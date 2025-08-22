kişisel Bilgi Yönetimi için En İyi 10 TiddlyWiki Alternatifi

Demek TiddlyWiki'yi denediniz. İlk başta, tam aradığınız şey gibi geldi.
Sonra hayal kırıklıkları başladı: hantal arayüz, senkronizasyon sorunları ve tüm verilerinizin kaybolabileceği endişesi. Takım çalışması da unutun, işbirliği gerçekten bir seçenek değildi. Yeni bir not oluşturmak veya diğer sayfalara bağlantı vermek bile hantal geliyordu.
Ancak bir çıkış yolu var. Size karşı değil, sizinle birlikte işleyen TiddlyWiki alternatifleri var. Gerçek zamanlı işbirliği, sorunsuz senkronizasyon ve not oluşturma ve fikirleri düzenleme şeklinizi gerçekten destekleyen özelliklere sahip, kullanımı kolay platformları düşünün.
Bu yazıda, iş akışınıza uygun, daha akıllı ve esnek not alma için tasarlanmış en iyi not alma araçlarının paylaşımını yapacağız. İster projeleri düzenliyor ister fikirleri kaydediyor olun, tüm verilerinizi yönetmenin daha iyi bir yolu var.
🧠 Eğlenceli Bilgi: Leonardo da Vinci not alma ustasıydı. Leonardo da Vinci'nin eskizler, fikirler ve gözlemlerle dolu ünlü defterleri, not almanın yaratıcılık için ne kadar güçlü bir araç olduğunu kanıtlıyor. Ayna yazısı (ters yazma) muhtemelen notlarını gizli tutmak için kullandığı bir yöntemdi.
Neden TiddlyWiki Alternatiflerini Tercih Etmelisiniz?
TiddlyWiki, akıllı tek dosya kurulumuyla kişisel bilgi yönetiminin öncülerinden biri olmuştur. Ancak gerçekçi olalım, her zaman sorunsuz bir deneyim sunmuyor. İşte en zayıf olduğu noktalar:
- zor öğrenme eğrisi*: Benzersiz yapısı ve işaretlemesi çoğu kullanıcının zorlanmasına neden olabilir
- sınırlı işbirliği*: Bilgi tabanınızı gerçek zamanlı olarak birlikte düzenlemek için yerleşik bir yol yoktur
- senkronizasyon zorlukları*: Tüm verilerinizi cihazlar arasında tutarlı bir şekilde saklamak ekstra çaba gerektirir
- eski mobil deneyim*: Modern not alma uygulamalarına kıyasla hantal hissettiriyor
- zayıf arama araçları*: Tam metin arama veya filtreler bulunmadığından, wiki büyüdükçe gezinme zorlaşır
- Eklenti aşırı yüklemesi: Temel özellikler, bozulabilecek veya çakışabilecek eklentilere bağımlıdır
- Seyrek görsel düzenleme: Notlarınızı düzenlemek için kanban veya zihin haritaları gibi yerleşik görünümler yoktur
Fikirleriniz çoğaldıkça ve bilgi tabanınız genişledikçe, bu sorunlar önünüze çıkacaktır.
Neyse ki, modern hiyerarşik not alma uygulamaları daha iyi özellikler, esneklik ve genellikle açık kaynak özgürlüğü ile bu sorunları çözüyor.
🧠 İlginç Bilgi: 1940'larda icat edilen Cornell not alma sistemi, bugün hala öğretilmektedir. Neden? Bu not alma yönteminin basit yapısı (ipuçları, notlar, özet) günümüzün uygulama dolu dünyasında bile aktif öğrenmeye destek vermektedir. Eski usul bir yöntemdir, ancak garip bir şekilde hala çekicidir.
