kişisel Bilgi Yönetimi için En İyi 10 TiddlyWiki Alternatifi

Demek TiddlyWiki'yi denediniz. İlk başta, tam aradığınız şey gibi geldi.

Sonra hayal kırıklıkları başladı: hantal arayüz, senkronizasyon sorunları ve tüm verilerinizin kaybolabileceği endişesi. Takım çalışması da unutun, işbirliği gerçekten bir seçenek değildi. Yeni bir not oluşturmak veya diğer sayfalara bağlantı vermek bile hantal geliyordu.

Ancak bir çıkış yolu var. Size karşı değil, sizinle birlikte işleyen TiddlyWiki alternatifleri var. Gerçek zamanlı işbirliği, sorunsuz senkronizasyon ve not oluşturma ve fikirleri düzenleme şeklinizi gerçekten destekleyen özelliklere sahip, kullanımı kolay platformları düşünün.

Bu yazıda, iş akışınıza uygun, daha akıllı ve esnek not alma için tasarlanmış en iyi not alma araçlarının paylaşımını yapacağız. İster projeleri düzenliyor ister fikirleri kaydediyor olun, tüm verilerinizi yönetmenin daha iyi bir yolu var.

🧠 Eğlenceli Bilgi: Leonardo da Vinci not alma ustasıydı. Leonardo da Vinci'nin eskizler, fikirler ve gözlemlerle dolu ünlü defterleri, not almanın yaratıcılık için ne kadar güçlü bir araç olduğunu kanıtlıyor. Ayna yazısı (ters yazma) muhtemelen notlarını gizli tutmak için kullandığı bir yöntemdi.

Neden TiddlyWiki Alternatiflerini Tercih Etmelisiniz?

TiddlyWiki, akıllı tek dosya kurulumuyla kişisel bilgi yönetiminin öncülerinden biri olmuştur. Ancak gerçekçi olalım, her zaman sorunsuz bir deneyim sunmuyor. İşte en zayıf olduğu noktalar:

zor öğrenme eğrisi*: Benzersiz yapısı ve işaretlemesi çoğu kullanıcının zorlanmasına neden olabilir

sınırlı işbirliği*: Bilgi tabanınızı gerçek zamanlı olarak birlikte düzenlemek için yerleşik bir yol yoktur

senkronizasyon zorlukları*: Tüm verilerinizi cihazlar arasında tutarlı bir şekilde saklamak ekstra çaba gerektirir

eski mobil deneyim*: Modern not alma uygulamalarına kıyasla hantal hissettiriyor

zayıf arama araçları*: Tam metin arama veya filtreler bulunmadığından, wiki büyüdükçe gezinme zorlaşır

Eklenti aşırı yüklemesi : Temel özellikler, bozulabilecek veya çakışabilecek eklentilere bağımlıdır

Seyrek görsel düzenleme: Notlarınızı düzenlemek için kanban veya zihin haritaları gibi yerleşik görünümler yoktur

Fikirleriniz çoğaldıkça ve bilgi tabanınız genişledikçe, bu sorunlar önünüze çıkacaktır.

Neyse ki, modern hiyerarşik not alma uygulamaları daha iyi özellikler, esneklik ve genellikle açık kaynak özgürlüğü ile bu sorunları çözüyor.

🧠 İlginç Bilgi: 1940'larda icat edilen Cornell not alma sistemi, bugün hala öğretilmektedir. Neden? Bu not alma yönteminin basit yapısı (ipuçları, notlar, özet) günümüzün uygulama dolu dünyasında bile aktif öğrenmeye destek vermektedir. Eski usul bir yöntemdir, ancak garip bir şekilde hala çekicidir.

TiddlyWiki Alternatiflerine Genel Bakış

Size uygun bir sistem bulmaya hazır mısınız? İşte her bir TiddlyWiki alternatifinin kullanım örnekleri ve öne çıkan özelliklerine hızlı bir genel bakış:

Araç En iyisi *anahtar özellikler Fiyatlandırma ClickUp Hepsi bir arada bilgi ve görev yönetimi Belge, AI Not Alıcı, Bilgi Bankası Şablonları Sonsuza Kadar Ücretsiz plan; ücretli planlar mevcuttur Notion Özelleştirilebilir Çalışma Alanı ve veritabanları Bloklar, veritabanları ve işbirliği Ücretsiz; ücretli planlar 12 $/kullanıcıdan başlar Obsidian Yerel öncelikli markdown bilgi tabanı Grafik görünüm, geri bağlantılar, eklentiler Ücretsiz; eklenti hizmetleri 5 $/kullanıcıdan başlıyor Roam Research Ağ bağlantılı düşünceler ve günlük notlar Çift yönlü bağlantılar, grafik veritabanı Kullanıcı başına 15 $'dan başlayan ücretli planlar Joplin Açık kaynaklı, gizlilik odaklı notlar Markdown destek, çevrimdışı erişim Ücretli planlar 3,40 $'dan başlıyor Evernote Web kesici ile geleneksel not alma Not defterleri, görevler, entegrasyonlar Ücretsiz; ücretli planlar 14,99 $/kullanıcıdan başlar Logseq Gizlilik öncelikli yerel not alma Grafik görünüm, düz metin dosyaları Ücretsiz DokuWiki Takımlar için hafif wiki Veritabanı yok, basit yönetici Ücretsiz Nuclino Hızlı takım bilgi tabanı Belgeler, grafik görünüm, işbirliğine dayalı çalışma alanı Ücretsiz; aylık 8 $/kullanıcı ücretli plan Standart Notlar Güvenlik, şifreli not alma Düz metin, markdown, şifreleme Ücretsiz; yıllık 90 $'lık ücretli plan

