- Basit inceleme bileşenleri ile olumlu inceleme paylaşımını web sitenizde sorunsuz bir şekilde gerçekleştirin.
Yext sınırları
- Takım işbirliği özelliklerini etkili bir şekilde kullanmak zordur.
- Müşteri iletişimi güvenilir değildir
Yext fiyatlandırması
- Özel fiyatlandırma
Yext puanları ve yorumları
- G2: 4,4/5 (850'den fazla yorum)
- Capterra: 4. 2/5 (100+ yorum)
Gerçek hayattaki kullanıcılar Yext hakkında ne diyor?
İşte gerçek bir kullanıcıdan kısa bir yorum:
Yext, birden fazla inceleme kanalını ve özellikle Google Business güncellemelerini tek bir yerden kolayca yönetmenizi sağlar... Ana ürün güçlü olsa da, Scout biraz erkenci ve ekstra maliyeti haklı çıkarmak için yeterli değer sunmuyor. Ayrıca, AI sıralamaları (Scout) gibi daha gelişmiş özelliklerden daha iyi yararlanabilmeyi dilerdim, ancak bu özellikler yeterince sezgisel veya tam olarak geliştirilmiş gibi görünmüyor.
6. Dashworks (AI destekli bilgi keşfi ve ş Akışı yardımı için en iyisi)
Dashworks, iç soruların %87'sini otomasyon sağlayan AI destekli kurumsal arama yazılımıdır. Slack, Jira, e-postalar ve belgeler gibi uygulamalarınıza doğrudan bağlantı kurarak canlı API aramaları kullanır ve ilgili bilgileri anında bulur.
Platform, GPT-4o ve Claude dahil olmak üzere gelişmiş makine öğrenimi algoritmaları kullanır. Sıfır veri saklama yaklaşımı, kopyaları depolamadan bağlı sistemlerinizi canlı olarak arar ve bilgilere kolayca erişilmesini sağlar.
Dashworks, geleneksel merkezi bilgi tabanını oluşturmak yerine, her şeyi orijinal sistemlerinizde tutar ve bunları dinamik olarak arar.
Dashworks'ün en iyi özellikleri
- Belgeleri ve e-postaları anında özetleyerek okuma ve araştırma zamanından tasarruf edin.
- Daha sonra hızlıca başvurabilmek için belirli soruları veya cevapları yer imlerine ekleyin.
- İçeriği otomatik olarak düzenleyin ve gerçek kullanım ve alaka düzeyine göre en önemli dosyaları ve bağlantıları öne çıkarın.
- Her kullanıcı için departman, rol ve şirket jargonuna göre sonuçları kişiselleştirin.
Dashworks sınırları
- Esnek entegrasyon seçenekleri yoktur.
- Bilgileri almak için belirli bir zaman aralığı ayarlayamazsınız.
Dashworks fiyatlandırması
- 14 günlük ücretsiz deneme
- Takım planı: Kullanıcı başına aylık 12 $
- İş Planı: Kullanıcı başına aylık 15 $ (en az 10 koltuk)
- Enterprise Planı: Özel fiyatlandırma
Dashworks puanları ve yorumları
- G2: 4,5/5 (70'den fazla yorum)
- Capterra: 4,3/5 (30'dan fazla yorum)
Gerçek kullanıcılar Dashworks hakkında ne diyor?
İşte ilk elden bir bakış açısı:
Dashworks, Luxury Presence'daki destek operasyonlarımızda çığır açan bir değişiklik yarattı... Arama fonksiyonu çok güçlü olsa da, sonuçların istediğimiz kadar kesin olmadığı ve manuel olarak araştırma yapmamızı gerektiren zaman zaman örnekler oluyor.
🔍 Biliyor muydunuz? Google'ın ilk arama algoritması olan PageRank ( 1996), akademik makalelerin birbirlerini nasıl alıntıladığından esinlenerek oluşturulmuştur. "Referanslara göre önem" fikri, çoğu modern kurumsal arama sıralama sisteminin temelini oluşturur.
