2025'te Hızlı ve Esnek Arama için En İyi 13 Algolia Alternatifi

Arama her yerde vardır: web sitenizde, uygulamanızda ve belgelerinizde. İyi işlediğinde, kullanıcılar bunu neredeyse hiç fark etmez.

Algolia gibi arama çözümleri, ışık hızında, yazım hatalarına toleranslı ve alaka düzeyine göre ayarlanmış arama çözümleriyle çubuğu yükseltti. Ancak ihtiyaçlarınız arttıkça, eksiklikler de artıyor.

Belki fiyatlandırma yüksek gelebilir. Belki daha fazla kontrol, esneklik, arama alaka düzeyi veya yapay zeka özellikleri istiyorsunuz. Ya da belki e-ticaret, kurumsal veriler veya ürün içeriği için yazım hatalarına toleranslı bir arama motoru geliştiriyorsunuz.

Her halükarda, seçenekleriniz sınırlı değil. Açık kaynaklı motorlardan kurumsal düzeydeki platformlara kadar, bu liste gerçek dünya performansı ve özelleştirme için geliştirilmiş güçlü Algolia alternatiflerinin anahtar özelliklerini inceliyor.

👀 Biliyor muydunuz: Search as a Service , arama fonksiyonunu kullanıma hazır bir hizmet olarak sunan bulut tabanlı bir çözümdür. Böylece geliştiriciler, karmaşık arama altyapısını kendileri oluşturmak ve bakımını yapmak zorunda kalmazlar. Kendi posta sunucunuzu çalıştırmak yerine Gmail'i kullanmak gibi düşünün.

Algolia Alternatiflerine Genel Bakış

Başlamadan önce hızlı bir karşılaştırma mı arıyorsunuz? En iyi kullanım örnekleri, arama özellikleri, fiyatlandırma ve temel güçlü yönler açısından en iyi Algolia alternatiflerinin karşılaştırması aşağıda yer almaktadır.

Araç En uygun En iyi özellikler Fiyatlandırma* ClickUp Bireyler, küçük işler, orta ölçekli şirketler ve kurumsal şirketler için en uygun seçenek Bağlantılı arama, belge, Yapay Zeka, görev bağlantıları Ücretsiz plan mevcuttur; Kurumsal müşteriler için özel plan seçeneği mevcuttur. Elasticsearch Orta ölçekli şirketler ve kurumsal şirketler için en uygun seçenek Dağıtılmış indeksleme, analitik, API'ler, ölçeklenebilirlik Ücretsiz plan; Ücretli plan 16 $'dan başlar Coveo Orta ölçekli şirketler ve kurumsal işletmeler için en uygun seçenek ML kişiselleştirme, birleşik arama, analitik, öneriler Ücretsiz deneme sürümü mevcuttur; Kurumsal müşteriler için özel özelleştirme seçeneği mevcuttur. OpenSearch Küçük işler, orta ölçekli şirketler ve kurumsal şirketler için en uygun seçenek Günlük analizi, gösterge panelleri, güvenlik, AWS uyumluluğu Ücretsiz plan mevcuttur; Kullandıkça öde seçenekleri Bloomreach Orta ölçekli şirketler ve kurumsal işletmeler için en uygun seçenek Görsel arama, akıllı pazarlama, AI SEO ve kişiselleştirme Ücretsiz deneme sürümü mevcuttur; Kurumsal müşteriler için özel özelleştirme seçeneği mevcuttur Meilisearch Bireyler, küçük işler ve orta ölçekli şirketler için en uygun seçenek Yazım hatası toleransı, anında indeks, hafiflik, kolay kurulum Ücretsiz plan mevcuttur; Ücretli planlar aylık 30 $'dan başlar Constructor. io Orta ölçekli şirketler ve kurumsal işletmeler için en uygun seçenek Davranışsal makine öğrenimi, A/B testi, gelişmiş filtreler ve kişiselleştirme Ücretsiz deneme sürümü mevcuttur; Kurumsal müşteriler için özel özelleştirme seçeneği mevcuttur SearchSpring Küçük işler, orta ölçekli şirketler ve kurumsal şirketler için en uygun seçenek Akıllı kategoriler, pazarlama kampanyaları, analitik Ücretsiz deneme sürümü mevcuttur; Kurumsal müşteriler için özel özelleştirme seçeneği mevcuttur Typesense Bireyler, küçük işler ve orta ölçekli şirketler için en uygun seçenek Yüzlü arama, coğrafi sorgular, eş anlamlılar, anlık API'ler Ücretsiz plan mevcuttur; Kurumsal müşteriler için özel özelleştirme seçeneği mevcuttur Lucene Geliştiriciler, küçük işler ve orta ölçekli şirketler için en uygun seçenek Belirteç'ler, analizörler, tam kontrol ve özel arama motorları Ücretsiz plan mevcuttur Qdrant Küçük işler, orta ölçekli şirketler ve kurumsal şirketler için en uygun seçenek Anlamsal arama, sinirsel indeksleme, vektör arama, AI alaka düzeyi Ücretsiz plan mevcuttur; Kurumsal müşteriler için özel özelleştirme seçeneği mevcuttur Luigi’s Box Küçük işler, orta ölçekli şirketler ve kurumsal şirketler için en uygun seçenek Otomatik tamamlama, afişler, analitik, tak ve çalıştır Ücretsiz deneme sürümü mevcuttur; Kurumsal müşteriler için özel özelleştirme seçeneği mevcuttur Doofinder Küçük işler, orta ölçekli şirketler ve kurumsal şirketler için en uygun seçenek Görsel arama, çok dilli, gelişmiş filtreler, hızlı kurulum Ücretsiz deneme sürümü mevcuttur; Ücretli planlar aylık 39 $'dan başlar

Neden Algolia Alternatiflerini Tercih Etmelisiniz?

Algolia hızlı, gelişmiş ve uygulaması kolaydır, ancak her takım veya proje için her zaman en uygun seçenek olmayabilir.

Günümüzün arama motorları, anlık sonuçların çok ötesine geçmektedir. Aşağıdakiler için özel olarak tasarlanmış arama çözümleri bulabilirsiniz:

Yazım hatası toleransı ve bulanık eşleştirme

AI destekli arama fonksiyonu ve kişiselleştirme

Ürün keşfi için yönlü filtreler ve dinamik sıralama

Açık kaynak kontrolü ve esnek API'ler

İhtiyaçlarınıza göre ölçeklenen daha iyi fiyatlandırma modelleri

Anlamsal arama ve doğal dil işleme

Görsel arama

En iyi yanı ne mi? Bu Algolia alternatiflerinin çoğu, bir startup MVP'si oluşturuyor veya bir kurumsal platformu ölçeklendiriyor olsanız da, arama fonksiyonunu yığınınıza sorunsuz bir şekilde entegre eder.