Kullanabileceğiniz En İyi TiddlyWiki Alternatifleri

TiddlyWiki'nin bu alternatifleri, modern arayüzler, gerçek zamanlı işbirliği, platformlar arası senkronizasyon ve güçlü bilgi yönetimi özellikleri sunar.

Her biri, ş Akışınıza uyum sağlayan daha akıllı ve esnek not alma için tasarlanmıştır, tersi değil. Hadi başlayalım.

1. ClickUp (Hepsi bir arada bilgi ve görev yönetimi için en iyisi)

ClickUp'ın yapay zekası ile birden fazla LLM modeli kullanın, anında dokümantasyon oluşturun, notlardan anahtar noktaları çıkarın ve daha fazlasını yapın

Bilginizi yönetmek, yarım düzine uygulamanın bir araya getirilip düzeltilmesi gibi hissettirmemelidir.

ClickUp, iş için her şeyi içeren uygulama, not yazmaktan wiki oluşturmaya, görevlerde işbirliği yapmaktan toplantı bilgilerini kaydetmeye kadar her şeyi tek bir platformda merkezileştirmek isteyen kullanıcılar için tasarlanmıştır.

TiddlyWiki'den farklı olarak ClickUp, bulut senkronizasyonu, gerçek zamanlı düzenleme, otomasyon ve AI desteği ile gelişmiş, ölçeklenebilir bir çalışma alanı sunar. Dosya yollarını yapılandırmanıza, wiki sözdizimiyle yazmanıza veya içeriğinizi manuel olarak düzenlemenize gerek yoktur.

Yapılandırılmış içerik oluşturmak ve yönetmek için metin düzenleyici olarak ClickUp Docs'u kullanarak başlayın. Docs, iç içe sayfalar, zengin biçim, gömülü görevler ve gerçek zamanlı işbirliği desteği sunar.

ClickUp Docs ile iç içe sayfalar ve gömülü görevler içeren yapılandırılmış, işbirliğine dayalı belgeler oluşturun

Araştırma belgeleri hazırlıyor, makale taslakları yazıyor veya projeler planlıyor olsanız da, her şeyi hiyerarşik bir yapıya kolayca düzenleyebilirsiniz. Ayrıca, entegre planlama için her belgeyi bir görev, hedef veya gösterge paneli ile bağlayabilirsiniz. Akademik işinizi yapılandırmaktan bahsedin!

Notlarınızda yardıma mı ihtiyacınız var? ClickUp Brain, yerleşik AI asistanı, işleri bir adım öteye taşır. Not taslakları oluşturmaktan uzun içerikleri özetlemeye ve doğrudan belgelerinizin içinde blog taslakları veya bilgi girdileri oluşturmaya kadar her şeyi yapabilir.

ClickUp Brain ile özetler oluşturun, içerik yazın ve fikirlerinizi doğrudan çalışma alanınızda beyin fırtınası yapın

Not uygulamasından çıkmadan beyin fırtınası yapmak, yeni notlar oluşturmak, düzenleme yapmak veya yeniden yazmak isteyen akademisyenler ve verimlilik meraklıları için tasarlanmıştır. Daha hızlı karar vermek için anında tonları değiştirebilir, bilgileri yeniden ifade edebilir veya özetler oluşturabilirsiniz.

Kullanım durumunuza özel cevaplar için LLM'leri değiştirmek mi istiyorsunuz? Sorun değil! Platform içinden ClickUp Brain, ChatGPT-4o ve Claude arasında geçiş yapabilir ve bağlam değiştirmeye veda edebilirsiniz.

Çevrimiçi bir toplantıya veya derse mi katılıyorsunuz? ClickUp AI Notetaker, tartışmaları otomatik olarak kaydeder ve özetler. Düzenli toplantı notları ve yapılacak liste oluşturarak hiçbir şeyin kaçırılmamasını veya kaybolmamasını sağlar.

ClickUp AI Notetaker ile toplantıları otomatik olarak kaydedin ve eyleme geçirilebilir notlar ve yapılacak listeleri halinde özetleyin

Bu not alma AI aracını harika kılan şey, söylenenleri gözden geçirebilmeniz, eylem noktalarını çıkarabilmeniz ve toplantıdan hemen sonra anahtar bilgileri takip görevlerine bağlayabilmenizdir.

