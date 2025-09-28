Finansmanınızı Kolaylıkla Yönetmek için Ücretsiz 50/30/20 Bütçe Şablonları

Dürüst olalım, bütçe yapmak kulağa çorap çekmecenizi düzenlemek kadar eğlenceli geliyor (ki bunu da kesinlikle erteliyorsunuzdur). Peki ya paranızı yönetmek için finans diploması, 10 hesap tablosu ve küçük bir varoluş krizi gerekmeseydi?

Girin: sihirli 50/30/20 bütçe kuralı.

Çok basit: %50 ihtiyaçlar, %30 istekler ve %20 tasarruflar. İşleri daha da kolaylaştırmak için, finansmanınızı düzenlemenize ve uzun vadeli bir plan oluşturmanıza yardımcı olacak bir yapı sunan 50/30/20 bütçe şablonlarımız var.

Öğrenci kredisi, maaş veya ek iş geliriyle geçiniyor olsanız da, bu bütçe sistemi hayatınızı alt üst etmeden günlük rutininize uyum sağlayabilir. Harcamalarınızı kontrol altına almak için ücretsiz şablonlar, akıllı stratejiler ve ipuçları hakkında bilgi almak için okumaya devam edin.

50/30/20 Bütçe Şablonları Bir Bakışta

Aşağıda listelenen tüm 50/30/20 bütçe şablonlarının özet tablosu:

50/30/20 Bütçe Şablonları Nedir?

Morgan Housel, The Psychology of Money(Paranın Psikolojisi) adlı kitabında şöyle yazıyor:

Parayı iyi yönetmek, zeka ile pek yapılacak bir şey değildir, daha çok davranışlarınızla ilgilidir.

50/30/20 bütçe şablonu, gelirinizi yönetmek için basit bir yöntem sunarak bu davranışı şekillendirmeye yardımcı olur. Net gelirinizi üç bölüme ayırır:

sağlık sigortası ve faturalar gibi ihtiyaçlar için %50

eğlence gibi istekler için %30

%20 tasarruf ve borç geri ödemesi

Her kuruşu izleme yapmak yerine, aylık harcamalarınızı önceliklere göre kategorilere ayırın. Bu şablonlar, finansal durumunuzu düzenlemek i çin kullanıma hazır çerçeveler görevi görür ve süreci karmaşıklaştırmadan bütçe oluşturmaya, gerçek harcamaları izlemeye ve finansal hedeflere ulaşmaya başlamanızı kolaylaştırır.

İyi bir 50/30/20 bütçe şablonu nedir?

Güçlü bir 50/30/20 bütçe şablonu, gerçek hayattaki harcamalarınızı ve hedeflerinizi izlemenize, ayarlamanıza ve planlamanıza yardımcı olur. Doğru şablon, aylık gelirinizi net bir şekilde ayrıştırmalı ve her ay finansal kararlarınızda size rehberlik etmelidir. Aranması gereken anahtar özellikler:

Net tahsis bölümleri: Gerçek aylık geliriniz temelinde ihtiyaçlarınızı, isteklerinizi ve tasarruflarınızı bir bakışta izleme

Yerleşik formüller: Şablonun net gelirinizden ne kadar harcama ve tasarruf yapmanız gerektiğini otomatik olarak hesaplamasına izin verin

Sabit giderler için bölümler: Kira, faturalar ve sağlık sigortası gibi temel giderlerinize her zaman öncelik verin

Özelleştirilebilir alanlar: Borç geri ödemesi, acil durum fonları veya yatırımlara odaklanırken planınızı kolayca ayarlayın

gerçek ve planlanan harcama takipçileri:* Harcamak istediğiniz tutarı, harcadığınız tutarla karşılaştırarak kaçakları hızlı bir şekilde tespit edin

Görsel özetler: Para durumunuzu net bir şekilde gösteren grafikler ile tasarruf hedeflerinizi ve harcamalarınızın ilerleyişini görün

gelecek planlaması için alan: *Bonuslar, geri ödemeler veya ekstra kazançlardan elde ettiğiniz parayı daha büyük finansal hedefleriniz için bir kenara ayırın

En İyi 50/30/20 Bütçe Şablon Seçenekleri

Doğru araçlara sahip olduğunuzda aylık bütçenizi yönetmek çok daha kolay hale gelir.