7. Lucidworks Fusion (Hibrit arama ve üretken AI düzenlemesi için en iyisi)
Lucidworks, veri silolarını ortadan kaldırmak ve çeşitli dijital varlıklarda akıllı arama ile verimliliği artırmak için geliştirilmiş, AI destekli bir kurumsal arama yazılımıdır.
Neural Hybrid Search kullanarak, geleneksel anahtar kelime eşleştirmeyi AI destekli semantik anlayışla birleştirir. Platform, SaaS, kendi sunucunuzda barındırma veya hibrit gibi esnek dağıtım seçenekleri sunar.
Ayrıca, Studios (arama deneyimleri oluşturmak için kod gerektirmeyen bir arayüz) ve Signals Beacon gibi gerçek zamanlı kullanıcı etkileşimi izleme için kapsamlı araçlar da elde edersiniz. Hem müşteriye yönelik e-ticaret aramalarında hem de dahili bilgi keşiflerinde iş görür.
Lucidworks Fusion'ın en iyi özellikleri
- Lucidworks AI ile hibrit arama ve üretken AI'yı birleştirerek daha akıllı veri keşfi için kurumsal AI senfonilerini düzenleyin.
- Özel gömme modellerini eğitin, yönetin ve dağıtın, böylece alanına özgü dil ve iş metrikleri için performansı optimize edin.
- Lucidworks Data Acquisition kullanarak çeşitli kaynaklardan gelen yapılandırılmış ve yapılandırılmamış verileri bağlantı ve birleştirme işlemi gerçekleştirin.
Lucidworks Fusion sınırları
- Kullanıcılar, teknik belgelerin genellikle yeterli olmadığını, çünkü aradıkları cevapları sağlamadığını bildiriyorlar.
- Kırık kod segmentleri birçok yerde bulunur ve okunmasını zorlaştırır.
Lucidworks Fusion fiyatlandırması
- Özel fiyatlandırma
Lucidworks Fusion puanları ve yorumları
- G2: Yeterli sayıda yorum yok
- Capterra: Yeterli sayıda yorum yok
Gerçek kullanıcılar Lucidworks Fusion hakkında ne diyor?
Bir kullanıcı deneyimini şöyle anlatıyor:
Belge sorgu, NoSQL indeks ve veri tabanı oluşturma konusunda IT takımlarına yardımcı olan büyük veri işleme arama platformu. En beğendiğim özelliği bağlamsal arama özelliğidir. Veri görselleştirme birinci sınıftır ve kullanımı kolaydır.
📖 Ayrıca okuyun: Bilgi Yönetimi için En İyi Qatalog Alternatifleri
8. Elastic Enterprise Search (Gelişmiş analitik özelliklere sahip, ölçeklenebilir kurumsal düzeyde arama için en iyisi)
Elasticsearch, Netflix'in içerik önerilerinden Uber'in gerçek zamanlı analizlerine kadar her şeyi destekleyen popüler bir açık kaynaklı arama motorudur. Arama altyapınız üzerinde tam kontrol sahibi olursunuz.
Vektör arama ve geri alma artırılmış üretimi gibi gelişmiş AI yetenekleri, basit anahtar kelime eşleştirmenin ötesinde anlamsal anlayış sağlar.
Daha özel araçların aksine, Elastic'in ekosistemi veri görselleştirme için Kibana ve veri işleme için Logstash'ı içerir. Bu, arama, analiz ve izleme için bir paket oluşturur. GoSearch AI özellikle işyeri bilgi yönetim sistemlerine odaklanırken, Elastic daha çok geliştiricilerin özel arama uygulamaları oluşturması için bir araçtır.
Elastic Enterprise Search'ün en iyi özellikleri
- Parçalama, çoğaltma ve dinamik indekslemeyi destekleyen dağıtılmış bir mimari ile sorunsuz bir şekilde ölçeklendirin.
- Otomasyonlu yük devretme ve kümeler arası çoğaltma mekanizmaları sayesinde yüksek kullanılabilirlik ve hata toleransı elde edin.