📖 Ayrıca okuyun: PDF Dosyalarını Hızlı Bir Şekilde Arama

Kullanılacak En İyi Algolia Alternatifleri

ClickUp'ta yazılımları nasıl değerlendiriyoruz? Editör takımımız şeffaf, araştırma destekli ve satıcıdan bağımsız bir süreç izler, böylece önerilerimizin gerçek ürün değerine dayandığından emin olabilirsiniz. ClickUp'ta yazılımları nasıl incelediğimize dair ayrıntılı bir özet bulabilirsiniz.

Bu arama çözümlerinin genel karşılaştırmasını gördükten sonra, şimdi ayrıntılara geçme zamanı.

En iyi rakipleri ve bunların nasıl sıralandığını inceleyelim.

1. ClickUp (Proje yönetimi ş Akışlarına arama entegrasyonları için en iyisi)

ClickUp'ın Bağlantılı Arama Özelliğinin Gücünü Bugün Keşfedin ClickUp ile tüm çalışma alanınızı aranabilir hale getirin

Bazı arama araçları doğru ürünü bulmanıza yardımcı olur. Dünyanın ilk Converged AI Çalışma Alanı olan ClickUp, toplantı notlarından teknik özelliklere ve uzun görev konusunda gömülü yorumlara kadar doğru her şeyi bulmanıza yardımcı olur. Diğer bir deyişle, bağlantısız uygulamalar, araçlar ve bağlamların yarattığı kaos olan Work Sprawl'ı tamamen ortadan kaldırır!

Çalışma alanlarında yaşayan ve yüzeysel sonuçlardan daha fazlasına ihtiyaç duyan takımlar için tasarlanmıştır. Belgeler, teslim edilecekler ve bağımlılıklar arasında gidip gelirken, ihtiyacınız olanı anında bulmak, ivme kazanmakla kaos arasında fark yaratabilir.

ClickUp Connected Search ile işlerinizi saniyeler içinde bulun

Bunun merkezinde, tüm çalışma alanınızı akıllı bir şekilde aranabilir hale getiren ClickUp Enterprise Search yer alır. Birkaç anahtar kelime yazarak, sadece eşleşen görev başlıklarını değil, yorumlarda, belgelerin içindeki paragraflarda ve hatta ek dosyalarda gizli olan güncellemeleri de görüntüleyebilirsiniz.

ClickUp Connected Search ile görevler, belgeler, yorumlar ve ek dosyalara tek bir akışta arama yapın

Bağlam farkındalığına sahip olduğundan, sadece metin dizilerini eşleştirmekle kalmaz, nerede ve nasıl iş yaptığınıza göre alaka düzeyini de anlar. Bu, aramayı ş Akışlarına entegre etmek isteyen takımlar için güçlü bir alternatif olmasını sağlar.

ClickUp Brain ile hareket halindeyken arama yapın

Daha da ileri gitmek için, ClickUp Brain aramayı akıllı, hızlı ve verimli bir arama haline dönüştürür. Sadece bilgiyi konumlamakla kalmaz, uzun konu dizilerini özetlemeye yardımcı olur, yanıtları otomatik olarak oluşturur ve hatta bulduklarına göre takip mesajları yazar.

ClickUp Brain'i kullanarak çalışma alanınızdan doğrudan özetler, taslaklar ve içgörüler çıkarın

Karmaşık projeleri yöneten hızlı tempolu takımlar için bu, aramayı verimliliği artıran bir faktöre dönüştürür. Sadece bir şeyler bulmakla kalmaz, daha hızlı harekete geçersiniz.

Bonus: Çalışma alanınıza tam olarak uyan bağlamsal AI masaüstü yardımcınız ClickUp Brain MAX ile toplantı yapın. İşte nasıl: ClickUp, Google Drive, GitHub, OneDrive, SharePoint, web ve daha fazlasını anında arayın

Talk to Metin özelliğini kullanarak işinizle konuşun , dikte edin ve komut verin — ellerinizi kullanmadan, her yerde

*Brain MAX, tek bir LLM-bağımsız çözümle ChatGPT, Claude ve Gemini gibi premium AI araçlarına tam erişim sunar

*Projelerinizi, takımınızı, teslim tarihlerinizi ve iş geçmişinizi bilir, böylece gerçekten anlamlı yanıtlar ve otomasyon elde edersiniz

ClickUp Belge'de işinizi oluşturun

Arama yapmaya değer içeriklerin çoğu belgelerde yer aldığından, ClickUp Docs ürün özetleri ve SOP'lardan toplantı notları ve beyin fırtınası sayfalarına kadar her şeyi kolayca oluşturmanızı ve birbirine bağlantı sağlamanızı sağlar.

ClickUp Docs kullanarak iş akışlarınızla bağlantılı, zengin ve işbirliğine dayalı belgeler oluşturun

Bunlar tek başına duran dosyalar ve klasörler de değildir. ClickUp'taki belgeler ş akışlarınızın içinde yer alır, böylece görevlerle bağlantılı kalır, gerçek zamanlı olarak güncellenir ve bağlantılı arama yoluyla tamamen aranabilir hale gelir.

Bu akıllı belge yönetimi ş Akışı sayesinde, artık Google Drive sekmeleri ve proje panoları arasında geçiş yapmak zorunda kalmazsınız; bilgileriniz, eylemlerinizin olduğu yerde kalır.

ClickUp Bilgi Yönetimi'ni iş kütüphaneniz yapın

Tüm bunları bir araya getirmek için, ClickUp Bilgi Yönetimi özelliği ClickUp'ı şirket içi arama motorunuz haline getirir. Takımlar, sık sorulan sorular, proje geçmişi, müşteri ş Akışı gibi anahtar bilgilerin merkezi bir kütüphanesini oluşturabilir ve gerektiğinde anında cevapları bulabilir.

ClickUp Bilgi Yönetimi özelliğinin yardımıyla takımınızın güvenebileceği merkezi bir SOP, SSS ve proje bilgileri merkezi oluşturun

Statik verileri indeksleyen harici arama araçlarının aksine, AI arama motoru takımınızla birlikte gelişir ve arama sonuçlarını dinamik tutarak projelerinizin gerçek işleyişiyle alakalı olmasını sağlar.

Belgelere boğulan, görev güncellemelerini takip eden veya "o tek şeyi bulmak" için araçlar arasında Toggl yapmak zorunda kalan takımlar için ClickUp, ferahlatıcı bir şekilde birleştirilmiş bir deneyim sunar. Bu, bağlantılı AI aramaya sahip bir proje yöneticisi değil, ekibinizin iş şekline entegre edilmiş bir arama aracıdır.