TiddlyWiki Alternatiflerine Genel Bakış
Size uygun bir sistem bulmaya hazır mısınız? İşte her bir TiddlyWiki alternatifinin kullanım örnekleri ve öne çıkan özelliklerine hızlı bir genel bakış:
|Araç
|En iyisi
|*anahtar özellikler
|Fiyatlandırma
|ClickUp
|Hepsi bir arada bilgi ve görev yönetimi
|Belge, AI Not Alıcı, Bilgi Bankası Şablonları
|Sonsuza Kadar Ücretsiz plan; ücretli planlar mevcuttur
|Notion
|Özelleştirilebilir Çalışma Alanı ve veritabanları
|Bloklar, veritabanları ve işbirliği
|Ücretsiz; ücretli planlar 12 $/kullanıcıdan başlar
|Obsidian
|Yerel öncelikli markdown bilgi tabanı
|Grafik görünüm, geri bağlantılar, eklentiler
|Ücretsiz; eklenti hizmetleri 5 $/kullanıcıdan başlıyor
|Roam Research
|Ağ bağlantılı düşünceler ve günlük notlar
|Çift yönlü bağlantılar, grafik veritabanı
|Kullanıcı başına 15 $'dan başlayan ücretli planlar
|Joplin
|Açık kaynaklı, gizlilik odaklı notlar
|Markdown destek, çevrimdışı erişim
|Ücretli planlar 3,40 $'dan başlıyor
|Evernote
|Web kesici ile geleneksel not alma
|Not defterleri, görevler, entegrasyonlar
|Ücretsiz; ücretli planlar 14,99 $/kullanıcıdan başlar
|Logseq
|Gizlilik öncelikli yerel not alma
|Grafik görünüm, düz metin dosyaları
|Ücretsiz
|DokuWiki
|Takımlar için hafif wiki
|Veritabanı yok, basit yönetici
|Ücretsiz
|Nuclino
|Hızlı takım bilgi tabanı
|Belgeler, grafik görünüm, işbirliğine dayalı çalışma alanı
|Ücretsiz; aylık 8 $/kullanıcı ücretli plan
|Standart Notlar
|Güvenlik, şifreli not alma
|Düz metin, markdown, şifreleme
|Ücretsiz; yıllık 90 $'lık ücretli plan
Kullanabileceğiniz En İyi TiddlyWiki Alternatifleri
TiddlyWiki'nin bu alternatifleri, modern arayüzler, gerçek zamanlı işbirliği, platformlar arası senkronizasyon ve güçlü bilgi yönetimi özellikleri sunar.
Her biri, ş Akışınıza uyum sağlayan daha akıllı ve esnek not alma için tasarlanmıştır, tersi değil. Hadi başlayalım.
1. ClickUp (Hepsi bir arada bilgi ve görev yönetimi için en iyisi)
Bilginizi yönetmek, yarım düzine uygulamanın bir araya getirilip düzeltilmesi gibi hissettirmemelidir.
ClickUp, iş için her şeyi içeren uygulama, not yazmaktan wiki oluşturmaya, görevlerde işbirliği yapmaktan toplantı bilgilerini kaydetmeye kadar her şeyi tek bir platformda merkezileştirmek isteyen kullanıcılar için tasarlanmıştır.
TiddlyWiki'den farklı olarak ClickUp, bulut senkronizasyonu, gerçek zamanlı düzenleme, otomasyon ve AI desteği ile gelişmiş, ölçeklenebilir bir çalışma alanı sunar. Dosya yollarını yapılandırmanıza, wiki sözdizimiyle yazmanıza veya içeriğinizi manuel olarak düzenlemenize gerek yoktur.
Yapılandırılmış içerik oluşturmak ve yönetmek için metin düzenleyici olarak ClickUp Docs'u kullanarak başlayın. Docs, iç içe sayfalar, zengin biçim, gömülü görevler ve gerçek zamanlı işbirliği desteği sunar.
Araştırma belgeleri hazırlıyor, makale taslakları yazıyor veya projeler planlıyor olsanız da, her şeyi hiyerarşik bir yapıya kolayca düzenleyebilirsiniz. Ayrıca, entegre planlama için her belgeyi bir görev, hedef veya gösterge paneli ile bağlayabilirsiniz. Akademik işinizi yapılandırmaktan bahsedin!
Notlarınızda yardıma mı ihtiyacınız var? ClickUp Brain, yerleşik AI asistanı, işleri bir adım öteye taşır. Not taslakları oluşturmaktan uzun içerikleri özetlemeye ve doğrudan belgelerinizin içinde blog taslakları veya bilgi girdileri oluşturmaya kadar her şeyi yapabilir.
Not uygulamasından çıkmadan beyin fırtınası yapmak, yeni notlar oluşturmak, düzenleme yapmak veya yeniden yazmak isteyen akademisyenler ve verimlilik meraklıları için tasarlanmıştır. Daha hızlı karar vermek için anında tonları değiştirebilir, bilgileri yeniden ifade edebilir veya özetler oluşturabilirsiniz.
Kullanım durumunuza özel cevaplar için LLM'leri değiştirmek mi istiyorsunuz? Sorun değil! Platform içinden ClickUp Brain, ChatGPT-4o ve Claude arasında geçiş yapabilir ve bağlam değiştirmeye veda edebilirsiniz.
Çevrimiçi bir toplantıya veya derse mi katılıyorsunuz? ClickUp AI Notetaker, tartışmaları otomatik olarak kaydeder ve özetler. Düzenli toplantı notları ve yapılacak liste oluşturarak hiçbir şeyin kaçırılmamasını veya kaybolmamasını sağlar.
Bu not alma AI aracını harika kılan şey, söylenenleri gözden geçirebilmeniz, eylem noktalarını çıkarabilmeniz ve toplantıdan hemen sonra anahtar bilgileri takip görevlerine bağlayabilmenizdir.