Gelirinizi dağıtmanıza, harcamalarınızı izlemenize ve tasarruf hedeflerinizi doğru bir şekilde büyütmenize yardımcı olabilecek en iyi 50/30/20 bütçe şablonlarından bazıları aşağıda yer almaktadır.

clickUp Basit Bütçe Şablonu*

Ücretsiz şablonu indirin ClickUp Basit Bütçe Şablonu ile gelir ve giderlerinizi görselleştirin ve düzenleyin.

ClickUp Basit Bütçe Şablonu, bütçelemeyi tam da olması gerektiği gibi basit hale getirir. Sonsuz sekmeler ve gizli formüller yerine, ihtiyaçlarınızı, isteklerinizi, tasarruflarınızı ve borç geri ödeme alanlarınızı düzgün bir şekilde harita haline getiren görsel odaklı bir sistem elde edersiniz.

Yeni işlemleri kolayca girebilir, net geliri izleme ve fazla manuel iş yapmadan aylık harcamalarınızı planlayabilirsiniz.

Ayrıca, finansal durumunuzu netleştirmek istediğinizde Net Nakit, Gelir İzleme ve Gider Yönetimi gibi bütçe görünümleri arasında geçiş yapabilirsiniz. Bunu tek başınıza çözmek zorunda değilsiniz — ClickUp, yerleşik Başlangıç görünümü ile size rehberlik eder.

⭐ Sevdiğiniz anahtar özellikler

Giderleri aylık olarak kategorize etmek için Özel Alanlar oluşturun

Dinamik tablo görünümlerini kullanarak gerçek ve plan harcamaları izleme

Her bir finansal girdi için durum güncellemeleri gibi proje yönetimi özelliklerini kullanın

Tasarruf hedeflerinizi ve proje bütçe ilerlemenizi gösterge panelleriyle görsel olarak takip edin

🔑 İdeal olanlar: 50/30/20 bütçelerini düzenli ve zahmetsiz bir şekilde organize etmek ve minimum çabayla güncel tutmak isteyenler.

📹 ClickUp'ta bütçenizi nasıl düzene sokabileceğinizi izleyin:

2. ClickUp Kişisel Bütçe Şablonu

Ücretsiz şablonu indirin ClickUp Kişisel Bütçe Şablonu ile tüm finansal durumunuzu kolayca yönetin.

ClickUp'ın Kişisel Bütçe Şablonu, geleneksel bütçe uygulamalarının karmaşıklığı olmadan daha fazla kontrol isteyen kişiler için tasarlanmıştır. Aylık gelirinizden isteğe bağlı harcamalarınıza kadar her şeyi kullanımı kolay bir çalışma alanında kaydetmenize yardımcı olarak akıllı alışkanlıklar oluşturmaya odaklanır.

Gelirinizi, sabit giderlerinizi ve hedeflerinizi gösteren Pano, Liste ve Takvim görünümlerini bulacaksınız. Bu, sadece bir takip aracı değil, tasarruf stratejileri üzerinde beyin fırtınası yapabileceğiniz, borç geri ödemenizi planlayabileceğiniz ve yaşam aşamanıza göre paranızı önceliklendirebileceğiniz eksiksiz bir finansal planlama sistemidir.

50/30/20 dağılımını ciddiye alıyorsanız, bu şablon yapılandırılmış ancak esnek bir yaklaşım sunar.

⭐ Sevdiğiniz anahtar özellikler

Finansal hedefleriniz hakkında beyin fırtınası yapın ve bunları Belge görünümünde izleme

Tüm harcamaları sabit giderler, değişken giderler ve tasarruflar olarak sınıflandırın

Harcamaları gözden geçirmek ve tahsisatları ayarlamak için Yineleyen görev ayarlayın

Takvim görünümüyle ödeme planlarını ve son teslim tarihlerini görselleştirin

🔑 İdeal olanlar: Gelecekteki finansal önceliklerini göz önünde bulundurarak 50/30/20 kuralını uygulamak için kişisel ve özelleştirilebilir bir yaklaşım arayan herkes.