💡 Profesyonel İpucu: Önceden oluşturulmuş ClickUp AI Otomatik Pilot Ajanları ile tüm görevleriniz, belgeleriniz ve bağlı uygulamalarınızda esnek, doğal dil aramaları gerçekleştirebilirsiniz. Nasıl mı? Bu Otomatik Pilot Ajanları, belirli tetikleyicilere yanıt vermek ve ardından belirli bir konuma güncellemeler, raporlar veya yanıtlar göndermek üzere önceden oluşturulmuştur. Bunları bilgi yönetimi için ayarladığınızda, kullanıcının sorgusuna göre belgeleri, görevleri ve yorumları alırlar. ClickUp'ın AI Ajanları ile y içinde arama yapın

ClickUp'ın en iyi özellikleri

Görevler ve belgeler arasında meta verileri izleme için Özel Alanlar oluşturun

Tetikleyiciler, koşullar ve eylemlerle rutin ş akışlarını otomasyon

Liste, Kanban, Zaman Çizelgesi ve Gantt gibi birden fazla görünüm kullanarak işinizi görselleştirin

Takım üyelerine yorumlar ve kontrol listeleri atayarak ayrıntılı hesap sağlayın

Video, beyaz tahta veya elektronik tablolar gibi zengin içeriği doğrudan Belge'ye yerleştirin

Görevler, klasörler ve bilgi tabanları için ayrıntılı izinler belirleyin

ClickUp'ı takviminiz ve e-postanızla senkronizasyon yaparak görev güncellemelerini bağlamsal olarak alın

ClickUp sınırları

Zengin özellik seti nedeniyle yeni kullanıcılar zorlu bir öğrenme süreci yaşayabilir

Derin belge düzenlemeleri için mobil deneyim sınırlı hissedilebilir

ClickUp fiyatlandırması

ClickUp puanları ve yorumları

G2 : 4,7/5 (10.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (4.000'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar ClickUp hakkında ne diyor?

Capterra'da yer alan bir yorumda şöyle yazıyor:

ClickUp'ın sunduğu kişiselleştirme ve esneklik özelliklerini çok seviyorum. Şirketim bu aracı birçok farklı amaç için kullanıyor. CRM'imiz, hata izleme sistemimiz, proje yönetimi aracımız, şirket kaynak depolama alanımız ve süreç belgelememiz olarak kullanıyoruz. Tüm bu işleri çok iyi yapıyor, bu da çok etkileyici.

ClickUp'ın sunduğu kişiselleştirme ve esneklik özelliklerini çok seviyorum. Şirketim bu aracı birçok farklı amaç için kullanıyor. CRM'imiz, hata izleme sistemimiz, proje yönetimi aracımız, şirket kaynak depolama alanımız ve süreç belgelememiz olarak kullanıyoruz. Tüm bu işleri çok iyi yapıyor, bu da çok etkileyici.

2. Elasticsearch (Özelleştirilebilir kurumsal düzeyde arama için en iyisi)

elasticsearch aracılığıyla

Bazı araçlar bilgi bulmanıza yardımcı olur. Elasticsearch, bilginin nasıl keşfedileceğini, indeksleneceğini ve deneyimleneceğini tasarlamanıza yardımcı olur. Apache Lucene üzerine inşa edilmiş olan bu araç, hız, ölçeklenebilirlik ve tam kontrol için optimize edilmiştir.

Algolia ve diğer Elasticsearch alternatifleriyle karşılaştırıldığında, bu kurumsal arama motoru, kara kutu sınırlamaları olmadan indeksleme ve sorgunun her yönünü yapılandırmak isteyen takımlar için idealdir. Gelişmiş filtreleme, özel alaka düzeyi ayarlama ve büyük ölçekli veri ortamlarında kesintisiz performans destekler.

Ürün kataloglarından dahili gösterge panellerine ve halka açık uygulamalara kadar, bu Algolia alternatifi kullanım durumunuza uyum sağlar. Farklı diller için analizörleri özel olarak belirleyebilir, altyapıyı esnek bir şekilde yönetebilir ve derin sorgu dilini kullanarak tam ihtiyaçlarınıza uygun, gerçek zamanlı, yüksek performanslı arama oluşturmak için kullanabilirsiniz.

Elasticsearch'ün en iyi özellikleri

Yerleşik küme sağlığı araçlarını kullanarak performansı izleyin ve yönetin

Elastic Observability ile uyarı ve anomali algılama özelliğini ayarlayın

Indeks yaşam döngüsü yönetimini (ILM) kullanarak veri saklama politikalarını otomasyon edin ve sıcak, ılık ve soğuk düğümlerde depolamayı optimize edin.

Entegre güvenlik özellikleriyle depolanan ve aktarılan verileri şifreleyin

Kullanıcı izinlerini yönetmek için rol tabanlı erişim kontrolünü (RBAC) kullanın

Elastic Cloud veya kendi yönettiğiniz örnekleri kullanarak bulut, hibrit ve şirket içi kurulumları destekleyen herhangi bir ortamda kolayca dağıtın

Elasticsearch sınırları

Kurulum ve ayarlama için arka uç uzmanlığı gerekir

Takımlar için, plug-and-play kolaylığı arayan ekipler için ideal değildir

Elasticsearch fiyatlandırması

Açık kaynak ve kendi sunucunuzda barındırma: Ücretsiz

Elastic Bulut Standard: Aylık 16 $'dan başlayan fiyatlarla

Elastic Bulut Pro: Aylık 95 $'dan başlayan fiyatlarla

Elastic Bulut Serverless: 1.000 istek başına 0,10 $ veya depolanan GB başına 0,50 $'dan başlayan fiyatlarla

Kurumsal fiyatlandırma: Özel fiyatlandırma

Elasticsearch derecelendirmeleri ve yorumları

G2 : Derecelendirme mevcut değil

Capterra: Derecelendirme mevcut değil

📚 Ayrıca okuyun: En İyi Elasticsearch Alternatifleri

3. Coveo (Kurumsal AI destekli arama ve kişiselleştirme için en iyisi)

coveo aracılığıyla

Coveo sadece sonuçları sunmakla kalmaz, davranışlara göre şekillendirilen ve makine öğrenimi ile desteklenen, her kullanıcının amacına uygun cevaplar sunar. Kurumsal arama için tasarlanan Coveo, alaka düzeyinin gelirleri doğrudan etkilediği e-ticaret, müşteri desteği ve bilgi yoğun ortamlarda başarılıdır.

En öne çıkan özelliği, büyük ölçekte kişiselleştirme yapabilmesidir. Coveo, kullanıcı davranışlarından sürekli olarak öğrenerek arama sonuçlarını gerçek zamanlı olarak iyileştirir. Kullanıcılar yardım merkezinde veya çevrimiçi mağazada gezinirken, her tıklamada deneyimleri gelişir.

Platformlar arasında silo haline getirilmiş bilgileri yöneten kuruluşlar için Coveo, biçim veya kaynaktan bağımsız olarak en alakalı içeriği ortaya çıkaran birleşik bir arama katmanı oluşturur. Algolia ile karşılaştırıldığında, hızın ötesine geçerek akıllı sıralama, davranış analizi ve kullanıcıların ilgisini çeken gerçek anlamda uyarlanabilir deneyimler sunar.