Bir araştırma projesini yürütmenin en zor kısmı, herkesi en son güncellemeler ve değişiklikler konusunda bilgilendirmektir. Ancak, ilk ölçeklenebilir iç wiki'nizi oluşturmaya hazırsanız, ClickUp Bilgi Bankası Şablonu sizin için mükemmeldir. Temiz bir düzen ve sezgisel gezinme ile SOP'ler, yardım merkezleri, SSS'ler ve belgeler oluşturmak için kullanıma hazır bir yapı sağlar.
Kişisel ve takım kullanımı için mükemmel bir seçimdir ve sıfırdan bir iç bilgi tabanı oluşturmak için harcadığınız ekstra zamandan tasarruf etmenizi sağlar.
Bu özellikler bir araya geldiğinde, TiddlyWiki kullanıcılarının sevdiği her şeyi sunar: hiyerarşik not alma uygulaması, düz metin düzenleyici ve hızlı erişim. Ayrıca, gelişmiş işbirliği, tasarım ve otomasyon ile bir tutam AI de cabası. Kim buna hayır diyebilir ki?
ClickUp'ın en iyi özellikleri
- Takımlar ve departmanlar için özel erişim ile işbirliği alanları ayarlayın
- Görev bağlantılarını kullanarak herhangi bir fikri veya paragrafı canlı bir eylem öğesine dönüştürün
- Takvimleri, hatırlatıcıları ve hedefleri notlarınıza entegre edin
- Bilgi katkılarını ve güncellemeleri tam şeffaflıkla izleme
- Notları görevlere, hedeflere, zaman çizelgelerine ve gösterge panellere tek bir yerden bağlayın
- Paylaşılan içeriklerin sürüm geçmişini, yorumlarını ve izinlerini koruyun
- Her şeyi GDPR, HIPAA ve kurumsal düzeyde denetimlerle güvenli ve uyumlu tutun
ClickUp sınırları
- Yeni başlayanlar için hafif bir öğrenme eğrisi içerir
ClickUp fiyatlandırması
ClickUp puanları ve yorumları
- G2: 4,7/5 (10.000'den fazla yorum)
- Capterra: 4,6/5 (4.000+ yorum)
Gerçek kullanıcılar ClickUp hakkında ne diyor?
Bir G2 incelemesi şöyle diyor:
Her şey (wiki, bilet yönetimi, görev atama) tek bir yerde. Nedense ClickUp'ın beni en popüler rakiplerinden daha verimli hale getirdiğini hissediyorum.
💫 Tüm araçlarınızı tek bir masaüstü uygulamada birleştirmek mi istiyorsunuz? Brain MAX'ı deneyin!
2. Notion (özelleştirilebilir çalışma alanları için en iyisi)
Her bilgi sistemi katı olmak zorunda değildir. Çalışma alanınızı düşünme şeklinize göre şekillendirmek istiyorsanız, Notion size bu esnekliği sunar.
Sistemi, metin, kontrol listeleri, veritabanları, görüntüler ve daha fazlasını içeren blokları kullanır, böylece ihtiyaçlarınıza göre büyüyen sayfa oluşturabilirsiniz.
Notion'u diğerlerinden ayıran özelliği uyarlanabilirliğidir. Boş bir sayfa ile başlayabilir veya yüzlerce not alma şablonundan birini seçebilirsiniz. İster okuma listesi ister takım projesi olsun, Notion ş Akışınıza ve tarzınıza uyum sağlar.
Daha fazla kurulum gerektiren ve sınırlı görsel seçenekler sunan TiddlyWiki'den farklı olarak Notion, daha temiz bir arayüze, yerleşik işbirliği özelliklerine ve daha kolay özelleştirme imkanlarına sahiptir. Teknik kurulum gerektirmeden yapı ve yaratıcılığı bir arada sunan bir araç arıyorsanız, bu uygulama sizin için ideal. İster tek başınıza ister bir grup olarak çalışın, Notion tarzınıza ve ölçeğinize uyum sağlar.
Notion'un en iyi özellikleri
- Kaynak bilgileri değiştiğinde otomatik olarak güncellenen bağlantılı veritabanları oluşturun
- Esnek bir sayfa hiyerarşisiyle bilgileri düzenleyin ve blokları anahtar olarak değiştirin
- Ayrıntılı izin ayarlarıyla belirli sayfaları veya tüm çalışma alanlarını paylaşım yapın
- Evernote, Trello, Asana ve diğer araçlardan yerleşik içe aktarma araçlarıyla içe aktarın
- Çevrimdışı metin düzenleyici ile tüm platformlarda notlarınıza erişin
- Kapak resimleri, simgeler ve özelleştirilebilir düzenlerle görsel wiki'ler oluşturun
Notion sınırları
- Arama fonksiyonu, büyük bilgi tabanlarında yavaş olabilir
- Çevrimdışı modda ara sıra senkronizasyon çakışmaları yaşanabilir
Notion fiyatlandırması
- Ücretsiz
- Kişisel: Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları
- Profesyonel: Kullanıcı başına aylık 24 $
- Enterprise: Özel fiyatlandırma
Notion puanları ve yorumları
- G2: 4,7/5 (6.000'den fazla yorum)
- Capterra: 4,7/5 (2.500+ yorum)
Gerçek kullanıcılar Notion hakkında ne diyor?