💡Profesyonel İpucu: 50/30/20 bütçesini sadece aylık harcamalarınız için değil , bir yıllık, beş yıllık ve on yıllık hedeflerinizi finanse etmek için de kullanın — günlük alışkanlıklarınızı daha büyük dönüm noktalarıyla uyumlu hale getirmek, bu uzun vadeli hedefleri gerçekleştirmenizi çok daha kolay hale getirir.

3. ClickUp Kişisel Bütçe Planı Şablonu

Ücretsiz şablonu indirin ClickUp Kişisel Bütçe Planı Şablonu ile gelirinizi, birikimlerinizi ve finansal hedeflerinizi izleme.

ClickUp'ın Kişisel Bütçe Plan Planı Şablonu, gelirden aylık harcamalara kadar her şeyi tek bir görünümünde net bir şekilde görmek isteyenler için tasarlanmıştır ve elektronik tablo derdinden kurtulmanızı sağlar.

Bu, şişirilmiş bir finans gösterge paneli değil, tasarımıyla doğrudan ve minimalist bir panodur. Net görev durumları ve tarih, kategori veya bütçe türüne göre sıralama yapmanızı sağlayan altı Özel Alan kullanarak bütçeleme sürecini hızlı bir şekilde tamamlayabilirsiniz.

Zaman planlama bütçeleme, aylık tasarruf, borç bütçeleme veya sadece gerçek harcamalarınız hakkında daha akıllı seçimler yapmaya çalışıyor olun, bu araç size bunu başarmanız için gerekli yapıyı sağlar.

⭐ Sevdiğiniz anahtar özellikler

Özel Alanlar'ı kullanarak aylık gelirinizi 50/30/20 kuralına göre bölün

Harcama kategorisi, son teslim tarihi veya önceliğe göre girdileri etiketleyin

"Tamamlandı" ve "Yeni Giriş" gibi görev durumlarıyla ilerlemeyi takip edin

Birden fazla görünüm kullanarak gelir izleme ve tasarruf hedefleri arasında geçiş yapın

🔑 İdeal: Dikkatinizi dağıtacak unsurlar veya karmaşık yapılandırmalar olmadan 50/30/20 kuralını uygulamak için temiz ve rehberli bir düzen isteyen kişiler.

4. ClickUp Bütçe Raporu Şablonu

Ücretsiz şablonu indirin ClickUp Bütçe Raporu Şablonu ile gelir ve gider verilerinizi net bütçe raporlarına dönüştürün.

ClickUp'ın Bütçe Raporu Şablonu, finansal kaosu netliğe dönüştürmeye odaklanır. Temel bütçe takipçilerinin aksine, bu şablon daha derin bir içgörü sağlamak için tasarlanmıştır. Planladığınız ve gerçek harcamalarınız arasındaki tutarsızlıkları açıklamaya ve 50/30/20 dağılımınızın yetersiz kaldığı noktaları belirlemeye yardımcı olur.

Belge şablonu olarak yapılandırılmıştır, yani satırlara ve hücrelere bağlı kalmazsınız. Raporlar oluşturabilir, dökümler ekleyebilir ve zaman içindeki değişiklikleri daha doğal bir biçim izleme yöntemiyle takip edebilirsiniz.

Bu araç, finansal planını iletmesi veya borç geri ödeme ayarlamalarını gerekçelendirmesi gereken herkes için özellikle yararlıdır. Öncelikle bir raporlama aracı olmakla birlikte, altında stratejik bir planlama aracı da barındırır.

⭐ Sevdiğiniz anahtar özellikler

Yeniden kullanılabilir şablonlarla birden fazla ayın gelir ve giderlerini belgelendirin

Görev görünümlerini kullanarak bütçeyle ilgili öğelere güncellemeler ve son teslim tarihi atayın

Özel Alanlar ve durumları kullanarak girdileri kategorilere ayırın ve inceleyin

Hedefleri ve performansı ayrıntılı olarak inceleyerek aylık bütçenizi optimize edin

🔑 İdeal kullanım alanı: 50/30/20 verilerini daha iyi izleme, daha akıllı kararlar ve uzun vadeli finansal netlik için eyleme geçirilebilir raporlara dönüştürmek isteyen bütçe planlayıcıları.