Coveo'nun en iyi özellikleri

Akıllı sorgu önerileriyle içerik alaka düzeyini artırın

Web, destek ve ticaret alanlarında niyet odaklı deneyimler oluşturun

Analitiği kullanarak davranışları anlayın ve yolculukları optimize edin

Salesforce, Adobe, ServiceNow ve daha fazlasıyla entegrasyonlar sağlayın

Kendi kendine öğrenen alaka algoritmalarıyla ayarlamayı otomasyon edin

Destek portallarında yapay zeka destekli vaka yönlendirme özelliği sunarak bilet hacmini azaltın

Coveo sınırları

Tam değer elde etmek için kurulum ve eğitim zaman alır

Fiyatlandırma şeffaflığı, küçük takımlar için zorluk oluşturabilir

Coveo fiyatlandırması

Kurumsal müşteriler için özel fiyatlandırma

Coveo derecelendirmeleri ve yorumları

G2 : 4,3/5 (130'dan fazla yorum)

Capterra: Yeterli sayıda yorum bulunmamaktadır

Gerçek kullanıcılar Coveo hakkında ne diyor?

G2 incelemesi şöyle diyor :

Coveo, bugüne kadar onlarla ortaklık yaptığımız süre boyunca destek belgelerimizin bulunabilirliğini gerçekten artırdı.

Coveo, bugüne kadar onlarla ortaklık yaptığımız süre boyunca destek belgelerimizin bulunabilirliğini gerçekten artırdı.

📮 ClickUp Insight: Bilgi çalışanları , bilgi ve bağlam aramak için günde ortalama 25 mesaj gönderir. Bu, e-postalar ve sohbetler arasında parçalanmış konuşmaları kaydırmak, aramak ve deşifre etmek için oldukça fazla zaman harcandığını gösterir. 😱 Keşke görevleri, projeleri, sohbetleri ve e-postaları (ayrıca yapay zekayı!) tek bir yerde bağlantılı kılan akıllı bir platformunuz olsaydı. Ama var:

4. OpenSearch (AWS uyumlu açık kaynaklı arama için en iyisi)

openSearch aracılığıyla

En iyi Algolia alternatiflerinden biri olan OpenSearch, kontrol, şeffaflık ve AWS'ye özgü ölçeklenebilirliğe ihtiyaç duyan takımlar için tasarlanmış arama, analiz ve gözlemlenebilirlik özellikleri sunar. Elasticsearch'ten ayrılan bu araç, sağlam gösterge panelleri, uyarılar ve çoklu kiracı güvenliği gibi anahtar özelliklerle birlikte tanıdık bir temele dayanır.

Günlükleri analiz ediyor, altyapı metriklerini görselleştiriyor veya dahili arama gösterge panellerini güçlendiriyor olsanız da, bu açık arama motoru takımların büyük miktarda veriyi verimli bir şekilde depolamasına ve sorgulamalarına yardımcı olur. EC2 ve OpenSearch Service gibi AWS hizmetleriyle derin entegrasyonları, özel sistemlerin sınırları olmadan esnek kalarak ölçeklendirmeyi kolaylaştırır.

Tam yığın şeffaflığı ve tedarikçiye bağımlılık olmadan bulut uyumlu dağıtım arayan geliştiriciler için OpenSearch, açık inovasyon ve kurumsal düzeyde performans arasında bir denge kurar.

OpenSearch'ün en iyi özellikleri

Gerçek zamanlı veri keşfi için OpenSearch Gösterge Paneli'ni kullanın

Otomatik uyarılar için yerleşik anomali algılama özelliğini kullanın

Tam metin, terim ve aralık filtrelerini kullanarak sorguları özel hale getirin

İnce ayarlı erişim kontrolü ile çoklu kiracı ortamlarını yönetin

Rol tabanlı erişim, denetim günlüğü ve şifreleme ile yığınınızı güvenlik altına alın

OpenSearch Gösterge Paneli'nde sürükle ve bırak panelleri kullanarak metrikleri görselleştirin

OpenSearch sınırları

Eklentiler ve destek açısından Elasticsearch'ten daha küçük bir ekosistem

Dokümantasyon kalitesi sürümler arasında değişiklik gösterir

OpenSearch fiyatlandırması

Açık kaynak: Ücretsiz

AWS OpenSearch Hizmeti: Kullandıkça öde (örnek kullanımına göre)

OpenSearch puanları ve yorumları

G2 : Yeterli sayıda yorum bulunmamaktadır

Capterra: Derecelendirme mevcut değil

🧠 İlginç Bilgi: Cornell Üniversitesi'nin Arama Motoru Hizmetleri Büyük Dil Modellerle Toplantı Yapınca başlıklı çalışması, arama hizmetleri ve büyük dil modellerinin (LLM) birbirini güçlendirdiği ilgi çekici bir çift temalı çerçeve sunuyor. İşte nasıl: Search4LLM Learning-to-Rank (LTR) görevleri aracılığıyla, Arama motorları, özelliklegörevleri aracılığıyla, LLM'lerin ön eğitimi ve ince ayarı için kullanılabilecek geniş, çeşitli ve yüksek kaliteli belge depoları sağlayıcıdır

Bu, LLM'lerin kullanıcı sorgularını daha iyi yorumlamasını, doğru ve bağlamsal olarak alakalı yanıtlar üretmesini ve güncel bilgileri dahil ederek halüsinasyonlar gibi sorunları azaltmasını sağlar 2. LLM4Search LLM'ler, içeriği daha etkili bir şekilde özetleyip indeksleyerek, sorgu yeniden yazımını geliştirerek, nüanslı sıralama yoluyla sonuçların alaka düzeyini artırarak ve hatta LTR çerçeveleri için açıklamaları otomatikleştirerek arama motoru fonksiyonlarını geliştirebilir.

📖 Ayrıca okuyun: Arama ile Güçlendirilmiş Üretimdeki En İyi Örnekler

5. Bloomreach (E-ticaret ürün keşfi ve kişiselleştirme için en iyisi)

bloomreach aracılığıyla

Bazı arama araçları arka planda iş yapar. Bloomreach ise ön adımı atlar. Ürün keşfi gelirleri artırdığı ve her arama etkileşimi müşteri yolculuğunu şekillendirdiği dijital mağazalar için tasarlanmıştır.

Sadece anahtar kelimeleri eşleştiren araçların aksine, Bloomreach davranışlara, bağlama ve gerçek zamanlı envantere yanıt veren yapay zeka destekli kişiselleştirme sunarak genel sorguları özenle hazırlanmış deneyimlere dönüştürür. Pazarlamacılar ve satıcılar düşünülerek tasarlanan bu araç, arama mantığını ayarlamak, düzenleri test etmek ve kampanyalar yürütmek için sezgisel, kod gerektirmeyen arama özellikleri sunar; tüm bunları geliştiricilere ihtiyaç duymadan yapar.