Bir G2 incelemesi şöyle diyor:
Notion, notlarımı daha hızlı, daha sık ve daha ayrıntılı bir şekilde yazmamı sağladı. Ayrıca, son AI teknolojisi sayesinde başkalarının notlarını özetleyip kendi bilgi tabanıma ekleyebiliyorum.
3. Obsidian (yerel öncelikli markdown bilgi tabanı için en iyisi)
Bazen notlarınızın yerel olarak kalmasını istersiniz — bulut yok, sadece hızlı, esnek ve tamamen sizin kontrolünüz altında olan dosyalar. Obsidian bunu kolaylaştırır. Notlarınızı makinenizde düz metin dosyaları olarak depolayan, çevrimdışı erişim ve verilerinizin tam sahipliğini sağlayan, markdown tabanlı bir not alma uygulamasıdır.
Obsidian'ı farklı kılan, fikirleri birbirine bağlantı kurmanıza yardımcı olmasıdır. Geri bağlantılar ve görsel grafik görünümü ile Obsidian, yazarken bir düşünce ağı oluşturur. Öğrenciler, araştırmacılar veya uzun vadeli bir bilgi tabanı oluşturmak isteyen herkes için faydalıdır.
Eski veya aşırı karmaşık hissettirebilen TiddlyWiki veya bazı Obsidian alternatiflerine kıyasla, Obsidian daha sorunsuz ve sezgisel bir deneyim sağlar. Kodlara dokunmanıza gerek kalmadan klavye kısayolları, bağlantı önizlemeleri ve giderek büyüyen bir topluluk eklenti kitaplığı elde edersiniz.
Tezinizi haritalarken veya günlük yazarken, çok erken bir aşamada yapılandırmaya zorlamadan düşünme şeklinize uyum sağlar.
Obsidian'ın en iyi özellikleri
- Yerel markdown dosyalarıyla tamamen çevrimdışı iş yapın
- Otomatik çift yönlü bağlantı ile notları birbirine bağlayın
- Düşünce ağınızı grafik görünümle görselleştirin
- Zengin bir topluluk eklenti kitaplığıyla kurulumunuzu özel hale getirin
- Temalar ve kısayol tuşlarıyla çalışma alanınızı kişiselleştirin
- Gece geç saatlerde not oturumları sırasında göz yorgunluğunu azaltmak için koyu mod'a geçin
Obsidian sınırları
- Yerleşik işbirliği veya paylaşım özellikleri yoktur
- Bazı eklentiler teknik kurulum veya bakım gerektirir
Obsidian fiyatlandırması
- Kişisel kullanım için ücretsiz
- İsteğe bağlı eklentiler: Senkronizasyon: Kullanıcı başına aylık 5 $ Yayınlama: Kullanıcı başına aylık 10 $
- Senkronizasyon: Kullanıcı başına aylık 5 $
- yayınlama: *Kullanıcı başına aylık 10 $
- Senkronizasyon: Kullanıcı başına aylık 5 $
Obsidian puanları ve yorumları
- G2: Derecelendirme mevcut değil
- Capterra: 4,8/5 (35+ yorum)
Gerçek kullanıcılar Obsidian hakkında ne diyor?
Capterra incelemesi şöyle diyor:
Not almak ve düzenleme için kullanımı kolaydır. Mac Notes'tan dışa aktardığım markdown notlarını içe aktarmada ve okumada yardımcı oldu.
Not almak ve düzenleme için kullanımı kolaydır. Mac Notes'tan dışa aktardığım markdown notlarını içe aktarmada ve okumada yardımcı oldu.
📚 Ayrıca okuyun: ClickUp Vs. Obsidian: En iyi not alma aracı hangisi?
4. Roam Research (ağ bağlantılı düşünme ve günlük notlar için en iyisi)
Beyniniz katı klasörler ve listelerle iş yapmıyorsa, Roam Research size evinizdeymiş gibi hissettirebilir. Doğrusal olmayan düşünürler için tasarlanan Roam, çift yönlü bağlantılar aracılığıyla ağ bağlantılı bir bilgi tabanı oluşturur; bağladığınız her not otomatik olarak geri bağlanır. Günlük Notlar özelliği, aşırı düzenleme yapmadan düşüncelerinizi kolayca kaydetmenizi sağlar.
Günlük Notlar özelliği, aşırı düzenlemeye gerek kalmadan düşüncelerinizi kolayca kaydetmenizi sağlar. Formları istediğiniz gibi yapılandırın.