Bir araştırma projesini yürütmenin en zor kısmı, herkesi en son güncellemeler ve değişiklikler konusunda bilgilendirmektir. Ancak, ilk ölçeklenebilir iç wiki'nizi oluşturmaya hazırsanız, ClickUp Bilgi Bankası Şablonu sizin için mükemmeldir. Temiz bir düzen ve sezgisel gezinme ile SOP'ler, yardım merkezleri, SSS'ler ve belgeler oluşturmak için kullanıma hazır bir yapı sağlar.

Ücretsiz şablon alın ClickUp Bilgi Bankası Şablonunu kullanarak kuruluşunuzdaki bilgileri depolayın ve paylaşım yapın

Kişisel ve takım kullanımı için mükemmel bir seçimdir ve sıfırdan bir iç bilgi tabanı oluşturmak için harcadığınız ekstra zamandan tasarruf etmenizi sağlar.

Bu özellikler bir araya geldiğinde, TiddlyWiki kullanıcılarının sevdiği her şeyi sunar: hiyerarşik not alma uygulaması, düz metin düzenleyici ve hızlı erişim. Ayrıca, gelişmiş işbirliği, tasarım ve otomasyon ile bir tutam AI de cabası. Kim buna hayır diyebilir ki?

ClickUp'ın en iyi özellikleri

Takımlar ve departmanlar için özel erişim ile işbirliği alanları ayarlayın

Görev bağlantılarını kullanarak herhangi bir fikri veya paragrafı canlı bir eylem öğesine dönüştürün

Takvimleri, hatırlatıcıları ve hedefleri notlarınıza entegre edin

Bilgi katkılarını ve güncellemeleri tam şeffaflıkla izleme

Notları görevlere, hedeflere, zaman çizelgelerine ve gösterge panellere tek bir yerden bağlayın

Paylaşılan içeriklerin sürüm geçmişini, yorumlarını ve izinlerini koruyun

Her şeyi GDPR, HIPAA ve kurumsal düzeyde denetimlerle güvenli ve uyumlu tutun

ClickUp sınırları

Yeni başlayanlar için hafif bir öğrenme eğrisi içerir

ClickUp fiyatlandırması

ClickUp puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (10.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (4.000+ yorum)

Gerçek kullanıcılar ClickUp hakkında ne diyor?

Bir G2 incelemesi şöyle diyor:

Her şey (wiki, bilet yönetimi, görev atama) tek bir yerde. Nedense ClickUp'ın beni en popüler rakiplerinden daha verimli hale getirdiğini hissediyorum.

Her şey (wiki, bilet yönetimi, görev atama) tek bir yerde. Nedense ClickUp'ın beni en popüler rakiplerinden daha verimli hale getirdiğini hissediyorum.

💫 Tüm araçlarınızı tek bir masaüstü uygulamada birleştirmek mi istiyorsunuz? Brain MAX'ı deneyin!

2. Notion (özelleştirilebilir çalışma alanları için en iyisi)

notion aracılığıyla

Her bilgi sistemi katı olmak zorunda değildir. Çalışma alanınızı düşünme şeklinize göre şekillendirmek istiyorsanız, Notion size bu esnekliği sunar.

Sistemi, metin, kontrol listeleri, veritabanları, görüntüler ve daha fazlasını içeren blokları kullanır, böylece ihtiyaçlarınıza göre büyüyen sayfa oluşturabilirsiniz.

Notion'u diğerlerinden ayıran özelliği uyarlanabilirliğidir. Boş bir sayfa ile başlayabilir veya yüzlerce not alma şablonundan birini seçebilirsiniz. İster okuma listesi ister takım projesi olsun, Notion ş Akışınıza ve tarzınıza uyum sağlar.

Daha fazla kurulum gerektiren ve sınırlı görsel seçenekler sunan TiddlyWiki'den farklı olarak Notion, daha temiz bir arayüze, yerleşik işbirliği özelliklerine ve daha kolay özelleştirme imkanlarına sahiptir. Teknik kurulum gerektirmeden yapı ve yaratıcılığı bir arada sunan bir araç arıyorsanız, bu uygulama sizin için ideal. İster tek başınıza ister bir grup olarak çalışın, Notion tarzınıza ve ölçeğinize uyum sağlar.