Algolia ile karşılaştırıldığında, bu kurumsal arama yazılımı hem özelleştirilmiş arama sonuçları hem de yaratıcı kontrol açısından daha derinlemesine çalışır ve takımların alıcının yolunu görsel ve stratejik olarak yönlendirmesine olanak tanır.

Bloomreach'in en iyi özellikleri

Hedefli ürün sonuçları sunmak için müşteri segmentleri oluşturun

Görsel aramayı entegre ederek mobil keşif ve kullanıcı deneyimini geliştirin

Birden fazla kaynaktan ürün verilerini ve envanteri gerçek zamanlı olarak senkronizasyon haline getirin

Tahminsel yapay zekayı kullanarak ortalama sepet değerini artırın

Uçtan uca huni analitiği ile kampanyanın etkisini izleme

Arama düzenleri ve ürün sıralaması üzerinde A/B testleri uygulayarak müşteri etkileşimini optimize edin

Bloomreach sınırları

Teknik bilgiye sahip olmayan kullanıcılar için başlangıç öğrenme eğrisi

Kurumsal düzeydeki fiyatlandırma, erken aşamadaki işler için uygun olmayabilir

Bloomreach fiyatlandırması

İhtiyaçlara göre özel fiyatlandırma

Bloomreach puanları ve yorumları

G2 : 4,6/5 (600'den fazla yorum)

Capterra: 4,8/5 (50'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar Bloomreach hakkında ne diyor?

Capterra'da yer alan bir yorumda şöyle yazıyor:

Bloomreach, çok kullanıcı dostu bir platformdur. Kolayca senaryolar ve kampanyalar oluşturabilir, mantıklar belirleyebilir, şablonları düzenleme yaparak her kampanya için otomasyonla oluşturulan gösterge panellerini görebilirsiniz. Ayrıca, herhangi bir sorun yaşadığınızda destek ekibi çok hızlı ve yardımcı olmaktadır.

Bloomreach, çok kullanıcı dostu bir platformdur. Kolayca senaryolar ve kampanyalar oluşturabilir, mantıklar belirleyebilir, şablonları düzenleme yaparak her kampanya için otomasyonlu gösterge panellerini görebilirsiniz. Ayrıca, herhangi bir sorun yaşadığınızda destek ekibi çok hızlı ve yardımcı olmaktadır.

İzleyin: Kendi AI Bilgi tabanınızı nasıl oluşturacağınız:

📚 Ayrıca okuyun: En İyi Coveo Alternatifleri

6. Meilisearch (Hafif ve hızlı anlık arama için en iyisi)

meilisearch aracılığıyla

Temiz, hızlı ve sorunsuz Meilisearch, arama motorları konusunda minimalistlerin hayallerini süsleyen bir araçtır. Hafif, açık kaynaklı bir arama motoru olan Meilisearch, yapılandırma veya karmaşık altyapı ile uğraşmadan anında, yazım hatalarına toleranslı sonuçlar sunmak isteyen takımlar için tasarlanmıştır.

Yardım merkezlerinden ve dokümantasyon portallarından ürün kataloglarına kadar, Meilisearch akıllı ön tanımlı ayarlarla sorunsuz bir şekilde iş yaparken, sıralama, filtreler ve eşanlamlılar için özel seçenek sunar.

Algolia'nın kurumsal odaklı yaklaşımının aksine, Meilisearch, tedarikçiye bağımlılık olmadan takıma tam kontrol sağlayan hızlı ve uygun fiyatlı bir çözümdür.

Meilisearch'ün en iyi özellikleri

Minimum kurulumla yönlü filtreleme uygulayın

Docker veya Meilisearch Cloud aracılığıyla hızlı bir şekilde dağıtın

Sezgisel bir REST API aracılığıyla birden fazla indeksi yönetin

Çok dilli arama için dile özgü analizörler kullanın

Hafif indeks ve geri alma mantığı ile 50 ms'nin altında yanıt akışı sağlayın

Vue, React ve InstantSearch gibi ön uç çerçeveleriyle kolayca entegre edin. js

Meilisearch sınırları

Büyük ölçekli kurumsal dağıtımlar için optimize edilmemiştir

Sınırlı yerleşik analitik ve kullanıcı içgörüleri

Meilisearch fiyatlandırması

Build : Aylık 30 $'dan başlayan fiyatlarla — küçük projeler ve testler için (50.000 arama ve 100.000 belge içerir)

Pro : Aylık 300 $'dan başlayan fiyatlarla — ölçeklendirme projeleri ve takımları için (250.000 arama ve 1 milyon belge dahil)

Özel fiyatlandırma: Hacim bazlı indirimler ve premium destek ile kurumsal ihtiyaçlar için

Meilisearch puanları ve yorumları

G2 : Yeterli sayıda yorum yok

Capterra: Derecelendirme mevcut değil

🧠 İlginç Bilgi: Meilisearch'ün CEO'su ve kurucu ortağı Thomas Payet'e göre , takım "Meili" adını seçti çünkü onların yorumuna göre Meili, İskandinav mitolojisinde "Unutkanlık Tanrısı"dır. Meilisearch, unutkanlığın yarattığı sorunu çözmek için tasarlanmış olduğundan, kullanıcıların kaybettiklerini hızlı ve sezgisel bir şekilde bulmalarına yardımcı olmak için bu ismin uygun olduğunu düşündüler.

7. Constructor. io (Kişiselleştirilmiş perakende arama deneyimleri için en iyisi)

Arama, sizi tanıyormuş gibi hissettirmeli. Constructor. io, her etkileşimi gerçek zamanlı olarak kullanıcı davranışına göre uyarlayarak bunu mümkün kılar. Kurumsal e-ticaret için geliştirilen Constructor. io, tıklama akışı verilerini kullanarak ürün keşfini kişiselleştirir ve alışveriş yapanların sadece arama terimlerine değil, gerçek niyetlerine göre satın alma olasılıkları en yüksek olan ürünleri görmelerini sağlar.

Otomatik tamamlamadan dinamik filtrelere ve özelleştirilebilir düzenlere kadar, platform takımlara arama yolculuğunun her aşamasını optimize etme kontrolü sağlar. Ölçeklenebilirlik için tasarlanmış olan Constructor.io, moda, elektronik ve çevrimiçi pazar yerleri gibi yüksek SKU'lu ortamlarda mükemmeldir.

Algolia esnek yapılandırma sağlayıcısı iken, Constructor. io gerçek zamanlı davranış analizini otomasyonla birleştirerek arama deneyimlerini sürekli olarak geliştirir. UX'i ilk günden itibaren rekabet avantajı haline getirmek isteyen perakende markaları için daha akıllı bir seçimdir.