Manuel bağlantı ve biçimlendirmenin zahmetli olabileceği TiddlyWiki ile karşılaştırıldığında, Roam tüm bunları arka planda halleder. Blok tabanlı düzeni, fikirleri zahmetsizce referanslamanıza olanak tanır. Takımlar da kullanabilir, ancak Roam, fikirleri harita, projeler yazan veya araştırma yolları arayan tek başına çalışan kullanıcılar için gerçekten parlar. Düşüncelerinizi Box etmek yerine onlara uyum sağlar.
Roam Research'ün en iyi özellikleri
- Günlük Not sayfasını kullanarak her gün düşüncelerinizi zahmetsizce kaydedin
- Çift yönlü bağlantılarla kendi kendini düzenleyen bir bilgi grafiği oluşturun
- Roam'un blok tabanlı yapısı sayesinde içeriği esnek bir şekilde yeniden kullanın
- Grafik veritabanını kullanarak fikir ağınızı görselleştirin
- Sezgisel klavye kısayollarıyla hızlıca gezinin ve odaklanın
Roam Research sınırları
- Çevrimdışı erişim yok
- Diğer eski ve yeni araçlara göre daha pahalıdır, özellikle gündelik kullanım için
Roam Research fiyatlandırması
- Pro: Kullanıcı başına aylık 15 $
- Believer: 500 $/beş yıl
Roam Research puanları ve yorumları
- G2: Yeterli yorum yok
- Capterra: Yeterli yorum yok
5. Joplin (açık kaynak kodlu, gizlilik odaklı notlar için en iyisi)
Notlarınızın sadece size ait olması gerektiğini düşünüyorsanız, Joplin tam size göre. Bu açık kaynaklı markdown not alma uygulayıcı, tam kontrol sunarak notlarınızı yerel olarak saklamanıza veya Dropbox, OneDrive veya WebDAV aracılığıyla senkronizasyon yapmanıza olanak tanır.
Temiz, esnek ve not defterleri, etiketler, kontrol listeleri ve dosya ek dosyalarını destekler.
Eski ve senkronizasyonu zor olan TiddlyWiki ile karşılaştırıldığında, TiddlyWiki sezgisel ve çapraz platformdur. Masaüstü veya mobil cihazlarda her yere götürebilirsiniz.
Joplin'in büyüyen eklenti ekosistemi ve tema seçenekleri de size özelleştirme için bolca alan sunar. Basit ayarlamalardan güçlü eklentilere kadar, düşünme ve iş şeklinize göre şekillendirebileceğiniz bir platformdur.
Joplin'in en iyi özellikleri
- Markdown biçiminde notlar yazın ve düzenleyin
- Dropbox veya OneDrive gibi üçüncü taraf depolama kullanarak cihazlar arasında verilerin senkronizasyonunu gerçekleştirin
- Verilerinizi uçtan uca şifreleme ile koruyun
- Yapılacak listeler ve not defterleri oluşturarak düzenli bir organizasyon sağlayın
- Özellikleri genişletmek için topluluk eklentilerini yükleyin
Joplin sınırları
- İşbirliği özellikleri sınırlıdır
- Eklenti yönetimi teknik bilgi gerektirebilir
Joplin fiyatlandırması
- temel Plan*: ~3 $/ay (2,99 €)
- Pro Plan: ~7 $/ay (5,99 €)
- takım Planı: *~9 $/ay kullanıcı başına (7,99 €, en az iki kullanıcı)
Joplin puanları ve yorumları
- G2: Yeterli yorum yok
- Capterra: Puanlama mevcut değil
Gerçek kullanıcılar Joplin hakkında ne diyor?
Bir Reddit incelemesi şöyle diyor:
Joplin harika bir uygulama gibi görünüyor. Bear kadar güzel olmasa da, istediğim her şeyi yapıyor (Bear'ın aksine) ve henüz bir sorun yaşamadım. Ayrıca, verilerinizi kendiniz saklıyorsunuz... ve ücretsiz!
👀 Biliyor muydunuz: Feynman Tekniği şu şekilde özetlenebilir: Bir kavramı basitçe açıklayamıyorsanız, onu anlamamışsınız demektir. Bu, klasik bir not alma yöntemidir, ancak fikirleri birbirine bağlantı kurmanıza olanak tanıyan bir araçla birleştirirseniz, birdenbire sadece öğrenmekle kalmaz, sizinle birlikte düşünen bir bilgi tabanı oluşturursunuz.
Neden iş yapar: Özellikleri ve sistemleri seven ileri düzey kullanıcılarla doğrudan iletişim kurarsınız. Eski usul yöntemleri daha akıllı, görsel veya bağlantı tabanlı araçların cazibesiyle bağlantı kurar.
6. Evernote (web kesme özelliği ile geleneksel not alma için en iyisi)
Evernote, alıntı, eskiz veya tekrar bakmak istediğiniz e-posta gibi fikirleri anında yakalamak için tasarlanmıştır.
