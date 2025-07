Mimarlık Firmaları için Pazarlama Stratejilerini Kullanarak Nasıl Öne Çıkabilirsiniz?

ClickUp'ı her gün kullanıyoruz! ClickUp, tek başına bir yapılacaklar listesi olarak bile çok kullanışlı! Başlangıçta, yazılı notları tercih edeceğime emindim, ancak her şeyi istediğiniz gibi düzenleyebilmek, son teslim tarihlerini değiştirebilmek ve görevlere dosya ekleyebilmek çok güzel. Her şey tek bir yerde olduğu için hiçbir şeyin unutulmamasını sağlıyor. Tüm sistem çok kullanıcı dostu ve iş arkadaşlarıyla görev paylaşımı için çok iyi çalışıyor. Pazarlama takımında her gün ClickUp kullanıyoruz ve çok kullanışlı 🙂