Notion'un en iyi özellikleri

Kaynak bilgileri değiştiğinde otomatik olarak güncellenen bağlantılı veritabanları oluşturun

Esnek bir sayfa hiyerarşisiyle bilgileri düzenleyin ve blokları anahtar olarak değiştirin

Ayrıntılı izin ayarlarıyla belirli sayfaları veya tüm çalışma alanlarını paylaşım yapın

Evernote, Trello, Asana ve diğer araçlardan yerleşik içe aktarma araçlarıyla içe aktarın

Çevrimdışı metin düzenleyici ile tüm platformlarda notlarınıza erişin

Kapak resimleri, simgeler ve özelleştirilebilir düzenlerle görsel wiki'ler oluşturun

Notion sınırları

Arama fonksiyonu, büyük bilgi tabanlarında yavaş olabilir

Çevrimdışı modda ara sıra senkronizasyon çakışmaları yaşanabilir

Notion fiyatlandırması

Ücretsiz

Kişisel : Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları

Profesyonel : Kullanıcı başına aylık 24 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Notion puanları ve yorumları

G2 : 4,7/5 (6.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (2.500+ yorum)

Gerçek kullanıcılar Notion hakkında ne diyor?

Bir G2 incelemesi şöyle diyor:

Notion, notlarımı daha hızlı, daha sık ve daha ayrıntılı bir şekilde yazmamı sağladı. Ayrıca, son AI teknolojisi sayesinde başkalarının notlarını özetleyip kendi bilgi tabanıma ekleyebiliyorum.

Notion, notlarımı daha hızlı, daha sık ve daha ayrıntılı bir şekilde yazmamı sağladı. Ayrıca, son AI teknolojisi sayesinde başkalarının notlarını özetleyip kendi bilgi tabanıma ekleyebiliyorum.

3. Obsidian (yerel öncelikli markdown bilgi tabanı için en iyisi)

obsidian aracılığıyla

Bazen notlarınızın yerel olarak kalmasını istersiniz — bulut yok, sadece hızlı, esnek ve tamamen sizin kontrolünüz altında olan dosyalar. Obsidian bunu kolaylaştırır. Notlarınızı makinenizde düz metin dosyaları olarak depolayan, çevrimdışı erişim ve verilerinizin tam sahipliğini sağlayan, markdown tabanlı bir not alma uygulamasıdır.

Obsidian'ı farklı kılan, fikirleri birbirine bağlantı kurmanıza yardımcı olmasıdır. Geri bağlantılar ve görsel grafik görünümü ile Obsidian, yazarken bir düşünce ağı oluşturur. Öğrenciler, araştırmacılar veya uzun vadeli bir bilgi tabanı oluşturmak isteyen herkes için faydalıdır.

Eski veya aşırı karmaşık hissettirebilen TiddlyWiki veya bazı Obsidian alternatiflerine kıyasla, Obsidian daha sorunsuz ve sezgisel bir deneyim sağlar. Kodlara dokunmanıza gerek kalmadan klavye kısayolları, bağlantı önizlemeleri ve giderek büyüyen bir topluluk eklenti kitaplığı elde edersiniz.

Tezinizi haritalarken veya günlük yazarken, çok erken bir aşamada yapılandırmaya zorlamadan düşünme şeklinize uyum sağlar.

Obsidian'ın en iyi özellikleri

Yerel markdown dosyalarıyla tamamen çevrimdışı iş yapın

Otomatik çift yönlü bağlantı ile notları birbirine bağlayın

Düşünce ağınızı grafik görünümle görselleştirin

Zengin bir topluluk eklenti kitaplığıyla kurulumunuzu özel hale getirin

Temalar ve kısayol tuşlarıyla çalışma alanınızı kişiselleştirin

Gece geç saatlerde not oturumları sırasında göz yorgunluğunu azaltmak için koyu mod'a geçin

Obsidian sınırları

Yerleşik işbirliği veya paylaşım özellikleri yoktur

Bazı eklentiler teknik kurulum veya bakım gerektirir

Obsidian fiyatlandırması

Kişisel kullanım için ücretsiz

İsteğe bağlı eklentiler: Senkronizasyon: Kullanıcı başına aylık 5 $ Yayınlama: Kullanıcı başına aylık 10 $

Senkronizasyon: Kullanıcı başına aylık 5 $

yayınlama: *Kullanıcı başına aylık 10 $

Senkronizasyon: Kullanıcı başına aylık 5 $

yayınlama: *Kullanıcı başına aylık 10 $

Obsidian puanları ve yorumları

G2 : Derecelendirme mevcut değil

Capterra: 4,8/5 (35+ yorum)

Gerçek kullanıcılar Obsidian hakkında ne diyor?

Capterra incelemesi şöyle diyor:

Not almak ve düzenleme için kullanımı kolaydır. Mac Notes'tan dışa aktardığım markdown notlarını içe aktarmada ve okumada yardımcı oldu.

Not almak ve düzenleme için kullanımı kolaydır. Mac Notes'tan dışa aktardığım markdown notlarını içe aktarmada ve okumada yardımcı oldu.

4. Roam Research (ağ bağlantılı düşünme ve günlük notlar için en iyisi)

roam Research aracılığıyla

Beyniniz katı klasörler ve listelerle iş yapmıyorsa, Roam Research size evinizdeymiş gibi hissettirebilir. Doğrusal olmayan düşünürler için tasarlanan Roam, çift yönlü bağlantılar aracılığıyla ağ bağlantılı bir bilgi tabanı oluşturur; bağladığınız her not otomatik olarak geri bağlanır. Günlük Notlar özelliği, aşırı düzenleme yapmadan düşüncelerinizi kolayca kaydetmenizi sağlar.