Toplantı notlarınızı, resimlerinizi, web kesitlerinizi ve yapılacak listelerinizi tüm cihazlarda senkronizasyon ve aranabilir halde tutar. Web kesici özelliği öne çıkıyor: makaleleri, basitleştirilmiş sayfaları veya URL'leri tek bir tıklamayla kaydedin.
Manuel kurulum gerektiren TiddlyWiki'den farklı olarak, Evernote kullanıma hazır olarak Box'tan çıktığı anda kusursuz bir deneyim sunar. Ayrıca taranmış belgeleri ve el yazısı notları da arayabilirsiniz. Yerleşik görevler ve hatırlatıcılar, not alma ve işleri halletme arasındaki boşluğu doldurur; hem de ekstra uygulamalara veya düzinelerce açık tarayıcı sekmesine gerek kalmadan.
Evernote'un en iyi özellikleri
- Notları kaydedin, resimler ve dosyalar ekleyin
- Web kesici ile web içeriğini anında yakalayın
- Bilgileri defterlere ve etiketlere göre düzenleyin
- Kontrol listeleri ve hatırlatıcılar oluşturun
- Notlarınıza masaüstü veya mobil cihazınızdan erişin
Evernote sınırları
- Ücretsiz plan, sınırlı cihaz senkronizasyonu sunar
- Sıkı bir düzen olmadan dağınık hale gelebilir
Evernote fiyatlandırması
- Ücretsiz
- Kişisel: Kullanıcı başına aylık 14,99 $
- Profesyonel: Kullanıcı başına aylık 17,99 $
Evernote puanları ve yorumları
- G2: 4. 4/5 (2.000'den fazla yorum)
- Capterra: 4,4/5 (8.200+ yorum)
Gerçek kullanıcılar Evernote hakkında ne diyor?
Bir G2 incelemesi şöyle diyor:
Evernote hesabımda neredeyse her şeyi kaydedebilirim: yazdığım notlar, web sitesi kesikleri, PDF dosyaları, resimler. Web Clipper ve "gelen kutusu" özellikleri benim için özellikle kullanışlı.
👀 Biliyor muydunuz: " Google Etkisi ", insanların bilginin ne olduğunu değil, nerede bulacağını hatırlamasına neden olur. Arama motorlarına güvendiğimizde, bilgileri hafızaya kaydetme çabasını atlarız. Not alma, hafıza yardımı görevi görerek, arama motorlarına güvenmek yerine öğrendiklerinizi içselleştirmenize yardımcı olabilir.
7. Logseq (gizlilik öncelikli not alma için en iyisi)
Logseq, güç veya kaliteden ödün vermeden notlarını tamamen kontrol etmek isteyenler için yerel öncelikli, açık kaynaklı bir taslak oluşturma aracıdır. Her şeyi cihazınızda düz metin markdown dosyalarında saklar; zorla senkronizasyon veya gizli politikalar yoktur.
Blok tabanlı ana hat biçim, fikirleri kolaylıkla bağlayıp referanslayarak yeniden kullanmanıza ve düşüncelerinizin canlı bir haritasını oluşturmanıza olanak tanır. Otomatik geri bağlantı, günlük güncelleme ve grafik görünüm gibi özellikleri, araştırma, hedef izleme veya sadece düşüncelerinizi netleştirmek için idealdir.
TiddlyWiki ile karşılaştırıldığında, Logseq daha akıcı ve modern bir his veriyor ve eklentiler ve temalar sayesinde beyninizin ihtiyaç duyduğu kadar özelleştirilebilir.
Logseq'in en iyi özellikleri
- Notları yerel olarak düz metin markdown dosyaları olarak saklayın
- Geri bağlantılar ve grafik görünümü kullanarak fikirleri birbirine bağlayın
- Günlük günlüğü özelliği ile düşüncelerinizi kaydedin
- Kontrol listeleri ve planlanmış sayfa kullanarak görevleri izleme
- Eklentiler ve temalarla özel hale getirin
Logseq sınırları
- Yerleşik işbirliği araçları yok
- Gelişmiş özellikler için bazı kurulumlar gerekebilir
Logseq fiyatlandırması
- Ücretsiz ve açık kaynak
Logseq puanları ve yorumları
- G2: Derecelendirme mevcut değil
- Capterra: Puanlama mevcut değil
Gerçek kullanıcılar Logseq hakkında ne diyor?
Bir Reddit incelemesi şöyle diyor:
Logseq, tasarımı bana çok uyan uygulamalardan biri. Bilgi depolamak için harika bir yol. Çok mantıklı. Daha önce veya sonra denediğim hiçbir şey istediğim gibi iş yapmadı. Logseq gibi. Ancak Logseq'in uygulaması zayıf. Logseq kullanırken o kadar çok veri kaybettim ki, onu terk etmek zorunda kaldım. Geliştiricilerin bu ürünü güvenilir ve olgun bir hale getirebileceğini umarak bu alt forumda kalmaya devam ediyorum.