5. ClickUp Finans Yönetimi Şablonu

Ücretsiz şablonu indirin ClickUp Finans Yönetimi Şablonunu kullanarak tüm finansal ş Akışınızı merkezileştirin.

ClickUp'ın Finans Yönetimi Şablonu sadece bütçe oluşturmakla kalmaz, paranızla ilgili bir sistem kurmanızı da sağlar. Daha basit araçların aksine, bu şablon size gelir, aylık bütçe, nakit akışı ve uzun vadeli finansal hedefler konusunda tam görünürlük sağlar.

Büyük bir harcama planlamak, düzenli sabit giderleri organize etmek veya bir tasarruf hesabına yapılacak katkıları ayrıştırmak gibi her türlü ihtiyaç için bu çalışma alanı sizin kurulumunuza uyum sağlar.

28 özelleştirilebilir durum ve otomasyon seçeneği ile, uygulamalar arasında geçiş yapmadan birden fazla finansal önceliği yönetebilirsiniz.

⭐ Sevdiğiniz anahtar özellikler

Aylık gelirinizi ayrıntılı bütçeleme görevlerine ve kategorilere ayırın

Son teslim tarihi, incelemeler veya ödemeler için otomasyonlu hatırlatıcı ayarlayın

Takvim ve liste görünümüyle zaman içindeki finansal performansı görselleştirin

Acil durum fonu planlaması veya yatırım hedefleri gibi karmaşık projeleri takip edin

🔑 İdeal: Birden fazla finansal akışı yöneten ve bir takipçiden daha fazlasına, finansal planlarının tüm parçalarının bağlantı ve senkronizasyonunu sağlayacak eksiksiz bir sisteme ihtiyaç duyanlar.

🔎 Biliyor muydunuz: Intuit'in yaptığı bir ankete göre, para hedefleriyle ilgili bazı istatistikler şöyledir : Amerikalıların %58'i para yönetimini kişisel bakım rutinlerinin bir parçası haline getirmiş ve bunun karşılığını almaktadır

%36 'sı rutin uygulamaya başladığından beri finansal stresinin azaldığını belirtiyor

%41 bütçe oluşturmanın ve buna sadık kalmanın parayla ilişkilerini iyileştirmede en büyük etkiye sahip olduğunu söylüyor

%28 oranında insan hala finansal sağlık rutini oluşturmamış Açık para tartışmalarının giderek yaygınlaşması, arkadaşlar, aile ve iş arkadaşlarıyla finans hakkında konuşmayı kolaylaştırıyor.

6. ClickUp Üniversite Bütçe Şablonu

Ücretsiz şablonu indirin ClickUp Üniversite Bütçe Şablonu ile her öğrenim ücreti ödemesini, yurt faturasını ve hafta sonu harcamalarını izleme.

ClickUp'ın Üniversite Bütçe Şablonu, öğrencilerin bütçe yönetimini kolaylaştırır. Öğrencilerin günlük yaşamını göz önünde bulundurarak tasarlanan bu şablon (öğrenim ücretleri, market alışverişleri, krediler ve eğlence gibi), finans eğitimi almadan da aylık gelir ve giderlerinizi sağlam bir şekilde kontrol etmenizi sağlar.

Sabit ödemeleri ve spontane gider yönetimini düzenlemenize yardımcı olacak esnek görünümler (Maliyet Pano ve Bütçe Formu dahil) bulacaksınız.

Şablon, işlemleri ödeme durumuna göre işaretlemenizi sağlar, böylece hangi işlemlerin beklediğini ve hangilerinin tamamlandığını her zaman net bir şekilde görebilirsiniz. Öğrenci kredisi geri ödemenizi veya yarı zamanlı gelirinizi 50/30/20 kuralını kullanarak tahsis ederken, bu kurulum sizi idari işlerle boğmadan kontrolü elinizde tutmanızı sağlar.

⭐ Sevdiğiniz anahtar özellikler

Harcamaları türlerine göre ayırın — örneğin, öğrenim ücreti, kitaplar veya abonelikler gibi

Ödemeleri Beklemede, Kısmi veya Tamamen Ödenmiş olarak etiketleyerek durumunu izleme

Özel Alanları kullanarak aylık harcamalarınızı ve gelirinizi hesaplayın

Sürükle ve bırak özelliğine sahip Maliyet Pano ile gelecekteki masraflarınızı planlayın

🔑 İdeal: 50/30/20 bütçesine uymak ve fazla harcama yapmamak için görsel ve düzenli bir sisteme ihtiyaç duyan, birden fazla harcama kategorisini yöneten üniversite öğrencileri.