- Arama kullanımını ve kullanıcı davranışını izleyerek arama alaka düzeyini optimize edin ve kullanıcı deneyimini iyileştirin.
Elastic Kurumsal Arama sınırları
- Şemada önemli bir değişiklik varsa belgeleri yeniden indekslemek zordur.
- Arama için indeks veya veri noktaları için ayar yapmak zor olabilir
Elastic Kurumsal Arama fiyatlandırması
- Ücretsiz deneme
- Özel fiyatlandırma
Elastic kurumsal Search puanları ve yorumları
- G2: 4,3/5 (200'den fazla yorum)
- Capterra: 4,5/5 (40'tan fazla yorum)
Gerçek kullanıcılar Elastic Enterprise Search kurumsal hakkında ne diyor?
Bu yorumcunun ne dediğine bir göz atın:
çok hızlı, kolay uygulanabilir ve ölçeklenebilir, diğer araçlar ve platformlarla büyük sayılarda entegrasyon kullanarak veri alımından uçtan uca çözüm sunar... Tablo şemalarında çoklu ilişkiler barındıran geleneksel veritabanlarından elastic'e geçiş, bunu yapmak için başka bazı püf noktaları ve teknikler olduğu için zordur, ancak bence bu konuda iyileştirme yapılabilir
🧠 Eğlenceli Bilgi: İlk mekanik arama cihazı 1949 yılında MIT mühendisi Vannevar Bush tarafından üretildi. Kullanıcıların mikrofilm belgelerini tarayabilmelerini ve birbirine bağlayabilmelerini sağlayan masa benzeri bir makine olan " Memex"i tasarladı. Bu vizyon, bugün kullandığımız bağlantı sistemine doğrudan ilham kaynağı oldu.
📚 Ayrıca okuyun: En iyi Elasticsearch alternatifleri
9. Coveo (AI destekli kurumsal arama analitiği için en iyisi)
Coveo, Salesforce, Microsoft 365 ve ServiceNow gibi 50'den fazla kaynağa bağlantı kurarak her şeyi bir araya getirir. Coveo'yu diğerlerinden ayıran özelliği, kullanıcıların niyetini anlamaya odaklanmasıdır.
Doğal dil işleme ve makine öğrenimini kullanarak, bağlam farkında sonuçlar, otomatik alaka ayarı ve kullanıcı rolü ve davranışlarına göre kişiselleştirilmiş sıralamalar sunar.
AI intranet arama aracı, etkileşimleri izleme ve içerik eksikliklerini belirleme için proaktif içerik önerileri ve zengin analitik özellikler de sunar. Daha temel arama araçlarından farklı olarak, hem iç bilgi yönetimi hem de müşteriye yönelik uygulamalarla iş yapar.
Coveo'nun en iyi özellikleri
- Optimum satış için Ürün Listeleme Sayfası Yöneticisini kullanarak AI desteği ile ürün listeleme sayfalarını düzenleyin
- Coveo Slack Uygulamasını kullanarak uygulamalar arasında geçiş yapmadan Slack'ten şirket genelinde arama yapın
- Snowflake entegrasyonları ile gelişmiş analitiklere erişerek Coveo verilerini diğer iş zekası araçlarıyla birleştirin
- AI destekli sınıflandırma ve açılır menü önerilerini etkinleştirerek müşteri desteğindeki ş akışlarını kolaylaştırın
Coveo sınırları
- Yönetici platformunda raporlama sistemini yönetmek, Coveo alternatiflerinden farklı olarak zor olabilir
- Destek yanıtları ve belgeler iyileştirilmelidir
Coveo fiyatlandırması
- Özel fiyatlandırma
Coveo puanları ve yorumları
- G2: 4,3/5 (130'dan fazla yorum)
- Capterra: Yeterli sayıda yorum yok
Gerçek kullanıcılar Coveo hakkında ne diyor?