📚 Ayrıca okuyun: Logseq Vs Obsidian: En iyi not uygulayıcı hangisi?
8. DokuWiki (hafif takım wiki'leri için en iyisi)
Kurulumu basit ve bakımı kolay bir takım wiki'si arıyorsanız, DokuWiki sağlam bir seçimdir. Bu açık kaynaklı araç, veritabanına ihtiyaç duymayan düz metin dosyalarında çalışır, böylece hızlı bir şekilde başlayabilir ve çok fazla uğraşmadan işlerinizi yürütebilirsiniz.
İç dokümantasyon, SOP'ler veya yardım merkezleri için mükemmeldir ve erişim kontrolü, sürüm tarihi ve eklenti desteği sunarak takımınızın ihtiyaçlarına göre özelleştirilebilir.
Kişisel kullanıma yönelik TiddlyWiki'nin aksine, DokuWiki çok kullanıcı ortamları için tasarlanmıştır. Gösterişli değildir, ancak güvenilirdir ve zor bir öğrenme süreci gerektirmeden size aitmiş gibi hissedebileceğiniz kadar özelleştirilebilir.
DokuWiki'nin en iyi özellikleri
- Veritabanı olmadan kolay kurulum ve yönetim
- Erişim denetimleri ve revizyon geçmişi sunar
- Eklentiler ve şablonlarla fonksiyonu özel hale getirin
- Dokümantasyon ve yapılandırılmış içerik için optimize edilmiştir
- Aktif topluluk desteği ve eklenti ekosistemi
DokuWiki sınırları
- Yerel mobil uygulama yok
- Modern not alma araçlarına kıyasla eski arayüz
DokuWiki fiyatlandırması
- Ücretsiz ve açık kaynak
DokuWiki puanları ve yorumları
- G2: Yeterli yorum yok
- Capterra: Yeterli yorum yok
Gerçek kullanıcılar DokuWiki hakkında ne diyor?
Bir G2 yorumcusu şöyle yazıyor:
Evde, ev aletleri, arabalar ve ziyaret ettiğimiz yerler hakkında not tuttuğumuz aile wiki'miz için DokuWiki kullanıyorum. Bilgileri girmek çok kolay ve ihtiyacımız olduğunda daha sonra geri almak da çok kolay.
📮ClickUp Insight: Ankete katılanların %62'si ChatGPT ve Claude gibi konuşma tabanlı yapay zeka araçlarını kullanıyor. Bu araçların tanıdık chatbot arayüzü ve içerik oluşturma, veri analizi ve daha fazlasını yapabilen çok yönlü yetenekleri, çeşitli roller ve sektörlerde bu kadar popüler olmalarının nedeni olabilir.
Ancak, bir kullanıcı her seferinde AI'ya bir soru sormak için başka bir sekmeye geçmek zorunda kalırsa, ilgili anahtar maliyeti ve bağlam değiştirme maliyetleri zamanla artar. ClickUp Brain ile ise böyle bir sorun yoktur.
Çalışma Alanınızda yer alır, üzerinde çalıştığınızı bilir, düz metin komutlarını anlayabilir ve görevlerinizle son derece alakalı cevaplar verir! ClickUp ile üretkenliğinizi 2 kat artırın!
9. Nuclino (hızlı ve işbirliğine dayalı takım dokümantasyonu için en iyisi)
Araştırma takımınız hızlı hareket ettiğinde, Nuclino da ona ayak uydurur. Nuclino, netlik, hız ve işbirliği için tasarlanmış hafif, gerçek zamanlı bir bilgi tabanıdır. Arayüzü temizdir; dağınık değildir, takımınızın sorunsuz bir şekilde birlikte düzenleme yapabileceği basit sayfa içerir. Nuclino, katı klasörler yerine grafik tarzı bir yapı kullanır, böylece içeriğiniz canlı bir ağ gibi bağlantılıdır.
Planlama, dokümantasyon veya wiki oluşturma için mükemmel olan bu uygulama, satır içi yorumlar, bahsetmeler ve anında arama özelliğini içerir. Ayrıca dosya, kontrol listesi ve kod blokları da ekleyebilirsiniz.
TiddlyWiki'den farklı olarak, Nuclino başından itibaren takım odaklıdır; kurulum stresi ve izin sorunları yoktur. Sadece akıllı, hızlı ve iş dokümantasyon aracıdır.