Günlük Notlar özelliği, aşırı düzenlemeye gerek kalmadan düşüncelerinizi kolayca kaydetmenizi sağlar. Formları istediğiniz gibi yapılandırın.

Manuel bağlantı ve biçimlendirmenin zahmetli olabileceği TiddlyWiki ile karşılaştırıldığında, Roam tüm bunları arka planda halleder. Blok tabanlı düzeni, fikirleri zahmetsizce referanslamanıza olanak tanır. Takımlar da kullanabilir, ancak Roam, fikirleri harita, projeler yazan veya araştırma yolları arayan tek başına çalışan kullanıcılar için gerçekten parlar. Düşüncelerinizi Box etmek yerine onlara uyum sağlar.

Roam Research'ün en iyi özellikleri

Günlük Not sayfasını kullanarak her gün düşüncelerinizi zahmetsizce kaydedin

Çift yönlü bağlantılarla kendi kendini düzenleyen bir bilgi grafiği oluşturun

Roam'un blok tabanlı yapısı sayesinde içeriği esnek bir şekilde yeniden kullanın

Grafik veritabanını kullanarak fikir ağınızı görselleştirin

Sezgisel klavye kısayollarıyla hızlıca gezinin ve odaklanın

Roam Research sınırları

Çevrimdışı erişim yok

Diğer eski ve yeni araçlara göre daha pahalıdır, özellikle gündelik kullanım için

Roam Research fiyatlandırması

Pro: Kullanıcı başına aylık 15 $

Believer: 500 $/beş yıl

Roam Research puanları ve yorumları

G2 : Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

5. Joplin (açık kaynak kodlu, gizlilik odaklı notlar için en iyisi)

joplin aracılığıyla

Notlarınızın sadece size ait olması gerektiğini düşünüyorsanız, Joplin tam size göre. Bu açık kaynaklı markdown not alma uygulayıcı, tam kontrol sunarak notlarınızı yerel olarak saklamanıza veya Dropbox, OneDrive veya WebDAV aracılığıyla senkronizasyon yapmanıza olanak tanır.

Temiz, esnek ve not defterleri, etiketler, kontrol listeleri ve dosya ek dosyalarını destekler.

Eski ve senkronizasyonu zor olan TiddlyWiki ile karşılaştırıldığında, TiddlyWiki sezgisel ve çapraz platformdur. Masaüstü veya mobil cihazlarda her yere götürebilirsiniz.

Joplin'in büyüyen eklenti ekosistemi ve tema seçenekleri de size özelleştirme için bolca alan sunar. Basit ayarlamalardan güçlü eklentilere kadar, düşünme ve iş şeklinize göre şekillendirebileceğiniz bir platformdur.

Joplin'in en iyi özellikleri

Markdown biçiminde notlar yazın ve düzenleyin

Dropbox veya OneDrive gibi üçüncü taraf depolama kullanarak cihazlar arasında verilerin senkronizasyonunu gerçekleştirin

Verilerinizi uçtan uca şifreleme ile koruyun

Yapılacak listeler ve not defterleri oluşturarak düzenli bir organizasyon sağlayın

Özellikleri genişletmek için topluluk eklentilerini yükleyin

Joplin sınırları

İşbirliği özellikleri sınırlıdır

Eklenti yönetimi teknik bilgi gerektirebilir

Joplin fiyatlandırması

temel Plan*: ~3 $/ay (2,99 €)

Pro Plan: ~7 $/ay (5,99 €)

takım Planı: *~9 $/ay kullanıcı başına (7,99 €, en az iki kullanıcı)

Joplin puanları ve yorumları

G2 : Yeterli yorum yok

Capterra: Puanlama mevcut değil

Gerçek kullanıcılar Joplin hakkında ne diyor?

Bir Reddit incelemesi şöyle diyor:

Joplin harika bir uygulama gibi görünüyor. Bear kadar güzel olmasa da, istediğim her şeyi yapıyor (Bear'ın aksine) ve henüz bir sorun yaşamadım. Ayrıca, verilerinizi kendiniz saklıyorsunuz... ve ücretsiz!

Joplin harika bir uygulama gibi görünüyor. Bear kadar güzel olmasa da, istediğim her şeyi yapıyor (Bear'ın aksine) ve henüz bir sorun çıkarmadı. Ayrıca, verilerinizi kendiniz saklıyorsunuz... ve ücretsiz!