Bir kullanıcı deneyimini şöyle anlatıyor:
Coveo, tüm ürün bilgilerinin tek bir indeksinde toplanmasını sağlıyor. Coveo'nun yerleşik izin modelleri ve özelleştirmeleri sayesinde, bu içeriği çeşitli şekillerde sunabiliyoruz... Bazen yeni özellikler piyasaya sürüldükten sonra bir süre sonra güncellenmiyor veya desteklenmiyor. Slack entegrasyonu buna bir örnek. Bazı profesyonel hizmetler, beklediğimizden daha kısa sürede tükendi.
10. IBM Watson Discovery (Gelişmiş yapılandırılmamış veri alımı ve bağlamsal arama için en iyisi)
IBM, çeşitli depolardan içgörüler elde etmek için gelişmiş NLP ve ML kullanan bir platform olan Watson Discovery aracılığıyla AI destekli bir bilgi tabanı araması sunar.
Platform, belge yapılarını tanır, tablolardan ve başlıklardan içerik çıkarır ve OCR teknolojisini kullanarak görüntülerden metin alır.
IBM'in Watsonx platformu aracılığıyla üretken AI ve büyük dil modellerini entegre edin. Ardından, Retrieval-Augmented Generation çerçevesini kullanarak bağlamsal olarak alakalı yanıtlar, içgörüler üretebilir ve hatta karmaşık verilerden SQL sorguları oluşturabilirsiniz.
IBM Watson Discovery'nin en iyi özellikleri
- JSON, HTML, PDF ve Word gibi çeşitli biçimlerdeki yapılandırılmamış verileri alın, normalleştirin ve zenginleştirin
- Rol tabanlı erişim, şifreleme ve denetim özellikleriyle kurumsal düzeyde güvenlik sağlayın
- Özel alan bilgisi entegrasyonları için sezgisel araçlarla "Watson"a sektörünüzün dilini öğretin
IBM Watson Discovery sınırları
- Birden fazla sorgu yaptığınızda hatalar gösteriyor.
- Görüntü içeren verilerle sorun yaşıyor
IBM Watson Discovery fiyatlandırması
- Ücretsiz deneme
- Özel fiyatlandırma
IBM Watson Discovery puanları ve yorumları
- G2: 4,5/5 (90+ yorum)
- Capterra: Yeterli sayıda yorum yok
Gerçek kullanıcılar IBM Watson Discovery hakkında ne diyor?
Bir kullanıcı deneyimini şöyle anlatıyor:
IBM Watson Studio, veri analizinin birçok sürecini birleştirerek verilerden değer elde edilmesine yardımcı olur. Bu aşamalar arasında veri toplama ve temizleme, bulguları iletme ve IA modellerini uygulama yer alır. IBM Watson Studio, IBM tarafından geliştirilmiştir. Uygulamanın, grubun diğer üyelerine örnekler ve bilgiler sağlayıcı rolünü üstlenmesi, çok yararlı olduğu kanıtlanan bir başka özellikti.
🔍 Biliyor muydunuz? Yahoo, 1994 yılında bir arama motoru olarak değil, insanlar tarafından derlenen bir web sitesi dizini, yani bir kütüphanenin dijital sürümü olarak kuruldu.
ClickUp ile Bağlamı Birleştirin
Bu GoSearch AI alternatiflerini incelemek bir şeyi açıkça ortaya koyuyor: arama, işin sadece yarısıdır.
Doğru bilgileri bulduktan sonra, bunları işinize, takımınıza ve daha büyük hedeflerinize bağlantı sağlamanız gerekir.
İş için her şeyi içeren uygulama ClickUp, size tam da bunu sunar. Enterprise Search ile tüm çalışma alanınızdan anında cevaplar alabilirsiniz. ClickUp Brain ve ClickUp Brain MAX, AI destekli özetler, görev oluşturma ve daha derin bağlamsal içgörülerle bunu daha da ileriye taşır.
Peki, ne bekliyorsunuz? Bugün ClickUp'a ücretsiz kaydolun! ✅