7. Ally Aylık 50/30/20 Bütçe Çalışma Sayfası

via Ally Financial

Ally'nin Aylık 50/30/20 Bütçe Çalışma Sayfası, bütçelemeyi son derece basit hale getiren, yazdırılabilir ve oturum açmaya gerek olmayan bir araçtır. Kalem ve kağıtla izlemeyi tercih ediyorsanız veya çevrimiçi araçlarınızın yanı sıra temiz bir dijital çalışma sayfası istiyorsanız idealdir.

Şablon, aylık gelirinizi ihtiyaçlar, istekler, tasarruflar ve borç geri ödemelerine ayırarak her bölüm altında ayrı ayrı öğeleri liste için alan sağlar.

Yüzde hedeflerini vurguladığı ve toplam tutarları kontrol altında tuttuğu için, her ay disiplinli kalmak için özellikle yararlıdır. Kira, hafta sonu konserleri veya tasarruf hesabınız için bütçe yaparken, bu çalışma sayfası bir uygulamanın dikkatinizi dağıtmasına gerek kalmadan her şeyi izlemeyi sağlar.

⭐ Sevdiğiniz anahtar özellikler

Maaşlar, faiz ve ek işler dahil olmak üzere gelir kaynaklarınızı kaydedin

Kira, krediler ve kamu hizmetleri gibi sabit giderleri %50'lik ihtiyaçlar bölümünde ayrıştırın

İsteğe bağlı satın alımları %30'luk "istekler" bölümüne kaydedin

Emeklilik, tasarruf ve yatırım katkılarınızı %20 kategorisi altında izlemeyin

🔑 İdeal kullanım alanı: 50/30/20 dağılımlarını ve harcama alışkanlıklarını tek bir kolay referans sayfasında manuel olarak izleme ve görselleştirme için fiziksel veya yazdırılabilir bir biçim isteyen bütçe planlayıcıları.

💡 Bonus: Harcamaları otomatik olarak kategorize eden, olağandışı harcamaları işaretleyen ve gerçek zamanlı içgörülerle 50/30/20 planınızı ince ayarlamanıza yardımcı olan AI muhasebe araçlarını entegre ederek bütçe izleme sisteminizi bir üst seviyeye taşıyın.

8. Basit 50/30/20 Bütçe Hesap Tablosu

Bu Basit 50/30/20 Bütçe hesap tablosu netlik sağlamak için oluşturulmuştur. Tek bir sayı olan aylık gelirinizi alır ve bunu temel ihtiyaçlar, esnek istekler ve hedef tasarruflar ve borç geri ödemeleri kategorilerine ayırır.

Her bölüm, konut, ulaşım, dışarıda yemek ve acil durum fonu gibi gerçek hayattaki harcamaları içerir ve aylık 4.000 dolarlık bir örnek için yüzdeler ve dolar tutarları önceden hesaplanmıştır.

Bu şablon, kullanıma hazır olmasıyla öne çıkıyor: Hiçbir şey oluşturmanıza gerek yok, sadece sayılarınızı girin.

⭐ Sevdiğiniz anahtar özellikler

Düzenlenebilir yüzde alanları ile gelirinizi ihtiyaçlara, isteklerinize ve tasarruflara ayırın

Sigorta, market alışverişi veya emeklilik birikimleri gibi önceden belirlenmiş kategorileri yaşam tarzınıza uyacak şekilde ayarlayın

Sınırlarınızı aşmamak için kategorilere göre toplam harcamalarınızı anında hesaplayın

Hatırlatıcıları ve inceleme istemlerini kullanarak bütçenizi düzenli olarak yeniden değerlendirin

🔑 İdeal olanlar: Bütçeleme yolculuğuna başlamak ve 50/30/20 kuralını tahminlere yer bırakmadan uygulamak için yapılandırılmış bir hesap tablosu arayan herkes.