👀 Biliyor muydunuz: Feynman Tekniği şu şekilde özetlenebilir: Bir kavramı basitçe açıklayamıyorsanız, onu anlamamışsınız demektir. Bu, klasik bir not alma yöntemidir, ancak fikirleri birbirine bağlantı kurmanıza olanak tanıyan bir araçla birleştirirseniz, birdenbire sadece öğrenmekle kalmaz, sizinle birlikte düşünen bir bilgi tabanı oluşturursunuz. Neden iş yapar: Özellikleri ve sistemleri seven ileri düzey kullanıcılarla doğrudan iletişim kurarsınız. Eski usul yöntemleri daha akıllı, görsel veya bağlantı tabanlı araçların cazibesiyle bağlantı kurar.

6. Evernote (web kesme özelliği ile geleneksel not alma için en iyisi)

evernote aracılığıyla

Evernote, alıntı, eskiz veya tekrar bakmak istediğiniz e-posta gibi fikirleri anında yakalamak için tasarlanmıştır.

Toplantı notlarınızı, resimlerinizi, web kesitlerinizi ve yapılacak listelerinizi tüm cihazlarda senkronizasyon ve aranabilir halde tutar. Web kesici özelliği öne çıkıyor: makaleleri, basitleştirilmiş sayfaları veya URL'leri tek bir tıklamayla kaydedin.

Manuel kurulum gerektiren TiddlyWiki'den farklı olarak, Evernote kullanıma hazır olarak Box'tan çıktığı anda kusursuz bir deneyim sunar. Ayrıca taranmış belgeleri ve el yazısı notları da arayabilirsiniz. Yerleşik görevler ve hatırlatıcılar, not alma ve işleri halletme arasındaki boşluğu doldurur; hem de ekstra uygulamalara veya düzinelerce açık tarayıcı sekmesine gerek kalmadan.

Evernote'un en iyi özellikleri

Notları kaydedin, resimler ve dosyalar ekleyin

Web kesici ile web içeriğini anında yakalayın

Bilgileri defterlere ve etiketlere göre düzenleyin

Kontrol listeleri ve hatırlatıcılar oluşturun

Notlarınıza masaüstü veya mobil cihazınızdan erişin

Evernote sınırları

Ücretsiz plan, sınırlı cihaz senkronizasyonu sunar

Sıkı bir düzen olmadan dağınık hale gelebilir

Evernote fiyatlandırması

Ücretsiz

Kişisel: Kullanıcı başına aylık 14,99 $

Profesyonel: Kullanıcı başına aylık 17,99 $

Evernote puanları ve yorumları

G2 : 4. 4/5 (2.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,4/5 (8.200+ yorum)

Gerçek kullanıcılar Evernote hakkında ne diyor?

Bir G2 incelemesi şöyle diyor:

Evernote hesabımda neredeyse her şeyi kaydedebilirim: yazdığım notlar, web sitesi kesikleri, PDF dosyaları, resimler. Web Clipper ve "gelen kutusu" özellikleri benim için özellikle kullanışlı.

Evernote hesabımda neredeyse her şeyi kaydedebilirim: yazdığım notlar, web sitesi kesikleri, PDF dosyaları, resimler. Web Clipper ve "gelen kutusuna e-posta" özellikleri benim için özellikle kullanışlı.

👀 Biliyor muydunuz: " Google Etkisi ", insanların bilginin ne olduğunu değil, nerede bulacağını hatırlamasına neden olur. Arama motorlarına güvendiğimizde, bilgileri hafızaya kaydetme çabasını atlarız. Not alma, hafıza yardımı görevi görerek, arama motorlarına güvenmek yerine öğrendiklerinizi içselleştirmenize yardımcı olabilir.

7. Logseq (gizlilik öncelikli not alma için en iyisi)

logseq aracılığıyla

Logseq, güç veya kaliteden ödün vermeden notlarını tamamen kontrol etmek isteyenler için yerel öncelikli, açık kaynaklı bir taslak oluşturma aracıdır. Her şeyi cihazınızda düz metin markdown dosyalarında saklar; zorla senkronizasyon veya gizli politikalar yoktur.

Blok tabanlı ana hat biçim, fikirleri kolaylıkla bağlayıp referanslayarak yeniden kullanmanıza ve düşüncelerinizin canlı bir haritasını oluşturmanıza olanak tanır. Otomatik geri bağlantı, günlük güncelleme ve grafik görünüm gibi özellikleri, araştırma, hedef izleme veya sadece düşüncelerinizi netleştirmek için idealdir.

TiddlyWiki ile karşılaştırıldığında, Logseq daha akıcı ve modern bir his veriyor ve eklentiler ve temalar sayesinde beyninizin ihtiyaç duyduğu kadar özelleştirilebilir.

Logseq'in en iyi özellikleri

Notları yerel olarak düz metin markdown dosyaları olarak saklayın

Geri bağlantılar ve grafik görünümü kullanarak fikirleri birbirine bağlayın

Günlük günlüğü özelliği ile düşüncelerinizi kaydedin

Kontrol listeleri ve planlanmış sayfa kullanarak görevleri izleme

Eklentiler ve temalarla özel hale getirin

Logseq sınırları

Yerleşik işbirliği araçları yok

Gelişmiş özellikler için bazı kurulumlar gerekebilir

Logseq fiyatlandırması

Ücretsiz ve açık kaynak

Logseq puanları ve yorumları

G2 : Derecelendirme mevcut değil

Capterra: Puanlama mevcut değil

Gerçek kullanıcılar Logseq hakkında ne diyor?