Constructor.io'nun en iyi özellikleri

İş kuralları ve pazarlama hedefleri ile sıralama stratejilerini özelleştirin

Alışverişçinin niyetine göre dinamik özellikler ve filtreler etkinleştirin

Shopify, BigCommerce ve özel e-ticaret yığınlarıyla kolayca entegre edin

Ölçeklenebilir ürün kataloğu güncellemeleri için API öncelikli mimariyi kullanın

Daha akıllı sorgu anlayışı için doğal dil işlemeyi kullanın

Kullanıcı geçmişine ve trendlere dayalı kişiselleştirilmiş otomatik tamamlama önerileri sunun

Constructor.io sınırları

Zengin özelliklere sahip kurulum, tam özelleştirme için geliştirici destek gerektirebilir

Büyük ölçekli e-ticaret operasyonları için en uygun seçenek

Constructor. io fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Constructor. io puanları ve yorumları

G2 : 4,8/5 (40'tan fazla yorum)

Capterra: Derecelendirme mevcut değil

Gerçek kullanıcılar Constructor.io hakkında ne diyor?

G2' deki bir yorum şöyle diyor:

Constructor'ın otomatik olarak oluşturulan özellikleri sayesinde, sistemleri hızlı ve doğru bir şekilde öğrenebildiğinden, bizim tarafımızda manuel güncellemelerin daha az olduğunu hissediyorum. Bir satıcının algoritmasına güvenebilmek büyük bir fark yaratıyor. Kişiselleştirme özellikleri ve derinlemesine analitik özellikleri, daha önce gözden kaçırmış olabileceğim fırsatları görmeme gerçekten yardımcı oluyor.

Constructor'ın otomatik olarak oluşturulan özellikleri sayesinde, sistemleri hızlı ve doğru bir şekilde öğrenebildiğinden, bizim tarafımızda manuel güncellemelerin daha az olduğunu hissediyorum. Bir tedarikçinin algoritmasına güvenebilmek büyük bir fark yaratıyor. Kişiselleştirme özellikleri ve derinlemesine analitik özellikleri, daha önce gözden kaçırmış olabileceğim fırsatları görmeme gerçekten yardımcı oluyor.

🧠 İlginç Bilgi: Bugün bildiğimiz otomatik tamamlama özelliği, 2004 yılında Google tarafından Google Suggest adıyla tanıtıldı. Bu özellik, başlangıçta URL'leri tahmin etmek için tasarlayan ve daha sonra arama sorguları için uyarlayan genç mühendis Kevin Gibbs tarafından yaratıldı. Marissa Mayer'in desteğiyle Google Labs aracılığıyla piyasaya sürülen bu araç, 2008 yılına kadar Google arama deneyiminin temel bir parçası haline geldi ve kullanıcıların dünya çapında arama motorlarıyla etkileşim kurma şeklini yeniden tanımladı.

8. SearchSpring (Merchandising odaklı e-ticaret aramaları için en iyisi)

searchSpring aracılığıyla

Satış uzmanları, hızlı bir arama çubuğundan daha fazlasına ihtiyaç duyar. Yaratıcılık, esneklik ve geliştiricilere bağımlı olmadan alışveriş deneyimlerini şekillendirme becerisine ihtiyaçları vardır. SearchSpring işte bu noktada öne çıkar.

Hikaye anlatımı ve stratejiye değer veren e-ticaret takımları için geliştirilen SearchSpring, satıcılara ürünlerin nasıl görüneceği, kategorilerin nasıl davranacağı ve promosyonların nasıl gerçekleşeceği konusunda tam kontrol sağlar. Dinamik kurallardan özel düzenlere kadar, günlük aramayı özenle hazırlanmış bir deneyime dönüştüren, satış odaklı bir araç seti sunar.

Ürün yerleşimlerini ayarlayabilir, kategori sayfalarını kişiselleştirebilir ve sezonluk kampanyalar başlatabilirsiniz; tüm bunları tek bir satır kod yazmadan yapabilirsiniz. Dönüşüm ve marka ifadesine odaklanan ticaret takımları için, aramayı etkileşim için güçlü bir motor haline getirir.

Algolia, geliştirici odaklı özel hale özelleştirmeye odaklanırken, SearchSpring doğrudan satıcıları güçlendirir. Arama mantığını satış sanatıyla birleştiren, kod gerekmeden pratik bir çözümdür.

SearchSpring'in en iyi özellikleri

Promosyonları ve sezonluk stratejileri yansıtan açılış sayfaları tasarlayın

Kategori, sorgu ve kullanıcı davranışına göre performansı analiz edin

Akıllı eş anlamlılar ve yönlendirmeler kullanarak hemen çıkma oranlarını azaltın

En iyi e-ticaret platformları ve ERP'lerle entegrasyonlar sağlayın

Alışverişçi segmentlerine göre dinamik ürün ızgaraları etkinleştirin

Kampanyalar veya anahtar tarihlerle uyumlu olacak şekilde ürün satış değişikliklerini planlayın

SearchSpring sınırları

Gelişmiş özelleştirme, daha büyük kataloglar için destek gerektirebilir

Öncelikle e-ticaret kullanım durumlarına odaklanmıştır

SearchSpring fiyatlandırması

Kademelere göre özel fiyatlandırma

SearchSpring puanları ve yorumları

G2 : 4,6/5 (120'den fazla yorum)

Capterra: Yeterli sayıda yorum bulunmamaktadır.

Gerçek kullanıcılar SearchSpring hakkında ne diyor?

G2 incelemesi şöyle diyor:

Searchspring, özel müşterilerin alışveriş deneyimini iyileştirmeye yardımcı olan, son derece alakalı, kişiselleştirilmiş arama sonuçları ve ürün önerileri sunma zorluğunun üstesinden geliyor.

Searchspring, özel müşterilerin alışveriş deneyimini iyileştirmeye yardımcı olan, son derece alakalı, kişiselleştirilmiş arama sonuçları ve ürün önerileri sunma zorluğunun üstesinden geliyor.

💡 Profesyonel İpucu: ClickUp'ta, aramayı ClickUp Otomasyonlarına bağlantı kurarak, görevler, yorumlar veya Belgeler içindeki güncellemelerin iş akışlarını otomatik olarak tetikleyici olmasını sağlayabilirsiniz. Örneğin, birisi "incelemeye hazır" yorumunu yaptığında görev atama, bir belgede "onaylandı" kelimesi geçtiğinde durumu değiştirme veya "acil" gibi anahtar kelimeler göründüğünde hatırlatıcı gönderme gibi işlemler yapılabilir. ClickUp, sadece bilgi bulmakla kalmaz, bu bilgileri anında kullanmanıza da olanak tanır ve aramayı, takımınızın uyumlu çalışmasını ve ilerlemesini sağlayan akıllı, duyarlı bir katman haline getirir.

9. Typesense (Geliştirici dostu anlık arama API'leri için en iyisi)

Typesense aracılığıyla

Typesense, ağır platformların karmaşıklığı olmadan hızlı ve güvenilir arama isteyen geliştiriciler için tasarlanmıştır. Algolia kurumsal katmanlar eklerken, Typesense sadece birkaç satır kodla yazım hatası toleransı, filtreler, sıralama ve alaka düzeyi ayarlama gibi anahtar özelliklerle gereksiz unsurları ortadan kaldırır.