Nuclino'nun en iyi özellikleri
- Sürüm geçmişi ile gerçek zamanlı ortak düzenleme
- Grafik görünümü kullanarak sayfa arasında görsel bağlantılar oluşturun
- Hafif, hızlı ve dikkat dağıtıcı unsurlar ücretsiz arayüz
- Çalışma alanında notları ve fikirleri birbirine bağlayın
- Medya, dosya ve görev listeyi yerleştirin
Nuclino sınırları
- Daha gelişmiş araçlara göre daha az özelleştirilebilir
- Çevrimdışı erişim sınırlıdır
Nuclino fiyatlandırması
- 50 öğeye kadar ücretsiz
- Başlangıç: Kullanıcı başına aylık 8 $
- İş: Kullanıcı başına aylık 12 $
Nuclino puanları ve yorumları
- G2: 4,7/5 (20+ yorum)
- Capterra: 4,7/5 (100+ yorum)
Gerçek kullanıcılar Nuclino hakkında ne diyor?
Bir G2 incelemesi şöyle diyor:
Gerçek zamanlı işbirliği özellikleri sunarak takımların birlikte iş yapmasına ve bilgilerini gerçek zamanlı olarak paylaşımına olanak tanır. Takımların ihtiyaç duyduğu bilgileri ve içeriği hızlı bir şekilde bulmak için güçlü arama yetenekleri sağlar.
10. Standard Notes (güvenlik, şifreli not alma için en iyisi)
Bazı notlar sadece size aittir ve Standard Notes bunu anlar. Her şeyi otomatik olarak şifreleyen, temiz ve gizliliği ön planda tutan bir not alma uygulamasıdır, böylece yazdıklarınızı sadece siz okuyabilirsiniz.
Kişisel wiki, düşünceler, hassas veriler veya bir sonraki büyük fikriniz olsun, notlarınız ön tanımlı olarak kilitli kalır. Güçlü güvenliğine rağmen kullanımı kolaydır. Arayüzü minimal ve dikkat dağıtıcı unsurlar içermez, markdown desteği, temalar ve ekstra depolama için yükseltme seçenekleri mevcuttur.
Yerel kontrol sunan ancak yerleşik şifreleme özelliği bulunmayan TiddlyWiki ile karşılaştırıldığında, Standard Not modern, güvenlikli ve dijital alanınıza saygılı bir uygulama olarak öne çıkıyor.
Standard Notların en iyi özellikleri
- Tüm notlar için uçtan uca şifreleme
- Güvenlik bulut depolama ile platformlar arası senkronizasyon
- Markdown ve zengin metin uzantılarıyla destek
- Verimlilik ve biçim için güvenlik eklentileri
- Güçlü topluluk desteğine sahip açık kaynak
Standard Not sınırları
- Temel sürümde gelişmiş özellikler yoktur
- Özel özelleştirme seçenekleri ücretli uzantılar gerektirir
Standard Not fiyatlandırması
- Ücretsiz plan mevcuttur
- verimlilik planı:* 90 $/yıl
- profesyonel plan:* 120 $/yıl
Standard Notes notları ve yorumları
- G2: Yeterli yorum yok
- Capterra: Yeterli yorum yok
Gerçek kullanıcılar Standard Notlar hakkında ne diyor?
Bir Reddit incelemesi şöyle diyor
Standard Not, birçok uygulamanın ulaşmak istediği ancak genellikle başaramadığı nadir bir mücevherdir. Güvenlik, iyi tasarlanmış, ileri görüşlü ve sürekli gelişen bir platformdur. Standard Notes'un genel merkezini ziyaret etme ve harika takımlarıyla toplantı yapma ayrıcalığına sahip oldum. Her üyenin inanılmaz yetenekli ve adanmış olduğu belliydi. Çoğu kuruluş dışarıdan içinden daha iyi görünür, ancak Standard Notes, ş Akışı, etkileşimlerini ve işbirliğine dayalı yaklaşımını gördüğünüzde güven veren nadir istisnalardan biridir.
ClickUp ile Notlarınızı Seçin, Akışınızı Seçin
Minimalist markdown düzenleyiciden tam donanımlı takım çalışma alanlarına kadar, bulunduğunuz yerde size uygun ve sizinle birlikte büyüyebilecek TiddlyWiki alternatifleri bolca mevcuttur.
En iyi yanı ne mi? Artık tek boyutlu bir kurulumla yetinmenize gerek yok. Gizlilik, işbirliği, hız veya yapıya öncelik veriyorsanız, bu listeye göz atarak tarzınıza ve işinize destek veren bir araç bulabilirsiniz.
Ancak, yapılandırılmış belgeler, akıllı AI desteği ve ölçeklenebilir bilgi tabanlarını bir araya getiren bir çözüm arıyorsanız, ClickUp her şeyi tek bir yerde bir araya getirir. Sekme arasında geçiş yapmaya gerek yok. Dağınık iş devri yok. Sadece netlik ve kontrol.
Haydi başlayın. Düşünme, yazma ve dünyanızı düzenleme şeklinize uygun aracı seçin. İkinci beyniniz yükseltmeye hazır.
ClickUp'a bugün kaydolun ve daha akıllı, daha bağlantılı bir bilgi tabanı oluşturmaya başlayın.