9. ProjectManager 50/30/20 Bütçe Şablonu

via ProjectManager

ProjectManager'ın 50/30/20 Bütçe Şablonu, platform değiştirmeden yerleşik otomasyon isteyen Excel kullanıcıları için akıllı bir seçimdir. Ağır işi yapan indir bir elektronik tablodur: aylık gelirinizi girdiğinizde, tablo ihtiyaçlar, istekler, tasarruflar ve borç geri ödemeleri için tahsisatları otomatik olarak hesaplar.

Kira, sigorta, seyahat veya emeklilik gibi her kategori için net maliyet dökümleri ve aşırı harcamaları anında gösteren toplam tutarlar, bu özellikler arasındadır.

Bu aracı diğerlerinden ayıran özelliği yapısıdır: araç sadece bütçe oluşturmak için değil, aynı zamanda eğilimleri tespit etmek ve erken aşamada düzeltmeler yapmak için de kullanılır. Çoklu kullanıcı izleme için çoğaltma desteğini de sunar, bu da onu ortak ev bütçeleri veya grup finansal planlaması için kullanışlı hale getirir.

⭐ Sevdiğiniz anahtar özellikler

Gelirinizi girin ve 50/30/20 dağılımını anında görün

Otomatik toplama alanları ile gerçek harcamalarınızı bütçenizle karşılaştırın

Aylık izleme veya paylaşım ev planlaması için sekmeleri çoğaltın

Önceden ayarlanmış kategorileri kullanarak sağlık sigortası, borç veya isteğe bağlı satın alımlar gibi öğeleri kaydedin

🔑 İdeal kullanım alanı: Otomasyonu ve elektronik tablonun tanıdık arayüzünü bir araya getiren, indirilebilir ve düzenlenebilir bir Excel aracı isteyen kullanıcılar için idealdir. Bireysel ve paylaşımlı bütçe izleme için mükemmeldir.

10. Basit Haftalık Bütçe Şablonu

via Clockify

Basit Haftalık Bütçe Şablonu, tam bir finansal sistemin karmaşıklığı olmadan harcamalarını yakından takip etmek isteyenler için mükemmeldir. Planlanan harcamaları veya gerçek harcamaları kaydetmenize yardımcı olan ve toplamları ve bakiyeleri otomatik olarak güncelleyen, sadeleştirilmiş, elektronik tablo tabanlı bir araçtır.

Özellikle 50/30/20 kuralını haftalık olarak uyguluyorsanız, plan ve gerçek zamanlı izleme için aynı derecede iş görür. İster market alışverişinizi, ister hafta sonu gezinizi, ister günlük kahve harcamalarınızı yönetin, bu tablo harcama alışkanlıklarınızı kontrolden çıkmadan önce izlemeyi sağlar.

⭐ Sevdiğiniz anahtar özellikler

Planlanan ve gerçek harcamaları tek bir düzenleme alana kaydedin

Başlangıç bakiyenizi girin ve harcamalarınızı canlı izleme olarak takip edin

Daha iyi kontrol için haftalık toplamlarınızı anında görün

Kolay erişim ve taşınabilirlik için Google E-Tablolar veya Excel'i kullanın

🔑 İdeal kullanım alanı: Haftalık harcamalarını hızlı ve esnek bir şekilde takip etmek isteyen bütçe planlayıcıları, özellikle 50/30/20 yöntemini daha kısa bütçe döngülerine uygulayanlar.

*clickUp ile finansal hedeflerinizi izleme, planlama ve gerçekleştirme

Finansal durumunuzu kontrol altına almak ikinci bir iş gibi hissettirmemelidir. Doğru 50/30/20 bütçe şablonu ile harcamalarınızı izlemeyi, gelirinizi dağıtmayı ve tasarruflarınızı önceliklendirmeyi basitleştirebilirsiniz — ister gelecek hafta ister gelecek on yıl için olsun.

Yazdırılabilir sayfalardan dinamik gösterge panellerine kadar, şablonlarımız bütçenize sadık kalmanız ve hedeflerinize odaklanmanız için çeşitli yollar sunar. Kişisel maaşınızı, öğrenci gelirinizi veya paylaşım ev giderlerinizi yönetiyor olun, rutininize uygun bir kurulum mutlaka vardır.

Daha az stres ve daha fazla düzenle paranızı organize etmeye hazır mısınız?