Kutudan çıktığı gibi çalışır, ferahlatıcı derecede temiz bir API ve olağanüstü hızlı performansa sahiptir; belge, gösterge paneli, kataloglar veya dahili araçlar için mükemmeldir. Bu açık kaynaklı alternatif, kendi kendine barındırmayı kolaylaştırarak ve Typesense Bulut'u uygun fiyatlı hale getirerek satıcılarla olan sürtüşmeleri de ortadan kaldırır.

Modern bir uygulama geliştiriyorsanız ve tamamen net bir geliştirici odaklı kullanıcı deneyimi istiyorsanız, Algolia'ya göre daha yalın ve sorunsuz bir alternatif olan bu araç, önemli yapılacakları hızlı bir şekilde yapar.

Typesense'in en iyi özellikleri

Minimum kodla filtreler, özellikler ve sıralama uygulayın.

Konum tabanlı uygulamalar için coğrafi arama özelliğini kullanın.

Typesense Cloud ile kolayca kendi sunucunuzda barındırın veya ölçeklendirin.

JavaScript, Python, Ruby ve daha fazlasında müşteri kitaplıklarından yararlanın.

Otomatik indeksleme ve neredeyse gerçek zamanlı güncellemelerle verilerin senkronizasyonunu anında gerçekleştirin.

Yerleşik API anahtarı kapsamı ve hız sınırlaması ile arama uç noktalarını güvence altına alın.

Typesense sınırları

Daha büyük platformlara kıyasla daha küçük topluluk ve daha az entegrasyonlar

Sınırlı yerleşik analiz ve gösterge paneli araçları

Typesense fiyatlandırması

Açık Kaynak : Kullanım sınırı olmadan kendi sunucunuzda ücretsiz olarak barındırabilirsiniz.

Özel Planlar: Şeffaf, kullanıma dayalı fiyatlandırma ile esnek yapılandırmalar

Typesense puanları ve yorumları

G2 : Yeterli sayıda yorum bulunmuyor

Capterra: Derecelendirme mevcut değil

10. Lucene (Sıfırdan özel arama motorları oluşturmak için en iyisi)

Lucene aracılığıyla

Lucene, yetenekli bir geliştiricinin elinde ham kil gibidir. Uygulamanızın ihtiyaçlarına tam olarak uyan, son sorgu parametresine kadar tamamen özel bir arama motoru oluşturmak için gerekli blokları sağlar.

Burada kullanıcı arayüzü veya tak ve çalıştır basitliği yoktur. Elde ettiğiniz şey, indeksleme, sorgu ve puanlama üzerinde tam kontrol. Tokenizer'ları, analizörleri ayarlamak veya kendi sıralama mantığınızı yazmakla ilgileniyorsanız, Lucene tam size göre. Hızlı, modüler ve son derece esnektir; Elasticsearch ve Solr gibi devleri güçlendiren özelliklerdir.

Lucene, akademik araçlar, iç sistemler veya paketlenmiş özelliklerin yetersiz kaldığı alanlara özgü uygulamalar üzerinde iş yapan geliştiriciler için idealdir. Algolia kullanım kolaylığını ön planda tutarken, Lucene arama altyapısının her katmanını optimize etmek isteyenler için idealdir.

Lucene'nin en iyi özellikleri

Kendi sıralama ve puanlama algoritmalarınızı oluşturun.

Derinlemesine kontrol için boole, kelime öbeği ve joker karakter sorguları kullanın.

Lucene'i özel uygulamalara veya çerçevelere entegre edin

Hızlı ve hafif bir arama çekirdeğinin avantajlarından yararlanın

Java tabanlı ortamlara yerleştirmek için ideal

Özel analizörlerle çok dilli arama ve karmaşık dil işlemeyi destekleyin.

Lucene sınırları

Düşük seviyeli arama mimarisine aşina olmayan takımlar için zorlu öğrenme süreci

Yerleşik kullanıcı arayüzü veya analiz katmanı yoktur

Lucene fiyatlandırması

Ücretsiz açık kaynak kütüphanesi

Lucene derecelendirmeleri ve yorumları

G2 : Yeterli sayıda yorum yok

Capterra: Derecelendirme mevcut değil

💡 Profesyonel İpucu: Çok dilli arama için Lucene, Elasticsearch veya Meilisearch gibi araçlarda dile özgü belirteçleri etkinleştirmek, uluslararası mağazalarda alaka düzeyini önemli ölçüde artırabilir. Bu belirteçler, metni her dilin dilbilgisi kurallarına göre parçalara ayırır (aksanları, grameri ve kökleri doğru şekilde işler), böylece arama sonuçları, kullanıcılar İngilizce, İspanyolca, Almanca veya başka bir dilde yazıyor olsun, bağlamsal olarak anlamlı hale gelir. Arama deneyiminin yerel hissettirilmesini isteyen küresel markalar için vazgeçilmez bir araçtır.

11. Qdrant (AI destekli vektör arama ve semantik alaka için en iyisi)

Qdrant aracılığıyla

Qdrant, geleneksel arama motorlarından farklıdır; sadece anahtar kelimeleri değil, anlamları da anlar. Anlamsal arama için tasarlanmış olup, kelime kelime metin eşleşmeleri yerine vektör gömülü verileri karşılaştırır, bu da onu makine öğrenimi ve doğal dil işleme (NLP) alanlarında iş yapan takımlar için en iyi seçenek haline getirir.

Qdrant, metin dizilerini eşleştirmek yerine, sinir ağları tarafından oluşturulan yüksek boyutlu gömülü öğeleri indeksler ve bağlamsal olarak benzer sonuçları alır; bunlar kod, belge veya ürün görselleri olabilir. Öneri motorları, sanal asistanlar ve akıllı arama arayüzleri gibi yapay zeka destekli araçlar için idealdir.

OpenAI, Hugging Face ve LangChain gibi çerçeveler için yerleşik destek sunan bu Algolia alternatifi, modern makine öğrenimi ş Akışlarına kolayca entegre olur. Geleneksel anahtar kelime alaka düzeyine dayanan Algolia ile karşılaştırıldığında, Qdrant, öğrenilmiş semantik anlayışla desteklenen arama için sıfırdan geliştirilmiştir.

Qdrant'ın en iyi özellikleri

Sorunsuz AI ş Akışı için popüler ML kütüphaneleriyle entegre edin.

REST ve gRPC API'lerini kullanarak esnek uygulamalar oluşturun.

Filtreli, hibrit ve tam metin aramalarını yan yana gerçekleştirin.

Bulut, şirket içinde veya hatta çevrimdışı olarak kullanın.

Yerleşik izolasyon ile birden fazla kiracıya ölçeklendirin

Disk tabanlı depolama ve niceleme ile yüksek boyutlu vektörleri verimli bir şekilde indeksleyin.