Bir Reddit incelemesi şöyle diyor:

Logseq, tasarımı bana çok uyan uygulamalardan biri. Bilgi depolamak için harika bir yol. Çok mantıklı. Daha önce veya sonra denediğim hiçbir şey istediğim gibi iş yapmadı. Logseq gibi. Ancak Logseq'in uygulaması zayıf. Logseq kullanırken o kadar çok veri kaybettim ki, onu terk etmek zorunda kaldım. Geliştiricilerin bu ürünü güvenilir ve olgun bir hale getirebileceğini umarak bu alt forumda kalmaya devam ediyorum.

Logseq, tasarımı bana çok uygun olan uygulamalardan biri. Bilgi depolamak için harika bir yol. Her şey çok mantıklı. Daha önce veya sonra denediğim hiçbir şey istediğim gibi iş yapmadı. Logseq gibi. Ancak Logseq'in uygulaması zayıf. Logseq kullanırken o kadar çok veri kaybettim ki, onu terk etmek zorunda kaldım. Geliştiricilerin bu ürünü güvenilir ve olgun bir hale getirebileceğini umarak bu alt forumda kalmaya devam ediyorum.

8. DokuWiki (hafif takım wiki'leri için en iyisi)

dokuWiki aracılığıyla

Kurulumu basit ve bakımı kolay bir takım wiki'si arıyorsanız, DokuWiki sağlam bir seçimdir. Bu açık kaynaklı araç, veritabanına ihtiyaç duymayan düz metin dosyalarında çalışır, böylece hızlı bir şekilde başlayabilir ve çok fazla uğraşmadan işlerinizi yürütebilirsiniz.

İç dokümantasyon, SOP'ler veya yardım merkezleri için mükemmeldir ve erişim kontrolü, sürüm tarihi ve eklenti desteği sunarak takımınızın ihtiyaçlarına göre özelleştirilebilir.

Kişisel kullanıma yönelik TiddlyWiki'nin aksine, DokuWiki çok kullanıcı ortamları için tasarlanmıştır. Gösterişli değildir, ancak güvenilirdir ve zor bir öğrenme süreci gerektirmeden size aitmiş gibi hissedebileceğiniz kadar özelleştirilebilir.

DokuWiki'nin en iyi özellikleri

Veritabanı olmadan kolay kurulum ve yönetim

Erişim denetimleri ve revizyon geçmişi sunar

Eklentiler ve şablonlarla fonksiyonu özel hale getirin

Dokümantasyon ve yapılandırılmış içerik için optimize edilmiştir

Aktif topluluk desteği ve eklenti ekosistemi

DokuWiki sınırları

Yerel mobil uygulama yok

Modern not alma araçlarına kıyasla eski arayüz

DokuWiki fiyatlandırması

Ücretsiz ve açık kaynak

DokuWiki puanları ve yorumları

G2 : Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

Gerçek kullanıcılar DokuWiki hakkında ne diyor?

Bir G2 yorumcusu şöyle yazıyor:

Evde, ev aletleri, arabalar ve ziyaret ettiğimiz yerler hakkında not tuttuğumuz aile wiki'miz için DokuWiki kullanıyorum. Bilgileri girmek çok kolay ve ihtiyacımız olduğunda daha sonra geri almak da çok kolay.

Evde, ev aletleri, arabalar ve ziyaret ettiğimiz yerler hakkında not tuttuğumuz aile wiki'miz için DokuWiki kullanıyorum. Bilgileri girmek çok kolay ve ihtiyacımız olduğunda daha sonra geri almak da çok kolay.

9. Nuclino (hızlı ve işbirliğine dayalı takım dokümantasyonu için en iyisi)

nuclino aracılığıyla

Araştırma takımınız hızlı hareket ettiğinde, Nuclino da ona ayak uydurur. Nuclino, netlik, hız ve işbirliği için tasarlanmış hafif, gerçek zamanlı bir bilgi tabanıdır. Arayüzü temizdir; dağınık değildir, takımınızın sorunsuz bir şekilde birlikte düzenleme yapabileceği basit sayfa içerir. Nuclino, katı klasörler yerine grafik tarzı bir yapı kullanır, böylece içeriğiniz canlı bir ağ gibi bağlantılıdır.

Planlama, dokümantasyon veya wiki oluşturma için mükemmel olan bu uygulama, satır içi yorumlar, bahsetmeler ve anında arama özelliğini içerir. Ayrıca dosya, kontrol listesi ve kod blokları da ekleyebilirsiniz.

TiddlyWiki'den farklı olarak, Nuclino başından itibaren takım odaklıdır; kurulum stresi ve izin sorunları yoktur. Sadece akıllı, hızlı ve iş dokümantasyon aracıdır.