Qdrant sınırları

Harici modellerden vektör gömülü öğeler gerektirir

Eski arama platformlarına kıyasla hala olgunlaşma aşamasında

Qdrant fiyatlandırması

Açık Kaynak : Kullanım sınırı olmadan kendi sunucunuzda ücretsiz olarak barındırabilirsiniz.

Yönetilen Bulut : 1 GB ücretsiz küme ile 0 $'dan başlayan fiyatlarla; kredi kartı gerekmez

Hibrit Bulut : Saatlik 0,014 $'dan başlayan fiyatlarla

Gizli Bulut: Talep üzerine özel fiyatlandırma

Qdrant derecelendirmeleri ve yorumları

G2 : 4,6/5 (50'den fazla yorum)

Capterra: Derecelendirme mevcut değil

12. Luigi’s Box (Kişiselleştirme özelliğine sahip tak ve çalıştır e-ticaret araması için en iyisi)

via Luigi

Luigi's Box, akıllı arama ile mükemmel tasarımın toplantıya geldiği bir üründür. Sezgisel arama, kişiselleştirilmiş sonuçlar ve hızlı kurulum isteyen e-ticaret takımları için geliştirilmiştir ve tüm bunlar geliştiricilere fazla bağımlı olmadan gerçekleştirilir.

Luigi's Box, ilk tuş vuruşundan itibaren kullanıcı davranışını kullanarak sonuçları gerçek zamanlı olarak iyileştirir ve alışveriş deneyimini geliştirmek için otomatik tamamlama, yazım hatası düzeltme, afişler ve akıllı öneriler sunar. Sadece fonksiyonel değil, aynı zamanda kullanıcı dostudur.

Algolia ile karşılaştırıldığında, Luigi's Box teknik bilgiye sahip olmayan takımlar için çok daha erişilebilir bir araçtır. Kullanılabilirliği ön plana çıkararak, büyümekte olan e-ticaret markalarının karmaşıklık veya kurumsal masraflar olmadan arama ve alışveriş deneyimlerini kişiselleştirmelerini kolaylaştırır.

Luigi's Box'ın en iyi özellikleri

Bulunabilirliği artırmak için otomatik tamamlama ve yazım hatası düzeltme özelliklerini kullanın.

Site içi arama trendlerini izleme ve içeriği buna göre optimize edin.

Ekstra kurulum gerektirmeden ürün önerileri sunun

Kullanıcı davranışına göre arama sonuçlarını kişiselleştirin

Uluslararası mağazalar için arama sorgularını farklı dillere çevirin.

Performans optimizasyonu için yerleşik A/B test araçlarına erişin.

Luigi's Box sınırları

Karmaşık ürün hiyerarşileri için sınırlı gelişmiş özel

Orta boyutlu işler için daha uygun, kurumsal işletmelerden ziyade

Luigi’s Box fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Luigi's Box puanları ve yorumları

G2 : 4,5/5 (120'den fazla yorum)

Capterra: 4,9/5 (100'den fazla yorum)

13. Doofinder (Hızlı tak ve çalıştır e-ticaret sitesi araması için en iyisi)

doofinder aracılığıyla

Alışveriş yapan müşterilerinize arama çubuğu yerine yararlı ve kullanıcı dostu bir rehber sunduğunuzu hayal edin. Doofinder tam da böyle çalışır. Müşteriler ihtiyaç duyduğunda hemen devreye girer ve ürün keşfini hızlı, eğlenceli ve sorunsuz hale getirir.

Yalın e-ticaret takımları için tasarlanan Doofinder, olağan kurulum yükü olmadan kullanıcı dostu, yüksek performanslı arama sunar. İster niş bir butik yönetiyor ister küresel ölçekte büyüyor olun, sezgisel bir kullanıcı arayüzünde sunulan yazım hatası düzeltme, otomatik tamamlama ve akıllı filtreler gibi özelliklerle ilk tuş vuruşundan itibaren müşteri deneyimini geliştirir.

Algolia ile karşılaştırıldığında, Doofinder'ın kurulumu ve yönetimi daha kolaydır ve teknik bilgiye sahip olmayan takımlar için çok daha erişilebilirdir. Küçük takımlara, geliştiriciye bağımlılık veya karmaşıklık olmadan ihtiyaç duydukları kontrol ve performansı sağlayan, gelişmiş, tak ve çalıştır türünde bir arama çözümüdür.

Doofinder'ın en iyi özellikleri

Küresel mağaza erişimi için çok dilli sorguları destekleyin

Dinamik filtreleri ve akıllı özellikleri kolaylıkla uygulayın

Yazım hatası düzeltme özelliği ile hızlı ve alakalı otomatik tamamlama özelliğini etkinleştirin

İlgili arama sonuçlarında doğrudan promosyonlar ve afiş'ler başlatın

Yerleşik analizler aracılığıyla arama davranış eğilimlerini inceleyin

Birkaç tıklamayla çoğu e-ticaret platformuyla entegre edin

Doofinder sınırları

Gelişmiş özel arama boru hatları için daha az esneklik

Çok büyük kurumsal ürün katalogları için ideal değildir

Doofinder fiyatlandırması

Temel : Aylık 39 $ 'dan başlayan fiyatlarla – 10.000 istek içerir

Pro : Aylık 59 $ 'dan başlayan fiyatlarla – 10.000 istek dahildir

Gelişmiş : Aylık 129 $ 'dan başlayan fiyatlarla – 50.000 istek içerir

Kurumsal: Özel fiyatlandırma – kişiselleştirilmiş istek hacmi ve özellikler

Doofinder puanları ve yorumları

G2 : 4,7/5 (400'den fazla yorum)

Capterra: 4,8/5 (25+ yorum)

Daha Akıllı Arama Yapmaya Hazır mısınız? ClickUp ile Bir Sonraki Adımı Atın

Algolia sınırlayıcı geliyorsa veya teknik yol haritanızla uyumlu değilse, yukarıdaki liste her kullanım senaryosu için güçlü ve esnek alternatifler sunar.

Typesense ve Meilisearch gibi geliştirici odaklı açık kaynak araçlarından Coveo ve Bloomreach gibi kurumsal düzeyde platformlara kadar, optimize etmek için bolca seçeneğiniz var.

Ancak, aramayı gerçek işlerin yapıldığı yerlere (görev yönetimi, dokümantasyon, işbirliği) entegre etmek istiyorsanız, Algolia'ya alternatif olan ClickUp, güçlü bir arama deneyimi sunar. Bağlantı arama, AI ile geliştirilmiş içgörüler ve güçlü bilgi yönetimi ile, bu araç bir yedek olmaktan çok daha fazlasıdır. Takımınızın çalışma şeklini yükselten bir araçtır.

Şimdi ClickUp'a kaydolun ve takımınızın arama deneyimini güçlendirin.