Nuclino'nun en iyi özellikleri

Sürüm geçmişi ile gerçek zamanlı ortak düzenleme

Grafik görünümü kullanarak sayfa arasında görsel bağlantılar oluşturun

Hafif, hızlı ve dikkat dağıtıcı unsurlar ücretsiz arayüz

Çalışma alanında notları ve fikirleri birbirine bağlayın

Medya, dosya ve görev listeyi yerleştirin

Nuclino sınırları

Daha gelişmiş araçlara göre daha az özelleştirilebilir

Çevrimdışı erişim sınırlıdır

Nuclino fiyatlandırması

50 öğeye kadar ücretsiz

Başlangıç: Kullanıcı başına aylık 8 $

İş: Kullanıcı başına aylık 12 $

Nuclino puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (20+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (100+ yorum)

Gerçek kullanıcılar Nuclino hakkında ne diyor?

Bir G2 incelemesi şöyle diyor:

Gerçek zamanlı işbirliği özellikleri sunarak takımların birlikte iş yapmasına ve bilgilerini gerçek zamanlı olarak paylaşımına olanak tanır. Takımların ihtiyaç duyduğu bilgileri ve içeriği hızlı bir şekilde bulmak için güçlü arama yetenekleri sağlar.

Gerçek zamanlı işbirliği özellikleri sunarak takımların birlikte iş yapmasına ve bilgilerini gerçek zamanlı olarak paylaşımına olanak tanır. Takımların ihtiyaç duyduğu bilgileri ve içeriği hızlı bir şekilde bulmak için güçlü arama yetenekleri sağlar.

10. Standard Notes (güvenlik, şifreli not alma için en iyisi)

via Standard Notes

Bazı notlar sadece size aittir ve Standard Notes bunu anlar. Her şeyi otomatik olarak şifreleyen, temiz ve gizliliği ön planda tutan bir not alma uygulamasıdır, böylece yazdıklarınızı sadece siz okuyabilirsiniz.

Kişisel wiki, düşünceler, hassas veriler veya bir sonraki büyük fikriniz olsun, notlarınız ön tanımlı olarak kilitli kalır. Güçlü güvenliğine rağmen kullanımı kolaydır. Arayüzü minimal ve dikkat dağıtıcı unsurlar içermez, markdown desteği, temalar ve ekstra depolama için yükseltme seçenekleri mevcuttur.

Yerel kontrol sunan ancak yerleşik şifreleme özelliği bulunmayan TiddlyWiki ile karşılaştırıldığında, Standard Not modern, güvenlikli ve dijital alanınıza saygılı bir uygulama olarak öne çıkıyor.

Standard Notların en iyi özellikleri

Tüm notlar için uçtan uca şifreleme

Güvenlik bulut depolama ile platformlar arası senkronizasyon

Markdown ve zengin metin uzantılarıyla destek

Verimlilik ve biçim için güvenlik eklentileri

Güçlü topluluk desteğine sahip açık kaynak

Standard Not sınırları

Temel sürümde gelişmiş özellikler yoktur

Özel özelleştirme seçenekleri ücretli uzantılar gerektirir

Standard Not fiyatlandırması

Ücretsiz plan mevcuttur

verimlilik planı:* 90 $/yıl

profesyonel plan:* 120 $/yıl

Standard Notes notları ve yorumları

G2 : Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

Gerçek kullanıcılar Standard Notlar hakkında ne diyor?

Bir Reddit incelemesi şöyle diyor

Standard Not, birçok uygulamanın ulaşmak istediği ancak genellikle başaramadığı nadir bir mücevherdir. Güvenlik, iyi tasarlanmış, ileri görüşlü ve sürekli gelişen bir platformdur. Standard Notes'un genel merkezini ziyaret etme ve harika takımlarıyla toplantı yapma ayrıcalığına sahip oldum. Her üyenin inanılmaz yetenekli ve adanmış olduğu belliydi. Çoğu kuruluş dışarıdan içinden daha iyi görünür, ancak Standard Notes, ş Akışı, etkileşimlerini ve işbirliğine dayalı yaklaşımını gördüğünüzde güven veren nadir istisnalardan biridir.

Standard Not, birçok uygulamanın ulaşmak istediği ancak genellikle başaramadığı nadir bir mücevherdir. Güvenlik, iyi tasarlanmış, ileri görüşlü ve sürekli gelişen bir platformdur. Standard Notes'un genel merkezini ziyaret etme ve harika takımlarıyla toplantı yapma ayrıcalığına sahip oldum. Her üyenin inanılmaz yetenekli ve adanmış olduğu belliydi. Çoğu kuruluş dışarıdan içinden daha iyi görünür, ancak Standard Notes, ş Akışı, etkileşimlerini ve işbirliğine dayalı yaklaşımını gördüğünüzde güven veren nadir istisnalardan biridir.

